Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:06 vamos ahora ahora ahora debatido enfrente no lo dices tú en inglés y en inglés como la no eh Banana

Voz 3 00:19 estaba venga invitar a todo el mundo estaba en un bar estaba un poco cargado que está rota amago

Voz 4 00:27 hay setenta y cinco veinte bebiendo de nada sexta empieza a meter la mano en el bolsillo cuando dio cincuenta y ocho cincuenta y ocho cincuenta tras antes así de dónde comprar

Voz 5 00:51 esta porquería

Voz 6 00:58 a ver serio el euro guarda silencio más a diez

Voz 2 01:18 entonces claro entonces vemos que había que sacar la lengua

Voz 7 01:21 sí hasta aquí a toda toda la información que tenía pues más o menos y entonces ella que no sé si lo hacía pues todo no empezó a hacer

Voz 5 01:33 yo que no sabía cómo era empecé también y así estaríamos una hora

Voz 2 01:45 a todo el rato yo me parecía que era así ella también tampoco sabía

Voz 5 01:50 por lo que no apuntaba

Voz 8 01:59 esta manía Marta ahora estarían

Voz 5 02:06 de hecho nuestra cultura es la que es

Voz 6 02:24 tengo dinos tú a mí

Voz 9 02:32 yo venía cuánto como yo podemos conocer

Voz 5 02:35 cuanto

Voz 10 02:40 ahí no hay a mí no me yo que da parecen polvos crearía o que yo que sé pues habrá multitud de polvos no igual Tomás Val

Voz 2 02:52 la ganadora de la tercera edición de Marte Jet celebrities España

Voz 11 02:58 no

Voz 13 03:27 una enviado a caer está ayudando vivero donde tú también mucho

Voz 14 03:38 Cuba ayudó mucho ruido ayudó

Voz 15 03:41 hay mucho vivir miedo Francisco Portillo Guido fue arrestado en otra cosa

Voz 16 03:53 venga muchas gracias que te quedes básica se levanta por la noche pues pues a veces habla pero no te toca no no te toca hablar en serio habla habla de verdad por la noche te toca no no no lo cerca que tú le conté estas

Voz 15 04:12 a ver veces me he dado cuenta de alguna otra contesta fin Si andan las botas le enjaretó como obsesivo dice Miren que no que hay que no es que Mónica que ella no es que yo muchas veces no sé yo observo y me callo digo vale vale eso vosotros chicas pero se ha notado mucho refinamiento

Voz 5 04:35 claro

Voz 2 04:38 sí