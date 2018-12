"El público es un instrumento más en mis conciertos"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido

Voz 3 00:28 está muy bien hecho está aquí

Voz 4 00:41 lo que Moya muy buenos días buenos días Cuqui va a cerrar este este mes de diciembre que comienzan unos hijos con dos conciertos yo si hace diecisiete en la sala La Riviera en Madrid pero ya está todo vendido ya no hay entradas de forma que esta entrevista a nivel promocional no tiene mucho sentido lo que empezamos a hacer ahora querido amigo es verdad negocio no yo te proponga hablar sea ya no hay entradas ya está todo vendido podemos hablar de lo que quieras ahora tenemos la libertad para dedicársela delegará menos países

Voz 5 01:13 cuando de lo que tú quién tiene que se lo más bonito para un artista hay dos palabras más bonito en inglés que se sido cuenta Rafael muy decía que las palabras más hermosas

Voz 0429 01:26 mundo eran es benigno

Voz 4 01:32 sí que hay que refiere si él

Voz 5 01:34 benignos

Voz 4 01:37 desde la primera vez porque una banda unos amigos me contaba que ellos siempre recordarán el primer sitio donde vieron el cartel de no hay entradas todo vendido dice que todos los artistas recuerdan el sitio de momento tú recuerdas que viste carteles y la verdad es que no la verdad es que el P

Voz 0429 01:54 primero no debió ser no no no me acuerdo no me acuerdo más girada el saca la lengua de Los Ronaldos no no sé

Voz 4 02:03 además bueno bueno bueno habla bien de tiene otra batalla

Voz 5 02:07 no tenía

Voz 4 02:08 bueno podemos las que la vida está como para podemos hablar de la libertad de expresión pero de Winnie the Pooh quitado el el muñeco porque vino ayer el presidente chino podemos hablar a los que no no no que sabes que ayer estuvo el presidente chino de visita oficial a España

Voz 0429 02:26 sí

Voz 4 02:27 no nos salía veo que tenemos veo que está Entrevías

Voz 5 02:31 está viven en otro mundo esta entrevista como

Voz 4 02:33 la senda la actual muy resumido vino ayer de visita oficial que no con los Reyes en el Palacio Real presidente chino provocando una tasca en Madrid impresionante eso sino lo sabes te las fantástico y la Policía Municipal sugirió a la persona que hace de Winnie the Pooh Puerta del Sol que es un personaje que utilizan como caricatura para reírse el presidente chino y ha habido mucha fricción con Winnie the Pooh porque se parecen físicamente dice la policía sugirió al señor que hace de Winnie the Pooh en la Puerta del Sol que ese día no estuviera de verdad es un tema no no va hemos a hablar de esto hace más de treinta años desde que conocimos a Coque Malla al frente de Ronaldo pero hace mucho que dejó por méritos propios de ser el ex cantante de una banda mítica para adquirir una dimensión artística meritoria en solitario

Voz 3 03:29 te

Voz 4 03:33 que es el autor de una canción de pop perfecta

Voz 3 03:43 eh

Voz 4 03:47 que entre otras muchas cosas es muy difícil catalogar pero yo creo que es un buen mal

Voz 0429 03:56 a ver a ver ahora la explicaciones

Voz 4 03:58 porque te has convertido en esa historia no te has convertido en un en eso que todo el mundo quisiera ser la envidia es muy majo que es verdad filas tenido el éxito en una época de tu vida joven que te permitió viajar divertir de acercarte tú rozar con los dedos la popularidad afamado justa e después ha iniciado una carrera que te lleva a ser un tipo maduro reflexivo

Voz 6 04:24 obra con una obra espectacular

Voz 4 04:26 canciones maravillosas como ésta digamos que tuviera te ha permitido a estar en muchos sitios a la vez

Voz 0429 04:32 sí sí sí es es verdad sí me siento bastante afortunado la verdad porque es verdad que me supe cómo liberar bloquea quizás mucha gente vio como como una una etapa de fracaso yo creo que que fue más bien una etapa de liberal ción de la responsabilidad de una fama muy grande ganada con Los Ronaldos la oportunidad de vivir la vida así de abajo y aprender un montón de cosas no que fue cuando me separé de Los Ronaldos ya está esa que la hora de los gigantes que la cosa empezó a adelantar otra vez no esos años pues fueron estupendos también ahora esto que que bueno que es un éxito muy gustoso la verdad que es un éxito muy bueno no es un éxito apabullante desbordante que no te deja salir a la calle pero los teatros y las salas están llenas Si el prestigio oí sí la verdad es que este este está parte del éxito de esta así

Voz 4 05:34 muy muy como años gustas se vive viene el prestigio sí sí sí sí

Voz 0429 05:40 es como es cómoda hoy no tienes que dar tantas explicaciones no es al escenario en la gente aplaude sobretodo a mí lo que más me obsesiona de todo lo que conlleva el éxito es los conciertos el momento que me subo al escenario porque el éxito genera una energía cuando te subes al escenario que que es increíble

Voz 5 06:03 ya ya lo creo tila me han dicho incluso que nunca busque mis discos las mejores versiones Mis canciones buscar lo los escenarios vende tanto los bucle acceso porque allí de mente son donde mejor que lograr expresarse en plan recuerda ese momento en el que todo eso

Voz 4 06:20 empieza a ser una responsable porque también en tu en tu carrera en esas dos conciertos que basar para los que ya no hay entradas en en Madrid con los que terminas el año en qué momento empieza a ser muy responsable ya no de bueno esto es una cosa que yo toco con la banda o así con la guitarra suena ahí me ponen cacharro delante y se amplifica el sonido sino eres bueno hay gente a la que le iluminó la vida hay gente a la que con mis canciones le acogió

Voz 0429 06:44 no no no no sé si ha llegado ese momento de tomar consciencia de eso no sé si llegara creo que es más yo lo lo vivo yo creo que lo vivo como como se vive en la realidad que es de una manera más ligera y más y cómo se vivió en los conciertos y que es un intercambio muy te subes al escenario el público es ahí abajo tules las cosas a ellos y ellos te dan cosas aquí en los dos tenemos responsabilidades no es siempre creo que el público también tiene una responsabilidad cuando va a un concierto tiene

Voz 5 07:21 papel que jugar

Voz 0429 07:23 que si no lo juega el el el la ceremonia no funciona no y por eso yo cuando escribo en redes y tal joder y muchas gracias habéis estado increíbles lo digo de verdad porque hay públicos que entiende

Voz 4 07:35 pero el papel alguna vez ha dicho hoy habéis estado aflojó nada

Voz 0429 07:40 no llegó a ese punto porque es una falta de educación

Voz 4 07:42 vi pero eso está muy bien yo no entiendo la crítica negativa tiempos y no te ha gustado a la el plato de garbanzos cuando lo diga nada si te gusta dile al compás de partidas han sita clínica no

Voz 0429 07:53 yo no digo habéis estado habéis estado fatal pero si tú comparas mis poste y tal se nota donde donde yo hay un entusiasmo porque el público ha estado increíble donde bueno pues hay en agradecimiento por haber asistido al concierto

Voz 4 08:08 vamos a buscar algo de lo que hablar con Coque Malla porque ya las entradas del concierto está en medidas vamos a hacer una pausa para encontrar algo de lo que hablar con con este gran hombre y enseguida volvemos

Voz 7 08:18 ah sí

Voz 8 08:21 ahora no puedo

Voz 2 08:31 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 08:46 once y diecinueve minutos de la mañana una hora menos en Canarias seguimos con Coque Malla

Voz 4 09:09 si tuviéramos una cosa pues me preguntaba hace unos años en sueco yo trabajamos en otra emisora hubo un día oscuro intuíamos que aquello se acababa pero nadie acaba de decir decirnos no ir ante la idea de que nos iban a echar pero no íbamos a poder despedirnos

Voz 0429 09:29 yo me preparo un texto

Voz 4 09:31 quién es el cómo empezaba a ese texto se escucha

Voz 5 09:36 cinco y seis minutos una hora menos en Canarias ahora Boix

Voz 4 09:41 sincero yo cogí el principio de la explicación hermana echar de aquí pero gracias a todos es tu canción sin arte

Voz 0429 09:50 no no no no no no lo me encantaba cruzar

Voz 5 09:53 me parece que la mejor forma de empezar una canción

Voz 4 09:55 es mintiendo a la gente diciendo

Voz 5 10:00 ahora voy a hacer

Voz 4 10:02 antes no aparecía la la la manera genial de empezar a lo cogí te importa si lo cojo seis años después deja que te lo puedo coger porque porque me parece una forma maravillosa empezó una canción que ahora voy a ser sincero este es un tema sí la mucho mucha yo creo que esa es una de las canciones claves y además yo creo que es una de las canciones que le

Voz 0429 10:26 dio la vuelta empezó a dar la vuelta a la tortilla no está ahí Berlín que fueron me acuerdo la primera web que hice estrenamos avisando de que venía un disco nuevo y tal que era la hora de los gigantes y colgamos a guitarra y voz nada más las maquetas de Berlín ir hasta el final entonces yo Berlín hasta el final son dos canciones que da absolutamente todo técnicas para lo que luego vino no porque por qué empezó va a llamar al público que ha ido creciendo y que ahora es el público que agotar la Riviera no

Voz 4 11:13 no digo que vaya sin duda uno de las unas demostraciones de que puede desde que debes asumir riesgos y hacer las cosas paso y eso sale bien ofrece grandes resultados dos mil dieciocho ha sido un año o un año muy intenso para que el pasado mes de febrero publicó un disco en directo irrepetible con el que ha recorrido teatros de todo el país y que ahora está a punto de despedir con esos dos grandes conciertos para los que no hay entradas en Madrid así que cuando acabe la gira que el día siguiente no el día ocho uf siento esto es un poco agorero pero el ocho por la mañana buena noche a la mañana supongo que resaca descomunal

Voz 0429 11:57 en todos los sentidos emocional física hay etílica porque no hay luego hombre voy a estar unos días disfrutando del descanso me he propuesto me he planeado todo por primera vez en mi vida me planeado todo para la estar por lo menos quince o veinte días sin hacer absolutamente nada sino tener el más mínimo en cargos recadito nada nada que hacer

Voz 5 12:25 su aplicación obligación renovar el carné

Voz 0429 12:28 por lo menos veinte días porque han sido tres años bueno han sido más han sido como diez años de trabajo salvase pero estos tres últimos años han sido muy muy bestias de no parar no parar no no pararla cabezas sobre todo no tener siempre algo ahí intensión y un poco de estrés a veces necesito necesito quince veinte días de descanso y luego bueno pues llegan las Navidades tal y cuando pase haga ya es que cada vez aguantó mezclados pues empezar ella con el disco nuevo tranquilamente a trabajar con Tony Brunet que es el guitarrista de irrepetible el último hombre en la tierra ahí con el que volverá a producir el siguiente disco luego llegaremos al estudio y se incorporara José señor es a la producción nada hay en noviembre saldré

Voz 4 13:21 bueno pues no

Voz 0429 13:23 un año sin tocar va a ser va a ser duro

Voz 4 13:26 espérate que luego tú tienes muchos amigos y olía que lo buscamos un hueco no sé no sé dónde en este disco como como todos los en los discos grabados en directo este es un instrumento más cómo maneja es porque cuando estás hablando un disco en directo tú eres consciente de que la reacción del público también va va sonar y funciona con síntomas dentro de mi propuesta cómo cómo manejar el público para grabar un disco en directo pues es que en este caso fue increíble porque el público hizo lo que tenía que hacer hizo lo que necesitamos para una clave perfecta

Voz 0429 14:04 por ejemplo el momento hay un momento tal que la gente no se da cuenta de lo importante que fueron ellos mismos no que es el en el dueto con Iván Ferreiro no cuando yo digo cuando a mitad de la canción lo presento la gente empieza a aplaudir y no deja de aplaudir durante toda la parte instrumental que soltaros genera una energía en toda esa parte brutal Si a mitad de la parte instrumental se hubieran caído los aplausos eso hubiera como la energía hubiera bajado en hubiera azules ahora mismo

Voz 4 14:39 no eran pero vamos a escuchar eso esta es la canción ganan Iván Ferreiro

Voz 9 14:47 no

Voz 5 14:48 escuchamos tienen prisa porque vamos a vamos a escuchar

Voz 4 15:52 no detalló cómo lo con Quique también tiene si Picasso mejor un tipo brillante tiene una tesitura vas maravillosa seguimos escucha y en el momento

Voz 5 16:47 ahí hay pruebas de que no es trucado porque en el vídeo seguramente está decía bueno queda bien Iván Ferreiro donde lo pongas como Santi Balmes Dani Martín

Voz 4 17:28 debe ser muy especial Neil

Voz 11 17:31 se va

Voz 4 17:37 también de Iván Comédie porque va más allá de musicales y influye introducción come

Voz 0429 17:47 pues bueno brutal brutales como un torpedo en la zona como se dice no zona de flotación yo creo que todo eso todas las a toda esa ese romanticismo esa épica una cosa como de de banda sonora que tiene la música de de ninja de diván Comedy yo creo que está ahí de hace mucho tiempo no lo que pasa es que al escuchar a diva en Comedy por primera vez conecta con mogollón de cosas que a mí me gustan el cine San Sinatra los musicales etc y lo canalizó todo en en sus canciones no yo creo que es el que me

Voz 3 18:30 era la la como la

Voz 0429 18:33 la pista para atreverse hacer un disco de estas características no un disco donde incluirlo sinfónico incluir las cuerdas y los instrumentos sinfónicos de una manera rigurosa no que es lo que hicimos en el último hombre en la tierra no

Voz 4 18:48 para que nuestros oyentes entiendan lo que esas artistas tenemos un ejemplo esta es la canción la señal de Coque Malla

Voz 5 19:05 está esa canción Arsène Feng iba en comen habrá

Voz 4 19:17 eh me gusta más la tuya eh me gusta mucho más

Voz 5 19:21 Coque Malla lleva treinta años en la música pero como dice el sueco pero vamos yo quiero saber cómo es el pacto con el diablo que ha hecho firmar porque es más joven y con más vida que la conocimos hace ya muchos años pero no sólo física

Voz 4 19:35 de verdad

Voz 5 19:36 no musicalmente asentado Athletic dígame si estamos como estamos

Voz 4 19:44 porque nunca has vendido todas las entradas que se que algún amigo Valle lo grave es elocuente no sé cómo pero participen de la forma que ponen la celebración

Voz 6 19:55 de un artista que se convierte por fin es necesario en este país se llama Coque Malla muchísima suerte envió otros muchas muchas un placer venía cinco

Voz 3 20:06 la cantada