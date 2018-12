Hora 25 Deportes: El campeón de la Copa Libertadores se decide en el Santiago Bernabéu (29/11/2018)

No hay resultados

Voz 2 00:00 los deportes

Voz 3 00:11 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este jueves veintinueve de noviembre ni Buenos Aires ni Asunción y Miami nido hoja Madrid quién concreto el Bernabéu va a ser la sede del partido de vuelta en la final de la Libertadores entre el River Plate Boca Juniors Antón Meana hola

Voz 0372 00:29 hola qué tal muy buenas será el día nueve domingo ocho y media de la tarde está el OK de la Real Federación Española de Fútbol de la UEFA de la FIFA del Real Madrid y hasta del Gobierno español falta por saber cuándo las oficial Conmebol pero todo cerrado para que ese día se juega en la gran final de la Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 3 00:47 enseguida estamos en todos los puntos que son noticia en este sentido ahora nos vamos al deporte en directo a la Europa League quinta jornada está jugando el Betis contra el Olympiacos Benito Villamarín hola Fran rojillo

Voz 1623 00:57 hola Sonia a punto ha estado de marcar tres que se escapada solo ya ha topado con el portero del conjunto griego del Olympiacos lo que pudiera haber sido el segundo gol de la tranquilidad para un Betis que está líder destacado en este grupo de momento siguió ahí queda la cosa como echar minuto setenta y siete uno a cero vale el gol de Canales el Betis está clasificado lo ha pasado mal en la primera parte pero camino ya de descanso a falta de siete Marco Canale en una jugada desde la frontal impuso al Betis por delante tras haber fallado primero Sergio León m dieciséis una pena máxima uno a cero gana el Betis queda poco en el Villamarín doce minutos más el alargue el Betis clasificado ante Olympiacos

Voz 3 01:40 el Betis en juego el Betis ganando Sevilla y Villarreal juegan a las nueve en casa del Standard de Lieja del Rangers respectivamente en baloncesto la selección ha perdido en Turquía setenta y uno sesenta y siete la clasificación para el Mundial del año que viene en China pasa por ganar el domingo a Ucrania en Tenerife y entre tanto estamos en medio de la décima jornada de la Euroliga el Herbalife Gran Canaria ha ganado en la cancha del Darussafaka setenta y uno setenta y cinco y a las nueve partidazo entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú mañana juegan Barça y Baskonia muchas cosas por delante pero también tenemos que dar las gracias gracias a todas y a todos los que estáis al otro lado porque sois los que hacéis líderes a todos los programas de los deportes de la SER a Carrusel deportivo al larguero a SER Deportivos y cómo no ahora veinticinco Deportes bueno gallegos ha puesto tan contento que se han marchado hace llevarlo gracias a vosotras ya vosotros por dejar mensajes cada día en el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 2 02:39 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bell hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 5 02:56 qué disco ha hecho un mal gesto del entrenador no haya querido esa o al abuelo es que seguimos al abismo yo creo que es que al final el que está el que está dando instrucciones que maneja todo es imperativo entonces para qué quieren en el entrenador que se siente juventino y bueno pues nada que dejan sus acciones puesto que tienen rabiosa Iker se aquí hay que entrena Él a lo mejor salimos ganando os salen caras

Voz 2 03:32 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 03:41 hola soy muy grandes muchísimas gracias

Voz 3 03:45 a continuar trabajando para que sigáis ahí comenzamos cinco días han pasado desde que todos los en cogimos viendo las imágenes que no llegaban de Buenos Aires los incidentes en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River equívoca unos incidentes que dejaron el partido en el aire reuniones rumores tensiones y al final Antón Meana se va a jugar en el Bernabéu

Voz 0231 04:17 sí por una propuesta del presidente de la Real Federación Española Luis Rubiales que se puso en contacto en la jornada de ayer con el presidente de Conmebol Alejandro Domínguez le propuso la ciudad de Madrid que tenía dos estadio disponibles el Bernadeu y el metropolitano aunque este último tenía más difícil porque estaba el partido de Liga ante el Atlético y el Deportivo Alavés de ese fin de semana siempre aquí en Madrid pues bien Conmebol llama al Madrid Florentino Pérez le dice que de acuerdo que sin problema con el OK de la FIFA como la UEFA ya está como el Gobierno español el partidos empieza a montar ya hay fecha domingo día nueve Jay hora ocho y media en el Santiago Bernabéu y todo el mundo parece que contento esperando a que desde Asunción el presidente de Conmebol lo haga oficial en un comunicado pero todo el mundo en Sudamérica da por hecho que la gran final de la Copa Libertadores se va a jugar en el Santiago Bernabéu

Voz 3 05:06 falta la confirmación oficial pero está todo tan encaminado que ya se ha producido una primera reunión en Madrid para tratar temas de seguridad compañero de Radio Madrid Alfonso Ojea hola

Voz 0089 05:16 qué tal había sido reunión técnica con las fuerzas de seguridad con los responsables del fútbol español y también latinoamericano bueno en efecto la Delegación del Gobierno los ha recibido los ha escuchado pero todavía no ha dado el OK la Delegación del Gobierno en Madrid por qué hay que analizar muchísimas cuestiones pero sobre todo la planificación del despliegue de la policía daban un dato baste solamente un dato decimos se van a precisar entre tres mil y cinco mil agentes de policía nos dicen que es el doble de un partido por ejemplo de la Liga entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid en definitiva fuentes de la Policía Nos dicen que estos como una final de la Champions pero montada mucho más deprisa con mucha mayor rapidez y eso sí con unas aficiones bastante más

Voz 3 05:59 preocupante gracias a Alfonso Ojea los estamentos están casi todos de acuerdo o no porque la Liga Jordi Martí dice que no sabe nada de este asunto

Voz 0985 06:06 eso sí demuestra muy crítica con las formas nadie les preguntó dice Tebas oficialmente es un partido dice que coincide con hora de partidos de Liga incluso en horario Premium y que todo está autorizado por la Federación Española sin consultar a la Liga sin embargo en el fondo Tebas está de acuerdo con este partido no lo va a impugnar ni protestara por ello

Voz 3 06:27 todos de acuerdo todos contentos o eso parece porque como ha sentado esta noticia en Argentina en Buenos Aires compañero de Radio Continental Leonardo Ojeda muy buenas

Voz 7 06:36 hola Sonia un verdadero placer encontrarme con con Bossi contó los eh

Voz 8 06:41 gente de la Cadena Ser el placer el y un

Voz 9 06:45 Dívar que mantiene sus ganas de jugar en la cancha River que esto no va a ser boca que acepta jugar el partido cuando en las últimas horas había dicho que no te puedo asegurar que el fútbol argentino ha perdido por estas horas la pasión por esta súper final obviamente que cuando arranque el partido la pasión volverá pero te puedo asegurar que para el pueblo futbolero argentino esta Copa Libertadores tiene una mancha que será muy difícil de borrar

Voz 3 07:15 no me extraña fue muy fuerte lo que se vivió el sábado en Buenos Aires gracias Ojeda es fácil imaginar que los aficionados de uno y otro equipo no están muy felices pero hay algunos que sí lo están por ejemplo los peñistas que viven aquí en Madrid en la capital de España como Fabio vides de River Plate y Leonardo en la de Boca Juniors los dos han estado esta tarde en SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 10 07:35 con tanto facilón y sumar una más no me extrañaría como madrileño por adopción si estaría bueno pero la Financial perdió el encanto que tenía

Voz 11 07:47 lógico nosotros acá como local y no demostramos si estaría bueno ahora hay que ver si China permiten entrar

Voz 12 07:54 nosotros toda la la peña evoca su normaliza está siendo oscilan lo size a copar donado todo tampoco hay esperar no es tan creo que llevamos a tirar

Voz 13 08:04 no

Voz 3 08:04 bueno sí puede ser que no se tiren ni pipas por favor que disfruten que el deporte está para eso para disfrutar todo indica que la final de la Libertadores se va a jugar en el Bernabéu domingo nueve ocho y media de la tarde es sin duda la noticia del día pero hay muchas más en un instante nos vamos al Europa League

Voz 3 10:16 vamos con el cinco de en directo hago la quinta jornada de la Liga Europa está cerca de determinar el partido del Betis que parece se está calentando un poco aunque

Voz 1623 10:23 yo sí un poquito porque lo Celso Nos retira no coge distancia con respecto a la pelota Davis hábito ahora tarjeta amarilla va a sacar una falta Olympiacos que quiere exprimir al máximo los minutos que quedan porque a ellos la derrota les ya prácticamente fuera del Betis está clasificado si mantiene C resultado y lo dicho faltan tres el Alargue ojo balón al área Se marcha por la línea de fondo habrá saque de esquina para el conjunto griego si esto acaba así el Betis está clasificado vale el gol de Canales uno a cero

Voz 3 10:53 a las nueve comienza a los otros dos partidos con representación española los dos a ser fuera de casa partido importante para el Villarreal en Escocia Xavi Isidro

Voz 1031 11:01 hacía que afronta la primera de dos oportunidades que tiene por delante para sellar ese pasar a la siguiente ronda Loire al lo lógico lo normal sería ganar hoy en Glasgow y por tanto clasificarse pero tendrá que hacer bien ese trabajo incluso perdiendo o empatando dependería de si mismo en la última jornada después de la victoria en el futuro dos en Moscú Calleja mantiene el rumbo introduce seis cambios respecto al partido ante el Betis Andrés Fernández Jaume Costa Álvaro Morlanes tocó Candín Ibaka todos ellos titulares para asaltar los barcos

Voz 3 11:27 el flamante líder de la Liga española el Sevilla que busca al menos un empate en su visita a Bélgica el Standard de Lieja Manolo Aguilar

Voz 19 11:35 hola qué tal muy buenas tardes desde el día esa con frío el Sevilla va a intentar empatar porque con ese tipo de enero con cambios en el once inicial pensando también en la Liga aunque no demasiado va a descansar André Silva a descansar Escudero pero jugadores como Banega Franco bajó Benger están en el once inicial para la noche de los

Voz 3 11:58 esto en cuanto a los equipos españoles pero hay otros partidos atractivos en esta quinta jornada de la competición iban Álvarez hola

Voz 1534 12:05 quedan muchos partidos en juego hay que decir que en el grupo del Villarreal ya ha acabado el Spartak de Moscú uno Rapid de Viena dos líder de grupo con siete puntos el Rápid y además se ha clasificado el Dinamo de Kiev que ha ganado cero uno Las además en juego está empatando el Leverkusen a uno con el Ludovico y el Zurich está ganan está perdiendo uno de eso en casa con

Voz 0231 12:20 el AEK Larnaca además el duelo entre los dos equipos Red

Voz 1534 12:23 el el Salzburgo le está ganando uno cero Aleix speed y con este resultado los austriacos se clasificarán como primeros también el cénit que el está ganando uno cero al al Copenhague y pasarían de los rusos goleadas cero tres del Arsenal y unos seis el Sporting de Portugal primero serían los ingleses y segundos serían los portugueses el Milán además está remontando cinco dos frente al dude Lance y a partir de las nueve tenemos en el grupo hay dos partidos importantes el Malmö frente a alguien y el Salzburgo mental Besiktas todos los equipos tienen opciones ya además el Chelsea se enfrenta al

Voz 7 12:48 Pau con que pase si Pedro como titulares

Voz 3 12:53 y sigue hablando además de la jornada en la Champions una jornada buena en líneas generales con tres victorias en cuatro partidos aunque a decir verdad no se ha hablado mucho de la victoria del Real Madrid en Roma Isidre la situación de Isco en la escala Solari una situación Javier Herráez que parece bastante clara

Voz 13 13:07 sí qué tal a Sonia Isco lo que quiere es jugar y Solari lo ningunea no ha jugado ochenta minutos en seis partidos Se le ha acusado a Isco de poco compromiso de falta de trabajo volvió tras una operación de apendicitis acortó plazos titular ante el Levante Viktoria Pilsen en el Bernabeu IB Barcelona en el Nou Camp con Lopetegui eso sí en el banquillo por cierto ya consolar en el banquillo del Real Madrid e Isco fue titular indiscutible con Luis Enrique ante Croacia ante Bosnia hace dos semanas se la acusa de que está gordo la forma al acoge jugando desde hace diez meses sigue un plan especial y evidentemente viene de una operación de apendicitis e Isco no se ha negado a nada y ha aceptado la decisiones de Solari eso sí evidentemente no le da ni bola al técnico argentino del Real Madrid porque tampoco le pone en ningún partido

Voz 3 13:55 esta mañana le han preguntado a Vicente del Bosque que pensaba él de lo que estaba sucediendo con Isco esto opina el ex entrenador del Real Madrid

Voz 1955 14:02 en esa faceta tan importante de un entrenador de mantener una buena convivencia en El Vestuario puede Santi lo sepa llevar y que también los jugadores sepan que sean conscientes de que hay que ser buenos chavales bueno buenos profesionales y que es una plantilla de veinticinco jugadores que es complicado gestionarla

Voz 3 14:19 siempre tendiendo puentes Vicente del Bosque de Nacho Javi hay mejores noticias

Voz 13 14:22 aquí en algo todavía no trabaja con el grupo pero sí que está intentando llegar al Mundial de Clubes yo apuesto a que Nacho sí estará en Qatar perdón en Dubai en Abu Dabi en esa final del Mundialito

Voz 3 14:34 todo el mundo se confunde con los Emiratos Árabes Unidos y lo que hay en origen Oriente miedo medio gracias Javi el Real Madrid que recibe el sábado al Valencia en Liga un Valencia que viene de caer en la Champions y que tampoco está para muchas alegrías

Voz 0231 14:45 morada hasta recomponiendo la figura el vale Mencía que lleva diez años sin ganar en el Bernabéu cinco empates y cinco derrotas y ahora está recuperando futbolistas Rodrigo que terminó con molestias el partido de la Champions parece que está mejor y que si Marcelino quiere lo puede usar desde principio Garay que no pudo jugar por un problema de un hematoma estaría en condiciones también de jugar en el Santiago Bernabéu el próximo sábado y los que no lo estará es Cheryshev

Voz 3 15:08 gracias Pedro Morata objetivo cumplido para el Barça clasificado como primero de su grupo pero preocupación por las lesiones en especial la de Umtiti que podría hacer que el club azulgrana se planteara el fichaje de un central o no Adriá Albets

Voz 13 15:20 qué tal Sonia muy buena así es algo que el Barça valora aunque la decisión ni mucho menos está tomada porque dependerá de la evolución de Samuel Umtiti que no pinta demasiado bien teniendo en cuenta que sólo ha aguantado un partido el del metropolitano después de dos meses sin jugar la dirección deportiva del Barça tiene claro que en junio hay que fichar un central joven y con proyección el elegido es del y el central de la Ajax eso en verano pero como digo Si Umtiti decide pasar por el quirófano para operarse del cartílago de la rodilla izquierda algo que no se descarta pues el club se plantearía muy en serio acudir al mercado de invierno porque el francés si se opera estaría por lo menos cuatro meses de baja

Voz 3 15:59 gracias Adrian Albets también se planteaba una operación en el delantero del Atlético de Madrid Diego Costa operación que de momento Pedro Fullana

Voz 0481 16:06 aplazada si decide esquivar el quirófano a corto plazo como ha contado este medio día en la Cadena SER pese a que los médicos insisten en operar pero él prefiere esperar por ahora tiene claro que lo mejor es optar por seguir con el tratamiento conservador para reducir esas molestias en el pie mientras aguante hoy se ha aprobado además con buenas sensaciones e incluso apunta al partido de Girona del próximo domingo eso sí la otra cara es Filipe Luis arrastra un problema en el sóleo del partido de anoche no jugará el domingo

Voz 3 16:33 gracias a las competiciones europeas nos centramos en la Liga que mañana comienza una nueva jornada en primera división la número catorce con el partido que enfrenta al Rayo y al Eibar los de Vallecas en descenso no conocen la victoria de casa en casa mientras que el Eibar viene lanzado después de ganar al Real Madrid Toni López

Voz 20 16:50 es el Rayo de siete partidos en casa empatado tres Sonia haya perdido cuatro aunque ha perdido puntos en los últimos minutos en partidos que iba ganando como contra el Athletic el Villarreal o el Barça tiene a seis puntos la permanencia el Eibar buena racha a dos puntos de Europa después de ganar al Madrid lleva tres partidos sin perder bajas en el Rayo Calcuta Javi Guerra salvo que Apelación diga lo contrario el sancionado vincula en el Eibar recuperan a Villa ya Pape Diop el partido será mañana las nueve en Vallecas abran en la previa los entrenadores escuchamos primero a Michel luego Mendilibar

Voz 13 17:16 a ver catálogo al final no porque hay muchos partidos

Voz 21 17:19 luego todavía pero que es un partido importantísimo todos lo sabemos si la única forma de que mañana Animos tres puntos es que los todos los que estamos en el terreno de juego hagamos un partidazo que lo que hemos hecho contra padece está muy bien que viene

Voz 7 17:31 para ello y que el primer partido de Liga aquí con todo busca perdimos no están donde están de explicación es donde vamos a contar a también y que no nos podemos dormir

Voz 3 17:42 el Rayo y para mañana a las nueve para el sábado cuatro partidos más destaca ese Real Madrid Valencia a las nueve menos cuarto aunque el sábado también hay una final la final del Mundial sub diecisiete femenino y en esa final Andoni De la Torre está España

Voz 0372 17:54 no lo va a hacer contra México el sábado a las once las de Toño país que superaron los cero dos cero dos a nueve de Nueva Zelanda ya están ante la oportunidad de conseguir su primer entorchado mundial única duda de Leire Peña a las demás tories poner esperada final contra México el sábado a las once

Voz 3 18:08 gracias Antonio de la Torre nos vamos de nuevo a Sevilla el Benito Villamarín porque el Betis ya está en los dieciseisavos de final de la Liga Europa rojillo

Voz 13 18:15 sí Sonia ha congelado la sangre al Villamarín le último

Voz 1623 18:18 como remate en el cuento último suspiro remate de Cissé que por poco entra finalmente no ha entrado el Betis ha ganado ya está clasificado

Voz 3 18:26 gracias rojillo a ver qué hacen el Sevilla en su visita al Standard de Lieja y el Villarreal en su visita al Rangers con la Europa League llegamos a las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias hasta las nueve sigue Hora deportes en la SER

Voz 3 20:12 y seguimos con más asuntos como por ejemplo baloncesto porque la selección ha caído derrotada en su visita a Turquía setenta y uno sesenta y siete pero Xavi Saisó hola hola qué tal no peligra la clasificación para el Mundial no

Voz 1982 20:23 no no peligra de momento España no está clasificada para este Mundial derrota setenta y uno sesenta y siete en Turquía en un partido muy igualado del equipo de Scariolo ha tenido opciones hasta el final ya que a cincuenta segundos del desenlace el partido estaba empatado a sesenta y siete Darío Venezuela ha sido el mejor con dieciocho puntos junto a Fran Vázquez diez los turcos han dominado la pintura con ex rehén y España sólo ha notado tres canastas más de dos que De3 buena primera parte pero en la segunda los turcos han sido superiores a España jugará frente a Ucrania el domingo seis de la tarde en Tenerife y como decías practicamente pro una victoria el equipo español estará clasifica

Voz 3 20:59 luego tenemos la locura del calendario porque ya ha jugado la selección y además hay jornada de la Euroliga dentro de unos minutos partidazo en el Wi Fi intente Real Madrid CSKA de Moscú duelo por el liderato sin lo Sergio es Marta Casas muy buen

Voz 0277 21:11 hola Sonia muy buenas si sin los Sergio espero con muchos quilates de baloncesto sobre la pista cara a cara entre Real Madrid y el CSKA de Moscú los dos equipos que lideran la clasificación con ocho victorias y tan sólo una derrota no va a estar Sergio Llull como decimos en el Real Madrid tampoco could Mitch en el equipo de Estudis no ha viajado se ha quedado en Moscú el Chacho Rodríguez que no va a jugar contra los que fueran sus compañeros los dos equipos calentando ahora mismo ya en la pista del Palacio de los Deportes la grada que

Voz 3 21:39 poquito a poco va tomando color prácticamente todo

Voz 0277 21:41 el papel está vendido para el duelo por el liderato que comienza en apenas ocho minutos Real Madrid CSKA de Moscú

Voz 3 21:48 gracias Marta Casas del Herbalife Gran Canaria lo contábamos antes ha ganado en la cancha del Darussafaka y para mañana se completa esta décima jornada o los partidos de Barça y Baskonia Xavi

Voz 1982 21:57 sí a las seis y media en Estambul visita complicada para el Baskonia que busca la segunda victoria consecutiva Perasovic Granger Inma Channing se enfrentan a su ex equipo mientras que Quini Pleiss jugaron el Baskonia ganarnos bajan los baskonistas el Efes el cuarto clasificado llenó el Palau a las nueve partidazo Barça Fenerbahce los de Pesic están invictos en el Palau pero la prueba del algodón frente a uno de los líderes no hay visionados en los azulgranas IPS dicho lo ve así

Voz 25 22:24 nuevo reto para nosotros para ver dónde estamos es momento si jugamos contra un equipo completo como de dicho antes no

Voz 7 22:35 más o menos veremos dónde está el Barça después de jugar con el fenómeno

Voz 3 22:38 lo veremos a partir de mañana gracias Xavi en la NBA malas noticias para Pau Gasol baja indefinida buenas tardes Javi Blanco

Voz 0231 22:45 qué tal muy buenas pues si sólo nueve partidos nos ha podido jugar Pau esta temporada llevaba unas semanas lesionado pero no es sabía bien lo que tenía Se había perdido ya doce partidos de lo que va de temporada pero nadie decía nada mucho misterio en torno a su lesión hasta que no hechos entrenador Gregg Popovich desveló que sufre una fractura por estrés en el pie Izquierdo es baja indefinida no se sabe cuánto tiempo va a estar sin jugar pero parece que podría estar parado varios meses son

Voz 3 23:10 menos sabemos que es lo que tiene el bueno de Paul otra cara de la moneda Javi es Luka Doncic vaya triple para guardar ha metido esta noche en la vida en la biblioteca

Voz 0231 23:18 pues sí y plazo desde más de nueve metros al borde del descanso cuando sacaba el la cuenta atrás hay que hablar de Luka Doncic además porque fue el máximo anotador de Dallas hice un auténtico partidazo lideró a su equipo ante el en el triunfo ante los Rockets de James Harden y además el terminar hizo unas declaraciones que seguro que han gustado mucho en el seno del Real Madrid porque dijo que lo que más echaba de menos de España era a sus compañeros del ya ex compañeros del equipo blanco y también dijo que no esperaba encontrarse también tan pronto en la NBA en cuanto al resto anoche a parte de la noticia de Pau Gasol fue importante el fichaje de Caicos por Utah Jazz el equipo de Ricky Rubio que anoche ganó a Brooklyn también los Feli Cannes es impusieron con buen partido de Mirotic quince puntos nueve rebotes victorias también echarlo contra el antes de Oklahoma sobre Cleveland aunque con poca aportación de Billy y Abrines para esta noche Sony apunta te lo tenemos

Voz 3 24:08 tampoco Arturo vengan los gordos a los dos

Voz 0231 24:11 Boris los actuales campeones visitan la cancha de los Raptors que ahora mismo es el mejor equipo de toda la nave

Voz 3 24:15 ahí tienen a Serge Ibaka que se sale últimamente gracias Javi más cosas en unos minutos comienza el Europeo de balonmano femenino en Francia las nueve primer partido entre las anfitrionas contra Rusia España debuta el sábado ante Croacia así que las guerreras viajan mañana creo que Laura Díaz esta con una de ellas tu dirás Laura muy buenas

Voz 26 24:33 buenas tardes Sonia qué tal hoy empieza el Europeo de balonmano la selección femenina debuta el sábado tendremos que esperar hasta el sábado para ver debutar a las guerreras ante Croacia y marchan mañana pero antes tengo aquí a mi lado a Silvia armenios

Voz 0231 24:46 tan Silvia

Voz 26 24:47 hola buenas buenos lo primero cómo estáis cómo están las guerreras imagino que con muchas ganas de empezar sí sí con muchísimas ganas ya empieza a picaron poco el gusanillo de la competición de estas primeras semanas de siempre mucho trabajo pero ya cuando se acerca estos días bueno hay hay mucha ilusión por delante si llega a hacerlo bien habéis trabajado para preparar este Europeo porque sois como dos generaciones veteranas y las nuevas como sabéis unido y bueno al final son muchas sesiones de entrenamiento es lo que tú dices somos dos generaciones distintas además más somos coincide mitad juegan por España mitad dentro y el el Fobos muy muy diferente entonces al final son muchos entrenamientos en los que sobre todo priman situaciones de partido pues jugamos unas contra otras seis otras seis para intentar pues eso al final es adaptarnos unas a otras lo más lo que más hay que practicar es eso sería el primer partido contra Croacia es un rival bastante duro puede debe y puede cambiar el devenir del del torneos derriba rival no decirlo pero es el más importante yo creo que si ganamos el partido aún siendo solamente un par de primero estamos prácticamente aunque es el objetivo principal así que bueno va a ser muy cómodo y es todos lo son pero bueno hemos estado analizando lo hemos trabajando y creo que creo que podemos hacer una victoria empezamos el año con el oro de de la selección masculina que me forma determina lo que con el oro de la selección femenina ojalá ojalá la verdad que los chicos marcaron un poco el camino creo que sirve de ejemplo para para mirarnos un poco con ellos porque a ver a pesar de no ser un un equipo de fuera como favorito al principio a pesar de que pues bueno físicamente también son inferiores a los rivales contra los que se enfrentan a pesar de que muchos de estarán Juan aquí en España al final poco a poco se hicieron con el oro y bueno yo cuál es el reflejo lo que tenemos que mirarnos bueno pues muchísimas gracias Silvia muchísima suerte y gracias por atendernos las palabras de Silvia Verde dius a dos días del debut de España en el Europeo de Balonmano