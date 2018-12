Festiva lRobertCapa estuvo aquí

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 eh tú no

Voz 2 00:23 durante los próximos minutos les vamos a hablar de un proyecto en el que hemos estado tan implicados tan volcados en el programa que cualquier noticia que nos llegue en torno a esto

Voz 1515 00:35 Javier profundamente felices desde este sábado hasta el veintiocho de diciembre se celebra en Entrevías el festival cultural Robert Capa estuvo aquí así se llama festival cultural Robert Capa estuvo aquí y es un conjunto de iniciativas para recuperar el degradado entorno del

Voz 3 00:51 edificio que inmortalizó el fotógrafo húngaro hablemos de pero en Feli diez es un festival con un montón de actividades interesantísimas entorno a la cultura a la fotografía a la memoria que han vuelto a organizar yo siempre están en todo envase nuestro compromiso el suyo va vamos un poco a la cola de su compromiso José María V

Voz 1515 01:11 día de la Fundación las Tasio de García qué tal cómo estás bienvenido

Voz 4 01:15 las Marta muchas gracias estamos muy contentos muy encanta

Voz 1515 01:17 estos esta semana por el festival que organizáis pero es que estamos muy contentos porque qué pasó en el pleno de esta semana en el Ayuntamiento de Madrid lo primero que hice en cuanto a la súper pensar digo hay cómo estará nuestro Uría de contento

Voz 4 01:31 pues sí la verdad es que ha sido una alegría que se haya aprobado esa iniciativa presentada por por Mar Espinar que es otra de las personas de este amplio grupo de este amplio colectivo que ya formamos todos los que los que estamos aquí y no quiso pues los Capello no espera once Leño efectivamente lo ilusionante no que que mucha gente se se sume y aporte su granito de arena para conseguir una realidad que va a cambiar en este en este barrio de Entrevías pues si se aprobó como decías a la iniciativa para convertir el futuro uso de pero en Feeri diez cuando éste expropiado muy próximamente

Voz 1515 02:08 creo que en el famoso centro

Voz 4 02:10 la Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos y Mickeal

Voz 1515 02:13 a encargar quién se va a encargar de eso cómo va a ser este museo no sé si Mar Espinar del PSOE del Ayuntamiento nos ha contado cómo va a ser fechas plazos qué material se va a incorporar a este museo

Voz 4 02:25 vamos a ir lo que está claro es que tiene que ser un Museo Municipal de Gestión Municipal donde las entidades que formamos la plataforma queremos de algún modo estar presentes para ver eh para articular ese discurso que hemos venido defendiendo no lo es todo eso está todavía aún por hacer pero sí está claro que que el contenido de ese edificio va a ser bueno

Voz 1515 02:49 que se presentó en aquella propuesta bueno es una gran noticia iremos viendo cómo se va fraguando si museo in durante un Meis Mestres de este sábado José María vais a presentar una gran variedad de cualidades por lo tanto este sábado doce en la inauguración corre a cargo de nuestro compañero Gervasio Sánchez que va a haber ahí como a ser

Voz 4 03:09 bueno pues ahí va en Gervasio abrir el el festival y además se va a proceder a la inauguración de una escultura de el escultor de la artista italo argentino Andrés Montes Santo en homenaje a los madrileños que fueron víctimas de los bombardeos italianos si a los italianos que lucharon por defender la libertad en España no va a ser dentro del centro social de Entrevías y bueno pues se incorpora también el discurso y la el apoyo desde instituciones italianas está la asociación en Madrid otra Italia que que que bueno que ven la importancia de este lugar para reivindicar eso es esa lucha contra la

Voz 1515 03:49 el sufrimiento de la población civil esto va a ser el sábado el domingo que tenéis para que la gente vaya tomando nota dando bueno pues esto Gervasio Sánchez me voy a apuntar el sábado al mediodía en la yo estoy en pero Ancelmo el domingo que hay

Voz 4 04:01 el domingo a las doce yo creo que os puede contar mejor

Voz 1515 04:04 Miguel Sánchez bonita Miguel hola qué tal cómo estaba a ver quiénes Miguel Sánchez

Voz 4 04:09 Miguel es el director artístico de de este de este festival

Voz 5 04:13 de quién ha partido junto con sus compañeros grandes varias de las ideas de lo que se va a mejorar el domingo dos a las doce los dientes largos para que vayamos bueno pues nada nosotros va a tener mucho trabajo el sábado porque tenemos que tener todo listo para que se pueda inaugurar una gran escultura efímera que hemos eso con Ana Balboa Marta Linaza es profesora de escultura que van a tener una intervención de unos quinientos metros cuadrados van a crear una gran trinchera frente a la casa

Voz 1515 04:38 esto se ve inaugurar el domingo bingo a las doce

Voz 5 04:41 tenemos doce doce y media y luego enfrente de esa de esa gran intervención Emma García Castellano ha coordinado la moral de unos cuarenta metros que han hecho los alumnos de Bellas Artes

Voz 1515 04:50 esto me parece precioso para que vayan en familia para la gente sepa lo que hubo irá pero Doncel y entender pero en Celis saber lo que va a ser en el futuro museo recrea una trinchera una trinchera a los que hemos tenido la suerte de no vivir una guerra tienen que entender tenemos que entender también una trinchera de quinientos metros cuadrados en la puerta de pero once

Voz 5 05:10 va a ser una intervención muy bonita es una es una pieza preciosa y la es que es un espacio por lo que queremos eso es empezar a recuperar ese espacio como un espacio público de momento es un espacio medio abandonado frente a la casa irás que es un espacio precioso para hacer arte hacer arte efímero hacer arte con los alumnos

Voz 1515 05:26 en el mural que vais a poner interpretaciones

Voz 5 05:28 por eso los alumnos sobre las fotografías de Capa de de Perón Feli ya han hecho preservación es muy bonita y luego un proyecto precioso que se ha hecho con mil doscientos alumnos de los colegios de la zona hemos hecho un gran mosaico con todos los dibujos que no han dado los los niños se ha hecho un gran trabajo de concienciación a los niños de la zona e hígado una reinterpretado como ha querido lo que es los bombardeos y las y las fotografías de Capa y entonces

Voz 1515 05:51 niños de queda queda pues en tres seis

Voz 5 05:53 hay doce trece años por ahí más o menos colegios públicos que son únicos de la zona y entonces bueno pues también pro compongo para hacer un poco suyo el proyecto no porque al final esto todo es

Voz 1515 06:03 qué cosas han sorprendido porque estoy pensando niño de seis siete ocho años no ha habido una guerra a sus padres tampoco tal vez ni sus abuelos estamos ya en en hablando de de de bisabuelos pero un niño al que piden dibujos sobre cómo es un bombardeo que os dibuja como lo interpreta como le llegan que os aviso

Voz 5 06:20 no encontraba hemos contado con la coordinación de Maite

Voz 4 06:23 en la que estaba trabajando con los alumnos de la plataforma visitado todos los colegios ha hecho unas sesiones previas contándole la historia adaptando el discurso a los niños de de como lo que sucedió allí de la fotografía para aquellos a partir de de ese relato pudiera interpretarlo y hay cosas maravillosas

Voz 5 06:41 más no me parece precioso no es muy bonito más que hemos hecho un gran Colás con todas las fotos de los de los Clot todos los dibujos de los niños pues al final han sido como nueve metros por dos y medio de de moral y los niños podrán ver su fotografía esa su su dibujo con todos se aleja un poco podrás ver las fotografías de Robert Capa porque es un gran mosaico

Voz 1515 07:00 bueno en el que se recrea a los niños

Voz 5 07:03 además grafía de capa sea ha de un proyecto muy bonito claro

Voz 1515 07:05 también así para que los oyentes lo entiendan no porque esto al final cosas de pues no sé Ángel de siete años que dibujó

Voz 5 07:12 pues la verdad es que claro el concepto de guerra que tiene un niño nosotros sí que hablamos por ejemplo los niños pequeños les dimos como referencia la foto de Robert Capa que interpretarán ellos esa esa fotografía mítica claro las en vez de hablar uno las interpretado con con pegando y pegando papeles otros con colores muy vivos entonces con colores muy oscuros otros han dibujado raya Si cosas extrañísimo otros han hecho colas con con personajes de la actualidad de los han pegado como como las víctimas de Robert casi

Voz 1515 07:39 no conocido esos personajes

Voz 5 07:41 la política si como si yo estuviera

Voz 1515 07:44 en las que se claro se ha sustituido suscita quién llena

Voz 5 07:47 pues pues bueno pues había algún político famosas que ahora vivo no recuerdo pero aún presidente de Gobierno había por ahí han sustituido a los niños que sufrían los bombardeos pues bueno pues pues pues bueno la interpretación de un niño de de lo que de lo que sólo comparte

Voz 1515 07:59 esto se va a poder ver el domingo a partir de que ahora

Voz 5 08:01 a partir de las doce no es la la inauguración

Voz 1515 08:04 Bali quién quién vaya se va a encontrar esta trinchera gigantesca a las puertas de Feli el mural en el que han participado decenas cientos de niños de los colegios públicos de de la zona del barrio de Entrevías a lo de la San Carlos Borromeo es una zona muy peleona de de de Madrid con mucho compromiso también quién vaya en familia o no en familia o con amigos que más va a poder hacer que sean encontrará allí también

Voz 4 08:27 pues va a disfrutar también de la música de la vallecana abismal que bastara amenizando no

Voz 1515 08:32 viajera me estás diciendo es el domingo a qué hora no yo voy eh

Voz 4 08:37 bueno pues es realmente lo que va a haber es como una ciudad puede cambiar sus espacios si hay voluntad por parte de de todos los ciudadanos si colaborando juntos y en este caso con estos maravillosos profesionales de las Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos que han estado coordinando y que yo quiero ahora que se habla mal de de de esta universidad por determinados sujetos de los cuales hay que hablar más defender y romper una lanza por todos ellos porque han dejado la piel en este proyecto y y bueno la verdad que a mí me emociona ver yo creo que va a funcionar mucho ese trabajo

Voz 1515 09:13 fíjate nosotros José María al hilo de aquello que ocurrió tenemos una sección en el programa de innovación tecnológica en la que demostramos cada semana todo lo bueno que se está haciendo en la universidad en Madrid en la Rey Juan Carlos en la Complutense Autónoma en todos en la Politécnica porque al final parece que nos quedamos con los titulares por encima con los grandes titulares de las cosas que se hicieron mal pero es que hubo muchas cosas se han hecho muy bien que se siguen haciendo muy bien de qué forma ha participado los estudiantes de la Universidad en este caso

Voz 5 09:43 no desde aquí si me están oyendo lo es sólo les quiero dar gracias gracias y mil gracias porque las que han pegado una paliza enorme y sobre todo una época malísima de entrega de proyectos finales que son alumnos de cuarto de Bellas Artes y las que han trabajado muchísimo han participado más de ciento veinte alumnos de Bellas Artes vale ir a las que lo que más trabajo nos ha llevado también ha sido la exposición que va a haber el lunes el lunes inaugura una colección fotográfica preciosa

Voz 1515 10:06 la béticas de resistencia me encanta el título poéticas de resistencia Memoria y olvido a propósito de

Voz 5 10:12 sí ha sido una experiencia preciosa sobre todo porque ha sido un momento de reflexión profunda de los alumnos sobre pues un pasado que desconocían y ha servido un poco para para aquellos Se bueno también descubran las historias de sus familias y de sus abuelos también sufrieron mucho durante durante la posguerra hay has sido muy bonito unas piezas que yo les recomiendo la gente cambia velas porque

Voz 1515 10:33 me gusta tanto esto que habéis hecho por el compromiso por la memoria por los niños de seis años de los colegios públicos de Entrevías porque habéis implicados los estudiantes universitarios y universitarios porque los vecinos y la gente del barrio se ha dejado hoy la piel en estoy porque esta semana en el pleno del Ayuntamiento de Madrid se ha aprobado que sea un museo del que podremos disfrutar todos los madrileños y quienes nos visiten porque algo que yo creo que también ha hecho hay mucha fuerza y lo hemos contado en el programa en alguna ocasión son las las visitas de los estudiantes estadounidenses cuando en Madrid parecía que no se reconocía bueno pues venían los estudiantes universitarios de Estados Unidos a ver cómo era aquella foto del mítico capa Miguel Sánchez bonita vayan desde este sábado con Gervasio Sánchez pero ya desde el domingo para ver una gran trinchera la reproducción a las puertas de once y diez será fantástico Icon como todos los alumnos del barrio han interpretado lo que ocurrió Miguel enhorabuena

Voz 5 11:25 muchas gracias y José María Uría que siempre es un placer

Voz 1515 11:28 es tu casa