Carmena, en el primer día de las restricciones de tráfico: "Todo fluye como se esperaba"

Voz 1727 00:00 a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena alcaldesa buenos días

Voz 1410 00:04 muy buenos días a todos nosotros aquí

Voz 1727 00:06 tratando de contarle a al resto de España al resto de España porque viene mucha gente a Madrid en qué consiste Madrid Central antes de nada está en vigor desde las doce de la noche tiene noticias alcaldesa cómo cómo está funcionando se ha habido algún problema

Voz 1410 00:23 pues sí la verdad es que parece que todo va muy bien no estamos mirando constantemente las imágenes sí igual que vosotros sí hablando con las personas responsables de esta primera puesta en marcha y parece que todo va fluyendo como se esperaba no hay una disminución de tráfico efectivamente es privado está lleno de de muchos coches blancos de muchos Dátil luego estamos viendo que los colegios pues se está viendo la normalidad que esperábamos con las autorizaciones los padres van a llevar a los hijos todos los colegios los que han decidido hacerlo siguen fin parece que todo va bien

Voz 1727 00:56 qué bien explique Madrid Central a los españoles que vienen a pasar el puente que tienen que venir por trabajo ahora tenemos el de la Constitución a la vuelta de la esquina de Madrid se llena de españoles de todos los rincones explicarles qué es esto a que se van a enfrentar cuando lleguen alcaldesa

Voz 1410 01:13 bueno pues la verdad es que salgo que era necesario que sabemos que está en todas las capitales del mundo yo creo que muchos de los que vengan a visitar Madrid pues ya lo saben porque a mí me vamos me ha parecido me ha sorprendido cuando estuve la semana pasada hace dos semanas en Berlín allí mismo ya lo sabía no esta decisión de Madrid porque yo creo que todas las todas las grandes ciudades europeas pues estamos muy al tanto no ya estaba también el alcalde de Londres allí contando con las medidas también que todos sabemos que hay de restricciones Londres el problema es que una especie de tasa haya afortunadamente aquí no la vamos a tener se trata de una zona de crear un cinturón en el que más o menos se consolidan las zonas que ya estaban establecidas con anterioridad del imitación de él el tráfico privado no entonces es esta algunas zonas de bajas emisiones tal y como nos recomienda la Comisión Europea no y entonces pues eso hace que es fundamentalmente el objetivo esencial es impedir el tráfico de cruce no es decir que las personas que ven la que es Madrid podrá ni para aparcar en los aparcamientos podrán disfrutar de la ciudad lo que no se puede cruzar la ciudad no es decir esa es la idea fundamental

Voz 1727 02:22 Javier Casal buenos días qué tal buenos días Pepa como estamos aquí alcaldes al jefe de contenidos de las que se lo sabe todo y que merecía ojo un dato muy importante si Madrid no cumple la exigencia comunitaria en materia de contaminación la multa no la paga Madrid para toda España

Voz 0867 02:39 la de las multas vamos a ver esto se hace por un motivo al margen de cómo se haga si se hace bien si se hace mal que eso es discutible pero sobre todo se hace porque Madrid tiene que cumplir con Europa con las exigencias en materia medioambiental que nos exigen desde Bruselas y ahí o cumplimos Nos enfrentamos a una multa multimillonaria

Voz 1727 02:56 la que ojo no pueda Madrid Pepa para toda España paga toda España hay con el detalle que nos están escuchando mucha gente que dice quiero ir a Venecia

Voz 0867 03:04 los que estén aislados sobre todo mensaje de tranquilidad citando la propia alcaldesa no Madrid sigue siendo la ciudad el abrazo y seguimos recibiendo incluso en el centro a los que nos visitan no como central se limita el tráfico rodado de paso se busca un uso responsable del coche pero ojo se puede venir a Madrid lo mejor siempre usar el transporte público pero se puede venir por ejemplo se puede dejar el coche en un aparcamiento aunque uno no sea residente si alguien tiene un familiar que vive dentro de este perímetro de Madrid Central también puede venir de autorizan y puede entrar entre el reparto entre haya naturalmente transporte público los transportes de los hoteles los coches ecológicos sean o no residentes e importante ahora un tiempo de prueba se va a informar en los accesos antes de multar y aunque no hay fecha Pepa Se espera que como febrero marzo aproximadamente comiencen las sanciones muy importante lo decía la alcaldesa hoy ha amanecido en Madrid se aprecia aparentemente por las fotos que me están mandando mis compañeros desde la calle que hay menos vehículos privados Se ahora mismo circulando por el centro de Madrid pero desde luego lo que es seguro yo esto es noticia es que hoy no ha sido el fin del mundo como algunos

Voz 1727 04:06 bueno pues vamos con las dudas que deja Javier Casal alcaldesa cuando empiezan a multar

Voz 1410 04:11 bueno la idea es que no se multará yo creo antes de dos meses desde desde apuesta déficit vivas decir que nunca antes de últimos de febrero o primeros de marzo pero probablemente pues hasta que no esté todo digamos bien tensado no porque yo creo que primero yo quería transmitir algo que me parecía importante no que es una ocasión buenísima para vividos para venir a Madrid porque primero tenemos la Gran Vía preciosa yo sé que muchas personas qué pensaban aprovechar este puente para venir a Madrid Illes va a apetecer todavía mucho más venid para hacerlo bonito que ha quedado el la Gran Vía pero además de hecho cuando no Gran Vía carretas todos los alrededores no pero es que además que se va de entrar en el centro de Madrid muchísimo más aunque nunca no haber esos atascos que en otras ocasiones en cuenta de la Constitución no se ese mensaje cosa mismo importantes porque yo creo que hay muchos muchas personas que no son madrileños pero que vienen a Madrid y que van a dar mucha ocasión de verlo disfrutas no ir expuso una segunda idea que que yo creo que es muy importante no que eh esto hoy empieza un proceso es un proceso que como nos decía no nos decía Javier claro va fundamentalmente a que a cumplir con la Comunidad Europea pero con la Comisión Europea pero no es cumplir por cumplir es que es lo que está en juego la salud yo creo que la enorme ventaja es que Madrid es una ciudad que en el mundo está caracterizada por su longevidad por sus hechos dura digamos que permite el que los niños y los mayores pueden vivir mejor que en otras ciudades pues queremos que siga así todavía más y para eso hay que abordar el tema de la contaminación que sabemos que afecta muchísimo a la salud

Voz 1727 05:50 nos lo dicen todo nos bélico entonces una vez

Voz 1410 05:53 Bliss cumplir lo que ordena a la Comisión Europea que hay que hacerlo sino porque la Comisión no está para garantizar la salubridad no tan salubridad de las ciudades europeas la localidad de Europa

Voz 1727 06:04 no porque la contaminación enferma y mata es que esto es algo que no tenemos todavía muy metido en la cabeza alcaldesa tiene plan B por si alguno de los recursos que están planteados sale al adelante

Voz 1410 06:15 no nosotros ahí es lo que es estamos dispuestos a cumplir siempre las resoluciones pero no sé cuándo es decir nosotros creemos que no es un buen camino el que cuando hay unas diferencias de criterios entre unas y otras divisiones políticas a acudir a los tribunales intentando es que sean los tribunales que tengan que pronunciarse no tanto respecto a las normas que han sido establecidas que por supuesto que leemos que hablásemos y las hemos aplicado de la manera correcta no yo que muchas veces lo que está detrás es diferencias políticas no creemos que las divergencias políticas deben tener el cauce del diálogo y el dato de del intercambio de ideas no pero en todo caso los que han optado por acudir a los tribunales para que los tribunales nos digan cómo se han aplicado las normas todas las que son de obligado cumplimiento pues estamos siempre dispuestos a hacer lo que lo que nos digan ya ha cumplido respetuosamente

Voz 1727 07:10 era porque cuesta tanto conseguir consenso político en temas de salud pública alcaldesa porque medidas parecidas menos ambiciosas probablemente pero muy parecidas las pusieron en marcha gobiernos municipales del PP con Gallardón con Botella lo intentó Botella lo intentó y al final lo dejó en un cajón

Voz 1410 07:27 bueno la verdad es que es una pena no el que a veces es en impere más las etiquetas políticas no y los objetivos puramente políticos y de partido que los objetivos del bienestar de la ciudadanía no yo creo que eso es una reflexión que debe hemos siempre tendente que lo importante es el fondo eso es lo que importa y que tenemos que buscar la manera de entendernos todos por eso yo por ejemplo pues yo estoy satisfecha porque a pesar de todos estos digamos desacuerdos pues se ha constituido por primera vez en la comisión mixta del Consorcio de Transportes está funcionando ir de verdad en muchas ocasiones creo que las discrepancias son más aparente sí un poco y se marcadas en esa forma de hacer política que yo creo que es lo que lo que no es bueno no pensar más en en los objetivos de los partidos Si todos estos que no en el fondo de lo que se trata ahí en el bienestar de las ciudades y es última instancia de todos los ciudadanos más allá de

Voz 1727 08:26 los partidos políticos existe una plataforma de afectados con unas setenta y nueve entidades hablará con ellos

Voz 1410 08:32 claro nosotros estamos dispuestos a hablar absolutamente con todo el mundo es más insisto la comisión de seguimiento que a partir de hoy está ya pues estamos deseando que nos hagan todo tipo de sugerencias en la página web hemos ya establecido toda una serie de respuestas a preguntas pero es una página abierta porque yo estoy segura que en este proceso que pieza hoy que hoy empieza un proceso pues va a haber novedades y nosotros tenemos que ser muy receptivos tenemos que ser además muy muy atentos a lo que nos llega a la ciudadanía y verlo ya que corregir pues lo que Cor es lo que hay que mejorar ya os digo es un proceso que no

Voz 1727 09:08 bueno hacer nosotros solos lo vamos a hacer con todos si esto

Voz 1410 09:10 es el cerca de las selecciones es una medida

Voz 1727 09:13 que en el comienzo siempre provoca más rechazo tiene riesgo alcaldesa eh ponerlo en marcha ahora porque luego se pueden luego se convierte en irreversible todo lo que se hace en beneficio de la salud pública pero tan cerquita de las selecciones ahora

Voz 1410 09:26 bueno yo creo que eso es un planteamiento como muy electoralista ahí queda mi personalmente pues tú no me interesa nada creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y hay que hacerlas desde el primer día que hoy no tan moderno hasta el último independientemente de que haya o no haya procesos electorales

Voz 1727 09:42 terminamos y nos ha caído la la Copa Libertadores la final Boca River le preocupa la seguridad porque va a coincidir con un fin de semana como decíamos de muchísima afluencia turística nacional a España además de la Internacional que siempre está ahí para coincidir con el puente de la Constitución

Voz 1410 09:59 bueno Madrid es una ciudad muy segura y que además sabemos garantizar la seguridad no hay más que volver un poco la vista atrás que coger a recordar estos últimos años grandes acontecimientos que hemos venido desde el llamado desde el Mundial hasta otros muchos no yo creo que sabemos sabemos la seguridad nos sentimos orgullosos de de pensar que se elige esta ciudad por ser segura y por ser una ciudad tan acogedora

Voz 1727 10:24 la han convocado ya alguna reunión están ya hablando

Voz 1410 10:28 no todavía no que yo sepa no pero me parece que tenemos una elasticidad ahí yo diría una capacidad de respuesta inmediata y no me preocupa en cuanto sea necesario allí estaremos en bueno

Voz 1727 10:40 podemos poner el título de ciudad de paz no la Ciudad de la Paz futbolística

Voz 1410 10:45 la de tolerancia el de tranquilidad seguridad es un augurio tener la ciudad que tenemos

Voz 1727 10:50 Manuela Carmena gracias por atender a la SER suerte con este plan

Voz 1410 10:54 después muchísimas gracias y suerte para todos

Voz 1727 10:56 un abrazo