Voz 0251 00:00 Especialistas secundarios hablarnos quiero hablamos de una receta de cocina que bien si misteriosa esta misteriosa una recta misterios es verdad todas las mejores croquetas de la historia ojo una retar el reputado crítico Jonathan Go llegó a decir que si Leonardo da Vinci Mozart hubieran tenido un hijo junto sería esa croqueta que era la mejor que había prueban su vida sin embargo amigos la autoría de esta croqueta era anónima Miguel Ángel Marcos que servicio porque además es que sabemos de su meta

Voz 1 00:31 bueno tuvo empiezo hace seis años en un edificio de la de oficinas de la ciudad de Toledo la coqueta fue sustraída de un tape anónimo procedente de una nevera común sacará el cadáver de un trabajador de la empresa si compañero según ha podido saber la Cadena SER el Tapia había escrito dentro el tape pero había escrito el nombre de Alex Alex veremos a Alex pero Alex huyó de España con la receta de sus coquetas perfectas

Voz 0251 00:55 tres gracias Miguel Ángel bueno para demostrar la perfección de esa croqueta un pedazo fue llevado a analizar al laboratorio del instituto gastronómico europeo de amigos del colesterol el doctor Julio Mancebo fue la persona que dirigió este análisis y lo tenemos al teléfono doctor queda buena tardes lo que puede ciclos de esa croqueta misteriosa

Voz 2 01:15 posiblemente que era perfecta si Jesucristo hubiese sido hijo de cocinero en vez de carpintero hubiera hecho esa meta se sua croqueta vulgares la vulgaridad hecha con los típicos restos de pollo asado pero la perfección de su mezcla es asombrosa lo digo elegirlo el equilibro el pollo con él la suntuosidad interna la gente externa es probablemente la mejor calidad de la historia rosa lo digo porque así lo pienso

Voz 0251 01:40 vale ya puede colgar Alex al míster es autor de esta croqueta pues el de perdemos la pista en España pero resulta que un detective contratado por la Agencia Española de Zamora bollos para hacerse con la receta localiza a Alex en en Italia este detectives el detective José Luis qué tal detective buenas tardes buenas tardes ustedes localizó a Alex en Italia verdad

Voz 2 01:59 eso hacia que ahora es una mujer las mujeres que la más alta que no tiene hijos no tiene nada que comparte cruzas ya dejó que nunca nunca dijo nunca que vaya a la tumba desapareció sin dejar rastro

Voz 0251 02:21 bueno pues gracias detective Hoffman aquí pregunta no una no madre es capaz de hacer unas croquetas tan perfectas el profesor Perico Mancebo es biólogo antropólogo y además hermano del idiota de antes dejó mancebo doctor queda buenas tardes hay una voz además se trata de es un hecho sin precedentes no no madre haciendo grandes croquetas

Voz 2 02:44 adiós y bueno la más arraigada en la cultura occidental sólo pueden alcanzar la perfección coquetea como cuando Galileo a dejó no se queda si para hablar era una tasca estés ventaja la comunidad científica con el cura torció

Voz 0251 03:01 con el culo torcido pues Cor torcido torcido muchísimas de profesor debe el mundo conocer esta receta donde está Alex que ha sido diales durante días nos hemos hecho estas estas preguntas Francino hasta que Alex se puso en contacto con

Voz 2 03:17 ya de cara al ex qué tal

Voz 0251 03:19 buenas tardes has decidido pues afrontar la realidad

Voz 2 03:24 es que no puedo seguir oyendo todavía he querido ocultar lo lo lo imposible que tienes cuenta de la realidad sino la pena no

Voz 0251 03:31 la espera que piensas compartir tu receta con el mundo y pues no la verdad es la verdad

Voz 2 03:36 la digo ya adelante venga va respeto

Voz 0251 03:39 mejores tomar notas

Voz 2 03:42 sí ciento cuarenta gramos de harina una cucharada levadura agua sal perejil hito ciento gramos de bacalao de salón

Voz 3 03:52 yo parece la acerca de los buñuelos de bacalao diría diría esté pero la receta original me salió fatal pero es bueno la receta original

Voz 0251 04:01 sé que tu croquetas de pollo del bacalao

Voz 2 04:05 bacalao esos hechos muy mal hecha fui mal hecho que no tenía bacalada tenía un poquito que me lo sé de mierda como uno de los era una mierda verdad aclara para tirarlo pero luego contra todo pronóstico pues que se una croqueta de pollo no existe

Voz 0251 04:21 sí claro yo viste del país por vergüenza no que existe afrontan la realidad por eso verdad

Voz 2 04:26 nada que yo no quería que se supiese que que las hice esto sin querer un poquito cuando tú afinamos la gente

Voz 0251 04:31 así somos uno flipa desde luego Alex muchísimas gracias pues ahí estaba Francina hemos desvelado las mejoras que todo el mundo en realidad eran los buñuelos de bacalao mal hechos

Voz 4 04:39 otro día habrá que preguntarle al género Hornillo habrá que preguntar al hornillo

Voz 0251 04:43 porque la verdad Hornillos