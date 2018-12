Voz 1 00:00 vía

Voz 1880 00:21 Sara vítores buenas noches vamos con la cara BI nos fijamos en un concepto del que hemos estado hablando mucho estos días sobre todo a propósito del Brexit por ejemplo si vamos a hablar de ella de su importancia es la diplomacia hoy esta tantas definiciones de la palabra con personas se han puesto a definir para la RAE es una rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales vamos con definiciones de historiadores para historiadores como saltó la diplomacia es la conducción de los negocios entre los estados por medios pacíficos para el escritor y periodista Kraus la diplomacia es la política vestida de etiqueta y esto que me encanta de Churchill es diplomacia es el arte de decirle a alguien que se vaya al infierno de tal manera que él te pregunte cuál es la dieta la etimología de diplomacia pues derivada el vocablo griego Deep lo que significa plegar en tiempos del Imperio Romano los pasaportes los salvoconductos los permisos se están Paván en placas de metal que se cosían doblaban se pegaban se llamaban diplomas con el paso del tiempo se llamó diploma a muchos otros documentos oficiales documentos que claro tenían que organizarse entonces empezó a ver funcionarios para clasificarlos descifrar los conservarlos ya este oficio se le llamó la cosa diplomática así que si nos vamos a atrás en el tiempo los orígenes de las relaciones diplomáticas son tan antiguos como la historia de la sociedad humano

Voz 0194 01:43 que hoy Sara Casa Amèrica inauguraba una exposición y una serie de seminarios que llevan por título cuarenta años de diplomacia en democracia

Voz 1880 01:50 a panaderos se ha marchado haberla cuatro décadas es mucho

Voz 1775 01:53 eso tiempo y la diplomacia no es lo que era ni será lo que Juanjo Buitrago es el comisario de la exposición cuarenta años de diplomacia en democracia que sea inaugurado

Voz 2 02:01 pero antes nos relacionamos eh exclusivamente tres estados de diplomacia económica diplomacia cultural diplomacias social cooperación el desarrollo es decir nuestro trabajo se ha ido haciendo cada vez más complejo

Voz 1775 02:26 trago no tiene la vena musical de Vinicius de Moraes Luis al que escuchamos que además de compositor era diplomático pero sí lleva casi treinta años de carrera con destinos en lugares tan distintos como Kuwait Guatemala Washington o Brasilia la exposición echa la vista atrás hasta los tiempos de Franco cuando tras otros cuarenta años pero de aislamiento ser diplomático era especialmente difícil

Voz 2 02:47 que representaba no país que no se sentaba en en las principales organizaciones internacionales Iker un país raro en un país no homologado internacionalmente la vida evidentemente era más difícil

Voz 1775 03:00 las cosas cambiaron con la constitución a partir de ahí llegaron los momentos más brillantes como el ingreso en la Unión Europea o la influencia que España ejerció en procesos democráticos en América Latina pero también momentos complicados y alguno muy cercano como que tu Gobierno visite Cuba o reciba la visita de China

Voz 2 03:16 España antes tenía muy pocos muy pocos socios hoy tenemos vocación de que tener como socios a todos los países del mundo no entonces no no creo que un país con la presencia de España en el mundo tenga que ponerse ninguna cortapisa en la relación con todo tipo de países y de regímenes polis

Voz 1775 03:32 con la negociación del Brexit

Voz 2 03:34 sí bueno para la la vive las inspecciones de la Unión Europea iconos tanto también para para España sin ningún tipo de duda

Voz 1775 03:41 el Brexit es quizá la prueba más reciente de la habilidad de la diplomacia española en su versión más política que la sigue teniendo la exposición va acompañada de tres mesas redondas en la última mañana debatirán dos de los últimos ministros de Exteriores que tuvieron estrategias diplomáticas haya diferentes sino casi enfrentadas sobre Gibraltar asunto clave en esa negociación del Brexit Margallo y Moratinos

Voz 2 04:03 la relación entre ellos dos es bueno ellos dos aceptado sentarse ahí al hogar y debatir no yo creo que por encima de sus inclinaciones personales está que los dos intentaron dar el mejor servicio no a España yo creo que es un intercambio de ideas que va a ser

Voz 1775 04:20 puedes eso sentarse a dialogar ya debatir es también parte de la historia de la diplomacia española que como concluye Juanjo Buitrago

Voz 0194 04:27 eso nosotros decimos que está

Voz 2 04:30 la historia de éxito no

Voz 1880 04:37 estos ahora es la banda sonora alejados oscars y ese haría con la que los espectadores nos hemos acercado a la política los juegos sucios a las ideas maquiavélica también hacernos a la idea de cómo es la diplomacia en Estados Unidos

Voz 0194 04:49 Juan Carlos Pereira es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid autor entre otros del libro en la política exterior de España Juan Carlos muy buenas noches nos contaba antes Sara que hay decenas de definiciones de diplomacia cuál sería su definición

Voz 5 05:04 bueno yo creo que hay una definición muy clásica que es la de un diplomático británico que se llama bajaron Nicholson que creo que es la que siempre buenos se ha manejado más habitualmente no que dice que es el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación o el método por el cual se ajusta en esas relaciones por medio de los embajadores si los diplomáticos

Voz 0194 05:28 claro yo entiendo que esto no lo puede hacer cualquiera no puede hacer porque políticos de los diplomáticos se forman

Voz 5 05:33 exacto los diplomáticos tiene que formarse no solamente

Voz 6 05:36 eh porque necesitan lógicamente el conocimiento de

Voz 5 05:41 uno o más idiomas sino porque necesita una formación en derecho internacional en Relaciones Internacionales en historia en economía y cada vez mucho más no ya no es que quieren embajador como se definen como se decía antes tenía que basar su formación básicamente en el derecho no es que cada vez necesitan más conocimientos multidisciplinares porque sino no pueden comprender ni actuar en representación del Estado durante tantos problemas no que que que tiene la vida internacional no

Voz 0194 06:15 le llamamos diplomático pero lo que podríamos llamar negociador

Voz 5 06:20 hacía siempre está vinculada con dos actividades la negociación y la paz porque es tu contrario es el militar no ha identificado lógicamente con la guerra en el conflicto no entonces realmente cuando unos en fin esta palabra ya sea socializadas no íbamos a ser diplomático vamos a ejercer una actividad diplomática damos a haz el favor desde el mar diplomático y tal pues entiende que es un hombre o una mujer que que que negocia que pacta que acuerda que sabe en fin actuar para que no se llegue al conflicto no

Voz 0194 06:56 osea que ser diplomático Isère un diplomático van de la mano eso eso eso tiene que tiene tiene que ir junto con cuando cuando parece la diplomacia como la conocemos en qué momento empezó a hacer falta

Voz 5 07:11 bueno aquí hay una doble interpretación no realmente diremos oficialmente pues nace en mil seiscientos cuarenta y ocho con después de la famosa Guerra de los Treinta Años que en la cual se considera que para evitar un conflicto como éste que fue de treinta años pues sabía que hemos institucionalizar alguna actividad hizo sobre todo formar o tener a personas que ejercieran lo que usted ha comentado en una negociación en fin que acordase de Ikea solucionase los problemas antes de llegar a conflicto por lo tanto se considera que mil seiscientos cuarenta y ocho sería un poco cuando nace formalmente no aunque realmente

Voz 6 07:52 pues diremos

Voz 5 07:55 por ejemplo en España se considera que las primeras misiones diplomáticas se quieren ya en el siglo XV entorno vamos de hecho se considera que la primera misión diplomática del mundo fue la de España ante el Vaticano es lo que llamaríamos ante el Papa no lo sea que realmente se maneja el saldo fechado en el siglo XV au mil seiscientos cuarenta y ocho que sería

Voz 0194 08:16 pero hacer oficial no la vida del diplomático es tan glamurosa como nos imaginamos por siempre lo quitan así con una serie de privilegios

Voz 5 08:26 sí hombre yo que llevo esturión duró mucho tiempo y que bueno que hace la Escuela Diplomática ahí tengo muchas los círculos diplomáticos es verdad que lo que la gente digamos identifica como diplomático es que la fiesta de los cócteles la no las corporaciones los actos oficiales pero claro eso es la imagen de una parte de la diplomacia que la diplomacia tiene riesgos porque hay países muy peligrosos es una de las profesiones donde por ejemplo pues hay más problemas familiares por ejemplo Maribor cielos más problemas incluso personales porque claro no es lo mismo el embajador de Londres que enviar de un país opiniones no conflicto donde vives encerrado prácticamente ir donde Karol tu vida de tu familia corre peligro no entonces pues tiene tiene dos partes que verdad lo más la parte más bonita que los grandes países donde realmente se pues la actividad diplomática es muy glamurosa pero claro luego hay las partes muy muy complicado ha hecho cosas diplomáticos españoles ha muerto hoy y otros sitios fanáticos ha fallecido pues en operaciones o simplemente saliendo a la calle y vine

Voz 0194 09:40 sí sí sí no depende del país donde estas y si Juan Carlos Pereira muchísimas gracias hasta luego igualmente

Voz 1880 10:10 esta canción de mil novecientos cincuenta y seis que se hizo famosa cuando la interpreto Doris Day en la película de Alfred Hitchcock El hombre que sabía demasiado es una canción que además prosiguió los cara a la mejor canción original en ese mismo año y le he traído porque si buscamos películas sobre diplomacia esta sería una de ellas no El hombre que sabía demasiado la historia de una familia que viaja a Marruecos allí apuñalaron a un nombre In

Voz 0194 10:35 este antes de morir les desvela un complot que tenían para asesinar al primer ministro británico y bueno eso es sólo el principio de la peli ya lo hemos preguntado a Juan Carlos pedida si tenía que va a ser diplomático ser un diplomático va ligado a ser diplomático porque ese diplomático de entiende como un tipo de carácter

Voz 1880 10:51 sí por ejemplo André Moreau decía que ser diplomático es el arte de exponer la hostilidad con cortesía la indiferencia con interés la amistad con prudencia Raquel Rivero que psicóloga clínica de Área Humana Nos lo ha definido se ha definido esta personalidad la de alguien diplomático

Voz 9 11:08 una persona diplomática es es una persona a la que los psicólogos y psicólogas llamamos principalmente asertivas no la efectividad diríamos es una habilidad la través de la cual la persona expresa no de manera tranquila de manera serena su opinión a la vez siempre respetando y sin amenazar y sin dañar a los derechos o de los que más que las demás personas claro estoy fundamental entre otras cosas para tener una buena capacidad de negociación pero gracias a esta actividad a la hora de negociar digamos que la persona oye ni gana ni pierde ni él ni con la persona con la que negociara no veamos crecían acuerdos en los que todas las partes están están a gusto en San tranquila

Voz 0194 11:56 Nos preguntan es si sois diplomáticos mira yo me hago la idea de cada uno pero si pensáis que es difícil ser un diplomático

Voz 0378 12:05 es difícil es difícil sobre todo en determinados países son obviamente me ha yo he estado en la inauguración de la exposición y la verdad es que daba gusto en esta en esta de la que está en la sala de sí la ha inaugurado Rey estaban seis ministros de Exteriores de España hay acabas viendo todo lo que de verdad ha pasado en España es muchísima

Voz 1617 12:30 Neus no todo el mundo puede ser diplomático no hundirse demostrado se ha demostrado porque yo creo que es la diferencia entre los diplomáticos de carrera y los que acaban teniendo una plaza porque son designados por el político de turno o por el partido de turno pues ese es uno de los problemas que que ha habido en la diplomacia pero no porque lo diga yo sino recordad que hace un par de años sino me equivoco hubo una especie de rebelión de de diplomáticos de carrera que se quejaban de que bueno es estaba priorizando la designación de personas que a lo mejor no tenían ningún mérito más que el de ser ser militante de verdad no a mi me gusta mucho la figura esta del diplomático que es como casi del de las de la funcionario que tienes que tienen formación exacto no en yo conozco algún caso familiar que ha trabajado con administraciones de todos los colores no Endesa además en destinos de estos privilegiados no como comentaba en la entrevista no que lo mismo que le toque París que te toque ese país Daroca perdona y es una de las cosas que siempre te dicen no que al final pues todos los partidos intentan colocar a los suyos cuando en realidad lo que tienen que hacer es confiar en los diplomáticos de carrera

Voz 1775 13:43 entonces yo creo que un buen diplomático en el que no se nota a mi me parece que que la clase la la la diplomacia es la política que no se ve incluso la qué la que no debería de verse creo que la de la diplomacia encerró tapado cuando cuando hay mucha gesticulación muy mucho alarde mucho postureo yo creo que es cuando se de la diplomacia por cierto ante nuestro experto ha hablado de Gibraltar precisamente el tratado tres recién nacida la diplomacia no es precisamente una negociación de éxito para los diplomáticos española que por cierto no era óbice para que sea trataran de hermanos

Voz 1715 14:22 en una tarde sólo una tarde varios ejemplos de diplomacia al más alto nivel pensando en la cumbre del G20 Donald Trump anuncia que no se reunirá con Vladimir Putin por la crisis de Ucrania el presidente francés Macron asegura anuncia que si severa con el príncipe heredero saudí en la cumbre del G20 el presidente argentino asegura que se discutirá de a aquellas acusaciones que competen al príncipe heredero saudí en la cumbre del G veinte han esa es la altísimo en diplomacia

Voz 1880 14:57 Javier yo te quería preguntar si conoce esa a este Silvio Silvio Fernando acuerdas de él curva una institución en la música en Sevilla que durante unos años sólo bueno senador senador perpetuo en la vida y que además iba acompañado de la banda a los diplomáticos bueno y quería ver si era tiempo hablar de otra película la última

Voz 1 15:18 sí medio

Voz 1880 15:23 esta es El discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel que no filmar en España debido a la censura del régimen franquista ganó el Oscar en mil novecientos setenta y dos a mejor película extranjera yo es una historia surrealista sobre un grupo de burgueses que podían ser diplomáticos y sus intentos frustrados por comer por disfrutar de sus encantos

Voz 0194 15:42 diplomáticamente te voy a preguntar