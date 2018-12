Be OK: Higiene bucodental, desnutrición y derechos laborales (01/12/2018)

Voz 0598 00:00 escuchan vía OK Go laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 0187 00:33 buenos días bienvenidos una semana más a Vioque y buenos días Isabelle hola Ángela qué tal cómo estás muy bien ido muy bien hoy hablamos de la alimentación como siempre lo es todo nosotros lo repetimos cada esta temporada cada dos semanas y por eso no comer bien puede hacer que suframos diversas enfermedades y por supuesto al revés que esto es lo que más asumido tiene todo el mundo que sufrir determinadas dolencias puede acabar en desnutrición en muchos casos y queremos hablar de algo que tiene totalmente que ver con esto que es la salud bucodental hombre dicho así parece un poco un anuncio de pasta el diente quiero vender Colgate no puede dar pero sí que es verdad que la dentadura es esencial para estar sano Si bueno para poder alimentarnos bien activo acuérdate de lo que siempre decimos de que hay que masticar bien los alimentos que tenemos que tomarnos un tiempo para para cometer impregnarlos vienen saliva acuérdate que siempre decimos que la digestión de los azúcares empieza la boca gracias a esa a mí Lasa que tenemos talibán al entonces bueno darle tiempo a esos alimentos para que estén en la cavidad bucal para ellos esa cavidad bucal tiene que estar en buenas condiciones al final es lo de siempre la naturaleza es sabia si tenemos los dientes es por algo no hice tienen que estar sanos también es por algo

Voz 2 01:42 porque tienen su su función en en el funcionamiento de de nuestro organismo yo creo que las dudas más comunes corrígeme tú si me equivoco sobre este tema surgen siempre en torno a los niños no si de verdad los dulces a los caramelos provocan caries si hay que darles una pastillas de flúor a queda hay que empezar a cepillar los vio

Voz 0187 02:02 antes no parece que siempre tiene que ver con ellos pero en realidad dientes tenemos a lo largo de toda la vida de hecho cuando somos mayores también también surgen los problemas claro es verdad también hay que tener mucho cuidado con la gente mayor tiene que tener mucho cuidado con su de intuición y sobre todo por ejemplo en el caso de los de los abuelito no los que tenemos abuelito es cerca vigilar muy bien que gracias a esa definición se realmente es están alimentando de manera correcta o empiezan a tener problemas porque tienen prótesis que se pueden mover o quizá porque pueden generar les heridas debajo de esas prótesis bueno vamos a hablar un poco de todo eso y al final eso como decíamos puede acabar en no estar bien alimentados hoy nos acompaña en el estudio Ob-La-Da Cubero que sólo antólogo a Generali tanto pediatra dirige la clínica cuatro parques tú la conoces muy bien pidió la Gladys hola Ángela qué tal hola Isabel qué tal bueno Gladys es mi dentista de toda la vida España que siempre con la hombre claro ya que tengan que traer a alguien digo bueno vamos a hablar con nadie y que además es amiga

Voz 3 02:56 eh Gladys como aparecen las caries sí

Voz 0187 02:58 que se deben

Voz 3 02:59 a ver bueno la cara es una enfermedad muy factoría Alice se caracteriza por la generalización de los tejidos de los dientes en eso debido a los ácidos que produce la placa bacteriana principalmente se produce por el azúcar sabes por la mala higiene claro claro aquí tener

Voz 0187 03:17 pues que habernos tendremos que hablar no solamente del azúcar que nosotros ingeridos así de la azucarera por ejemplo no el azúcar este que añadimos al café para darle dos vueltas sino también ahora que hemos hablado muchas veces de de los azucares ocultos aquellos azúcares que están en los alimentos y que realmente no somos conscientes de que están ahí por ejemplo nosotros seguimos un programa sobre el pan en el que hablábamos de que habíamos encontrado pan en el supermercado que que tenía grandes cantidades de azúcar pues a que también hay que tener en cuenta ese ese día

Voz 3 03:42 sí fíjate que el azúcar en los estudios se ha visto que es más peligroso para los dientes la frecuencia con la que está en contacto con los dientes que realmente la cantidad vale con lo cual en esto de la frecuencia también es importante la consistencia de los alimentos mientras más con más pegajosos es más difícil diluir los con la saliva ir que se vayan digamos de la cavidad pues más tiempo van a actuar me iban a producir más caries claro sí sí

Voz 0187 04:10 entre los niños que acuden a la consulta cuáles son los problemas más comunes es a qué es lo que más te encuentras niños que cada vez tienen más caries o que de repente puede puede ser no se cuéntanos un poco qué es lo que

Voz 3 04:21 sí bueno hay bastante caries de hecho a nivel mundial las cifras son entre el sesenta y el ochenta por ciento de lo de los niños en edad escolar presentan caries vale se eran principalmente pues a la alimentación y a la falta de higiene pues en la consulta se ven niños con muchas caries básicamente también es por por mal higiene Mahler

Voz 0187 04:46 quería preguntarlas caries no solamente tienen porque aparecer en la Diputación permanente sino también pueden aparecer en la definición

Voz 3 04:52 de leche no los dientes de leche en sí sí sí en en ese aspecto pues tenemos el concienciar mucho a los padres de que lleve a los niños y con en el primer año de vida al al pediatra vale para que les vaya informando de cómo seguir las pautas y evitar que sus hijos tengan Cares

Voz 0187 05:09 o sea que aunque nosotros tengamos un niño que tenga dientes de leche esos dientes de leche también requieren un cuidado para que no aparezcan carismas adelante

Voz 3 05:15 sí sí cuando sale cuando el niño celebradas el recordamos los padres que cuando el niño leve el alimento pues después de cada alimento que limpie sus encías con una gasa húmeda o con con de dedal de silicona Mallén y luego ya cuando aparece al primer año de vida empiezan a aparecer los dientes ya se debería de cepillar los dientes con un cepillo suave que encabeza el pequeño con algo de pasta dental Mallén entonces simplemente manchar el cepillo y como pincel las los dientes como en ese momento sabes no saben realmente escupir eso sí sería conveniente enseñarles escupir para que no de gluten la pasta Mallén entonces pero sí se ha visto que es importante que la pasta tenga algo de flúor a partir de los dos tres años y entonces ponemos solar ante pincelada para que no da tragan

Voz 4 06:05 bueno y lo que se enjuaga en la boca y luego puedan y luego que se enjuaga en la boca

Voz 0187 06:09 hacemos si tenemos un niño que nace o que al mes le aparece ya una pieza dentales

Voz 3 06:14 claro pero pero puede aparezca así se habla de los dientes Natalia neonatal a los dientes natales son los que nacen los que cuando el niño nace ya tiene su diente en boca mal y los neonatales son los que pueden aparecer en el primer mes de vida entonces lo que hay que hacerles una revisión de su boquita vale a ver qué se diente no tengan mucha movilidad porque si tiene mucha movilidad es preferible sacarlo vale para que no vaya a ser aspirado se vaya ya los bronquios otra llegado muchos estos dientes no tienen ni siquiera raíces entonces están solamente sujetos a la mucosa y aparte de estos estos dientes pues pueden provocar lesiones ves en en la en la lengua del del bebé en el pecho materno al al alimentarse

Voz 0187 06:57 el que sí hay que valorarlo y qué pasa con este biberón que muchas madres damos porque yo recuerdo que alguna vez lo hecho al niño cuando se despierta en mitad de la noche no que les damos este biberón para que se duerma pero claro el niño ya tiene dientes en la boca eso puede ser perjudicial

Voz 3 07:12 si realmente debería desaconsejar se sabe cuando ya tienen los dientes boca darle ese vivieron por la noche sobre todo porque muchas madres lo hacemos los lo hacemos para que coincide el sueño vale para conciliar el sueño es preferible juntar un biberón de agua por ejemplo o si se toma leche y es así pues darle después aguas para que sea enjuague o o la barrer la boquita

Voz 0187 07:36 Pilar porque hay que lo que ocurriría sería la fermentación de los azúcares que que tiene la leche en este caso

Voz 3 07:41 se la lactosa oye podría llegar a producir

Voz 0187 07:44 se llegan a producir caries si es

Voz 3 07:46 da bastante incidencia de caries el libro aún por la noche también ocurre

Voz 0187 07:51 tengo entendido cuando son niños pequeños utilizan bronco dilata

Voz 3 07:55 no es no si hay medicamentos sabes que que producen caries porque tiene alto cantidad de azúcar sabes para que sean agradables a los niños o por ejemplo como los Broncos matadores que pueden producir este alta incidencia de caries o hongos incluso siempre es recomendable después la barrer la boca después de de de su uso en el caso de los jarabes

Voz 0187 08:17 esto es que son tal dulces en qué podemos hacer en ese caso

Voz 3 08:20 sí hombres sería recomendable que los pediatras estuviesen conscientes que yo creo que ya ahora sí están vale de de darles a medicamentos con baja cantidad de azúcar a veces la mismos padres Le pueden de comentar al pediatra que les indiquen qué medicamento tiene menor cantidad de azúcar porque estos niño por ejemplo tener alta incidencia de caries y así poder utilizar

Voz 0187 08:42 sabe que que no le vaya a provocar más caros de las que ya reglas que ya tiene y ahora es verdad que se utiliza una técnica que es el el plastificado de las muelas cuéntanos en que sí

Voz 3 08:52 a los esquiadores los ella Dolores si eso es un protocolo que llevaba por lo menos en España lleva muchos años pautado vale consiste en los primeros molares que son los molares que sale a los seis siete años que ellas permanente sin que se le había caído ninguno todavía atrás este dientes es una práctica es muy conservadora porque no hay que tocar nada Malta simplemente limpiando creando un un agente grabador para que se adhiera sea aplica una resina lo que hace un plastificado de todas las de todos los surcos del Molar entonces es muchísimo más queda más protegido para evitar la caries en esos dientes sobre todo porque en los seis siete años el niño tiene ventilación mixtas a veces no no tiene muy controlado bien el cepillado y se ha visto en los estudios que los niños que están con los molares sellado pues permanecen más tiempo sin caries en estas piezas

Voz 0187 09:44 te has encontrado alguna vez problemas de niños que empiezan a perder dientes que tienen problemas para masticar que surja por ejemplo un rechazo hacia ciertos alimentos al ciertos alimentos que rechacen por ejemplo un pan duro o algo así que les puede irritar las encías sí

Voz 3 09:59 hombre desde luego cuando los dientes se mueven sabes perjudica la alimentación pero

Voz 0187 10:04 como esto es algo fisio

Voz 3 10:07 Kiko sabes pues hay que avisarle a los niños baje como han por el otro lado que es normal vale pero si ellos en suelen evitar este alimentos crujiente o duros porque Si hay cierta molestia

Voz 0187 10:19 también no se podemos encontrar este problema en la gente la gente mayor no que esa pérdida de dientes pueda hacer bueno que dejen de comer pero que de repente empiecen a desechar ciertos alimentos que antes comían se puede tomar alguna precaución para no llegar a esta situación no sea hay algunos trucos para evitar la desnutrición el Nobel

Voz 3 10:37 en los en los arreglos y la gente mayor sí bueno vale enfermedad pero tal es la causa principal de la pérdida de dientes en adultos entonces hay que tener buena higiene por ejemplo sabes tener las prótesis bien ajustadas una prótesis mal ajustada que de una lesión por ejemplo crónica puede producir cáncer en esa zona vale por ejemplo el tabaco evitar el tabaco evitar el alcohol todo eso producen este afectan la la salud bucodental

Voz 0187 11:10 claro sí lo considerando cuenta que en toda la conversación lo que está saliendo todo el rato es la higiene no que una quién es fundamental desde que los niños son desde que son recién nacidos prácticamente desde el primer diente no

Voz 3 11:20 tener mucho cuidado tener mucha educación yo

Voz 0187 11:23 E Isabel dice en su en su consulta tiene un cocodrilo gigante con unos dientes tremenda y un cepillo entonces enseña a los niños cuando son pequeñitos como tiene que ser el cepillado a ese cocodrilo yo creo que eso es muy importante no cómo enseñar a los niños desde pequeñitos a tener una buena

Voz 3 11:38 si hay que crear es fundamental crear un buen hábito de higiene y eso no lo podemos lograr empezaba a los a los nueve años por ejemplo hay que empezar desde muy pequeños los niños son grandes imitadores entonces es conveniente que nos metamos en el baño con ello lo dejan bueno pues ahora no se cepilla como mamá por ejemplo entonces ese pillarle en medio de un juego sabes enseñar hace pillarle entonces nosotros les repasamos es fundamental hasta los seis siete años tú sabes repasarlas el cepillado o por lo menos les nosotros primero y después dejarles a ellos para que se cepillan pero no podemos decir instar claro de que ya está que lo hagan ellos no ha porque son muy

Voz 0187 12:15 años y posiblemente todavía no lo sabe nadie

Voz 3 12:17 ah no tienen la destreza motora para hacerlo correctamente y es verdad que es una tarea muy mecánica no que según

Voz 0187 12:24 prendas hacerlo ya sea porque te enseñen bien o por qué tal

Voz 3 12:26 eso es malo porque aprendas tú cómo entiendas lo repite de provida no lo que cambiar ese hábito imagino que es súper complicado sí sí yo siempre le digo a los niños por ejemplo sea es una cosa mía que le digo mira así como tú vienes porque van monísimo sabes muy pena en regla adictos pues así igual debe de tenerla o sea hay que empezar a hacerlo bien ya porque hasta los noventa años les digo yo hay que tenerlos dientes con lo cual hay que aprender a hacerlo y hacerlo bien desde el principio

Voz 0187 12:52 qué ocurre con esta moda que hay ahora de tomar agua con limón por las mañanas cuéntanos qué les pasa a sus dientes

Voz 3 12:58 sí hombre Limón es una sido vale y ataca los dientes entonces sí incluso por las mañanas no he visto yo tantos efectos sobre los dientes vale pero sí sé que que puede afectar pero hay gente que está como una botellita ya sabes con agua con limón en la en el bolso están todo el día tomando va con limón en esos casos si hay grandes abrasiones del esmalte debido al al ácido

Voz 0187 13:22 no sé si si vosotros la consulta notáis fácilmente por el aspecto de la dentadura de la gente que de repente en la sociedad se ha puesto de moda un alimento que la gente está tomando no sé más uno

Voz 0809 13:32 a medida que que afecta a la dentadura a

Voz 3 13:36 el aspecto sí por ejemplo en adolescentes se ve con los refrescos de cola se ve que hay desgastes vale entonces uno preguntas sabes vas preguntando y al final es que son grandes bebedores de Coca Cola y eso produce desgaste de los dientes

Voz 0187 13:54 dieras no se decirnos hará alimentos que se te vengan a la mente

Voz 3 13:58 no creas que son los peores para la dentadura

Voz 0187 14:01 lo típico que se ha hecho siempre del café

Voz 3 14:03 hombre lo que mucha gente no lo sabe si afecta sobre todo a los niños es los zumos azucarados de Brick por ejemplo los envases tiene al esta cantidad de azúcar S B muchísimo en los niños cuando tienen muchísimas caras empiezas a preguntar es que toman este tipo de de su

Voz 4 14:23 para el recreo el cesado ya nos hemos apartado en el programa a decir que eso no vale nada es preferible que tomen agua una fruta tal cual queda no va a producir nunca ese efecto que tiene sí solas zanahoria comer zanahoria cruda y comer manzana favorece sabes la higiene

Voz 3 14:41 favorecer la decisión Gladis no sé si hay algún síntoma que que

Voz 0187 14:47 cuando alguien se le presenta por ejemplo en tu consulta ese paciente hubiera pensado que es normal pero que hay que estar atentos porque puede significar que hay esté relacionado con otra enfermedad que vaya más allá de la de la salud dental o que sea una leridano para para revisar alguna otra parte de Lorca

Voz 3 15:02 sí sí por ejemplo la enfermedad mental que es este es una enfermedad infecciosa de los tejidos de soporte de los dientes tanto de la entidad como de los de los del hueso y hace que se pierdan los dientes pues es una enfermedad también inmuno inflamatoria que entonces está muy relacionada en los últimos estudios ah y sobre las son con la diabetes por ejemplo sabes con la diabetes o con las enfermedades cardiovasculares en los cerebrovasculares entonces pues un paciente que tiene una enfermedad peleón tal que intentamos controlar la que lo damos todo las pautas para hacer la vemos que no responde como queremos pues podemos indicarles que vaya a su médico de cabecera y que les recomiende alguna analítica y les voy a qué tal está el azúcar en sangre por ejemplo que yo creo que al final Ángela no sé si estará

Voz 0187 15:50 de acuerdo conmigo nos acostumbramos al dolor a las molestias no sobre todo cuando algo con lo que hay que lidiar en muchos momentos del día todos los días no autónoma pasa a tener una pequeña

Voz 0809 15:59 Neri de Egibar es una pequeña ya a la aboga ya se pasará probablemente si en alguna de esas ocasiones vas a un profesional te dirá

Voz 3 16:07 esto es tendría por qué molestar no puede significar otra cosa hay al final supongo que en que en este campo

Voz 0187 16:14 puede la medicina pasará mucho por ejemplo las propias

Voz 3 16:16 sin mal ajustada sabes a veces que me molesta que me molesta esa rozaduras ahí puedes una lesión de cáncer por por traumas fruición claro por ejemplo sabes pero si ya has ir

Voz 0187 16:30 por norma general como tenemos la boca los la gente que tu visitas viene gente con la boca muy deteriorada o es de hay de todo en estos últimos años has visto que la gente cuida un poco más la higiene y te esas encontrando casos no yo creo que la gente mayor no la gente que ahora tiene ochenta y tantos años quizá ha podido cuidar menos su identificación y creo que ahora no estamos llegando a la edad adulta con la detección mucho mejor

Voz 3 16:51 sí sí efectivamente sí vale que principalmente los niños se ven que están mucho más cuidados que los llevan al al dentista como como a San más temprana temprana a edades más tempranas con lo cual eso ayuda a que tengamos una mejor decisión está hoy por hoy se tiene que lleva a El Niño al a la edad de primer año durante el primer año de vida al la revisión ontológica vale incluso también es te ponen todo once ya sabes todas estas otras tendencias de la ontología pues hacen que la gente tenga mejor un mejor boca sabes porque al tener los dientes bien colocado pues vas a tener más fácil para cepillar te y menos problemas de caries

Voz 0187 17:31 claro es verdad que antes ortodoncia tenían dos en clase raro ahora es algo normal que supongo que las generaciones que ahora somos

Voz 3 17:40 jóvenes los incluyo a todas gracias

Voz 0809 17:44 cuando lleguemos a Al Qaeda

Voz 0187 17:46 ya bueno cuando llegamos a la vejez no será tan normal eso

Voz 3 17:49 de tener que utilizar dentadura postiza no de que es hayamos perdido varias piezas que ahora nuestros padres abuelos bisabuelos por supuesto es muy normal si es que antiguamente cuando había dolor pues éste lo que hacía era extraer vale

Voz 0187 18:03 me da por lo sano claro mejorar amputar

Voz 4 18:06 has estado y luego pues ahora se sabe él

Voz 3 18:10 la consecuencia es no tener la adecuada pero por ejemplo la Ndong sea también a esa técnicas para salvar los dientes quitará el nervio está dañado está infectado pues ha mejorado muchísimo con lo cual sabes ahora César venta conservar sabes estamos a la ontología conserva adora mínimamente invasiva saques intenta tocar lo menos posible estaba el tejido dental

Voz 0187 18:34 y para terminar qué mensaje podemos mandar a la población para que no tenga miedo a ir al dentista

Voz 3 18:40 entonces yo creo que pánico que lo siento no hay nada que puedas hacer si yo creo que ya te lo digo yo lo que les digo a los padres sabe que antes de que les vaya vayan los niños a escuchar esas historias de los tíos de los que no sabe preferible que lo lleven al dentista que la consulta cuando tienen un año dos tres es es súper divertida Chávez el niño está encantado sabes no tiene dolor sana una cita que no ha dormido mal ha dormido bien no tenido dolor con lo cual es súper agradable más ellos quieren venir los padres se asombran de que los niños se les dice tengo que debieran

Voz 4 19:17 Rita pues realmente eso es que acudan

Voz 3 19:21 la temprana para para evitar todos esos problemas supongo que a los niños en la consulta de regalo no

Voz 4 19:26 caramelo como en la farmacia aunque a veces no no no no nada

Voz 3 19:31 hemos pegatinas este sello les encantadas

Voz 0187 19:34 pero tiene por ejemplo un ratoncito en el que puedes guardar la gente que se te ha caído que es un rato citas y de plástico que es como una cajita o te dan un diploma si te has portado muy bien todo eso como que apetece ir al dentista es lo que dice es que si de pequeña ya las socias con una cosa que con un juego con un juego y estás ahí tumbado ahí te pone los dibujos o sea que que si tú la primera vez que Bases para un dolor tremendo pues al final siempre lo vas asociar a eso entonces yo creo que ahí tiene razón Gladys que si desde pequeñitos les llevamos al dentista ya que él es un sitio agradable bonito pues yo creo que sólo cuando seas mayor y ya se pasa lo que vas recordará el dinosaurio y todo resultará menos duro Gladys muchísimas gracias por habernos acompañado yo creo que hemos aprendido

Voz 0809 20:19 hay pues hace pillarse los dientes eran Elvis ya ir al dentista gracias Gladyr gracias a vosotros

Voz 0187 20:38 yo creo que a Carlos Cano de la sección Gastro de Cadena SER Le gusta mucho su sintonía porque no para de mover la cabeza cuando Carles cómo estás hoy es venido hablarnos de las próximas tendencias en restaurantes

Voz 0335 20:52 sí bueno de una inconcreta una estampa contrastar no me estoy un poco la piscina nada pero yo creo que sí

Voz 0187 21:00 si tú dirías que un plato

Voz 0335 21:03 sabe mejor si sabes que quién lo ha preparado están una con unas condiciones laborales óptimas yo creo que te sabría mejor yo creo que sí estaríamos porque

Voz 0187 21:13 Nos me lo me lo comería con mejor conciencia

Voz 0335 21:16 yo también lo creo por ahí vamos es es la tendencia que te voy a intentar explicar pero que en los últimos meses han aparecido varios reportajes señalando las malas condiciones de algunos restaurantes las malas condiciones que ofrecen a sus trabajadores stagiaires becarios bueno toda esa mezcla no sobre todo reportajes que hablaban de restaurantes de alta cocina que al final son los más mediáticos porque son cocineros pues que salen por la tele creemos en programas son más famosos pero en realidad y alguna vez he hecho reportajes sobre el sector de la hostelería en general y las condiciones son bastante malas hay mucha precariedad hay mucho falso contrato a media jornada para gente que está echándole

Voz 0187 21:53 doctora pagos en negro

Voz 0335 21:56 las cosas están bastante a la orden del día no bueno pues estuve hablando con Paco Cruz que es un tipo que asesoras restaurantes en una empresa que se llama de Foot manager él lleva tiempo diciéndome que después de que llevemos ya unos cuantos años pues insistiendo mucho en lo importante que es la comida para la salud tú sabes mucho de eso no o o las preocupaciones éticas sobre el origen de los alimentos no son tendencias que en los últimos años se han asentado con mucha fuerza bueno él me dice que cada vez se va a hablar más de las condiciones laborales

Voz 6 22:28 se gestionan tan mal los locales que el margen de beneficios está en defraudar Se han abierto las cocinas ahora todo el mundo ve a los cocineros trabajando con cosa que antes no pasaba ahora saber todos los se saben todos los proveedores de un local pero no se sabe cómo trabaja entre allí creo que cuando hablamos hace unos ese ya te dije que será una de las tendencias del futuro iba a ser la transparencia en eso sea en abril de verdad la puerta del restaurante que todo el mundo vea en qué condiciones está trabajando la gente de todo el mundo vea que la gente tienes vacaciones que lo cuente tus redes sociales entonces chicos estando uno de otra cómo cómo se vive trabajando en ese local

Voz 0335 23:05 bueno pues esa es un poco la idea la verdad es que es un tema que a mí me parece muy interesante que estaba hablando con mucha gente a raíz de esos reportajes no ir viendo un poco la situación se me ocurrió que por qué no se creaba una especie de sello de garantía un certificado de calidad que de alguna manera indicará la felicidad de los trabajadores felicidad laboral claro de hecho una pequeña encuesta en Twitter para ver un poco cómo respiraba la gente no que le parecía todo este tema en la que preguntaba que si existiese un sello o un ránking que calificara el nivel de las condiciones laborales que ofrecen las empresas las empresas de alimentación o los restaurantes a sus trabajadores y también a los Beccaria cuánto influiría eso en sus futuras decisiones de compra o de consumo no estaba cuatro opciones bueno pues el cincuenta y siete por ciento dijo que mucho el veintiocho por ciento dijo que bastante así que sumados pues son casi el noventa por ciento entre mucho y bastante y luego un once por ciento dijo que un poco en un cuatro por ciento nada pero es verdad que a veces somos un poco estupendos no a la hora de votar en una encuesta en Twitter que luego hay que ver si en realidad

Voz 0187 24:15 pero el porcentaje es muy alto el porcentaje muy altos y me

Voz 0335 24:18 pareció que que de alguna manera refleja una inquietud unas ganas de de mejorar toda esta situación le pregunté a Paco Cruz cómo ve el tema este concreto de esa hipotética creación de de un sello de garantía

Voz 6 24:31 sí lo veo factible casi que deseable osea estaría bastante bien para separar el trigo de la paja en el poder de atracción va va influir siempre yo creo que en el futuro influir de verdad yo creo que que el ser transparente ayuda que la gente vea que los empleados que están buscando trabajo que la gente que vale que está buscando trabajo vea

Voz 7 24:53 que quién es

Voz 6 24:55 el lugar se respetar las condiciones laborales que trabaja a gusto creo que eso puede ser puede ser bueno por todo para todos lo por todos lados a nivel de atracción de clientes a nivel de fidelización de empleados de

Voz 0187 25:09 incorporación de nuevo empleado bueno

Voz 0335 25:12 la idea es más o menos igual existe una guía Michelín Itu al final elige restaurantes porque éste tiene estrella ahí está no pues que que existe

Voz 0187 25:20 así que dejaría de de restaurantes

Voz 0335 25:22 en los que los trabajadores son felices porque tienen buenas condiciones no bueno la verdad es que es una idea casi un sueño que te habla con bastante gente sobre esto algunos pues no lo ven posible o no lo ven deseable no o creen que sería muy difícil llevarlo a cabo Jesús Soria por ejemplo del programa SER Consumidor me decía que se han hecho cosas parecidas en otros sectores y que al final la gente va más al precio sea que le pesa más que sea barato y que sea bueno ya si viene un al que las condiciones laborales son muy malas bueno a la hora de dar respuesta en una encuesta decimos que sí pero luego pues lo acabamos comprando no me decía que para él la solución pasa por la Inspección de Trabajo se más dura simplemente que es algo que que ya existe que hable también con el director del Basque Culinary Center José María hay Cega y me decía que su perspectiva es que se están haciendo muchos esfuerzos en el sector para mejorar todo esto desde la pata Bernal de la hostelería me decían que que no hacía falta y que no creían que la cosa estuviera tan mal y que la todo muy difícil ya bueno aquí cada una alarma también hablé con esto acabo con Rubén Sánchez el portavoz de la asociación de consumidores Facua ya si lo ves

Voz 8 26:35 interesante puede ser sin duda el problema es quién avala a nosotros por ejemplo en muchas veces se ha planteado el tema de vosotros lanzó un sello que diera calidad determinadas empresas nosotros no se nos negamos a esos primero porque puede implicar una publicidad encubierta vale puede traducirse en que no solamente estamos hablando de una buena atención al consumidor sino que estamos dando un sello de calidad en cuanto a la calidad del producto la calidad del servicio etc puede utilizarse o malinterpretarse luego aparte requiere una monitorización constante sin duda un sello a una entidad a una empresa Tusell el sello hoy pero quién te dice que mañana no cambie

Voz 0335 27:15 claro es complicado es complicado es costoso ir al final todo pasa por que haya más conciencia por parte de los consumidores pero bueno quién sabe poquito a poco nunca se sabe la situación creo que tiene que mejorar de una manera otra este da una idea pero a ver en qué acaba

Voz 0187 27:33 bueno seguro que a lo mejor dentro de unos años lo vemos vemos en los establecimientos con un sello puesto en la puerta que nos indican que los trabajadores ahí están en buenas condiciones

Voz 0335 27:40 yo creo que la tendencia es hacia eso es lo que pasa es que las tendencias a veces tardan mucho en despegar ya veces Class casi que mueren antes de haber nacido como no pero yo creo que sí que vamos un poquito hacía eso bueno

Voz 0187 27:54 hablaremos dentro un par de años a ver qué ha pasado muy bien muchas gracias Carlos Arroyo

Voz 9 27:59 en

Voz 10 28:04 ah sí

Ángela antes de despedirnos cuéntale a los oyentes la lección que aprendimos la semana pasada tu mejor revela que tuviste que hacer mal rato porque yo oye qué casualidad que tenía vida que en estos momentos siempre tienes algo aprendimos en nuestras propias carnes esta mítica lección de lo importante es participar y ganar porque estábamos nominadas son premian pero no ganamos bueno pero estar nominadas esta muy no pasa nada fue muy guay fueron los premios periodísticos de Ecovidrio y daban varios premios en la categoría de tele de radio de prensa descrita bueno pues a programas sí a trabajos periodísticos que de algún modo intentan poner su granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor no sintamos mejor con nosotros mismos cuidamos nuestra salud del medio ambiente así que fue muy White estar ahí lo que pasa que Ángela me dejó sola ante el peligro y luego pues la cara de perdedora pues yo sola no pasa nada te lo perdono bueno siguiente año intentaremos volver a participar y esta vez ellos ellos se quiere participar estratégicamente fijándose atentamente los que han ganado este año que tenemos una puntería tengo muy mal perder sabes tú te lo digo

