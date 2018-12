Feriarte 2018

Voz 0772 00:00 continuamos en Ser Historia ahora lo hacemos visitando una de las ferias más emblemáticas que hay en nuestro país en España dedicada al mundo del arte hace unos días finalizaba la edición de dos mil dieciocho de feria Art en donde ochenta y cuatro expositores habían compartido con el público en general con compradores con coleccionistas con curiosos esa oferta tan grande que hay de historia arte arqueología en forma de piezas que nos ayudan desde precios muy módicos realmente desde precios muy pequeños la gente tiene la idea de que el coleccionismo es algo extravagante y caro hasta lógicamente precios muy elevados a poder disfrutar un poco de ese patrimonio que de alguna manera pertenece a todos de la misma manera que cualquier curioso cualquier persona con ciertas inquietudes Se puede iniciar no solamente en el mundo del coleccionismo sino también en el mundo de la compra venta hemos hablado con dos expositores en primer lugar vamos a escuchar para María Paz Pérez Piñar van de la Galería Jorge Juan y luego a Pedro Jiménez de la galería de pintura Teo tocó pueblos ambos de Madrid ellos nos cuentan su experiencia personal de cómo se iniciaron en el mundo de la pintura en el mundo de la historia y en el mundo del coleccionismo

Voz 1 01:30 pues yo me dedico a la pintura porque primero estudió Historia del Arte en la Complutense después hice el año de prácticas en el Casón del Buen Retiro entonces eh que se dedicaba a habitual diecinueve Yves hacer oposiciones a museos y un eh exigían ese año de prácticas pero después para para conseguir fotografías del pintor que yo iba a hacer la tesis y demás pues tuve que que que recurrir a lo que había salido en distintas salas de subastas y demás y entonces me di cuenta que bueno que que que aquello me divertía pedí trabajo y me dicen que sí tardé tres meses en asimilar el pasar de ser una señora teórica digamos en cuanto a Alarte a pasar al comercio no pero él tener la obra en la mano edad pasión no está acostumbrada a velan los museos pero es que salían salían cuadros y objetos en subasta y colecciones que decías pero bueno si lo estoy tocando

Voz 2 02:25 bueno mira nosotros hemos navegado poco libremente por el arte porque Nos sentimos María es restauradora yo pinto de siempre y lo que queríamos es a estudiar Bellas Artes en aquel tiempo en Vitoria y en Pamplona pues había que ir a Madrid se mandaron Nuestros padres a San Sebastián hacer otros carrera tamiz decoración y María secretario de Nos conocimos nos enamoramos pero además estábamos enamorar el arte irresoluble vimos una forma de vivir porque yo ya había experimentado con mi familia muy bien nieto de este tema de de la compra venta de arte ir entonces pues nos pusimos a a comprar ya vender no no se dediquen pusimos a dedicarnos a esto nos hemos ido dejando llevar por nuestro propio gusto pero nuestro gusto nuestra reflexión profunda sobre las características que debían tener las obras de arte dirigidas a la coleccionismo particular lo decía un poco al principio no existe

Voz 0772 03:32 en nuestro ambiente más cercano que es algo que que no podemos ver en el mundo americano en el mundo francés alemán en el mundo anglosajón donde el coleccionismo está mucho más asentado y normal izado quizá en en España tenemos la idea de que el coleccionista es un personaje egoísta es un personaje que quiere aprender qué quiere tomar requiere secuestrar obras de arte para el propio disfrute no compartirlo con nadie y eso es una realidad prácticamente mitológica la mayor parte la inmensa mayoría de los coleccionistas la mayor parte de los galeristas también para ellos es una satisfacción compartir incluso con el mundo académico su colección esto es lo que ha sucedido por ejemplo con la galería de Barcelona Félix Cervera Arqueología que acaba de publicar el libro joyas de la arqueología española colección Cervera un libro editado por la galería con el trabajo de los grandes popes de la investigación española nos lo cuenta Félix Cervera el director de esta fascinante en galería de Barcelona

Voz 3 04:37 es un poco el diálogo que siempre hemos querido tener para las instituciones públicas el hecho de que los coleccionistas que somos los primeros amantes de las piezas y de y de clasificar las ideas protegerlas pues es su poco mostrar esa intención en un libro en la que hemos escogido con la colaboración de de

Voz 4 04:58 el doctor Martín Almagro de el doctor Javier Ávila de la doctora Alicia Perea y el CSIC que para

Voz 3 05:10 buscar cinco piezas de la colección que van a ser un después dentro de lo que es el conocimiento del mundo ibérico y pico pues en nuestro país el esfuerzo ha sido el poder combinar las dos cosas es decir es que un libro para que tenga una divulgación correcta pues también tiene que ser llamativo entonces siempre basándonos en lo científico en el lo que no hemos escatimado ningún tipo de medios en cuanto

Voz 2 05:40 décadas en cuanto a estudios en profundidad

Voz 3 05:43 las comparativas y demás pues además darle pues una imagen de un libro atractivo atrayente no para que la gente pues anime a comprender esa cultura porque cada una de estas piezas pues desarrolla pues todo lo que es un poquito la historia de estos períodos sobre todo los más importante es que creo que tenemos de lo que es antes de la colonización romana lo que sin excesivo

Voz 0772 06:10 esta investigación implican no solamente la cesión a los investigadores sino también la cesión a grandes museos colecciones eh que se exponen en fundaciones privadas o públicas para el disfrute de la sociedad de la comunidad de estas obras de arte aunque en origen ellas provengan de una colección particular igual que una colección particular existe un museo es la misma dinámica nos lo explica de nuevo María Paz Pérez Piñar directora de la galería de arte Jorge Juan

Voz 1 06:42 yo tengo determinadas cosas que él siempre que me la pide las Preston osea hay algún cuadro que tienen varios sellos por detrás de distintos museos de haberlas prestado si me lo piden lo sigo prestando cuando temiendo lo tantas veces publicado debía decir bueno voy a proteger el cuadro que ya ha salido bastante que pueden romper esto lo otro y lo sigo prestar sea así no lo es pues por ejemplo que sea una tabla hay que me digan que va a estar a cinco meses en un puerto Omar no la persona porque se puede abrir pero si me dicen que es en Madrid en cualquier otro sitio claro que la prestos sea yo creo que las cosas que te gustan los cuadros o lo que sea que tienes en tu casa pues deben hacerlo los demás entonces yo no soy no acapare por la galería siguen hizo a ver si tú sabes que estoy prestando constantemente constantemente

Voz 0772 07:35 otra de las virtudes con que cuenta el coleccionista es que de una forma prácticamente natural aprende la historia conoce la historia que hay detrás de esas piezas llega a convertirse en un verdadero experto mucho más que muchos profesionales académicos que quizá aburridos de estar en sus despachos en las universidades poco van más allá de en el trabajo de campo y se limitan a un trabajo pues eh tedioso y aburrido dentro de sus despachos con los libros los coleccionistas también se convierten en verdaderos expertos académicos aunque no tengan título escuchamos de nuevo a Pedro Jiménez de la galería Teatro cúmulos ir a María Paz Pérez Piñar de la Galería Jorge Juan

Voz 2 08:21 hemos llegado a una especialidad que yo creo que nos ha hecho llevar investiga acciones personales para resolver algunos temas importantes como las falsificaciones y las copias de época a saber diferenciarlas como Navia bibliografía al respecto pues hemos tenido que hacer muchos años de investigación personal afortunadamente María con su taller de restauración ha sido importante pero también las copias que yo dibujos y copias que yo realizo de los antiguos esa exploración los materiales muchos años de Museo del Prado

Voz 1 08:59 llega un momento que el coleccionista yo siempre lo he visto llega a tener una sabiduría de tanto tiempo coleccionado lo mismo que muchas veces no lo tiene ni un historiador porque porque Coalición al que colecciona monedas aprendido ya al tacto Si aquellos auténtico no pues tiene quién la asesorado tú te dice que tienen que tiene que fijarse para ver si aquellos auténtico con su Tariego momento saben tanto que tú puedes consultar a coleccionistas les han convertido en expertos normalmente

Voz 0772 09:33 no nos olvidamos de que las colecciones que hoy vemos en museos comenzaron en muchas ocasiones se nutren de esas colecciones particulares de esas colecciones privadas hemos preguntado a Felix Cervera anda la galería Felix Cervera Arqueología de Barcelona como es eso ese inicio en la en la compra de antigüedades que quizá como decía al principio estamos eh muy lejanos a a la idea real se dice se pueden comprar piezas por relativamente poco dinero por cincuenta euros por cien euros por doscientos euros puedes tener una colección de monedas romanas puedes tener una colección pequeña de amuletos egipcios no estamos hablando de obras únicas pero sí estamos hablando de los inicios de referencias que nos ayudan a conocer un poquito más nuestra propia cultura

Voz 3 10:25 bueno es sin duda la crisis sí que es cierto que el mundo de la arqueología pues al ser más universal en ese aspecto porque claro gusta tanto una pieza de de Egipto aquí como en Estados Unidos o cualquier otra pieza de la Antigüedad clásica sea mantenido pero sí que es cierto que el coleccionismo que nosotros también nos interesa mucho de la gente que empieza que intente hacer un esfuerzo para tener una pieza iba mejorando su colección esos pues Sanida desapareciendo por culpa de la crisis de reciclar hay otras preferencias prácticamente el mismo puedes adquirir pues es una pieza una frívola por doscientos euros qué supone nada y es una pieza única no un abanico amplísimo amplísimo y además porque nos gustaría tener ya abarcar todo ese abanico

Voz 4 11:12 de gente que empieza Hay Ike

Voz 3 11:14 o sea aún que sea una forma de coleccionar muy dinámica

