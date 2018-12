"Isco debería demostrar al entrenador que se ha equivocado, dar un paso al frente tras la adversidad"

Voz 1 00:00 Jordi Martí en Barcelona hola de nuevo hola de nuevo hoy está por ahí Marcos López también hola Marcos qué tal muy buenas noches a todos igual aquí Don Mario Torrejón Mariola Manuel Carreño buenas noches y por ahí don Antonio Romero hola Antonio

Voz 2 00:13 qué tal muy buenas a todos pues la pregunta eh creo que

Voz 1375 00:19 murió que el teléfono esté ahí que no dan a basto Javi Blanco Álvaro Benito da bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque siga echando humo que debatan con nosotros en El Larguero sobre esta cuestión viendo lo que está pasando a Solari que con Isco que le ha sacado setenta y ocho minutos en los seis partidos que lleva como entrenador del primer equipo dos no convocado otros tres al banquillo ni un día titular si fuera Xisco que crees que haría eh bien debería irse debería quedarse debería luchar y cambiar la situación esa es la pregunta crees que Isco debería irse del Real Madrid sí o no Antonio Romero López creen que sí que debería irse Mario Torrejón y Jordi Martí creen que no debería irse así que

Voz 0239 01:01 pues yo creo que para mí primero logramos un placer con lo cómo es esa

Voz 3 01:07 parejas veo Castro ayer la otra la estrella hermanos y arriba no

Voz 0239 01:12 extraños hermano casi casi forzada Jordi cuantas veces hemos hablado tuyos José Mora mucha siempre la primera vez que fuera la primera vez que le pasa esto a Isco yo creo que la respuesta es Isco tienes que remangarse revertir la situación convencer al entrenador convencer al presidente

Voz 1501 01:31 bueno esto no lo ha pasado nunca aunque cuál no

Voz 0239 01:35 no yo creo que Isco el talento con el Real Madrid está bajo sospecha prácticamente desde el día que llegó creo que llegó en un momento complicado para ser titular y que lo que ha jugado se lo ha ganado por trabajo por esfuerzo en el terreno de juego que ha habido veces en las que seguramente se ha equivocado pero siempre la cuerda se rompe por el lado de Isco que ha habido un momento o tiene que haber un momento en el que Isco pegue un puñetazo encima de la mesa y decir oye si Bale juega siempre esté como esté si Benzema jugó nueve años estando como haya estado Si Marcelo viene deberán hoy tarda

Voz 1501 02:10 dos meses en coger la forma ahí es titular indiscutible

Voz 0239 02:12 por qué yo que soy un futbolista todo que me quieren prácticamente todos los equipos grandes de Europa que me de mientan Jordi Martí Omar con López porque siempre tengo que estar justificando mi estado de forma repito alguna cosa habrá hecho marisco si fuera la primera vez me parece que disco tendría que tener paciencia pero llegados a este punto creo que es el momento de que pegue un puñetazo encima de la mesa y que le demuestra el Real Madrid que su jugador top

Voz 1501 02:37 que nunca lo han tenido en cuenta en ese club bueno pero hay que demostrarlo en el terreno de juego no lo es lo primero no ha hecho saberlo las opiniones por ejemplo otro otro día sin ir más lejos me dijiste

Voz 0239 02:46 este que el Madrid que más me gustó fue el de Ancelotti

Voz 1501 02:48 cuatro cuatro dos todo mucho no te lo dijo él

Voz 3 02:51 es verdad que no hice lo dijo todos los hoyos no que a mí me gustó

Voz 1501 02:53 mucho se que me gusta mucho Isco y que yo creo que que que tiene la responsabilidad de volver a su mejor nivel en el que no está la Liga B sabes qué

Voz 0239 03:02 Mario sabes en ese Real Madrid qué pasó con Isco gasóleo

Voz 1501 03:05 él pasó jugó veinte es muy bueno es que te tienes que comparar que Bale es que Belén forma hubo otra cosa es que no estoy

Voz 3 03:15 has dicho dos condiciones pero bueno pues le

Voz 1501 03:19 no marco yo te digo que ha sido continuo eso eso es verdad que no lo ha sido pero es verdad que es muy bueno es que lo es cuando estás sano y cómo esta forma evidentemente que pasa casi todos están sanos informa está muy bien especialmente también Isco cuando estás sano y en forma es muy bueno pero lo digo que cada vez que tienes un bache te vas a ir del equipo en el que estas si es que eso es así y no tengo claro que

Voz 0578 03:39 no cada vez que no me mete eh

Voz 1501 03:42 el Carreño para para hablar de no sé qué qué hago me voy del hacerle recordar que espera tener alguna la carroña al fin del mundo sino que sale mañana que me vaya nosotros no vamos ya tienes que acoge teléfono fijo me pongo que por qué te has constantemente y además tú dices no me lo estoy ahora ha pasado tal cual como está la cosa lo he pasado muy pasado en un barco es que esto cómo está la cosa nunca le hombre porque porque lo primero Marcos jueves unos jueves tienes que respetar la decisión del entrenador y el teniente pedía penalti que te digan que te digan que no es también o te insinúan que no estás bien si es constantemente tampoco pero convento

Voz 0981 04:21 vemos que en Madrid al al inicio de temporada con Lopetegui era el Madrid de disco

Voz 1501 04:26 bueno eso es bueno eso es una teoría que que no no lo entiendo pero no es una teoría que entiendo que cogiera vuelo por la selección pero la realidad la realidad Marcos se cuando se vio la alineación en muchas alineaciones será cuatro tres tres coma con Marco Asensio arriba sin claro tú crees

Voz 3 04:41 eso es así Lario con Lopetegui todo eso Juan

Voz 0239 04:46 perdone perdone venga yo pero beber ella eh tú crees Mario que a cualquier

Voz 1501 04:51 pues mi hermano no top

Voz 0239 04:54 tú crees que cualquier futbolista consideró Otto de la primera plantilla del Real Madrid que yo mira te doy hasta la razón el argumento de si no está bien te tienes que poner bien perfecto repito la pregunta tú crees que a cualquier futbolista top de la primera plantilla del Real Madrid le hacen meter en un viaje a Roma no por meterse lo que él no pilotan

Voz 4 05:10 muy es decir que va en ver

Voz 0239 05:13 al en la grada hoy es un futbolista al año

Voz 1501 05:15 os y eres un futbolista top de la primera plantilla de

Voz 0239 05:18 el Real Madrid no te ven bien te dicen mira novia novia a Roma ponte aquí te pones a entrenar

Voz 1501 05:23 yo dije allí alga tendrá que meter Jaime Romero que eso es un toque de atención severo que en mi opinión en mi opinión se le va la mano Solari en mi opinión todo yo creo que no tiene que llevarse para eso ahora si cada vez que tienes un bache te vas a ir del equipo en el que estás estará en dieciocho equipos

Voz 3 05:37 es que al final estoy contento en la vida lo que no pueden una vez es bajar los brazos vamos a centrar el asunto nadie ha dicho que Isco haya lo estáis recomendando está recomendando bajar los brazos a un equipo peor porque tengo una cosa u otra Mary son peores

Voz 0985 05:53 el riesgo de abandonarse en la suplencia es un riesgo que pesa sobre la cabeza disco Lincoln no tiene que abandonarse en la suplencia en dicho Isco ante la adversidad de haber sido señalado de ser tratado injustamente de ser menos

Voz 3 06:07 voy a tomar decisiones llevar el es claro abandono hasta luego no bajar los brazos evidentemente puedo ser tan Poyet déjeme acabar Marcos un respeto a las Cortes

Voz 0985 06:20 en contraposición Marcos insisto no bajar los brazos ni demostrar al entrenador que se ha equivocado es lo que tiene que hacer en el largo Il adversidad de haber sido tratado injustamente incluso con falta de respeto incluso señalado por alguno de sus compañeros en el vestuario ante esta adversidad paso frente del señorío y esto es lo que creo yo que espera la hinchada porque Marcos aquí coincidimos una cosa ni el Barça ni el Madrid ni ningún equipo pueden prescindir de gente de buen pie vosotros creéis a Isco fuera del Madrid

Voz 3 06:54 sí yo también lo quisiera ojalá

Voz 0985 06:57 citaría a Miguel a Blanco

Voz 3 06:59 los que bate profe que hablaba hoy con

Voz 1501 07:04 no sé quién Si a Iniesta de pasa ahora lo mismo en el Barça no me ha pasado es que le pasó lo mismo que Iniesta debería irse del Barça

Voz 3 07:09 te das lo hará como le pasó

Voz 0239 07:12 creo pasó luchó por quedarse favor le pasó lo mismo y luchó por queda porque de pronto hay que recordar Iniesta hay que recordar que Iniesta lo contó a Manu Carreño Larguero delicioso que por un momento por su cabeza en el momento de la renovación pensó el hecho de irse porque quería no lo pensó que estaba haciendo la cama no contaba con el europeo por cierto Jordi Jordi yo que te sigo con avidez el pluriempleo tiene tiene una arista complicada por ejemplo ayer que escuchen un debate que fantástico te lo regala no cuando no vayas también escucharlo que es el debate de de Deportes Cuatro descuentos es decir textualmente creo Gemma si me equivoco eh escuché decir literalmente que Solari había tenido una falta de respeto grave con jefe George Martin déjame terminar déjame terminar su jefe si tu jefe Jordi Martí

Voz 4 08:09 qué tiene de una manera reiterada

Voz 0239 08:12 es una falta de respeto grave contigo tú que eres un tío cotizaba en el mercado que haces te quedas hoteles

Voz 0985 08:17 te puedo responder a no ganar no bajar los brazos demostrando

Voz 0239 08:22 lo digo te quedas o te vas yo estoy respondiendo

Voz 0985 08:25 eh me quedo para demostrarle mi jefe que está en un error Jara para demostrarle que no bajo los brazos para demostrarle que doy un paso al frente y lo que jamás haré si algún día quedó descabalgado de debate en es abandonar mi sino intentar

Voz 1501 08:40 más ocurrirá

Voz 3 08:42 pero saber Jordi que sea entrenador del Real

Voz 1501 08:45 en este momento o que lo fuera su momento Ancelotti o quién sea no quiere decir que siempre tengan razón es posible que no equivocado dejara el banquillo dejándole fuera de la convocatoria y ahí estás tú para demostrarlo pero si te si te sabes que te dicen

Voz 3 08:57 yo sigo estás todo el día cabreado pregunta claro por su caras Jordi Jordi María quieres comprar una me está pareciendo perdona que Jordi pregunta Mario pero sí

Voz 0985 09:14 comprar una máquina de es que las hay en el mercado de tiempo de posesión de la palabra si yo no intervino en el debate tengo ocho o nueve

Voz 1501 09:22 pero no tengo ahora se llama tres pues voy pues una falta de respeto debería ser pregunta para York olvidado esta táctica

Voz 0985 09:31 no no no no pero hombre sinceramente yo no

Voz 3 09:35 la vida es fantástica yo cuando me viene una cosa que es verdad todo lo que dice Jordi

Voz 0981 09:46 es verdad lo que dice Mario pero también esta no también está en su derecho él decir hasta aquí he llegado es decir llevo cinco años no en lleváis con el Madrid practicamente yo cinco años pues hasta aquí he llegado hay un entrenador que lo confía en mí el club no me respalda es decir

Voz 1501 10:02 bueno era una mentira repetida muchas veces se de verdad en dos mil dieciséis momento en el que más novias teníais que venía Guardiola con el City a poner lo que hiciera falta para llevar a Isco y el Barcelona cosa que reconoció en la rueda de prensa de la renovación que reconoció contacto con su entorno no no crearlo cuando renovó cuando SEPLA se plantó el presidente Florentino Pérez en Valdebebas hablar con él con su padre a decir no puede salir de aquí ya poner un sueldo prometo de siete millones de euros netos

Voz 0985 10:28 oye me acaban dicen no haber gravamen inabarcable

Voz 3 10:31 lo queréis despistar ahora me acabo de

Voz 0985 10:36 alguien te pone la mano en el fuego de que no sea ante Solari el que se vaya que Isco

Voz 1501 10:43 no no no no no no

Voz 0985 10:45 dado paciencia entiende con Zidane Isco tuvo participación si con Ancelotti y tuvo participación si con los otros tuvo participación siguen

Voz 3 10:56 veremos qué pasa si para respaldar el perdona ahora está en el ostracismo Jordi pero responde no no no pero sí

Voz 1501 11:03 yo creo responda su dato es que es que Isco su corta entrecomillas todavía en el Real Madrid ya ha visto a cuatro velando a cuatro entrenadores pues ya pasa poco dentro

Voz 0981 11:12 la Marcos algo que añadió no es preciso decir esto no no no no no no dando a la posibilidad de decidir su futuro si esto no no no no no si el entiende que en el Madrid no tiene más futuro el que quiere jugar al fútbol y ahora llega al mercado de invierno Chema y no lo quiere total para enviarlo a la grada sentar en el banquillo pues tiene una posibilidad sino tiene otra posibilidad el Madrid positiva pues ha ido a un club donde realmente confíen en el creada para mí me parece

Voz 1501 11:40 mejor para el Madrid como para él en ambos bandos hay argumentos que bueno eso y que se pueden a poner uno vez más el moderador ha querido tira no era que yo no creo en ambos bandos he dicho hoy argumentos eso repito la frase en ambos bandos yo me yo me siento bien porque por primera vez Carreño apoyarme

Voz 3 12:00 pero menos mal que no lo quería decir lo he dicho

Voz 1501 12:04 pues siempre te digo una cosa te llamaré esta noche al fijo para recordárselo con ello no te lo cogeré yo voy a llamar al

Voz 0985 12:10 dijo para recordar que hoy es que no sólo ha habido argumentos de peso sino

Voz 1501 12:14 no os casos ponente este peso vamos a ver qué

Voz 0239 12:17 es un argumento de peso ponente de peso pérdida de memoria en tu caso te

Voz 2 12:21 no era inocente y ha pedido que debe hacer disco vamos a ver qué dicen los oyentes

Voz 5 12:56 quieres comentar la jugada más polémica en el Twitter de El Larguero arroba El Larguero tienes algo más que decir No te cortes tu participación

Voz 0985 13:15 así

Voz 9 13:25 buenos días Carlos

Voz 10 13:27 de Osona

Voz 3 13:30 sí

Voz 11 13:33 son las cinco menos veinte de la de Joaquín

Voz 12 13:39 me ha llamado gordas

Voz 0985 15:49 en la SER Marta Torres

Voz 1501 15:55 el Larguero con Manu

Voz 5 15:57 Carreño

Voz 0985 16:01 bueno escuchaba a los que más saben a los oyentes hola César

Voz 0578 16:08 hola buenas noches cómo estás aquí andamos donde andamos casi en casi todas las casitas por dónde vives en Burgos en Burgos que ha sido largo día que tiene hace calor así que sólo dio

Voz 0985 16:23 Quito ahora fresquito de César

Voz 19 16:24 pues ahora mismo marca cuatro grados bueno muchas

Voz 20 16:28 niebla y entonces qué bien

Voz 0578 16:31 esta noche Rajoy ya te diré fíjate día largo Frasquet te llegas a casa te cito en casa calefacción Larguero ante viene extra dijo de inmigrantes y eso era lo mejor es que eso es lo mejor de la noche claro que sí pues tú miras aquí qué crees que debería hacer Isco irse del Madrid o no

Voz 19 16:47 mira yo la Prim profesor mía es School creo que tiene que es mala pero como un jugador muy importante tanto en el Madrid como para la selección sobre todo para la selección o importante creo que debería me o de ponerse las pilas si quiere seguir en el Madrid imponerse la forma de jugar es lo que tiene que hacer y olvidarse otros con unos o buscar otro futuro en otro lado

Voz 1501 17:18 cómo lo ves pero concretamente Nebrera o quedarse buscarse pero si tuviera que elegir

Voz 19 17:23 me enteré no tienen que aguantaron lo bueno es que he tenido que poner en pie se debería de quedar por lo menos hasta finales de temporada

Voz 1501 17:33 vale punto Osaka aunque sea mal momento debería quedarse si no marcharse en mano que que sí debe quedar palabras de emperador del emperador

Voz 19 17:44 Messi por ejemplo en los momentos

Voz 0578 17:48 no correcto por ejemplo sin ir más lejos

Voz 19 17:51 Cristiano Ronaldo

Voz 3 17:55 oye Manu cuarto cuarto de hora que de los se Enrique Luis Enrique le le le dejó fuera sino bueno

Voz 0239 18:07 la sociedad no intentéis comprar el voto en la banda el Enrique le dejó fuera el día del partido la Real Sociedad yo estaba ya

Voz 3 18:14 Luis Enrique firmado el finiquito aunque los quién puede los oyentes tiene razón que es que de de no sé

Voz 19 18:24 pero luego Cristiano Ronaldo ha tengo malos momentos

Voz 1501 18:27 algo muy bueno se ha ido por la puerta

Voz 19 18:29 tras la forma que es mi opinión si está triunfando en la Juve ahora pero yo creo que Cristiano pero no vemos en el Madrid

Voz 1501 18:39 pues muchas gracias por llamar Portús argumentos y por escucharnos si estará ahí en el Larguero cada noche un abrazo César Bueno

Voz 0578 18:44 un abrazo vosotros adiós buenas noches convulsos hay que defender la renta primer voto para Torrejón para Jordi hola Felipe hombre hola qué tal estás

Voz 21 18:55 nada aquí que me echaba mujer de la cama siempre claro el hombre que me dice una llamada de la Larraz ahí debe aquí

Voz 1501 19:01 pues no el hombre estaba cogiendo el sueño y ha dicho fíjate lo que me llaman los Larguero para el debate ha dicho salón de té pasaron no

Voz 21 19:11 sí eso sí

Voz 0578 19:13 bueno hombre durmiendo oye de dónde llamas donde no sea más Casas Ibáñez Albacete

Voz 21 19:22 sí hay la he aquí te tiene sonar ella esas iban

Voz 0578 19:26 ante mano a mí no a Marcos Martín así a mejor por

Voz 21 19:31 una compañera trabajamos y contigo anteriormente me parece pisar o no Pilar aquí o en la tele cuidado cuidado con esto en la tele Pilar Caro realizada toda la vida como ha dicho por ello en colegios

Voz 3 19:47 contra este Casas Ibáñez Pilar siete ocho kilómetros no de Fuentealbilla porque yo estuve Linked Ibáñez

Voz 20 19:54 sí

Voz 0578 19:54 si se le da el visto logros y estará viéndonos Pilar fíjate Felipe me da que estar alguien viviendo es madrugar mañana hay que me dio una foto tuya

Voz 3 20:05 ah claro ya me acuerdo ya me acuerdo esos eso ya me acuerdo ya

Voz 1501 20:10 me acuerdo vestido no

Voz 3 20:12 esto esto es este mundo son kleenex Felipe

Voz 1501 20:15 claro es que bueno que crees que crees que debería Félix con marcharse o quedarse

Voz 21 20:21 mira lo que te digo ser madre

Voz 3 20:29 muy bien se ha sido

Voz 0578 20:31 quieren que que lo ceda no que no lo sé

Voz 21 20:33 nosotros de prefiero quieres te digo que vamos a anteriormente entre el tipo de Casillas se lo dedico sí lo mismo que pensar en algún caso sino lo quiere pues que se vaya ya está seguramente el ser humano y no para el pueblo bueno tú eres de Bilbao

Voz 0578 20:57 pues no lo sé qué tal y como está la cosa que como pinta es todo mejor que se vaya

Voz 21 21:02 vamos a ver fútbol que tiene el Barcelona yo creo que en de categoría tres

Voz 20 21:09 ahí el entonces yo reza

Voz 3 21:11 oiga yo Kravis preguntado que no tiene que he dicho Giorgi que yo pienso que un jugador con buen pie Felipe como Isco triunfaría en muchísimos equipos también del Barcelona con unos haciendo

Voz 22 21:29 oiga o no pero si si te oigo pero lo que yo pienso que el Barcelona tamil encajarían

Voz 0578 21:34 sí pues ya está voto desde Casas Ibáñez de segundo cuando si no lo quiere hacer exactamente no que no había dicho no lo quiere esto suele ser voto de Felipe para Romero para Marcus Norris de casas iba

Voz 1501 21:47 hablamos el pueblo de Felipe ni de Pilar

Voz 0578 21:50 así de claro exceso un abrazo Felipe muy bien hasta luego chao chao hola Mohamed buenas noches cómo estás

Voz 20 22:00 yo me si aquí aquí para dormir llamado alguna vez de Mohamed si vamos a ver si el nombre me sonaba

Voz 0578 22:11 hay que estar medio dormido estamos ya o no estamos esperando algo el turno esperando esperando el turno voy para ir a dormir en El Larguero y muy bien equipo eres Mohamed del Madrid el Real Madrid también me interesa mucho lo opina

Voz 1501 22:23 soy madridista que crees que debería hacer Isco

Voz 20 22:26 hombre yo creo que disco debería quedarse en el Madrid claro por el mal visto algo jugador un después de la de Cristiano creo que fundamental a el Real Madrid desde aquellos jugadores que esto tocado con una varita mágica que nada te puede solucionar el partido Girona Granada no debería quedarse en el Madrid a Messi el entrenador madrileño no poesía pero yo creo que también hay que decir que Scott lleva un tiempo que lo está bien tapó

Voz 0578 22:53 pues ahí ahí si habrá que te digo una cosa mejor explicado difícil que sabe Mojave sabe muy bien qué va a recuperar la forma

Voz 21 23:02 lo que vamos a ver cómo dos jugadores del banquillo las grandes tardes Quillo

Voz 20 23:07 y luego jugadores no cuentan hasta aquí empiezan a contar

Voz 1501 23:11 no hay jugadores como

Voz 20 23:13 por ejemplo Beckham con Capello que estuvo pues casi tres o cuatro meses en la grada

Voz 0578 23:19 y acabó siendo quitó para ganar la Liga sí señor bueno el dato eh pues no sé si te he preguntado dónde llamabas te pregunto de Palamós Girona muy bien pues oye Mohamed que tenga buenas noches gracias por llamar

Voz 1501 23:31 por escucharnos voto para Jordi para Torrejón no está bien Isco pero no debería marcharse esa puerta

Voz 0578 23:37 el viento hasta luego equilibrada por eh hola Antonio de tal Antonio Romero Antonio Antonio oyente cómo estás Antonio oyente pues voy bien trabajando donde de noche una pero eso de autobús urbano autobuses urbanos dónde estás mantenimiento mantenido una aceite de Jaén capital Jaén capital capital ha sido muy bien pulido también no la tierra pulidos Martos en la pierdas

Voz 1501 24:09 te tienes que ir tienes que ir a darte una vuelta por el Museo de las minas en La Carolina

Voz 0578 24:13 por favor por supuesto no lo conozco bien no

Voz 19 24:15 no pero yo no me enteré yo por que no hubo un huerto

Voz 1501 24:18 Antonio que debería Isco

Voz 19 24:21 pues un problema que su empresa criba trabajaba en una madre y yo soy la Madrid y me gusta mucho fumo pero y como seguidor la empresa le hubiera gustado verlo jugada me veo así

Voz 1501 24:38 al lado de Messi rostro claro pero ya que ya que es fijo en esta empresa

Voz 23 24:42 no no no no nada nada Chop cambia

Voz 3 24:44 es gente que tiene ahora

Voz 19 24:47 tengo te hubiera gustado verle en otra empresa no es así porque todavía queda mucho fútbol hombre vamos y tanto lo que pasa que el negocio así yo creo que el otro equipo podía coja mejor tienen el Madrid yo soy el va de toda la vida

Voz 1501 25:04 ya que el R si te estuviera escuchando ahora Isco tú imagínate que te está escuchando ahora en la cama oyendo Larguero debería si se juega ya lo de Date o vete

Voz 19 25:13 bueno es que yo voy con lo colocó de pequeñito queda me iba a ser el Barça siempre que el Barça se bueno delito como que le conoce desde pequeñito Antonio Arroyo de la Miel sí claro

Voz 0578 25:29 yo yo de pequeñito

Voz 19 25:32 el futbolista a su hermano

Voz 0578 25:34 sí sí

Voz 1501 25:37 la camiseta lleva la tele dirías que se quedara que eso es sostuvo

Voz 19 25:41 pues aquí que lo pienso que triunfara el fugó que rinda todo lo que para el Madrid porque es un gran club y no está a gusto pues que decida el FMI vaya

Voz 3 25:53 a veces

Voz 0578 25:57 mira no sé como logo se tiran todos como la no presionarle entonces y Antonio debería marcharse Isco del Madrid

Voz 3 26:06 lo que sí has cambiado

Voz 1501 26:11 cuatro veces proponiendo no

Voz 3 26:14 pero lo tiene hecho desde desde el minuto cero La lo tiene claro lo tiene claro

Voz 19 26:18 deberíamos va suele el Madrid creo yo creo que debería marcharse

Voz 1501 26:23 hola Antonio hasta que estás trabajando cuánto te queda

Voz 0578 26:26 hasta las ocho de la mañana es lo que da muchas el faro lo lo Pepa Bueno otro perro por supuesto sí señor no debe ser un abrazo gracias por escucharnos llama náusea gracias Antonio DG

Voz 1501 26:40 en los dos se hoy empate a dos ante estos una gran responsabilidad os pido por favor entre la llamada ya ya voy a saber si te mueres segundo día buenas noches ya sabes y ganar eso ya lo intuyendo dicen que os pido por favor Heights El tiempo del oyente que va a decidir en Tebas no no le presiona pero Fernando buenas noches hombre Fernando

Voz 0578 27:02 buenas noches de donde no sea más es de diosa del cierto precioso te queda la pelota la pelota mientras que de verdad da igual a Fernando lo que lo diga yo lo tengo claro tú dirás

Voz 24 27:23 hacerle algo que me sorprende esa manía de que cuanto un jugador del Real Madrid no sale de titular la prensa de la capital ya sugiere seguidas marchase formador hay muchos equipos pero qué pasa en este equipo del Real Madrid del que soy hincha tienen que jugar sin sin si se tienen que jugar siempre que se quitamos a si ponemos a Isco a quién quitamos no son todos jugaron stop es que claro que decís que hay que que hay que ponerlo Tanic es decir a quién hay que quitar

Voz 3 27:51 el coste lo dicen Romero te lo digo ya te lo digo Diego

Voz 0239 27:55 a cualquiera a cualquiera de centro

Voz 1501 27:59 es decir desde cole

Voz 24 28:02 así que algún otro pues sí estoy de acuerdo

Voz 3 28:04 me has visto una sola

Voz 24 28:11 a ver día disco es un buen jugador un puente de atar los objetó muy buen reboteador lo vemos hace filigranas sale suelta valor y la gente le aplaude no no que aporta el juego en muchos partidos no aporta nada si lo estamos viendo cuántas veces si hay que mal hijo que falla Isco es un gran jugador pero tenía que cambiar de juego copiar de Modric copiar de manos lo puede hacer y entonces será un buen jugador mientas no lo mientras no haga eso cuando coja el balón pasarlo rápido empecé a hacer esas cositas y tal que a la gente le gusta mucho ni en el Madrid en ningún equipo será titular indiscutible y creo que es un jugador en cuanto a que sí marcharse o debe quedarse eh yo creo que deje de hacer el tonto que en el Madrid va a ganar más que en ninguna parte se lo piense bien que no haga caso de la prensa porque también es cierto que su puesto que es más bien medio que otra cosa hay gente que viene pegando eh señor a no sé que viene pegando lo siento no he la balanza ninguno de ustedes eso sí me gustaría decirle al señor el Barcelona no me acuerdo

Voz 3 29:17 yo Jordi bueno

Voz 24 29:20 Celoni yo soy del Madrid pero tengo que felicitarle porque me parece un hombre ecuánimes bastante juicioso los más que son del Madrid pues también me gusta porque denota porque pero vamos en este caso de verdad creo que todos debiéramos reflexionar es cosa viva como cualquiera del Madrid que no hay ninguna indiscutible Bono ascensión de modo alguno pero bueno cada uno tiene su pero observen amó a Isco que saldrá al final saldrá hemos semen que como no cambie a jugar como como copiando la ya amigo de GIF que es efímera ya que te libras bien y regatear porque eso sí es atrevido y descarado el me gusta pero joder luego suelta valor que has hecho si para a la grada te aplaude no no no hay que aportar al juego alguien que tal entonces cierto es mi opinión eh

Voz 0578 30:10 entonces creo que se puede quedar sí

Voz 24 30:13 estas cuatro meses lamentó si es que tenga paciencia un abrazo

Voz 1501 30:17 muchas gracias Fernando bien explicado

Voz 3 30:19 Camps ha puesto Moto dos bueno para una cosa

Voz 1501 30:23 el mote Kramnik que os haga Palmar Fernando vale pero que no diga que Jordi Jubany pasamos vamos no sé qué Palmar separa algo más a lo mejor lo mejor dicho y los demás que soy del Madrid

Voz 0578 30:37 en Internet los botes en la web

Voz 1501 30:40 cuatro mil casi cuatrocientos votos casi cuatro mil cuatrocientos votos

Voz 0578 30:46 sí cincuenta y siete debería marcharse no cuarenta y tres por ciento debería quedarse aquí lo que vale son los teléfonos o una