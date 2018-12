La última de Revilla: le pasa el teléfono al presidente de México en una entrevista

Voz 1 00:00 eh bueno

Voz 0313 00:02 voy a contarles una historia muy curiosa uno de esos episodios azaroso de la de la vida que quejo al que llama mucho la atención yo no tengo ni idea ni creo que nadie lo sepa porqué queremos más a unas personas que otras no lo sé o por qué no es hacemos amigos miren esta canción este disco de Rebeca Jiménez por ejemplo nació de un viaje a México de un tiempo de viaje bastante de largo estar en ese país pero no estaba previsto surgió así nos lo contó en su día quién aquí en La Ventana bueno pues le cambien el nombre de una cantante o de una música como Rebeca y pongan el de un político Miguel Ángel Revilla presidente de de Cantabria un día entero de que el abuelo de Andrés Manuel López Obrador que el próximo fin de semana toma posesión como nuevo presidente de México el abuelo era oriundo de Cantabria qué hizo el bono de Revilla bueno escribe una carta ahí ahí hacérselo saber no invitaba a conocer sus orígenes que suele ocurrir en la mayoría de estos casos que el aludido como mucho dice bueno muy bien gracias por avisar que puede a pasaré pero no López Obrador fue se conocieron hicieron amigos se hicieron tan amigos que donde está hoy Miguel Ángel Revilla Miguel Ángel Revilla buenas tardes o buenos días

Voz 2 01:18 a pesar de que haga Mingo estamos desayunando aquí en Palenque eso con Armada dieciocho ADN dos nuevos a la que ves

Voz 3 01:30 una Afalah no con mucha el mantenimiento niños que ellos aquí con picante como solución que dichos cuanta nada o previsto pues una maravilla

Voz 0313 01:42 pero desayunando pero desayunando dónde exactamente

Voz 2 01:46 pues en casa que quemados el pensamiento de Messi Nava menús pues el pazo cambiarla

Voz 0313 01:53 bueno pero eso eso no eso no está no eso no están no estar normal no es tan normal que sean eso es lo pregunto

Voz 2 02:01 no es impresión todavía es más yo no estoy aquí como siempre hay Cantábrico también estoy como amigo López hablado amigos amigos porque no tiene un fin yo no estoy en Bermeo hay muchas veces que querían comprar todos los políticos la tenacidad Lawn Rame pues es el creer en países ya me he encontrado de todo el mundo en contra de todo el mundo porque me menos seguí a favor prácticamente nadie

Voz 4 02:30 bueno kilos de ahí tiene

Voz 2 02:32 los nuestros hoteles con un cincuenta y cuatro por ciento de los votos expuesto a transformar Mexico que que es algo necesario absolutamente necesario yo creo que fue providencial que este hombre esté ahora aquí porque son cosas buenísimo

Voz 4 02:47 de dónde era exactamente su abuelo no de Ampuero preguntará en Si si sí claro hombre yo sabía

Voz 0313 03:04 hola buenas tardes qué tal iba a llamarle Presidente pero todavía no

Voz 4 03:09 mantiene iba llamarle Presidente pero todavía no

Voz 0313 03:11 todavía no no bueno

Voz 4 03:13 no se siente presidente constitucional nos estaba comentando Miguel Ángel Watson clarificar contigo oye que

Voz 3 03:25 que se está aquí conmigo me llenan que nos dijo que tenía que se prevé que estamos desayunando acá estén en Palenque en una entrada de la familia nada más que han dado un saludo a todo el pueblo español que le toda la región es de todos los pueblos culturas de España nacionalidades españolas se hacen en ese país esa gran nación es España un saludo cariñoso para todo los yo no voy a hablar contigo ya más porque es que

Voz 2 04:20 te voy a practicar contigo yo nada más un saludos aquí

Voz 4 04:24 un abrazo un abrazo y mucha suerte sí sí un blanco muy bien también cual yo yo yo yo sabía que esto iba a ocurrir que estaba absoluta una buena

Voz 0313 04:39 qué tal Miguel Ángel presidente y bueno yo sabía que me iba a poner a a López Obrador al teléfono tenía como una corazonada como una intuición eh

Voz 2 04:47 no no porosa vamos levantando igual yo más hubo muchísimo

Voz 5 04:53 con ella

Voz 2 04:55 que andaba por aquí es también porque llegan los siempre me vale mucho que se quiere decir preparando tomaba siempre porque eh me cuentan que a las ellas hija despacha el que va a pasar es un político ocasión yo le quiero mucho que que los que lo contaba Méjico lo tiene complicadísimo si te lo va se va se consigue el que hemos quitado México en estos momentos para que nos Page algo grave porque es un país de tantos contrastes yo tanta gente yo día de tantos que no tienen nada que es una pena está gente tan buena

Voz 4 05:36 Juan trabajaba ahora de tantos problemas maravilloso una última pregunta

Voz 0313 05:40 el presidente Revilla Silvio Rodríguez ha llegado ya está por ahí o no

Voz 2 05:45 sí se sabe ahora a a ver a dar un paseíto

Voz 0313 05:50 no no no no no no lo pregunto para que no lo pase pero ya ya ha podido cantarle salga ha tenido tiempo no

Voz 2 05:57 no yo creo que lado ya me lo habían los nosotros siempre a una marca que no todos han aguantado yo aguantado e gente algunos mueren al que hemos llegado a ver costara a este hombre por todos los medios de que estaba muy mal que falló ayer que hemos subido y bajado escaleras de pirámides

Voz 5 06:18 para hasta debajo

Voz 2 06:20 para acabar con los conmigo no quería había sido pero a duras penas el porque se ojo que no se había metido ahí a una consulta esto es un paraíso eso de Palin que lo arroyos de Palenque yo no conozco las demás pero es un aviso e una cúpula desde que llegó a reunir tanta gente tanta gente como la gente que que mía así

Voz 4 06:45 hola muy poco eh pues eso usted me hago una enorme que que son palabras mayores ya son palabras mayores presidente Revilla le despedimos Le ya como

Voz 2 06:55 sino porque

Voz 4 06:56 les pedimos como aperitivo con una canción con una canción de Silvio Rodríguez como aperitivo de lo que debe les va a regalar hoy seguro segurísimo un abrazo presidente

Voz 2 07:07 la bienvenidos a Cantabria por ahí me parece

Voz 4 07:11 mañana estábamos en Santander sí señor no lo sé que luego os hablamos lo pregunto qué abrazos