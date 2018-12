Stan Lee, historia del cómic

Voz 1 00:00 no

Voz 0772 00:30 de Stan Lee están Lee fue el creador fallecido hace muy poquitos días hace muy poquitas semanas de una de las colecciones de cómics de unas de las historias me atrevería a decir más increíbles que ha marcado sin lugar a dudas la segunda mitad del siglo XX todos los inicios que tenemos de que llevamos ya recorridos de este siglo XXI figuras tan universales no hay no hay americanas universales como Spiderman como El increíble Hulk Los cuatro fantásticos como lo escuchábamos ahora al propio están si son obra de de este genio de la industria del cómic de la creación del dibujo de un montón de referencias que el como digo la han convertido en un aspecto yo creo que perfectamente imbricados con nuestra sociedad actual siempre que en Ser Historia hablamos de cómics hablamos de historietas hablamos de dibujos lo hacemos con nuestro colaborador Rubén González que ya nos atiende desde la Cadena Ser en Barcelona Rubén bienvenido de nuevo a Ser Historia la Nacho Rubén es dibujante como en conversaciones que tenemos salí yo muchas veces por teléfono o en vivo siempre nos amamos el uno al otro friki no de los temas que que realmente nos apasionan siempre siempre el mundo del cómic ha sido algo que que ha marcado un poco tu tu vida Rubén y se nos ha ido uno de los grandes

Voz 3 01:53 pues sí incluso he llegado a leer que que era el equivalente los a lo que significó Wall Disney no para al cine de animación y el entretenimiento y es verdad que todos conocemos de alguna manera los personajes que salieron de la mente de de esta lid a la vez que hablamos de Star Wars hablamos de que era una mitología moderna pues los super héroes seguís en concreto el universo Marvel no deja de ser también un meta relato mitológico en que los personajes viven sus aventuras ese van relacionando y eso queda muy claro en en el cine no

Voz 0772 02:27 quizá uno de los aspectos por los que destacó al igual que sucede siempre con los grandes creadores es ese punto de innovación no en los años sesenta cuando creo que fue en los años sesenta no cuando empiezan a aparecer los primeros cómics de los primeros personajes claro llamaron mucho la atención porque eran absolutamente innovadores

Voz 3 02:46 bueno la la industria del cómic después de vivir el gran boom que supuso pues el aparición en los a finales de los treinta de de Superman y Butt manos desde las competencia de BBC pues tuvo una época gloriosa en la que aparece el Capitán América no es bien bien una una creación de Stan Lee pero sí que lo recuperará más adelante a partir de que acaba la guerra mundial porque yo creo que siempre los los cómics son un reflejo distorsionado un poco de lo que va lo que va ocurriendo en la sociedad lo reflejan a su manera ya sea a las aspiraciones que uno tiene o los ideales que uno quiere tener en pues vive en un periodo un poco oscuro en que aparece también se les acusa de ser violentos de de pervertir a los jóvenes si ellos autos se censuran con el con el cómics Kowt pues entonces Stan Lee en los años sesenta crea una serie de personajes y el primero de ellos eso Los cuatro fantásticos en los que en los que convierte a los supe pero es en en personas prácticamente normales que tienen los mismos problemas que puede tener una persona normal ya parte tienen una serie de poder tienen que convivir con el con su su parte heroica con con esa parte problemática que tiene todo el mundo y la prueba más clara de que de esa voluntad de de reflejar unos en ello y de hacer los personajes más más creíble es que así como DC Supermán vive en una ciudad inventada hay Batman también está situó a sus personajes en Nueva York directamente

Voz 0772 04:23 es lo que te iba a preguntar no esa separación ese ese desfase me atrevería a decir que hay entre Batman Superman es que los personajes de Marvel son mucho más cercanos a la gente no dejan de ser personajes inventados de ficción mitológicos les podemos calificar también así pero en cualquier caso son mucho más cercanos a al al día a día de la gente

Voz 3 04:48 sí porque los ponen un contexto mucho más realista no sea Metrópolis City están inventados Nueva York sí que sí que existe los dibujantes y tratan de reflejar por dónde se va moviendo son de barrios concretos incluso Spiderman es es tu vecino Spiderman no entonces la gente lo lo ve como más cercano aparte de que tal bien por ejemplo Spiderman que quizás sea el personaje más universal que ha creado es un personaje que tiene quince años de instituto por lo tanto tiene que lidiar con ser un un uno de los superhéroes más poderosos con los problemas que tiene para llegar a fin de mes para lo los líos que tienen el Instituto los compañeros líos amorosos el pagar el alquiler aparte de de la tragedia que vive que aparece la mítica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad

Voz 0772 05:39 qué es lo que te iba a comentar aptas adelantado un poco la próxima pregunta que tenía aquí anotada para hacerte Rubén dibujante no no pasa nada en el caso de Spiderman es a lo que tú comentabas ahora esa faceta de chaval de Instituto de luego en la universidad conlleven con todos los personajes que hay alrededor lo de trabajar de fotógrafo para para un medio de comunicación en en aquella época pues será uno de los bueno pues será la normalidad más absoluta con muchísimos jóvenes de la época en en Estados Unidos lo hacía muy creíble también lo planteaba como una suerte de de de de objetivo vital el sentido de que bueno los chavales con todas las dificultades que tienen esa edad para salir adelante bueno pues sin tener superpoderes como Spiderman también se puede hacer un montón de cosas en la vida diaria no

Voz 3 06:25 claro además Peter Parker que que tiene esa tradición también en su nombre que que tiene líder repetir las la las letras no Peter Parker y su Store era una manera para recordar a los personajes dice y muchos empiezan por la por la misma letra fue un boom también entre los universitarios porque es un superdotado para la ciencia y eso era una cosa muy rara no era era el empollón del instituto entonces eso hizo que que el personaje calmará muchísimo entre la juventud porque aparte a lo mejor tú no podías tener esos esos grandes poderes pero sí que podías aspirar a ser un un gran científico borde de hecho la telaraña la inventado porque porque está capacitado para la Ciencia entonces siempre tiene esa manera en que el público yo creo que están Lee tiene la la la habilidad de hacer de hacer muy muy cercano y muy creíble y muy identificativo lo que lo que está creando no hace que el lector se de alguna manera se vea reflejado en ese personaje salvando las distancias claro los de los superpoderes etcétera etcétera

Voz 4 07:39 que sepas te siempre me tendrás a tu lado siempre estaré ahí para cuidar de este tema lo prometo siempre seré tu Nikos Peter Pan es lo que ofreces independientemente de lo que me pare esta vida nunca olvidar estas palabras un gran poder conlleva una gran responsabilidad esa es mi de esto y mi maldición de quién surgió sois Spiderman

Voz 0772 08:44 es la misma intentando trepar por la por la parece Rubén González dibujante conferenciante experto en la historia del del cómic acabamos de escuchar un corte de la película Spiderman Spiderman en donde también se nos presenta hemos hablado de todos esos aspectos más humanos también sobrehumanos que caracterizan a estos personajes pero en el caso por ejemplo de del increíble Hulk de de de la masa de Spiderman y de otros creados por Stan Lee de quién estamos hablando son también de alguna forma anti héroes no porque en la vida normal ellos tienen infinidad de problemas que podrían supe dar con con con esos superpoderes pero que al mismo tiempo pues se se niegan a utilizarlos para beneficio propio no también es una muestra de de de valores de humanidad y de un montón de aspectos más antropológicos que se transmiten a través de la lectura de estos cómics exactos

Voz 3 09:38 como una especie de de alteridad no de intentar que el lector se ve reflejado en en en la parte no súper heroica del personaje osea que uno tiene esos esos poderes hilos tiene que utilizar de forma responsable no de forma personal para para lucrarse no con poco es el camino que Correa Spiderman no al principio intenta de alguna manera utilizarlos para para ganar dinero y eso conlleva que haya la tragedia de la pérdida de su tío y al final decide que no que él tiene que vivir su parte de vida como Peter Parker y que luego la parte heroica de de despide mantiene que es una una forma altruista de de ayudar al al resto de la gente yo sólo lo hace muy bien esta no y cuando hablamos de Stan Lee también tienen sus sus sombras no porque mucha gente le acusaba de de utilizar el método Marvel de decir bueno te reúne con el dibujante creadas un poco el guión dejas que el dibujante haga lo que quiera por lo tanto ahí también hay una controversia de que bueno muchas ideas son de de Stan Lee pero muchas otras ideas que que luego han acabado cristalizando los cómics son de todos los dibujantes que que el tuvo como Jack Kirby o los que fueran no las hubo hay una pequeña pelea no yo recuerdo yo he coleccionado durante

Voz 0772 10:57 muchísimos años los comics de Spiderman y hay algunas imágenes que se han quedado marcadas no precisamente por esa normalidad del del personaje de Peter Parker no en muchas ocasiones cuando llego a casa después de un viaje de estar varios días varias semanas fuera hay abre el frigorífico y está totalmente vacío cómo incluso algunos y algunos alimentos hay pasados de fecha siempre me acuerdo precisamente de una viñeta en la que llegaba a Peter Parker a a su casa abría el frigorífico lo único que tenía era un paquete de de pan de molde lleno de mono hilo a la Zaballa a la basura como pues es lo que tú decías ahora no él podría conseguir muchísimas más cosas pero realmente se tiene que adaptar a las que están cómo cómo fue la cómo se presenta como mejor dicho cómo se tomó la sociedad americana en la aparición de estos personajes en los en los años sesenta por qué imagino que el el éxito fue paulatino poco a poco porque luego se fue extendiendo por todo el mundo

Voz 3 12:00 a ver el el éxito de de la primera familia Marvel de fue el primer cómic que creó junto a Jack Kirby lo sean los cuatro fantásticos fue bastante inmediato es lo que sucede en las en las editoriales no que luego pasaría a ser pasaría a ser Marvel que le piden más personajes tuvo la capacidad de que cualquier personaje que en aquel momento creaba era era un éxito sobre todo entre entre los jóvenes y es curioso porque caló entre los jóvenes más bien universitarios no entre un público infantil porque porque los problemas que salían en el en osea los problemas entre comillas que tenían los personajes no eran problemas infantiles y no puede ser a los problemas que podría tener una persona cualquiera que estuviera viviendo en Nueva York lo va reflejando todo en los comercios nosotros consideramos toda tú qué dices que has a los comics de Spiderman sí sí cogí éramos todos los veríamos una radiografía perfecta de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos por ejemplo los Six men que en su momento la Patrulla X no tuvo el éxito esperado no sería hasta los ochenta con con otros guionistas como Klar money El dibujante va en que que estuvieron los mutantes hasta las costas de hecho fue una de las colecciones que se Cancelo yo siempre he pensado que que que nacen de la problemática de Estados Unidos de la de la lucha de los derechos civiles no lo pague en vez de hablar de de de la gente blanca de la gente negra en por decirlo de alguna manera están hablando de gente con con mutaciones gente evolucionada y gente que no lo es si las dos maneras que tienen de encarar el profesor chats Xavi sería la manera que tiene Martin Luther King de apostar por la integración por la convivencia y en cambio Magneto que es malo pero no tan malo a veces de otra forma de ver decir bueno si somos superiores vamos a dominarlo no deja de ser lo que los ideales que tenía en aquella época Malcolm X con lo cual el éxito inmediato porque la gente se ve reflejado en lo que está es lo que está pasando sillas alcalde hasta distorsionado pero sí que hay un reflejo no de no no quedan alejados no como Las aventuras de Superman que dices bueno está en otra ciudad y están pasando cosas que no tiene nada que ver con nosotros es lo que te iba a contarlo porque

Voz 0772 14:13 en en muchos cómics de yo no he leído tanto Superman o Batman como Spiderman sobre todo no pero en muchos cómics sí que recuerdo que había que así pues elementos de de la no no no solamente de la vida diaria sino de la de las noticias cotidianas que se veían en televisión en aquellos momentos se que también sus guiños su reflejo en los cómics no lo que lo hacían muchísimo más cercano no claro más sociales como decías ahora problemas políticos problemas mundiales que se veían reflejados en en esos cómics

Voz 3 14:44 claro las revueltas estudiantiles caía en Estados Unidos se ven reflejadas en Spiderman antes hay una revuelta estudiantil en donde está estudiando a Peter Parker osea siempre son mucho más cercanos los problemas que les pasan pues son problemas que están ahí que tiene la sociedad y que el filtro del cómic pues unos no Alicia de otra de otra manera pero sí que es verdad que Marvel siempre ha tenido usabilidad Illa sigue manteniendo eh no sea aparte de sus aventuras cósmicas sí que es tienen una capacidad para reflejar un poco los intereses las inquietudes las vivencias que momento dado tiene la sociedad por ejemplo cuando la la la guerra de Irak pues hubo la los vengador estuvieron bueno toda una serie de héroes una saga que era Operación Tormenta galáctica de del desierto exacto la otra manera de contar un poco lo mismo que de alguna manera también dar una visión incluso de de posicionarse no yp presidentes de Estados Unidos que están en el momento aparecen en los cómics hay un cómic muy famoso de Spiderman de los últimos en que en que sale Obama además Obama dijo que era un gran admirador de Spiderman y crearon un Spiderman y siempre siempre hay esa esa dicotomía queríamos seguir la historia ya te digo de de Estados Unidos a través de los cómics luego haylos los típicos luego claro a alguien que ahora se enganche a los cómics pues es difícil que se pueda alertó de lo que se ha publicado por lo tanto cada veinte veinticinco años se vuelve otra vez al origen y a contar otra vez la historia con esas modificaciones no primero una araña radioactiva con Spiderman y habrá pues es modificada genéticamente o sea que de vez en cuando se va a contar la historia pero sí que es verdad que Marvel tiene una línea bastante clara de la evolución de sus personajes así como a veces parece que el personas que no evoluciona mucho cuando hay un gran evento como la muerte de Superman al final nadie sólo acaba de creer qué dices bueno resucitará Winnie Stacey cuando muere muere ya está salir o sea intentan ser más realistas en ese aspecto

Voz 0772 16:58 con todo esto que estamos hablando con nuestro invitado Rubén González no queremos quitar ni un ápice del mérito de decir comics de esas historias de Superman Batman que también hemos tratado aquí en Ser Historia lo que pasa que bueno estábamos recuperando un poco la figura del recientemente fallecido están LIC como creador de muchos de esos personajes de Marvel que que han marcado por lo menos Mi vida Mi vida yo conservo todavía el ex primera edición del primer cómico de Spiderman aparecido en en España que lo lo guardo con con muchísimo cariño y luego toda la colección que estuve haciendo durante muchísimos años de vez en cuando compró algunos álbumes y algunos recopilatorios de este fantástico personaje Rubén González dibujante conferenciante experto en la historia del cómic muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 3 17:49 a vosotros además tenemos que despedirnos con el mítico Excelsior no que utilizaba esta LIC él dijo que era una expresión que quiere decir siempre arriba pero como curiosidad te diré que fíjate si era neoyorquino que excepción forma parte de del del escudo de la ciudad de Nueva York

Voz 0772 18:07 tú ven Excelsior

Voz 6 18:10 hasta pronto