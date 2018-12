Las mentiras del Brexit tienen las patas cortas

Voz 1603

buenos días el antropólogo anarquista David cree ver es profesor en la London School of Economics acaba de publicar trabajos de mierda un provocador ensayo en el que denuncia que la mitad de los empleos actuales podrían eliminarse sin que nadie notarse nada la culpa la tiene la burocratización de las organizaciones en una reciente entrevista en El País Semanal decía que sólo hay un colectivo que se salva de la quema son los abogados británicos Se van a necesitar muchísimos para volver a redactar todos los acuerdos comerciales internacionales cuando el divorcio de la Unión Europea sea es una realidad y cuándo será eso no lo sabemos el Parlamento debe votar en once días puede que lo apruebe o puede que no pero el Banco de Inglaterra ya reconoce que incluso con acuerdo la economía de Londres va a sufrir mucho y si no hay acuerdo se puede volver a una situación peor a la de la gran crisis es decir el Brexit no va a hacer a los británicos más ricos son más fuertes como les prometieron los partidarios del Brexit tendrán sus razones pero las han aliñado con demasiadas mentiras como bien Nos dicen las abuelas estas tienen las patas cortas