"Siempre voy a estar ligado al patinaje artístico"

Voz 1995 00:12 gran parte de tu vida te has pasado frenan Si bueno perdóname casi lo más importante que ha tenido la digo si es que si esa Orellana y sobre hielo es difícil o sea que es muy importante para saber cuándo para cosa cuando frenar para ti ha sido un punto fundamental en tu carrera en la que te permitió además vivir una vida maravillosa estupenda dejando y aquí tengo que frenar pero yo creo que no sólo yo sino hay que sean

Voz 3 00:40 gente con tu propia vida saber cuándo cambiar cuando mover tu vida a otros aspectos y sobre todo moverte a otros proyectos que es lo importante no es tan Carter o no intentar hacer más de lo que puedes hacer sino siempre el saber cuándo ir a lo siguiente

Voz 1995 01:00 Javier tiene tan sólo veintisiete años pero

Voz 4 01:02 acumule el currículum deportivo de una leyenda

Voz 1995 01:05 ha sido seis veces campeón de Europa dos veces campeón del mundo y medalla de bronce del brote que debía la otra pero bueno medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de de invierno y hace dos días el miércoles no cuales el miércoles lanzase un mensaje en redes sociales diciendo que se tu caso cuelgas las cuchillas técnicamente que es lo que vas a dejar que es lo que haces

Voz 3 01:31 de hacer una competición más el Campeonato de Europa a finales de enero después de este campeonato dejaré la competición pero no dejaré de patinar yo tengo mis espectáculos tengo mi exhibiciones en España alrededor del mundo dejar de patinar no deja de patinar siempre bien ligado con el deporte y siempre vivir legado con el patinaje artístico pero sí que dejará de competir

Voz 1995 01:55 dicho nosotros ya habíamos cerrado contigo la entrevista de Jesús todos los miércoles porque vamos alardes revolucionar es un espectáculo fabuloso si tienen la oportunidad vayan Abel Recino estos niños no también para los niños pero vayan a verlo lo que hace Javier y amigos suyos Javier and Friends es maravilloso pero nosotros debemos llamado procede para hablar de eso pero espectáculo y de repente el miércoles ese tenemos Javier lo deja como lo mismo viene claro lo ha dejado joyas pero jamás va a seguir al nuevo al campeonato que se celebran mis en Minsk que este mes de de enero dos mil diecinueve va a ser un año muy muy muy emotivo para ti después cuelgas las botas con las cuchillas después vas a seguir haciéndolo pero no de de de forma competitiva correcto tan porque cuánto tiempo llevas en la competición pues es de

Voz 3 02:39 yo empecé a patinar es los seis años

Voz 4 02:44 en el alto nivel llevaré al rededor

Voz 3 02:51 en la alta competición hecho diez campeonatos del mundo a nivel sénior que es la mayor categoría en el patinaje

Voz 1995 02:59 diez mundiales que mundiales

Voz 3 03:02 el once europeos ahora mismo pues espera contar pero diez once europeos entonces aunque parezca que he sido un patinador que ha aparecido hace tres cuatro años cinco años yo realmente lleva una trayectoria deportiva ya hace muchos años y el estar tanto tiempo en la alta categoría yo creo que también cansa mucho mentalmente físicamente

Voz 1995 03:28 aparte esas qué pasa que nosotros cuando debemos tengo cada seis meses entonces decimos hay que poco trabaja este chico una vez cada te han llegado muchos basarse de tu rivales por ejemplo los europeos estarán tus compañeros pero a mí rivales estarán felices pues llevan seis años sin comerse un rosco Saura dicho muy muy buena decisión oler las alegrado que no exagera mucho

Voz 3 03:54 no la verdad es que en este deporte

Voz 1995 03:57 las las personas con las que yo compite

Voz 3 03:59 esto son realmente amigos míos muchos de ellos

Voz 1995 04:03 son realmente es que pasa esto dormimos sitios

Voz 3 04:07 las competiciones crece una familia eso es

Voz 1995 04:10 antes de las motos Suecia que se llamaba el Continental Circus porque era como un circo ambulante que iba llegando a una ciudad pero claro la gente viajaba en años centenares de personas viajando todo el año juntas y te pasan pocos

Voz 3 04:24 qué hacemos a lo mejor seis siete ocho competiciones de esas competiciones no en todas estamos todos juntos pero dos o tres competiciones al año sí que estamos todos reunidos absolutamente todos entonces es un mundo también muy pequeño y hay pocas variaciones de patinadores entonces prácticamente cada vez que nosotros viajamos vemos a personas y a patinadores que vemos durante todo el año una familia finca una familia pequeña

Voz 1995 04:53 dicho te van a acompañar en los espectáculos muchos de ellos correcto regularse máis que está en diciembre que es a lo que venías en Murcia en Gran Canaria y en Madrid lo he dicho al principio tienes veintisiete años veintisiete hemos visto como el deporte en el fútbol es que lo domina todo lo sabes que se va a celebrar aquí la Libertadores y llevamos desde por eso y Madrid Central es el tema del día y lo tuyo a partir de ahora pero Eusko como por ejemplo en el fútbol antes un futbolista con veintisiete años y era un abuelo ahora las carreras se alargan hasta los cuarenta los porteros Buffon Casillas están ya en esa frente a los cuarenta en lo tuyo el desgaste físico físico y emocional que también debe ser importante a los Veintisiete es uno de los motivos que te llevan a tomar esa decisión

Voz 3 05:37 en el patinaje ha pasado completamente lo opuesto antiguamente aguantaban los patinadores más tiempo en el año en alto nivel compitiendo en la categoría senior ahora los patinadores lo dejan mucho antes yo visto patinadores ser campeones del mundo y campeones olímpicos dejarlo con veinticuatro años antiguamente se puede aguantar hasta los treinta y XXXV que patinaje ha evolucionado tanto hay elementos tan difíciles

Voz 3 06:12 prácticamente sólo una persona con un cuerpo joven y fresca y los puede realizar

Voz 1995 06:18 no sé porque cuando dices eso de cuerpo joven y tres comidas al sueco porque hijo entonces

Voz 4 06:24 tres que comer pero soy joven esto no es una cosa que es interesante tiene mucho mérito porque España es un país donde digo no hay mucho en hielo de la naturaleza para para nada

Voz 1995 06:38 para

Voz 4 06:39 del tradicionalmente gente de patinaje bien los países nórdicos donde el frío del invierno y eso que los lagos el mar quedaba congelado

Voz 1995 06:47 sí de hecho tú vivas en Vancouver Toronto Toronto llano ya me he vuelto otra vez en Madrid sea así pero ha sido eso es peras

Voz 6 06:55 no hay cambio de de de calor de España al frío de Toronto Canadá tú has hecho encima

Voz 4 07:02 mar congelado congelado alguna vez

Voz 3 07:06 no

Voz 4 07:07 no para comparas desea desafortunadamente verdad la naturaleza

Voz 6 07:13 pero yo creo que está en una de las cosas que quiero realizar ahora que ahora que ya

Voz 1995 07:17 no tienes encima la losa la competición seguro que puedes delicatessen bueno no no sabemos qué ocurrirá dentro de unas semanas en el último campeonato europeo pero vamos un poco atrás en el año dos mil trece sería hiciste historia te conviertes en el primer español en la historia en ganar un Campeonato de Europa en patinaje

Voz 7 07:36 tú sabes Tuta os estoy aquí hispanos que Rome Spain Again

Voz 8 07:44 pero no me vaya de oro un duro para Javier Fernández

Voz 9 07:48 pues sí de vientos incorporé sus antiguos de sindicatos

Voz 1995 07:51 te quince dieciséis diecisiete dieciocho y claro con la perspectiva que da el tiempo resultó curioso escuchar lo que decía la gran Paloma del Río en esa narración justo antes de que recogiera su medalla

Voz 10 08:03 el momento que es histórico para el patinaje español sitio de un Granca

Voz 11 08:07 no Paloma

Voz 9 08:08 vamos a ver estoy segura tiene la forma si entrena como está haciendo

Voz 1995 08:13 es el principio de una gran leyenda el fondo ha sido leyenda que has notado que desde que tú irrumpir en ese deporte en España no hemos empezado a tener en cuenta el patinaje hasta que tú no llegaste pues eso era o una cosa va a otros pero ahora ya es un deporte que que practican muchas menos

Voz 3 08:31 muchos menos de los que sería ideal necesitamos infraestructura necesitamos pistas de hielo en diferentes zonas en diferentes comunidades de de toda España es un poco triste no él el pensar que a una persona de algún sitio de España en quiere hacer patinaje sobre hielo y no pueda porque no tenga una pista de hielo entonces eso es un trabajo que nosotros también queremos reforzar y queremos apoyar para que cuantas más pistas de hielo más patinadores y más posibilidades de tener un patinador

Voz 5 09:05 un buen nivel

Voz 1995 09:08 por supuesto tener un campeón ojalá los planes de futuro dejar Toronto que eso ya es una buena idea en sí mismo te beneficia a tu ciudad empezará a trabajar en en esos espectáculos pero claro es que con veintisiete años ya lo has hecho todo sabes que a partir de ahora hay que replantearse empiezas una nueva vida mientras otras rutinas vas a poder hacer muchas cosas que has podido hacer sí

Voz 3 09:33 nosotros es cierto que desde hace mucho tiempo llevamos como hemos hablado como el revolution empezamos en diciembre de dos mil dieciséis pero es un proyecto que nosotros queremos seguir el queremos queremos evolucionar queremos que sea más grande queremos incluso tener la posibilidad de ir

Voz 1995 09:51 a zonas de Europa o incluso otras partes del mundo

Voz 3 09:54 ya no sólo en España por supuesto seguir en España ir a otras ciudades pero llano quitando quitando las exhibiciones el revolution Ice nosotros también damos clases a niños en campamentos de verano viajamos hacemos campamentos de verano alrededor del mundo tenemos muchas cosas en mente que queremos hacer pero que muchas o los entrenamientos y las competiciones Nos frenan un poco esas ideas que nosotros también queremos ir evolucionando

Voz 1995 10:23 porque claro es difícil ver a Javier fuera el emprendedor el el sexo a tus una enseña esté a decir la palabra que ya olvidado sexta campeón Alonso

Voz 4 10:37 pero claro hexacampeón igual como tú lo dices esas ignoto va a corregir Jorge Antonio Santiso estos espectáculos que que tú vas es ya una tradición en otros países de Europa por ejemplo a mí me acuerdo es lo más extraño que ha vivido anunciado no no no han logrado lo era en libros de selva sobre hielo muy difícil pero ahí tienes una días y si el no empieza necesita una infusión de creatividad mira que los clásicos de la literatura siempre queda para

Voz 1995 11:09 a ti te hemos visto disfrazado de todos sobre todo hay una cosa allí perdóname que no quiero es ello cenizo pero es que tú disfrutas mucho Padilán siete nota

Voz 3 11:19 me gusta me gusta me gusta mucho la parte que más me gusta dentro del patinaje es reinterpretación la interpretación de ese personaje de de esa figura el intentar convertirme en esa persona mí me dicen vamos a hacer Charlie Chaplin pues yo intento ser durante un año intentar que cada vez que patines a mi programa ser algo parecido porque nunca llegará a ser Charlie Chaplin está clarísimo pero ser algo muy parecido a lo que es Charlie Chaplin

Voz 1995 11:45 curioso que tú tú yo nos dedicamos a lo mismo tú haces tu programa ya tenemos algo en común bueno insisto no quiero ser cenizo pero cuando llegue ese día en Minsk el año que viene el último día cuando cuelgue es esas motas por última vez cuando déjese de patinar ese último día en quién va a pensar porque ahí bueno tener un torrente de emociones pero seguro que hay una persona ahí a la que vas a pensar de una manera muy especial es que son tantas no puede no podría decir sólo nombre

Voz 3 12:15 empezando por supuesto por supuestísimo con mi familia con mis padres y mi hermana tu padre estudió en aguantado han aguantado muchísimo muchísimo y me han aguantado muchísimo también

Voz 1995 12:29 no quiere que el niño que patina sobre sobre hielo no le voy a fútbol

Voz 4 12:35 es verdad que tiene que decir el Paco dejó con tanta hierba Guy Pearce hay campos de la playa algo en la playa

Voz 1995 12:44 lo que tiene que ser patinó tiene que ser patinaje

Voz 3 12:47 y luego yo creo que todas las personas que me han apoyado mi trayectoria deportiva empezando también como entrenador ahora mismo que yo creo que que me ha brindado el ser el patinador que soy yo ahora mismo

Voz 1995 13:00 Ryanair se puede expatriados no se pero buena persona es un rato y un y un tipo listo y muy interesante Javier toda la suerte del mundo empezando por ese ese año dos mil diecinueve donde seguiremos viendo te patinar suerte ese último día suerte con con revolution es que estás en al Murcia en Gran Canaria y en Madrid desde este próximo mes de diciembre y sortea con todo lo que hagas bien da igual lo que hagan que hablas una charcutería te vaya bien Javier gente como tú le va y viene la vida aseguraron sobre hielo chanza paternal dentro las Chafarinas oscilando esto estoy dando ideas tu manejando los cuchillos fina o Javier muchísimas gracias un placer gracias a los mucha suerte

