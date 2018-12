"Adopta un político, no te arrepentirás"

adopta un político de lo mejor es mentiroso cínico insulta gravemente siempre esta riendo aplaude sin sentido nunca reconoce responsabilidades y jamás remite llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cero dos y adopta un político sólo tendrá que votarlo cada cuatro años que equiparar tu aliento para conseguir sus objetivos no te arrepentirás en si Eduardo decanta Cantabria

abrimos la barra libre política de los viernes con multitud de asuntos sobre la mesa pero con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina tan a la vuelta de la esquina que son este domingo y con un cachondeo me atrevería decir propio de fin de semana

Voz 3

00:46

buenos días Pepa buenos días Dani Santiago de Villarreal provincia de Castellón País Valenciano discípulo de cercano y os diré dos cosas por la mañana cómo mola escuchar las noticias con Pepa me sobra el Partido Popular la Gürtel no se pueden separar hay viene el gran Moreno Bonilla que de repente coge patina ya parece con los papeles de la albondiguillas parecía estar limpio pero en el Partido Popular eso no puede pasar viva Andalucía a a gente que voz de libre puedo en fin de semana