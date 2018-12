El Larguero (29/11/2018): Luis Rubiales y Alejandro Domínguez explican los motivos del traslado de la final de la Libertadores al Bernabéu y Vicente del Bosque opina sobre la situación de Isco

Voz 1 00:00 muy buenas noches once y media bienvenidos al

Voz 2 00:38 Larguero aquí arranca hasta la una y media tiempo para el deporte en la Cadena Ser después de Hora Veinticinco y hasta que comience Mara Torres con el faro enseguida seguida toda la actualidad deportiva que nos deja este jueves pero la noticia acaba de saltar

Voz 1375 00:51 hace unos minutos en boca del presidente de la Conmebol acaba de decir Alejandro Domínguez es

Voz 0453 00:59 esto es al presidente Gianni Infantino al presidente Alexander Ceferino al presidente Luis Rubiales mi amigo Florentino Pérez la elección de la administración es que este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 1375 01:18 veinte y treinta Ya es oficial lo acaba de decir el presidente de la

Voz 1887 01:21 Conmebol el domingo nueve de dice

Voz 1375 01:23 siembre en el Santiago Bernabéu a las ocho y media de la tarde Icon ambas hinchadas

Voz 1887 01:29 aficionados de ambas hinchadas que aquí sí podrán

Voz 1375 01:32 estar juntos cuatro y media de la tarde será en Buenos Aires se podrá jugar

Voz 1887 01:35 a la vuelta de la Libertadores en Madrid N

Voz 1375 01:38 España presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales buenas noches

Voz 0422 01:43 buenas noches Manu ya es oficial

Voz 3 01:46 sí ya sea de lo cierto es que es un día para estar contento y satisfecho porque la del fútbol y también con el respaldo de nuestro Gobierno hemos hecho posible que que el alumbramiento de una situación de quesos

Voz 1887 02:00 ha sido todo en las últimas horas porque había hablado de Qatar de Abudavi de Miami de Paraguay de un montón de sitios como ha surgido Luis la la opción de la sede de Madrid

Voz 3 02:12 bueno pues son aproximadamente cuarenta y ocho horas hablando con el presidente desde comer gol con Alejandro que acabo de escuchar sus sumidos ahora en la rueda de prensa de acaba de va

Voz 0422 02:24 bueno hemos tratado

Voz 3 02:27 de estar con cautela y sobre todo de España en lo que sí sí íbamos a que hubiera una aprobación por parte de de FIFA y UEFA

Voz 1887 02:37 sí que que obviamente

Voz 3 02:40 siempre es difícil para dentro del fallo como se ha sido que hay alguna sede neutral lo que ahora donde ahora se desarrollar el partido y bueno pues se dan todos los condicionantes para agradecer la confianza y al llegar a ver también con la responsabilidad que hemos y tan en nosotros que tenemos que adquirir Cometa decisión

Voz 1887 02:57 eh a título a ti te llama primero el presidente de la Conmebol que llama a Di como presidente de la Federación Itu a partir de ahí consultas con FIFA UEFA

Voz 3 03:05 sí yo una vez que estaba hablando por teléfono con con avisó conmigo a llamarme Yamón me contó después pues ya hemos hecho lo contacto con también con su hija por supuesto con con Presidencia del Gobierno con el Ministerio de de deportes que ha coordinado con un interior y con exteriores es decir han sido muchos pasó por supuesto también aquí hemos podido hablar con tanto con Florentino Pérez como con Miguel Ángel es decir que ambos gobiernos han ofrecido la posibilidad de hacerlo en su estadio lo cual quiero agradecer no

Voz 0422 03:43 en en principio las dos sedes

Voz 1375 03:46 partían con igual es posibilidades o

Voz 0422 03:48 Bernabeu partía con ventaja

Voz 3 03:51 bueno no es una cuestión que corresponde más a comer porque al final no olvidemos que nosotros vamos a colaborar en todo para ellos siguen siendo los organizadores tendremos que crear un comité que todos podamos aportar yo voy a gente pues en el Estado español el Gobierno ha que involucrarse al máximo pero eso son cuestiones más para preguntar a Alejandro es que a mí

Voz 1887 04:16 y está por ahí en directo el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez que acaba de terminar esa rueda de prensa don Alejandro Domínguez buenas noches

Voz 0422 04:24 muy buenas noches para sobre todo un gran adelanto son la ley que era Iniesta Luis y a toda España empezando por el presidente Florentino a todos quienes hicieron posible que esta esta decisión se toma hice voy a jugar la gran final de la Copa Libertadores en la ciudad de Madrid

Voz 1887 04:48 pero ya les te escucha te escucha a Alejandro estábamos hablando con Luis Rubiales ahora mismo y nos contaba que que que la primera llamada fue de de usted como presidente de la Conmebol pensando en Madrid Rubiales y te escucha Alejandro conoce cuándo fue la última

Voz 3 05:01 creo que ha hablado estos dos días más que

Voz 0422 05:04 ninguna nota

Voz 3 05:06 yo no sé si han sido cincuenta sesenta llamadas no sé pero tengo que agradecerle primero que te confíe en nosotros el cariño con el que nosotros hemos tratado también de de devolverle pues desde el primer momento y Ilan confianza en en ello y bueno ha sido mal trago por el que han pasado en estos últimos diga pero si si Madrid va coger esa octava Final magnífica tengo un día porque como para nosotros también es un honor un orgullo y estamos encantados de recibimos con los brazos abiertos a Kome gol y por supuesto a ambos equipos que son históricos del fútbol argentino americano y mundial

Voz 0422 05:47 Alejandro por qué

Voz 1887 05:48 España por qué Madrid

Voz 0422 05:51 bueno porque encontramos de que este la olía este garantizada y entendemos además de que la población argentina fuera el territorio argentino es la más grande la que yo en España con la conectividad que tiene el puerto Baraka con Latinoamérica forzaron una ciudad que tanto las diez más segura del mundo por todo lo que significa ir a Madrid que conocemos de la tradición histórica del fútbol español la música que nos une como Conmebol y la Real Federación Española de larga data iniciado con el cariño y el respeto que ha demostrado Luigi todo el esfuerzo para que esto sea posible

Voz 3 06:40 sí sí

Voz 0422 06:40 al mismo tiempo a pedirle perdón inculpa por tantísimos eh ya el siglo tan insistente si realmente agradecerle a Luigi el la paciencia que el tubo

Voz 3 06:55 hombre yo después pues yo sabes que me ha encantado dando ya que vengáis que podamos empezar a trabajar conjuntamente ayudaron lo que podamos y quiero resaltar una cosa porque también hay que reconocer algo Alejandro que es muy importante Él ha tenido no sé

Voz 0267 07:12 la posibilidad de llevar

Voz 3 07:15 ese encuentro a otro lugar donde incluso había cantidades económicas por medio nosotros llevamos a para mí vamos a recibir un euro al revés vamos a poner toda nuestra infraestructura nuestra dedicación para que todo salga bien pero creo que él él tres no puedo asegurar que ya tomó la decisión mejor para los aficionados para la gente del fútbol buscando la raíz se que hay en la sociedad dan conexión tan tremenda que existe entre los dos pueblos argentino y español somos dos naciones hermanas pues bueno creo que es un día en el que mucha gente que Ras disfrazar esto de negocio o de otros intereses pero aquí lo que ha habido es verdad es una decisión donde creerme en la cuestión económica ha sido lo menos importante y también es bueno que se sepa que que come gol tiene un dirigente te piensa sobre todo en en el fútbol

Voz 1887 08:10 Alejandro una cuestión más tenías claro que era el Bernabéu has hablado con conmigo has dicho en la rueda de prensa que acabas de dar hace unos minutos ahí en Paraguay que tu amigo Florentino Pérez también quería agradecérselo tenías claro que el Bernabéu tenía que ser la sede dentro de que era Madrid

Voz 0422 08:27 bueno en realidad como en confianza mi conversación con Florentino fue la pregunta un amigos y esta idea que tenía yo era viable o no inmediatamente después la respuesta fue no solamente en el Bernabéu a disposición a costo cero entonces agradeció ese gesto de mi amigo y un gran dirige y al mismo tiempo también al aprovechar la oportunidad para decirle que todo lo que se recaude este partido va para cubrir cortos y luego te lo que sobre ir a un fondo a transferir se va militares disonante trabajo para erradicar la violencia en el fútbol sudamericano todo lo que se recabe y sobre todo a ir esté en este partido es Luis el de comerciales

Voz 1887 09:19 Luis Rubiales no nos decías que ha habido conversaciones con el Madrid como confirma también Alejandro que llama amigo Florentino Pérez que inmediatamente les dice tienes el Bernabéu a tu disposición aquí está para lo que queráis a coste cero has hablado también con el Madrid directamente habéis hablado vosotros con el Real Madrid tu directamente

Voz 3 09:34 sí he hablado con Florentino y también con gente Real Madrid madre también muchas llamadas se han involucrado a todos los niveles repito también recibe una llamada en el que ha estado muy cariñoso con con muchas ganas de ayudar en los desean no sólo ya antes debe designar el el estadio sino después de ello viendo cómo podían los equipo entrenar porque ahora vamos a poner un dispositivo tanto la la Ciudad Deportiva me imagino que de Real Madrid el Atlético Madrid como por supuesto ya lo digo desde aquí

Voz 0422 10:09 la de la Rosa Baena

Voz 3 10:11 come gol para que hagan de ella su mejor Tous

Voz 1887 10:14 aún no está decidido dónde va a entrenar boca semana donde va entrenar River todavía no

Voz 3 10:19 esa pregunta para mí Alejandro así es verdad

Voz 1887 10:22 Pedro ya tiene decidido Boca donde entrena esta semana porque vendrán en lunes martes

Voz 0422 10:27 de hecho de hecho hay gente de la Conmebol que está trabajando en Madrid sobre ese punto entonces yo creo que todos los detalles de la organización ha dado a conocer en las próximas horas si no lo suben a la a la opinión pública

Voz 1887 10:45 no es una cuestión más para para usted Alejandro en el tema de las aficiones

Voz 1375 10:49 es ha dicho en el comunicado que podrán llegar hinchada sí podrán estar en el Bernabéu aficionados de los dos equipos preocupa el tema de los aficionados juntos en Madrid como puedan llegar cuanto se calcula que puedan llegar entradas para los africanos que puedan venir a Santiago Bernabéu cómo está montado todo ese dispositivo para los argentinos que quieran venir a Madrid

Voz 0422 11:09 parte de la pregunta es la voy a poder responder porque conozco la otra me voy desde pues como todo todos ya que todo esto pues llevamos orientado en tiempo récord entonces pero si me acaban de pasar un rato si habré que la cantidad hay gente que va a atender la exposición también de la policía en la seguridad nosotros vamos a seguir estrictamente lo lo que proponga la policía y el manejo de seguridad cantidad de entrada que disponibles de ambos clubes a dar también conforme ellos el resto va ser gente amante del fútbol que podrá como cualquiera espectáculos donde la gente tiene la certeza que tiene que volver pero habrá habrá habrá una zona habilitada para hinchas derribe sí a ver si entiendo que ya está delimitado ver un sector del Estado le avecinaba una cantidad máxima para ambos clubes preparado por supuesto

Voz 1887 12:22 bueno pues Alejandro presidente de la Conmebol le agradezco mucho su presencia en el Larguero ha dicho que lo estaban pasando un dato es importante el dato conviene que lo sepamos los oyentes a cero

Voz 0422 12:32 no no no disculpas por una infracción del momento porque hay tantas cosas pero simplemente nada más al presidente Pedro Sánchez a todos a mí todo su como titular todo su consejo al presidente Florentino Pérez un gran habrán obviaron ese cliente reconoce pienso lo estoy porque si no nos hubiera dado hasta Samana tampoco hubiéramos volviese a Europa hizo de todo también la Gianni Infantino que en todo momento entendió que sea un caso excepcional y que no buscamos que la Copa Libertadores a territorio sudamericano Anxo encontramos que Madrid es el lugar donde podemos considera que hay absoluta neutralidad

Voz 1887 13:16 ha hablado con el presidente Pedro Sánchez con el presente de Gobierno

Voz 0422 13:19 yo no particularmente no no no he hablado no no todas maneras estoy muy agradecido por tu decisión

Voz 1887 13:24 les guste asegurar a todos los madrileños que van a estar esos días aquí en esta ciudad que no habrá violencia entre hinchas de Boca River en las calles de Madrid

Voz 0422 13:33 yo confío que la estadística de Madrid no en vano si es la décima ciudad más segura del mundo porque la gente sabe cómo comportarse el problema es la muy bien en y muy buenas noches un abrazo Alejandro Domínguez Indira

Voz 1887 13:49 todo desde Paraguay el presidente de la Conmebol para terminar con Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol y hacía también al principio que habéis hablado conversaciones al más alto nivel evidentemente con el Gobierno para todo el dispositivo

Voz 1375 14:02 de seguridad que me imagino que es la gran batalla

Voz 1887 14:05 la mismo Illa gran preocupación Luis

Voz 3 14:08 sí pero bueno ahora está todo por por una vez analizada por concretar va a haber reuniones todo va a salir bien obviamente pues donde hay tanta gente siempre hay que tener una especial cuidado pero si hay alguien que que ha demostrado durante años no únicamente en cuestión no así no sino a diario que está preparado para ellos son las fuerzas de seguridad del Estado lo mismo

Voz 0422 14:37 vamos vamos a hacer todo lo posible

Voz 3 14:39 la por ayudar si de verdad yo sí que quiero remarcar una única cuestión que él desea Alejandro al principio es el carácter de neutralidad que adquiere este partido es que adquiere la sede dentro del fallo porque para nosotros es otra junta Muntadas Moi y la verdad es que creo que es un día para que sintamos que hemos colaborado que hemos echado una mano oí siempre se lo merecen merecen que que el fútbol todos estamos juntos en esto de que la cuestión es que tienen las cuestiones que tienen que arreglar fíjate qué mejor noticia que que yo no lo hago ahora que que van a destinar para programa antivirus

Voz 0422 15:23 a todo los recursos obtenidos de tres

Voz 1887 15:25 sí señor eso ha dicho Alejandro pues si yo estoy contigo me parece una buena noticia para nuestro país para para nosotros para la Federación para el fútbol y para esta ciudad que va a albergar la final de la Champions en el Metropolitano y la final de la Libertadores en el Bernabéu después de las conversaciones a tres o cuatro bandas entre la Conmebol la UEFA la FIFA la Federación Española de Fútbol también el Real Madrid que a coste cero CD el Bernabéu para ese fin

Voz 0422 15:49 de la Libertadores así informó ya o no

Voz 3 15:56 no no no porque él no tiene no tiene competencia a este respecto

Voz 1887 16:01 no digo igual de abono anual mensaje algo

Voz 3 16:03 está he estado ocupado resolviendo lo pero no tengo ningún problema eh bien al contrario llegue explicarle cualquier tipo de cuestión pero vamos yo soy más de informar y te preguntaran quiénes tienen competencias las decisiones y aquí pues son huérfanos y la propia me Ball las que tienen competencias su puerto que usan mucho como como gente que gobierna el fútbol mundial no

Voz 0422 16:29 mañana ya sabes lo que te voy a decir que cómo se va a jugar la Libertadores en Madrid como el partido de Liga en Miami no

Voz 3 16:35 bueno pero ese análisis análisis partidista y totalmente sin ninguna objetividad ni un partido de una Liga de una competición doméstica tiene tiene una sede que lo dan vulnerar los derecho de fair play de competitividad propio de esa competición doméstica y esto ya lo dejó bien claro el en comer gol Se trata de una ante la situación acaecida de una decisión tomada de manera

Voz 0422 17:06 sí digamos histórica ahí no

Voz 3 17:09 habilita la posibilidad de jugar este partido siempre y cuando se de no hablar por lo tanto más claro

Voz 4 17:14 se sobran las palabras no comprar comparar peras con manzanas nunca bien

Voz 1375 17:18 es la última te dejamos Luis tiene que

Voz 1887 17:21 con eso precisamente te vas para presentar una demanda por vía a la justicia ordinaria

Voz 1375 17:25 no para que digan si el partido se juega en Miami o no sino

Voz 1887 17:27 para que la federación en este caso tú como presidente

Voz 1375 17:31 le comunique a la Liga si si os sino que es lo único que está diciendo Tebas tiene prevista la Federación decirle en algún momento si os sino a ese partido de Miami o no tenía ninguna prisa oye alguna fecha límite

Voz 3 17:43 no no nosotros y más habiendo un contencioso que en el Juzgado de lo Mercantil como comprenderás que tengo que ser prudente no nosotros hemos actuado siempre siempre con todas las de la le coloca en una fiel le voy a decir a por la normativa vigente si acepto pues ya nos veremos en el juzgado de lo que él ha querido nosotros tenemos claro que estamos luchando por el bien del fútbol somos fútbol la Federación al fútbol tiene que mirar pues la afición tiene que mirar por el fútbol más modesto bueno hay otro dirigente que está más preocupado únicamente por el dinero es enorme

Voz 0422 18:28 Luis Rubiales un abrazo y enhorabuena por lo que le toca al fútbol español

Voz 3 18:32 muchísimas gracias un abrazo mano hasta luego

Voz 1375 18:34 en directo el presidente de la Federación Española de Fútbol dando las explicaciones contando cómo fue todo el proceso junto con Alejandro Domínguez el presidente de la Conmebol que hasta también en directo en esta apertura de Larguero ya con la noticia oficial domingo nueve de diciembre a las ocho y media de la tarde serán las cuatro media en Buenos Aires en Argentina allí estarán miles y miles de hinchas argentinos de boca ahí de River siguiendo por televisión lo que va a pasar en Madrid en España en el Santiago Bernabéu donde se va a jugar la vuelta de ese River Boca eh a partir de ahí muy importante todo lo que atañe a la seguridad con todo lo que hemos visto pero en Argentina estos días en Buenos Aires aunque es verdad ahora te voy a preguntar al experto en materia de seguridad Alfonso Ojea la de la Cadena SER compañero de informativos como está preparado ese ese despliegue de máxima seguridad va a estar blindada la ciudad en un en unos días además de puente festivo en toda España ahora le pregunto Alfonso pero yo tengo la sospecha de que los más mafiosos de todo esto que al final no deja de ser un negocios estás mal los barras bravas son eh en una empresa que se dedican

Voz 5 19:46 a ganar dinero estafando

Voz 1375 19:48 do atacando eh delinquiendo por doquier un día sí y otro también son empresas que se dedican a la corrupción a amenazar a chantajear a ganar dinero me da la impresión de que todos esos mafiosos que no solo aficionados al fútbol sino que forma parte de verdaderas redes mafiosas no creo que vayan a venir a Madrid porque aquí les va a costar mucho más operar que operan en el barrio de Rivero en el barrio de boca igual viene nadando pero eso no será de las mafias y de las redes más que más preocupan digamos es mi opinión eh por lo que hablamos y por lo que nos cuentan el el la red que está allí montada de de mafias en torno al fútbol para ganar dinero extorsionando a todo el mundo

Voz 6 20:37 no las veo eh

Voz 1375 20:40 instalándose en Madrid a cinco seis días de que empiece la final de la Libertadores no lo veo eso no quita que nos preocupe que la ciudad de Madrid se llene de hinchas de Boca River como no se pueden ver porque llevan un tiempo sin poder ir al estadio rival sólo pueden ir a su campo cuando jugó su equipo pues eso no quita para que haya preocupación por miedo a que se pueda liar con miles de aficionados de boca y miles de aficionados de River campando a sus anchas en la en las calles de Madrid ojalá sea una fiesta pero por si acaso en una fiesta hay que estar prevenidos Alfonso Ojea compañero de informativos de la SER hola muy buenas qué tal buenas noches pues las fuerzas y cuerpos de Segura ha estado preparando ya ese plan de seguridad no

Voz 0089 21:18 bueno en una reunión que se ha producido esta tarde que la ha dirigido el delegado del Gobierno en Madrid en la propia sede de la Delegación Easy ya me lo que queda evidentemente has está diseñando el plan policial se calcula Manu que esto es como una final de la Champions o incluso un partido también de final de Liga en el el el Barça más clásicos un clásico pero que tienen que diseñar lo mucho más rápido y sobre todo bueno pues con una afición más preocupante de hecho en un partido como el que os comentaba de Champions están desplegando unos mil ochocientos efectivos en este caso esa cifra se va a multiplicar por dos van a ser cerca de cuatro mil ocho cinco min

Voz 1375 21:57 madre mía efectivos del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 0089 21:59 que se van a desplegar hay un dato de todas maneras eh geográfico no hay que cruzar el charco para Venice raro Illes ordenadamente encarece mucho el el coste del viaje y sobre todo en en Argentina que es un país que otra vez vuelve a estar bajo el escrutinio en Fondo Monetario

Voz 1375 22:13 sobre estas mafias Alfonso yo no veo a estas mafias eh cruzando Madrid para operar aquí que es algo que se dedican ellos allí no extorsionar a echar el negocio lo tienen allí en estos en el negocio no lo tienen aquí en Madrid lo tienen allí montado

Voz 0231 22:24 no aquí el aquí el el peligro

Voz 0089 22:26 el es que evidentemente pues se crucen sus a mejor veinte treinta de de cada equipo incendio unas ciento tres trescientos en todo caso para eso se van a desplegar a esos cuatro mil cinco mil policías nacionales y sobre todo en relación a la posibilidad de que alguno de los va a las barras bravas de los dirigen esas esas mafias quieran entrar en en España bueno pues eso es cierto hay un van a hacer un trabajo impresionante en los agentes de bueno de las camisas días de fronteras y de documentación principalmente es el aeropuerto de Barajas pero sin perder también de vista la frontera con Portugal porque muchos podrían llegar al país vecino a través de de Lisboa o por Francia en todo caso y hablábamos con gente de la Jefatura Superior de Policía de Madrid himnos lo confirmaba más es un trabajo muy duro muy duro para los agentes que se encuentran en en fronteras ahí va a estar una parte importante de este plan para detectar en su caso si es que vienen bueno por los individuos más peligrosos

Voz 1375 23:23 un abrazo Alfonso gracias fuerte abrazo hasta luego adiós hasta luego cuatro mil cinco mil policías vigilando esos días las calles de Madrid porque está previsto que lleguen entre lunes y martes Ribéry boca a Madrid boca se alojará en el hotel Euroestar en lo que era la antigua ciudad deportiva del Madrid probablemente entrenen las Rozas aunque esto no está aún confirmado ya dicho Rubio es que por supuesto está la ciudad deportiva del Fútbol de las Rozas a disposición de cualquiera de los dos equipos podría ser boca quién preparar el partido en Las Rozas podría ser River quién lo preparará en Valdebebas también está la ciudad deportiva del Atlético a disposición de que la quiera eh todo esto como digo entre lunes y martes con a cuatro mil cinco mil policías pendiente de todos los aficionados que vayan llegando durante la durante la semana y a mí me parece bien me pareció una buena noticia para nuestro fútbol para nuestro país que piensen en la UEFA en la FIFA hay en el Gobierno argentino y en la Conmebol que aquí en España se va a poder acoger un partido de que no haber problemas y que yo espero que sea así pues me parece que es una buena noticia cuando pase pues habrá que hacer balance pero no deja de ser una buena noticia que antes de que se vayan a Borja o Abu Dhabi o a Miami para guay donde habían habrá otras sedes me parece que en un estadio como el Bernabéu en un país como España en una ciudad como Madrid que repito va a ser una ciudad que va a acoger las dos finales más importantes de clubes del mundo en el Metropolitano la final de la Champions en el Bernabéu la final de la Libertadores en un Bernabéu que por cierto va a ser el único estadio del mundo en el que se habrán celebrado final de Mundial Copa del Mundo fútbol Eurocopa de Naciones Copa de Europa Champions Copa Libertadores será el único estadio del mundo consiga albergar todas estas finales está ahora hay Gustavo López hola Agus nuestro comentarista en la Ser muy buenas

Voz 0749 25:08 que ETA hermano muy buenas y que te parece

Voz 1375 25:11 la noticia finalmente fuera de Argentina y aquí en nuestra casa

Voz 0749 25:15 bueno para nosotros una alegría inmensa no poder ver en un Boca River en Madrid puedes comentarlo analizarlo y disfrutarlo sobre todo es una gran noticia para lo que estamos ahora en España es una pésima noticia para el fútbol argentino creo que es triste que un partido como es de las dimensiones de un Boca River de una Copa Libertadores tan bonita y es Sudamérica se juegue en Europa eso yo creo que es un paso hacia atrás grandísimo del fútbol sudamericano y que lo que se tiene que replantear es hacia donde va no sólo el fútbol argentino sino del fútbol sudamericano privan a los socios que han pagado durante muchos años durante mucho tiempo una una cuota social una entrada para ver un partido tan espectacular y ahora no van a tener la posibilidad de ver un Boca River que no se había esto nunca de extremen la victoria en duda argentino se va haber fuera de su propio país

Voz 1375 26:04 es tremendo e se ha hecho oficial también la sanción a Rivera por cierto la Conmebol el Clausura dos partidos del estadio dos partidos le multa con cuál

Voz 0749 26:12 trescientos mil dólares qué te parece la sanción puede me parece poco me parece poco oí ya bastante poco tiene con el con el tema de Clausura de dos partidos solo no creo que hay que tomar cartas en el asunto mucho más serio porque después de clausura todo partido y volverá a pasar mucho más adelante

Voz 1375 26:29 ya va a acordar de esto como pasó con el gas Pin

Voz 0749 26:32 mienta cuando fue el partido de de Boca en la Bombonera frente a River que no se jugó esos cuarenta y cinco minuto también pasó exactamente lo mismo vuelven a repetir los mismos episodio lo que sí lo que sí veíamos Si estaba claro es que si va a jugar fuera de un ámbito argentino y eso está claro el problema Se para el aficionado que realmente es honesto es trabajar

Voz 1375 26:53 por

Voz 0749 26:53 y quiere ver a sus equipos no va a poder por unos cafres que antepusieron la violencia antes que el espectáculo eh el auto

Voz 1375 27:01 Emma Gus conociendo tú como conoces Argentina como está ahora mismo la situación en el país está hemos está mirando ya esta tarde en la redacción de deportes los vuelos los precios de los vuelos que ya empiezan a dispararse los precios de los hoteles ni te cuento en mil quinientos euros un avión las habitaciones de Telemadrid tú te imaginas a muchos oficinas de Boca River dando todo lo que haya que dar para estar aquí en Madrid o nota

Voz 0749 27:24 si vienen a ver el partido encantado eh lo que pasa es la situación económica argentina no es muy boyante y sobre todo saber cuál es el problema uno que vienen las navidades y realmente el gasto excesivo en unas navidades para el pueblo argentino es complicado es complejo entonces pero lo utilizará seguramente para las Navidades la gente que no puede hacer un desembolso económico importante entonces se va no se va a permitir viajar después hay una cosa muy importante y esperemos y decíamos que eh en en los aeropuertos argentino en el aeropuerto ministro pida divinidad argentina haya mucha seguridad hay muchos controles para que no puedan salir si no pueden salir de ahí es muy complicado que vengan independientemente vengan por Portugal pero si no pueden salir de Argentina no van a poder ciudadanía

Voz 1375 28:06 Portu a España en Italia en ningún lado entonces

Voz 0749 28:09 importante que Macri eh a nivel gubernamental y las las lo la policía e del aeropuerto pueda tener muchos controles para que no puedan venir los cafres los demás que vengan y puedan disfrutar el espectáculo pero esa gente violenta y indique bien hace lío

Voz 1375 28:25 organizar problemas sin protestas saca

Voz 0749 28:27 por la por lo menos novela un abrazo Gustavo un placer como siempre Manu otro igual hasta luego

Voz 1375 28:33 Gustavo López analizando cómo argentino lo que se siente viendo que evidentemente es un éxito para nuestro país pero ya lo hemos venido contando todos estos días una puñetera vergüenza que un país como Argentina tenga que jugar una final entre dos equipos bonaerenses fuera de su país porque

Voz 0749 28:47 el iban a mamporros limpia eh

Voz 1375 28:51 una opinión más Jordi Martí en Barcelona muy buenas

Voz 0422 28:54 hola muy buenas mano tiene que ver con lo que estábamos hablando

Voz 1375 28:57 con el final de la entrevista con Luis Rubiales Javier Tebas al margen de todo esto porque evidentemente no pinta nada y en todo esto pero evidentemente lo va a aprovechar el presidente de la Liga seguro para decir caminando descontado nada esto cómo queréis que yo luego cuente algo del partido de Miami de la Liga cosa que no tiene nada que ver una con otra pero como se ha recibido todo esto por parte Tebas Jordi pues como decías

Voz 1201 29:18 sí

Voz 0985 29:18 la Liga muy crítica con las formas dicen que nadie les ha preguntado oficialmente que este es un partido que coincide en hora con partidos de Liga que es un partido de hecho que coincide con horario nos dicen premium de la Liga española y que todo ha sido autorizado por la Federación Española sin ninguna consulta a la Liga por lo tanto desde el punto de vista de las formas Manu Tebas muy crítico pero no va a protestar ni va a impugnar este partido ya que éste está de acuerdo en el fondo con que se celebre este partido por lo tanto todo queda en una amonestación

Voz 7 29:54 las formas que según Tebas ha utilizado la federación

Voz 0985 29:57 para con la Liga que insiste que a esa misma hora

Voz 7 30:00 a las ocho y media de nueve de diciembre

Voz 0985 30:02 habrá partidos de Liga que se están disputando

Voz 1375 30:05 eh no tiene buena pinta no parece que vaya a terminar dos mil dieciocho en la mejor de las relaciones entre Tebas y Rubiales Imelda que dos mil diecinueve no va ir por el mismo camino lo ha dicho Rubiales aquí en el Larguero nos veremos en los tribunales que es lo que ha querido Javier Tebas con motivo de lo del partido de Miami Jordi luego unas horas en el debate sí señor

Voz 0422 30:21 hasta luego las doce de la noche una menos en Canarias nos vamos al debate

Voz 1375 30:27 la Tito enseguida el debate de esta noche está muy claro crees que debería irse Isco del Real Madrid si uno nueve cero dos catorce sesenta sesenta estará Jordi Martí estará Marcos López estará Mario Torrejón y estará Antonio Romero crees dada la situación viendo lo que está pasando con Solari como entrenador Icon la situación por la que está pasando disco crees que debería marcharse Isco del Real Madrid sí o no nueve cero dos catorce sesenta sesenta puedes ya ir llamando reservando sitio para debatir con Torrejón con Romero con Jordi Icon Marcos en las doce y uno una pausa y seguimos que no está esperando un marco

Voz 8 31:03 es el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa te sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING Puzo es nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones Tour unos días tensos aspiramos por todo la persona adecuada el momento oportuno y escuche el coche el que ya no piensa seguir esperando ahorita eh no el treinta de noviembre ahora tuvo Audi con todos los servicios incluidos setecientos noventa euros al mes más información en aunque punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 10 31:50 en Media Markt puedes comprar como tú quieras

Voz 0295 31:52 la tienda si eres más de ver tocar y probar web si eres más de hacer clic que te lo traigan todo casa en sólo dos horas tienes prisa pasar que tú mismo a recogerle sólo treinta minutos y así de paso nos saludas hola hola hay maneras de hacer shopping diez decía Marc las tenemos todas es que sólo metía Marc te lo da todo

Voz 0985 32:14 Pablo

Voz 13 32:24 buenos días Carlos buenos

Voz 15 32:32 son las cinco menos veinte

Voz 16 32:38 me ha llamado gorda

Voz 17 32:42 sí de buenas a primeras

Voz 18 32:44 a Ana buenos días

Voz 17 32:46 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1375 32:57 cadena SER

Voz 0422 32:59 bueno ya sabéis que todas las mañanas de los sábados

Voz 1284 33:01 de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias Ser aventureros verdad Chema

Voz 19 33:05 yo tengo sección nueva es una mezcla de Sexy Planet con todas las semanas no esta semana José Luis qué hacemos yo el fin de semana Malú así muy el podcast directamente himen apodo el fin de semana prostitutas nosotros que yo estoy muy preocupado no duermo porque estoy pensando en nuestro hombre en Corea que será de

Voz 1284 33:24 mira ahí les podemos hacer codea pues no sé qué están haciendo en en Corea nosotros lo hacemos todos los años

Voz 17 33:34 cada ahora menos década áreas cero aventureros Ser aventureros los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias como José Antonio Ponseti síguenos también en será aventureros punto es

Voz 1284 33:47 si como dice José Luis sino en el podcast ahí estamos en iTunes trae

Voz 13 33:57 el plan claro

Voz 20 34:03 el Deportivo es un programa cercano y sobre todo diré por eso usamos principalmente personas con nombres de dos sílabas para no perder tiempo llegan antes a la información deportiva al turrón también pena más nombres de más si la base desgraciadamente así es pero lo estamos un toquecito cariñoso Antoñito Juanillo Miguelito Carrusel deportivo cariñoso y directo como un koala

Voz 19 34:27 claro que sí monísimo

Voz 1 34:31 Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 21 34:42 el Inter Drive vamos a amén

Voz 0422 34:44 has contigo con nuestro fifty fifty

Voz 21 34:47 el equipo tuvo Bellón como siempre has querido pagan

Voz 22 34:50 no sólo la mitad de las opciones descubre más ofertas para vehículos seminuevos y postventa empellón punto es

Voz 17 35:01 de pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa hacerlo en un minuto

Voz 1 35:05 hay una gran diferencia es vive V

Voz 23 35:07 Antoine vive con BBVA tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor de quedes descubre más en de agua

Voz 6 35:17 diez punto com creando oportunidades

Voz 24 35:21 algo de dama subidón fue un lunes festivo se él se Manon de Citroën sale ahora tu seminuevos totalmente revisado con garantía de hasta treinta y seis meses asistencia en carretera veinte

Voz 20 35:31 cuatro horas vehículo de sustitución de hasta dos mil euros de descuento sobre el precio sólo hasta el treinta de noviembre fina

Voz 25 35:38 entiendo complicidad Financial Services condiciones en Citroën punto es señal fontanero usted un tapón un golpe en la cabeza así con el rodillo pero padres ve encargará a once impulse hecho edición entonces es un poquito gordo a que Monchi que claro por la ONCE para once Jason Kapono no

Voz 0981 36:00 el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE muchos premios muchos partidos

Voz 26 36:13 y lo que quiero

Voz 10 36:32 con Manu Carreño

Voz 1375 36:34 a las doce y siete una menos en Canarias debe seguir déjame que le dé las gracias a los ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes que cada noche estáis pegados a la SER escuchando en la riera voy ha salido las notas de el EGM estamos de enhorabuena y queremos daros las gracias que yo creo que es de bien nacido ser agradecido casi tres años después de la marcha de José Ramón de la Morena este programa sigue siendo líder sólido destacado y amplía la ventaja con respecto a los seguidores así que simplemente decir gracias desde nuestra humildad trabajamos para vosotros para hacer el mejor programa cada noche para eso nos reunimos cada día para que cuando pongáis el larguero digáis pues mira hoy mano ha estado más acertado o menos pero han hecho un buen programa Antón Meana Jordi Martí Torrejón y Romero y pulido y Gallego Talavera y todos y Kiko y Cañizares Iturralde va me olvido de todo y Manolete todo lo que no les veis ahí Javi Blanco y Álvaro Benito eh

Voz 1887 37:25 Pablo Arévalo en los mandos no somos un equipo deportes con nuestra jefa Laura Martínez al frente de toda esta banda gracias

Voz 1375 37:34 con ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes cada noche escuchan El Larguero cuarenta mil más que en el anterior EGM hemos crecido en cuarenta mil vas y además ampliamos la ventaja con respecto a la competencia el partidazo de Cope con quinientos cuarenta y dos mil el transistor de Onda Cero con cuatrocientos doce mil En cualquier caso gracias también por seguir escuchando la radio deportiva nocturna a todos los que escuchan la radio deportiva nocturna sea la opción que sea gracias por hacer de la nuestra la preferida la mayoritaria la cada día más líder cada noche aquí en El Larguero Ike contaros de Carrusel deportivo con Dani Garrido eh un millón quinientos noventa y ocho mil oyentes los sábados por un millón doscientos noventa y nueve mil de tiempo Juego COPE trescientos mil más con dos horas menos de programa ir los domingos Carrusel deportivo un millón seiscientos veintisiete mil oyentes ciento treinta y tres mil más que tiempo de juego con un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil con tres horas menos

Voz 1887 38:34 de programa dato importante a tener en cuenta cada hora de programa suma más oyentes así que repito ya a Dani

Voz 1375 38:40 corrido el fin de semana en Carrusel pero millones de gracias por seguir haciendo de este programa sigue siendo líder seguiremos trabajando para vosotros la esperando Vicente del Bosque que está aquí en el Larguero también en directo pero Antón Meana hay una

Voz 0231 38:52 dice además de Tebas o la Antón hola qué tal cómo estás Manu buenas noches una noticia interesante porque el pasado mes de septiembre Javier Tebas dimitió de su cargo en UEFA era miembro de la comisión estratégica la noticia no tuvo mucha repercusión en España prácticamente no se comentó en Europa pero la traemos a la portada del Larguero de hoy porque hoy hemos conocido gracias Sique Rodríguez en el programa que ser Cataluña una discusión a calor Ada entre Javier Tebas in Nasser al que Lively Cuenta Sique Rodríguez que Javier

Voz 1375 39:23 que de presidente el presidente del PSG cuenta

Voz 0231 39:26 de que Rodríguez que delante de toda la comisión de la UEFA con el presidente Ceferino delante Javier Tebas de malas formas llamó tramposo al que Life perdió los papeles le gritó con la ayuda de un traductor porque no podía hablar en inglés con los miembros de la Comisión pero que perdió las formas la UEFA alucinar con al que la hay también se puso nervioso

Voz 1375 39:46 sí le contestó que si tenía pruebas le llevar ante un juez

Voz 0231 39:49 pero que y no tenía pruebas que dejara de insultarle de faltar al respeto fue un momento muy tenso ir publicamos en la web de la Cadena SER lo pueden ver ya en Cadena Ser punto com y en las redes sociales de Larguero la carta de dimisión de Javier Tebas una dimisión que prácticamente tuvo que hacer de manera forzada porque Ceferino le leyó la cartilla Javier Tebas le dijo que allí no estaban para destruir sino para construir que no podía era a dinamitar todas las reuniones que sus formas no eran las correctas y que estaba hablando en nombre de toda la gente que estaba en la Reunión cuatro clubes de la ECA el Barça el PSG el Celtic y el United cuatro federaciones cuatro miembros de ligas europeas uno hora Tebas sus días llegue vacía cuatro miembros de FIFA déficit pro Hi5 observadores pues le llamó la atención hace Ferine las formas de Tebas le dijo públicamente que esas formas no eran las formas que gustaban en UEFA y ante la falta de apoyos Iber cómo se quedaba prácticamente solo en esa comisión estratégica días más tarde el siete de septiembre de Spa pues de una reunión en Copenhague Javier Tebas comunicaba que dimitía como miembro de la comisión de la UEFA vamos que le forzaron a dimitir porque no le gustaba nada hace felling y al resto de miembros como Javier Tebas se comportaban a reuniones sobre todo con ese detonante el encontronazo con al que la Lively también me cuentan que el presidente de la Juve el señor Agnelli también le dijo que no eran las mejores formas para reuniones en el mundo

Voz 1375 41:22 el es tremendo e como como Jaimito eh iraquí en las botas de pisar los charcos de charco en charco y al final en todos los sitios va pasando va saliendo un poco de la misma manera en casi todos sitios mono está publicadas a esa carta de la dimisión de Teba está colgada en la web de la Cadena Ser en una noticia que nos trae Antón era después de una discusión seria que no le quedó más remedio que dimitir se marchase de esa comisión del fútbol europeo a Javier Tebas gracias Andoni

Voz 1887 41:47 si habéis visto en

Voz 2 41:48 las últimas horas ha al que fue seleccionado

Voz 1375 41:51 el español entrenador del Real Madrid entre otras muchas cosas sin bigote habéis dicho pero pero aquí está pasando don Vicente del Bosque buenas noches

Voz 1955 41:59 buenas noches así que sea quita usted bigote sí bueno que llevaba cuarenta y cinco años con con lo hecho por una acción de una empresa que no evitaba y quería que fuera protagonista de hecho con ser una campaña simpática agradables da murió obras está muy bien que yo espero que sea eficaz para ellos que han hecho grandes fuerzas

Voz 0422 42:21 sí señor elige bigotes es el eslogan no

Voz 1955 42:24 sí bueno es una social el porcino Rodolfo de toda la vida de una empresa es el con el nombre de androides

Voz 0422 42:32 te puedo decir por favor la empresa Pescanova

Voz 1955 42:35 qué asociado bigote al de unas buenas gambas que eso parece que la identidad si calidad más

Voz 0422 42:41 qué ricas están las gambas Pescanova eh que ricas están en la Navidad sacar ha dicho Pablo Cotillo sí Juan

Voz 1375 42:49 hay cinco años estado sin quitar te digo te diré

Voz 1955 42:52 veinticinco años de primer año casi que llegué a al primer equipo del Madrid después de estar cedido

Voz 0422 42:58 conocí a mi entorno a él

Voz 1955 43:00 Sí Si desde entonces quién

Voz 0422 43:03 afeitado dúo Trini no me remito a Bal al rodar el espot exacto se vale por si te acordarás Vicente de un reportaje que hizo Raúl Ruiz nuestro reportero Raúl Ruiz creo que sobre todo ha hecho de todo

Voz 1375 43:17 es cierto que pide casi todo bueno era un reportaje en los si te acordarás de los años ochenta donde casi todos los futbolistas se hizo hizo incluso alguna camiseta hay algún libro ideal donde todo lo futbolistas Joyce bigote ahora ya casi nadie lleva bigote

Voz 1955 43:29 eh tú crees que no es moco ahora ahora mucho más barba no más barba bueno pero digo te

Voz 0422 43:36 por eso sí tatuajes a eso sí Segorbe pero es como lo ha resuelto porque llevábamos un poco decía lo beatle no quiero esa esta este tiempo tasas tremendo tremendo igual

Voz 1887 43:50 y cuando devolvemos a ver con bigote cuando crezca ya lo tienes que estar una temporada sin él

Voz 1955 43:54 no no no cuando vaya saliendo Dire volviendo a la anterior

Voz 0422 44:00 a la normalidad que te han dicho en casa que es que te sienta bien no no Bárcenas joven aquí yo creo que me quieren aunque

Voz 1955 44:05 sí lo lleve no lo lleve que algunos pensarán que soy mejor más joven sin él y otros que no pero vamos en general ha sido muy cariñoso todos

Voz 1375 44:15 bueno pues nada sino visto estaba muy simpática de la campaña la de Pescanova con con Vicente del Bosque como protagonista Vicente has visto bueno no sé si te aburre sin fútbol

Voz 1955 44:24 no no nada no no tengo ninguna nostalgia del pasado pero no no me aburro porque sigo viendo prácticamente el no fumador que veía antes

Voz 0422 44:31 ha visto la noticia con la que hemos abierto Larguero finalmente deja en el Bernabéu Boca River que te parece

Voz 1955 44:37 se es un gran partido en esa producción los incidentes que se alejan de lo que es el deporte que no es una buena imagen de que yo creo que nadie puede estar contento de ello y espero que sí se juega aquí en Madrid se vaya por los cauces de de lo más deportivo posible los grandes clubs que es una pena

Voz 0422 44:56 que unos cuantos unos tanto no sé cuántos era que los suficientes ver perturban

Voz 1955 45:02 al mundo del fútbol hace ningún favor ninguna publicidad

Voz 0422 45:05 fíjate que que bonitas dos finales vivimos con Madrid Atlético finales de Champions en Lisboa y en Milán no se rompió nada no fantásticas

Voz 1955 45:14 además de lo deportivo y las relaciones entre las dos aficiones no extraordinarias

Voz 1375 45:21 pues nada en el Bernabéu a esa final de de de la Libertadores el nueve de diciembre

Voz 1887 45:27 qué te parece lo que estás viendo en el Bernabéu la temporada complicada no con Lopetegui controlarían los que conoces bien tú a los dos conoces

Voz 1955 45:33 sí a los dos rotuliano Julen lo vivimos en el Castilla hay luego con Santi pues compartimos los años en el primer equipo a los dobles tengo una gran estima Hay yo voy a voy al foco de todo da la impresión que para todos los clubs no sólo de Madrid sino cuando tienen que exprimir todo eh a un entrenador nuevo a mitad de temporada es una de las cosas más dedicadas que pueda haber en el mundo de los equipos de fútbol club y eso siempre es un trastorno Abrahams bueno yo creo que la figura del entrenador todos además son dos personas muy preparadas con buena formación que tiene son flexibles y que cualquiera de los dos podía llevar perfectamente el Madrid pero bueno las circunstancias han sido así hay yo creo que es muy malo en general porque además no sé es una falta de

Voz 0422 46:24 en lo que es la figura del entrenador holandés ese banquillo es eléctrico siempre se dice tú tú lo sabes también no lo que el Madrid no es un banquillo cualquiera no

Voz 1955 46:32 bueno normalmente pero yo creo que sí que llevamos muchos años de historia que el Madrid siempre ha ido ganando aunque a veces que se puede perder esta es lo que le pasa que hay que participan cualquier joven en cualquier deporte pero lo bueno es que el Madrid gana mucho durante muchos años ha tenido se por ejemplo estos últimos años ganó tres Champions no cuatro años y cuatro copas en cinco años en fin ha sido buenos números los extraordinarios si que disfrutar de un club que que gana casi siempre

Voz 0422 47:03 Ana mucho nada mucho voy a Lopetegui