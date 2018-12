La "Desbandá"

Voz 1 00:00 fuimos de pueblo en pueblo viéndonos en las cunetas

Voz 2 00:06 los bombardeos de los barco que no dejaban de bombardea Lacko las carretera los aviones era un continuo bombardeo una masacre de gente en la carretera de familias con niños pequeñito y por llorando cogió de la mano otro sin llamando otro fin aquello eran

Voz 3 00:30 cuando una población civil donde no es lamente que huían de aquí de Málaga

Voz 1 00:34 quién no de todos los pues por aquí desde encontraba azulón todos los afluentes a

Voz 4 00:40 tiene carácter igual iba iba lleno de gente a mí lo que más me eso nunca me ha olvidado comandantes y no fue el bombardeo la metralla llegó una montañita que había enfrente aquí había una señora con un hito en Brasil hice cosas y la metralla o las piedra le dieron el de estaba muerta lograse vivo

comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento de un documental de Canal

Voz 5 01:20 tour en el que varios testigos aún vivos que vivieron

Voz 0772 01:25 esa desbandada de Málaga a principios de mil novecientos treinta y siete relataban en primera persona la vivencia de cómo tuvieron que huir de la ciudad de Málaga en dirección a Almería y fueron bombardeados fueron masacrados literalmente por las fuerzas rebeldes las fuerzas nacionales que en aquella época bueno pues estaban tomando posiciones en en Andalucía el libro mil novecientos treinta y siete éxodo Málaga Almería nuevas fuentes de investigación publicado por Ediciones en el año dos mil dieciséis vierte mucha in nueva luz acerca de este de este de este momento de la Historia de España de la historia de la de la Guerra Civil que más hace hace poquitos meses estuvimos con nosotros a algunos de los encargados de la Fundación Juan Negrín que para dar a conocer un poco no el el fondo el trasfondo que tiene toda la documentación que allí Se se conserva y que precisamente gran parte del de los nuevos testimonios de las nuevas investigaciones que se han podido realizar de esta desbandada de de Málaga se ha podido realizar precisamente por por los documentos que allí se conservan Andrés Fernández bienvenido a Ser Historia

Voz 0772 02:48 con la invitación Andrés Fernández es el coautor de este libro que acabo de mencionar mil novecientos treinta y siete éxodo Málaga Almería nuevas fuentes de investigación junto con Maribel Brenes y primero brevemente el yo lo he intentado desbrozar un poco pero en qué consistió esta esta desbandada de iba a decir desbandada ya hay que decirlo como la el nombre de la etiqueta no que han marcado la historia por lo la la frase de los propios testigos de los propios protagonistas esta desbandada de Málaga de comienzos de mil novecientos treinta y siete cuando y cómo surgió

Voz 6 03:21 digamos en Málaga después del golpe militar que como sabemos no triunfe fueron de guerra Málaga se mantiene fiera al Gobierno de la República los sublevados los rebeldes pues bueno pues piensa atacar a finales de año del treinta y seis pues Queipo de Llano con lo lo apoyo italiano de irregular marroquíes pues empieza la ofensiva sobre Málaga esta ofensiva e rompiendo el frente la línea frente la provincia malagueña provocando que población de otras provincia de otro pueblo vayan buscando refugio y vayan desembocando en la capital de que se habla de la demanda de Málaga pero la de banda empieza en Cádiz piensa en Sevilla empieza en otro en otra provincia limítrofe a Málaga que van buscando refugio cuando se ocupa la las columnas que entran por el norte por el oeste de la provincia de Málaga van acorralando y la única vía de escape que que la Nacional III cuarenta la carretera en Málaga Almería y ahí es donde confluyen pues lo mil en lo miles de personas iban buscando refugio y salvar la vida zona republicana

Voz 0772 04:32 estamos hablando de Málaga como una suerte de de meta de de salvamento no para miles de

Voz 6 04:37 de personas de de cuantos miles estamos hablando de personas comité de refugiado da algún varias cifra pero vamos hablan de noventa mil e incluso más de noventa mil refugiado de otro punto que no eran de mala Málaga tenía una población de ciento noventa mil según el censo de mil novecientos veinticinco

Voz 0772 04:56 de en la desbandada pues estarían no solamente esos noventa mil imagino que que reunirían de nuevo de Málaga sino otros que se sumarían de la propia ciudad para para tomar como nuevo objetivo Almería huyendo de los bombardeos y del ataque de la del del el del bando nacional si efectivamente ganador

Voz 6 05:15 toda la aprobación marchó pero sí buena parte lo refugiado y lo que iban llegando de la parte oriental de la provincia de Málaga tiene en cuenta que había otra columna del italiano jeta entraban por la parte noreste de la provincia rompiendo el boquete raya así a Belén Málaga y eso también se suma a esta gran columna humana de población civil en la inmensa mayoría

Voz 0772 05:37 lo más dramático como escuchábamos en el testimonio de algunos de los testigos que consiguieron sobrevivir siendo críos a a esta desbandada era el el ataque feroz que sufrieron no por parte de las de las tropas nacionales por medio de bombardeos de ataques incluso por por medio de barcos desde la de la costa pues algo totalmente inhumano

Voz 6 06:00 sí llevamos digamos no había precedentes no la historia de la guerra no ese ataques sobre población civil tierra mar aire un episodio dramático no se haya Betty acciones que diga lo contrario el episodio más dramático de nuestra la llamada guerra civil fue fue la de bandada que incluso hay alguna que no les gusta de dada por las connotación no de AVE de tal pero vamos en un municipio pues la huida o el éxodo pero vamos pero el el concepto de demanda nueve lo que ha llegado a popular y efectivamente vamos los testimonios nuestra otro en el estudio de la fuente documentales también lo hemos ido apoyando que cada vez son menos de la de los niño de de aquel episodio empieza ya desgarrador no indescriptible lo que te banal siendo y nosotros con la fuente ha intentado no puede corroborar lo que no no nos contaba la tradición oral los testimonios y efectivamente dando uno de los ejemplos no he los testimonios no hablan de que los barcos se situaba a ello desde la costa cuando bombardeaban veían a los marino pues o jactarse au muy toreado pone en duda ser objetivo pero en el análisis de De la Fuente en el cuaderno bitácora el crucero Canarias Si el de Servera el balear en sé no llega nuestro día porque yo después de este episodio las coordenadas que marcan las zonas donde más se aproximaban llegaban hasta quinientos metros de la cota puede ciento metros pues cabe la posibilidad que Si se pueda divisar no a lo marino lo que estaban en esto buque de guerra

Voz 5 07:45 lo llamativo también de

Voz 0772 07:48 de este caso de la desbandada de Málaga de principios de mil ochocientos treinta y siete en pleno momento álgido de la de la Guerra Civil es el caos que se organiza también tuvo su tu su aspecto eh de más en negativo incluso en el en el lado republicano por porque el propio Ejército Republicano instruyó una serie de acciones contra los militares republicanos que no habían organizado bien la defensa o no habían organizado bien esa salida no que lo que es en definitiva es lo que provocó la desbandada

Voz 6 08:20 sí efectivamente vamos ya muy incluso alguno de todo de todo militares que estaban en el frente de Málaga tanto en otro frente le abren lo los pero se abre un procedimiento alguno lo sacan del Frente para ir a declarar ideas vuelve u otros no llegan a volver entonces pues lo lo curioso en el que se viene a digamos el sumario es la pérdida o los motivo por la pérdida de la plaza de Málaga y la cuestión es por qué no se organizó la evacuación o la nueva consiguió fueron militares que iban por delante de de la población civil en ente en esta documentación de la archivo de de la Fundación Negrín pues no ha aportado va muy muy agradecidos que se portaron muy bien ya en el último tirón del libro pues bueno no me iban mandando documentación fuera de hora de laboral no va a completar el ayudando en esta investigación

Voz 0772 09:22 lo llamativo releyendo un poco la información que había publicada es lo que esto acaba de comentar no Andrés Fernández Historiador el el hecho de que muchos altos mandos del Ejército republicano fueron sacados del Frente pues imagino que en plena vorágine de de la guerra para ir a testificar para ir a ser juzgados

Voz 6 09:40 sí sí vamos a poco a ver desde mi punto de vista

Voz 0772 09:43 no no puedes esperar a que acabe la guerra y juego hacerlo ahí estar ahí un poco un poco surrealista no también

Voz 6 09:49 no efectivamente no te llaman la atención de las declaraciones de los responsables militar de qué qué pasó cómo se pérdida Málaga por qué no se organizó esa acabo y para él al la situación en la que estaban lo sublevado iban avanzando que había en el país Isaac saca efectivo que a él lo que carecía el gobierno republicano de militar profesional efectivo pues es cuando menos llamativo usted no

Voz 0772 10:18 acaba de anunciar también el la Fundación Juan Negrín en Las Palmas de Gran Canaria cuenta con con bueno pues documentación que ayuda a completar las piezas de este puzzle de la historia de la de la Guerra Civil qué y que les ha sido de gran utilidad no por la originalidad por la la me atrevería a decir claro que es un documento prácticamente único insólito no para rellenar esta este vuelco de la historia

Voz 6 10:45 claro porque lo distinto a lo años que de de investigación rastreó en archivos militares civiles puede bueno la parte de los sublevados pues parte de operaciones no el día a día la ahora pues sí estaba practicamente completo en la parte de republicana teníamos Laguna en día y horas te esta esta causa esta nueva permitió no el el REAF Leao intentan narrar lo acontecimiento día día a día ahora ahora Iker pasa un frente que pasaba en en el otro entonces pues no a conforma esto acontecimiento ir la lo que él no sobre todo la tensionan Lisandro documento no a los trescientos mil pues va a ser no bueno pues la número está suma tenemos la en Málaga Norman betún que era la cifra que había aceptada por la historiografía hasta el momento ciento cincuenta mil que llegan en Almería Almería se cuadruplica nosotros nos preguntamos con ese dato una pregunta muy lógica dice bueno si llegan cientos cincuenta mil no muere nadie no regresó nadie que está documentado de muchas familias que no llegan incluso a la provincia granadina que mucho volvieron mucho terminaron fusilar San Rafael en su propio cementerio de su localidad la cantidad de de personaje murieron en ese trayecto vamos que él la pregunta es la incógnita lleno que cuando el número de víctimas reales total de aquello día de Calvario incluso hay

Voz 0772 12:22 documentación gráfica de porque he estado pudiendo pudiendo ver en en de la época de un fotógrafo creo que era canadiense que estuvo realizando pues se imágenes y tomas de de lo que estaba sucediendo y que nos ayuda a comprender un poco más de cerca la realidad de esos primeros meses de mil novecientos treinta y siete con esta desbandada

Voz 6 12:41 es la única documentación gráfica por suerte bueno que apareciese bajada cuando esta fotografía qué le llama la atención no por el momento lo trágico y por qué no se habla de un episodio tan trágico hoy estaba vox populi no se trataba en toda la familia todos los pueblos familia internamente el episodio sí pero fuera de no llegaba Nuez como cómo está tratando ahora o la difusión jeta teniendo ahora esta investigación poco no se de la memoria selectiva no no hablan no en en su con siente implantado por el franquismo no no Caner recordando que en mi hijo mi nieto no pase lo que yo pasé que sólo lo de la entrevista sean mucho yo no quiero que que vuelvan a pasar ahí si tengo que no no llegué a este este episodio pues no lo cuento también a alguno

Voz 0772 13:43 ese ese es un poco el el recuerdo no que ha llegado hasta nosotros de de esta desbandada el cómo cómo lo cómo lo vive la ciudad de Málaga pues sacando a la luz no pues estos recuerdos más más oscuros más negros de su historia

Voz 6 13:56 sí lo muy yo creo que es necesario Noel que ese Carlos en nuestra historia no volver a repetir como se suele decir pero que se sepa cuál fue la verdad intentaba bueno en cierta manera repararán no de esta familia hay Ike tengamos esa esa pieza del puzzle de de nuestra historia que no la teníamos

Voz 0772 14:19 muy bien Andrés Fernández y coautor junto con Maribel Brenes de este libro mil novecientos treinta y siete éxodo Málaga Almería nuevas fuentes de investigación publicado por Ediciones Andrés muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros