Pere Navarro: "Madrid está en la buena dirección"

Voz 0867 00:00 Madrid Central es ya una realidad desde esta mañana Madrid pone en marcha el proyecto más ambicioso pero también el más controvertido de esta legislatura Pere Navarro director general de Tráfico qué tal buenas tardes bienvenido La Ventana

Voz 1 00:11 pero cómo estás buenas tardes buenas tardes

Voz 0867 00:14 al margen de lo mucho poco que se haya notado este primer día en las calles en lo que hoy ha comenzado le pregunto es el inicio de de un camino que no tiene marcha atrás

Voz 2 00:22 bueno yo unos un paso en la buena dirección dos eh al hay que hacer algo la movilidad lo que no porque lo peor que puede hacer es no hacer nada en el ámbito de movilidad es una medida que está Archie contrastada en otras ciudades europeas vale supone calmar el tráfico en la zona centro yo creo supone un paso delante la como vivencia en fin el Seprona Pilar muchas cosas pero primero se toman decisiones que ya está bien segundo eso en la buena dirección

Voz 0867 00:52 eh en la dirección entiendo al uso responsable y sostenible del vehículo privado

Voz 2 00:58 sí sí pues no supone un poco el el calmar el tráfico es centros que el centro está súper cubierto transporte público explicó que ya hay ciudades donde ya cuando no oficina está en el centro de la ciudad cubierta por transporte público no hacen plazas de aparcamiento de coches para no llamar a la gente a que entre con el coche ahí en fin el el tiempo lo consolidará esto es como tantas medidas recuerda cuando hacia la peatonalización que al principio siempre había conflicto y demás y que luego la gente estaba encantada es una cuestión de tiempo lo único que es verdad lo que sorprende que es las seis meses de las elecciones queda contaminado de alguna manera por todo el ruido político

Voz 0867 01:41 porque hay mucho ruido político más que una reflexión seria sobre la movilidad o cómo debe ser la movilidad en una ciudad

Voz 2 01:46 sí vamos a ver uno el futuro de las ciudades se juega en el terreno de la movilidad o resuelve la movilidad o van a quedar atrapadas entre la congestión el ruido y la contaminación esto lo tiene claro de todas las ciudades Paricio hay que tomar medidas el problema de la movilidad TS el exceso o de de automóviles en el centro de la ciudad hombre desplazar mil kilos para una persona que es un sistema ineficiente bueno todas esas cosas poco a poco van haciendo su camino el Madrid tiene una oferta de transporte público que es un lujo comparada con cualquier capital europea Ibrahima vamos de desplazamientos a pie en el centro es amor es inmenso el muy bien ha hecho una apuesta por la bicicleta eh bueno poco a poco al menos aquí en el centro está haciendo una apuesta por una movilidad como más calmar el tráfico con una cosa algo más humano más habitable más razonable

Voz 0867 02:40 esto de calmar el tráfico me quedo con esto porque es una reflexión que yo a Pere Navarro le escuché hace muchísimos años pero claro hace tantos años no que que estaba está bien visto pasar de ciento veinte beber cuando uno se pone al volante usted tenía la sensación de que le miraban un poco como si fuera un loco

Voz 2 02:56 sí bueno el el manual dice que en una ciudad aproximadamente hay un veinte por ciento de longitud de las calles que es la que lleva el ochenta por ciento del tráfico esta sol las grandes avenidas para entrar y salir de la ciudad o conectar todos los nudos pero el resto quieren esa como un ochenta por ciento de las calles son sólo de origen o destino y aquí es donde a la filosofía de calmar el tráfico es donde entre el treinta kilómetros por hora le avisó de que en la DGT ha igual que en otros países estamos planteando nos tendremos yo proyecto para que aquellas calles de un único carril que sean treinta kilómetros por hora es un disparate cincuenta kilómetros por hora una calle con un único carril que cualquier cosa que salga te lo vas a llevar por delante el yo creo que es insisto ayuda a la convivencia mejora lo veremos y lo podremos comprobar la calidad ya no hablo de la calidad del aire hablo de la calidad de vida

Voz 0867 03:50 la movilidad cambia es evidente hay un repunte ahora de de los coches eléctricos de los coches híbridos al margen de cuestiones económicas hasta qué punto Es necesario que además de ese uso racional que se pide en España es impulse también una renovación progresiva del parque móvil

Voz 2 04:05 pues no yo creo que en ello estamos poco a poco lo más citas hallo en la renovación del parque móvil aquí en Alicante donde nos preocupa especialmente en el ámbito de las furgonetas que son los grandes olvidados en todo este debate porque esa actividad económica porque es gente en fin que que necesita ayudas para cambiar la furgoneta para cambiar el vehículo porque son los que hacen entregas por la ciudad recuerdo simplemente que en Madrid cada día doscientas cincuenta mil entregas le recuerdo que tenemos el comercio electrónico está subiendo un veinte por ciento cada año todo esto hay que gestionarlo explico Ipar esto está el avance hacia estos nuevos modelos de movilidad sobre el vehículo fue el a veces tenemos la impresión de que no os hablando hombre pero bueno vamos a hacer aquí un coche inteligente hoy sin conductor además de la impresión que tenemos es que en la ciudad del problema del coche no es que vaya con conductor sin conductor es el espacio que ocupa explicó que por ahí no lo vemos ahí bueno el coche eléctrico claro que es un gran paso adelante es para evitar la contaminación los autobuses todo serán eléctricos o no serán mientras hablamos de coche eléctrico de aviso que está lleno ya de bicicletas eléctricas de aviso que el ciclomotor más vendido el año pasado en España ya en un ciclomotor eléctrico es decir ya están incorporados al paisaje de la ciudad los vehículos eléctricos esto es están ya incorporándose bueno el tema que necesita su tiempo mucha pedagogía supone algo de cambio de hábitos y comportamientos y en todo caso los jóvenes ya sube en con la cultura incorporada del compartir de Charing

Voz 0867 05:48 iré no tener coche en propiedad

Voz 2 05:51 que vamos a ver en la gran ciudad puede vivir sin coche perfectamente porque luego tienes escasear ideal para los fines semana alquila eso coges pero esto es la gran ciudad no sé si obviamos España es muy grande y en el resto de España los coches siguen teniendo un protagonismo especial pero es verdad que si uno está en el centro de Madrid sospecho que puede ir perfectamente sin tener automóvil con todo el coste que supone el tener el automóvil de proveer en el centro de Madrid

Voz 0867 06:20 es un par de cuestiones más señor Navarro se están tomando las medidas oportunas para que éste no sé si crecimiento desmedido de nuevos medios de transporte no termine siendo un caos en las aceras de las ciudades por ejemplo hay una ordenanza pero claro uno sale a la calle y no parece que se cumpla

Voz 2 06:35 bueno uno la administración siempre va por detrás de la realidad en los ayuntamientos nos han pedido que coordine hemos Iker regulemos estamos en ello de la mano de los ayuntamientos y que es una época que están apareciendo todo tipo de lo que llamamos vehículos de movilidad urbana bueno algunos tienen unas punta de moda pero luego quedarán hay que ver que el paso del tiempo en qué franja exactamente que eran concretamente con los patinetes el otro día estuvimos aquí en una reunión de trabajo y al final llegamos a la conclusión es que el patinete lo que ver sustituir era desplazamientos a pie en nadie deja al coche para subir al patinete explicó pero sí que hay gente que de la parada de metro o de autobús al trabajo tiene una distancia que a lo mejor lo puede hacer en patinete bueno la verdad es que sí vamos a acabar sustituyendo los desplazamientos a pie sanos saludables y económicos para subirnos al patinete no nos hace ilusión

Voz 0867 07:29 me voy a terminar con Madrid Central de nuevo visto lo visto ya ha entrado en vigor la medida después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas usted me decía que había mucha carga política pero pero también es responsabilidad de las administraciones informar debidamente no ha habido información suficiente a su juicio

Voz 2 07:45 pero esto estos cambios importantes y piden piden una campaña de comunicación de explicación y sobre todo mucha pedagogía e intentar convencer a los ciudadanos el yo creo que se ha hecho un esfuerzo que se ha podido hacer pero en todo caso que al ciudadano no le parecerá suficiente

Voz 0867 08:08 pues Pere Navarro ha sido un placer tenerle aquí en La Ventana de Madrid gracias y hasta