Drogba, el futbolista que consiguió la paz

Voz 0662

03:10

sí es es increíble no porque él juegan claramente pierden la final dos seis ganó el año el año también del Mundial que pierden la final en dos mil dos no se mítica yo estuve ahí en en que a Bono cuando pierden contra Zambia que era que era favorita mucho más esto es y es un hecho increíble bueno también hay muchas historias que quizá trataremos otra en otra ocasión esta Victoria pierden una de las semifinales del dos mil ocho por fin ganan en dos mil quince cuando él no está he Sin duda la trayectoria en la selección de Drogba no tiene nada que ver con lo que hizo en en Europa es un caso quizá similar a la de Etoo que a Eto'o he ha tenido algo más en la selección que Drogba pero me Drogba fue esto es casi más importante a nivel político que deportivo porque no ganar una una Copa África con una formación que ahora espectacular no porque tú has mencionado Yaya Touré estaba Kolo Touré los Kalou e IU no Cerviño ahí muchos más es es algo