Play Segunda: La revolución del Cádiz (29/11/2018)

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos el capítulo ciento setenta y cinco de segunda bienvenidos a la jornada dieciséis de la Liga un dos cero es una jornada que empieza con el Cádiz en la séptima plaza a un punto del playoff porque los de Cervera son el mejor equipo de las seis últimas jornadas de Liga han sumado dieciséis de los últimos dieciocho puntos en la jornada nueve tras perder en Extremadura el Cádiz era vigésimo en puesto de descenso con siete puntos y a otros siete de la zona de empleo llevaba seis goles a favor y diez en contra desde entonces empató con el Sporting ya ganado cinco partidos seguidos Lugo Elche Reus Córdoba Las Palmas goleando incluso a los ilicitanos ya los canarios en seis partidos ha medido dieciséis goles ya ha recibido tan sólo cuatro en la jornada nueve con tan sólo una victoria en el casillero algún presidente seguro que se habría puesto nervioso yo hubiera echado Álvaro Cervera pero en el Cádiz no lo hicieron venían de despedir al director deportivo Juan Carlos Cordero un mes antes en septiembre decidieron confiar a enfermedad confiaron en Cervera Sergio Sánchez Garrido en Salvi y en mano Vallejo sobre todo en los goles de Manu Vallejo que ha marcado cinco goles en las últimas cinco jornadas ha metido un gol en cada una de las cinco victorias consecutivas las cinco la remontada del Cádiz en la tabla y es que a veces la paciencia es más efectiva que la desesperación y a veces se convierte en una cierto la confianza en alguien que durante muchos años te lo ha dado todo es ahora el Cádiz otra vez candidato al ascenso no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda Cadena Ser punto com donde todo al juego a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Pablo González a los mandos arranca la segunda

Voz 3 03:35 llevamos también muy bien siempre es el análisis que hacemos semanalmente con Joseba Etxeberria y Sergio Sánchez el paso firme del líder el imparable perseguidor y el partidazo entre dos recién descendidos además la última hora también hablaremos de la última hora de los partidos más destacados del fin de semana el Alcorcón que defiende el liderato en Albacete el Depor que visita al Rayo Majadahonda en el estreno del Cerro del Espino y en esta jornada se enfrenta en el tercero y el cuarto o lo que es lo mismo mala y Granada

Voz 4 03:58 para hoy tenemos un protagonista muy especial Brian Oliván del Cádiz que ha sido titular en las cinco victorias seguidas de los gaditanos ya estuvo presente en la remontada desde la vigésima plaza a la séptima en tan sólo seis

esta semana no esta historia se remonta tan sólo hace un año porque sabes tú donde estaba tu equipo en esta jornada pero de la temporada pasada

Voz 4 04:24 y terminaremos con las Happy Móvil de estos Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en Wenger Icon noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana

Voz 3 04:32 pero antes de empezar el programa vamos a ver cómo viene la jornada número dieciséis en la Liga Un dos tres una jornada que arranca este viernes nueve de la noche en La Romareda con el duelo ante el Zaragoza y el Cádiz ya parte del sábado cuatro de la tarde Córdoba Elche duelo franjiverde a las seis de la tarde Málaga Granada a esa misma hora Reus Mallorca ya a las ocho de la tarde se juega el Almería Extremadura queda para las ocho y media del sábado el Sporting Tenerife ya para el domingo se estrena en el Cerro del Espino se a las doce de la mañana en el duelo ante el local el Rayo Majadahonda y el Deportivo de La Coruña a las cuatro de la tarde Osasuna Lugo a las seis dos partidos con el duelo del líder el Numancia Nástic para las ocho y media Sierra la jornada el otro equipo canario en la categoría Las Palmas que recibe al Oviedo

Voz 4 05:16 después de quince jornadas el Alcorcón es líder con treinta y tres puntos segundo Le acompañan en puestos de ascenso directo el Deportivo de la Coruña con treinta tercero en play off el Málaga con veintinueve IV el Granada con veintiocho quinto el Albacete con veintisiete sexto cerrando el play off el Mallorca con veinticuatro por abajo colista el Nàstic de Tarragona en descenso con diez puntos con once el Zaragoza también en descenso al igual que el Reus con trece y el Elche con quince también tienen quince en pero están en plazas de salvación el Zaragoza y el Extremadura

Voz 1643 05:47 así pero la jornada dieciséis en la Liga dos cero una jornada que analizamos desde ya aquí segunda

Voz 2 06:07 por todo sigue líder sino que ha

Voz 1643 06:09 aumentaba la ventaja sobre sus perseguidores tras su victoria ante el Zaragoza la séptima consecutiva en casa ahora les saca tres puntos al Deportivo que segundo cuatro al tercero que es el Málaga y son ya diez puntos con el séptimo en la tabla que es el caddie Palero que han aprovechado los errores de Málaga it de Granada los de Diego Martínez sufrieron su primera derrota en casa gol del Sporting en el cuento en el que era el estreno de José Alberto en el banquillo asturiano y los de Muñiz perdieron en Extremadura ya son seis partidos sin ganar lejos de La Rosaleda no ganan desde el tres de septiembre cuatro derrotas y dos empates fuera de casa a los dos les adelanta el Depor que ya suma un punto más que en toda la Liga pasada en primera tienen treinta después de su victoria Osasuna y acumulan diez jornadas sin conocer la derrota quintos en Albacete que ganó en Elche gracias eso sí a un gol con la mano de Javi Acuña lo de Rami suman seis jornadas sin perder y sexto es el Mallorca le ganó al Numancia por detrás sigue su remontada el Cádiz que ha sumado su quinta victoria consecutiva y está ya a un punto del play off goleó a Las Palmas trono de Paco Herrera y segunda victoria consecutiva del Real Oviedo por primera vez en esta temporada ya que lo de aquella golearon al Reus Nàstic Almería empataron el Elche cae el descenso de la que sale el Tenerife después de su victoria ante el Rayo Majadahonda rompiendo una racha era ya de tres partidos sin ganar también abandona el pozo lo Extremadura gracias a su triunfo ante el Málaga de Muñiz y así llegamos a la decimosexta jornada de Liga que como cada semana analizamos segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria muy buena todo está pone también el que más sabe de segunda de toda España hay de parte de los alrededores nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez que muy buenas qué tal muy buenas lo primero Joseba creo que hay que seguir destacando una semana más a al Alcorcón no sólo por lo bien que está jugando sino porque a lo mejor alguno pensaba que iba a tener el líder de mal de altura que le iba afectar a eso de ser primero o o como pasa otros años que dice bueno ya caerá ya que era bueno de momento la segunda semana no ha caído

Voz 6 08:06 no lo que he sacado Mingo y un partido muy bueno la verdad es que que es un equipo en el que tienen los mecanismos defensivos pues de muy buenos modales a todo el mundo le cuesta mucho llegar luego y que tiene con el como no tienen muchísimo dinamismo tiene pues bueno de de moverse mucho y generan algunas líneas de paz y eso les permite pues llegar muchas veces inclusive

Voz 6 08:43 creo que es un equipo pues bueno además de algunos jugadores una idea muy clara está con una confianza pues hoy hecho pues ha cedido que que bueno superior al Zaragoza al que tuvo el partido controlado en todo momento muy bueno además única da la sensación de que de que bueno ya en la seguridad que tienen en lo que están haciendo con les permite también control

Voz 8 09:12 a las diferentes fases del partido

Voz 1643 09:19 sí además está viendo hueco ya con el tercero e incluso con la séptima plaza que ahora tiene el Cádiz de yo he estado calculando que más o menos por muy mal que se le aunque perdiera todo el Alcorcón como nota tras no van a ganarlo todo a enero llegarían puesto de peleó y no sólo el Alcorcón ya no es una sorpresa Sergio sino también el Deportivo es un equipo y de lo más fiable de la categoría y que como el alcohol ha aprovechado esos errores de de Málaga hay de Granada la última jornada

Voz 9 09:44 sí y además muy firme en casa fíjate Óscar que son siete partidos sólo el Málaga ha sido capaz de arañar algo llevarse algo de Riazor es un equipo que tiene muchísima calidad es que simplemente madurando esos partidos al final tiene muchos registros en otra jugada a la contra como por ejemplo sucedió en el partido contra el Real Oviedo cuando consiguió al final golear cuatro cero les vimos en el último partido contra Club Atlético Osasuna tiene tirar de ocasiones puntuales a pesar de no tener el control del balón adaptándose a una situación en la que el terreno de juego se encontraba en muy malas condiciones pero arribada concede Cartabia con Carlos Fernandes con Quique siete Surdos tenían los titulares que salvó también curioso bueno pues tiene muchos muchos registros sino del balón parado con Pablo Marí también da

Voz 1185 10:28 beneficio es un equipo a la

Voz 9 10:30 al que al final es muy complicado plantarle cara porque además con esa rombo que utilizan Nacho González en el centro del campo con muchos cambios rotaciones entra fíjate que el otro día cambiaba tres hombres del centro del campo entran en el terreno de juego Krohn Dehli tiene Carles Gil en el banquillo otras en otras ocasiones tira de dar Bergantiños no está entrada Pedro Mosquera Vicente Gómez Moreno cuando el utiliza que le ha utilizado menos porque es el que de momento está teniendo más problemas para encajar en el equipo pero son muchos registros capacidad para controlar la pelota para adaptarte a la contra al balón parado calidad arriba yo hablando con ya al final del partido cuando hacemos el cara a cara me decía que él ahora mismo ve que hay dos equipos es que a nivel plantilla ya nivel conjunción de jugadores están por encima de los demás para él son el Deportivo de la Coruña y el Málaga yo creo que es un equipo que si consigue mantener esta dinámica en Riazor con lo que vaya arañando fuera va a ser muy complicado plantarle cara porque además es un equipo que creo que sí que tiene recambios y que se ha adaptado muy rápido a saber qué está jugando según edición y que los jugadores que pueden tener más dudas como podría ser el caso por ejemplo de gente con mucha clase pero que a la hora de trabajar podría costar más como pues también está están entrando muy bien en esa dinámica de lo el esquí

Voz 10 11:42 es algo que también

Voz 6 12:27 sí sobre todo sorprende un poco en Las Palmas no porque bueno es verdad que el Córdoba pues bueno pero pero pero bueno de un sensaciones bastante buena para conocer el partido lo bueno lo que más llama la atención no bueno es verdad que que el Sporting con con Alberto que conoce muy bien la casa que que bueno que ha tenido a muchos jugadores ya en el filial pues bueno yo creo que tiene buena pinta no porque yo sé que es un es un entrenador que trabaja muy bien hay que conocer la casa y bueno yo esa esa es tal vez les va a permitir trabajar mejor no oí igual tema de Rodri en Extremadura bueno nada pues se digamos un poco sorpresa el tema de los los cuatro goles que metido en Reus pero ya en casa ya Almallah Dabas hoy así que bueno que parece que quieren empezar muy bien las cosas sabemos que que en Segunda División el tema de las dinámicas de coger confianza pues es muy importante económica este caso Extremadura hable le puede venir muy bien el hecho de coger esta dinámica salir de puestos Rajoy y uno poder pues con esa esa urgencia que que bueno que siempre siempre es mejor no jugar eh ya a hacer muchas más cosas así que que les va bien

Voz 1643 14:05 la pregunta que la entrenadores Serla no sé si es poquito de si la lo más se quiere sí porque te puede tirar el corazón no te pueden tirar un poquito los colores porque han salido del descenso Extremadura ahí Tenerife ya caído el Elche leche ha caído en la zona de San sólo por culpa de un gol de Javi Acuña el delantero del Albacete que se lo mete con la mano igual que se que tú legal vas a sacar la cara por el Albacete

Voz 12 14:33 es que es ilegal pero

Voz 9 14:34 el éxito entonces claro si todo el mundo lo hemos visto no que es verdad que también te digo una cosa hosca en el campo lo ve difícil eh es sí se aprecia habiendo jugando su fútbol habiendo estado jugando quizá lo aprecie porque se desvía la pelota por la reacción de los jugadores no la reacción sobre todo lo que tiene cuya que Acuña que ni se levanta celebran los se queda callado mu me en el suelo y la reacción del portero

Voz 1643 14:58 desde Jorge Juan

Voz 6 14:59 pero yo creo que para el

Voz 1185 15:02 línea que está en el lado contrario dice puede que tapa precisamente de la tapa el balón para el árbitro no es tan fácil verlo no no es tan facilitarlo pero qué es un gol con la mano eso que quede claro que luego me cayeron unos cuantos palos pero yo lo digo diciendo que fue un gol con la mano y que la expulsión de curia fue justa pero también te digo el Elche estuvo cuarenta y cinco cincuenta minutos con uno más y ni muchísimo menos algo que el Albacete

Voz 1643 15:25 es cierto también

Voz 1185 15:26 eso que eso también creo que es cierto entonces al final bueno pues el Elche ha teñido la mala suerte de que le ha tocado jugar ahora mismo con dos de los equipos más en forma están el Alcorcón que le gana en el último instante en en el último minuto ICO y luego el Albacete que le gana en casa ahora

Voz 9 15:44 será jugar bueno pues un partido con el Córdoba que yo

Voz 1185 15:46 lo que hay bastante juego no

Voz 13 15:49 de ahí vamos a ver lo que da de sí porque hay que Juanjo cuando para los parados

Voz 9 15:54 que va a tener que que saca las castañas del fuego y sacar un buen resultado porque ahora ya sí se va a medir a uno de los que ahora mismo veremos atenta temporada que ahora mismo están en su vida y para mí yo te lo digo muy claro me pareció que fue mano me pareció que fue expulsión de nada de eso Zulia pero también que yo creo que cuando las dinámicas son así de malas jugadas ha encajado cinco goles en Cádiz hay algo más que creo que los árbitros a mi me parece que el Elche juega bien pero que tiene falta de gol y que esos los de momento es lo que le está condenando es que lo cual es muy caro en Segunda División y eso es lo que te hace al final que te haga daño yo entiendo Pacheta eh entiendo el cabreo vehemente en un gol con la mano me cabrea mucho pero creo que no sólo el partido se decide por eso me da la sensación eh que luego el cada uno tendrá su visión pero parece que no se decidió sólo preso

Voz 1643 16:38 es como un tío legal y además son tío y objetivo el sábado a las cuatro de la tarde Córdoba Elche el vigésimo primero recibe al decimonoveno va a ser uno de los partidos de la jornada por abajo pero vamos a mirar a los de arriba Joseba tú qué partido este fin de te en el sillón te pierdes

Voz 6 16:55 yo el malayo nada creo que es el el partido de la jornada no porque bueno son son dos equipazo el si viene de perder que sigue uno de los dos pierde en el siguiente partido pues bueno empiezan ya las dudas porque bueno son equipos que sí llevan ahí bueno ser un partido yo creo que te muy bonito de mucha tensión y que bueno son dos equipos como te he dicho que llevan hasta de peleando por arriba pero en caso de que pierda uno de los dos acumularía hallados dos derrotas seguidas que que bueno que eso para los equipos de arriba la que tiene pues objetivo muy ambicioso los siempre siempre malo

Voz 1643 17:40 el tercero contra cuarto se enfrentan este fin de semana para Sergio lo ideal es que Movistar Plus ha cogido el Albacete Alcorcón y te pagan el viaje a casa no

Voz 9 17:48 no final nosotros como tiene también gusto yo he cogido de mala el Málaga Granada

Voz 1185 17:54 sí

Voz 9 17:55 Nos parecía el partido que a priori era el que bueno es un derbi el que podía da bastante más juego porque es un partidazo no vemos que es un equipo

Voz 1185 18:05 nada que quedando siete de siete en casa pero que viene cuando decía yo soy de perder la presión cuando los resultados fuera no tengan saliendo en la presión en salvo aumentando porque verdad que te va muy bien pero no te puedes permitir fallar el Granada el Granada que viene de perder su primer partido en casa que no había perdido ningún partido en Los Cármenes Madoff fuera con la de un susto allí y entonces bueno yo creo que la situación es buena de ambos pero también se juegan mucho para que nadie tenga duda no para que no surjan dudas me dices ahora mismo a día de hoy desigual sí que había cogido el Albacete Alcorcón porque me pillaron

Voz 12 18:37 pues eso que también te te llega a pillar el próximo fin de que Fuente madre mía algo aunque hasta el Mallorca e tampoco dijo bueno si te parece

Voz 9 18:46 está bien porque para quejarse pero sí que me parece los dos partidos mejores para mí me parecen es el Málaga Granada yo creo que por arriba es uno de los partidazo o de grandes el gran partidazo por todo lo que se iban a jugar ambos equipos además llamados a estar ahí

Voz 1185 18:59 la presión de estar ahí porque para mí la diferencia entre esos partidos es que Málaga Granada Málaga tiene presión por estar en la pelea por subir a Primera si yo sí Granada puede tener alguna tiene alguna porque también es un equipo que

Voz 9 19:10 la pasada temporada no salen las cosas que tiene que estar en la pelea

Voz 1185 19:13 ya lo hacer con pues todo lo que resta no vemos

Voz 9 19:16 la orquesta porque no tienen esa opción

Voz 1185 19:19 el partido se juega también por estar prácticamente lo mismo puesto que están estos dos equipos pero con una presión muy diferente

Voz 1643 19:25 pues se enfrenta a los dos equipo revelación de este primer cuarto de temporada del Albacete Alcorcón del Málaga Granada del Rayo Majadahonda deportivo en el estreno del Cerro del Espino este fin de semana en la Liga dos tres vamos a hablar ahora en Segunda en los próximos minutos Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchas gracias ya está próximo jueves

el Alcorcón visita a Albacete el domingo a las seis de la tarde se enfrentan quinto primero se enfrenta como hemos dicho ya lo dos equipos revelación de esta temporada los de Parralo Paco Hernández suban una nueva victoria en casa llevan Tai tanta no perdió la cuenta además abren hueco a sus seguidores que es algo importantísimo

Voz 4 20:09 sí sobre todo esa diferencia yo creo que en la más importante a tener en cuenta es la que tienen con el séptimo clasificado que son diez puntos con el Cádiz XXXIII veintitrés aunque bueno tienen cuatro con el tercero pero bueno es sobretodo diez puntos con el séptimo también a tener en cuenta que el objetivo del Alcorcón al inicio de la temporada era sumar los cincuenta puntos y sólo faltan diecisiete de ahí el equipo ya puede pensar en crecer para el partido de este fin de semana vuelven a ser baja no no Ivo Viktor Casa de unes Casadesús en el ataque y otra vez la importante baja en la portería de Dani Jiménez no que estaba siendo una de las claves por tercera jornada Se va a perder el partido y el Alcorcón lo decías tú sobretodo en casa está haciendo unos números increíbles no ha perdido ningún partido empató el primero y luego suele con sólo conoce la victoria no ha encajado ningún gol en casa que sin duda éste es el valor más fuerte del equipo la capacidad para defender hacerse fuerte en casa es ganar partidos y seguir liderando

Voz 1643 21:02 la inspiración de momento de momento siete victorias consecutivas en casa un empate en la primera jornada con el Sporting de Gijón en el minuto veintitrés que levantarnos fíjate lo hizo el único gol en contra que lo han metido ya solamente en lo veíamos hasta Alcorcón no sólo que hace casi pleno en esa es que fuera puntúa porque haciendo sólo pleno en casa consigue la permanencia pero si no fuera porque pasa lo que pasa con ex líder y que lo ha vuelto a celebrar esta semana renovando a otro jugador esta vez en la zaga a Carlos Bellvís que ha firmado hasta el dos mil veintiuno hasta dos mil veintiuno no para el Alcorcón gente renovó Parralo

Voz 11 21:32 no renovó Dorca Dani

Voz 1643 21:35 libio dominen así que le está yendo bien al Alcorcón en este primer tercio de temporada tremenda estando lesionado vamos eh dicen algunos que la plantilla de la más veterana con más experiencia pues al Alcorcón todavía le vale no solo para esta temporada sino para las siguientes is simplemente sin cambiar mucho la plantilla con respecto al año pasado porque apenas me parece que son hablo de Moria cuatro fichajes los que llegaron y no ha cambiado demasiado la plantilla la que tenía Julio every Julio Velázquez la temporada pasada un equipo que sufrió prácticamente hasta la única hasta la última jornada para certificar de forma matemática la permanencia ese Alcorcón con cuatro retoques como dice Paco sobre todo Juan Muñoz arriba y sus goles ya Eddy Silvestre que ya pertenecía al Alcorcón pero ya les pude ver hace dos semanas en el partido ante el Elche después de una jugada prácticamente nada la temporada pasada es un espectáculo verá jugar Ivy en ese centro del campo junto a Lorca en el Alcorcón el segundo es el Deportivo que el domingo a las doce de la mañana visita al Rayo Majadahonda en el que va a ser además el estreno del Cerro del Espino en la Liga Un dos tres iba a decir Coruña Hermida muy buenas pero no este juego no este jueves por fin ya era hora que diéramos paso a un periodista de verdad en Radio Coruña Adrián Candelario muy buenas muy buenas ya era hora

Voz 0018 22:46 pero ahora no me miraba

Voz 0018 23:03 sí es muy dura Ittihad cómo está ahora en el Alcorcón el ex del Dépor de de Cristóbal Parralo esta semana fue la junta accionistas del de polis acordaba de Cristóbal el presidente Tino Fernández bueno pues con muy buenas palabras le habían ofrecido a Cristóbal ser parte de la dirección deportiva del Depor y Cristóbal le dijo latino yo quiero ser entrenador ya está triunfando con con con ese rival que tiene el Deportivo ahí por la por la primera plaza el Depor está muy bien ahora está aún muy buen momento mirando una racha importante el gran

Voz 1643 23:29 el problema Lotina domicilio Oscar

Voz 0018 23:31 de no es que sea motor lo de arriba practicamente si como todos salvo el Albacete pero aún así el Depor es el segundo que más puntúa podría igualar Albacete como el mejor equipo a domicilio o decía Pedro Mosquera estos días que a ver si el efecto cambio de campo al al Rayo Majadahonda la afecta más que al que al propio de pues no tenemos esas dudas de saber cómo va a estar el terreno de juego del Cerro del Espino ya a ver si hay el Dépor ante otro equipo que también juega muy bien que tiene buen trato de la pelota a ver quién sale mejor parado

Voz 1643 23:56 el partido ante el Rayo Majadahonda en el que más yo González deportivo o tener que hacer cambios sobre todo la parte derecha

Voz 0018 24:02 la defensa sí bueno la mitad de la defensa con dos sancionados el portugués Domingos Duarte que es uno de los bueno baluartes que tiene defensivos hay nato

Voz 1643 24:11 tiene el derecho David Simón los dos sancionar

Voz 0018 24:14 dos pues va a tener que hacer cambios de ahí pues se se postulan el italiano Soma también Eneko Bóveda o Gerard Valentín para cubrir ese espacio en la derecha hijo Oscar que también podría haber cambios en el rombo en la posición de cinco por delante la defensa la semana pasada que había jugado todos los partidos Álex Bergantiños salía del equipo por lesión volvía Pedro Mosquera lo hizo tan bien que yo creo que Nacho un poco por dónde tira para tener a todos contentos creo que les va a dar contenido a Pedro Mosquera pero podría haber también hay otro cambio más en un Depor que insisto busca la línea buena estaba muy mosqueado Nacho después del último partido domicilio en Almería donde el Depor empató

Voz 1643 24:49 les cayó una bronca impresionante a los fútbol

Voz 0018 24:52 listas tiene esa espina clavada de hacer por fin un partido a domicilio

Voz 1643 24:56 pues esa es la asignatura pendiente de varios equipos de arriba de Málaga de Granada hay del Deportivo menos del Alcorcón que como hemos dicho al que con más habilidad está puntuando fuera de casa el Dépor que por primera vez en esa temporada está en puesto de ascenso directo en la Liga dos tres y está ahí gracias a que lleva diez partidos sin perder visita la al Rayo Majadahonda el domingo a las doce de la mañana aviones para acá Adrián va Fran hay da buena suerte tenemos

Voz 0018 25:19 los me me me estaba a mi mejor lo partido fuera porque sacar más puntos pero ahí ya es hora que Fran empieza a sumar de tres también eh

Voz 1643 25:25 bueno es que Fran pierde hoy juntos

Voz 1643 25:30 hasta luego vamos a hablar ahora de el partidazo yo creo que ese partidazo con mayúsculas de esta jornada dieciséis lo ha elegido Joseba Etxeberria Iñigo elegido Sergio Sánchez más que nada porque es el partido que da Movistar Plus el sábado a las seis de la tarde se juega en La Rosaleda y es que el tercero de la tabla recibe al cuarto el Málaga recibe al Granada Málaga Justo Rodriguez muy buenas

Voz 9 25:51 sí sí

Voz 8 25:52 hola buenas tardes ganada Mora

Voz 1643 25:55 hola qué tal chico muy buenas el Málaga justo que vuelve a jugar en casa en un estadio de inexpugnable porque en esa Rosaleda ha ganado los siete partidos que ha jugado fuera solo ha sumado los puntos lo estábamos comentando ahora bueno dirían que la asignatura pendiente de los perseguía con el ganar fuera de casa y es que con esos números que tiene en Málaga lejos de La Rosaleda justo es muy difícil estar ante los dos primeros eh

Voz 1185 26:18 bueno pues eso es lo que saben lo jugadores lleva ocho puntos conseguido fuera de veinticuatro fósiles hasta estos momentos en La Rosaleda como bien dices a en casa como local esas consigue los siete partidos pues a lo sagrado yo no creo que que con ganando todos los partidos de casa allí en el Málaga será imposible yo creo que es imposible aparte es que yo creo que no va a ganar todos los partidos de casa por lo tanto tiene que arañar por ahí como no se pongan las pilas no va a tener complicado en estas tercero en la clasificación después de un mal partido que hizo el otro día en la pasada jornada contra el Extremadura de tal lejos que lo hizo rematadamente mal y lo hizo tan mal que incluso pudo empatar porque tuvo cosa que suele practicamente portero que gusto donó al argentino que no ha marcado fuera ha marcado goles en La Rosaleda pues ese error

Voz 11 27:08 pero bueno aquí todo el mundo

Voz 1185 27:10 cree que el posibles ganar al Granada aunque también se tienen muchísimo respeto porque juegan muy bien al fútbol quizás sea el mejor equipo en la categoría jugando al fútbol y a pesar de la baja que ahora se ha unido a Adrián que tiene cinco Juan Ramón López Muñiz pues si van a intentar seguir entonces

Voz 9 27:29 en el estadio de La Rosaleda que Vox

Voz 1185 27:31 es una grandísima espera y aparte porque iban a venir muchísimos seguidores del Granada

Voz 1643 27:37 viene el Granada sufrió su primera derrota en casa en lo que llevamos de es de en esta Liga en Granada Luis que llevaba una racha malísima vamos lo peor que le ha pasado hasta Granada es ponerse líder desde que se puso primero ha sumado solamente dos puntos de los últimos nueve

Voz 14 27:50 dos empates en tres partidos es el peor momento por lo menos en cuanto a resultados de el Granada Club de Fútbol y quizá para analizar ese digamos mal momento un momento complicado los Diego Martínez podamos destacar tres factores el primero que le han cogido la matrícula ya al Granada Club de Fútbol los equipos rivales cada vez lo estudian más y mejor Isabel dónde están los puntos flacos y los puntos más fuertes de los rojiblancos el segundo esto que es que los digamos jugadores creativos los Vadillo puertas Federico Ángel Montoro han bajado un pelín su rendimiento y hay un tercer factor que el Vestuario no lo quiere decir claramente y el art el propio Diego Martínez quiere huir de él pero si está en el entorno del granadino mismo sobretodo la afición que es el factor arbitral en los últimos tres partidos el Granada considera que ha sido perjudicado en el empate ante el Numancia en Los Cármenes en la derrota del pasado fin de semana en el coliseo rojiblanco ante el Sporting en la visita al Estadio de Gran Karel los tres partidos detalles puntuales pero es que el granadino mismo si considera que ha sido perjudicado como decía justo al yo calculo que algo más de mil aficionados del Granada que van a viajar hasta La Rosaleda

Voz 1643 28:54 oye una cosa muy curiosa que en Granada se quejan de los errores arbitrales no Aibar Aybar con v verán puesto el bar con ve el Sport donde la gente sí tiene repetición en la televisión y claro alguno le dio ganas de coger el árbitro subirle allí para que veo en la tele no

Voz 14 29:07 sí está muy mosqueados aquí aparte de que tenemos un montón de bares y algunos como este en concreto con un montón de teles y repeticiones y demás está muy hemos quedado sobre todo con Ocón Arráiz que se fue el colegiado el pasado fin de semana ante el Sporting porque con el empate a uno en el marcador hubo un gol legal anulado a Adrián Ramos y según dicen los futbolistas el propio Adrián Ramos o Alejandro Pozo hubo varias agresiones durante el partido que el árbitro no no vio aparte hay unas declaraciones muy curiosos muy llamativas de de Vadillo en las que no

Voz 1643 29:36 por qué los que le

Voz 14 29:38 árbitro se acercó al vestuario del Granada Club de Fútbol escuchando voces Si de más en el en el final del partido para decir que que es lo que estaba sucediendo que no olvida es en que el que mandaba ayer era él está la cosa caliente con el tema arbitral aquí aquí en Granada negro

Voz 1643 29:53 nada hay en Elche con ese gol con la mano de Acuña para la victoria de Albacete que estén tranquilos todos que este año en Segunda pero que la pasada temporada para que el fútbol sea poquito justo y que pillen a aquellos que hacen cosas que no deben Justo Rodriguez a muchas gracias así como un partidazo que gane el mejor hablamos la próxima semana disfrutar todo el día así pero la jornada dieciséis en la Liga ondas en una jornada que vamos a vivir en Carrusel llegamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena Ser sí el Cádiz es el mejor equipo de el último mes ya pasado del descenso a ponerse a tan solo a un punto del playoff gracias a un empate cinco victorias consecutivas vamos a hablar con uno de los titular en esos cinco triunfos seguidos del equipo de Álvaro Cervera lateral zurdo del Cádiz Brian Oliván muy buenas muy buenas lo primero creo que te pillamos no se vive en la biblioteca o de la Biblioteca estudiar

Voz 1643 31:59 eso te iba que que en principio de temporada Hay después de verano parecía más complicado que Cervera contra contigo

Voz 1963 32:06 sí bueno son circunstancias que sale al final de el equipo pues la temporada

Voz 16 32:14 es muy largo adecuado es que van entrando van saliendo ahora mismo pues me ha tocado disfrutar de de poder entrar en el once titular ahí y nada pues intentar aprovecharlo al máximo Isi y puedes disfrutar al cien por cien

Voz 1643 32:29 si eres talismán eh has estado y ha sido titular en cinco victorias consecutivas yo sí soy el míster por si acaso no te quito

Voz 1963 32:37 bueno no sé eso ya es decisión suya yo Mi trabajo es estar preparado al cien por cien todos los fines de semana horas y el cree oportuno que me tiene que poner pues intentar ayudar al equipo lo máximo posible Si y eso es lo que te voy a estar preparado lo mejor posible

Voz 1643 32:55 yo no hago más que repetir lo de Tito y tras consecutivas dicho así parece fácil pero dentro supongo que has ido implicado remontara ese mal inicio de temporada

Voz 1963 33:05 no parte que es lo que tu dices que cinco victorias consecutivas cada partido es un mundo cada partido en la segunda división pues es una categoría muy pareja ahí es súper difícil ganar porque los al final los equipos están muy son muy semejantes sabes los partidos marcan por pequeñas diferencias si nada pues nuestro objetivo es intentar alargar lo máximo posible la racha que llevamos de de cinco partidos ganando sí ojalá sean muchos más

Voz 1643 33:36 además el Cadí nos está acostumbrando a hacer inicios de temporada practicamente como éste pasó el año pasado pasó el anterior que el Cádiz no empieza bien pero yo no sé qué pasa que llega el mes de noviembre y el equipo se lanzan no sonó Liga sino incluso en Copa

Voz 16 33:48 pero si la verdad pues su tensar referido al tanto el año pasado como esto como Twitter no ha repetido esta esta circunstancia yo también creo que al principio pues nos faltan jugadores importantes el también vinieron jugadores nuevos que al final se tienen que adaptar al estilo que que al que nosotros jugamos luego jugadores que no que han recuperado su mejor forma Hay que era sonó pues todo va sumando hoy al final pues se trasladó en los resultados positivos sabes

Voz 1643 34:19 cómo cambia todo porque

Voz 10 34:22 el mes de octubre

Voz 1643 34:24 en el equipo caía descenso se queda en el puesto número veinte yo no sé qué se piensa en en ese momento después de la dos últimas temporadas habiendo estado luchando por ascender Berti abajo que es lo que cambia

Voz 1963 34:38 no simplemente a ver

Voz 16 34:41 no es una situación agradable para nadie pero nosotros teníamos mucha confianza en que los resultados tarde o temprano iban a llegar porque nosotros mismos nos hayamos que los entrenamientos estamos trabajando bien que al final físicamente pues sí que es verdad pues que al equipo le costó poco más pero lo que te he dicho que al final de los entrenamientos nosotros estamos dando lo lo máximo a uno y al final si sonó cuando tú trabajas al final tarde o temprano los frutos te llevan y si así se ha visto ahora no que llevamos un mes un mes ganando oí lo que te he dicho antes pues que ojalá sean muchos meses más

Voz 1643 35:20 es una bastante confianza y también es una cosa de paciencia porque a lo mejor en en otro equipo viendo esa posición de El Cádiz se hubieran puesto nerviosos se hubieran echado al entrenador

Voz 16 35:30 si al final en el All en el fútbol de hoy en día pues quieras sonó pues cuando los resultados no son positivos siempre se se intenta mirar hacia el entrenador

Voz 1963 35:41 pienso que que

Voz 16 35:44 dentro el club pues sea tenido tranquilidad is ha gustado esa estabilidad al final de las que al final los resultados han llegado a es como te he dicho Si nada pues ahora estamos en un momento un momento de forma idóneo creo que es muy bueno oí a ver si conseguimos mantener este ritmo hasta hasta antes de irnos de vacaciones de Navidad

Voz 1643 36:07 sí sí sigue la tónica de la última temporadas así un noviembre muy bueno y hasta el parón de Navidad el Cádiz sigue sumando puntos y ganando partidos ya hemos dicho antes ese Brian que a primera temporada era más difícil parecía más difícil que fuera es que en verano en Cervera llegó a decir incluso que que podía salir del club qué tal ahora qué que ha cambiado porque cuanto más contigo

Voz 16 36:30 no simplemente bajo mi punto de vista bueno y lo que veo yo para mí mi trabajo me ha cambiado para nada yo sigo siendo el mismo lo único que bueno el busto algún tipo de lateral

Voz 1963 36:44 es que no era malo

Voz 16 36:46 Nos a mis características no sabe cuadran a ello pero bueno yo eso y lo trabajando al final es lo que te he comentado antes yo por muy difícil que estén las cosas tú tienes que seguir trabajando al final los resultados dieran yo me he intentado parecer lo máximo posible a algo que a lo que el míster quiere creo que que me que lo estoy consiguiendo no que en los últimos partidos pues sí que es verdad que estoy he mejorando esa faceta defensiva que que es lo que el equipo que es lo que el equipo necesita que cuando tengo que ayudar al equipo ofensivamente pues por su impronta ayudar pero es eso básicamente en verano pues hubo opciones de salir hasta el treinta y uno no se dio por x motivos si finaliza yo seguí trabajando y al final pues es lo que te he dicho al final los resultados llevan tarde o temprano hay que tener paciencia porque no sinceramente no fue una situación muy muy agradable pero bueno al final pues se ha buscado la la normalidad ha llegado y ahora pues intentar intentar aprovecharlo al máximo y que dure que dure mucho más

Voz 1643 37:53 se agradece la sinceridad del míster tu trabajo para adaptarte a lo que él quiere ganarse el puesto en el once no saliste en verano pero me han dicho oye pregunta ley desde caddie me dicen pregunta le que lo que se va a jugar a Primera

Voz 16 38:05 el pues no sin claramente yo estoy ajeno a todo esto la verdad yo mi cabeza está centrada únicamente y exclusivamente en el Cádiz en intentar ayudar lo máximo pues siempre todos los cientos de semana a mis compañeros intentar conseguir la victoria in ya está poco te puedo decir

Voz 8 38:24 hay que ir a por la siesta

Voz 16 38:37 bueno sí bueno en sí que es verdad que en Copa del Rey pues ganamos conseguimos ganar ahí en La Romareda pero al final sabemos que que los partidos de Liga son muy son muy distintos a los de Copa del Rey que ellos pues sí que es verdad que no no están no están en su mejor momento pero quiérase o no el el Zaragoza es un equipo es un equipo muy importante a nivel nacional si es un y la Romareda son campo súper difícil entonces seguro que nos ponen las cosas complicadas y es muy difícil conseguir la victoria pero nosotros vamos a ir con con nuestras armas intentar llevarnos los tres puntos

Voz 1643 39:15 te voy a hacer las otras dos preguntas es Brian metiendo ante en un brete qué prefieres aprobar el siguiente examen o la sexta consecutiva

Voz 16 39:24 tras nuevos aprobar el examen y ganar alerta

Voz 8 40:19 muchas gracias un abrazo a vosotros hasta luego pues en primera están mosqueados ocurre llevar a veces se equivoca en Segunda están cabreado porque no hay bar simplemente porque no hay nadie controle todo

Voz 1643 40:29 pasa en los terrenos de juego ese es el caso de la Federación de Peñas de Elche que ha escrito Javier Tebas después del gol de Javier Acuña con la mano para la victoria del Albacete en el Martínez Valero los aficionados ilicitanos le recuerdan incluso al presidente de la Liga

Voz 8 40:45 Justo descenso administrativo de hace unas cuantas temporadas en Primera División Elche Pepe Mora con muy buenas saludo como va

Voz 1119 40:51 la familia de Play Segunda

Voz 1643 40:53 indignación sobre todo hombres supongo que el Elche pero para hacerlo efectivo para hacerlo público ha sido a través de las peñas de la afición

Voz 1119 41:00 sí la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol enviaba ese escrito que tú comentabas a la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas que parece que le importa muy poquito la Segunda División

Voz 1185 41:09 primera pensarán para que quieres según

Voz 1119 41:12 a salvar no la verdad es que es una vergüenza es que no haya bar también en la segunda división

Voz 7 41:18 es una segunda que

Voz 1119 41:20 desde primera Play Segunda mucho más todavía pues en ese escrito de protesta a la Liga Profesional la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol que preside Tomás Dolmenes le trasladaba la indignación de los aficionados del club feliz

Voz 9 41:33 Kitano con relación a las últimas decisiones arbitrales

Voz 1119 41:36 se han perjudicado al este de forma notable

Voz 1185 41:39 recordaba como tú viven decías

Voz 1119 41:41 de esa dura sanción que el impulso al Elche la Liga con un descenso administrativo difícilmente entendible por circunstancias argumentadas en un casos de desigualdad financiera decía textualmente en su escrito a la Federación de Peñas terminada exigiendo a la Liga que se garanticen las medidas para asegurar un equilibrio arbitral que no perjudique siempre los mismos porque la verdad es que al Elche Club de Fútbol en las primeras siete jornadas pues por circunstancias se ha visto perjudicado por decisiones arbitrales que han sido contrarias a los intereses del equipo franjiverde pero ha sido el único movimiento en el Elche el club no ha hecho públicamente pum movimiento ni ante el Comité Técnico de Árbitros Federación y Liga efectivamente ese ese colectivo de la Federación de Peñas del Elche los que le han dado un tirón de orejas a Javier Tebas que no creo que esté muy preocupado Tebas con ese estilo de la Federación de Peñas del Elche supongo

Voz 1643 42:38 no te vamos a con lo suyo y con mantener a raya Rubiales en la Federación no sólo hay noticia en Elche por las quejas ese gol ilegal del Albacete el pasado fin de semana sino que hemos visto esta semana una historia muy curiosa Pepe que habéis contado en Radio Elche de la Cadena SER y es que Manuel Sánchez se pierde el partido este fin de semana por qué

Voz 1119 42:58 sí porque se ácido curioso porque Pacheta se queda sin el concurso de su pivote defensivo un jugador fundamental como Manuel Sánchez que lleva dos años preparando sus oposiciones a la Policía Nacional en Alicante este sábado uno de diciembre a partir de las diez de la mañana se realiza la segunda fase del proceso selectivo para acceder al Cuerpo Nacional de Policía por lo tanto el Elche considera crecía dar permiso a su futbolista un Manuel Sánchez que lleva dos años opositado al Cuerpo Nacional de Policía el Club franjiverde considera fundamental la formación de sus jugadores y ha dicho que no se puede cercenar ese derecho Pacheta también ha compartido plenamente el criterio del club el él se pierde el concurso de un jugador importantísimo para Pacheta a su pivote defensivo se ha intentado por todos los medios que ese examen en lugar de hacerlo en Alicante lo pudiera hacer en Sevilla lo que le habría permitido llegar al partido pero no han podido cambiar al expediente así que el Elche pierde este fin de semana a Manuel Sánchez por oposiciones a la Policía Nacional