SER Aventureros: #AntártidaInexplorada2018 (08/12/2018)

Voz 5 00:40 bueno pues qué tal está el buenos días qué energía en este fin de semana

Voz 1025 00:45 es que estos fines de semana con festivos nosotros no dan un ritmo y una pasión que nos quiere contar lo de estábamos riendo porque cuando te has un cortadito aquí en en el estudio pero sólo hace que pasar tío Home piedad de baño con carretilla por el pasillo presos

Voz 6 01:01 danos hola buenos días buenos días cómo estás muy buenos días Emma Rodríguez

Voz 3 01:05 bueno sin duda no de Dios mío eh bien pues aquí estamos pues hombre José Luis Angulo qué tal está usted bien con ganas de no estará

Voz 1025 01:13 aquí

Voz 3 01:14 nada por alguna razón no porque la semana que viene está en la India entonces a que te vas a la India

Voz 1055 01:21 pues me voy a ese viaje que ya hicimos el año pasado que a las tribus nalgas al Festival

Voz 7 01:26 Bill frontera con Birmania no voy con un grupito de

Voz 1025 01:29 oye habrá que estás diciendo eso es la semana pasada se me olvidó preguntaros por la historia del tipo ese que fue a a esa tribu que está aislada en la zona a la India verdad que les quería evangelizar es una

Voz 3 01:43 pues toda la misión más que otra cosa terminó muerto

Voz 1055 01:45 pero si las Islas pertenecen a la India históricamente pero están mucho más cerca de las costas de de Birmania son las islas de anda cobrar durante muchos años todos archipiélago estuvo cerrado al turismo indiano no dejaba que fuera por ahí el turismo luego algunas islas la principal con por Blair en la capital se puede acceder y hay bastantes irá cerradas alguno y muy cerradas y realmente bueno siempre se ha sabido que la población local no tenía contacto no quería contactos con el exterior el Gobierno indio tampoco es algo muy bien por qué no no ha querido que se tuviera contacto con ellos

Voz 1025 02:19 pues mentes para que no mueran

Voz 3 02:22 pido a algún tipo de epidemia de es que no estarían preparados para sistema para enfrentar haciendo su vida están tranquilos ahí porque tengo que decir que había que cargarse al al misionero pero porque hay que evangelizar allí no entiendo si el no no es el único

Voz 1055 02:36 casualidad histórica pasa en alguna ocasión hace años a quizás no muerto pero sí que bueno siempre había problemas como digo con esas con esas

Voz 3 02:44 en una de esas islas del archipiélago

Voz 1055 02:46 hombre si atendemos a lo que se ha contado pues si el ya había estado alguna vez en la zona tenía entre comillas una especie de obsesión de de bueno pues agilizara concreto a esta a esta tribu de esa isla

Voz 7 02:59 bueno pues llegó allí por lo visto pues los otros no la recibieron

Voz 1055 03:02 todo lo bien que esperaba hay que uno no es malo

Voz 8 03:05 es una metáfora de lo que ha ocurrido durante cientos y cientos de años no pero es que hemos sido nosotros nosotros otros españoles hemos ido a evangelizar a América y la misma reflexión pero eso no querían que llegasen a evangelizar les bueno pues mire bueno pues yo al menos recibieron con diferencia que él era uno

Voz 0181 03:21 sólo los otros dos eran un montón hace seiscientos años también se supone que tenemos que evolucionar un poco no hay ciertas cosas que las que el ser humano es ser más

Voz 8 03:30 no esencialmente viene siendo lo mismo hace miles de años en donde a mí estos señores que están allí que son doscientos pues me imagino que hay dentro tiene sus propias reglas propias tu propio deseo sus propias necesidades no tienen ningún deseo en ninguna necesidad de que vengan

Voz 3 03:46 nadie de fuera porque además se oye

Voz 6 03:50 debería lanzar tu pero no voy porque tengo esperando

Voz 1055 03:54 no corre peligro no José Luis en tu viaje esto no no no no no no esté peligro pero bueno todos sabemos es te en este programa Javi bueno el peligro está ahí a la vuelta la ginebra sin buscarlo haga no voy a zonas donde estos antiguos cortador de cabezas pues hoy parece que ese deporte esa diversión que tenían no hace tanto tipazo pues

Voz 6 04:17 te dije oye

Voz 3 04:21 a ver si veis central lento un par de semanas

Voz 9 04:24 drama solos

Voz 3 04:26 no han vuelto a practicar

Voz 1025 04:29 el muchas cosas muchos personajes muchas historias por cierto un abrazo muy fuerte a todos los que nos sintonizáis a través de la sesenta muy buenas tardes a través de Radio Caracol bienvenidos al espectáculo de Ser aventureros ya los que lo hacéis a través de la Cadena Ser muy buenos días ya donde nos vamos ahora ahí nos vamos ahora mismo a tener a nuestro próximo invitado agarrarnos

Voz 10 04:53 desde las antípodas o donde Letizia muy cuerdo

Voz 3 05:00 ese nombre que le pone cordura nuestra locura o al menos eso es lo que pretendemos nosotros que pasa John Bisbe cómo estás

Voz 1241 05:08 qué tal se te estamos aquí en Sidney estoy escuchando atentamente lo que decís

Voz 3 05:13 qué te aparte eso

Voz 1241 05:15 bien que si fuera España bueno pues eso sintió serían declarados terroristas no eh pero querían querían juzgados serían declarados terroristas

Voz 3 05:27 porqué era por haberse cargado halal

Voz 11 05:29 qué van a hacer algo

Voz 1241 05:30 ahora por mucho menos creen que eres un terrorista

Voz 1025 05:34 bueno mucho menos después de pensamiento

Voz 12 05:37 no iniciado interesante para el programa o no no todo

Voz 3 05:43 todo deja la pregunta al aire que los oyentes que los porque

Voz 1241 05:47 por mucho menos España ya eres un terrorista

Voz 3 05:49 sí bueno en España en Estados Unidos y eso no

Voz 13 05:52 M M tiene muchos otros Moix de nuestros mucho Calais eh

Voz 3 05:55 madre mía bueno que he en esta

Voz 14 05:58 ha hecho estos días Cuéntame tu

Voz 1241 06:02 nada básicamente nada porque yo ya ha terminado el año yo el año ya lo he terminado es no hubiese pero pero bueno eso me produce mucha mucha gracia me quería además terminar el año al final de noviembre es acojonado que en diciembre no hago nada pero nada bueno sí trabajo al día y tal pero aisladamente y cosas de coser y cantar yo lo llamo coser y cantar cuando voy a trabajar

Voz 11 06:34 muy bien yo ahora sigue escribiendo y cantando en un karaoke donde claro exactamente a poner parches de los vaqueros no

Voz 1241 06:47 mi cosita ya sabes pero no

Voz 15 06:49 no lo sabe porque ahora ahora ahora ahora

Voz 1241 06:54 es verano aquí empieza el verano ya hay hace buen tiempo ya es es es pues ir a la playa más o menos porque hace fresco todavía el agua está fría vaya a ponerse el inicio el inicio del verano que promete muy bueno todavía los chicos todavía no han terminado al colegio pero bueno yo sí yo yo yo estoy entonces Jo yo me acuerdo terminaba colegio no cuando empezaba de diciembre si te entraba una carga de trabajo y impresionante yo digo ya yo ya estoy liberado yo ya estoy Rivera liberado hace que bueno

Voz 3 07:37 además deporte novedades te vas a quedar ahí o más

Voz 5 07:39 hola a venir a vernos

Voz 1241 07:42 no navidad me quedo me quedo aquí me quedo aquí en Navidad o si no lo sé

Voz 8 07:47 José encantando

Voz 1241 07:49 no me quiero exactamente nada

Voz 15 07:51 la veía tranquilo

Voz 16 07:54 porte está al lado

Voz 1241 07:57 hoy para arriba para abajo o les llevó arriba portero es que luego voy a los entrenamientos de mis hijos lo hasta entonces estoy disfrutando pero mogollón no sea de verdad es es mi mes de diciembre es mi mes

Voz 8 08:14 porque dentro de ella porque es donde siempre ya no es que no no hacen nada no te haces una cosa

Voz 13 08:19 en diciembre de este año no estoy mira ya terminados

Voz 1241 08:26 yo lo siento mucho por todos estos que que trabajan en diciembre están de trabajo hasta arriba los

Voz 1025 08:32 sal de la gente normal claro

Voz 1055 08:35 el año cuando lo empiezan más o menos en enero

Voz 17 08:38 también lo lo que nos Nerón a primeros de enero ya me encanta

Voz 1241 08:43 no viejos Prce el veintiocho al veintiocho por

Voz 8 08:47 de eso pero no

Voz 1241 08:49 siempre de diciembre voy a P

Voz 17 08:52 yo tengo más o menos el calendario eh cuenta no siempre cuenta no no seas no voy a pero el veintiocho a aquel que empieza

Voz 3 09:01 trabajar vamos a trabajar en que qué haces empezó perdiendo esto es la Copa Howman claro que lo que se juegan ahí desde que que deporte

Voz 1241 09:14 la tienes tienes hago hago Howman cada debo pasar de fin de año a cenar en un indio con Gary como decíamos al año

Voz 8 09:24 no con grave Lineker

Voz 1241 09:27 a dar etapa yo el el día seis vuelvo a Sidney trabajar en siete y luego el once o trece me voy a Melbourne y estoy allí dos semanas bueno luego vuelvo viene la selección española de rugby a siete a Sinde

Voz 1025 09:46 exacto bueno al principio este seguro

Voz 1241 09:49 el principio una selección que por cierto se me representa si me va presenta no como la de fútbol que son todos los tuerce botas y ojalá

Voz 11 09:58 una alegría así escuchando el partido es que eso es verdad

Voz 3 10:07 no vamos a ir dejando tienes algo más interesante que contaros seguir con

Voz 11 10:11 ella no es que no tengo anécdotas de esa buena caro venga normal que no quieres que te diga yo no te puedo dar claro ha tenido

Voz 12 10:19 como no te quiere dar cancha pero no te lo que sí sí sí

Voz 1241 10:24 que sí que mina colina dime más decepcionado mucho

Voz 14 10:31 Basté

Voz 11 10:33 qué ha pasado ahora con Colin naves salen como tú querido comerán que ha dicho lo ha sido es y supiese si supiesen lo que hace cuando bajas

Voz 3 10:42 casa

Voz 11 10:44 nadie son pequeños eso pequeño sistema brota proclives al sistema porque sistemas no te va a dar nada te lo ha quitado todo ya hombre no te ha venido a España hace poco eh cuidado angelitos

Voz 8 10:57 gel tienes que a casar coser y cantar

Voz 12 11:02 de cantar bailar yo cuando voy a trabajar

Voz 18 11:06 diciembre diciembre no tener hambre

Voz 1241 11:10 si canta y cobra cobrar por cierto eh bien además se no como en España

Voz 0882 11:17 bueno pues ayer muy bien la verdad es que me eso es esto es a las Gamazo

Voz 3 11:24 no yo no gracias permítame corto vete ya no es cuando le cortes y no ya

Voz 5 11:30 hablando ahora tuvo la música música y ahora voy estando ahí Bisbe siguen estando ahí

Voz 14 11:41 pero ahí no tenía nada que contar

Voz 5 12:00 bueno en ser aventurero se os quiero presentar a alguien que es

Voz 3 12:04 bueno amigo del programa la semana pasada con José Luis hablábamos con Javier Cacho y el famoso libro dio el Fran

Voz 1025 12:12 de esas expediciones precisamente en esos lugares tan fríos Irán inhóspitos bueno pues nosotros tenemos nuestro hombre de los lugares fríos de inhóspitos

Voz 5 12:22 parece que vaya presunta a presentar el Yeti no nada más lejos de la verdad KAS es Ramón Larraz

Voz 1025 12:26 Mendi que es buen amigo

Voz 12 12:29 mira no no no no es hacer corriendo

Voz 6 12:32 ha dicho crear

Voz 3 12:36 a a radio oí estaba ahí con ante la ganamos nosotros pues a corto

Voz 5 12:39 claro porque llevaba de la de la expedición a la Antártida han explorado mil dieciocho dos mil diecinueve En el trineo de viento que se va a celebrar en el luego se va a realizar mejor dicho al Museo de Ciencias Naturales y ahora está ahí nuestro hombre de las nieves personal Ramón Larramendi ala Ramón

Voz 1025 13:00 Ramón sigues ahí entre nosotros

Voz 3 13:03 es que no te llamo

Voz 1025 13:06 qué tal estás muy bien cuéntanos qué es es tan tarde en trineo del viento que ya es parte de nuestra familia

Voz 19 13:14 pues efectivamente ya llevo con el proyecto tiene vientos dieciocho años que la mayoría de edad que que es un momento importante en este proyecto han tienen explorada y la expedición la primera científica con el trineo de viento en la Antártida es un poco el objetivo último de todo este proyecto y todo este desarrollo

Voz 1025 13:40 estamos sorprendidos porque el otro día que hablábamos precisamente como se has escuchado porque queremos ETA ha cortado la llamada con Javier Cacho que que estuvo aquí con nosotros un rato hablando de su nuevo libro nos quedamos con un dato que nos dio hoy es que nosotros como país hasta hasta los el año hasta los ochenta no nos tuvimos físicamente en esa en esa zona no no no nunca hemos sido un o hemos sido muy de expediciones en ese área hay sin embargo tú pues yo creo que es todo un referente

Voz 19 14:13 pues efectivamente la la actividad española en la Antártida realmente empezó con el idus de marzo José Luis que está ahí presente se acuerde de ese barco de vela que fue en el año mil novecientos ochenta y dos y luego Josefina Castellví

Voz 1055 14:28 las acciones españolas para

Voz 19 14:30 ahí al lado la base de los logros los preliminares de la Base Antártica no y antes de eso hubo algún investigador que estuvo en alguna base pero nada más salir a título individual y bueno pues yo llevo ya unos cuantos años en en trabajando con la Antártida es muy especializado con toros de proyectos tiene que es un que es un proyecto a nivel internacional es una primicia digamos el nivel a nivel mundial de cómo poder navegar desenvolverse por el interior del continente de un modo totalmente limpio y absolutamente innovador

Voz 1055 15:03 eso eso quería que no soy de José Luis eh hola Ramón hola qué tal yo creo que no es contra un poquito efectivamente Ramón le conocemos hace muchos años quizá yo en lo personal un poquito más pero pero bueno de aquel jovenzuelo que hizo su su expedición tres años en el Ártico y que entrecomillas pues fue una tremenda hazaña pero digamos era más deportiva bueno muchos años de Ramón en el Ártico en Groenlandia por supuesto en la Antártida y en este caso ya es un pedazo expedición científica como tú decías hay un montón de de de estamentos de organismos de de cosas detrás de vosotros y casi se puede decir que no vais a tener un minuto de descanso no lo que tenéis que hacer más salida que la propia expedición físicamente es tremendamente dura son casi dos meses dos mil kilómetros pero encima cada día vais a tener que estar trabajando sacó cuéntanos un poquito qué proyectos hay detrás de todas

Voz 11 15:50 bien

Voz 19 15:51 pues a El objetivo de la expedición que es realmente el realizar investigación científica ese es el objetivo el trineo es el medio para realizarlo porque en el proyecto lo que sí es evidente es que el viento es el mejor sistema para investigar en el interior de la Antártida además de ser totalmente limpio una cosa totalmente nueva enough que nosotros vamos a hacer los dos mil kilómetros es bueno es algo que vamos a recorrer pero nuestro verdadero nuestro verdadero reto es cumplir con los diez proyectos de investigación te llevamos ya de cierto nivel la expedición que está financiada por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco que es el hay que recordar PAL mecenas internacional de de el cambio de modelo sostenible muy especialmente en el investigación antártica pero por ejemplo que colabora con con nosotros la ese hecho a la europea y con un proyecto el cual vamos a calibrar el los satélites Galileo el sistema GPS todos lo conocemos Europa ha saltado el sistema Galileo justo eso acaba de desplegar la constelación los veinticuatro satélites de la constelación Galileo

Voz 11 17:11 como de los primeros ensayos

Voz 19 17:14 acción de de Galileo en el continente antártico uno vamos a haga colaboramos también con la universidad el clan meses Institute de la Universidad de Main que es pues probablemente el lugar más importante del mundo en investigación sobre el testigos de hielo en el interior de la Antártida es subdirector Paul Majestic eso implica personalmente en el proyecto pues sería una especie de en investigación enteros de la Antártida pues la persona que lo ha hecho la persona viva más expediciones científicas ha hecho era el motor de la Antártida lleva cincuenta años no a quién entonces ya vamos a realizar unas catas de nieve a lo largo del trayecto con unos perforadoras en los ciudadanos cursos de Main

Voz 1025 17:55 eso suena eso suena muy bien que se funde las catas de Nieves

Voz 11 18:00 como no ella saben la fiesta sacaremos lo mejor que podamos Gata sí pero luego colaboramos también dio el

Voz 19 18:16 esto micro ver polar el doctor Antonio que salgan a usted el de la Universidad Autónoma de Madrid en que vamos a tomar muestras de de de aire de de las partículas que en el aire propio las partículas que Eric como se desplazan por la atmósfera también llevamos unos sensores de la los mismos sensores que van a ello en el rover que va a Marte en veinte veinte en el año dos mil veinte y que los ha desarrollado la Universidad Alcalá de Henares y que son unos sofisticados Íbamos a toda máquina tomar muestras de la atmósfera de todo tipo no más otros más proyectos que no quiero aburrir a los oyentes en total son diez proyectos

Voz 0322 18:54 que Bardot potentes que llevamos

Voz 19 18:56 los más de casi doscientos kilos de equipamiento científico a bordo y un montón de trabajos a ser muchísimo trabajo el que vamos a desarrollar

Voz 8 19:06 cuando me Ángel si yo le quería preguntar a Ramón porque lleva muchos años viajando cómo estás

Voz 0181 19:11 viviendo el cambio climático en tus expediciones a lo largo de estos años es es decir como la está sintiendo que estas viendo que qué está pasando

Voz 19 19:19 bueno en la en la Antártida nosotros como ahora veremos poco cambio climático vamos a un sitio tan frío que que prácticamente no habrá diferencia digamos no pero en Groenlandia y donde llevo yendo en más de treinta años hay sí que se aprecia muy bien el cambio climático de todo José Luis y volviera en breve a Groenlandia es podría has ahí hay unas cuantas veces podría apreciar también muy posiblemente por parte de la retirada del hielo es por la parte del permafrost realmente la tundra está dando eso afecta muchos de los edificios infraestructuras porque de repente como que se yo lo he visto en en en muchos sitios la banquillo por otro lado en la expedición Círculo Polar que hablaba también han José Luis de hace treinta años casi próximos por la superficie de hielo que su perfil del hielo en muchos sitios no se podría hacer el viaje porque estaría totalmente en el Senado incluso en lo más duro del del invierno que luego porque por otro lado bien la primavera sea adelantados muchos en muchas todo es anterior a lo que era antes en algún momento hasta casi un mes previo a lo que era no quiere decir que que realmente hay muchos elementos por los cuales pues se ve claramente que proceso no por otro lado obviamente es un proceso lento esa no es dramático de un año para otro pero que en algunos elementos muy claro no a mí me acordara de Polo Norte geográfico yo participé en la expedición conocido el imposible al en el noventa y nueve las expediciones al Polo Norte geográfico con esquís pues practicamente han han desaparecido

Voz 20 21:03 tras bienes de

Voz 19 21:05 el PISA muchísimo más Pina no hay lo que se llama año de Moon trianual llenó mucho más perdón entonces dos posibles aviones helicópteros no se atreven aterrizar entonces sean han desaparecido además de que mucho más guardacostas Dixon uno ha sumado de muchos factores muy muy preferentemente en el en el Ártico

Voz 1055 21:27 sí Ramón hablábamos antes si tú lo decías que vuestra expediciones esta Antártida inexplorada es una expedición limpia digamos tal limpia es que que practicamente no la diferencia de yo he leído en algún sitio que esta expedición vuestra dos mil kilómetros casi dos meses tendrías que llevar litros y litros y litros de combustible simplemente para cocinar y creo que si no me equivoco lleváis apenas cien litros de combustible

Voz 19 21:49 sí efectivamente vamos a ver cien litros que lo que no sale falta para calentar y cocinar que es lo único que no hemos conseguido resolver pero para que pues hagáis una idea una expedición científica en el Inter de la tiene una base realiza con vehículos orugas estos vehículos oruga normalmente no va a un solo vehículo duda para el caso de que fallo de calle cualquier problema normalmente van al menos tres muchas veces cuatro cada vehículo oruga con plena carga a plena carga arrastrando en plena carga consume cinco litros por kilómetro Carlos están arrestando de veinte mil o treinta mil kilos todos estos vehículos oruga lo que quiere decir que parecer dos mil kilómetros pues más o menos a suma es que te cuatro vehículos un uva tenían veinte litros por kilómetros existiría casi cuarenta toneladas de combustible que haría falta mientras el estudio que ha realizado y que hemos realizado el equipo que está ahí Manolo Olivera lo Moreno hemos visto que la mayoría de los trabajos científicos razonablemente ligeros hay algunos que no hay algunos que son muy pesados y pero son los menos la mayoría son son proyectos que de facto se puedan realizar con un contexto totalmente el ligero como siempre un movimiento que calcula a su máxima capacidad científica pues basta ver los cuatrocientos o quinientos kilos de carga útil científicas

Voz 1025 23:15 pues creo Ramón Larramendi estaremos muy pendientes de Ci a través de las redes sociales a través de Internet para esta Antártida escorado inexplorada dos mil dieciocho en mil diecinueve con el trineo de viento y como siempre te decimos mucha suerte amigo eh abriga Te espero

Voz 11 23:32 os daré lo que me ha recortado porque lo mima no bastaron corto

Voz 3 23:39 anda me oyes

Voz 11 23:41 menos mal otra más cosas más al tachar de la lista que sabía mía

Voz 3 23:45 es de los que hace un frío que pela camiseta

Voz 1055 23:48 pues sí tampoco hace tanto

Voz 3 23:50 buenas noches Javi Micky

Voz 21 23:53 mantener el estándar hay jugadores en esta ocasión se un gorrito Arana

Voz 3 23:59 es un abrazo muy fuerte amigo

Voz 19 24:02 nada un saludo si estamos en contacto ya saben los oyentes que pueden seguir la expedición a través de la de la página web de colores punto es barra tiene viento

Voz 3 24:13 pues ahí lo tenéis ahí Le Point seguir un abrazo señor Larramendi Segi

Voz 0684 24:35 quién lo quiere para él

Voz 3 24:51 está entre los millennials

Voz 0684 24:54 gancho esto que acabamos de grabar

Voz 3 24:56 me me yo un millón

Voz 22 24:58 en este caso cuando se está en un apuro lo mejor es buscar un abogado que lo solucionen

Voz 3 25:04 entonces aquí en más apuros pero sea tiene un abogado

Voz 22 25:06 que hacen

Voz 23 25:10 Ser aventureros en Twitter arroba ser aventurero

Voz 1804 25:24 no

Voz 5 25:44 a ver varias cosas en la primera ya no me acuerdo

Voz 1025 25:48 tendría que me ha hecho cesiones secciones es o lo primero sí es verdad se une por favor sección de sois es que es que no

Voz 1804 25:56 John mira

Voz 5 25:59 a la pone de Cánovas destaca los buenos días

Voz 3 26:08 cómo está muy bien vamos a terminar tu sección y vamos a seguir con otra sección que lo sepas pero prefería tu sección por dónde dónde vas

Voz 0322 26:16 pues la verdad es que me da está pensando en la India no si recordáis esto que ha ocurrido en esta isla que ocurrió hace poco que que

Voz 3 26:27 el nos cuenta lo del tío que le que lo mataron con las flechas de otro tema no Currás a Carlos a ver el odio

Voz 0322 26:41 no pues mira os digo lo que está pensando en eso es por una razón muy porque toda esta gente de las tribus no conectadas la verdad es que me recuerda muchísimo a lo que está pasando en estos momentos en muchísimos territorios nuevos que se han abierto a que se han abierto alpinismo estos días por ejemplo se han hecho varios siete miles en el norte de la India

Voz 3 27:04 si alguno de ellos era virgen pero esto ocurren

Voz 0322 27:07 no lo mismo por ejemplo en Groenlandia está ocurriendo lo mismo en varias montañas antárticas hay un movimiento muy potente y muy bestia de ir a lugares nuevos donde hay montañas que no se han escalado nunca hay territorios que antes eran muy difíciles este movimiento la verdad es que está cogiendo una fuerza extrema pero no para la montaña evangelizar no no no no lo decía como ya se sabe el tema de la isla de la India a mí lo que me pareció es que ya casi no quedan territorios no tiene como veis están ahí como cierta épica no en en ir a lugares donde no ha estado nada no creo que eso ahora mismo es una de las grandes movidas que hay en el alpinismo no la gente ahora mismo siempre ha sido así pero ahora es mucho más esta como buscando Google más donde hay un macizo donde no haya ido nadie no y sobre todo esto ocurre porque lo habéis visto pues esta semana pasada la anterior de un chaval de quince años pues ha ha hecho una de las escaladas más difíciles casi que a día no irá hecho buah en un tiempo récord subiendo con una técnica increíble es decir la la capacidad técnica de la gente es tan elevada tan bestial que ya no vale sólo con hacer la pared con hacerla Montañez sino que ahora es cada vez más importante que esa montaña pues realmente esté en una zona increíblemente lejana

Voz 20 28:29 y esto pues no se está llevando a descubrir macizos

Voz 0322 28:34 que que nunca se había ido antes iba al asaltar en montes pero pero es que ahora se va a cualquier Zico ya cualquier su pico de esa zona y y bueno pues es un movimiento muy grande y que que realmente cada vez que cada vez hay más a cada vez tiene más adeptos

Voz 1025 28:50 madre mía pues que vamos a ver si cambia también un poco el ritmo de la gente y tenemos pequeños exploradores hacia territorios vírgenes más o menos porque yo no no sé cuántos de estos no habrán sido a lo mejor conquistados por gente local y nunca lo sabremos no

Voz 0322 29:09 claro porque fíjate eso sí que es importante pero fíjate la cuestión esta de que realmente estas montañas sean nuevas es muy importante no es es verdad que en muchos casos no son nuevas para los locales no pero sí que es muy importante que sean nuevas porque una repetición por ejemplo de de Nous en el Yosemite en el capitán el libre en estos momentos la está haciendo tanta gente te llega un momento que se convierte en una cuestión de cuanto tiempo lo has hecho no

Voz 3 29:37 claro entonces lo que se convierte en competir

Voz 0322 29:40 son digamos que tiene otro valor y lo nuevo la exploración pasa estas segundas terceras líneas están increíbles no que que que realmente son lo nuevo y lo que lo que está haciendo los grandes exploradores del mundo no ir fíjate que que estas lugares nuevos son lugares muy virgen sí claro hasta ahora no estaba abiertos a nada entonces y de repente alguien hace una montaña en medio de Groenlandia que explica cómo es el macizo casi tienes la garantía de que has abierto una ruta hay una puerta no de que se sitio que era una especie de santuario pues vas a tener visitas

Voz 3 30:18 qué bien y eso es un problema porque

Voz 0322 30:20 imagínate a imaginar lo que supone desde el punto de vista de sostenibilidad de la zona no claro así que todo el gran movimiento cae la montaña ahora que viene un movimiento de sostenibilidad se debe hacer montaña digamos con una ética alpinista grande de utilizar materiales que no contaminen de esta es el gran cambio que hay en el mundo de la montaña que es un cambio que hay en otras facetas de la vida no quiero montañas tremendo hacia un compromiso diferente porque realmente abrir la puerta de un macizo perdido el norte de la India es es un es un problema para eso

Voz 3 30:57 pues a ver si lo logramos amigo o un abrazo enorme

Voz 0322 31:00 ser muy felices y tú más

Voz 3 31:02 tras su marcha carros

Voz 1025 31:04 si este nuevo como esta no ha miraba montaña mucho más sostenible y nosotros dos cosas la primera la sostenibilidad me cuenta de ser aventurero sepa caído así que la semana que viene digo quién ha ganado esta semana porque vamos ahora mismo con la sección de Chema

Voz 1804 31:25 todo es mentira con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 5 31:32 a ver que todo lo que había preparado se me ha olvidado sinceramente la coda como usted que no puedo decir el ganado lo voy a decir te lo voy a tira a él te lo voy a comunicar

Voz 8 31:40 la resolución es a ver cómo la reflejaron vamos a estudiarlas hablamos de la bicicleta algarabía de de Tiger Woods que me sirvió como una lucha femenina

Voz 1025 31:48 de ahí los pianos que tenías ahí

Voz 8 31:50 que quede claro que la iglesia pensaban que la gente iba a menos a misa atleta que toque de piano todo es verdad que hubo ustedes veinte en su momento en aquella época y finales del siglo XIX que se quejaba de que iban menos Apia a piano por el tema de la bicicleta Olivan pero pero lo que realmente era mentira la vuelta al mundo dijimos que lo dio

Voz 18 32:13 la dio una mujer si esa mujer

Voz 8 32:16 porque los hombres pensaban que era imposible ir dijimos que

Voz 3 32:19 la otra había conseguido porque había dado la vuelta al mundo con ruedas

Voz 8 32:22 y entonces eso es mentira

Voz 6 32:24 no hemos tenido todo

Voz 3 32:30 salir dijo

Voz 1055 32:32 ha hecho desde entonces preguntar aquí a la mesa Ponseti yace el error ese de no traer su igual nos tendremos que plantear cambiar director

Voz 6 32:42 no eso no porque lo decide o porque se como lo veíamos entonces yo cambiaré algún colaborador

Voz 14 32:47 sí dime oye que Ponseti

Voz 3 32:53 pero me he enterado porque tiene que tengamos no resolución la semana que viene porque me imagino imagino que está bien lo olvidaremos

Voz 8 33:02 en esta semana tenemos una pequeña variedad en el en la sección y saber Yeda es que lo que yo voy a contar puede que todo sea mentira o puede que todo sea verdad pero que me

Voz 1025 33:14 yo no puede contar toda la verdad es sí sí sí sí

Voz 3 33:17 lotería si se dan por ciento voy a contar una historia que puede ser que todo lo que voy a contar si vamos a hacer una encuesta pero

Voz 8 33:24 sí es verdad va a haber una parte que es mentira

Voz 3 33:27 me dio entonces la gente tiene que decir es verdad

Voz 8 33:29 mentira si es verdad una mentira hay una mentira hizo mentiras esta visión Mahler la historia quería contar el titula es el siguiente titular es que las tierras sobre las que se asientan la Casa Blanca en la casa de El señor de los donde vive el señor Trump pertenecen a mi familia era entonces ese es un hecho

Voz 3 33:50 o sea que yo voy a contar pero puedo yo pudo haberlo contado pero puede ser mentira efectivamente puede haber mentido el mentido por fin sabremos la verdad estáis

Voz 8 34:03 por qué porqué las tierras sobre las que se asienta la Casa Blanca

Voz 3 34:07 eso pertenecen comenzó a ver que qué

Voz 8 34:09 a finales del siglo XVIII cuando todavía no existían los Estados Unidos como tal España mandó una encargados de negocios que se llama José de jóvenes y Nevot este Jason José Nebot es un familiar un antepasado mío

Voz 24 34:23 eh bueno se dedicó a se dedicaba a hacer

Voz 8 34:28 todo tipo de negocios que la gente quería hacer negocios desde después de la Corona española con con lo que luego sería EEUU lo tenía que hacer a través de de este señor que era

Voz 3 34:39 sí bueno que cómo operaba Portaceli

Voz 8 34:41 a una manera por los favores que hacía y que él tenía entre muchos amigos en en en Estados Unidos tenía un tal Jefferson ya un tal George Washington

Voz 3 34:52 vale uno de los negocios

Voz 8 34:54 dieron juntos uno de los precios que ese pago se pagó por unas tierras que no valían absolutamente nada que eran pantanosas en un pueblo mucho que que no tenía ningún valor en aquel momento pero en ese pueblo luchó cuando años después ya mis antepasados había ido de lo que luego sería Estados Unidos cuando ya se formó la nación americana decidieron que la capital al estaría en ese pueblo mucho Ike exactamente las tierras

Voz 1055 35:21 entrarían para construir la Casa Blanca serial no

Voz 8 35:23 tierra que miente pasado había había comprado

Voz 3 35:29 durante antepasado tendría algún título de propiedad algo preguntó

Voz 8 35:32 los siglos es decir mucho mucho tiempo después la familia claro cuando ya lo que pasa porque han construido sobre sobre nuestras tierras y empezamos a familiar en nuestro fueron a Estados Unidos a reclamarlo durante todo el siglo XX han ido va numerosos familiares algunos de ellos no han regresado EEUU siempre ha negado esto excepto Truman el presidente norteamericano dijo una vez algo hay de verdad en eso que dicen los españoles claro se quedó nunca realmente se ayer

Voz 24 36:04 dado a poder a firmar si juega imagínate la que haría si se descubriese fíjate yo que que Xavi yo estoy el casa

Voz 3 36:13 pero encontramos para que me paguen paguen

Voz 14 36:23 a la mensualidad

Voz 8 36:26 lo que sí hemos conseguido lo que sí hemos conseguido es que es decir algo alguna línea de de la familia nosotros disponemos y por lo de que disponemos de un pasaporte diplomático que nos permite entrar a Estados Unidos de una manera muy especial lo tenemos que hacer ningún tipo de trámite de nada de eso eso y eso es lo único que hemos sacado de todo esto decir seguimos reclamando el pues bueno que que se reconozca que la Casa Blanca está sobre los terrenos de nuestra familia y mientras tanto pues ahora lo que tienen que decir los oyentes es si esto que contó es verdad o al menos

Voz 1025 37:04 no sé es mentira pero tienen que saber que mentira todo lo que nos queda es que siempre queda ahí sí

Voz 3 37:11 te doy yo la aventura de viajar una historia sí lo que he contado es mentira o habrá gente que dirá todo lo que ha contado este señor es mentira pues habrá que ha pues igual que cualquier día es todo verdad esto de verdad tienen quiere decir cuál es la mentira pero sí es todo mentira qué pasa con los que dicen es mentira lo que yo he contado es verdad sin lo que yo he contado es verdad lo que dicen que es mentira pierden todo tiene claro lo que dicen que es verdad sólo gana que acierte qué es lo que me tira de todo lo que he contado ahí está ya sabes como siempre a participar en arroba ser aventurero Sarro era aventuro en este concurso Agaete complicado

Voz 6 37:49 ah

Voz 3 37:53 del caos algo ahí de lo que dice todo esto entre todos sacamos no me olvido Yola porque esto es como cuando iba a la universidad de los profesores te mandaban que sí

Voz 8 38:03 sí es que es el leyes en su libro Si quieren saberlo tienen que leerse el diente de la ballena mi libro

Voz 3 38:09 sí ya en el capítulo de lo de ahí a la vuelta estamos con más victorias ser aventurero madre mía

Voz 1025 38:19 con todo

Voz 3 38:55 con Marley era lo mejor que te diga la verdad a medias verdad es la verdad

Voz 5 39:23 aventureros en esta mañana qué tal estáis a espero que

Voz 1025 39:26 disfrutando como nosotros sino estáis escuchando el podcast sea mañana tarde noche

Voz 3 39:30 pues nada aquí estamos en tú vienes como invitado través de cabecera o no fuga

Voz 26 39:44 sí

Voz 1804 39:47 en el comedor de la

Voz 27 39:47 la de mi abuela todavía una vitrina con un trozo de piel en su interior un trozo pequeño pero grueso y correoso con mechones de pelo as pero rojo en la Patagonia de Bruce chato

Voz 1055 40:03 José Luis antes decía Chema si era verdad o sea mentira Asociación todo lo que van a contar en esta sección es verdad tan verdad como que va a estar con nosotros Pere Ortín director de la revista al Tai ir también es verdad que acaban de editar publicar un preciosismo libro K no va contra del viajes dibujados es una mezcla entre con mi que cuaderno de viajes por supuesto nos vamos a ir de viaje a través de la página de libro de Nicaragua Patagonia de Nueva York irá México Florencia y bueno para nosotros los viajeros este programa pues siempre hemos tenido un cañón los seguimos teniendo al más allá de las épocas de las diferentes revistas quedo sacando inicialmente pues tipo revista luego monográfico lo han pasado al al formato libro revista en este caso sí que es un precioso magnífico libro viajes dibujados

Voz 1025 40:50 pues qué tal pero cómo estás

Voz 20 40:53 buenos días buenas tardes buenas noches escuchan pop caso

Voz 11 40:57 has visto cómo está demostrando así como

Voz 3 41:02 como buena Endesa abre el abanico para para todos los

Voz 20 41:06 cuidado muy bien sí

Voz 3 41:08 qué tal cómo estáis muy bien muy bien pues

Voz 12 41:10 el encantados de tener te con nosotros viendo

Voz 1025 41:14 no sé si llamarle Un libro porque estos viajes dibujados con con tapa dura no

Voz 3 41:23 si juntamos locura no claro que tal y como decíamos de digamos que es una meta

Voz 1055 41:28 la de cómic de cuaderno de viaje y y bueno de de realmente

Voz 3 41:31 por terrorismo de bueno cuéntanos que que para eso tenemos llama claro no

Voz 20 41:35 por qué esa idea de que no nos planteamos esa idea de qué pasaría si hiciéramos número especial diferente con viajes y con dibujos y qué pasaría si además de ser diferente pues estuviera lleno de viñetas

Voz 0322 41:47 hay que abordar el mundo en Periodismo

Voz 20 41:49 en la no ficción y de la cronista de viajes pues desde desde la construcción de de los dibujos y eso que también nos gusta mucho a nuestro editora Peter Navas y a todo el equipo de alta ir Magazine pues pues los cómics no cómo cómo sería eso de de mezclarlo y acercarnos a la crónica de viajes a través del periodismo ilustrado explorar un poco esos novedosos caminos que que planteaba José Luis que es una especie de mezcla entre cuaderno de viajes entre crónica entre reportaje todo dibujado

Voz 28 42:17 pero hoy parece que no pero si si hoy en día si si no te bajas los libros sino trabajar la música si pagas por eso parece que eres tonto parece que

Voz 1055 42:27 nada más degollados pero parece que el mundo del da por decir algo de manifiesto este libro decimos que es una mezcla de eso aguanta ahí con con con la bandera bien alta es decir no yo creo que el comprador de libros de cuadernos de viaje más los comprarlos toca los huele lo saborea qué qué opinas tú

Voz 20 42:44 no yo creo que que en este entorno tan difíciles estamos moviendo todos los medios de comunicación y hablabas tú ahora del tema gratuito de las bajadas y todo este este guión que vivimos yo creo que que bueno pues una de las maneras de poder responder al lector es dándole algo que la pantalla no te puedo ofrecer de ninguna manera no ese olor a ti quinta esa sensación de tapa dura esa sensación de resinas ponemos así un poco elevado sinestesia no de relación que establecemos con el papel y con la manera en cómo tocamos ese artefacto no es un libro bueno yo siempre me pregunto los libros llevan casi quinientos años con nosotros no siguen funcionando era alguna cosa buena dan no sea son maravillosos cosas que que que nos transmiten nos llevan a otros lugares que nos permiten como decís vosotros viajar desde el solo o sea que que cosa más maravillosa no yo de momento me encuentro otra cosa mejor

Voz 1025 43:35 en este viaje de dejarlos caer

Voz 20 43:40 que no es él

Voz 1025 43:42 o estás de máximo riesgo hoy en día estaremos

Voz 20 43:44 sí estamos de acuerdo que es una apuesta en la que en este entorno complejo en el que nos ha tocado vivir nosotros estamos tratando de trazar caminos posibles para ver si es así hay detrás de la montaña hay un valle no sea estamos viendo sí estamos viajando también con nuestro proceso editorial buscando caminos buscando nuevos públicos nuevos lectores compradores habrá un río detrás de la montaña pues bueno primero la subimos y luego mirando desde arriba a pues sí parece que abajo en un río pues entonces bajaremos al valle no pero es que no queda de otra no sea es como imagínate que estamos en un naufragio que vemos la costa ahí a ocho millas idea estamos agarrados a una madera hay decimos bueno no sé si llegaremos a aguantaremos ocho millas nadando contra la corriente tal bueno pues en vez de preguntarnos nadamos no ya llegaremos o no a la playa si llegamos a la playa pues no saldremos

Voz 1055 44:37 bueno venga venga última imagino que viajen dibujado hace un parto muy largo porque porque hay muchos colaboradores en el libro oí bueno es un año de trabajo

Voz 20 44:45 a lo largo de trabajo hay mucha gente hay gente de que Estados Unidos España de Guinea Ecuatorial en Argentina de que viene el mundo del cómic gente que ve en el mundo del periodismo ir de todo ha sido un parto complicado pero la verdad que como tú dices estamos muy satisfechos y viaje dibujado representa ese reto al que le gusta todo director de una publicación a todo editor no tenía entre manos una cosa que sabe que es única que es especial que tiene que tiene todo ese cariño metido dentro y que además tiene autoría tras no además ha sido un trabajo realizado con Jorge Carrión que que ha venido a ayudarnos a coordinar todo el proceso editorial todo el equipo ha entregado hoy bueno pues esa idea de dejarme agua Patagonia Nueva York Sudán del Sur México Florencia vamos a todos los cinco continentes buscando nuevas formas de viajar

Voz 1025 45:35 pues querido amigo mucha suerte en este magacín alta ir en este lío

Voz 1055 45:40 pero de tapas duras en esta historia de viajes no días desdibujados yo me quedo entre otras cosas con algo que en la portada que es cultura viajera crónica periodística para ir más lejos que es free wifi free

Voz 11 45:53 a ahí siempre no es muy bien pero abrazo gracias osaba opera Ortín acompañando

Voz 29 46:00 hola querido

Voz 1025 46:02 a Gregory hola mandó un mensaje

Voz 0882 46:04 a los extraterrestres que de eso vamos a hablar en unos segundos

Voz 3 46:07 vamos a través transición

Voz 25 46:14 el espacio la última frontera

Voz 1804 46:20 hasta alcanzar lugares donde

Voz 3 46:22 nadie ha podido

Voz 14 46:25 a ver qué te pasa esta tarde que me daba igual

Voz 12 46:28 ya sabes que yo siempre tengo seriamente verán

Voz 0882 46:31 se acaban de cumplir cuarenta y cuatro años del mensaje de recibo del telescopio de recibo es el mayor mensajes que hemos mandado a los extraterrestres en la historia de la humanidad

Voz 3 46:43 hablando en serio y que cuando científicamente que ha contestado nadie no no acontece vamos que sepamos de momento no pero mira he calculado

Voz 0882 46:50 y ese mensaje está ahora mismo viajando han llegado a cuatrocientos dieciséis billones con b de kilómetros distancia de la Tierra

Voz 3 46:58 hay hay llegar todavía mucho más lejos así hasta pero vaya mejor si está diseñado para llegar

Voz 0882 47:05 a un lugar que está veinticinco mil años luz de la Tierra donde hay trescientas mil estrellas

Voz 3 47:11 pero ahí los confines apuntamos ahí a saco y saco para ella a ver si esto nadie de ninguno de estos pensó que a lo mejor no no lo he dicho mira

Voz 0882 47:22 fíjate si no lo pensaron y estamos hablando del ideólogo descalza

Voz 3 47:25 hagan que ya bueno pero eso a mí no me gratis inteligente

Voz 0882 47:29 en un poquito menos que Hawking pero tan inteligente como él mira fíjate si pensamos tampoco en eso que en ese vi ese mensaje que dura tres minutos si hay un dibujo del ser humano un dibujo del telescopio de recibo y un mapa de cuál es nuestra posición y la del sistema son

Voz 3 47:46 dar pillamos en nuestra galaxia alguien lo pilla en ganas de sacra este hombre no voy como si Colón antes de salir le hubiese dado que nos para India mira de camino te vas a encontrar esta isla Style hasta ahí hay tanta tanta

Voz 0181 48:02 de que hay quien reciba esta comunicación que venga la tierra vengan son de paz una civilización mucho más

Voz 3 48:09 Ana que realmente aprenda su humanidad era hermana

Voz 14 48:13 pues ahí lo primo de Liga

Voz 3 48:16 en cuanto me encanta lo mismo triturados todo va a ser así no

Voz 0181 48:20 pero tenemos mucho trabajo aquí en la Tierra todavía para solucionar antes de que venga pero mejor que no vengan todavía vamos a esperar a ver si lo arregló

Voz 3 48:26 que si son mejores que nosotros yo les invito a hace bastante con lo nuestro es muchísima durante cuatro años del mensaje de recibo el pasaje

Voz 0882 48:37 espacio para que los esta terrestres que lo reciban sepan de codificar Roque a tiene que tener una tecnología como la nuestra superior sean capaces de venir a visitarnos

Voz 1025 48:46 bueno nosotros lo sabemos gracias Javier que hemos mandado mensajes y el mensaje que ha acusado recibo y este es el mensaje que vamos a escuchar ahora mismo

Voz 31 49:00 de tu superhéroe

Voz 5 49:08 se olvida olvidado bueno al vencer este programa quién dirige

Voz 3 49:13 alguien te ha dicho que vamos a hablar hoy gol y yo tengo que mandar un mensaje muy importante bueno pues luego lo Marta primero Alfonso Ojea por favor bueno de buenos días lo importante era que yo no hablara eh

Voz 6 49:25 además

Voz 3 49:27 da gusto vamos a hacer un cuento yo lo mio lanzas tu lo que los oyentes es decir a los va tiene más importa muy bien me parece perfecta al por Chaves lo tuyo

Voz 1055 49:37 ahora bromas aparte vamos lo importante es que sabéis que se inició ya la temporada de esquí en España no pasó hace unos días pero es que este fin de semana vuelven las competiciones de la Copa del Mundo de esquí están en Estados Unidos a aquellos que no se escuchan

Voz 3 49:50 claro está del otro lado del del otro lado del charco súper preocupados por preocupado e ir sobre todo un dato que nos parece importante con el ingenio Ordes con el inicio de la

Voz 1055 50:04 la competición yo es una cosa que ya habíamos comentado pero quedaba podemos detallar a puntito está Barcelona Pirineos de ser la sede de los Juegos Olímpicos

Voz 6 50:14 no te digo

Voz 3 50:18 hablo de escucharme ahora escuchó es que puede ser dos mil veintiséis sequía

Voz 14 50:23 al espacio de de de puro mucho les llama Raquel rollo ya verás como no vienen

Voz 1055 50:31 puede ser el dos mil veintiséis pueden ser cuatro años antes de lo esto

Voz 3 50:35 pero pero lo importante aquí es que vino

Voz 1055 50:37 lentamente todas las estaciones del Pirineo catalán serían acogerían las pruebas de nieve donde se haría el hielo el Yelmo

Voz 3 50:45 David Arias acería en Barcelona

Voz 1055 50:47 no hay ya sabéis que el Barça está a punto de ir

Voz 3 50:50 al lugar una nueva Palau de Yell Hunter

Voz 1055 50:52 a mí exacto pues está a puntito hay sería también se crearían unas instalaciones para lo que es peor track el patinaje de velocidad y lo más interesante lo más caro de invertir que es los deportes de deslizamiento el bobsleigh el lujo hay letón todo eso se va a Francia a la plancha que tiene un anillo o limpio olímpico ya creado para que para evitar que esta candidatura o algo que el COI y se lo pide a todas las candidaturas se gaste ciento cincuenta mil

Voz 3 51:20 entonces me estaría es maravilloso cuando vamos a tener contestación cuando vamos a tener que tengo el próximo mes de febrero

Voz 1055 51:25 no sabremos si organiza el dos mil treinta ó el dos mil veintiséis

Voz 3 51:29 bueno hay que hacer maravilloso para vamos a hacer con Marruecos Portugal el fútbol con fueran a Roca hasta febrero hasta febrero lo vas a contar toda la semana que no está Federic contaros contando los detalles último minuto el programa por favor minuto

Voz 14 51:52 a ver Colina Jaume cinco al tiempo quejarte Dios pero bueno lo primero que quieren mandar

Voz 3 52:05 saludo que he dicho querido mandarle tiene que ha mandado la semana pasada no me dio tiempo una vez más a los amigos del Club Peñalara a a P

Voz 0181 52:14 a Nicolás que es el presidente Miguel Ángel Monroy Juan size por qué porque estuve el Riad hicimos una marcha en Riofrío en la zona y resulta de que hay cantidad de montañeros que no siguen así el aventureros claro entonces a mandarles un saludo porque había como diez o doce hemos escuchado a toda la gente que me

Voz 3 52:29 droga esto no no no estoy que yo quería hacer una si no la sesión de hoy que que no me dejabais ahí tiempo es la sección yo quería hablar de Argentina porque sabe que se ha dado mucha mucha caña de estos días con todo el tema de Boca River a argentino y la vergüenza no no pero yo quería hablar no de no del del partido en sí sino me lo bien que va Al Pacino del

Voz 0181 52:50 por qué por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido

Voz 3 52:52 qué hay detrás aquí barras bravas pero me pero eso me gusta

Voz 0181 52:55 pero sí hay una explicación porque hay mucha gente implicada ahí hay bandas ahí entrar hay narcotráfico hay una parte de la justicia que está implicada hay el presidente de los de los sindicatos y la la vicepresidenta que eso hay mucha gente hay que tiene que ver con todo eso que sucede con las barras bravas sobre todo se y que no se mete mano tema porque hay políticos implicados porque se mueve mucho dinero porque hay muchas presiones etc entonces lo de políticos implicado me imagino que estará sobre todo no al peronismo