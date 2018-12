Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio quizá no se recuerde pero cuando el diario norteamericano The Washington Post descubrió el Watergate que derribó a Nixon guardó el material hasta que pasara el periodo electoral en el Senado español se produjo ayer algo insólito el interrogatorio a un ex presidente de un partido que compite para las elecciones en curso en Andalucía por parte de un senador audaz capaz de preguntarse de responderse a la vez para derribar al adversario mudo me dio vergüenza ajena vergüenza propia me acordé de aquel noble antecedente norteamericano falta finura y falta vergüenza