Robbery Wednesday

Voz 1 00:00 vamos es pretéritas de

Voz 2 00:06 da Dios

Voz 1005 00:06 no cuando ya pensábamos que habíamos superado con vida a todo el Black Friday del Cyber Monday de la madre que lo esperé tus deis resulta que mañana es otro de estos días pensadas para consumo con nombre anglosajón si si si mañana si saludamos al señor Isla Mauricio que es presidente de la Confederación de pequeños y medianos grandes muy grandes

Voz 2 00:26 pero no no muy muy grande muy muy grandes muy muy grande también lo muy muy pequeña muy muy grandes no

Voz 1005 00:33 había pasado poquito desapareció que mañana miércoles también es un día especial

Voz 2 00:36 de consumo no claro mañana es un día muy especial no comercialmente hablando de Robert Owen desde que Orihuela miércoles otra cosa es que significa cómo funciona mañana los consumidores pueden atracar tiendas comercio y grandes superficies robar sin perjuicio alguno para ello mira pensemos de de la asociación de comerciantes que no había ningún día dedicado a esta forma de consumo

Voz 1005 01:09 se llama que ha sigue hace un par

Voz 2 01:12 de añito decidimos establecer este miércoles como el día en que todos nosotros los comerciante abrimos la puerta de los comercios y la gente pueda venir durante todo el día atracar no robarnos hurtar no hacer un butrón quita la alarma de la prenda de ropa y salir por la puerta con la cara descubierta sin prisa

Voz 1005 01:28 va va secreto de hace todo el año pero por fin ya ha canalizado un día especial no

Voz 2 01:33 bueno la pregunta que yo le hago porque hacen esto para dinamizar el consumo todo el mercado amigo oye oye mira a mi me interesa

Voz 1005 01:42 Iturriaga también me dije eso si tenéis ofertas especiales para este buen desde y Robert si París la tienda producto diferente

Voz 3 01:48 más nada gracias a esto mira hijo no se caracterizaba

Voz 2 01:57 a los comerciantes a lo largo de la historia eh a lo largo de la historia de de los cartagineses peso lo esclavista lo antárticos todo es que los comerciantes no somos gilipollas mañana en la tienda lo que vais a encontrar básicamente toca caducados defectuoso bueno mira mejor escucha este anuncio de un establecimiento comercial hecho Lazard vale que cogido yo explica muy bien

Voz 4 02:24 mañana Rober y when they en Almacenes Saturno vena atracar nos lleva te por cero euros nuestros productos mierda

Voz 2 02:34 Rowling con tacones marca

Voz 0557 02:36 menisco Broken neveras no Frost sin puerta marca salmonelosis Sidecar especial para enganchar a patinete eléctrico marca Crazy cafetera hecha con alta concentración de plomo irradiación y alguna otra cosa que no hemos detectado que es de color

Voz 5 02:54 floreciente oferta especial jefe que a tratarnos con su madre la cabeza pistola

Voz 2 02:58 hago similares trabajar en Bagdad

Voz 5 03:01 Arias y Baleares

Voz 2 03:04 esta lucha es lamentable que si no la verdad es que usted no se invierte mucho en publicidad de los comerciantes no no estamos invirtiendo mucho dinero en el Robert no

Voz 1005 03:14 pues gracias por informarnos la verdad que no teníamos conocimiento sobre este robo a partir de mañana

Voz 2 03:19 que no que por cierto no quiero decir que el jueves jueves el sexo y Sellers Force del jueves a tener sexo con los vendedores ese día esperaba con gran alegría sí sí