"Ella está convencida de que la guerra es una de las mejores formas de ganar dinero y que la estabilidad de la paz, le resulta menos rentable"

Voz 0530 00:00 capitanes insensatos kayak tambores romper filas Madre Coraje hay zapatos porque las tropas marchen tranquilas con vuestros bichos vuestros piojos con los cañones y los pertrechos a la batalla vais con mil ojos con mis zapatos Iraitz derecho

Voz 0533 00:23 en la voz de nuestra compañera Carmen Fernández así arranca Madre coraje y sus hijos una obra de teatro del dramaturgo alemán Bertolt Brecht esta firmada en mil novecientos treinta y nueve cuando el autor se encontraba en Suecia en el exilio había llegado ahí huyendo del nazismo Fran Pastor buenas noches Macarena es una pieza ambientada en la Guerra de los Treinta Años Madre Coraje Sunna

Voz 2 00:45 comerciante que sigue las tropas en su carro para venderles ropa alimentos esta semana parece que las tintas vienen especialmente cargado

Voz 0702 00:55 eh la estarán lo estarán Madre Coraje está convencida de que la guerra es la mejor forma de ganar dinero que la paz la estabilidad de la paz es menos rentable al tiempo y aquí hay una de las grandes paradojas de la obra Live con un miedo atroz a que alguno de los ejércitos recluta a sus hijos está convencida de que de ir al frente ya sea con los católicos los protestantes sus hijos morirán es decir teme a los Estados a los ejércitos a los identifica con la muerte la muerte de sus hijos pero no con los mercados no tiene miedo de los mercados representados por su gran carromato con el que pretende alimentarlos

Voz 0530 01:27 cuando se oye hablar a los peces gordos parece que hacen la guerra por temor a Dios por todo lo que es bueno hermoso pero se ha mejor se ve que no son tan idiotas que hacen la guerra por las llaman si fuera de otro modo las gentes humildes como yo no lo seguiré

Voz 0533 01:45 Madre Coraje se identifica con las gentes humildes de las que nos habla

Voz 0702 01:50 si va a la contra de todo el siglo en el que se escribió la obra el siglo XX siente humilde pero si pensamos en la Revolución Rusa recordaremos que esta partió de una paz lo de un hartazgo de obreros y campesinos porque la Gran Guerra la Primera Guerra Mundial les estaba hundiendo los grandes movimientos hippies de los años sesenta setenta partieron también del No a la guerra de Vietnam más en el presente y aquí en España por ejemplo recordaremos que una de las grandes aspiraciones del No a la guerra hace ya quince años no era tanto que España saliera de Irak sino provocar un cambio en el Gobierno es decir la el no a la guerra históricamente historia reciente abrir encarnado por las clases populares y sin embargo en Madre Coraje camina en la dirección contraria desconfía de que la paz tenga algo que ofrecerle por cierto aunque sea desde la comedia este espíritu de Madre coraje aparecía en uno de los personajes de la contemporánea El tiempo entre costuras de María Dueñas que ha estado con nosotros también era una comerciante cuando le preguntaban con quién iba a ella en la guerra en esta ocasión en la guerra civil de España ella respondía a muerte con el que gane

Voz 0530 02:49 cuando un Rey es francamente tonto lleva sus tropas a un descalabro tropas necesitan tener un valor temerario es demasiado tacaño y no recluta demasiado soldados todos tienen que ser Hércules y por eso tienen que ser también de una lealtad a toda prueba porque siempre se les pide demasiado

Voz 0533 03:07 las escenas se suceden madre coraje no logra apartar a sus hijos al menos a los barones de la guerra los dos acaban reclutados

Voz 0702 03:14 hablábamos la semana pasada de los documentales de Michael Moore aquí hay una idea que también queda muy clara en su trabajo en concreto en Fahrenheit nueve once sólo los hijos de los pobres eran reclutados por el Ejército norteamericano en un país sin estado en el que todo es mercado también la educación o la sanidad quiénes eran llamados a filas eran muchas veces jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes llamados a defender una bandera que ni siquiera era la suya habrá que no lo recuerde pero hay un giro curioso nuestra Historia aquí en España porque al contrario de como cabría esperar a final de del servicio militar obligatorio no lo hizo la izquierda a quién creemos más pacifista sino la derecha el Partido Popular sí hubo voces críticas con esto dentro del Partido Socialista porque mientras el servicio militar fuera obligatorio no acudirían al ejército sólo los hijos de los pobres nuestros sucesivos ministerios de Defensa en cualquier caso sí que no recuerdan más a Madre Coraje nuestros hijos ya no están por obligación en el Ejército es pero el año pasado vendimos armas por valor de más de cuatro mil millones de euros entre otros países Arabia Saudí que lleva tres años en una guerra con Yemen quizá en esta historia en esta escalada quepa la honrosa excepción de la difunta Carme Chacón con el honor de haber dejado de fábricas de que España dejara de fabricar bombas de racimo

Voz 0530 04:25 a nosotros la gente corriente la victoria y la derrota no salen caras lo mejor para nosotros es que la política no se agita mucho a un comerciante no se lo preguntan qué cree sino cuál es el jefe

Voz 0533 04:39 Madre Coraje pide que la política no se agita mucho y en este caso significa que no llegue la paz que permanezca la guerra

Voz 0702 04:47 eso es en Madre Coraje la guerra aparece como un estado de reposo también escuchamos hoy mucho aquello de que no se agita la política en no toquemos apolítica no subamos el Salario Mínimo porque los mercados se tambaleó harán in creemos saldrán perdiendo los pequeños comerciantes Marx señalaba una paradoja similar a los comerciantes tienen miedo de los cambios porque creen que serán los primeros que caerán si se tambalea la economía pues se les dice si os preocupa que el comunismo destroza nuestros comercios no os preocupéis tanto ese destrozo ya lo está haciendo el capitalismo la economía financiera que acelera los capitales todo el día aquí pasa algo parecido Madre Coraje teme el final de la guerra a pesar de la evidencia de que está matando a los suyos pero hay más en la guerra de Madre coraje dura treinta años mientras ella camina de aquí para allá con su carromato las descripciones en el texto de Brecht nos cuentan que cada vez los soldados van más Sandra jugosos el carromato cada vez más destartalado es decir es un modelo económico que no es sostenible a largo plazo porque pronto la guerra habrá acabado con todo recuerda esto lo que nos dicen un poco sobre el cambio climático tenemos un modelo económico sobre el que ya no caben discusiones morales éticas es decir esas discusiones eran del siglo XX hoy es una discusión casi tecnocrático porque estamos viendo que es insostenible que sacaban los recursos pues primer alegato Si el siglo XXI es el siglo en el que los consumidores tenemos más poder como consumidores que como trabajado

Voz 0533 06:08 mi primer alegato de Madre Coraje en favor del

Voz 0702 06:11 consumo sostenible cuidado con lo que hacemos con las industrias que alimentamos porque se nos cargamos el planeta no se cubrirá como a ella que se mueve cada día entre soldados más desvencijados

Voz 0530 06:21 maldita sea la guerra

Voz 3 06:25 maldita sea

Voz 0533 06:27 por fin el personaje cambia Fran después de toda una obra alabando la guerra la economía de la guerra se da cuenta de que esto sólo letra desgracia tú crees que hoy al menos en nuestra lengua empleamos mal la expresión Madre coraje pues sí

Voz 0702 06:42 que nosotros con pensamos que una madre coraje es la que lo deja todo por sus hijos si no es así la madre coraje de Bertolt Brecht pensando que trabaja por ellos les acaba ejecutando se enfrentan los soldados para que no les reclutan a sus hijos piensa que se iban a la guerra morirán pero vende las armas en la misma guerra que acaba con ellos a los tres hasta dejarla sola escapando del Estado cayó en el mercado que acabó con ellos igualmente no sólo esto si hay muertos Madre Coraje se que ha también sin personas a las que venderla nada esta paradoja me parece muy contemporánea se puede aplicar a nuestros patrones de consumo ella no aleja ella no aloja ningún problema en engaño en engrandecer con su carromato a la industria de la guerra bueno pues creo que unos lo podemos traer al presente porque nosotros también alimentamos algunas industrias Sor repartidores de comida a domicilio sin derechos esos conductores que unos llevan en los traen a golpe de tecla tambien sin derechos o esos trabajadores que empaque Thani distribuyen nuestros envíos a quienes compramos tan felices podrían ser mañana a nuestros hijos pero no sólo esto si dejamos como la guerra de Madre coraje todo lleno de cadáveres todo lleno de empleados sin dinero a ver a quién le vendemos mañana nuestros zapatos

Voz 0530 07:49 los niños lloran tú divertido otros harapos tu lleva ser la de Ángel que ya no quedan otros no comen Two Door Tyner sino te gusta

Voz 0533 08:07 ecología y economía neoliberal y una expresión revisable la de Madre coraje Fran Pastor muchísimas gracias muchísimas