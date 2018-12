Chus Visor: "Un bar es como la vida, yo disfruto viendo pasar a la gente"

Voz 1698 00:00 Mario Mario Mario en cuando yo pregunto a este Mario Poor el mar

Voz 1 00:09 qué imagen te viene a la cabeza

Voz 2 00:12 y sobre todo miedo el mar me da mucho miedo

Voz 1698 00:15 que te dicen los aros que te provocan los foros

Voz 2 00:18 me produce me provocan Lodz me acuerdo mucho de las pinturas de Eduardo Sanz que hizo una exposición de Faro maravillosa

Voz 1 00:26 vamos a irnos a Madrid cómo era tu casa mira ahora bastante Pekín es una casa bastante pequeña bastante modesta

Voz 2 00:35 además vivíamos muchos hermanos somos siete hermanos Mi padre madre mía más nueve personas

Voz 1 00:40 en un sitio pequeño

Voz 1698 00:43 en qué instituto estudias

Voz 2 00:46 empecé él bachilleres en en Salamanca en Instituto aspirante todo Maestro Ávila y luego en Madrid el remero de Mato

Voz 1698 00:55 allí tuviste un profesor que te dio libros de poesía

Voz 2 01:00 sí sí perfectamente de Miró era un poeta el era poeta escribía era crítico también escribió en la revista Ínsula sobre todo amigo de los poetas yacía lecturas de poesía en el instituto contra acabamos las clases voluntarias Nos quedamos siempre algunos himnos llevó por ejemplo a leer me acuerdo muy bien a Carlos Aragón y a Antonio Gala que eran amigos suyos y otros desconocidos que no me acuerdo pero vamos siempre se portó muy costes alumnos lo tengo mucho cariño

Voz 1698 01:29 era era erais cuatro gatos los que leía poesía o erais bastantes los que leáis pues en aquella época

Voz 2 01:34 no es la poesía yo creo que tiene mala fama de la realidad la poesía siempre lo he leído bastante gente y siempre ha habido bastantes editoriales de poesía yo creo que siempre salido más otra cosa es que ahora sería bastante más de lo que se leía antes

Voz 1 01:46 pero lo a siempre salido bastante mala fama es decir nadie lee poesía que no es verdad

Voz 1698 01:54 alguno habrá reconocido en esta voz alguno la de Chus Visor es el editor de poesía más importante en lengua española ir siempre me he preguntado dónde salió el visor

Voz 1 02:09 porque tu nombre es Jesús García Sanz suerte porque era una librería define la tienes llamado avisos y ahí empezamos

Voz 2 02:16 hermano tú montados en una librería o una victoria la librería y luego el editorial pero yo no me he dado mucho el visor María

Voz 1 02:23 sí porque quién porque si fuera por quién por qué has

Voz 1698 02:28 a mí por Mario Benedetti habiendo elegido como sinónimo el nombre de Mario entiendo que la relación fue larga y que más además de larga cómo fue su relación con Mario Benedetti

Voz 2 02:44 pues mira yo les veía todas las semanas todas las semanas le veía durante muchos años le iba a haber hay a su casa Ramos Carrión

Voz 1 02:52 todos los viernes de ocho nueve Si

Voz 2 02:55 bueno pues unas vez después de tantos años viéndole tantos días tontas pues unas veces era como un hermano otras era como un padre otras veces era como un amigo claro Mario tenía como treinta años más que yo pero bueno esa relación pues depende del día muchas de saber mano y otras veces era mi padre porque la incluso mi abuelo porque como tiene tan poco sentido del humor parecía un abuelo partido

Voz 1698 03:19 es que tenía poco sentido del humor no se veía claro

Voz 2 03:21 nunca me reía poco porque lo llevaría a mucha gente que no es que fuera antipático es que no no lo haría mucha gracia al Mondo

Voz 1698 03:32 el él no tuvo hijos no madre Benedetti vivió toda su vida con la misma mujer sí

Voz 2 03:37 sí lo hizo por qué crees que baje

Voz 1698 03:40 te quiere tanto a Mario Benedetti

Voz 2 03:42 Mario era y sigue siendo todavía la poesía de Mario es muy cercana les llega mucho a la gente más como táctica estrategia o montones de son muy cercanos yo conozco bodas donde se lee un poema de Mario los los novio

Voz 3 03:58 yo creo

Voz 2 03:59 eso claro eso tiene mucho no

Voz 4 04:02 a fin han Miquel mirar y aprender bolso quedarte

Voz 5 04:07 eso mi táctica es hablar de ir escuchar construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo lo sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en voz Mi táctica es ser flamenco y saber que son franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos nuevas esa telón ni abismo mi estrategia es en cambio más profundo y más simple mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin Méndez

Voz 6 04:42 que sí

Voz 1698 04:46 este programa al que te hemos imitado gira alrededor de un bar cómo definirías un bar es un lugar de qué

Voz 2 04:54 lumbar un bar es como la vida en un barrio de todo depende como vayas a lo que vaya si vas con alguien Sebastián sólo se tomaron café va a tomar copas depende yo por ejemplo voy mucho lo bares solo y cuando voy a los bares sólo pues normalmente me llevo un libro me cuesta un taburete en una esquina ver a la gente sí bueno mirar el yo pero yo con no me gusta hablar con la gente lo que sean amigos yo no es no sólo una nadie cuesta verlas Pessoa PSOE decía que ese lo bares hay en Lisboa porque lo que me he pasado la gente

Voz 1698 05:30 hombre ha habido mucha literatura nunca mejor dicho acerca de los escritores y los bares

Voz 2 05:34 sí claro van menos saludar que antes en esta con va algo concreto va a tomar café a tomar una caña y tal pero no va a partir el tiempo que antes te iba mucho perder el tiempo llegó a charlar habla con a ver qué es que había a fumar y ahora eso es batallar no existen tú fíjate lo que decía Valle Inclán por ejemplo que en el café del Levante en la tertulia de café de Levante había tenido más influencia su tertulia que dos o tres universidades contras

Voz 1 06:02 la literatura y la verdad eso te iba a preguntar era verdad que la verdad

Voz 1698 06:08 en las tertulias como contacto con tus amigos casi todos poetas músicos de qué habla

Voz 2 06:14 pues de fútbol de de libros poco de fútbol de en fin de la regla general de Política de hablamos de consultamos quiero decir a quiénes son damas pero si no somos seleccionadores mundiales como es habitual en los españoles

Voz 1698 06:31 porque es un grupo donde hay una parte del Real Madrid y otra del Atleti a ti te corresponden la del Atleti y estáis verdaderamente enfrentados

Voz 2 06:39 no no porque de fútbol con los madridistas no me gusta hablar hablo de fútbol con los del Athletic pero los de la Peña hasta que nos juntamos habló de fútbol con los del Atlético de Madrid

Voz 1698 06:50 desde cuándo eres del Atleti

Voz 2 06:52 puede decirse que tenía hace cincuenta y siete años que se social el ariete los del Atleti cuando vamos al campo no vamos a nada si ganamos mejor pero eso no es el fin de del Atlético genera Eton

Voz 1698 07:05 está ver el fútbol en los bares

Voz 2 07:07 me gusta verlos sólo si tengo que ver el partido con alguien en alguna televisión procuro grabarlo verlo luego sólo casa porque no de los partidos con de partido es una cosa muy seria párame bueno algunos partidos claro

Voz 1698 07:25 yo soy su ahora de Benedetti a mí me gustaría hablar de otros tres autores uno Caballero al cuenta a los faros la importancia de Caballero Bonald

Voz 2 07:35 pues yo creo que hay caballeros sobre todo cada vez más es una figura importantísima en la literatura e no que sea Pepe Caballero no es por ejemplo el mejor poeta o el mejor novelista o mejor en esa lista de puede ser que lo sea pero desde luego en conjunto yo creo que la talla intelectual de Caballero es el número uno espera

Voz 1698 07:58 el siguiente autor por el que que preguntarles Ángel González

Voz 2 08:03 Ángel eran maestro maestro indiscutible de la poesía de el de los últimos años está demostrado que incluso todos los jóvenes cantantes poetas hay ahora el maestro suyos Ángel Ángel tiene en eso bastante semejanza con Mario los jóvenes de tienen mucha admiración a Italia tenido suerte bueno suerte de más cosas claro

Voz 1 08:28 que no se ha quedado en el olvido

Voz 2 08:31 sí pero normalmente que cuando un poeta se muere un novelista al cabo de las tres a la gente no se eso acordar de Jan gel bueno por muchos motivos la gente le tiene muy presente

Voz 7 08:43 hace diez

Voz 2 08:45 en las inmediatas

Voz 8 08:48 en trama diversa seguidas

Voz 7 08:57 de eso sí estoy seguro

Voz 3 08:59 pongo tanta atención cuando te ves

Voz 9 09:03 entonces sí podría realmente

Voz 10 09:17 siempre siempre es diferente música mostrarme jamás del juego sin desdeñar tampoco viste por la que iba a ser dentro de nada ya no sé si me explico pero quiero aclarar que

Voz 11 09:34 sí lo haría lo posible

Voz 10 09:42 para querer te tal como te quiero para guardar con calma paquete crees tú misma que Ángel sí que le gusta a los bares

Voz 2 09:51 sí sí Ángel como decía Juan García Hortelano cuando se enteraban los camareros Ángela Madrid aplaudían es verdad que el libro de

Voz 1698 10:03 poesía que más ha vendido la editorial Visor

Voz 2 10:06 es L Joaquín Sabina sí sí sí seguro el libro que más ha vendido ha sido el de Joaquín Sabina el autor no el autor ha vendido más Mario pero claro Mario son doce catorce libros o más dieciséis libros y Joaquín sólo una pero en conjunto el autor Mario Benedetti pero el libro sin duda Joaquín Ciento volando de catorce sonatas Nate

Voz 1698 10:33 bueno tú ha sido arriesgado en el sentido de que siempre ha publicado lo que te ha dado la gana independientemente de que te lo pidiera a alguien de que fuera hombre o mujer de que te cayera mejor o peor As editado a quién te ha dado la gana no tuviste nunca miedo pensando que quizá editando o la poesía de Sabina te acusaran los puristas día está publicando a

Voz 2 10:58 te lo que lo han hecho pero bueno yo siempre tienen mucho cuidado yo no evita un libro que tenga una calidad digamos que más que mediana y a mí no me importa nunca que se va a depender mucho de menos yo podía haber editado mucho bestsellers no querido editarlo porque no he visto la calidad suficiente como para para que estén emisor lo peor del amor

Voz 12 11:20 cuando termina son las habitaciones ventiladas el solo de pijamas con sordina la adrenalina en camas separadas lo malo del después son los despojos que en balsa Salman los pájaros del sueño los teléfonos que hablan con los ojos el Sixto Lessing días Lenny dueño lo más ingrato es en calar la casa remendar las virtudes venía Ales condenada galeras los archivos lo atroz de la pasión es cuando pasa cuando al punto final de los finales no les siguen dos puntos suspensivos

Voz 14 12:06 cómo te sentó de bien eh el homenaje que hicieron como editor en la Feria del Libro

Voz 2 12:14 desde Guadalajara fue muy bien no me han hecho varios siempre todo me ese muy bien todo lo agradezco sobre todo cuando son imprevistas

Voz 1698 12:20 pero todo ha sido siempre alguien al que no le ha gustado dar entrevistas algo tiempo

Voz 2 12:25 aquí no ha venido muy bien aquí sí ha examinado no sigo sin que todas las entrevistas ni salir en la foto se estas cosas como esta

Voz 1698 12:34 cuál es el papel de un editor porque se se dice siempre que el editor tiene que estar siempre pendiente el autor

Voz 2 12:40 no yo no yo seis amigo mío y estoy pendiente de él y le acompaño o no la Campano depende cómo se amigo lo hago como pero como editor eso me no haya ningún sitio es amigo mío seis sino no no voy a las presentaciones no no eso es eso lo tengo muy claro

Voz 1 13:00 me vida la editorial

Voz 1698 13:03 qué te parece la poesía que se publica ahora porque ahora se le muchísima poesía los bares han hecho un trabajo fundamental en esto porque muchos músicos con su guitarra han empezado también además de cantar a recitar y eso ha provocado

Voz 2 13:20 no todo eso todo este fenómeno me encanta me parece me parece fenómeno que lo hagan hizo lo defendido siempre lo que me molesta es que la gente se meta con ellos sin distinguir unos de otros ahí hay de todo como en todas partes hay buenos y malos regulares lo normal es que sea casi todos malos pero eso ha pasado con con todos los poetas de todas las generaciones de la vida quedan diez quedan seis quedan los que tengan que quedar lo que no que lo que no cabe ninguna duda es que están cambiando un poquito la manera de leer y a escribir lo que ya veremos si mucho con ellas porque todo el mundo piensa que Panamá mal bueno ya lo veremos para mal fue el surrealismo para mal vanguardia siempre se las ha atacado desde todos los flancos y luego entre enfado yo no te digo porque estos chicos pero por lo menos a pueden llegar

Voz 1698 14:10 hay una generación entera de autores y músicos y editores que que está sacando a Cultura esa especie de urna de cristal que tenía que parecían intocables de repente son

Voz 2 14:21 parece elemental la cultura no tienen que están encerrada ningún sitio tiene que estar por la calle yo el número ocho día de emisora poetas cantantes Leonard Cohen Bob Dylan Violeta Parra que la cultura no es meter la es decir a ver quién quién es quién sabe este verso de Quevedo y de A Cultura que estás por la calle los autores tienen mucho que decir en esa siempre lo han tenido que hacer hay un fantasma alegre tanto que leído la novela o el Príncipe de Asturias a la narco eh me alegré mucho hay algo la excentricidad faro

Voz 1698 15:02 no Resort lo que se me ocurre una obra Chus Visor gracias por acompañarnos en este ratito hablando de poesía de bares eh

Voz 1 15:16 la verdad es que no

Voz 1698 15:18 me apetece darte las gracias públicamente por lo que has hecho por todos los lectores más que por los autores que haya tu con ellos con la relación que tengas con ellos sí que los lectores te estamos muy agradecidos

Voz 2 15:31 bueno muchas gracias satén