Ideas para las comidas de Navidad

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 00:23 Barceló no en quince días nos metemos de lleno en las fiestas de Navidad

Voz 0194 00:42 cómo sabemos lo que eso significa hoy al sección de Gastronomía queremos ayudarles a organizar a saber por dónde tenemos que empezar cuál podría ser el plato estrella de este año cómo distribuir los productos que no deberíamos servir nunca y sobre todo que podemos ir adelantando ya que todavía tenemos un poquitín de tiempo la idea es que lleguen al día veinticuatro el día veinticinco todo esté en orden que no sufran a última hora Martín Berasategui multi estrellado muy buenas noches

Voz 1520 01:07 buenas noches grande cómo estás bien muy bien mejor

Voz 0194 01:10 yo voy vale oye cómo nos ayudas a organizarnos esta noche la noche de Nochebuena por ejemplo aún cuando tiempo planifican menús de Navidad

Voz 1520 01:17 pues bueno yo sé que en mi casa me enseñaron a planificar con mucha antelación porque se pasaban todo el día trabajando y organizaban las celebraciones para poder disfrutarlas pues sentados con la familia en los días señalados yo voy pensando más semanas antes ya sí también aseguro los mejores productos qué voy encargando a mis proveedores de confianza hay yo digo siempre que lo ideal es hacer preparaciones que permitan un retoque final y disfrutará pleno con la familia y qué es lo primero que haría es qué es lo primero que tenemos que

Voz 0194 01:48 organizar pues lo primero que

Voz 1520 01:51 digo y que es muy importantes no improvisar en no meterse en líos ni dejar para la Navidad los experimentos es decir

Voz 0194 01:57 hay que ir con algo probado no

Voz 1520 02:00 puro prepara recetas que hayamos hecho antes por ejemplo vamos a preparar marisco pues hacerlo un poco antes comerlo a temperatura ambiente eso de meterlo en la nevera a mí no me gusta nada porque me gusta que se goce sabor total del marisco y luego a consejos siempre que el plato principal sea una cazuela de calentar y listo un asado qué tal era una cazuela por ejemplo una carne guisada un extra de correr una merluza en salsa verdad que en el País Vasco bacalao a la vizcaina cualquier preparación contundente que nos asegure éxito y por ultimo eh tenerlos dulces listos y sobretodo cortar los turrones en el último momento para que no se secan

Voz 0194 02:41 y a quince días como estamos ahora de de la Navidad podríamos ir haciendo algo ya

Voz 2 02:47 yo creo que

Voz 1520 02:48 que tener elegido el menú y la lista de la compra ya muy tarde Martín ya pero no hay que pagar más a por irá en el último momento arriesgar más sano conseguir algún producto y como comentaba antes tren es importante tener previstos los productos que vamos a usar listos todos los vinos todos los dulces planificada la vajilla planificada la mantelerías el cristal que utilizaremos esas esos pequeños detalles que la suma de todos esos detalles te hace pues celebrar una fiesta de manera distinta

Voz 0194 03:20 pues mira Martínez echar una mano Silvia González Fernández que responsable del Bloc jugando a las además colabora en la Cadena Ser en Cantabria Silvia muy buenas noches buenas noches chico que da el cómo estás tú tienes ya algo preparado Silvia

Voz 4 03:34 pues mira Angeles me gustaría decirte que sí pero pecó todos los años de lo mismo que es un poco tirar de bueno pues yo creo que como del noventa por ciento de la población española de la improvisación intento corregir esa tendencia año tras año pero

Voz 2 03:49 no hay manera de final el día a día ACAI Eva eso yo creo que la genética no lleva allí claro Guaita

Voz 0194 03:54 tantas cosas que hacer a mi me gustaría seguir los consejos que daba Martina a ver si soy capaz este fin de semana de de empezar a organizar a ti te toca Silvia acercó comidas y cenas

Voz 4 04:03 sí somos bastantes en casa y bueno pues solemos juntarnos unas doce quince personas sí que bueno pues supongo que porque soy la que más lleva esto de la de la cocina en en el cuerpo pues pues bueno pues soy la encargada igual porque me apasiona ir pues me encanta ir a la compra buscar a ver que organizo pero sí que es cierto que he aprendido con la edad a hacer lo que nos comentaba Martín que me parece que bueno

Voz 5 04:32 no es es un choco maestro que es no los experimentos de que efectivamente parado tras días no para estas épocas en las que yo creo que lo importante pues es estar todos al final a adelantar un poco de trabajo para después juntarnos y se sentaron así disfrutar todos juntos y que no esté el último en la cocina haciendo las gambas a la plancha se quedan frías el otro se mosquea no sé que eso es lo que se susto

Voz 0194 04:55 le suele pasar decías doce o quince personas no está mal eso ya es bueno sería un restaurante pequeño doce quince doce quince personas supongo que lo primero Silvia es conocer quién viene no suelto por los gustos no sé si hay argumentos

Voz 4 05:08 eran Si bueno como somos todos de de casa de la familia pues siempre la verdad que en tenemos la suerte de que no haya ninguna intolerancia bueno pues así se que tener en cuenta pero sí que intentas dar gusto a todos Lero conseguirlo ya es otra cosa yo creo que eso ya es más complicado pero al menos lo intentas

Voz 0194 05:30 es la frase esa que siempre decía a mí me tú te crees que está casas un restaurante decía decía siempre mi madre cuando la gente pedía cosas diferentes decía también Martín algo importante en la vajilla los utensilios has manteles eso también lo tienes ya controlados

Voz 4 05:42 sí mira ahí sí que me me hago porque es mi pasión el menaje el poner el intentar hacer el centro de mesa cada año diferente y hacerle tú además cada vez es más fácil porque como está todo en Internet ponerse en You Tube como hacer un ahí tu hay tutoría les editoriales de todo entonces además en eso nos ayudan mucho en nuestros hijos yo tengo un hijo de trece años si ya el él vive desde hace mucho tiempo en en la seguridad en la zona sabe que hay tutorial es que te enseñan todo entonces pues hacer centros de mesa por ejemplo también y un montón de recetas ideas e ir

Voz 0194 06:21 hay trucos para ahorrar en estas fiestas o para no gastar tanto como a veces nos gastamos

Voz 4 06:26 no pues yo creo que sí

Voz 0194 06:29 para empezar a comprar antes efectivamente a mí me

Voz 4 06:31 Arce básico lo único que sí que es cierto que que que gracias a maestros como él he aprendido a que comprar antes pero después preocuparme de cómo conservo eso que con claro porque claro de nada sirve comprar habrá un besugo maravilloso que basa que basa azar o que va a llevar al horno en el día de Nochebuena es que como no le trate con un poco de cariño y un poco de mimo en el proceso de congelado pues la hemos liado porque vas a llevar una un una suela de un zapato

Voz 0194 07:02 esto es Martín es importante no la conservación de los productos

Voz 1520 07:05 hombre por supuesto pero hay cosas por ejemplo cuando se he dicho la vizcaína tú puedes hacer una salsa vizcaína perfecta a puedes hacer mucho antes la metes en una en esas bolsas si uno recomendado para congelar y tienes ya la salsa vizcaína y luego comprase el bacalao en el último momento y hirientes a la hoy bien bien a tu gusto no tienes más que calentar la salsa vizcaína y luego pues depende del grosor del taco de bacalao pues con que le es pues yo que sé pues cinco minutos por cada lado depende del grosor te sale un bacalao a la vizcaína de diez muy buenas

Voz 0194 07:38 mejor es mejor eso que comprar por ejemplo una pieza enorme de pescado y congelarlo

Voz 1520 07:42 bueno yo por supuesto por supuesto a mí eso de de congelar cosas que luego pierden mucho de la calidad gusta pero lo que sí está claro es que hay que hay cosas que se pueden hacer en el último momento que quedan perfectas por ejemplo se es un cordero hace son cochinillo ciento ochenta grados Un vaso de sidra de abiertos sin golpearlo porque cuando se golpea un cordero un cochinillo se reseca en la parte del Carnicer donde al carnicero le pides que te lo que te lo golpea ahí hay cosas que se han hecho siempre pero que no porque hayan hecho siempre

Voz 0194 08:17 en qué momento Martín el cochinillo o cordero no hay que golpearlo antes ponerlo al horno

Voz 1520 08:22 nunca dónde golpea el cochinillo el cordero en esa parte donde has es estropeado la carne del del cochinillo el cordero se reseca por esa parte sí si hay que hacer justo lo contrario hay que abrir por el medio la pieza y luego no tocarla charló un vaso de sidra calentar un horno previamente calentado a ciento ochenta grados y luego cada quince minutos Le Bas rociando esa agua que tiene ese caldo que va soltando más el agua que has puesto para que para que vaya hidratos

Voz 6 08:51 a ver a la manera a las

Voz 1520 08:53 cada quince minutos le hechas con con la cuchara a encima de la carne del cordero del cochinillo y luego a la hora les das la vuelta a los quince primeros minutos le vuelve a echar un poquito de agua y luego a partir de ahí ya no lo tienes que echar agua Se va a ir pasando Si ves que en la bandeja se te va quedándose cuando empezaba a coger un poquito de color hay que echar un poquito de de agua pero en la bandeja en la bandeja no encima del productor que así lo vas a tener viene hidratado y a la vez crujiente por fuera

Voz 0194 09:24 Silvia el hornos un buen recurso cuando hay tanta gente también decía decía antes Martín el puchero las cazuelas pero el horno también no

Voz 4 09:31 que el horno cuando le manejan con poquito de destreza ya no te digo ser un experto pero con un poquito

Voz 2 09:38 de de destreza es una es un recurso

Voz 4 09:41 lo estupendo lo que pasa que pues requiere mimo pero

Voz 0194 09:45 impracticable lo practico pero bueno pues como

Voz 4 09:49 casi todas las cosas y y casi buenas de la vida que hay que hacerlas pues eso con un poco de interés

Voz 0194 09:54 no en los aperitivos se pierde mucho tiempo Silvia

Voz 4 09:57 pues yo antes si por por lo que os decía porque intentaba e innovar hacer cosas como súper súper guays diferentes no sé que esos experimentos que luego de lo que tú has visto hay madre madre lo que ellos a la mesa que saque y además ha perdido no bueno no es que has perdido ha invertido muchísimo tiempo tiempo Divine era porque muchas veces a su usado productos que bueno pues que igual en carecen un poquito más la la cesta de la compra no pues malayo al final aprendí que unos buenos canapés hechos de la forma tradicional eso sí preocupando te pues en seleccionar eh pues igual en lugar de un pan de un pan de molde e industrial pues te molesta si buscas en una panadería efectivamente que se algo artesano un poco más especial eh y unos ingredientes sencillos pero de calidad eh bueno pues aquello no tiene es que no no no no tiene que envidiar a otra cosa es lo puedes acertar

Voz 0194 10:51 bien con antelación bueno mira

Voz 4 10:53 yo los canapés no sé la opinión de Martín pero yo creo que hay igual la antelación no los viene demasiado bien por aquello de que su merecer reblandezcan ose o bueno el aspecto el mero vamos Se se oxida ahí queda feo supongo que Martín

Voz 0194 11:09 Martín qué hacemos con los canapés

Voz 1520 11:12 pueblos canapés yo pero que hay que hacer lo mismo que os he dicho con la comida yo creo que hay que hacer algo que se país que sale siempre perfecto

Voz 2 11:19 en esos días son riesgo cero I

Voz 1520 11:23 está a su alrededor con tu con la gente que más quieres con la que más te quiere ir ya hay hay que ir al cien por cien acertado y los canapés cosa que hagamos siempre que vaya siempre tienes que ir a lo supera seguro oí ya cosas que sabes que te salen perfectas

Voz 0194 11:40 Martín hay cosas que se puedan hacer en el último momento sin que eso te entorpezca mucho

Voz 1520 11:44 claro ahí dorar los fritos por ejemplo a un pescado o una carne es mejor hacerlo en el último momento sin duda yo por ejemplo pues consejo que doy bueno pues si haces una salsa verde la puedes preparar un poco antes esos dos horas antes no le añades el perejil y en el momento de servir le doy un golpe de calor añado las almejas los lomos de merluza terminó de rematar el guiso es decir cuando abran las almejas el lomo de merluza la tengo perfecto pues le ha ganado el perejil en el último momento porque si no se pone mustio sino que luego te deja un regusto que no es nada bueno el luego importante recomendar que hay que buscar pinches que echen una mano al cuñado lo pones a cortar el jamón

Voz 6 12:30 los chavales jugando al que ayuden a ponerle

Voz 1520 12:33 esa trabaja en equipo esto es el éxito de el trabajo en equipo

Voz 0194 12:35 a todo el mundo partícipe dice Silvia ya puestos en el mismo día veinticuatro desde por la mañana cómo nos organizamos

Voz 4 12:41 hombre yo creo que el día veinticuatro ahora que está como muy de moda lo de quedar con con los amigos pero eso no se va a hacer botellón casi porque lo de los adultos ya es también botellón bueno pues yo creo que alguien tiene que ser un poco cabal de decir aquí estoy porque efectivamente porque lo que no pueden salir llegar todos a las a última hora la mesa a mesa puesta y que sea la mami la que estés siempre currando yo creo que hay que hacer hay una alianza una pequeña alianza generacional que bueno pues los que tienen menos experiencia se dediquen a una por lo menos yo que sea intentar ayudar a poner la mesa y los otros pues bueno del los consejos sabios que que por supuesto al final cuando quieres también a veces innovar en algo el Consejo de de de los mayores que para eso que por algo son mayores pues es el que va a conseguir que esa esa innovación llegue a buen puerto no entonces yo creo que hay que estar todos ahí al

Voz 0194 13:34 árabe con los dulces no tenemos problema pero claro son turrones polvorones a esta prenda que cocinar dulces

Voz 4 13:40 yo los dulces les tengo clarísimos ir sí que es cierto que que procuramos parte además es como un ritual que después de cenar eh bueno pues lo sacamos lo lo lo lo paladea allá solamente viéndolo ya lo están saboreando el partir hoy nuestro cuantas pues es ya otro ya es otra forma aparte

Voz 0194 14:01 la fiesta de comunión Martín algún truco para nuestra estarnos este año

Voz 1520 14:06 pues yo os comentaba antes y yo creo que todos los consejos que os pueda dar se resumen en uno no improvisar nunca luego pensar bien los menús cocinar siempre lo que domina hemos sino tener complejos para comer lo que nos guste luego muchas veces se disfruta más con lo sencillo bien hecho que con lo complejo que que no tiene seguridad sobre todo sobre todo el que siempre haya una sonrisa una excepcional disposición a ayudar en todo mucho cariño a la familia llamada hacen todo lo que hablamos

Voz 0194 14:34 que nadie se siente a la mesa estresado ni amargado porque se ha pasado día cocinando el que el que cocine que el que que se siente a la mesa con una sonrisa

Voz 1520 14:42 es decir que no a la puerta exacto exacto del tiempo que nosotros se lo pongan fácil es importante Martinon

Voz 0194 14:49 vamos con una receta navideña

Voz 1520 14:52 venga receta muy muy sencilla muy barata

Voz 0194 14:55 ya saben que encontrarán los los productos que hay que utilizar en la página web de la Cadena SER y ahora como la va a elaborar Martín

Voz 1520 15:01 pues es una coliflor con salsa de jamón y queso y lo primero que hago en la elaboración divido los ochocientos gramos de coliflor en ramillete es muy pequeños cuece en agua salada hasta que quede bien bien cocida la coliflor es Curro reservó en un apropiado y luego por otro lado ver de red de rito sesenta gramos de mantequilla en una sartén agrego setenta y cinco gramos de jamón ibérico picado lo relegó durante treinta segundos añado los ciento cincuenta gramos de caldo lo redujo durante minuto y medio dos minutos y en el último momento agrego ciento cincuenta gramos de nata sesenta gramos de queso disuelva hasta que que de una mezcla bien bien queremos a lo pongo lo pruebo lo punto lo pongo a punto de sal y pimienta y agregó esta mezcla sobre la y sobre la coliflor que ya estaba previamente cocida los sirvo caliente caliente con dos tres láminas de jamón ibérico por encima listo esta coliflor con salsa de jamón y queso que todo el mundo puede preparar

Voz 0194 16:03 tienes a Marcos muerto Mar Marcos está con todo lo todas las recetas que estás dando Marcos está sudando y bueno es darle bando claro Martín felices fiestas y felices vacaciones

Voz 1520 16:14 Valme mente a vosotros siempre les has has ganado muchísimo más

Voz 7 16:19 pero este año tenemos las la Superstar Gavà si estamos viviendo un sueño claro que sí un beso bien grandes Zazo y pasarlos bien un abrazo te de tamaño XXL enviado a las familias de este país Silvia feliz Navidad tan para ti misma

Voz 8 16:58 Mato