Voz 0772 01:21 somos los que los coleccionistas no porque yo también me incluyo un poco dentro de ese mundo del del coleccionismo y dentro de muy pocas fechas vamos a celebrar estamos casi en los albores de la celebración de uno de los centenarios más importantes de de los últimos años el segundo centenario del Museo del Prado son doscientos años de una de las pinacotecas más importantes de del mundo por no decir la que más tiene como escuchábamos ahora en este corte de Miguel Morán profesora Universidad Complutense de Madrid y algunos problemas porque hay que partir de la idea de que el núcleo principal del Museo del Prado es son colecciones adquiridas por los monarcas españoles a lo largo de la historia ya ellos compraban lo que les gustaba no de esa manera pues el el Prado pues quizá F de algunos periodos históricos que poco a poco ha ido a lo largo de los años intentando cubrir pero bien es cierto que esas colecciones Si bien no abarcan completamente la cronología una cronología amplia de la historia de la de la pintura tienen quizá algunos elementos un elemento humano y del que carecen otras grandes pinacotecas como a la National Gallery en Londres o el Metropolitan en Nueva York no y es que esos cuadros han salido quizá de los talleres de los artistas no para estar en museos sino como elementos de de de iba a decir que sí contrabando no de de de mercancía no algo que como digo los del Museo del Prado pues no no cuentan con con ello sobre la mesa de esta máquina del tiempo aquí en Ser Historia hoy contamos con un libro muy especial la familia del Prado Un paseo desenfadado y sorprendente por el Museo de los Austrias hilos Borbones cuyo autor Juan Eslava Galán ya comparte con nosotros micrófono Juan bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1184 03:17 gracias encantado de estar aquí estaba viendo ahora

Voz 0772 03:19 la portada cuando escuchábamos el el corte no me había fijado en el detalle de la infanta Margarita cuando el viñedo lo mismo si hay algunos protagonistas de la historia vamos allá a Carlos Quinto la propia infanta Margarita de Felipe V Carlos III en las que querido da quizá un aspecto muy humano no al al a la propia pinacoteca por lo que decirlo ahora no que eso no son cuadros comprados para poner un museo sino para ser disfrutado eso muchos empresarios son incluso encargo

Voz 1184 03:47 bueno la idea del libro El Prado nació el año pasado porque yo con una nieta de siete años se ha Minerva estaba siempre que viene a Madrid a llevar Prado porque ya ella desde que tenía cuatro días de edad es benefactora del Prado es de los amigo de plata llevo aquí estaba enseñando pues bueno este este este Rey es el papá de aquella niña y aquellas la mamá y ese es el abuelo entonces me dice papá entonces esto ha vuelo en cierto modo es es una un álbum de familia entonces dije eh es de la cría cuenta no claro el Museo del Prado muchas cosas pero entre otras es un álbum de familia están representados los de la Reina muchos príncipe desde el de católico en adelante así es que con ese criterio con como os enseño un álbum de familia no que vas contando pues la entresijos de cada personaje no su gusto a sus defectos y sus aventura sus amante está pues así es el pasado la galería de reyes y de Reina de fíjate que estaba pensando ahora

Voz 0772 04:58 dando decías a estas palabras de tu nieta Minerva que en muchas ocasiones los niños tienen la inocencia entre comillas o la ingenuidad de hacerte ver sí he estado enamorado al igual que yo miles de veces y yo nunca había caído en la cuenta de que realmente eso era pues lo lo más evidente un un álbum familiar no es en definitiva una pinacoteca que tiene doscientos años que podemos estar muy contentos de este de este cumpleaños sobre todo porque como lo decía la introducción también es una de las mejores por no decir la mejor pinacoteca del

Voz 1184 05:29 sí hombre yo diría que va mejor en otras hay otras cosas pero pero la esencia de la pintura en su mejor momento adolece ya sabemos siglo XIX Reyes no tenían tanto tú tampoco comprar tantos cuadros no la gran pintura siglo XIX quizá cojea un poco pero se complementa con Lagartija no pero sigue evidentemente yo lo consiguieron la mejor del mundo sin duda

Voz 0772 05:55 son doscientos años en sus inicios imagino que claro son colecciones heredada sobre todo de los Austrias de los de los primeros Borbones en sus inicios no era una colección tan tan grande como como la vemos ahora cómo fueron sus inicios de del museo

Voz 1184 06:12 desde el punto de bueno tiene siempre bueno pues supuestos los Reyes además en el momento en que la Monarquía española dispone de todo el oro y la plata que viene América es CITES tuvieron ocasión en el Siglo de Oro de contratarlo mejor pintores la escalera el emperador Carlos Quinto contratar Tiziano después tenemos Velázquez todos los grandes pintores que desfilen por aquí se en primer lugar no ir después también hay que tener en cuenta que esto estos cuadros están para adornar

Voz 7 06:44 no no no para el público sino estampará

Voz 1184 06:47 adornar los salones de primero de de el Alcázar Real después del incendio eso casi todos los cuadros del incendio los depositan en El Escorial los que se del incendio

Voz 0772 06:59 algunos incluso fueron recortados porque sí

Voz 1184 07:02 así de claro entonces que ocurrió pues que en El Escorial después de la Guerra de la Independencia pues la reina visitando El Escorial viviendo yo que había una sala donde había una cantidad de cuadro acumulado y entonces yo tuvo la idea de hacer un museo entonces unida estaba muy en boga Napoleón quería hacer también un gran museo de pintura para que robó bastante pintura española afortunadamente no todas pudieron llevar allí iban y de ahí surge por eso tiene doscientos años no desgraciadamente la reina nunca pudo verlo inaugurado murió ante no pero bueno cualquier caso ahí está Iker sí de ahí se concentró toda la gran pintura con ITA ciento todos los gustos que tienen los Reyes no por ejemplo Felipe II al que no siempre nos ponen como un Reyes y siniestro y tal yo cuento ahí cómo era realmente era un Rey de joven bailaron después ya de mayor abrumada el peso de del imperio como es lógico el peso de todo lo que tenía España las posesiones los problema pero a pesar de eso le encargaba Tiziano cuadros la pornografía de la época es decir cuadros muy erótico

Voz 0772 08:10 de eso vamos a hablar están ahí y en

Voz 1184 08:12 un interesantísimo todo en la faceta que tienen museo la faceta humana que lo que yo he intentado reflejar en la familia

Voz 0772 08:20 lo lo acabas de anunciar antes un avanzar un poco antes no son cuadros para ser expuestos en un museo eso es un concepto moderno eran cuadros y privados para los reyes de tal manera que hoy cada visitante del museo del Prado se puede sentir un poco príncipe no un poco Reyes disfrutando de sus propias obras si realmente porque ahí esa riqueza

Voz 1184 08:41 por ejemplo por poner un caso casi pasa inadvertida una mesa espléndida de Tarazona de mármol no se queda ahí medio que además en el siglo XIX casi todos los reyes se retratan ha pasado esa mesa danesa Don Rodrigo Calderón que es un gran coleccionista y también tenía mucho dinero y que acabó en la horca así no se puede escapar como como su dueño no

Voz 6 09:09 en esta mesa es el claro el el Museo del Prado no solamente tiene cuadros también tienen pues tiene mesas estampadas tiene claro ahí está toda la riqueza de los países

Voz 1184 09:23 hacia pero concentrada y no está claro es una maravilla pasear por las salas del Museo del Prado es es una delicia que que es lo que te enseña porque ahí está reflejada la Retrato de la historia de España no oí de lo acontecimiento del mismo modo vemos a Juana la Loca acompañando el cadáver del marido que no quiere que lo a nadie que vemos los fusilamientos de la Moncloa para los franceses en la historia

Voz 0772 09:51 de todos no el momentos agradables momentos tristes también más más duros no desde el punto de vista de la de la memoria del recuerdo entre los anunciado también esas pinturas eróticas que que en ocasiones no eran realizadas para ser vistas ni siquiera por pequeños grupos sino para disfrute para el solaz

Voz 1184 10:11 propio monarca no me date cuenta de la seriedad la Serena se van pasando la colección va pasando de un realidad otro cuando pasa de Felipe II a Felipe III

Voz 6 10:21 el mayor Felipe II el baile Estados no

Voz 1184 10:25 bueno pues el el elijo elijo que es un nombre anodino y que hay poco tímido y tal pues intentó pues en fin suprimirla no se salvaron afortunadamente pero después el hijo del hijo sea el nieto segundo Felipe IV que le encanta tenía un salón para ser retiraba la siesta y tenía allí puestos todos los cuadros eróticos hielo donde echaba la siesta o lo que fuera que fue con la Calderona o o con quien fuera es bueno tuvo ya sabes se calcula unos cuarenta hijas unos cuarenta hijas de natural no naturales no les Nava el inca que tuvo ciento sendas pues

Voz 8 11:06 la reordenación de las colecciones del Museo del Prado ha supuesto el reto principal de estos últimos años empezando en el dos mil nueve a raíz de la inauguración de la ampliación el Museo recuperó una serie de salas en el edificio histórico del edificio Villanueva además de esto el museo vio que la visita a las colecciones iba a empezar desde el centro del edificio no desde los extremos como había sido la Lyon e añadir a esto que también el Museo tomó la decisión de exponer sus colecciones del siglo XIX colecciones que anteriormente habían está dispuesto en otro edificio en el Casón del Buen Retiro quería exponerlas en ese edificio ajeno un recorrido que iba desde la escultura romana desde la pintura románica hasta finales del siglo XIX eso era por tanto el gran reto

Voz 4 12:04 vamos ahora a Gabriele Finaldi hablando de

Voz 0772 12:07 de algunos de los cambios que ha tenido en los últimos años la infraestructura de la la exposición el el relato museístico como hizo muchos pedantes ahora de el Museo del Prado porque en esos cuadros en esas pinturas como relata estuve en tu libro Juan Eslava Galán la familia del Prado hay muchas historias muchas anécdotas quizá nos nos centramos en los High lights no en el top ten no como Las meninas no que me encantan encantando viendo aquí a Margarita dándonos el ojo en la en la portada de del libro pero la los los cuadros que que hay en el Prado la intrahistoria de muchos ellos es fantástica y cuentas anécdotas deliciosas

Voz 1184 12:51 el trabajo dolido que hay un anecdotario maravilloso por ejemplo el otro día enseñárselo a unos amigos en el cuadro este de Sánchez Coello y el el infante bueno el Príncipe Don Don Carlos no el bueno uno de los textos de la leyenda negra pues les hice ver fíjate el el arte de pintor este hombre era primero feo de cara con una mandíbula náutica como toda la familia no pero después después tenía que vez un tanto de forme un hombre mucho más bajo que otro un brazo más largo que otro era cojo fíjate sin embargo le ha puesto una especie de pellizco propio del norte de Europa hasta guapo claro hacía el autor de la época no no tiene nada que ver esta no hay otros detalles por ejemplo hay en un rincón tú lo recuerda bien está la gloria que es el cuatro frente al que murió Carlos V Carlos V lo tenían Yuste hiel murió contemplando ese cuadro que lo encargó tres años antes al Tiziano me encargó un cuadro donde aparezca yo presentándome ante el Tribunal de Dios yo muerto y mi familia tras esta es es impresionante porque van todos vestidos de sudario de allí Carlos Quinto Felipe II su hijo está su mujer su mujer Isabel de Portugal de la que estuvo muy enamorado estuvo ya dijo y tal pero bueno eres tú miras a su mujer que por otra parte una espléndida Rain pero al lado está el cuadro que también le encargó a Tiziano cuando ya muerta Isabel de Portugal porque ninguno de sus cuadros le Le de los retratos de Isabel que tenía

Voz 9 14:33 de satisfacía no entonces

Voz 1184 14:36 cuando ya se lo entregó él dijo no retoca le la nariz para que la tenga más recta porque ella tenía Lary un poquito Aguilera era bellísima perderían un poquito y leña entonces tenemos dos cuadro en donde reside representa ante el Tribunal divino esta de perfiles LB la nariz un tanto aquí la niña en el otro

Voz 6 14:54 se le ve perfectamente rectas si el usuario sí sí lo de la época que algunas de las ilustraciones que tiene en tu libro con este este retrato de Isabel de Portugal quirófano Armendáriz hay más más tiesa

Voz 0772 15:09 este este retrato por ejemplo que durante muchísimos años ha sido atribuido a a Sánchez Coello a mí me ha hecho ilusión que hace pocos cambiará la etiqueta Sofo Nisman solas si quiera a Pinto

Voz 6 15:21 ahora no no era pintora de cámara era ya limonada camarera

Voz 1184 15:26 cuando uno ve la calidad ver cuadro cuenta esta mujer en una pintora que merece estar situaba lo claro como era mujer la pintura no considera tampoco un uno un arte sino un oficio no bueno sí chica además de otras cosa hoy mismo que velas que era práctica además de otras cosas mira eh pero el cuadro se severidad del negro yo también cuento aquí en el libro que todo el mundo dice el negro de los porque son gente siniestra no negro es decir había había dos tipos de negro en Europa había el negro normal de una tintorería era el que se llamaba de ala de mosca pero cuando con la planta tinto en las que sí tienen Europa tú vas esa ropa de es tenía entonces claro tenía que teñir la nuevo y eso era un gasto adicional sin embargo cuando los españoles llegan American cuenta de palo Campeche México queda en negro a la de cuero porque es un negro negligir y claro la exclusiva de la venta en Europa la tenían los monarcas así es que digamos que está haciendo publicidad es un negocio no uno eh

Voz 0772 16:37 tan sí de su marca bloques y la seriedad y exceso cosas pero nada nada que ver los retratos de Isabel de Valois que a veces ves dos de la misma mujer índices no no puede ser la misma porque yo estoy convencido de que muchos de ellos como en este que vemos en el en el Del Prado obra de Juan Pantoja de la Cruz está relativamente idealizada porque hay otros entonces será Becker fe que un pie Cindy es cierto que las crónicas de el momento pues dicen que que Felipe II estaba muy enamorada de ella todos están de acuerdo se que fue la la esposa más más amada de por parte del monarca español pero esa nariz gorda redonda que que tiene algunos retratos también llama

Voz 1184 17:21 además también tenía esa belleza digamos espiritual que hay que tenerlo en cuenta porque también hay que hay Reina impresentable cuento aquí algunas que en fin que son una cosa muy penosa esta mujer tenía eso y luego también hay que tener en cuenta él ya con la edad que tenía era bien pues charlamos no no olvidemos que estaba destinada a casarse con Swiss claro como el hijo Carlos salió como salió se casó con el padre porque esto eran Taro eran obviamente eran eran casamiento de tipo político no es decir que había que casarse con Francia bueno pues así no puede ser dijo que sea al padre no ir en fin yo con eso cuento ahí detalle muy interesante de la presión diplomática una cosa que yo observado había un intercambio tarde no existía la fotografía había un tremendo intercambió tanto entre las cortes europeas

Voz 6 18:11 en ocasiones pequeñitos para de alguna pequeña John están no pero siempre abundan las princesa feas porque se ve que claro es son más difíciles no abundan además hay una anécdota que se dice que la capital la capitalidad de Madrid en mil quinientos sesenta y uno debe asentarse la Corte

Voz 0772 18:32 de forma permanente se debe no solamente a a razones geográficas estar en el centro de la península el aire de la sierra en la calidad de del agua etcétera sino que Isabel de Valois le gustaba a Madrid no ya sabemos que tira más que dos carretas

Voz 1184 18:49 mamá en ese bueno hay que también cuenta de la edad del Rey bueno hay una cosa interesante de Felipe II es que hay que ver también nos han deformado mucho no con la leyenda No pero hay que ver la parte humana de ese hombre ese hombre era muy culto no era nada siniestro como lo lo han pintado padecen no en El Escorial en su en su monumento funerario está allí tan suya desde el padre no mirando al altar mayor no fue un elemento funerario aparece con sus tres esposas pero tuvo cuatro

Voz 9 19:22 entonces la que no saca es ésa a la inglesa

Voz 1184 19:27 María Estuardo que nunca claro era una mujer vieja fea él era jovencito y entonces pues bueno yo cuento tiene el cuadro la los comentarios de los cortesanos que lo que lo acompañan a al casamiento en Inglaterra además el entonces saludo era besándose directamente en la boca no entonces ahí hay un gallo un gallo que tiene confianza con él que es todavía muy joven todavía príncipe Carlos echando cuidado de dice le dicen mire yo comprendo que este asunto difícil de ver

Voz 6 20:02 dice pero claro la cerramos yo pero mira esto es lo que hay no lo que está diciendo todo yo hace pocos días estuve en el en el Museo del Prado clave en tu libro todos los retratos que aparecen que forman parte de esta la familia del Prado que es el título de de tu libro

Voz 0772 20:23 ese sabe perfectamente quién es la persona que aparece retratada dormí en todos los museos siempre me ha dado muchísima tristeza cuando encuentras un cuadro que dice personaje anónimo no que que el hombre ha dejado enfatiza todo o parte de su dinero o su fama ideal se ha perdido su nombre es como como tú qué colecciones por ejemplo fotografías antiguas y se pasará infinidad de veces no

Voz 1184 20:46 por ejemplo El caballero de la mano en el pecho aquí

Voz 0772 20:49 demonios es cuánto daríamos por saber

Voz 9 20:52 ese hombre quién es

Voz 1184 20:54 en Carver cuadro evidentemente quién es su biografía no y que ha hecho en la vida no lo tenemos ahí no fascina esa visión de de un caballero Se ve que tiene una vida espiritual intensa no puede admirado y tal pero todo lo que sabemos cuánto daríamos por saber en El entierro del Conde de Orgaz quiénes son todos a la calle y representado

Voz 0772 21:16 rueda de las Lance así como también de la vereda que sí

Voz 1184 21:18 además que son retrata se ve claramente que son retoques

Voz 9 21:21 pues no nos están mirando a veces no