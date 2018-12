SER Aventureros: Vita, una bici de dos pisos (01/12/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser

Voz 1025 00:46 qué tal aventureros en la trama que siempre hacemos desde la Cadena SER ya lo sabéis buenos días y no sintonizáis precisamente desde la hacer en la península en Canarias muy buenas tardes y lo hacéis a través de la voces sesenta de Radio Caracol en la esta este de los Estados Unidos qué tal América como llevabais el día bien no o la tarde en este caso vais más de tarde tengo el equipo habitual a mi lado qué tal señor fotógrafo y unos días qué tal América a pesar detrás o no no pero no entiende el porqué de escuchas que teniendo detrás pero si da igual que sean de no si el resultado va a ser el mismo no sé cuál es el resultado pero Chema Rodríguez como está muy buenas día pues aquí asistiendo perplejos la asistencia un digamos hemos de felicitar de porque esta semana ha sido galardonado con cinco premios en como es el festival de Cine de Cannes

Voz 0969 01:39 llamado si caros son los premios que den es como una especie de como modelo fuera los Goya Centroamérica es mejor

Voz 1025 01:44 que los goles mucho mejor que he hecho americanos ya has ganado cinco ponemos ganas de la que hemos hablado ya aquí varias veces no el que el que la ha visto esa Pelé que siempre ha al de invitado o no pero si yo pagué ese es otro tema que nosotros pan no no vamos a ningún lado buenos días

Voz 0969 02:05 no yo ya he visto tantas Chema que ha dicho

Voz 3 02:09 esta oferta buena

Voz 1025 02:13 claro que el problema es que hayamos visto buena José Luis está dentro del grupo de afectados como yo de de lleva para que haga su documental en tu peli pero gracias a vosotros pero no sabemos hacia donde de forma hoy formado a una alguien que yo tengo ya yo tengo ya una profesión

Voz 3 02:33 la futura hemos hecho de padres sí pero si yo fuese un niño

Voz 0969 02:41 etíope al que habéis financiados por alto estos eh ya por fin es crecido con y qué parte Valentí

Voz 3 02:49 ya que parte de hablar

Voz 1025 02:51 con eso ahora iremos en un rato a la SEC León de Chema hay muchísima gente que ha acertado esta semana comentarios tremendamente divertidos nuestra cuenta de Twitter arroba Ser aventureros por cierto algo importante que tengáis en cuenta nos tenéis que seguir porque usted de moto que contactar a través de la cuenta que ya me ha pasado esta semana que el ganador por ejemplo no no seguía ya ha sido un lío al final pues Roca que hay gente que sólo manda el número de cuenta y se cree que con eso dato no manda nadie por ejemplo un José Luis como cuando viene de para conseguir el libro que regaló el tiqui taca no se inventó a bordo de la base

Voz 6 03:30 contigo al otro Pijus Magníficus mentira que la expresión tiqui taca proceda de aquella ex que lo de Sudamérica a Polinesia ahora tiene todo

Voz 0969 03:40 sentido Emilio y fe es cierto

Voz 1025 03:42 por el tiqui taca Jauja Shara gentes de parte de las tonterías pero tiene sentido en el fenómeno sabes no saben fíjate

Voz 0969 03:48 te metes en una balsa lleva pero el famoso tiki

Voz 1025 03:50 cuando viene donde ha dicho el bote

Voz 3 03:53 a un toque entre ante sí verla con Tiki adjunto a cuento adjunto bibliografía de Belako

Voz 0969 04:02 Dick tiene todo el sentido iban en una pequeña en una bolsa pequeña llevaban un balón se aburría mucho jugaban se pasaban el balón en espacios pequeños no podían fallar y de ahí surge el tiqui taca porque fue

Voz 1025 04:13 pero el agua es bueno que lo sabía nadar Manolo llevaban de verdad que no vamos a vamos a ver vamos sabiendo que aquel de la cuenta claro él mentira lo del balón dieron el tiqui taca no pero que sí hay que esto es como la película vamos a ver como mínimo como mínimo donde el Balón de como mínimo

Voz 7 04:32 mentira como mínimo pero se podía haber inventado inventado perfectamente la balsa qué porque si fallas el balón parado en el agua que pasaba pero había tiburones no puedes ir apostilló

Voz 3 04:41 general no sabía nadar como dijimos el balón

Voz 0969 04:45 agua que hace no podría el balón y el ley de la botella clamaba por ella en ese caso no podía ser que es lo que sale al reserva diría

Voz 1025 04:52 el otro dice seguro que se llevaron un balón jugando al fútbol en la vale pregunta pero se está riendo con Dios

Voz 0969 05:03 sé que en la semana que es más fácil ha sido para los oyentes de hacemos

Voz 1025 05:07 luego luego estaremos con la aventura de viajar el libro nos ha enviado de claro todas las semanas vamos a dar todo de concurso tendremos la sección de que basó en tu sección debido a empezar si no no yo tengo muchas pero voy quiero hablar

Voz 8 05:23 de de de la visita del presidente chino la alcaldesa de Madrid

Voz 9 05:28 a mí me baila

Voz 10 05:31 a la mirada bajo todo

Voz 1025 05:45 bueno yo lo mira la mirada la mirada crítica

Voz 12 05:48 pero la parte que me toca como fotoperiodista si ID informaciones de Reporteros Sin Fronteras en con derechos humanos Se habla no hay catorce periodistas encarcelados en chino ahora mismo hay ciento cuarenta y seis periodistas ciudadanos encarcelados no vamos estos estos sin entrar en el tema de derechos humanos que no de muerte etcétera etcétera no entonces no simplemente lo lo que me extraña es que una persona como Carmena como la alcaldesa de Madrid que se expone que es muy defensora de los derechos humanos y tal entregue las llaves de la ciudad al presidente chino

Voz 1025 06:19 pero bueno pero bueno te lo voy a explicar te lo voy a explicar que no lo han entendido no pero no

Voz 0969 06:23 no se queda pero no te has ido

Voz 1025 06:26 qué voy a explicar esto que lo habéis entendido dónde está la duda este país de España este sí yo he venido no ha vendido nadar no tenía cobrar no ha por sus ya ves es a porque es tres novillos ahí

Voz 3 06:43 parte mal cambió la cerradura Carmina la tienen

Voz 1025 06:45 la portería que todas las entendidos y ahora la llave que yo adhiere al presidente del Gobierno también por eso digo que lo malo no es dar el Rey ya los Reyes la Real también están todos bien te lo voy a poder te voy a poner un ejemplo demoledor cuántas veces has visto que se cortara a la mitad de Madrid Gran Vía

Voz 3 07:07 la A6 estáis esto es

Voz 1025 07:10 por ejemplo cuando diga otros bromeando claro

Voz 3 07:13 no pero a mí me parece cuando dijo Putin no se cortó las alas pero a mí lo que me parece muy grave es que toda esta gente

Voz 12 07:21 este que que se supone defensores y que defendemos todos los derechos humanos tal luego resulta que hoy no lo bajamos todo aquí los pantalón

Voz 1025 07:28 pero si es el dueño del alguna pregunta en casa es su casa

Voz 3 07:33 a dale dale la primero por ahí el método dos tiros bajada eso eso es respetar los derechos humanos si estuviera parecerme Miguel lo he ha hecho Aitzol ha dicho al primero y luego pues así respeto lo dedica a I creo que será posible el primero que vengo a quitarme mi casa quizá buena bueno bueno esto es el primero se puede segundo Calero los derechos humanos a partir del segundo bajos

Voz 1025 08:13 certero que lo que dijo en el cónsul de Arabia Saudí ahí

Voz 3 08:17 al final el primero fue el primero que esto lo hasta ahora pero lo que demuestra que todo es mentira una vez no todo es mentira no a a chicos que no se escucha estos chicos hay que decir que todo es mentira que no se crean nada es mentira no todo escucha luego mi sección que se cuenta a cambiar a Bosco José Luis esta fecha

Voz 1025 08:44 no sé qué decirte porque estaba hecho ha sido un aventurero

Voz 1 09:11 viajar desde el sofá

Voz 14 09:15 de

Voz 15 09:16 José Luis en el comedor de la cara

Voz 8 09:18 de mí

Voz 15 09:19 hola había una vitrina con un trozo de piel en su interior un trozo pequeño pero ocurrió

Voz 16 09:24 eso y correoso con mechones de pelo

Voz 15 09:27 Eloy Rojo en la Patagonia

Voz 1025 09:33 ilusión porque trae invitado realmente no tiene que ver lo que digo

Voz 8 09:37 he traído un libro o a un invitado con libro así que

Voz 1025 09:40 a que tenemos dos desnudo me amigo nuestro del programa el invitado está aplicando desde hace un rato pero esto ya no es conocer si ya chino Dayton madre mía que hasta dónde me he metido otro de derechos humanos seguro que les mete primero puso descojono yo no entiendo

Voz 9 09:58 bueno tengo claro biznieto del tío que dice que el primero

Voz 1025 10:05 el sí

Voz 3 10:08 bueno yo he venido a ver

Voz 0969 10:11 el solito pues a Javier Cacho para hablarnos de su cuarto libro es un especialista un erudito un conocedor del mundo polar

Voz 1055 10:17 Llanos delito y hasta aquí en Ser aventureros pues con con sus tres libros es decir pues primero la epopeya de de Amón se en el segundo

Voz 1025 10:26 aquel don el tercero de de Nancy

Voz 1055 10:28 y en este cuarto pues es una entrecomillas autobiografía ya no lo va a contar el como digo entregó esa autobiografía sobre sobre el funk el Fran el buque más famoso de la historia de la exploración polar y además Chema hablaba la semana pasada el con tiki el Fran es un barco no lo explica Javier por supuesto mucho mejor que en un museo propio nos lo está muy cerquita de del Museo de la continua así que en este caso el pretexto de traer a Javier a Javier Cacho que fue director de la Base Antártica española durante años pues es porque ha escrito acaba de sacar el libro yo el Fran dedicado a la fórmula como decíamos explícanos qué es eso de que es una autobiografía

Voz 1025 11:04 buenos días Javier antes que nada gusta solución serio

Voz 3 11:07 no sé qué hace aquí por Mali

Voz 1025 11:09 tienen algo que no se te has perdido voy me pasó de todo

Voz 16 11:12 pues otra mente la relación chino español español que en el tema una cosa el Francia vivían acercase no chino sin un oso le pegaban dos tiros

Voz 1025 11:22 también lo son

Voz 3 11:25 de los estamos ante unos cuantos tiros

Voz 1025 11:30 pero el otro no sé que es el

Voz 16 11:34 el choque era el Fran no lo es porque es un barco que todavía existe es de los pocos barcos populares que todavía existen es un barco de entrada que se hizo para para resistir la presión de los hielos los exploradores alquilaba un barco compraba compraban un barco cuando terminada la expedición lo vendían para pagarlas y este es el caso de que es un barco que podía decir tres expediciones polares con tres grandes contra grandes exploradores y es un barco magnífico pero he tenido la suerte de hacerlo un museo para él siendo más grande que el que el de la quita mientras los barcos están los dos juntos están a cincuenta metros Museo de pero si alguien pasa por ser uno de lo que se pase también haber otro

Voz 1055 12:14 decía yo que una de las partículas del libro que evidentemente has escrito tú Javier Cacho es que el barco es el que va contando su historia el barco está escrito el libro está escrito en primera

Voz 0969 12:24 eso naves barco en lo va contando cómo lo hacen como lo hacen la que gran putada que pasan las expediciones el cómo está a punto de morir

Voz 1025 12:32 sí bueno una forma muy

Voz 16 12:35 el Frank claro es que hasta ahora lo había contado siempre en tercera persona como narrador que va contando lo que una riendo la historia los avances los retroceso las expediciones los problemas que tiene pero me parecía que si hablaba del propio barco podía darle algo más personal y que el barco Lake de de luto de alma bueno pues quién marino que tiene alma e reducto de alma y entonces él nota los sentimientos de los expedicionarios entonces no me importa tanto los descubrimientos fotográficos que efectivamente la Convención de ellos pero no me importa me lo que yo sentía el frío el miedo la ambición las peleas las las alegrías qué están haciendo el desgarró de dejar a la familia a mí me parece más importante aprender esos sentimientos quién otro libros pues los siempre los esbozo me parece que la el aspecto personal de es importante

Voz 1025 13:24 sí siempre este programa hemos hablado de todo tipo de aventureros y todo tipo de historias no pero siempre tenemos la sensación que en los extremos la gente era consciente de que era una historia de vida muerte me imagino que las aspiraciones del Fran cuando subían a apuntaban este tipo de expediciones era con un billete de a lo mejor difícil retorno no siempre ha sido así

Voz 16 13:52 en la primera expedición desde el franco cuando en el Filho Hernán explorador noruego concibe el barco y luego la expedición al Ártico él quiere llevar científicos News apuntó no ninguno recordemos que de entrada tenían que estar tres años llevan comida para tres años Janko ya pasó siete años las previsiones es estar tres pero por si las moscas llevaban comida para siete luego con ese panorama de pasarse siete años fuera de casa no hubo ningún científico de ir con los hilos marineros pues pues pues evidentemente lo hicieron eh yo creo que entre otra cosa pues cuánta gente que que había catorce catorce

Voz 1025 14:30 catorce personas once personas que pequeñito

Voz 16 14:32 es verdad aquello si es que los noruegos tenían un tipo de una forma muy distinta a hacer expediciones que los que lo británicos lo británico sea las grandes expediciones con setenta ochenta persona barcos noruegos una relación más pequeña Se daban cuenta de que era más importante un un un equipo cohesionado pequeños y cohesionado donde cada uno fuese importante lo británicos que procedían siempre era el parte militar tenían que llevar mucha gente porque si la guerra Si se muere bueno pues uno de repuesto en claro están acostumbrados a eso y por eso

Voz 1884 15:01 sonar la la batalla a la llegada al Polo Sur sin lugar eso que fue un fue una acometida de guerrilla no no puede de Grandes

Voz 1025 15:09 pero en este caso tenía muy claras las

Voz 16 15:11 es decir es importante y cada uno se sienta fundamental que sienta único en la base de la expedición que sepan que lo que él hace no lo puede hacer otro bueno los ingleses visión también muy bien pero efectivamente a final Gaga nuestra diferencia ese proceso

Voz 1025 15:26 cuando lo hicieron también tengo no por qué terminaron muriendo verdad caro ya que que al final no no era garantía de nada una gran porque Scott termina perdiendo la vida cerca de la solución mala suerte tuvo mala suerte sí pero yo pienso que hay juega también su parte

Voz 16 15:45 sin duda eso sabes que el tema es que estaba Scott era un un amateur en el separación de polares había hecho otra expedición polar estaba compitiendo con Muse que era un un una persona que esté quién se había dejado que se había dejado los oyentes la habían sabido los dientes en el tema popular con lo cual montó muy bien su expedición con esa con esa expedición también preparada aunque hubiese habido algún problema lo hubiese Hanún se hubiese solucionado y escote en cuando se presentaron un tren de problemas son otras de otros capaz claro

Voz 1055 16:13 decíamos al principio que Fran en un barco es un museo hoy en día cualquiera que pague la entrada de yo la oportunidad de visitarlo pues deambulan por el barco y demás pero yo sé que tú has estado en lugares del barco que no bichito a la gente

Voz 16 16:26 en contra Un poquito eso que tú has visto

Voz 1055 16:28 que el común de los mortales que vamos al museo pues no vamos a tener la oportunidad de de no sé donde no meter

Voz 16 16:34 Thomas sea tampoco yo diría que que que cualquier mortal en noventa por ciento y otro diez por ciento yo tuve la suerte que me lo que me lo enseñó el director de Museo del Fran que son especialista exploraciones polares Noruega de France entonces el recorrido fue el noventa por ciento por donde deambulan Rubén de deambulan todos pero con el añadido de que te iba contando anécdotas yo le pregunta alguna cosa hay una respondía o discutíamos sobre algunos aspectos es eso es lo importante era eso el noventa por ciento cualquiera que lo visite para disfrutar de Air France yo a lo mejor visité un poquito más que no visitan los demás pero de verdad que no merece la pena los merece la pena es ver el Fran estar en el sentido de Fran

Voz 1055 17:13 a mí uno de las páginas a una par de queman libros cuando cuando el Fran está en agonía y el propio Fran

Voz 1025 17:22 escribe que que esto se acaba que me tienen allá arrumbado que que de aquí Nos algo que hasta aquí ha llegado luego claro porque todos estos barcos como decías no tienen un camino

Voz 16 17:33 lo normal era que los vendían los vendían para pagar las deudas y esta este tenía a ventajas que era del Estado y del Estado uno se vende nunca has rumbo en una esquina el humor y nadie sabe qué hacer le debe cincuenta parece un periodista hacia una foto inscribir un artículo diciendo cómo es posible que nosotros el barco que era

Voz 1025 17:53 claro que esté ahora

Voz 16 17:55 Nos lo de periodistas y políticos bajaba un poquitín las orejas durante treinta segundos a treinta días y va a su actividad anotar hasta que apareció tope

Voz 17 18:03 el olvido es exactamente a yo creo que se copiaba de más eh

Voz 1025 18:09 pero todos hacia un poquito

Voz 16 18:12 pero pero tuve la suerte de uno de los capitanes el tuvo tres grandes capitanes uno es el Nancy que os decía al principio el tercero fue intermedia tuvo otro que se desvirtúe Yeste ducho por desde mil novecientos dieciocho hasta el hasta hasta mil novecientos veintinueve Se estuvo luchando hace años participó algo con el barco y al final lo logró lo logró

Voz 17 18:34 el PSOE que coincidió con una Expo amigos universal igual que en todas partes y entonces claro

Voz 16 18:44 lo que tantos Prytz habían dicho que era la manifestación de la tecnología naviera y Noruega

Voz 1025 18:50 era entonces lo montaron otra vez probablemente si no va a pasar eso desaparece

Voz 16 18:55 a eso sin lugar a dudas convencido que hubiese desaparecido tuve la suerte de bueno esas confluencias sí porque al año siguiente murió el vende en el año un año en el que pasó el año siguiente murieron y entonces sus compañeros hicieran hacerle un homenaje su sueño había sido el barco saliera del agua para impedir que siguiese con rompiéndose destrozar no sé que es un museo bueno y ya con el tema de la muerte ese plantearon ese retroceso bueno vamos

Voz 1025 19:20 vamos a por él vamos a pasó gana

Voz 16 19:22 sí bueno costó seis años pero lograron y efectivamente gracias eso tenemos una oportunidad como te he dicho en su lista de ver un museo fantástico y un barco que aunque no recordáis el cien por cien como hice yo de verdad con ese noventa por ciento vale la pena yo suelo decir que cuando el museo ves en Fran es el frente delante de ti eso te emocionas

Voz 1055 19:44 sí además que yo creo que te deje flotar los ojos de año este barquito como tú decías es muy pequeño hostia lo que consiguió hacer que es un habitáculo pequeño cargados de mercancía que bueno no la mercancía de de habitó hayas de perros y demás osea como este barco consiguió hacer todo aquellos que bueno es un yo creo que uno de los barcos históricos patología gusta oleaje la exploración pues yo creo que es un un icono el libro que no lo hemos dicho está perfectamente y maravillosamente ilustrado por

Voz 1025 20:11 Miguel Ángel Morillo que ver

Voz 1055 20:14 no es un es una joyita es un pequeño gran libro oí como siempre pues Javier Nos desentraña esas historias humanas y en este caso notan humanas de del mundo polar

Voz 1025 20:25 pues ya lo tenéis aquí yo el Fran dime pensábamos pero sí una pregunta rápida venga bola en qué en qué momento España empieza a pensar

Voz 0969 20:33 los pueblos en esa época nosotros nada no en los pueblos

Voz 1025 20:36 junto a España

Voz 16 20:39 en el año cincuenta y seis cincuenta y cinco ofreció en España es participar en el primer Año Geofísico Internacional todavía la época de Franco nos ofreció recolección participar distribuyeron entre las grandes potencias países principales las Islas son las zonas geográficas donde poner la base anotó no sabían ya sugerido el sitio que de una georgiano y no se ven sugeridos éxito poner la base aquí en España no es serio científicos que P un programa para montarlo pero Don Francisco dijo que que nos ha pedido

Voz 1025 21:09 que está muy lejos y hacía mucho frío iría ahí tuve

Voz 16 21:12 ya tenemos que avanzar hasta hasta la primera la primera expedición científica española que tuve el honor de participar que fue un mil novecientos ochenta y seis pues otros treinta años de nada parar para volver a estar preocupado por los pueblos siempre viendo el vídeo algún científico científicos había lanzado al Ártico a base de otros países o que aquí a la Antártida hacer investigaciones pero de forma aislada por primera vez que fue una primera una expedición

Voz 1025 21:36 española pagará por el Gobierno español

Voz 16 21:39 fue en el ochenta y seis que ahí comienza nuestra prácticamente nuestra aventura como nación nuestra aventura en tu sabes

Voz 1025 21:46 en palabras Javier Cacho yo en el FRAM el buque más famoso de la historia de la exploración polar ilustraciones de Miguel Ángel Morillo la editorial por cola el libro que os traemos hoy que os trae José Luis Angulo queda lejos ya esperamos esperamos la quinta vez que venga Javier caché porque seguro que tiene ya algo hay planeado este libro primero que que que claro

Voz 0969 22:09 ya sé que ya se comprometa a escuchar a gente que sabe

Voz 1025 22:14 nosotros permite ver puerta hombre no hacer nada

Voz 21 23:16 bueno algo más

Voz 1025 23:21 no es enteramente un rato tendremos la sección

Voz 22 23:24 de Chema en un acto

Voz 1025 23:27 esto es que tampoco Gregory que ya está saludando ahí

Voz 0969 23:31 yo pensando que vamos Cabriel Gregory que acá

Voz 1025 23:34 aterrizar en Marte una vez más no que colina invitados

Voz 0969 23:36 va a pasar a su casa la semana que viene

Voz 3 23:41 hola voy voy el segundo lo tiene claro

Voz 1025 23:48 eso es porque no sé que esto no es serio sabes que en Canadá dentro de

Voz 9 23:56 los cursos que te dan de tu comportamiento frente a los animales sobre todo frente a los osos a la explicación de que no te acerques te a más de cien metros que Si tienes que comporta a la última la última ya desde asegura te siempre que tu grupo hay alguien que corre menos que tú

Voz 3 24:14 a ustedes no es verdad pero bueno

Voz 1025 24:24 es un poco la historia no estará seguramente

Voz 3 24:28 de Cabo y ahí vamos

Voz 1025 24:31 el tiempo para nada más a que favor suene la mano

Voz 1025 24:45 el carro el segundo días

Voz 9 24:48 buenos días tenemos que hablar de esta cortina

Voz 3 24:50 si algún día tenemos que hablar

Voz 1025 24:54 no de momento aprovechan aprovecha el tirón que va bien a Diego dos llevas en esta mañana querido

Voz 9 24:59 Carlos pues hacia Siberia adiós adiós y ya bajamos muchísimo ahí sí la verdad es que ya está

Voz 0322 25:07 es que el año pasado pues hubo un invierno muy caluroso realmente una cosa que está ocurriendo con muchos expedicionarios bueno muchos no pero con alguno de los que van porque no va muchos es que este año parece ser que está el viento tremendo no el otro día ocurrió una cosa tremenda que es que un perrito pues un golpe de viento se lo llevó para que os hagáis una idea desaparecido y hasta una semana y al final lo han conseguido no pero bueno

Voz 9 25:33 encontrarla si espero estar ya perro por eso digo pero no encontró el perro pues pues asustado

Voz 1025 25:41 hombre congelado pero no bien claro

Voz 0969 25:44 el perro volador

Voz 9 25:45 a ver si es volador la traducción de Google este tríptico del ruso a Diego que pobrecillo practicado bueno total

Voz 3 25:54 rifi aquí todo el mundo

Voz 1025 25:57 sí

Voz 3 25:59 a nadie de los derechos humanos de los perros venga

Voz 1025 26:03 no no es por favor que no te pierdas en lo que te dice

Voz 0322 26:08 bueno una cosa que está ocurriendo en toda esta zona es que pues en verano hay muchas zonas que que antes a lo mejor tenían nieve ahora no tienen entonces captan mucho calor no entonces esa tierra ahí ese agua que se calienta hace que que lo que esté ocurriendo en estos momentos es que estos inviernos nuevos son inviernos nuevos de dónde realmente hay una profundidad de nieve enorme hay una cantidad enorme de de digamos de factores diferentes a los habituales no así que lo que está pasando con muchas de las expediciones que están yendo así allí es que no vale los mismos materiales que antes antes por ejemplo se iba a poca nieve y muy dura no ahora cada vez hay capaz de nieve más altas y más grandes

Voz 1025 26:52 José ya Nieves te vas

Voz 0322 26:54 pues entonces dificulta muchísimo lo que son las expediciones tradicionales árticas esto está pasando también mucho en Laponia no ha ya sabes que cuando nieva muy frío la nieve tiene un copo muy pequeño un grano muy pequeño diese grano pues básicamente un palmo dos palmos si no suele haber mucha más nieve que eso no claro cuando tienes muchísima nieve es un problema por ejemplo para los animales para los renos para cualquier bicho es un problema porque para contra la hierba tienen que excavar muchísimo no no es lo mismo así que estamos en medio de una transformación muy grande para para moverse por estos lugares y por estos sitios que que es difícil no oí y entonces ahí con un gran debate sobre qué tipos de esquís hay que llevar a estas zonas sobre si hay que llevar un caso no hay un debate enormes sobre el material

Voz 1025 27:44 muy bien dime dime

Voz 9 27:47 ha germinado a peso

Voz 0322 27:50 luego el el momento claro que ésa es una idea de lo que es el calentamiento global como realmente pues se notan en terreno no se nota

Voz 1025 27:59 hombre vamos a ver que que no voy a decir que es tu padre porque no sabes que no quieres que lo diga pero que cuando llovía cuando un señor en el pueblo de Benasque que a finales de verano Meinhof llevará pronto yo me reí le dije bueno que tengo que mirar para donde de pronto ya ya hay nieve ya para aburrir

Voz 0322 28:17 sí es un es un otoño realmente frío en esa zona en el Pirineo y en otro hecho de todo el norte en Picos también en muchos sitios pero fíjate que es un ejemplo muy cálido en el norte no en Alemania se está siendo en Austria y estaciones de esquí que no han abierto otra cosa es una idea

Voz 9 28:34 es increíble parado

Voz 0322 28:36 entonces al final estamos aquí en una especie de de montaña rusa no hasta que esto se estabilice no y que no se saben muy bien cómo se va a estabilizar porque

Voz 9 28:46 Canarias no claro

Voz 0322 28:48 entonces aquí cada vez es peor que el de no pero lo que está claro es que que algo está ocurriendo no oí desde luego en los polos se ve clarísimo es es bestial los cambios que está viviendo y lo que reporta todo el mundo que va allí es que el cambio es muy muy muy muy significativos

Voz 1025 29:04 pues es algo que llevamos años hablando en Ser aventureros y que desafortunadamente paso a paso se va confirmando todo lo que hemos ido contando amigo la semana que viene más un abrazo feliz de que te encanta en la cabecera entrada tu sección es muy feliz tu vas a ETA se va Carlos Barrabés en nada estamos que te voy a saludar ya hola Javier hola buenos días a todos a Marte pero antes yo ahora con Javier no ya verás cómo les vamos a Perelló antes os quiero llevar a Murcia Cartagena Lorca Caravaca a Cear porque es un lugar maravilloso por ahí hemos estado todos yo claro de aquí todo yo cuando era pequeño veraneaba de veranear esto no lo sabía yo veraneaba en Galicia Pérez nombre que tendrá que ver en Murcia con Galicia el Mar Menor a ver a Javier Veiga la verdad sea mentira será no no ha roto pues pasó varias veces por Cartagena claro que sí venga que nos vamos a Murcia llegan

Voz 1 30:58 qué se siente se trasmite Supremes

Voz 1025 31:23 seguimos con pleno cumpliendo esta máxima don Javier Gregory porque seguimos volando a lugares hasta donde nadie lo voy a llegar

Voz 3 31:31 a tener ya que aquí tiene que viene otro tío que sabes de lo que habla y si el segundo programa que sabe de él

Voz 8 31:38 doce de iba a decir a Javier Cacho fue el primer científico que entrevisté yo en el año ochenta y nueve con su primer libro que me dijo una frase que a mí me son

Voz 25 31:45 no poco altisonantes médico hay dos tipos de

Voz 8 31:48 hombres en el mundo los una ventanilla en los que no

Voz 1025 31:51 yo que luego estuve en la Antártida realmente reconozco que es verdad pero no es porque están apareciendo altisonante mis

Voz 3 31:58 hay otro disco Ángel Colina que los primeros y los que no

Voz 8 32:03 el único lugar del planeta donde el hombre realmente está a merced de la naturaleza de los elementos como en Marte no es decir que estamos a merced no hay mapas

Voz 1025 32:12 te voy a llevar en invierno bando vale cualquier cosa por cierto

Voz 0882 32:15 pues no ves tu fragilidad como ser humano no

Voz 1025 32:18 cuéntanos porque me bueno San Martí de suelo Murci suelo marciano sólo nos norteamericanos

Voz 0882 32:26 espaciales ahí pues no es el momento todos los que más lo han hecho y de momento va ganando porque un sesenta por ciento de las misiones americanas a Marte han terminado bien un cuarenta por ciento mal

Voz 1025 32:38 ya es un la la mejor marca desde luego superan

Voz 0882 32:40 a a los soviéticos ahora

Voz 1025 32:43 clave está en hacer posar la nave los y esto es lo más

Voz 0882 32:48 si la nave entra a diecinueve mil kilómetros por hora que es una barbaridad y en siete minutos tiene que bajar a ocho kilómetros por hora para posarse dulcemente entre comillas en la superficie mar desde nuestra ya arte no y eso es una un frenazo muy fuerte y además tiene que ser automático porque en la sala por ejemplo la señal de la Tierra Marte tarda quince minutos entonces si tú ves que la cosa va mal no puedes corregir el rumbo de la nave ni puede frenar tardaría tú mandas el comando de freno

Voz 1025 33:16 para cuando venga venga ya te digo

Voz 0882 33:19 no obstante no siete minutos no no digo las imágenes no quince minutos a la tierra a la tía

Voz 8 33:26 bueno es que hay que felicitar es que hay un español allí

Voz 0882 33:29 es el segundo de abordo no en esta historia sí bueno España ha hecho la estación meteorológica que va a utilizar esta nave en este caso no es un robot es un módulo de aterrizaje es la segunda estación meteorológica que mandamos a Marte de España yo creo que eso es muy importante que nuestros científicos estén ahí en el equipo tan importante como como ese no

Voz 1025 33:48 las sensaciones que cada día estamos un poco más cerca de realmente de ir a Marte a nosotros lo seguimos viendo un poco de ciencia ficción pero que ya eso que ya no están ciencia ficción

Voz 0882 33:58 esa ha sido la frase precisamente del jefe de misión de control que está en California fíjate Cádiz sí que ha dicho que el viaje tripulado a Marte está más cerca hoy no yo creo que sí es la idea que se aprenda aterrizar en Marte es una gran noticia sobre todo es que esta nave por primera vez va a perforar cinco metros en la superficie un planeta que no es el nuestro es la primera vez que esto se va a hacer se va a intentar descubrir cuál es el corazón de Marte Easy Marte puede albergar vida

Voz 1025 34:26 no va a tener razón Fabrega alucina vamos a tener un lío de ahí de vago y verás tú vamos a salir de aquí corriendo a cada es de de nadie pese a sus que va a ser algo a nivel micro había no pero

Voz 0882 34:38 todas maneras yo las noticias pero darla es la noticia de la humanidad y de no estar solos en el Universo es la gran noticia yo creo que la la la noticia

Voz 1025 34:48 no días llegaba estar aquí en Ser aventureros después de los que han estado en el poder es que no lo dije te voy a decir es presumir miremos que compartimos micro con este año

Voz 9 35:00 hay hay hombres que han compartido micro con quién es que no es muy bueno

Voz 8 35:07 que me alucina todas maneras mi siempre me no me deja de sorprender es la calidad de esas imágenes a esa distancia que lleguen así con esa cara

Voz 1025 35:14 no porque está claro que si es verdad o mentira

Voz 3 35:17 José el vez además no

Voz 0882 35:20 además como novedad junto a la nave han viajado dos pequeños satélites que unos que han permitido

Voz 8 35:25 es que las imágenes sean tan rápidas

Voz 0882 35:28 con tan buena calidad no presionante con lo cual yo creo que si la tecnología está cada vez más avanzada porque no somos todos un poquito mejores si dejamos

Voz 1025 35:37 pues la verdad

Voz 3 35:40 como ya hablaremos algún día en este programa en tu selección

Voz 9 35:42 bien gracias a la semana que viene más más y mejor se Felip Puig mejor siempre

Voz 1025 36:07 Nuestra próxima invitado podría ser un marciano pero no lo es aunque a lo mejor la gente lo ve de otro mundo y es que el bueno hay Kiko en el dos mil dieciséis Se construyó una cosa que él dice to buy una bici de dos alturas y empezó a viajar por el mundo con ellas y ahí sigue ya iba pegando brincos por el mundo la bici se llama Vita insisto de abogado protagonistas Kiko hola qué tal estás donde te olvidamos dónde estás

Voz 26 36:36 pues me pidáis cerca de que ayudado que esto no es dejar que Milito publicidad de la zona con una amiga que se hormonales que lo ha montado ya sólo haya trabajo me en Valencia y luego ahí bueno tiene tiene otros centros no yo que hay estoy unos días y con dos niñas que usted no hay cinco niñas que lo sacan a la calle lo van a casa les va la educación y la ONG por si alguien quiere mirar esa Machel Rice punto es

Voz 1025 37:04 pues ya lo sabéis

Voz 26 37:06 se saldría ayer de que ha llorado yo estoy que camino

Voz 1025 37:10 cuéntanos un poco más desde el dos mil dieciséis es sin parar de de ir con vida por el mundo

Voz 26 37:18 eh no parece padre también en dos mil dieciséis de noviembre hace dos años pero le he pasado llegue a Kirguistán en Kirguistán no tenía el visado de China no lo puede conseguir allí no tenía en Pakistán en Pakistán ha sido si tienes que conseguirlo en España yo me estaba me estaba llamando a mi empresa para trabajar pues bueno pues decidí parar

Voz 1025 37:39 pero es una pregunta bueno

Voz 0969 37:44 una pregunta que es una bici de dos pisos en la planta bajo tienes el baño y el salón y la planta de arriba

Voz 1025 37:49 pero cómo

Voz 0969 37:51 cómo es eso de la bici es bueno pues bueno pues pues

Voz 26 37:54 la son es la parte de abajo todo todo el equipo aceptaba que has ahí en la parte yo es una encima de otra se les alta bueno no es que me había inventado yo creo yo lo vi hace unos años son los italianos aquí la verdad es que es un circo ambulante

Voz 0969 38:12 pero visto es debe pistolas de agua unos metros a cinco metros que es lo que sensación tiene uno que es lo que estás viendo estás viendo una encima de otra viendo una casita pequeña que es lo que se ve

Voz 26 38:22 estás viendo una pero no saber me dijo que no sabes muy bien cómo arriba entonces las caras son de sorpresa de sonrisas sobre todo en mi espectacular en realidad es muy estable sino Nozal bueno normal una vez tengo es decir normal de los llama mucho la atención parece pero ya saquear enseguida mi cabeza está cómodo dos metros y me quedan suelo

Voz 0969 38:47 y ahí va a nivel práctico cosa que te aporta estabilidad y te quiero es decir que hemos tenido aquí son invitados al programa que ya han dado la vuelta al mundo diez a aguardientes

Voz 1025 38:59 sí sí sí yo te digo que Kiko pero la caída de una bici

Voz 0969 39:03 pero cuál es la ventaja o por qué decidiste bueno pues este este invento

Voz 26 39:09 pues bien que pocas la verdad es que con esta bici ya no bebo yo siempre veo todos superpoderes que sorprende la gente ya hacerla sonreír entonces yo lo voy todo Harry Ana una reinas anulando viendo cómo la gente me sonríe la prensa niños a esos amigos que tiene era una madre mía dijo el hijo es mire mamá un payaso a su vez recibe a la gente se excedencia

Voz 1025 39:41 que bueno

Voz 26 39:44 ha salido ya te digo porque oye Kiko

Voz 7 39:46 eh el esfuerzo a la hora de pedalear en por ejemplo va subir una cuesta con esta bici es mucho mayor que el urbanismo nada malo

Voz 26 39:54 pese más que estabas son pruebas convirtió pero bueno la la dificultad radica en un poquito en subir bien pajar pero yo lo hago cien veces a mí no me no me cuesta mucho Charo que sí que molesta mucho lo estaba difícil el viento el como es todo claro

Voz 1025 40:15 viento todo lo con compensa con

Voz 26 40:17 está con la energía que a la gente

Voz 1025 40:19 oye para dónde va así cuánto te queda de viaje

Voz 26 40:24 pues ahora mismo yo Habana si Yves pues tengo que dejarlo ahí ya me iré Nepal no a la India aparece en la mar que recorre el sudeste se gastó a Malasia ahí no lo sé porque ésta dice al ser tan grande no creo que pueda meter un avión no avión sería muy caro con lo cual me gustaría pillar un barco grande me lleva a verlo que no es factible no tengo flases

Voz 1025 40:50 pues amigo donde te podemos seguir donde te podemos encontrar

Voz 26 40:55 pues mira yo tengo un bloque cien sonrisas pueda poner a punto com y luego en Facebook caminen y además pienso que esas Romero

Voz 1025 41:04 pues te estaremos vigilando o sea que además te veremos fácil la alta calidad te mucha igual Ángel

Voz 26 41:12 muchas gracias un abrazo

Voz 1025 41:24 menudo distante estamos con un con pie de la SER con y cooperaban tés te pasa Ángel que estás hoy estás desatado que pasa es que a pesar loco por matar a alguien casa o qué

Voz 8 41:35 no es que la bici esa incómoda interés habrá de subir por ejemplo una una cuesta bastante duro si Ramis altura pedalear esa altura si no debe ser cómodo

Voz 1025 41:46 bueno pues ya yo te voy a decir una barbaridad ahora de Elche

Voz 9 41:50 es decir porque tiene que ser mucho

Voz 1025 41:51 me he por favor vayamos a donde te hemos

Voz 1025 42:17 lo hemos notado al principio en el programa las cantidad de respuestas que hemos tenido para llevarse el libro de la aventura de viajar de la editorial de K un libro espectacular una historia ilustrada de los viajes de la tienen quienes antiguas hasta el siglo XXI dos todo pasa por acertar en qué miente Chema de su historia que cuenta hay algo que es mentira

Voz 1884 42:40 pero puede parecer puede parecer que nosotros trabajamos en este programa que todo lo tenemos perfectamente hilado una sección detrás de la otra

Voz 0969 42:48 pero hay algo hay algo que va parecerlo porque sabes de qué voy a hablar hoy de de un tema además del que se habla en este libro a ver qué es la historia de la bicicleta en Chery está perfectamente

Voz 3 42:59 sí no

Voz 0412 43:03 todos los días entre semana y Rebeca muy del guión de programa de que voy a hablar de la bicicleta por qué voy ahí justo detrás de la sección de este tipo que está recorriendo el mundo en bicicleta la la el mundo si viene redes de es recorriendo en bicicleta desde hace muchos años de finales del siglo XIX y ha sido un un artilugio de transporte más popular fue el primer el primer medio

Voz 0969 43:28 Transportes verdaderamente popular la primera vez

Voz 0412 43:31 que se inventaba algo que no era sólo algo de transporte y que no era sólo para los ricos eso cambió en el el sentido y la ILE la visión que se tenía de él de modo que como un elemento de transporte como digo existe desde la desde principios del siglo XIX aproximadamente con dos ruedas pero es a finales de ese siglo XIX en mil ochocientos setenta en la década de los setenta cuando yo aparece esa bicicleta de rueda grande delante con una rueda muy pequeñita pero que era una bici que era super pesada que era muy incómoda era incluso peligroso allí hasta finales del del siglo XIX y principios del XX no parece la la bicicleta de dos ruedas con su cámara hinchable qué tal en mil ochocientos noventa ya había un millón y medio de bicicletas en el Reino Unido aquí de ochocientos noventa y siete en ese año sólo ese año se vendieron en Estados Unido dos millones de bicicleta fíjate si en aquel entonces montar en bicicleta hay algo que llamaba la atención que en en en un periódico de El Cairo en mil ochocientos noventa y siete Se publicó una noticia que decía XXX de ciclistas van desde el centro de El Cairo bastó a las pirámides hoy por la mañana y entre ellos iba una mujer que no lo hacía mal por cierto decía decía la decía la noticia la bicicleta se convirtió yo en uno en un elemento de reivindicación feminista ellas calor para los hombres y una mujer fuese montada Horcajada encima de un sillín era todo un o una provocación las mujeres pelearon para para poder a favor a favor de la bicicleta pues estaban por ejemplo aquellos que pensaban

Voz 0969 45:09 porque en las zonas rurales

Voz 0412 45:12 estás que consiguió que la gente saliesen y fueran lejos de fueran lejos de su pueblo y esto tuvo como consecuencia que un científico hizo un estudio y eso facilitaba los tres los trastorno genético fueran menos porque la Junta se iba a buscar pareja les

Voz 0969 45:27 y en los pueblos no había tantos problemas destaca tanto problema

Voz 0412 45:32 de de genes no también en contra porque estaba la iglesia que decía que debido a que la gente se iba los domingos la bicicleta por ahí pues ya no iba a ya no iba a misa e incluso los que daban los que daban clases de piano que decían que que no había que que había menos práctica gente practicando al piano

Voz 0969 45:50 si te crees que esto es mentira vete al libro que regalamos

Voz 0412 45:52 todas las semanas comprobará que esto del piano en particular

Voz 3 45:55 pero yo soy yo esto lo estoy viendo la dinamitar las para la primera vuelta al mundo y construya terminamos

Voz 0412 46:05 no

Voz 0969 46:06 la dio en mil ochocientos ochenta y cinco Thomas Stephens que que bueno que dio la vuelta al mundo cuando él la dio digo bueno esto es algo que que hubo unos señores que dijera esto una mujer sería imposible que lo hiciese sería bueno pues en mil ochocientos noventa y cinco Ana London Berry lo hizo el recorrido dio la vuelta al mundo lo hizo patrocinada por una por una marca de agua ella en retirarnos enviaba London Berry Se llamaba Chomsky pero como London Berry había patrocinado se cambió el apellido después y quedó como Annie London Berry ganó diez mil dólares la puesta pero

Voz 0412 46:42 siempre quedó el que eso había sido había estado mal que ya había recorrido el mundo con una bicicleta pero con Rodin es era la primera vez en el mundo en el que de así recorrió una distancia tan grande con rueda Inés de que creo que con esto y con esto

Voz 3 46:59 yo acababa la generación Chema no seis yo estoy perdido porque tiene tanta imaginación

Voz 1025 47:10 José hay algo de lo que ha hecho Chema como siempre os vea algo que esto es verdad importante lo del que acertar que como lo hacéis nos lo comunica a nuestra cuenta la de Twitter arroba Ser aventureros arrobas hacer aventureros y entre todos los test sortea Amos el libro recordar nos tenéis que seguir porque es la única manera que nos contactamos con vosotros en no no hay manera de contactaron cambiamos la página venga

Voz 29 47:55 y acabó Recaredo como sigas comiendo así bajar perderlas línea aquí como sigas jugando con el dichoso Gorila hasta perder la vida

Voz 22 48:14 oye un apunte rápido porque nuestro com

Voz 1025 48:17 Mi de aquí de la Ser Nicolás Castellano Nico el otro día mi dijo oye que hay un documental precioso en treinta años de memoria sumergida que lo estaban presentando elija hoy te voy a llamar un momento que sea para que me lo cuentas en aventureros Nico al estás qué tal encantado de madrugada

Voz 1620 48:35 sí de escuchar a Chema ya a los otros Chema seis alguna vez la verdad Ponseti

Voz 1025 48:40 no yo creo que nunca nunca pero por ejemplo lo que es verdad que tú eres guionista del naufragio de treinta años de memoria sumergida no

Voz 1620 48:46 sí es un documental que propuso la Diputación de Cádiz que tiene un servicio de visual que haces documental hace muchísimos años Invoga me me invitaron a hacer un guión sobre algo relacionado con las migraciones que llegan a las costas de Andalucía después de mucho tiempo pensando más de un año decidí que como en noviembre de dos mil dieciocho se cumplían treinta años de la primera fotografía de la que tenemos constancia de dónde inmigrante muerto en nuestras costas en concreto en la playa de los lances en Tarifa me parecía que era una buena oportunidad para reflexionar hacer un análisis crítico con algunos de los protagonistas tanto de aquella primera imagen que de hecho se abre el documental como Ildefonso Sena el autor de la foto con rescatadores curas que han enterrado a esas miles de personas en las costas españolas fotógrafos que han estado en primera línea de playa activistas marroquíes que han hecho el viaje superviviente del naufragio son casi veinticinco personas que que en un relato coral pues reflexiona sobre estos treinta años de sin sentido no en el que estamos consintiendo que miles y miles de personas mueran en las costas españolas en las costas del norte no

Voz 1025 49:49 oye Nico y donde lo podemos ver en el documental

Voz 1620 49:52 pues el documental se está presentando la primera presentación de hechos fue coincidiendo con el XXX aniversario de de esos primeros inmigrantes muertos en Cádiz después fue en Tarifa donde aparecieron los primeros cuerpo esta semana ha estado Madrid proyectándose en cines y se está moviendo por toda España en todo caso aquellos oyentes que estén interesados pues simplemente con una búsqueda luego la campos de colgar ya en Youtube ha abierto porque la idea es que buscando el documental pues la gente también reflexiona con los protagonistas de esa historia de porque hemos permitido que por ejemplo en las costas españolas según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hayan muerto más de veinticinco mil personas en estos treinta años veinticinco mil personas es una cifra brutal que no se dan mucha guerra por ejemplo

Voz 0969 50:34 Nico yo creo que la gente debe saber que tú y yo somos pareja en el medio del campo de Bono ha dicho Letta

Voz 1620 50:42 la intentamos eso somos medios centros defensivos