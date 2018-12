Cronovisor: El Rey Arturo

Voz 1 00:00 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho Ares un placer en esta ocasión vamos a viajar a la Edad Media a uno de los personal

Hess

que más han caracterizado incluso

Voz 0772 00:12 el mundo legendario el mundo de las leyendas de las tradiciones que hunde incluso algunos flecos en el mundo de los de los celtas todo aquello que viene de Inglaterra es bastante llamativo para el resto de del continente

Voz 1 00:25 totalmente estamos hablando de un personaje mítico e histórico a la vez los ha pasado con otros personajes también que luego ha servido como materia de películas y de novelas que se está a la vez de Guillermo Tell lo de Robin Hood muchos de los personajes de Walter Scott pues bueno tenía su parte fabular pero también su parte histórica en el caso de El Rey Arturo tiene esos dos ingredientes más súper cero es que se convierte en un icono en un símbolo nacional porque interesaba en esa edad media tener un referente aquí en España ocurrió algo similar con el sepulcro de Santiago en Inglaterra pues había que buscar un referente y Arturo tenía todas las papeletas a pesar de que estaríamos hablando de un personaje histórico que vivió entre el siglo quinto y el siglo VI

Voz 0772 01:07 sí que es muy antigua no sé como en la Edad Media en España por ejemplo nosotros tenemos un no voy a decir parecido no pero salvando todas las distancias por ejemplo El Cid que sí que sabemos que su personaje histórico del siglo del sí pero que a la nuestra edad media queda yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Valladolid me decían que la la la época antigua a la Historia Antigua acaba con la llegada en setecientos once de los musulmanes a España y que ahí comienza en el siglo VIII la la edad media hay otros bueno pues que hablan de esa época tardo antigua

Voz 1 01:43 lo de esa época medieval el mundo visigodo con la caída del imperio romano claro cuando se habla ya de esa edad media oficial porque ya sabes que luego siempre hay dos o tres fechas que se baraja apartarle impulso para la Edad Moderna también se barajan otras dos fechas peruano es verdad que a hablar ya de la inversa son musulmanas setecientos once yo creo que sería hablar ya de una la medio ya que había entrado bastante ya llevábamos un siglo y medio de esa mal llamada oscura que también tienes que ver un poco con esta etapa de la que vamos a hablar porque también esa etapa turbulenta cuando los romanos de Bretaña de Britannia en este caso sea de lo que luego se convertiría en Gran Bretaña es una oscura porque es verdad que ya no hay un una norma establecida por el Imperio Romano hace que las tropas y las legiones romanas del cuatrocientos diez al poco tiempo calles Imperio romano y que ocurre en todo lo que es la las tierras británicas pues que ahí tus desveló es decir hay Reyes suelos que cada uno pues en su territorio luego a invasiones de los galos de los sajones es decir de los alemana todas a partir de ahí se produce un totum revolutum donde el más fuerte el más listo el más sabio yo el más pícaro pues es el que crea sus territorios bueno pues uno de Fórum sería Arturo y luego la mitificación posterior que éxito del en el siglo XII

Voz 0772 03:01 fíjate que una de las razones por las que Se habla de edad oscura a la edad media es la falta de texto es la falta de documentos que nos ayudan a verter luz a ilustrar un poco los hechos sucedidos acaecidos en esta época que es un poco lo que sucede con con el Rey Arturo que como bien decías ahora Jesús Callejo coronó una UTA es bueno es ese halo de de oscuridad de Misterio de olvido que hay alrededor de la figura de nuestro protagonista bueno Jesús lo dicho tenemos aquí el teclado de nuestro Cronovisor cuál es la fecha que nos propones en esta semana para convencernos

Voz 1 03:36 porque pues una fecha en la que precisamente Arturo se convierte en mito estamos hablando de veintiuno de marzo de mil ciento noventa y uno

Voz 6 04:11 mira Jesús

Voz 0772 04:13 cavando Aino no en el en el suelo mira fíjate llevamos unos hábitos de de de monje fíjate pasamos desapercibidos en la oscuridad de la noche están con esta Santos chiítas iluminados porque han descubierto al lo lo están haciendo con estos frailes lo están haciendo con bastante secretismo que que han descubierto pues algo

Voz 1 04:30 muy importante para ellos y para el resto porque ni más ni menos están aseverando que esos huesos que han localizado dos metros más abajo de estas excavaciones son ni más ni menos que los de Arturo además fíjate que esqueleto estamos viendo una Eto'o de más de dos metros tendría que ser un legado para State considerable por otra parte hay otro esqueleto con unos pelos rubios parece que femeninos implicara automáticamente uno de los monjes dice estas Ginebra Ginebra entonces bueno es una especie es ciencia infusa porque no hay otro elemento que intenta corroborar que esté primero correspondía a un personaje histórico como el Arturo es una cruz una cruz de unos dicen que es de plata evidentemente cuando lo analizas mejor ves que no es de plata que es de plomo ha decaído un poco la calidad pero en esa Cruz sí que hay una inscripción muy llamativa en latín diciendo que es Arturo el ínclito Rey Arturo de Avalon que esos huesos que ya hacen ahí son los suyos a partir de este momento estamos hablando de mil ciento noventa y uno se produce todo una historia muy curiosa que ahora pasaremos analizar pero es cierto que cuando corre la noticia cuando este rumor se extiende poco y algo similar a lo que pasó con el Santiago se crea algo que propiciaban estos monjes de Glastonbury en ese momento estaba estaba de capa caída en detrimento de la de When mister porque había sufrido un incendio los años anteriores justo en la restauración que está haciendo mira tú por dónde qué casualidad aparece esta tumba

Voz 0772 06:13 eso es además un lugar en donde tú has estado no sé hombre

Voz 1 06:16 estaba allí además incluso un cartel en el lugar donde se encontró que dice Jesús estuvo aquí no sé cómo va haciendo hay tazas y sus grafitis es cierto ya soy que verlo en el contexto porque yo creo que es muy importante es decir estamos en el momento histórico es cierto que está tumbas encuentra en esto bueno es cierto que a todos los parabienes que sacará toda la pompa y circunstancia pero hay que entender un poco el antes el después de por qué casualmente aparece ahora el Rey Arturo Hinault apareció pues cuando se construye la abadía de Glastonbury o cuántos hicieron las distintas reformas de la Iglesia porque justo ahora por qué en este año porque en este momento histórico porque interesaba a la valía de Glastonbury por supuesto a los monjes que les vemos aquí de lo más afanoso qué interesaba que el Rey Arturo empezar a tener toda la preeminencia toda la importancia tiene que ver porque vamos a decir ahora porque ya había una serie de obras literarias que se estaban barajando en esa materia de Bretaña como es decir había una materia de de Francia relativa a los paladines de Carlomagno había toda una materia relativa a Roma y faltaba algo de Bretaña y entonces faltaba como el aliciente el acicate el motor que impulsar a todo esto el motor ya se empezaba a oír hablar que Arturo fíjate unos siglos muchos siglos después de su muerte pero se necesitaba la prueba la prueba cuál es una tumba dos cadáveres uno de ellos gigantescos una cruz que asevera en esa inscripción en latín que el que yace es ni más ni menos que Arturo Rede a balón por lo tanto ya estamos metiendo una serie de mitos yo diría que casi de arquetipos que empiezan a poner en valor a una figura que en ese momento era bueno lejanamente histórica se convierte en leyenda se convierte en mito se convierte en paradigma se convierte en un icono en un emblema nacional que se necesitaba en aquel momento

Voz 0772 08:13 para ir poniendo acabas de decir un poco arquetipos para ir poniendo detalles sobre la historia que vamos a desarrollar en este Cronovisor El Rey Arturo eh

Voz 1 08:22 el siglo en el siglo VI sexto no lo a principios del siglo VI hay como dos tipos de batallas una vez que sería en la batalla de catalán y ahí es donde morder Flynn que sería un pariente suyo algunos le llaman y sobrinos y otros dicen que sería pese de Castro pues es el que le da muerte mueren los dos esa es lo que nos da una referencia histórica de que es un personaje que vive sería más bien romano más que Celta no sería Rey sería aún oro que él se encargó de limpiar pacificar un poco las tribus hostiles que había en aquel momento su muerte oficial sería a principios del siglo es fíjate que el

Voz 0772 09:04 las crónicas de la época dicen que se les lleva a ser enterrado en una misteriosa isla de nombre Avalon que nadie conoce una isla que pues durante mucho tiempo Se Se especuló con la posibilidad de que fuera un lugar mitológico lugar en inventado pero la necesidad de crear también ese mito de reforzarlo es lo que hace que estos frailes identifiquen el emplazamiento donde se construye la abadía de de Glastonbury como como esa isla de Avalon

Voz 1 09:33 claro es que al final dice bueno toda esta avaló pues bueno que mejor que aquí sí aquí está su tumba evidentemente donde elevan Terra al Rey Arturo a Ginebra posiblemente alguno de sus caballeros de la mesa redonda pues en Ábalos donde estaba lo Glastonbury es el que tiene todas las papeletas porque además lo asocian con José de Arimatea que ya puestos a tirar del hilo a tirar del mito todo vale también encuentran restos de José además te que históricamente como te puedes imaginar no hay ninguna evidencia entonces caro llame Tessa José de Arimatea metes la primera iglesia cristiana porque evidentemente se construiría allí cuando llega a José batea metes al Grial metes luego una espada mítica metes a unas cuantas hadas que le están vigilando metes una muerte supuesta de Arturo que no muere porque está durmiendo en el sueño de los justos esperando a que los momentos que vuelva a haber otra vez en fin con cierta preocupación para Gran Bretaña res surgirá de ahí el tabú del nombre tasa cuenta que a partir de ese momento no hay ningún Rey en Gran Bretaña que SM Arturo igual que en Portugal nunca va a haber uno que se llame Sebastián o en España va a haber uno que va a ser Rodrigo Pelayo porque es la maldición del nombre o bien porque era una dinastía con él muere también o sencillamente porque son nombres malditos como pasó por ejemplo en el caso de de varios reyes sajones donde nunca se puso

Voz 0772 10:52 nombras murieron de forma ignominiosa esta maldición también es bueno se se centra también Se carcoma absolutamente la propia historia de la abadía de Glastonbury cuando en el siglo XVI Enrique VIII la manda destruir pues por esa luchas internas con la nacimiento de la Iglesia anglicana esa lucha contra el catolicismo la Abadía desaparece y con ello la la ubicación de la tumba claro con ello

Voz 1 11:22 no tanto la ubicación sino los restos que se encontraron esa tumba porque la ubicación todavía hay un cartelito donde te ponen un mensaje en inglés diciendo que ahí es donde se encontró en el año noventa y uno los restos tal pero claro aquello aquellos restos se pusieron en el altar mayor de la bahía de Glastonbury en un sarcófago de mármol negro con todo aquello fue lo que ha arrasado espoleado en el año mil quinientos treinta de que cortado porque en aquel momento ya sabes que estaba en sus riñas en sus cuitas con la Iglesia católica Se crea la Iglesia anglicana entonces hay aparece la prueba del delito mi teoría es que sí hubieran llegado esos restos óseos a día de hoy hubiéramos descubierto que por supuesto ni eran de la época no eran de Arturo ante Ginebra pero qué bien sirvió para orquestar un mito que surge con dos circunstancias muy importantes por una parte la búsqueda del grial que ya empezaba a hablar el año mil ciento ochenta es un año clave porque en el mil ciento ochenta es donde aparece por vez primera la la palabra Adrián eso lo sabe muy bien también nuestra amigo como Javier Sierra donde no desarrolla por otra parte tenemos aún cronista supuestamente histórico que es Jofre de Montagut que escribe la historia en los reyes de Bretaña donde sin venta todo lo que quiere inventarse y a partir de ahí dice bueno hay que crear un ídolo nacional Arturo se acoge las obras de News las de Gilda es en fin de todos los Storari es anteriores a él la rebosa las las amalgama empieza a meter elementos que no existían hasta aquel momento Excalibur Merlín por ejemplo dos cosas que no existían y los caballeros de la mesa redonda el tercer elemento todo eso haces una ensalada perfecta creas a partir del siglo XII un mito que es indestructible el mito del Rey Arturo

Voz 0772 13:03 fíjate yo un mito que que ha supuesto investigaciones se sesudas y científicas a lo largo del siglo XX finales del XIX comicios del XX donde se intentó bueno en aquella abadía de Glastonbury de su ubicada a prácticamente en el en el en el espacio la perdida la la ubicación exacta de la tumba pues hubo que tuvo el trabajo de muchos arqueólogos intentaron buscar la no al final se dio con ella con el espacio que hoy el que se identifica con donde en que época de de finales del siglo XII aparecieron estos esos restos y sobre todo esos lo que sí que se ha perdido totalmente son esos objetos no capas

Voz 1 13:39 pero creo que el Barça perdió la losa Se perdió en fin una maderas que había también supuestamente de ataúd Se perdió la cruz de plomo se perdió el sarcófago de mármol negro que estaba en el altar mayor todos os ha perdió quedó arrasado entonces claro al perder un poco todas estas circunstancias dices pues qué pena no porque hoy podríamos saber a ciencia cierta si es un gigantón de dos metros épico correspondía Arturo evidentemente no podía corresponder Arturo porque tampoco tenían esas medidas en aquella época pero claro si eso la sociedad cosa que en mil ciento setenta de ocho Jofre Mahmoud escribe esta historia donde jazz empezó a caldear porque además convertir un bestseller caro Si tú te empiezas a implantar en fin que los británicos eran gente estupenda que luchar no contra los sajones que esté Arturo que además se el piezas Aimar Arturo venció en doce batallas consecutivas que solo muere al final una circunstancias ajenas a él que se produce un incendio en el año mil ciento ochenta y cuatro de la avería de Glastonbury y qué casualidad en mil ciento noventa y uno aparecen estos restos junto entremedias con todos los ciclos Grial es decir que por una parte creciente Trois se hablaba del Rey Pescador y el del Grial que eso interesaba muchísimo ya en aquella época por otra parte ya estamos hablando de Wolf Arbor donde su Parsifal también empieza a meter en la lista decir que podría ser ese Grial que podría ser lo que buscaban los caballeros de la mesa redonda entonces es un poco como el el engranaje el tejemaneje está por una parte la histórica y luego te comentaré si quieres los tres libros donde antes referencia al personaje histórico incluso las posibilidades o las teorías de quién pudo haber sido Se con nombres apellidos que pudo haber sido Arturo y luego los cinco libros mitológicos que se crean a partir del siglo XII donde se ve clarísimamente como se van añadiendo quitando el elaborando todo un mito dentro de esa materia de Bretaña como asesinaba para crear todo un símbolo y hace que lo crean porque a día de hoy se sigue hablando de arte creciendo si realmente era un personaje Celta un personaje romano todas las pistas a día de hoy te podría decir Nacho que conducirían a un personaje romano dentro de de ese periodo ya final de la de la ocupación romana en Britannia si te parece Jesús

Voz 0772 15:57 vamos a escuchar un fragmento de un documental de la BBC en donde aparece Roales Globe for el el último gran arqueólogo que estuvo excavando en los años sesenta bueno los años cincuenta de los años sesenta en estaba a día de Glastonbury en donde bueno pues parece que sí con el los restos de la de la de la tumba de del Rey Arturo vamos a escuchar un poco sus impresiones y luego si te parece la las comentamos

Voz 7 16:25 los monjes dijeron quiere encontrando una cruz de plomo en el ataúd con una inscripción en latín que decía Aquí yace Arturo el famoso Rey hablaron fue tachada de falsificación pero en mi opinión basándose en la escritura y la forma de la cruz no data de finales del siglo II sino que se remonta al siglo X en el ciclo todos ellos tradición poner al fundador de la Iglesia o del monasterio en una gran tumba en el coro no me cabe duda de que eso era lo que pretendía

Voz 0772 17:09 dice razón en este fragmento de un documental de la de la BBC que que en su opinión la forma de la cruz y la inscripción pero realmente nadie

Voz 1 17:19 ha visto nadie la ha visto claro no se hizo una copia que es la que da va dando vueltas por ahí

Voz 0772 17:24 todo el mundo la toma como buen exactamente pero por ejemplo

Voz 1 17:26 ahí se ve claramente si si esa copia es buena vamos a suponer que fuera buena ya se ve que es un latín creo puede ser del siglo VI pues como decía o bien del siglo XII o bien de siglo X lo caso estamos hablando de cuatro siglos posterior a la muerte de Arturo

Voz 0772 17:38 eso te haber pasado cualquier cosa pudo pasar

Voz 1 17:40 no se sabe que es una falsificación clarísima porque es que en el siglo XII es cuando se encargan tanto en España como en en Bretaña en Francia de falsificar muchísimas cosas porque era el momento es cierto que estamos en la mitad la prácticamente de esa edad media nunca mejor dicho donde hacía falta una serie de elementos fíjate es que en España estábamos con la reconquista dándonos de palos hay cristianos hacerlos pero es que a nivel europeo a nivel internacional podemos decir es la época de las cruzadas en ese momento alrededor de ciento ochenta en esta época clave no mil ciento noventa y uno cuando se encuentra la tumba elemento que se está perdiendo Jerusalén se está perdiendo los lugares santos se pierde el Santo Sepulcro entonces hay un hay como una desmoralización a nivel general dentro del mundo cristiano igual que está pasando estamos perdiendo el lugar donde Cristo Nothing estamos perdiendo las distintas reliquias que había entonces llegan en este caso lo británico no no nosotros tenemos el Grial auténtico luego ya sabes que jugaría miles de cristales por ahí esparcido entonces si ves un poco el contexto histórico yo creo que es importante no perder de vista esto es cuando dices Se daba ese caldo de cultivo para crear este mito entonces claro rebuscando rebuscando a había así un personaje emblemático hay hasta que alguien dice que es este caso Jofre Godofredo temor Buzz cuando dicen no que ya le tengo perfectamente porque ya había escrito una vida de Merlín tiene tres obras una especie de profecías de Merle luego esta historia de los reyes de Bretaña y luego la habita Merlín es decir la vida fin que es el que se enfrenta la palabra Merlín por qué Merlín como tal como personaje ya existía pero se llevaba Mir Dean entonces el dice me voy a cambiar el nombre porque Bin separada una palabra francesa que no suena nada bien y no suena nada bien Tapia pero lo que a Messi ningún sin mayor problema faltaba amar el falsifica todo lo que sea y encaja por haber estado grado el siglo XII a ver que compraba las fuentes históricas las luego lo sabemos no tanto las fuentes de niños como Las crónicas de Gales como las de celdas pues está claro que el las recoge a su imagen y semejanza las adultera entonces ya crea el elemento perfecto para que todo el mundo hiciera un poco su referencia entonces claro Nos faltaba varias cosas las hadas fíjate un elemento sobrenatural un aislada balón que no se sabe dónde está que les la de las manzanas de van a enterrar Arturo una espada pero es que realmente hay dos espadas la espada que él saca del yunque o de la piedra no se llama Excalibur es otra espada Carla en la que la de Excalibur es la que le entregan luego este Ada pues como espada ya emblemática es la que luego se arroja al lago que la recogen y muy o Bibiana porque hay da una referencia en todos los dos veloz en todos los grandes reyes en aquella época cuando mueres tienes que matar simbólicamente a las armas a la espada a la lanza al escudo y eso también ha lanzaba al Lago es lo que está intentando representar ese mito ese símbolo tan repetido

Voz 0772 20:36 fíjate que escuchándote lo has comentado un poco al principio pero me gustaría insistir en el en el en el detalle hay algún elemento algún argumento histórico que dé credibilidad

Voz 1 20:45 al a la a la existencia de un Rey Arturo sé si lo hay pues lo que te decía porque sí que tenemos por lo menos unos unas tres obras

Voz 0772 20:54 que me me recuerda un poco escuchan salvando las distancias a los que la cabra tira al monte a la figura de Osiris no que hay mucha leyenda hay mucha tradición alrededor pero al igual que sucede con la figura de Jesús por ejemplo también sabemos que de no haber existido un personaje real con con esa fuerza con esa personalidad quizá no podrían haberse añadido todos esos elementos a su alrededor para para darle continuidad en el tiempo no

Voz 1 21:18 totalmente convencido yo creo que sí incluso hasta el propio nombre de Arturo que Artur vendría de oso es decir

Voz 0772 21:23 templo a alguien de un clan

Voz 1 21:26 donde posiblemente el oso fuera el animal totémico otros hablan de la constelación de Arturo que podía tener un poco relación primera las tres referencias históricas en las que luego se basan estos personajes del siglo XII para recrear el mito uno sería la crónica de celdas del siglo VI donde se habla talla del monte balón es una de las batallas típicas donde dice que intervino incluso dan un nombre que sería Ambrosio Aureliano jueves no no se parece nada Arturo luego estaría la crónica de News del siglo noveno que es la historia británica donde habla de las doce batallas consecutivas en las que gana a los sajones y a los ángulos bueno se cara habla de un tal Arturo sus por otra parte estaría una obra anónima del siglo día que sólo sanar anales Cambrils es decir los anales de Gales donde es habla de la batalla del Monte Nevado se da una fecha incluso el quinientos D c6 Tote ya también aparece Arthur la batalla de Lance sería la última en el equipo en el quinientos treinta y siete donde muere donde el asadas ya les llevan a la isla de avaló pero no se habla de las hadas hay en este momento estoy hablando la parte histórica tonos lo que esto recoge Jofre o en la historia de los reinos de los reyes de Britannia de mil ciento treinta y ocho y a partir de ahí es cuando empieza a elaborar todo este tipo de mitos dice bueno hay un personaje histórico donde unos dicen que Eliano otros habla de un tal Arthur yo voy a hacer esta mezcla todo esto tiene que ver poco con el corte que acabamos de escuchar porque el que es donde Geoffrey Booth dice que nació en el castillo cuando en aquella época no existiese Castillo pero bueno hay dice que nació en Peñafiel también peruano es verdad que había una construcción una fortaleza de el siglo VI por lo tanto cronológicamente quince diría y una de las piedras más bien una pizarra que encontraron parecía una inscripción en latín que ponía algo así como harto un ojo que no sabemos si era una parte de una frase un nombre específico entonces todo esto lo que dio pie para quiero ver pues tinta Yell que por cierto una de las cuevas que estará bajo yo también he visitado el enclave dicen que es la tumba o la Cueva de Berlín asocian también a dos mitos entonces bueno pues todo eso es lo que se va generando dónde estaría el lugar de nacimiento de Arturo donde murió dónde estaría su corta Camelot han establecido por lo menos tres o cuatro lugares dentro de Gran Bretaña que pudiera ser Camelot donde estarían ni más ni menos que la aislada las manzanas el famoso avaló entonces todo el mundo dice es Glastonbury es verdad que Glastonbury alguien ha ideado que sea el lugar poco por excelencia de peregrinaje de la nueva era ensayo cuando murió allí te encuentras a todo tipo de frikis el vestido este Ginebra antes de Arturo vestidos de Merlín vestidos de Gandalf paro pues en ese sentido el Tour de Glastonbury se ha convertido también en un referente diciendo que realmente hay cómodos dos avaló la visible que será Gastón y la invisible que estaría debajo de la colina de Elton

Voz 0772 24:13 fíjate el incluso entre los investigadores existe la la misma duda no alrededor de la ubicación exacta de la tumba de de Arturo relacionado con esta abadía de Glastonbury vamos a escuchar un fragmento de un documental de Discovery Max en donde el propio y el arqueólogo tampoco tiene todas todas todas no lo crea a pies juntillas pero realmente reconoce que científicamente no puede demostrar no y hay otros que lo apoyan o por lo menos lo que te comentaba ahora no la idea de que toda esa historia todo ese bagaje literario mitológico que hay alrededor pues de alguna forma tiene que tener un trasfondo de

Voz 1 24:54 mira

Voz 7 24:55 aquí fue donde de mil novecientos sesenta y dos y mil novecientos sesenta y tres y encontré el gran agujero del que habían desenterrado a alguien alguien Arthur bueno creo que era Arturo pero no puede demostrarlo

Voz 8 25:11 Redford nunca demostró la existencia del Rey Arturo pero incluso a la edad de noventa años siguió visitando lugares como Tin talle con la esperanza de encontrar la prueba definitiva y concluyente que faltaba

Voz 9 25:25 personalmente estoy de acuerdo con rally Radford debía estar convencido de que algo se escondía tras las leyendas artísticas

Voz 0772 25:36 algo debía esconderse detrás de las leyendas artúrica que es algo como decías ahora con lea hasta nuestros días con esas peregrinaciones de verdaderos entusiastas no vamos a decir frikis entusiastas de la figura de El Rey Arturo como sucede con otros lugares de Inglaterra no como Stonehenge y tantos otros pero en este caso tiene ese ese trasfondo histórico y sobretodo que crea pues casi una señal de identidad del de nazi Canal no de de la propia Inglaterra o de Gran Bretaña ahora ninguna

Voz 1 26:08 por eso digo que todos se conformó bastante bien elaboró porque claro no sólo es la obra de Jofre que es cierto que da un poco el pistoletazo de salida es que luego estamos hablando de todo ese ciclo Grial ICO que va añadiendo distintos elementos que concluye desde el punto de vista en mil cuatrocientos cinco con la obra de Thomas mal Tomás Martínez hace la muerte de de Arturo así se titula que luego es el que ha servido un poco para las distintas películas donde él ya como que va perfilando es ya el dos espadas que realmente ten Arturo no sólo habla de Excalibur ya te va dando más precisiones históricas sobre los lugares en los que pudo haber estado la corte de Camelot de las peripecias que tuvieron los doce caballeros no de las aventuras amorosas de Lancelot y Ginebra en fin todo ese tipo de elemento semana añadiendo posteriormente ya tengo las tres obras históricas que te citaba al principio no aparece para nada como mucho hay pequeñas referencias y pocas líneas de esta especie de jefe tribal que sea Arturo y entonces ahí es donde sí que se ha hablado para justificar que no todo es las nieblas Navalón o las brumas de balón sino que también hay una parte histórica es cuando algunos historiadores han dicho que realmente todo el mito de Arturo obedece a un personaje que era romano del siglo VI que se llamaba Lucio harto Orio Casto que él era el jefe de la base militar de Cadbury que hay podría venir lo de Camelot que era un magisterio y además nombrado por el emperador Aurelio que bueno pues crea un cuerpo de jinetes que pudo haber justificado lo de los doce caballeros de la mesa redonda una serie de elementos de hecho fíjate en el castillo de Winchester tiene como reliquia principal en la mesa redonda tiene una pareja mesa también tengo una mesa radica en este siglo XIII pintada en el siglo XVI entonces no me digas que esos la mesa redonda pero la gente lo cree pasa también con ciertas reliquias cristiana no vas a ciertas iglesias y catedrales bueno te lo crees es pues un acto de fe en este caso serían reliquias paganas bueno pues todo eso quieren un poco ahora elaborarlo alrededor de esta figura histórica existió que lo Casto que además es el protagonista de una de las últimas películas alrededor de de la figura de Arturo que es la de Clay bueno cuando hablan de Rey Arturo decía la verdadera historia basada la alegría bueno pues vale si es es o no es coincide en dos cosas en la etapa histórica que no sería realmente un personaje Celta sino romano lo que es un romano de los que se quedan en la isla y por lo tanto ya se ha bueno se ancla más en las raíces a las tradiciones en las leyendas celtas precisamente para luchar contra los invasores que venían de Irlanda contra los invasores sajones que les hicieron sí no es ir contra los ángulos que también intentaban establecerse en aquel territorio bueno pues hubo uno que ganó todas las batallas hasta la última con distintos aditamentos folclóricos sobrenaturales es lo que generó que a día de hoy se siga hablando del Rey Arturo

Voz 0772 29:17 una historia fascinante la de El Rey Arturo que quizá aquí en en España en nuestro país lo lo tomamos como un elemento más eh mitológico tiene infinidad de de flecos que han llegado hasta nuestra propia tradición pues hundido en ese mundo de de brumas como decías al principio donde incluso se han metido Abbas que a mí eso me parece una historia una historia fascinante pero que como sucede con todas las leyendas con todos los mitos con todos los misterios siempre siempre hay un fondo de verdad que es

Voz 1 29:48 la realidad del Rey Arturo que es la que hemos intentado

Voz 0772 29:51 desbrozar en este último Cronovisor junto con nuestro Cronomap pauta Jesús Callejo Jesús lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia