Cristina Tardáguila: "Los datos y los hechos han perdido contra los deseos y los gustos"

Voz 1603 00:00 fíjate al a la lista que has hecho sumarle ahora suma ahora lo que supone el engaño visual esos esos vídeos que sí que no son ciertos y que tú atribuye ese tal pero luego técnicas que permiten ahora simular que un político por ejemplo he dicho una cosa que no ha dicho pero son realistas que parece que están hablando yo sé Obama lanzando improperios tú lo ves ir es incapaz de detectar que el vídeo está manipulado eso es una noticia obviamente no pero nos llega en formato noticia nosotros nos creemos que es una noticia porque tiene todo el aspecto de las noticias tal y como las conocemos pero menos

Voz 0313 00:39 por eso está hagamos tenemos la suerte de trabajar con mucha diario con el tema del lenguaje y las palabras dejemos noticias falsas son una mentira no es una noticia es otra cosa es otra cosa verdad empecemos por eso no

Voz 0827 00:52 sí lo que pasa es que claro

Voz 1603 00:55 en los tiempos que vivimos

Voz 0827 00:58 en una rapidez en una redacción donde los periodistas señor cada vez están desapareciendo más en donde nos encontramos con que los controles también están desapareciendo y por otro lado las maquinarias cada vez son más sofisticadas para intentar colarnos goles que siempre nos han intentado con largura

Voz 1 01:16 esa es desde la cuando tenía lo que pasa es que ahora en la red

Voz 1603 01:19 mientras mucho más sofisticada y si no estamos bien alerta no estamos capacitados como para detectar que hay puede haber una mentira pues es mucho más pero también hagamos autocrítica hay medios que se autodenominan medios de comunicación que se dedican a difundir de manera deliberada noticias falseadas manipuladas Icon titulares que llevan al engaño que sí que son noticias pero la el titular de la forma de de venta es claramente una tergiversación de la secuelas vuelos en los que de vez en cuanto que se envuelve deben cuando que cuando

Voz 0313 01:55 cuela secuela Cristina Tarrega águila buenas tardes hola buenas tardes felicidades que esa tarde periódico que lo sepan los oyentes El Periódico de Cataluña que cumple cuarenta años de vida ha decidido instaurado convocarse la primera edición de su Premio de Periodismo y la primera premiada es Cristina con su trabajo en agencia lupa desde hace cuántos años Cristiano llevamos tres años trabaja

Voz 1 02:14 a nombre de grupo está bien traído no para portugués en España funcionase no

Voz 0313 02:19 entidad de joder de de de de de de de falsedades de de bulos y de qué dimensión

Voz 2 02:25 tocáis a diario bueno pues todo ya digo de centenares de miles de sillas

Voz 0313 02:28 las hacéis trabajo selectivo claro

Voz 2 02:31 bueno la agencia lupa pues somos quince personas hoy día y trabajamos pasa bastante pues los números que tengo más grandes para enseñar a los oyentes de del programa en los tres meses de la de la campaña electoral de Brasil hicimos en la primera vuelta pues ochocientos cincuenta facha Hince no ochocientos cincuenta chequeos la gran mayoría falsos eso es bastante en el último fin de semana la secunde la segunda vuelta sea sábado y domingo votación hicimos en cuarenta y ocho horas cincuenta noticias falsas

Voz 0313 03:02 quitado lo de lo del hombre que apuñaló a Bolsonaro si era del PT tenía una foto con Lula

Voz 2 03:07 esa es una es es un cuéntanos alguna otra de esas que aquí no ha llegado deben ser vitales pues hay una del mismísimo día él si hay que acuchillarla personaron había otra foto igualmente falsa que era de Bolsonaro con la camiseta amarilla que llevaba el día que le atacaron entrando sonriendo muy contento en el hospital y la gente compartía esa foto diciendo pues todo ha sido una falsedad montó como no se veía sangre el aumento del del cuchillo pues la gente decía entonces es todo es un gran teatro resulta que la gente no dio entonces dio el trabajo de ver que el mismo día por la mañana había visitado un hospital entonces repartiendo información para pagar Bolsonaro entonces habían dos imágenes por lo menos dos de imágenes e pues recorriendo toda la Internet con información falsa una en favor de Bolsonaro encontrar

Voz 0827 03:53 el cuales trabajéis de oficio digamos por una parte pero por otro lado trabajéis a partir de denuncias que hace claro llama la atención

Voz 2 04:01 bueno el el agencias lupa trabaja junto a Facebook tiene un producto un proyecto que me imagino que llega a España muy breve que es recibimos denuncias hechas por usuarios de Facebook que dicen Esther post o esta foto o este video de este enlace pues suena falso y entonces tenemos un das por una plataforma en la que vemos esas denuncias a partir de ahí vemos pues sí crecen mucho si se comparte mucho y claro la velocidad

Voz 0313 04:30 con Brasil y aquí todavía no todavía no funciona

Voz 2 04:33 veinte países del mundo poco más de veinte países del mundo que tienen ya este programa activo se creó después de la elección de Trump hija pues en Brasil estreno en mayo de este año y me imagino que llegarán a España hombre claro

Voz 1603 04:44 eso no lo pueden hacer los algoritmos ahí tú necesitas humanos El ojo cojo material con criterio para porque cualquiera puede denunciar un titular que no les gusta entonces tú necesita

Voz 3 04:56 las eh que hay ya una curación humana de lo que estaba ocurriendo para separar polvo de paja falsas eh

Voz 1603 05:05 denuncias también es decir es un es un trabajo necesitas montar equipos porque eso los algoritmos todavía no son capaces de sonríe

Voz 2 05:13 recibimos mucha muchas opiniones recibimos Orozco que la gente no cree

Voz 1 05:17 no el régimen de todo

Voz 2 05:20 pero ahí está la parte humana El facha Aquino sea el chequeo de datos jamás se podrá hacer sin humanos en mi opinión por más que se matice el proceso realmente es algo es fundamental que sea el cerebro humano que diga eso es un chiste y eso no es

Voz 1826 05:33 hace hace falta la parte humana sobretodo porque tenemos como cierta tendencia hay por eso han ido creciendo a lo largo del tiempo las leyendas urbanas esas que van de Boca Boca porque tenemos como cierta tendencia natural y eso parece que es innato al ser humano en todo el mundo ha

Voz 0313 05:46 a adquirir a nosotros que unirnos creer más la lo falso que no lo son parece reacción

Voz 1603 05:53 Manolo nuestra porque os lo llamativo porque

Voz 0313 05:55 seguramente conecta con algo que pensamos o con algo que desearíamos que ocurriera conecta con nuestro burbuja pero pronto

Voz 2 06:01 yo llevo diciendo que la esas elecciones en Brasil ha sido las elecciones tienen que en el en las que los datos y los hechos han perdido para los deseos las creencias y los gustos no la gente realmente sea el trabajo de periodista en Brasil en los últimos meses ha sido pues que a traer a la cara del ciudadano pues hechos que van en contra de los que las cosas que ellos están creyendo deseando tres que la gente desea que el cielo sea Rosa pero el cielo

Voz 0313 06:28 vamos a hacer no Cristina ya antes decía así de pasada ya a lo mejor algún oyente pensaba exagerado que es lo de las amenazas de todas partes no es ninguna exageración verdad

Voz 2 06:37 ninguna exageración en desgraciadamente no en Brasil la Asociación Brasileña de periodismo investigación habrá allí en en en portugués mantiene una lista de actualmente dio creo que son ciento cincuenta y tres periodistas que están viviendo bajo amenaza ir desgraciadamente está mi nombre y otro cinco por cinco periodistas de mi equipo desde mayo recibimos tuits abiertos Si me series que también encerradas en cosas en plan Vamos vamos a pillar uno a uno no van a conocer el próximo presidente país esto viene todos los lados vienen quería preguntarte cuál es el origen viene de todos los lados Francino viene de la ultraderecha viene de Esquerda pues viene de arriba abajo gordo delgados vienen absolutamente todo de la gente que no tiene mucho aprecio a hechos hechos y datos tu pero tú vives con protección o

Voz 0313 07:29 sí adoptar alguna medida en fin preventiva de

Voz 2 07:32 que no que algunas cosas claro que sí hemos adoptado algunas cosas pero realmente lo que hemos hecho es cerrar todo nuestro contenido personal en las redes sociales y abrir por otra parte a ser cada vez más transparente el trabajo de Chequia hemos hecho por ejemplo hemos adoptado una una un ombudsman como dices español donde un defensor del lector eh a lo largo de la campaña hemos invitado a un a un grupo el documental cuenta listas para que estuviesen en lo reacción en los días que hicimos el fax check in life pues en directo no dicen los debates de televisión para que dieran grabaran luego hicieran un documental de cómo funciona este día tan fundamental hemos ha puesto al final de todos nuestros FAZ pues dos un par de preguntas pues si están de acuerdo con resultado sí o no integrado clasifican la información que reciben las personas puede realmente evaluar nuestro trabajo instamos tras aparentando al máximo

Voz 1603 08:32 el proceso fabricado noticias falsas sobre vosotros a esas tengo si excelente el desprestigio es un arma de destrucción masiva perfecto somos

Voz 2 08:43 los claramente siendo criticados por vendidos a uno incluso más que esos dos nada más yo soy digamos pues la sobrina de York solos no encaja la gran grave Rivas vino aquí también llega a esta consideración de hecho no no siempre nunca se agrupan no tiene ningún dinero de George Soros pero tengo hay dibujitos muy feos circulando por Internet como si yo fuera yo qué sé la sobrina de George Soros muy conocido no oye Cristiano cuántos años hace que te dedicas al periodismo que yo bueno yo tengo treinta y ocho años he mirado en el dos mil dos estuve aquí en España para un máster hay pues ya está desde entonces que

Voz 0313 09:29 qué tiempo dieciséis no te lo pregunto por si te imaginas dentro de pongamos cinco diez años trabajando específicamente en lo mismo o crees que habremos superado ya esta epidemia que no sabremos vacunado bueno hay una previsión por ahí que dice que en dos mil veintidós insisto no digo noticias todo lo que circule la mitad serán falsedades que XXII está a la vuelta de la esquina tú te imaginas trabajando mucho tiempo más en este apartado específico de la profesión o te gustaría trabajar digamos en cosas más entre comillas normales sabes

Voz 2 10:01 yo creo que no vamos a salir de las noticias falsas tan rápido pero igual pienso vuelve atrás en el tiempo y a lo mejor el oyente recordará el tiempo en que nosotros recibimos del spam basura otro ejemplo estábamos todos los muy locos porque teníamos nuestra bandeja de entrada llena de tontería doce tanto eh no no hace tanto claro que pasó la prensa pues escribió bastante sobre que no se podían dar al enlace ese porque nos quitaba las fotos robaban nuestras contraseñas de banco todo no no Él la justicia por lo menos en Brasil pues pues ponía en la cárcel pues gente que usaba mal este este tipo de de de email el el los diputados y senadores en Brasil pues pasaran a obligar por ley que al final del email pues tuviera que haberla la opción de decir escribirte de esto qué tal hoy día y las empresas de tecnología pues crearon la bandeja de spam yo iría el spam ya no es un problema en tardó un poco pero se solucionó el problema el spam quizá dentro de algunos años pues juntando la prensa a la justicia la educación

Voz 1 11:03 permiso voy voluntad política pues entendido por indicado como decisión general hoy día Francino Rami

Voz 2 11:09 de lo que yo creo que los que estamos en el front son los periodistas puntos por lo menos en Latinoamérica son son cosas

Voz 1603 11:15 Cristina eso que dices es es cierto es que la educación es muy importante porque tenemos todos como ciudadanos ya no como periodistas la responsabilidad de no convertirnos nosotros en difusores de falsas noticias porque ahora circulan a través de Whatsapp y en la en la campaña brasileña ha sido eso está claro hay gente fuera de los medios pero al final como ciudadanos necesitamos información veraz y rigurosa irrelevante

Voz 0313 11:42 bueno tenéis un apartado educativo la agencia precisamente trata de adiestrar al usuario para que descubra esas cosas no habrá una serie de de desde señales de protocolos yo qué sé

Voz 2 11:52 si el año pasado en abril de dos mil diecisiete me di cuenta que pues Brasil tiene doscientos millones de habitantes doscientos millones mentirosos porque estamos todos casi todos en su Faus a aguas a ir repartiendo tonterías no y entonces y somos quince senadores lupa pues es que no llegaríamos para combatir la desinformación repartida por tanta gente entonces abrimos Lupe educación e empezamos a dar clases no talleres y nos dimos cuenta que el trabajo de chequear es algo que puede hacer cualquiera no tiene que ser un periodista no tienen que ser ser siquiera graduado en Periodismo puede ser un médico puede ser un un niño de quince catorce años que puedes chequear una foto llevamos casi cuatro mil personas entrenadas en ese mini ejército es decir que eres está bastante bien y eso que dice estuvo está perfecto porque realmente el ciudadano de calle los que estén los están escuchando ahora puede chequear una foto antes de compartir

Voz 1603 12:43 o por lo menos no compartirlas y no está seguro si no tiene garantías en casa

Voz 1 12:48 eso debería ser un un nuevo porque nos ha llegado ninguna

Voz 1826 12:52 la foto o ningún titular sospechoso de alguien que pensadas bueno cómo va a ser esta persona quién descendía

Voz 1603 12:59 Roberto funciona porque los grupos de Whatsapp de de nuestro entorno son amigos familiares son los padres y a ver sí si si son los colegas de la redacción cualquier círculo de amistades tú recibes de alguien en quien confías hileras más credibilidad que a una persona incluso que algunos medios no es verdad chequear tardas menos que en compartir que fecha es es exactamente lo segundo no yo estoy hasta las narices de en grupos de whatsapp decir por favor en maravilloso los dos segundos que estás empleando en mandarme esta mierda emplearlos en confirmar que es una mentira porque es que es muy fácil identificar hay otras que no pero la mayoría