¿Eres capaz de resolver el enigma de los grupos de números?

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:04 hoy Pontones carrito podría llegar

Voz 1995 00:08 patinete a toda mecha por la acera por supuesto de la Gran Vía pero él prefiere hacerlo en helicóptero que contamina más y cada vez que desaparece un Winnie the Pooh uno es culpa del presidente chino antes que él ha llamado a la policía es la persona que les dijo Alfred y Amaya justo antes de que rompieran que es amor tendía al infinito dicen que una vez escribió la carta a los Reyes Magos pero sólo para decirles que les odiaba incluso más que Papa Noel agárrense agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 3 00:39 proceso letón

Voz 2 00:44 la al nada yo no aplaudan mal carácter íntimo ahora si bien arriba mobiliario

Voz 1995 00:54 profesor retorna director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán bueno

Voz 4 00:59 días te gusta buenos días centésimo trigésimo cuarto día del año

Voz 2 01:05 vaya a ver quién sabe hoy hoy sí pero veinte de noviembre viernes no ya hoy día es hoy

Voz 4 01:18 en en ordinal no en Cardinal pero usted que lo digan lo que quieran a usted Allende aquí que esté que sea capaz de Vega eso es alguien de aquí mueve mueve por lo menos hay uno uno

Voz 2 01:34 vamos que no son cuando te llamas Laura Laura también lo sabe a ver a lo Laura centésimo cuarto fuera de China bueno uno de ustedes ya les ya les he dicho que lo ustedes va a ser el valiente que de manera voluntaria tal entre comillas guardaría preguntas pero antes dejó usted una un piensa mucho como le gusta a usted

Voz 1995 02:05 además la semana pasada que es muy interesante lo colgamos en las redes y lo lo lanzamos al aire hace una semana en Teruel que estábamos ahí muy

Voz 4 02:11 sí señor sin usted y sin jamón

Voz 5 02:14 el uno que no me han traído nada nada nada nada prefiero no hablar de ello mejor siga hablando

Voz 4 02:21 además la semana anterior es algo muy curioso porque el ERE anunciado no no daba lugar a una respuesta clara

Voz 1995 02:30 voy a leer lo que lo hace muy bien a día de hoy una madres veintiún años mayor que su hijo dentro de seis años el niño será cinco veces menor que su madre

Voz 4 02:41 dónde está el padre es curioso bueno pues lo único que tenemos que hacer es la estupidez de un sistema de dos ecuaciones dos incógnitas la más de sin pero pero uno de los diga usted lo que ya sabemos bueno eso no tiene idea quiere digo que me plantee la ecuación no es hacerlo pero bueno dejémoslo en lo cual nos da para elijo la edad de menos nueve meses en dónde puede estar el padre nueve meses antes de hacer el niño

Voz 6 03:12 a pesar dar respuesta es que no tienen ideas

Voz 2 03:18 que de verdad es que no sabe a ver alguno que lo diga dónde está el padre hombre nueve meses antes está muy cerca de hijo engendrado eso es muy cerca muy cerca muy cerca de la vale vale este problema sino con uso curioso

Voz 1995 03:39 los nueve meses bueno vamos a colocar las ecuaciones para que luego no haya sospecha de duda pero el padre estaba muy cerca

Voz 7 03:44 k de muy muy muy muy muy bien

Voz 2 03:47 alguien de ustedes se ofrecen como voluntarios para someterse a una judía Abrines lengua hay que viene Laura no voy al desaliento e vamos a ver

Voz 1995 04:00 Laura intentemos lo vamos entonces con el primero pero vamos a ambientar esto con el primero de los problemas

Voz 4 04:09 bien con esta música ya la nombra a tres días consecutivos sin utilizar ni martes ni jueves ni Saval

Voz 9 04:22 tres días con sectores días de semana consecutivos consecutivo sabe lo que es hija vale pues cree que no se puedan yo digo que sí mire yo estas cosas porque yo no plantean problema para que no se pueda todo lo que planteo tiene solución tiene respuesta ya estoy hasta las narices Laura eh que vengo de muy lejos

Voz 2 04:43 la adaptar aquí aquí la buena por favor no nos lomos que es al profesor sabes lo que pasa que usted no lo sabe Laura a ver algunos alguien sabe la respuesta cómo te llamas Alicia ayer hoy y mañana Ole un aplauso para limpia nombra tres días consecutivos inutilizar las palabras martes jueves y sábado ya Alicia dice ayer hoy y mañana bien se vivió más el diploma de conocedor de sacado muchas gracias sí sí apellidos en estos momentos el profesor de todo

Voz 4 05:26 lo que más me gusta la escuela de pensamiento matemático me acredita que Laura sea me ha decidido la calificación de incompetente perfecto matemáticas

Voz 2 05:36 a mí también me va bien sí sí sí el papel es bueno es el premio de de consolación bien

Voz 4 05:46 vale ahora vamos a ver algo verdaderamente interesante que lo dejaba Nocilla tiempo y sin una tiempo difiere vamos a hacer es algo que en la matemática requiere fijarse en las cosas y luego militar porque son las cosas hay hay una cosa que hacemos todos los días hombres y mujeres títulos hemos fijado aquí no vamos a ver señor Garrido

Voz 9 06:12 no sé no sé hasta dónde los botones de su camisa camisas preciosa verdad pero en qué lado están el de de hecho o en erigirse en mi caso está en el lado los botones en Izquierda eso es perfecto Nos hombre siempre llevan los botones en el derecho en el cielo además el ojal el ojal es vertical gracias a usted es decir esa palabra es vertical si lo has bética gracioso siga usted enojados bética en cambio en en un abrigo Rojales horizontal es verdad las mujeres porque lo llevan

Voz 2 06:49 la fíjese llevo una chaqueta

Voz 9 06:52 que me queda muy bien por cierto en locales vertical horizontal pero no vertical y tiene una explicación en la camisa vamos a ver por qué la mujer es lo llevan al otro lado y los hombres llevan a esto me ocurre lo mismo con las haga que manera están siempre para la mujer aunque ahora estamos en en unisex el Uni sexo me ocurre como en la peluquería que tomando voy hay cuarenta señor soy el único Caballero entonces digo me me puede no empapelar ahora no no me voy me voy es algo con lo vayan a ponerme esos con espero que tengo yo

Voz 2 07:32 yo estoy guapísimo alguien sabe porque los

Voz 1995 07:34 botones están a un lado y

Voz 9 07:37 no lo sabe nadie diría que lo hacemos todos los Dios se porque ha perdido el sueño durante muchos muchos años pensando en esta enigmas sin resolver menos mal que que estamos Sergio pero es la más debajo de este bien esto proviene de hace muchísimos años cuando nombre llevaba la espada llevaba a la espalda al lado izquierdo entonces a sacar la espada le convenía que supo que que su prenda no enganchada en las para porque no llegaban una lo mataba entonces por eso lo lleva esa marea que no le engancha así sacar la espada claro

Voz 1995 08:13 vale no tengo espada pero bueno entiendo era mentira

Voz 9 08:15 el bien y entonces porque éramos con la lleva al revés porque era mujer no iba con la espada y la mujer lo que tenían que hacer es dar de mamar resulta que es lo más cómodo para desaprovechar se puede da de mamar es llevarlos pues fíjate tú no te me parece mentira que que que si las mujeres tienen novio el novio alguna vez la verdad de la buena

Voz 1995 08:39 este señor letona no entremos y no entremos en ese pero vamos a dejaron piensa mucho para la semana que viene que éste si es por lo menos curioso distribuye voy a leer yo vale señores distribuye los números del uno al nueve en tres grupos de tres cifras cada uno de modo que los números de cada grupo asumen lo mismo

Voz 2 08:58 por cierto sabes cuánto gana su sumar ahora que lo sabes busca esos tres grupos tres tres grupos de tres cifras del uno al nueve de modo que los números de cada grupo sumen lo hemos tenido en cuenta que repetir los números de fatal

Voz 1995 09:17 hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com mantenemos ahí la la respuesta y el otro día señor detonantes de un poco a Shi sí sí sí por cierto por tanto que no me gustan los números no

Voz 9 09:26 porque hemos hecho un trabajo de de de de negros con con los Vic todos esos números dos últimos piedra desde la lotería de Joyce silla porcinos ya vamos a ver esos números puede esos números

Voz 5 09:39 no no no

Voz 9 09:43 es este un pésimo actor señor

Voz 2 09:47 no

Voz 9 09:49 semana que

Voz 11 09:55 es una le fue hay han ahora es ya ah no va bien