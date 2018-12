La Script: 'Viudas', McQueen se pasa al cine de atracos (30/11/18)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

hola qué tal bienvenidos a La Script vuelve Steve Mc Queen el director con viudas una película de atracos con fondo social con Viola Davis como protagonista is estrena la Concha de Oro de este año pasado entre dos aguas ese es el voy Jude español que ha rodado Isaki Lacuesta también hay bueno tenemos más cine español oró Oriol Paulo estrena después de la tormenta que es una historia de amor suspense viajes en el tiempo con Adriana Ugarte y en televisión pues la pareja más cuñada más mete patas de la televisión Javier Gutiérrez Inma Malena Alterio buen la segunda temporada de vergüenza la comedia de Movistar Plus

abrimos nuestra trifulca con Elio Castro qué tal Helio hola que está por aquí también nos acompaña nuestra joven e Laura Martínez laboral ir nuestra compañera de mediana edad

a un amplio abanico generacional nuestro realizador Juana nada también es un poco más allá superando amén llene en la veteranía

oye instalado pero todavía en la fin todavía en la edad de merecer bueno pues vamos ya con la primera el primer estreno de la semana que es viudas es la

Voz 1457 02:36 no a película de Steve Mc Queen el director de doce años de esclavitud de Shane que se pasa ahora al cine de atracos con en una serie británica de los ochenta en la que un grupo de viudas eh bueno pues se juntan para cometer un robo y pagar la deuda de sus maridos que eran todos unos criminales que acabaron como el rosario de la aurora no es un spoiler porque casi empieza la película Viola Davis Michelle Rodríguez de Colin Farrell Ibn Liam Neeson encabezan el reparto de una película que va de acción de drama social pasando por un poquito de comedia nuestros méritos estamos

Voz 7 03:17 estamos solas

Voz 1457 03:20 probaron mucho dinero

Voz 7 03:23 y ahora quiere que lo volvamos nuestra mayor ventaja es quiénes somos

Voz 8 03:31 porque porque nadie cree que tengamos pelotas para hacer esto

Voz 1457 03:36 bueno pues esto es como

Voz 9 03:37 en Ocean's Eight no pero no soy serio

Voz 1463 03:42 yo creo que precisamente lo que falla en esta película tiene cosas interesantes desde luego Queen dirige estupendamente eh es una película que ves con muchísima atención yo creo que lo que falla es la mezcla de géneros que en este caso o no encaja bien o a mí por lo menos me resulta me saca del lugar continuamente está muy bien el vuelos imprime de la sede de los ochenta entonces bueno el la idea está bien estas viudas que es en poder han hoy toman un poco el control de sus maridos it da la sensación de que Hollywood y bueno esta cosa de la corrección política es de es tremenda porque de repente en la era y tú hay muchas películas de géneros tradicionalmente muy masculinos que de repente es la mujer tomando la posición del hombre esta sería una de ellas también Ocean's óseas lo que pasa es que tienen bueno pues es una película de atracos de acción una comedia Iniesta quiere ser todo eso y a la vez un realismo social pero claro al mostrarme la realidad de Chicago que sería muy interesante la corrupción política a los que siempre están hay tantos giros que dices bueno

Voz 1457 04:41 polémico a humana realidad es una realidad social que esto es son unas viudas o que están vestidas de Prada de la mañana a la noche con un fin a mi me parece que te que tiene un a Hollywood total y luego ese pretendido feminismo suelta que es que ser madre es ser buena ser mujer es ser buena no digo yo que seamos mala gente vamos a hablar de todo como es de un poquito simple resultó una yo creo que se ve bien resultó una pero vamos yo esperaba más Coco estima

Voz 1463 05:11 pues me da la sensación de que las reflexiones de este Queen están metidas un poco que sí que son reflexiones eh o sea que si que notas que son sus reflexiones de de películas anteriores e la masculinidad tóxica que estaban Sein aquí de alguna manera está el racismo está pero me parece que están metidas como con calzador en una película que tiende a ser algo de entretenimiento entonces bueno estima Queen estuvo en Madrid no nos hemos hecho amigos sea yo sé que le Laura ha hecho amiga Sandra Bullock hecho amiga de estigma Queen pero que ha pasado pues no se lo debo caer fatal porque me contestaba con monosílabos todo muy mal una persona tan lista yo no me lo esperaba entonces bueno precisamente le preguntábamos por

Voz 1457 05:49 por qué utilidad de alguien que tiene un Oscar por todo

Voz 1463 05:51 este años de esclavitud qué utilidad tenía él en coger el thriller que la comedia de acción para hablar de digamos de problemas muy tan sociales como como en esta película

Voz 0544 06:05 mi objetivo aquí era la Audiencia este es un género muy popular con el que contar muchas cosas pensé que podría interesar a la gente yo hago una película sobre la gente y quiero que la gente la vea es lo más importante

Voz 1463 06:17 sólo me sorprende que diga esto el director de Hunger

Voz 1457 06:19 bueno pero es que precisamente Hunger que era una película sobre los presos de delirio de Bobby Sands era de su huelga de hambre era muchísimo más interesante aunque fue una película menos popular pero fue lo que le lanzó no

Voz 0544 06:35 bueno doce años de esclavitud cuyo

Voz 1457 06:37 los Oscar no era una película como muy de su territorio no no no

Voz 0544 06:41 pero bueno tenía ese punto de que era muy crítica que realmente ponía sobre el escenario los Gemma de el genocidio casi se puede decir de la liberación negra en Estados Unidos y fue una película muy polémica por lo que decís aquí está un poco Domecq

Voz 1457 06:55 pues caos claro se da la sensación de que a lo de la corrección política por poner a una protagonista negra pues ya con es Icon una intención feminista ente bueno pues pues cree que va a llegar a a los Oscar cosa que no que no creo no sé espero que no

Voz 1463 07:12 esperemos que ayer Cuarón eso es lo que tenemos que decir que apretar firmemente que se consigue haga bueno le pregunté muchas cosas me contestó poco pero entre una de las cosas interesantes que decía es que está en una película que habla de la política la política corrupta a todos los niveles de todas las clases sociales no sea de todas las razas da igual lo que sea si estás en política es corrupto es un poco lo que es lo extrapolamos de esta película antes le preguntamos que por qué

Voz 8 07:36 sí sí sí si realmente tenía esa percepción de la política actual

Voz 0544 07:42 no quiero decir que todos los políticos sean sucios pero la mayoría del tiempo sí lo son el poder corrompe y cuando estás en una posición de poder y hay mucha gente que haría cualquier cosa al precio que sea por tener ese poder por esa posición cucos

Voz 1457 07:58 bueno la verdad es que no me parece una reflexión demasiado profunda los no quiero decir que que que yo también entiendo que que los directores tienen que ir donde está el trabajo esto tiene pinta de ser una película bastante de de encargo y un poco de

Voz 1463 08:13 bueno y podría haber sea yo creo que que tienen cosas muy interesantes el el hecho de que que cada una de las mujeres pertenezca a pues digamos dignos de inmigrantes que que ya se han asentado en Estados Unidos los rusos los inmigrar los latinos los negros que no son inmigrantes pero que siempre ha sido como en general la a veces entonces eso es interesante o la política a heredada de padres a hijos hay cosas interesantes pero creo que la acción está de espectacular de ahora rogamos esto ya ahora el atraco más largo pues claro no casa bien con ese retrato social si yo

Voz 1457 08:48 es que yo creo es que es que hay directores que viajan mal y a mí me gustan más las películas más británicas de estima Queen Kane que es verdad que Shane estaba rodada en Nueva York pero es como que él el metro en la parte de la de la clase del de la gente normal me parece a mí que la rueda que la rueda mejor pero también entiendo que vivimos en un momento muy difícil no para que un director pues encuentre

Voz 0544 09:14 porque llevaba tiempo sin hacer claro llevaba desde

Voz 1457 09:17 solamente desde doce años de esclavitud que además recordemos que ganó a mejor película pero no a mejor director que fue por Cuarón para Cuarón por Grace Pitingo que era una película como más compleja y que también da un poco la sensación de que doce años de esclavitud era más con los en los años de los Oscar muy blancos cese había hay un clamor que que es lógico pero que

Voz 1463 09:39 como hablaba me contestaba de esa manera tan parca tan seca estuve a punto de preguntarle si este año volvería quitarle el Oscar a mejor Alfonso

Voz 1457 09:48 hombre Pepa e hice rencorosa bueno vamos con cine español que se estrena después de la tormenta de Oriol Paulo que lo pitó con contratiempo hasta el punto de que en China e impuesto consiguió en la taquilla treinta millones de de euros ya ahora estrena pues una historia de amor con viajes en el tiempo hay mucho suspense Adriana Ugarte es la protagonista es una madre e una enfermera una vida maravillosa que viaja al pasado de repente se cruza un cable con una televisión vieja y eso provoca una reacción en cadena eh aparecen el reparto Chino Darín Javier Gutiérrez Aina Clotet Nora Navas ir eh

Voz 10 10:34 preparada igual que la de hacer

Voz 4 10:46 tú

Voz 7 10:49 exactamente el día de antes de mil novecientos ese niño se llevaba Nicolas Lasarte el vecino de al lado mató a su mujer

Voz 10 11:01 entonces

Voz 3 11:10 imagínense que de repente no es como lo del día de la marmota sino que tu vida ya te vas para atrás y te has cogido otra bifurcación

Voz 1463 11:20 que sea es maravilloso levantamiento es maravilloso oí que creo que es una película muy bien realizada con una banda sonora que estupenda no con el que me parece cuando empieza parece que va a ser una una película de terror de las que yo me salí me saldría al minuto uno y luego es muchas cosas es una historia de amor es una reflexión también sobre las relaciones tóxicas está estupenda Adriana Ugarte está genial como siempre Javier Gutiérrez tercera quiénes son Yuyu casi más que en vergüenza y entonces bueno es una película interesante de aventuras que reúne demasiados géneros yo creo que

Voz 11 11:55 eh le falta algo

Voz 1463 11:58 no no sé muy bien qué es pero creo que es una película que puede hacer una taquilla eh apabullante me pasa como con contratiempo creo que le veo las costuras pero bueno es una película que funciona como artefacto de entretenimiento hoy

Voz 1457 12:10 a mi me parece que que Adriana Ugarte está muy bien que hay momentos de la película que sí que tienen atmósfera lo que pasa es que es estas películas que todo se justifica por el guión lo que está es que de repente pues ahora pasa esto porque Piti y entonces tú dices hombre el yo creo que el la acción te tiene que llevar sin necesidad de que aparezca un personaje diga aquí pasota lo sea yo creo que tiene mucha trampa mono pues le deseo Le deseo lo mejor me me están más las las anteriores de de Oriol Paulo pero pero bueno pues veamos qué tal le va

Voz 0544 12:42 el presidente de China hice va a llevar

Voz 12 12:45 millones de va a llevar a Marte jamones de pata negra para China y las películas de

Voz 1457 12:51 bueno nos decía Adriana Ugarte que que el Oriol Paulo va a China a promocionar como si fuera un tótem osea que realmente hay eso también es muy interesante ver cómo hay películas que viajan y las sensaciones que se conectan en un lago

Voz 1463 13:04 además de una película que función empezó con descargas porque eh bueno es muy difícil estar en China entonces en las descargas esta película no sé qué fueron brutales y entonces los chinos que son muy listos dijeron no no esto ahora los cines y aún así los dimes ha hecho una barba

Voz 13 13:19 caridad

Voz 1457 13:20 bueno pues Eve buena suerte eh a durante la tormenta e I más está últimamente claro todo el mundo dice que se estrenan tantas películas españolas es que ahora estamos en la en la temida dada pre Goya y entonces tienen que estrenarse las películas antes de final de año y entonces hay un poco de lucha fraticida que dicen los pues en la la gente de la industria de del cine no intereses como que una película compite con otras Se estrena también Entre dos aguas que es la película que le dio la segunda Concha de Oro a Isaki Lacuesta es una especie de documentales un falso documental porque vuelve a retratar la vida de dos hermanos gitanos de Cádiz San Fernando y en que son los cogió hace hace doce años siendo niños protagonizaron La leyenda del tiempo y ahora pues sigue sus vidas doce años

Voz 0544 14:14 sí

Voz 9 14:26 bueno que Llosa parecido esta película Elio pues lo iba

Voz 0544 14:31 con mucha con mucho no digo temor pero con cierta precaución al ver la película sabía que había ganó la Concha de Oro pero la verdad es que determinadas películas pues me producen pues no digo rechazo pero sí que que no es el tipo de cine que a mi me gusta yo reconozco que en esta estar Urra todo Moto2 esa que captura de la vida que parece que hay entre entre sacada magistral osea me parece que es un curro tremendo de de cineasta osea que John chapeau ante Isaki Lacuesta pero a hay momentos que no me interesa mucho la vida de estos dos hermanos es lo que pasa que yo lo veo sé que tiene muchísimo mérito el el la toma de imágenes el entresacar sus vidas de tal manera que parezca que

Voz 1457 15:16 que no parece una película que viéndolo

Voz 0544 15:19 estás viendo ahí te has metido en M en medio de sus vidas de su casa con sus amigos incluso del buque de la Armada todo mientras se tiran a la bahía de San Fernando

Voz 3 15:30 saca la tripa bueno

Voz 0544 15:33 me parece de una naturalidad pasmosa entonces pues eso tiene un mérito tremendo como cineasta yo sé lo reconozco pero no es mi tipo de cine aunque hay momentos que me gustan muchísimo

Voz 1457 15:44 bueno pues la verdad es que estoy estoy totalmente de acuerdo a mi me encanta a mí sí que me gustan las películas de Isaki Lacuesta me gusta esta es una de las que más me gusta por ejemplo los pasos dobles la anterior etapa anterior cuanto sea de oro de sobre Barceló me me me he alejado me parecía un poco pedante esta película no me parece nada pedante decía Alexander Payne que que era el presidente del jurado muy compasiva y a mí eso me gusta mucho como como les mira no como la la pobreza se hereda y ellos están condenados Ig la lucha esa titánica de hacer un día y otro diez deban Smara leyendas

Voz 1463 16:20 es interesantísimo porque claro él está mirando a una has interesantísimo ejercicio de comparar las dos películas de comparar cómo esa falta de futuro de perspectiva que esos niños tenían hace doce años las siguen teniendo ahora de adultos es muy curioso ese retrato de la zona a mí sobre todo me me me impresiona cómo retrata ese lugar que es un lugar os a la película es bonita pero el lugares hasta su horrendo porque yo reparo

Voz 1457 16:46 a los arrabales claro entonces me parece

Voz 1463 16:49 es impresionante y luego sí que es verdad que se me hace un poquito larga sea S a diferencia de boicot que podría ser la comparación por por estructura temporal porque son

Voz 1457 16:59 pues que los actores diga

Voz 1463 17:01 los que han envejecido con el tiempo no como en el cine no que se envejece a veces a golpe de ordenador por compararla con una emoción continuamente que a lo mejor a esta le falta ese pulso más es el nota más las costuras de documental que no lo es pero sí que se le nota más el estilo documental a mi me parece que es maravillosa que es estupenda pero es verdad que bueno es es complicaban

Voz 1457 17:25 aún un espectador que que que le interese que se quiera que quiera entrar no Laura

Voz 1365 17:31 si no venció completamente con vosotros es una película que vamos al nivel técnico es es una pasada ahí es que es una naturalidad llevada al extremo es que ni siquiera parece ficción hasta busqué a ver si realmente era también semi documental como una leyenda el tiempo pero no es completamente ficción sí que es cierto que algunas tramas que sí son reales pero es todo aficionado ahí sí que me gusta mucho la el el trato queda queda la cuesta al tiempo como lo relaciona con respecto al cine porque el comentaba Bono hablaba de boicot pero también hablaba del del valor social histórico antropológico artístico que aporta el hecho de filmar al cabo de X años un mismo lugar yo creo que lo ha conseguido el retrato es impresionante

Voz 1457 18:09 bueno decíamos que había ganado la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián y eh serán sus palabras

Voz 0828 18:16 es muy esquizofrénico está cuando rodamos de la el tiempo pensábamos que comparte como premisa era la idea de seguir dándoles esto toda la vida cuando seamos viajó desde Estados nosotros otros diez diez Rayuela seguirá igual de atractivo seguir con esta historia de las todo menos lleva no si ese es ese medio cerebro dice eso de otros medios y unos financió estas películas que así unos cabezazos si luego no vamos a poder hacerlas entonces solemos decir que en la medida que nos llevemos bien y unos volamos demasiado Capullo era haremos más juntos luego debe es verdad que son pelis que quedas desgastan mucho a todos equipo nuestras emocionalmente intelectualmente físicamente son películas calzadas de hacer

Voz 1457 18:55 bueno es que decía también Isaki Lacuesta en San Sebastián recibió el premio subió Israel que es el protagonista que sale de la cárcel eh por una pena de narcotráfico

Voz 3 19:05 en la vida real no aparece sí que su hermano

Voz 1457 19:08 H y de buen ese sí que es verdad que está en la Marina entonces él lo que decía Isaki Lacuesta es que por favor que le dieran AIR da papeles no porque él es de de estos actores naturales no que Iván que tú dices bueno que que complicado dice porque me gustaría volver a retomarlo dentro de doce años pero dice bueno pero que complicado que esté pues que que que pueda leer e interpretar a otro o a otro personaje también se quejaba ahí decía bueno vamos a ver qué voy Hood no es la primera película sobre el paso del tiempo no que eso ya lo había hecho trufó con actuando Anel no que osea como que que esto es una bueno pues que es una película más sobre sobre sobre el tiempo y la verdad es que a mí me parece que Isaki Lacuesta hay que reconocer que es un cineasta con una energía titánica

Voz 0544 19:54 pero yo insisto que por ejemplo la prospera pell me es una película que me gusta más porque es más ficción me gustan más las historias así con apariencia de película peliculero

Voz 1457 20:05 las películas películas

Voz 0544 20:08 pues menos menos hiperrealista es así que no sé es una gusto personal

Voz 1457 20:13 si no y además él quería subrayar mucho verdad Pepa

Voz 1463 20:16 si no es un documental porque es tan real

Voz 1457 20:19 al empieza con el parto de un de de un de una niña que es una de las hijas de guerra que uno que es ya empieza a más de que prácticamente te vuelca en la silla porque dices que pasada il eso te hace meterte en una sensación de realidad que que esa es engañosa pero quizá en gente tan insensible como tú él no

Voz 0544 20:40 totalmente

Voz 1457 20:42 con otra película que es totalmente ficción es este Argentina se titula El amor menos pensado es una comedia romántica protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán fue también pasó por sanción no fue la película de apertura y cuenta pues la ruptura de un matrimonio llevan veinticinco años casados y un buen día dicen pues lo vamos a dejar a lo vamos a dejarnos queremos mucho pero que nos aburramos un poco y ese es el principio de la historia dirige Juan Vera que es un señor veterano también como él y como yo sí pero es debuta en la dirección a pesar de que él es un productor conocidísima de películas como por ejemplo el hijo de la novia vamos al cine a las ocho

Voz 4 21:27 pero no a las ocho tuyas

Voz 1268 21:30 a las ocho bueno aquí mucho

Voz 14 21:32 nada

Voz 1457 21:37 todo empezó hace tres años cuando ilusión

Voz 15 21:39 estoy en España

Voz 4 21:40 creamos Boozer contó

Voz 16 21:43 nosotros sabíamos sino hacerlo

Voz 4 21:45 ah sí

Voz 1463 21:48 bueno qué os ha parecido pues que esa conversación la podríamos tener tuyo dentro de un pase perdona pero esta semana he llegado he llegado a tiempo pero siempre que llevo me dicen Pepa hasta dentro de hoy qué culpa tengo yo que no tenga nada que hacer en su vida como esta esta mujer esta pobre mujer es eleva el hijo y toda su vida se derrumban bueno yo que esta mujer

Voz 17 22:12 pero espero que no les dice esta mujer que se derrumba

Voz 1463 22:18 me porque es ella la que empieza la que quiere romper la relación bueno no voy a hacer un spoiler porque pasan la primera escena culta dice es interesante en esta comedia a mi me parece que claro en una comedia romántica donde tienes a Mercedes Morán Ricardo Darín pues ya puedes hacer el guión más todo el mundo que siempre va a funcionar porque son es que son maravillosos ellos sólo principal de esta película que bueno tiene cosas interesantes como un poco el tedio de las parejas que llevan toda la vida en la ruptura sin que pase nada sin que haya nada el buscar fuera ver que hay algo más entretenido eh bueno este tipo de cosas que pasan en la vida

Voz 0544 22:56 si no no estoy de acuerdo a mí lo que pasa es que el planteamiento es más falso que un billete de tres euros es decir que exhibe las personas están bien y viviendo bien para que se van a separar no que es lo que me dicen ellos en la película no hizo si estamos siempre vamos a separarnos no a ver qué pasa a ver qué ocurre no y entonces pues yo creo que también la película cuenta eso que hay muchas veces que nos creamos muchas expectativas sobre lo que hay fuera de nuestra vida diaria que creemos que nuestra vida es muy rutinaria muy aburrida muy cerca de las demás es muy excitante

Voz 1457 23:33 eso te pasa por ver Instagram

Voz 0544 23:37 Nos algunas ex compañeras

Voz 12 23:40 no lo digo por nadie de por aquí pero bueno sino que está por Australia

Voz 0544 23:46 bueno pues nada que entonces eso es lo que pasa en la película cuenta eso que muchas veces los construimos castillos en el aire y pensamos que la vida de los demás es excitante o fuera de nuestra rutina diaria eh vamos a ser maravillosos súper felices y no es así la vida ordinaria es aburrida hay que ser aburridos diariamente la la compañía de la pareja es un coñazo normalmente eso hay es verdad

Voz 3 24:12 sí sí sí

Voz 17 24:15 con eso no se construye una película

Voz 0544 24:17 pues entonces hay que hay que ser ser falso pensar eso que a Ricardo Darín sale del matrimonio y se liga con jovencitas y estoy estupenda no señor

Voz 1268 24:27 es una así me parece la película muy

Voz 0544 24:30 Alsa eh muy increíble il eso sí los dos actores están estupendos

Voz 3 24:35 bueno sé que de acuerdo con el euro ya empresarial de opinión

Voz 1457 24:39 como añadas pero también me parece que tiene partes lo bueno es que es maravilloso verles es muy increíble ese buen rollito durante toda la película porque yo sí que puedo entender que el que las cosas se deterioran y que uno puede bueno pues no estaba tan mal que es lo que dicen es que los segundos matrimonios duran más que los primeros porque ella es que no no es que era ella o él es que esto es así sea que en ese sentido me parece que es un poco un producto una película hecha para para una edad a pesar de que en San Sebastián recibí un brote me dijeron que ni hablar que esta película le interesa a todas las generaciones es bueno precisamente en Sanse

Voz 1463 25:16 por una cosa así que te tienen algo de razón en el sentido en el que están copiando las tonterías que hace la gente de mediana edad como yo es impresionante

Voz 1457 25:26 bueno El director y hablaba de del de cuál eran las razones para entrar en el en este amor no en el amor en este amor barra desamor Maduro no

Voz 18 25:37 amén de son preocupaciones preguntas hago quizás se me parece que hacer es gente que está bien otra también que lo que pasa con el amor de los basado en el deseo de lo que pasa con la pasión que entendemos cómo vamos a tener una pareja en la leerlo el tiempo PT son preguntas y preocupaciones que me quería estar que no queríamos a ser

Voz 1457 26:04 sí Darín que que es infalible en las entrevistas en las ruedas de prensa porque es realmente hay que reconocer que es un nombre que tiene que además es muy analítico y entonces el daba las claves de la película

Voz 18 26:17 el una de las claves de esta película no sé si consciente o inconscientemente que un más allá

Voz 19 26:28 eh hubo una relación de pareja

Voz 18 26:30 eh no no desenfocada sobre las individualidades de lo que le ocurre cada uno en su propia fantasías las incertidumbres las preguntas que nos hacemos internamente que difícilmente pongamos sobre la mesa en un cara a cara con el otro y me parece que esa es una es la clave de la de la película a Ávila

Voz 1457 26:51 hablaba muy bien lo que sí que es verdad que es cierto que que el foco no está solamente en uno de ellos y el otro es un muñeca Jo sino

Voz 1268 26:59 en los dos tienen muchas motivaciones pero a

Voz 1457 27:01 me pareció que el análisis más interesante lo hacía el actriz Mercedes Morán sobre este tipo de de comedia romántica si la manera de tratar la separación

Voz 20 27:11 divorcio o la separación no he vivido como un fracaso ni como una de otra sino con

Voz 21 27:18 en un momento de

Voz 20 27:21 donde dos personas deciden terminar algo y comenzar otra cosa eh y en este sentido creo que todas las comedias románticas eh que yo he visto no no no no no ponen el acento ahí no

Voz 1457 27:34 bueno pues es una película que anima divorciarse no pasa nada no es un fracaso es una cosa que no está mal por un lado y luego por otra parte ya terminamos con el Greim que es ese personaje cascarrabias Elio no se siente estás convirtiendo en nuestro greens oye que normalmente es nuestro Galán claro no caballeroso madre mía después vuelve el green Si este personaje que odia la Navidad como Pepa y plantea terrestre plantea terminar también con ella esa animación no está Jim Carrey no tiene nada que ver es de los creadores de los Minyons con la voz de Ernesto Alterio en la versión española

Voz 22 28:13 durante toda mi vida la Navidad no ha hecho más que marcarme la existencia eh lo que pueda de convertirá en Santa Clara para ropa estola la vida el puede repartir los regalos en una noche pilló robado

Voz 16 28:28 que tiene Santa que no tenga yo

Voz 1457 28:32 muy bien Ernesto árbitro serio

Voz 3 28:34 en el olvidarte de sangre ya qué tal

Voz 1365 28:39 Prince Laura y bueno en defensa de Elio todo gruñón tiene su lado bueno a mi me gusta mucho adiós me gusta mucho la personalidad de este personaje porque a pesar de que tiene su lado oscuro y tal pues tiene un lado también muy creativo es es un gran inventor tiene algunos gags así gracias ellos Eden lo malo que quiere será a veces es hasta tierno pero creo que es una película que se enfoca cien por cien a público infantil y que hace

Voz 1457 29:02 ante poco por Carlo también al público

Voz 1365 29:05 sí que es cierto que de algo de humor pero tampoco es que destaque por ello

Voz 16 29:09 sí que me quedo con con una

Voz 1365 29:12 con una segunda trama que más bien es como una especie de narración paralela porque casi parece otra protagonista una una pequeña niñita que quiere hacer más feliz a su madre porque siente que tiene poca ayuda en casa y lo que me gusta es que se destaque que está madre necesita ayuda pero no por el hecho de que no tengo marido porque es como estar cansado Ésta no sé por qué porque tiene mucho trabajo tiene que cuidar de los hijos pero no se destaca el hecho de que no tenga marido que no lo tienen

Voz 1463 29:36 hasta esa también me quedo con con

Voz 1365 29:39 la calidad técnica de la animación porque es increíble pero es un poco ñoña

Voz 1457 29:43 además ha estado con Ernesto Alterio ir evidentemente Laura que es como la desde la escribe entonces es ese antisistema anticapitalista le ha sacado pues evidentemente un un corte pues contra el consumismo

Voz 16 29:58 el club que les da una vuelta todo lo que tiene que ver con la tradición de Navidad e también nos hace pensar hasta qué punto los estamos pasando consumiendo y es que hubiese todo yo creo que

Voz 1457 30:14 pues hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias por la reflexión del consumo esta Navidad vamos a tomar tortilla de patata

Voz 16 30:22 ya hay agua

Voz 1457 30:24 Castro hasta luego hasta luego hasta luego

Voz 25 30:58 a mí para hablar de series seguimos con Pepa Blanes que no ha sido elegido este este

Voz 1457 31:06 bueno ahí tenemos a la responsable

Voz 25 31:09 lo que pasa qué pasa bueno tampoco

Voz 13 31:12 qué sensibilidad tenéis todos oye pues es que esta canción salen la serie de la que

Voz 1457 31:17 vamos exactamente hoy vamos a hablar que no era justifica series españolas de sus segundas temporadas empezamos todo por vergüenza que expresa sería incomodísimas de Javier Gutiérrez y Malena Alterio que nos han a mi a veces me hace sentir tan mal que que me tengo que ir a mitad de capítulos luego vuelvo lo he oído más veces sí sí oye no me digas que me repito no pero me refiero que me lo ha dicho Nadal pero veía ya está disponible en Movistar Plus hay vosotras que es lo que os pasa porque Pepa solamente se se se crispa con el miedo

Voz 1463 31:50 a mí me parece a mí me parece maravillosa es verdad que me

Voz 1268 31:54 asusta es es una semana terrorífica mucho sí

Voz 1463 31:56 expertos en muchos momentos la primera temporada quizá era algo que horroriza daba más terrorífica porque era más terrorífico porque había cosas que pasaban que no que era muy probable que me pasaron a mí algunas no todas en esta las cosas son tan extremas que aquí mira fíjate yo me separó mucho el personaje en esta segunda bueno

Voz 1268 32:17 eh es verdad que es una temporada pues eso mucho más extrema vamos a recordar un poco para los que no recuerdo todavía no han entrado en vergüenza entre en vergüenza pero estas una temporada más cortas son seis capítulos así que es una buena oportunidad para engancharse los protagonistas son una pareja de mediana edad Jesús y Nuria Javier Gutiérrez y Malena Alterio él es un fotógrafo pues de banquetes bodas bautizos que ahora pues está en un momento de transición profesional dejémoslo ahí ella pues tiene por fin un empleo y bueno pues en la prima la temporada no lograban quedarse embarazado pero en esta segunda entrega se enfrentan al reto de ser padres

Voz 16 32:51 no de bebe de baby Davis y su ir su mujer esto no puede ser este este niño tiene por lo menos diez años

Voz 3 33:08 ten Ten Years

Voz 16 33:12 cinco años

Voz 3 33:18 como Aznar es decir se entonó el arranque ellos en una exactamente a un orfanato en África adoptando a un niño

Voz 1457 33:27 que yo que parece que tiene diez años porque es altísimo pero tiene cinco Si bueno tiene también hay hay un bebé

Voz 1268 33:35 bueno eso es una bueno pues ése en esta nueva aventura como progenitores bebé no surgió así la temporada tienen un bebé Julia ellos sufren todos son son padres de pronto si en esta nueva aventura pues encuentra con otros padres y así pues conocemos a los personajes como la pareja ideal formada por Guillermo y Andrea a la que ellos admiran mucho son

Voz 19 33:56 se trata Nuria que bonita la tela que es verdad es soplará africana labrada con esta Télam de llevado a partes casi desde que dicen que es mejor porque si el niño está conectada con los activos de tu corazón industriales en un carril

Voz 3 34:12 bueno padres porque yo pese la dice yo tengo que ser Talaván

Voz 1268 34:17 no porque la pobre Nuria pues ella intenta allí

Voz 3 34:19 has era un padre y una madre

Voz 1268 34:23 bueno pues también hacer frente a este hasta pareja ideal hay otro y otra apuesta porque por primera vez nos encontramos con una pareja que son peor que Jesús y Nuria no os a los mismo Jesús y Nuria se avergüenzan de ellos son unos padres polígonos y chubascos Ramón iban esa

Voz 16 34:37 Patti felicidades eh que que una cola chinas para patente la ella llevaría todo mira por sólo para ir al trabajo hacer la compra bueno a mí me lo ha ido

Voz 3 34:54 está bien claro que no unas bolas chinas claro mensaje dijo a la vida es muy dura

Voz 1268 35:00 mujer sin filtro no eso de son son una pareja entonces buena parte de estas incorporaciones pues pues en la sede continúan personajes clave de la pasada temporada como el padre de Núria que es el actor Miguel Rellán que continúa teniendo sus más y sus menos con su yerno Oscar

Voz 1457 35:13 Vito Sanz el actor Vito Sanz el antiguo compañero

Voz 1268 35:16 de trabajo de Jesús que sentía cierta predilección por las mujeres mayores que todo el botín

Voz 16 35:22 está en nuestra rota ya lo he dicho antes bueno se ha utilizado el lo sé porque los eh cualquier cosa que necesites ya sea hablar de esa o arte lo que sea a que tiene soñando pero sobre todo tiene su amigo ya lo sabes Jesús es decir grandes Vengag Rellán viendo Aranguez como es es es el de Pérez

Voz 1457 35:47 yo le mira con desprecio no puede total y absoluto a la verdad es que es duro haber entrado ya en esta familia tengo una a una sensación de que claro no lo que dice Pepa yo también siento que yo no soy tan mala mete patas desde dice la verdad que no hemos reformado es simplemente que sean excesivo excedido hace estado con el equipo Laya que que has contado

Voz 1268 36:08 bueno pues para empezar Javier Gutiérrez y Malena Alterio me repitieron lo que ya os había avanzado Javier Gutiérrez a vosotras hace unas semanas escena

Voz 16 36:16 no sé qué más tener sexo de la segunda temporada de vergüenza va a marcar un antes y un después en la sexualidad los españoles y en la televisión de nuestro país no pasa que están generando demasiada expectativa a lo mejor

Voz 15 36:27 luego cuando no es superior a lo que los espías

Voz 1268 36:30 fue inversa elocuentes porque esto es la

Voz 3 36:33 te va a estar esperando ese momento entonces mejor mira ellos tienen un conflicto

Voz 13 36:37 o en la cama porque claro después de ser padres pues pues no hay tiempo oí Il las cosas no se levantan y esas cosas pasan

Voz 1457 36:45 entonces a esta parte

Voz 13 36:48 deja hace para un poco reactivar ese ese ese ese deseo que que la paternidad ha amortiguado y ha bloqueado ese es uno de los de los de los llama el muy español

Voz 1804 37:03 bueno aquí estoy muy amortiguado con su pareja porque como el resto de las mujeres no amortigua nada sin sin subtipo con la libido a flor de piel

Voz 1457 37:15 pero vamos a ver si nos parece que se están multa

Voz 1268 37:18 dos ellos también está mutando sea total e decían los creadores que en esta temporada Jesús Si Nuria sobre todo Jesús tiene cierta auto consciencia de que es mete patas que la temporada anterior parecía que no me comentaban también los actores que que precisamente el contraste salas los tiras y aflojas que tienen con la pareja está chusca con la que se encuentran es porque ellos como son conscientes de que son un poco así mete patas intentan mejorar no y entonces no les sale no les no veo yo un propósito de enmienda San como que intentan ser guays no entonces es peor muy bueno pues pues pero están si están más a Nuria también en esta temporada yo creo que se luce más especialmente en todo esto de meter de meter la pata no entonces bueno sobre todo tienen hay mucho campo donde donde practicar esta estos momentos tensos con la maternidad y la paternidad no de ETA pues eso ellos adoptan este niño afroamericano afroamericano no es afroamericano pues vemos comentarios y reacciones racistas de algunos personajes

Voz 1804 38:19 Die en ese sentido

Voz 16 38:21 es una radiografía de este país y evidentemente cuando el líder del Partido Popular

Voz 1804 38:28 Nos advierte que vienen de fuera quitarnos el pan y a quitarnos el trabajo y que nos podemos preparar pues no deja de ser también una lectura del españolito medio no oí de los problemas testigos de de este país y en ese sentido las series mucho más osada más extrema iba mucho más allá de la primera temporada no a las del racismo en el también a de complejo de Edipo en una escena determinar uno de los capítulos en el que evito tiene que pasar por el trance

Voz 1457 38:55 que yo creo va sorprende mucho yo lo creo que esta es la serie que tiene que ver Pablo Casado pues sí señor

Voz 3 39:03 es un poquito más de Ciudadanos es bueno lo tiene todo vienen todo pero bueno ella

Voz 1268 39:09 que nos comentaban que cambian los tembló pueden ver

Voz 1457 39:12 los pesados de del trapo sabe de ellos los no padres pesados

Voz 1268 39:17 Aus también perfectos eso también se decía decían los grados que se inspiran sus propias experiencias e también como padres entiendo ir pero que bueno que ellos creen que es humor es muy blanco de todas maneras a que no hay

Voz 3 39:28 qué quieren creo que es pero también para que ceda

Voz 1268 39:33 pero nada de provoca pero bueno Malena Alterio no decía que durante que ellos han sido muy libres

Voz 13 39:38 a la hora de crear sí que es cierto que durante la grabación de repente como que se cruza no por la por la la cabeza hay mirad ciertas miradas de la gente del equipo

Voz 4 39:49 sí lo estamos haciendo

Voz 13 39:51 pero eso no ha impedido que se haga yo creo que está bien que se cuente no sé es cómo cuestionar a Los Simpson que vas a cuestionar era curioso que

Voz 1463 40:01 ya a Javier Gutiérrez trece abonos que Cabestany

Voz 13 40:03 en Ifema Armero Stephen unas

Voz 1463 40:06 cosas luego cuando las ven representadas en bueno pero es que esto es demasiado sentido el esquí y era tramposa

Voz 1268 40:12 la famosa escena de sexo lo estaban comentando la rueda de prensa e también humana y como peleas hoy decisión a ver quién quién la primero si se atrevían a escribir la escena luego quién lo rodaba porque decía que castaña a Fernández Carmelo tú no que no eres fino pasas para estas cosas no es fino desde el otro decía no no pues no sé pero yo también quiero estar ahí en el rodaje luego lo había robado dos pero pero final lo vas a rodar así total que buen fin bueno ahí uno Se frena al otro pero no van haciendo y se van se van a digamos acoplando se iban compensando pero bueno hablando situaciones incómodas también pues aprovechamos para preguntarles a a a Javier Otero llama era sobre la polémica de Leticia Dolera y el famoso embarazo embarazo de Aina Clotet

Voz 1804 40:53 bueno es delicado yo a las dos posturas eh entiendo las posturas esto deja de ser un negocio oí y entiendo que escuece a uno les pidan

Voz 0056 41:04 cuando la han contratado para algo pero

Voz 1804 41:06 también hay motivos suficientes si hay escenas de desnudo en la que el personaje al personajes el exige ciertas cosas hay unos una persona rueda con una dificultad que es la el embarazo y demás entiendo las dos cosas delicado también yo creo se ha pervertido todo hoy emponzoñar por las redes sociales porque además Leticia Dolera es una mujer muy muy comprometida hay muy activa en las redes sociales y eso hace también que que se haya magnificado todo no

Voz 1457 41:32 pues sí la verdad es que ha sido en efecto un tema o un tema delicado que además venía totalmente al caso la la pregunta porque las series de la paternidad y la maternidad han sido series de este año también la de Berto

Voz 1268 41:46 exactamente ir Straw también irá la

Voz 1457 41:48 el Leticia Dolera exactamente déjate llevar

Voz 1268 41:51 qué pues eso hay que que creo que es el personaje Leticia Dolera el que está embarazada original osea que que que sí que bueno ahí siguen saliendo noticias por lo visto sobre el tema así que bueno

Voz 1457 42:02 pues eh ya veremos de momento un recomendamos vergüenza la segunda temporada eh que si yo creo que es una

Voz 1268 42:10 es una comedia muy redonda tienes que entrar o no entrar siga que lo mismo te dan los cuatro malos mil más no dice la expresión los siete males no vale lo siete pero operamos que que si mientras entradas de lleno

Voz 1457 42:22 entrasen es la vergüenza ajena total bueno pues vamos con otra serie también de Movistar que tiene segunda temporada la peste

Voz 19 42:30 no

Voz 26 42:36 la serie creada por Alberto Rodríguez y Rafa Cobos son el director y el guionista de las películas

Voz 1457 42:42 las de de Alberto Rodríguez La la mínima al hombre de las mil caras estuviste en el rodaje Lalla cuéntanos

Voz 1268 42:49 estuvimos estuve en Carmona en

Voz 27 42:52 en la en Sevilla en el convento de la Concepción que es un edificio impresionante del siglo XVI sabes que que la dirección de arte de esta serie es una maravilla y bueno pues allí había

Voz 1268 43:02 buenas casas adosadas de las monjas que fueron construyendo alrededor del convento que forman una especie atrasado de trazado que han aprovechado para para recrear el barrio de de intramuros de Sevilla donde estaba clase media también era como el barrio rojo de las prostitutas bueno

Voz 13 43:18 ahí todo lleno de fango vivimos tus botas

Voz 1268 43:22 claro que pinta tiene esta segunda temporada bueno pues es hay un cambio importante con respecto a la primera bueno para empezar en cuanto a la trama arranca cinco años después de la de la primera entrega cuando el protagonista Mateo que no os acordáis que gasté ex militar y hereje que había estado resolviendo crímenes vital en en la Sevilla estamos tan oscura pues vuelve a Sevilla se había marchado vuelve para ayudar a su protegido Valerio así lo explicaba el director Alberto Rodríguez

Voz 0056 43:47 hemos dejado atrás todo todo lo lo que le ocurría Mateo todas la depresión Le Mateo todo el mundo que oscuridades Mateo y de pronto en la encontró la luz esto sí pero eso ha hecho que la serie cambia de tono radicalmente y ahora es una historia casi de aventura en continuo devenir de acontecimientos ella peripecia

Voz 13 44:08 la que ha perdido a perderla la la oscuridad de así han hecho May como cambia un poco de giro porque

Voz 1268 44:15 que para empezar además ahora en esta Sevilla no hay peste eh es una Sevilla más luminosa pero pero al mismo tiempo también es más corrupta no entonces bueno por supuesto

Voz 3 44:23 algo ruta nada bueno

Voz 1268 44:27 lo más política hará hablaremos de guionista Rafael Cobos ha tomado las riendas sustituía Alberto Rodríguez como como su runner iconos explicaba el porqué del cambio de todo

Voz 0056 44:37 no vio nada digamos vocación natural por movernos a otro territorio el Instituto por otra parte que tiene está ahí ahí algo que pensamos que teníamos que hacer desde el principio por otra parte si también bueno pues toda ese lado tembloroso de critica que se Camilo juzga no sólo en el sentido más literal de la palabra sin ningún sentido más filosófico el término de todo eso que dicen que demasiado crítica demasiado bueno pues diga se recoge también de ahí yo creo que sumando pues pues aunque la intención hacer una cosa mucho más directa y mucho menos en ese sentido pesada

Voz 1268 45:13 decías que Alberto Rodríguez está menos vinculada a esta temporada como es el papel

Voz 1457 45:18 porque sea el show Gran eres el que el que lleva como le

Voz 1268 45:21 las riendas del capataz total que en este caso es Rafael Corsi y bueno la verdad es que en España todavía es un poquito exagerado decir que tenemos runners

Voz 13 45:29 que todavía está eh todo más

Voz 1268 45:32 es más dividido y no no hay no hay tanto un creador tan potente pero pero sí en Alberto Rodríguez por ejemplo ya no ha participado en el guión de la primera temporada en el aire la segunda temporada ellos arrancaron la serie como creadores y los dos estuvieron en el proceso y entonces aquí he Rodríguez está ya escribiendo el guión de su próxima película iba bien aquí es los dos primeros episodios de de este esta entrega los cuál o Fincher los cuatro restantes corren a cargo de David Villanueva que ha dirigido capítulos de series como pulsaciones o Gran Reserva

Voz 1457 46:04 bueno y que además es el hermano de de Tristán Ulloa y que y que decía eh de esto Alberto Rodríguez

Voz 0056 46:11 es que acabé tan cansados de la primera temporada de cuatro capítulo Si un poco ser responsable del contenido general de todo fue tan junto a Rafael como fue tan sumamente devastador no sé cómo decirlo que acabe completamente agotado entonces

Voz 16 46:28 después de ese año y medio

Voz 0056 46:30 necesitaba unas vacaciones y me desliga por completo de lo que era la segunda temporada entonces yo vuelvo a entrar porque se abrió un pequeño hueco y la posibilidad de hacer un par de capítulos suelto y eso ha sido lo único que que aún con lo cansado que estaba me atreví a abordar la verdad es que él

Voz 1268 46:47 otro que necesitaban ultranza oigas no es que lo de la tele son maravillosos Alberto Rodríguez Ibarra flacos y claro es que es además prepara una película no con lo minucioso que piense para dirigir para dirigir a los actores que es una de sus marcas no en todas las películas entonces bueno es entendible no que una serie de estas características pues al final digas mala pata aquí

Voz 1457 47:12 hasta que llega bueno es una serie que tiene una es un presupuesto brutal seguro que me Movistar otros estarán diciendo que los labios gastado todo Chava

Voz 3 47:24 a ver la primera temporada

Voz 1268 47:26 la que se se dijo que que habían negado los diez millones de euros si contaban con ciento treinta localizaciones en esta segunda entrega hay todavía más escenarios nos comentaban que incluso están construyendo una calle en Utrera que se ha hecho como reversible no un abrigo reversible esto sirve

Voz 3 47:40 con lo que les nobles trapos para calle popular no porque claro es que aquí hay que aprovecharlo todo pero bueno esta entrega se aleja de la religión para poner el acento en la política

Voz 0056 47:49 en la semana del pensamos que era interesante que la PCP estuviera más Liga llamó a la corrupción más Liga bueno a todos sobre elementos que florecieron consideramos que era interesante hablar y las que te me ha tocado la segunda algunos muy relacionado directamente con la política no tiene sentido estricto de hecho uno de los personajes de nuevo que donde buques el asistente de la ciudad personal como tal o vinculados también porque no a la otra política la politica de calle que es la política de un grupo culo vean pone de ladrones de mafioso valga la expresión que también de alguna forma están gobernando la ciudad

Voz 1457 48:24 bueno ha desaparecido Manolo Solo que a mí me encantaba

Voz 1268 48:28 ah sí han quitado Sors han girado Un poco desde la religión han ido más hasta el poder civil entonces Manolo Solo no entraba aquí dentro había mucha hay mucha aventura como decían eh porque además Alberto Rodríguez comentaba que se lo estaba pasando bomba que está rodando con agua con nieve eh con un montón de cosas y luego la parte siempre de de la corrupción ni de al análisis un poco social que tienen ellos que Rafa Cobos también de FIA pues que sí que siempre pues que se está relacionada la política con la falta de de servicios entre comillas que se da que da el poder que da el Gobierno a los ciudadanos no como que los ciudadanos se tiene que buscar la vida para tener agua potable para tener no sé que en la Sevilla del siglo XVI

Voz 3 49:07 imagínate ellos más fluida depende ahora el diez de plenos

Voz 1463 49:11 me encanta que se incorpore al reparto eh moreno Borja que es uno de los protagonistas de Carmen y Lola la película que hace de Vargas en Arde Madrid las de Paco León y que no va a hacer de gitano que va a hacer de no

Voz 3 49:25 le spoiler bueno igual estaba por allí pero bueno

Voz 1268 49:30 así que estaba por un lado me hablaron de Ponte Corvo que es este que lo interpreta Federico Aguado que es éste el que está basado en un alcalde un alcalde real que se apellida va puño en rostro que era un señor muy estricto que ese vestía deben de mendigos sin filtraba entre las gentes de la calle para para averiguar hay cosas igual que se ve que duró poco

Voz 3 49:50 pero no huele a campaña lentitud Esperanza Aguirre santo a las papeleras

Voz 1268 49:56 hago todos estos trapicheos que que comentábamos de corrupción que es Lagar Lagar Dunia que era una mafia que me comentaba Rafael Bosch que existen hay mucha literatura

Voz 1463 50:03 la que no existe mucha documentación real eh