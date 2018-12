La epidemia de las mentiras

Voz 0313

hola buenas tardes cada semana enviamos a la Unión Europea trescientos cincuenta millones de libras que se podrían destinar a la sanidad pública británica falso el hombre que apuñaló a Bolsonaro está afiliado al Partido de los Trabajadores ya parecen una foto con Lula falso Felipe González ha dicho que precede a Franco antes que a Podemos falso Bildu afirma que matar sólo está mal dependiendo de las circunstancias falso están colocando botellas de plástico rellenas de sosa cáustica agua y papel de aluminio en las calles falso como falso es también el vídeo en el que supuestos musulmanes se manifestaban pidiendo sanidad vivienda gratuitas o que dos ancianos escaparan de su residencia para asistir a un festival de heavy metal este es un brevísimo resumen de una de las grandes epidemias de nuestro tiempo las noticias falsas o mejor dicho las falsas noticias porque algo que se apoya en la mentira ya no debería considerarse noticia os preguntamos sabemos distinguirlas podemos digerir el torrente de datos que nos desborda a diario separando el grano de la paja pues yo creo sinceramente que la respuesta es no y que la única esperanza está en el periodismo riguroso el compromiso cívico también en no dejarse arrastrar por eso nos alegra por eso me alegra un montón que hoy está en Madrid para recibir un premio una periodista brasileña que se dedica precisamente a eso a destapar los bulos a desenmascarar a los embusteros ya los intoxicados que no es fácil porque las amenazas ya no lo contará después ella le llueven por todas partes por eso tiene tanto mérito por eso la hemos invitado se llama Cristina Tardà águila enseguida hablaremos con ella de momento gracias a todos los oyentes en un día tan especial para nosotros en un día de GM de resultados de buenos resultados gracias como siempre bienvenidos a La Ventana