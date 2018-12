'Nadie sabe nada': la caída de un mito (01/12/2018)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe

Voz 4 00:28 los pocos venir gracias a abrigado no

Voz 5 00:32 muchas gracias por estar aquí en la sobremesa no la antes mesa la ante mesa has que atraviesa la Mesa de las la Mesa de la se sino has comido hasta que no es comido no son tarde no bueno este debate tan antiguo como el mundo José procese yo creo que

Voz 0057 00:48 o es que son ahora la una de la tarde no está fijado

Voz 5 00:50 la uno bueno algunos minutos pues pues bueno la gente no aquí en España la gente no eso en un país Jordi considera que quite

Voz 0057 01:00 es un amigo que me dice bueno Rafel tu

Voz 5 01:03 soy un jugador dice que que las comidas

Voz 0057 01:08 da igual si tengas hambre no sea cuando sea la hora de comer tú a comer no es que no tengo hambre a comer por qué porque las comidas no sirven para dividir el el día entre bloques es más importante eso que el que el mero hecho de alimentar correcto no puedo

Voz 0169 01:24 estar más de acuerdo con razón

Voz 0057 01:27 además yo soy un vigilante en mi casa

Voz 0169 01:29 de de que se siga estrictamente por qué detecta o por ejemplo en mil perdona la que estamos hablando ahora de las tuvieran esa que los animales he detectado en mi casa un movimiento creciente que van a más de a las de comer a las tres tres y media cuando nos da la gana cosas entonces yo he dicho no yo cosas digo cosa

Voz 5 01:49 novedades de eso hay una a las siete coño

Voz 0057 01:54 pues no porque hemos picado algo antes o Piqué que épicas implica no no no no no se come ahora que se come de interior que mi amigo esto lo llevó al extremo porque él es un poquito es un poquito Talk y entonces ya cuando digo cuando yo lo vivíamos juntos es la época en que estuviera vamos vivíamos punto este día estén

Voz 5 02:15 si ya el año que yo tengo yo tengo estudios primarios ya básicos no hombre estudios primarios ir tirando graduado escolar si lo pierdo IU

Voz 0057 02:28 y entonces sí sí yo comía y me preparaba un plato combinado por ejemplo enfado muchísimo cuando porque de la misma manera que decidió que que las comidas debían dividir el día se ha comida debía estar compuesta de primero segundo y postre con yo no hacerlo le enfurecido

Voz 0169 02:43 bueno bueno está cayendo también hay me da un poquito y yo lo quiero muchísimo pero es complicado no hay quien lo explica complicado bueno quiero celebrar contigo y con todos vosotros que por fin tengo el micrófono que he soñado toda una carrera que White y no sé si él es el micrófono de un país

Voz 2 02:59 caso

Voz 0169 03:00 eh cómo puedes ver me han levantado un poquito más la altura han puesto una prolongación

Voz 0057 03:05 a él le han le han estirado el el esto la base de la vaina sea la la base la el Bay Hill como el cuerpo de sujeta al micro es el han estirado se irán en el el el ya mítico timbre de bici y ahora una trompeta momentos entonces hay que

Voz 6 03:26 el timbre aquí lo tenemos la trompetillas que llegó el otro día le queda aún un espacio de haberle yo creo que es bueno o no

Voz 0169 03:37 ese tipo de artilugios que ponemos harán los coches para poner el móvil porque el GPS del móvil ha muerto GPS del coche ya no sirve para nada

Voz 0057 03:44 no no yo tengo un coche con GPS lo ponen

Voz 2 03:47 no porque no funciona bien arraigadas da ahora la gente se pone el móvil con las aplicaciones

Voz 0169 03:53 es ya unos una cosa que algunos imaginan yo te yo creo que la máquina de sonidos y y es lo que me gusta debería ir colocado citas clave como tener el coche pues como un bazar

Voz 2 04:06 es el sueño de un Trapero coincidieron de mierda no estamos hablando de micrófono eh don micrófono to rodea pues ya que llegó un momento que no sepas por dónde tiene Jalabert

Voz 0057 04:16 es verdad que de aquí pues puesta no es muy bien la trompetillas es el día que te que antes de hacerlas en este puede hacer en Álava te iba con eso no

Voz 5 04:23 a llenar de agua

Voz 0057 04:25 el texto pero según es Juan

Voz 5 04:28 todo lo que entra sale oye que bueno yo porque ya estoy si queréis de pero

Voz 0057 04:36 qué pero hoy hay algo muy especial pero he dicho da a si queréis that the es que no he entendido porque no me dejas acabar la frase si queréis edad de inicio al programa de forma oficial has salido el hombre sí

Voz 5 04:52 que decir ya lo sé ya ha empezado esto pero si esto es una lata abierta ya ya está allí pero después de ese belgas e ir Se valga ayer después de esta este son Beachy que se valga se después de esta introducción voy a esa gente

Voz 0057 05:09 qué le ponía una cucharilla la botella

Voz 4 05:11 a veces son una mierda el gas sube volvamos volvamos una cucharilla metal metal meta

Voz 0057 05:27 cualquiera también forma cucharilla

Voz 4 05:30 lo que el gas odiamos

Voz 2 05:32 si no el monstruo quedarse en el que os va a caer

Voz 0057 05:38 a mí cuando hace esta introducción venga entonces entre otra música

Voz 0169 05:44 el cuerpo el programa Hoy por hoy es cómo es esto

Voz 0057 05:47 pero siempre puso el programa de la Voz del cuerpo pero

Voz 0169 05:49 bueno porque está esto muy Falic hoy esa gente que guarda el champán que o el cava que no dobló la terminado dice lo guardamos con la cucharilla unas

Voz 5 06:00 semana por si nos apetece dentro de una semana un poquito más de yo cuando existe ya que no la gente la cucharilla la gente la que sí que sí

Voz 4 06:14 quién quién quién quién dijo si tú te llamas

Voz 0057 06:19 bueno vamos a intentar que cuando el micro llega tu boca

Voz 2 06:22 hablar no mientras no mientras están viniendo vale

Voz 0057 06:27 cómo te llamas Thani Toni ves que bien si eso

Voz 5 06:30 había que darle un poco de pedagogía ya

Voz 0057 06:32 qué tú haces eso de la cucharilla habitualmente no pero si en alguna ocasión ha surgida a abrir una botella haya quedado

Voz 7 06:39 pues eh si la pones no una semana pero sí un par de días

Voz 0057 06:42 luego vuelves a tomar al día siguiente

Voz 7 06:44 hay las burbujas mantiene que él no

Voz 4 06:47 sabes que no es verdad esto sabes sabes que no es verdad

Voz 0057 06:51 sí sí sí tú notas que hay gas pero es están tu mente tú misma te de otro sus gestiona dice está todo Gas Natural aprueba claro que lo propio es seguro que está en tu mente

Voz 8 07:06 en mi mete mira mente no había gas el acto ya veo que es que funciona también te digo que no una semana pero que si un par de días mantiene bien en el frigorífico mantiene

Voz 0057 07:18 tu casa como como la cocina que tienes para cocinar con que funciona con luz combustibles algo funciona con gas calefacción algo para la calefacción vagas hundía tenemos una un escape de gas en tu casa

Voz 2 07:33 pero esto no oprime dice el llamo

Voz 0057 07:35 técnico una cucharilla

Voz 2 07:47 doble rasero con el gas no me están de tiro y hablo una botella de cava Toni te voy a tener vigilados a muchas gracias el gases altamente

Voz 5 08:07 después de este improvisado debate análisis sobre la utilidad de la escucha ardillas en el gas la botellitas con la eso hoy sería muy especial porque hemos preguntado cómo aleatoriamente oye alguien ha

Voz 0169 08:20 no ha visto aún no ha escuchado nunca el programa con la esperanza yo te reconozco que nadie

Voz 0057 08:25 claro porque nosotros no sabemos

Voz 5 08:27 pues sí aquí que no no

Voz 0169 08:30 con correcto pues Nova uno no hubo uno que creo que son dos dice yo lo escucha nunca

Voz 0057 08:37 personas que no han escuchado nunca

Voz 0169 08:38 drama claro y eso es muy interesante porque la

Voz 0057 08:42 a veces la mejor no lo hemos fallado porque les preguntó antes de empezar que esperas del programa ahora ya visto un poco de qué va el programa ya ya ya es como un toro toreado pero

Voz 0169 08:54 yo creo que podríamos inauguraron la sección aunque se llamaría Mi primera vez

Voz 5 08:58 muy bien

Voz 0169 09:01 ir tú que estás allá de pie pues claro

Voz 0057 09:03 pues desplazadas no luego te levantas tú

Voz 5 09:05 sí sí claro pues no queda más opción Mi primera vez pero estamos en Mi primera vez que es ahí ahora Berto aquí a la una y pico ya si ahora mismo horario no sé si vale estamos aquí con quiénes son las personas vírgenes en Nadie sabe nada eres tú

Voz 9 09:39 vamos a mira mira vamos a hacer vamos a trabajar de la misma manera que Tony vale cuando el micro esté en tu boca fans vale porque bases asaltar oro que se va a perder así que adelante con lo que me has dicho muy bien pues hoy Federico Jiménez

Voz 10 10:07 me encantaba

Voz 11 10:09 bueno he tenido más soy Carlos Herrera como estábamos es un Gore esas ganas de reír como estamos Itu cómo te llamas

Voz 8 10:20 yo no quiero ser el que fastidié la primera del plural pero es que yo ya había escucha el programa

Voz 2 10:25 no hay más que no lo había escuchado se notas fuera otra persona

Voz 12 10:29 a mí me voy a nada

Voz 2 10:32 ahora no lo conoces no nos apunta al equipo una nave bueno bueno vamos por

Voz 0057 10:38 Artes eh que de aquí sino no saber de qué va esto qué es que has visto luz entrar

Voz 2 10:43 su marido no podía venir eso eso va a hablar mucho de generosidad femenina adonde es igual donde se cuáles son tus primeras impresiones

Voz 0057 10:56 pues de ver estos

Voz 2 10:56 de escuchar mi presencia en unos minutos de programa

Voz 9 11:00 es decir todos micrófonos me lo escuchado nunca Benítez arriba es raro no sé de qué va esto no me lo voy a hacer

Voz 2 11:11 pero déjame que que a otra pregunta eres oyente de radio más o menos habitual

Voz 0057 11:15 al

Voz 9 11:16 no poco esta mujer donde bien mujer oye tiene un coraje para con el mundo

Voz 0057 11:23 esperemos que que te gusta al final del programa te vamos a pedir una valoración por supuesto vale muchas gracias que Ikea actitudes sí por supuesto mi valoración es necesaria ya aquí esta gente valoración sin sin haber

Voz 2 11:38 yo yo radio en mi vida

Voz 0057 11:41 la persona que tampoco hombre de felicidad pero que estás embarazada espero que sea una

Voz 2 11:45 ha sido una digestión pesada niño niña

Voz 0057 11:49 niño o niña yo tampoco ha escuchado todavía la radio no

Voz 13 11:53 bueno buenísimo pero lo oye como como un gasto la que una eras tú

Voz 0057 12:01 huy me perdona y ahora porque me dices que no te he dicho que no lo había escuchado no nos hemos en miedo te digo eras tú la que no la había escuchado y hacer no no no bueno Cuéntame cómo que espera porque esas viviendas

Voz 8 12:16 bien me gusta ir por mi compañera que es fanática lleva un año esperando que la mitad

Voz 0057 12:22 veis dice no puedo faltaron por falta fíjate como ella que es fanática

Voz 9 12:25 un ninguneando mujeres no nos importa ahí estamos contigo porque estamos abriendo duda públicos luego tengo un problema es un problema crees que me va a interesar

Voz 0057 12:37 no

Voz 8 12:39 no pilla las ironías

Voz 4 12:40 a mí me he dado cuenta

Voz 0057 12:50 claro que es que sigamos entrevista lo dejamos verso que gracias muchas gracias no pilló las ironías público nuevo personas que dentro de una hora dirá

Voz 2 13:05 eh si lo sé no vengo pero bueno esperemos que no no vamos a empezar el él nadie clásico en el sentido de coger preguntó chicas te parece bien

Voz 5 13:24 vamos a ver qué nos obsequia

Voz 0057 13:28 el público José Ramón desde Ciudad Real de que podría servirnos tener el cuello extremadamente largo y fuerte como una jirafa

Voz 5 13:36 bueno yo que podría servirnos si yo siempre mira ahora te te quiero una cosa y un Trauma que tengo pequeño eh yo creo que tengo que sección concesiones a la tengo poco cuello y eso a mí no es algo que sólo creas tu eh

Voz 2 13:52 ya no me ayuda eh no me ayuda bueno estoy hablando de un pequeño trauma Hay vaya vaya terapeuta sabes pero a ver oiga psicólogo cuando hemos venido

Voz 5 14:03 voy a llevar veinte años veinte nos diez cachondeo es verdad es verdad en fin yo luego voy a casa por la noche yo ahora como tiene el cuello corto cuidado no coger

Voz 2 14:15 porque soy sensible la sección se llama traumas Trauma o gente me gustaba gente sin cuello bueno pues gente se quiere entrevista en la Cadena Ser gente sin cuello buenas tardes bienvenidos a oye pero

Voz 0057 14:33 dan a la chica que no es que saben que no había escuchado programas está permitido toser fuerte

Voz 2 14:38 ya no no no no no bienvenidos a gente sin cuello

Voz 0057 14:44 hoy tenemos uno de los máximos exponentes en

Voz 15 14:47 es lo que se llama

Voz 4 14:53 cabeza a cabeza extrema gente que no gente que que gira la cabeza pues pues casi de milagro por detrás

Voz 9 15:03 pues pues si de gira como como los gigantes de la fiesta a Pedro

Voz 2 15:05 nada nada

Voz 9 15:08 una persona que para ponerse Kepa pues hay que decidir dónde lo pone sabes eh a Andreu Buenafuente cómo estás

Voz 4 15:21 no no te giros no te quiero

Voz 0169 15:23 no es que me hasta hasta es tengo la pelota muy eh

Voz 16 15:32 no me ha ayudado su introducción bueno yo vengo aquí a intentar en la intencionadamente a bueno

Voz 0057 15:38 qué es para humillar no no no para describir la realidad somos periodistas ya está la noticia está en la Cadena Ser claro claro claro ahí sí pues nada pues la barbilla pues pues

Voz 0169 15:49 sí la verdad es que tengo poco cuello oí eso tampoco pasaría nada no lo que lo que me cabrea

Voz 0057 15:54 es que Sancho el poco que tengo es ancha pero estaríamos hablando entonces que a lo mejor el problema no es que tengamos pocos sino que tengan mucho y hay muchos bueno gusta como una

Voz 2 16:03 eh

Voz 0169 16:05 sí es verdad es que se haya ya viene de ahí no de cuello no se Cuéllar sí la verdad es que sí

Voz 0057 16:12 sí cortarle y contarlo Sara sí

Voz 0169 16:15 contar a los aros había la edad que tengo no

Voz 0057 16:17 pero claro

Voz 0169 16:20 la verdad es que estoy más veces jodido yo me pongo de jersey de cuyo de cine y parece que lleve collarín

Voz 0057 16:27 es muy cuello de en entiende de cine no tiene nada no me luce es verdad no te he visto nunca con cuello de

Voz 0169 16:32 pues no ni me verás en la vida yo siempre que puedo cuyo de pico buscando un poquito de fuga para bajo una entrega para bajo que disimula el el gran volumen que que las bajo sabes yo no tengo anginas yo tengo ahí como cómodos pulmones van a mí me las extirparon así sido menos de contra nunca hago pues me las extirparon ya te lo contado ya

Voz 2 16:55 padre porque cuando yo era

Voz 16 16:58 joven cuando era niño si estaba como muy de moda extirparlas angina es verdad es verdad seguir a alguien debe tener una colección de amígdalas

Voz 0057 17:06 no bueno no es no es para las anginas extirparlas admita nada se si no anginas algo médico admite así que es anginas la enfermedad si vale vale gracias oye pues polaridad también que te estoy para una enfermedad si prácticamente el otro día te has acabado

Voz 5 17:27 mi mi sección de cuello yo por mí si seco que si quieres añadir algo más

Voz 0169 17:33 no sé pues que a pesar de todo el dolor que queda rastro y el trama pues también tengo ídolos mi ídolo es Fernando Alonso

Voz 0057 17:38 eh

Voz 2 17:39 estaba estaba planeando activada sección y a ver si aquí lo baja pero ya

Voz 0169 17:43 pero claro no me sirve porque él tiene un cuello así ejercitado a base del trabajo que ha hecho con el coche que se ve que tiene una presiden ahí de muchas atmósferas en las curvas y yo por eso

Voz 0057 17:54 no hago Fórmula uno pero te da

Voz 0169 17:57 no creo que pone el coche me poner del ancho de los hombros

Voz 0057 18:00 la la imagen que das contrariamente al al dolor sea sin sin tener en cuenta que te produce es un tío fuerte sin cuello gordo así sin fuerzas parece que seas fuerte fuerza cuando en realidad lo único que es uno es es grasa no no no no no sé qué hay ahí cartílago que debe haber en cartones

Voz 5 18:19 sí sí sí claro

Voz 0169 18:22 no es paja mucha y no se precipitó usted porque fuertes sigue siendo sea yo pueda usted acoger el cuello ahora mismo has icono no sólo con la presión del pulgar hundirlo en la nuez himno no habría dolor moriría en un momento osea que no que no confundamos sabes estoy Trauma pero al mismo tiempo toda esa rabia

Voz 0057 18:41 bueno bueno bueno la leche es a veces me alegra de conocer Azcona despedimos aquí pero nada más gente sin cuello volvemos la semana que viene con una nueva edición de gente con uñas de los pies desproporcionadamente grande para que viene

Voz 4 19:06 mira dice

Voz 0169 19:07 Laurie de Madrid pregunta para la excepción fruto expertos dirigida por Andreu

Voz 14 19:15 sí

Voz 0169 19:17 lo que sí es bueno dice que pregunte qué opinión te merecen los frutos secos recubiertos de cosas cacahuetes con wasabi pipas Tijuana no yo el concepto pipa Tijuana crees que mejoran el fruto seco o quien lo corrompe

Voz 0057 19:34 muchas gracias gracias a gracias a los yo como especiales voy a voy a decir dos cosas como especialista en frutos secos los primero voy a responder a esta persona depende como siempre como ha

Voz 13 19:47 el condimento que lo ponga la fruto seco es como como como el porno mucho agota ya pero poco

Voz 0057 19:54 la edad ya yo soy muy aficionado wasabi el wasabi me parece una una de las maravillas del mundo ese picor que parece que te vas a morir de repente desaparece para mí eso es bueno desaparece parece mi madre la primera vez que fue un japonés

Voz 0169 20:14 ocho años encontraste aquí en este programa

Voz 0057 20:17 no de guasa

Voz 2 20:19 ah

Voz 0057 20:21 cómo cómo llevar llevara un herbívoro a comer el opio verde hizo no respeta tu madre insistía por favor

Voz 0169 20:27 pasa es con mi madre pero me cuenta mi sobrina que iba con ella que se quitaron la vida no porque mi madre empezó a a llorar por todos sus orificios el restaurante no daba crédito una imagen que no

Voz 2 20:40 no no no querría tener tu madre llorando por todos sus orificios recordemos cuántos orificios pues hablando

Voz 0169 20:48 estamos hablando de cabeza Camille tu madre de cabeza

Voz 2 20:51 ahí se lo pasó muy mal

Voz 0169 20:53 estarán pero no daba crédito a mi sobrina que sacó la bola entera

Voz 5 20:58 llevaba yo qué sé yo creía que era como un puré era te verde eran era un bombón de te verde

Voz 0057 21:04 a mí me flipa el wasabi no me gusta muchísimo esto es la primera parte de la de la respuesta como puerto seco te puedes poner una música de confesiones ya música estamos en la Cadena Ser y esto es algo que el dos secciones se llevó reflexionando

Voz 15 21:24 un paro así decirlo no

Voz 17 21:27 porque

Voz 15 21:30 no quiero que arda en las redes

Voz 2 21:33 ole pausas pole pausas que le estoy poniendo pero si hablas en ellas no

Voz 4 21:46 me parecen pausa

Voz 15 21:48 ya pero hace una pausa

Voz 0057 21:51 que es que me la bocina en cada pausa es obvio que no ha habido no no te ha gustado Oñati llevó de por favor intentar respetar suyo me estoy abriendo yo quiero por favor antes de que empiece Ezker raro que alguien esté desnudando

Voz 0169 22:12 y la gente se está riendo

Voz 0057 22:15 igual me da igual tengo un caparazón muy duro ya la verdad es que he estado dándole vueltas sí contar esto no pero lo voy a contar todo lo que he dicho hasta yo os va a sorprender estoy todo lo que he dicho hasta hoy sobre frutos secos en este programa

Voz 4 22:31 me lo he ido inventando media claro

Voz 18 22:39 de lo esperado

Voz 0057 22:41 o o

Voz 2 22:45 no no no tengo conocimientos den frutos secos más que a nivel usuario joder pero tiene una buena intuición una capacidad

Voz 0057 22:55 soy soy creativos postración me creativos pero yo yo veo que esto se está saliendo de madre mucho comentario en en Twitter Berto checo eminencia gente está están haciendo preguntas ya de qué opinas fruto con cáscara porque preguntemos la Berto he visto ya el Príncipe de Asturias

Voz 0169 23:13 de frutos secos

Voz 2 23:16 Berto por favor no me estoy empezando a sentir mal no lo tengo

Voz 0057 23:20 Cesar puedo seguir haciéndolo igual Berto con lo que queráis pero si no sospechaba ya ya os doy a la certeza de que Pedro estaba inventando todo bueno va levantar a mano cuando yo estaba haciendo la confesión ya que me parece mala educación pero digo Tendrá que se importante bueno

Voz 0169 23:38 es sobre frutos secos o puedo pasar página sí pero no me chupo el dedo paso página Vega

Voz 2 23:47 pero vamos a hacerlo el micro como estamos venga a ver Ana Ana adelante

Voz 8 23:54 te he traído un regalo pero ahora ya no sé si tiene sentido

Voz 0057 23:56 yo creo que igual ahora me hace daño eh pero que no lo puedes abrir tú más avales para me tienes el micro tú ya que no quieres ayudarme atención un Ana Cardo para el experto en frutos secos gracias pues la risa o es una es una escultura de atacar lo has hecho tú

Voz 4 24:20 pero yo yo perdona este estudio

Voz 0057 24:25 cómo te llamas o a Paco tío mira qué bonito cómo cómo haces estas esculturas Paco

Voz 4 24:35 llevo veinte años haciendo esculturas

Voz 2 24:37 se parece mucho a una Paco

Voz 9 24:40 parece un pimiento el Estado

Voz 4 24:43 cómo tienes

Voz 10 24:51 cuando fue con muchas gracias muchas gracias

Voz 0057 24:55 o alguien te del labia aquí en el Teatro Lara de Madrid que quería de revelaciones que días emocionalmente tan intenso le acaba de entregar la escritura dirás fruto de la Cardo sí sí ahora vuelvo que ganando si esto es una Ana Cardo aparecieron anacarada está dentro qué fraudes hoy que ni siquiera sabía cómo es

Voz 4 25:17 ni siquiera sé cómo es la vida

Voz 2 25:23 a y cuántas veces Menchov aquí la si Menchov la boca es decir Lagarde el mejor fruto seco no sabía ni pensaba que era un pimiento pensaba que era un pimiento cuidado quedado en tus manos

Voz 0169 25:35 Joseba Barros esto es un regalo

Voz 2 25:38 da

Voz 0057 25:39 pero también es digo aquí delante de todo esto me va me va espolear otra concesión no no esto es ya redenciones redención casi rebaten Olear voy a estudiar el fruto seco hipódromos eso que tanto me queréis intentaré profesionalizado

Voz 2 26:00 Dan Brown

Voz 4 26:05 que se une a cabo

Voz 2 26:08 una pregunta para Paco Paco Si yo lo tiró al suelo lo revisen sale el la el fruto de dentro no no vale vale vale vale pues no lo hago que es una escultura que a lo mejor cree que es de verdad es una cultura pero algo a lo mejor voy

Voz 0057 26:22 es tan perfecta que ya contemplaba una segunda escultura dentro claro Illana quiere acabar de decir algo y hasta que llegará su momento tampoco tu programa se no es sabe nada con hay Paco

Voz 2 26:34 no no escucha eso no no no no

Voz 0057 26:37 que también tengo un regalo para Andreu ha ido eh

Voz 9 26:41 espero que sea un cacahuete me gustaría saber cómo me gustaría saber cómo son de verdad

Voz 2 26:48 pues ya que estamos de confesiones ya que estamos de confesiones hombre Jaume

Voz 0057 26:53 qué tal cómo estás qué

Voz 2 26:55 eh es que sí son AGE Jaume Roures ya marrones sí pero pero ha estado

Voz 0057 27:02 enfermo

Voz 4 27:03 eh no no no no

Voz 0057 27:05 como que es adelgazar has visto Jaume Roura está está sesgado no parecen fenomenal pero es que no estás bien bien

Voz 2 27:15 hay que estar bien dirán

Voz 4 27:18 no pues yo pues Roures

Voz 0057 27:21 no estás bien estás viendo verdad que tiene buen con cara de salud brilla bien la oye ya que el espacio redención quiero decirte también ya estamos confesando que cuando te Ada o Paco el escultor su compañera Ana no yo me sentí un poco mal porque pensó que mi envidioso calla no precipite es pero me calla y he respetado tu momento pero como te gusta el reproche ya

Voz 2 27:44 cómo te gusta contarlo no ya pero ahora hay un premio a eso sabes tú que es un premio lo pero yo es otra escultura de Paco lo puedes describir tu si habrá que para mí como la de escribo con el poder de mi mente

Voz 5 28:10 yo yo yo yo yo yo vamos a ver es una narra

Voz 4 28:14 cita chanza Pons vamos a por

Voz 2 28:23 la gente es vendes estas maravillas te dedicas a esto quieres hacer un poco de Podemos

Voz 0057 28:29 a dónde puede comprar a la gente

Voz 2 28:32 sí sí pero da pena no seas hostil a la venta dinos dónde se mira aquí lo pone que lo pone Paco Ventura dura sí Paco Ventura punto ahí en contra esto gracias Paco te acuerdas

Voz 19 28:47 muy bien la verdad grabé Paco gracias

Voz 2 28:49 otra vez

Voz 4 28:58 lo bonito que presida el programa de hoy no un Chapo Yurena Cardo eh

Voz 2 29:06 la de iconografía que está generando este programa bueno todo esto hay que digerirlo compañero lo vamos a hacer una breve paz

Voz 20 29:12 en la Cadena SER ya la vuelta seguimos hablando vaya

Voz 2 29:16 lección de generosidad nos ha dado la gente

Voz 20 29:19 eh y ya está

Voz 2 29:22 no puedo añadir nada más cuando el discurso es perfecto que te mancillar lo va ahora volvemos

Voz 22 29:34 nadie sabía nada

Voz 15 29:41 hola buenas tardes sigue en Nadie sabe nada más

Voz 5 29:49 nuevo esto es un falso inicio de vuelta publicidad estos había hecho nunca oí es que claro

Voz 0169 29:55 para los que no sepan que están en casa aquí todo el público sacado porque he sido dejaremos espera espera pero ya verás

Voz 2 30:01 lo que te voy a dar

Voz 0169 30:04 como una expectativa muy grande pero bueno hoy en medio de estar jogo minimalismo no muchas gracias has dicho ninguna mentira eh no han dicho hola buenas tardes

Voz 5 30:11 de momento no miente ni pondremos una canción

Voz 0169 30:14 hace mucho tiempo que ponemos canciones que no ponemos canciones musicales luego hace falta sí sí no no pues sigamos con las preguntas y te parece oye todavía estoy admirado por el sapo irán a Cardo eh usted a pensar sabes que han desplazado ya la trompeta como icono del programa El sapo

Voz 2 30:31 ah no no sabía si si no me lo acabo de inventar hablaba

Voz 0169 30:35 ya hubo José Tomás Pérez desde muy

Voz 0057 30:38 se dice buenos días José Tomás el torero

Voz 0169 30:41 o mi abuelo Autol así a José

Voz 0057 30:44 lo más o iba torero no era minero Soy minero eh sí sí a mis hijos de repente están cantando

Voz 5 30:55 la siguiente canción hay que ser mi dinero clava no no quería que mi dinero clavar el pico en El Hierro hechuras de actuación se esto se está trabajando ahora entre niños de de cinco años muy bien el otro día les digo les pongo la de Chayanne porque ya sabes que busca que echa pero ahora conocen seguro no no les dije hay que ser torero hitos así como unas caras me flipa esto que hacen los niños de que cuando ellos una mierda Selim ventaneros eso pero graciosa mandará incorporadas tú caras de pero ya el otro día llegó a buscar a a a mí Juan con llega un poco tarde y ya solo quedaban dos niños si mi hijo

Voz 0057 31:38 digo venga va Tomás que nos vamos los otros dos empiezan sea es

Voz 5 31:43 se les de la hija de Belén dejarlo encontraban súper gracioso se venga abajo

Voz 0057 31:53 meto mi los niños me da un poco de miedo pero el encuentro imprevisible no sé no hay en su rollo indie como iba a salir por la puerta les digo es que gracioso te digo salgo

Voz 2 32:08 Berta por la puerta las caras de Ascó de esos dos niños

Voz 4 32:22 caras de recupera tu dignidad al Dunn

Voz 2 32:26 to the general que estás diciendo Ayaso no no no te gusta

Voz 0169 32:31 no te cuesta arrancarle una sonrisa a tóxicos desde el punto de vista humorístico yo con la mía claro con la mía pero bueno teta habló de de muy de vez en cuando eh sonrisa buena eh de gracias

Voz 0057 32:45 me cuesta mucho no que no hay manera porque tú eres el sistema para ella entonces la autoridad la autoridad gracioso pero ella es que no me deja repetir en natillas ya claro no se oye ahora que hemos dicho sea de paso el otro día estaba para el aeropuerto de El Prat Barcelona se iba a coger un vuelo yo en eso sí que yo no voy al aeropuerto sino Pacojo ya

Voz 0169 33:10 a usted qué coherente no no no no no de verdad

Voz 0057 33:13 pero la gente respeto claro que quieran ir al aeropuerto y no coge un vuelo en parece ambicioso ya que de repente un grupito de personas hombre Berto se quede te venimos escuchando en el coche y uno de ellos me dice

Voz 15 33:29 somos payasos digo y me dice no no insultes así serio no es un insulto

Voz 0057 33:40 porque decimos lo decimos mucho y entonces me me me marcó los límites del humor este payaso me hizo una línea ayer en el aeropuerto de El Prat y es así dijo hasta aquí payaso como insulto no los límites del clan acabó viví las lágrimas de payaso boquita pero luego no llevaba unos zapatos muy grande pero

Voz 2 34:05 no pero sí pero no pero desde paisano que el te dijera voy normal pero llevo llevo cincuenta y cuatro

Voz 0057 34:17 algo Corso lo eran dos números más grandes pero para él sentirse payaso claro pero que la gente se cuenta no pero luego no estuve reflexionando si yo pensado no voy a ceder en esto porque yo soy yo soy un payaso son payos eso sí yo tengo derecho a usar igual que un cuando sale te acuerdas de un cómico te acuerdas de Toño El diablo sobre ruedas cómico que iba en silla de ruedas a todos los chicos de paralíticos hacía él y todos los cómicos la comunidad cómicos dijimos claro son tuyos usarlos

Voz 5 34:46 sí sí yo como payaso

Voz 0057 34:49 reivindico usar nuestro nombre como insulto muy bien sentido yo te estoy un poquito de acuerdo contigo eh

Voz 0169 34:55 porque si no nos quitan esto no no quita quita

Voz 0057 34:58 Payaso

Voz 2 35:02 el énfasis que le pone es enfatizar la primera sílaba

Voz 0169 35:07 sí por muy bien payaso queda aceptado como insulto como oficio como dignidad también una pelota duda de que

Voz 0057 35:18 sí es raro que la misma frase como insulto y como dignidad todo voy a intentar salvarlo todo todos los muebles se que me pasa que a veces estoy escuchando el programa en casa

Voz 0169 35:28 claro y debo confesar también oye

Voz 0057 35:30 tienes que a mí me hace gracia cada tomó lo lo hemos hablado y te hace gracia lo tuyo más que lo mira no no no no no no no no debo decirte esto con ella a estas alturas de la película el público ya no tenemos ningún secreto bueno excepto aquellas que ya el primer día que lo eh pues ya verás

Voz 0169 35:49 pero tío yo debo muchas cosas que hemos hecho ha y no por por hechas por los vividas ya no tienen esa carga todavía es han quedado descargadas no las ve escucha dices bueno pero no sé qué pasa este programa que que me queme Riot y claro mi mi mujer y un poco raro porque sí

Voz 0057 36:10 sí ella me lo cuentas

Voz 4 36:21 vale él ha sido muy nivel muy básico

Voz 2 36:25 pero ya estoy empezando

Voz 0169 36:26 cuando te recomendaría que lugar que te contara cosas mi mujer trasplantada nosotros

Voz 4 36:32 eh

Voz 2 36:36 y esto es lo que se llama entre cómico se llama pasen

Voz 0057 36:40 esto es algo que hago ya es mucho también a su mujer

Voz 2 36:43 desde el fondo de la pista

Voz 4 36:46 desde el fondo de la pista

Voz 5 36:50 ahora que me

Voz 0057 36:53 sabes me sabe es que a mí no me gusta además de esto desde con tu mujer es que es una gracias pues a mí sí que me gusta

Voz 2 37:00 con la desgracia yo lo hago por la gente

Voz 0057 37:05 ya ya

Voz 2 37:06 pero la gente sólo quieren como perros miedo llega no siento nada yo no siento nada

Voz 0169 37:13 oye que pues nada que que sabe de Silvia que estoy escuchando el programa inmediato dice en serio yo te ríes de ti mismo digo es uno de los principios activos de la comedia no no digo si tienes que nacen nace gracias no sé en qué pasa en fin porque que decía esto

Voz 0057 37:31 no dice

Voz 2 37:34 la pelota duda de Twitter si un italiano no hace ademanes con la mano al hablar

Voz 9 37:40 realmente no no puede tener algún tipo de disfunción motora motriz si oye la pregunta es

Voz 2 37:47 José Tomás no la he leído dichos José Tomás algas

Voz 0057 37:53 sí pues sería mejor porque sabe lo que dicen la voy a leer dice buenos días Berto dice que las Macario es el príncipe de los frutos secos quién es el Rey

Voz 2 38:07 mal día para entrar a esta pregunta el Rey es Paco Reyes Paco el escultor en bueno venga vamos con más eh porque los han al pone anal mayúscula

Voz 0169 38:22 minúscula

Voz 4 38:23 como es decir la verdad

Voz 5 38:26 la te estoy preparando aquí en una cama de agua

Voz 0169 38:30 porque los Aral quitan el dolor de cabeza

Voz 4 38:36 por el G5 Jean Pierre Bustamante mira tú que mira mira qué mira mira qué pícaro e es un pintor pero que trabaja la construcción Bustamante no

Voz 0057 38:54 es muy bonito un nombre que te rompe los esquemas que rompe la cintura Jean Pierre Bustamante

Voz 0169 39:00 estaba

Voz 2 39:02 por cierto ahora que dices eso eh nos quedamos con el nombre no te hace mucha gracia la a ver si los expresar

Voz 0169 39:09 el bien las tiendas de ropa cada vez queda menos porque las multinacionales y lo todo pero todavía queda el el diseñador de ropa no muy moderno e quiere decir que has sido Sastre tal y que pone su nombre a la tienda de ropa sin ir convierte su nombre en marca pero no es un nombre muy bonito

Voz 0057 39:30 Juan Miguel Aguilar a exacto

Voz 0169 39:32 moco estilismo a exacto José Carlos Plaza como diciendo José Carlos Plaza que ellos lo digo eh pero tengo como una ostentación del apellido o un protocolo que dice Si tú pones tu nombre y apellido es como claro claro soy yo

Voz 0057 39:47 está ropa tiene apellidos exacto exacto sí sí

Voz 0169 39:50 pues no funcionó mucho pero no pero no desarrolla

Voz 0057 39:53 también puede ser sólo interesante y a provocar un accidente haya Jean Pierre Bustamante que no

Voz 4 40:01 pero él siempre siempre nos sorprende es es peluquero dicen que lo leo

Voz 0057 40:06 el peluquero Bustamante peluquero o gafas de montura de Gaza también también seis porqué los insectos no duermen Easy duermen que sueñan que poco importa tu pregunta después de tu nombre Jean Pierre Bustamante bueno primero que no lo sabemos tendríamos que cónsul

Voz 0169 40:23 dar información sobre eso y el programa no se puede yo creo con la mosca duerme hay aislamos que hay hay haya propuesto al rato no lo como una loca de la cabeza no puede ahí hay hay que pasa que no tal en datos sobre lo viva o y se va aparecer sabes qué me pasó el otro día estuve desaparece cuando se cuando se siente ignorada

Voz 0057 40:48 estuve de gira por Andalucía

Voz 0169 40:50 esta es una gira por Soria Ford de eso es de Martes y Trece eso es lo más incorrecto que en aquella época de los ochenta tan

Voz 0057 41:02 por lo más no tenía tienen más hijos

Voz 5 41:05 no sé muy bien de España España

Voz 0169 41:09 tienen pero es es que en que le dice Josema mella en doce una gira forro hija de puta eso no se puede decir ahora sí a Messi se le escucha que un día

Voz 4 41:22 ya mira un al programa de Broncano que producen

Voz 2 41:33 es que yo sólo veo programas pero le por favor

Voz 0057 41:39 yo se lo voy a programas que pueda entender ya ya ya bueno la cosa es que te está diciendo coño que te estaba diciendo las moscas dormir eh Menbrilla así que que hice una gira por una minigira en la mina al fin de semana Sevilla Granada Almería Sevilla Sevilla es lo más grande que él sí sí sí que bueno llegamos al aeropuerto cogemos un taxi el guitarrista que va conmigo Iván Iván Lagarto mítico iba lagarto el Rey de la utopía

Voz 5 42:08 es en Youtube buscarlo es maravilla

Voz 0057 42:12 empieza a hablarle al taxista a preguntarle si si serán setas Matas por cada está metido en el tema las setas se se ha ido a vivir al campo y tiene bosque al lado ya datos son Z ahora aquí el níscalos las que no les de una ostia porque lo quiero y empieza a cuarenta existe aquí serán Sete de taxista bueno en esta zona no pero por allí desagracia de sosegar gracias a Madrid y de repente vi que se le estaban hinchando un poquito los cojones era taxista te

Voz 0169 42:41 Giralda no noche estaba poniendo ya la Giralda por qué no

Voz 0057 42:44 no nos vinimos arriba y empezamos a hablar pues que si cada seta tienen una que es parecido pero es venenosa y al final el tío

Voz 15 42:51 se dice con lo que no te confunde con jamón

Voz 10 42:58 se acabó el tema

Voz 4 43:03 los dos cantamos el equino

Voz 0057 43:05 no hice acabó bueno lo que te decía es que dice la gira esta y unas chicas en en Granada fue cuando acabe la función me muy majas creo que sea pero lo digo de memoria a lo mejor se llamaban Rosalía

Voz 5 43:17 no magnifican

Voz 0057 43:19 me vinieron con un unos papeles

Voz 0169 43:22 es eh

Voz 0057 43:23 con la biografía de Yves o que lo habían imprimido ellas me dijeron todo lo tengas en el programa si tú lo has visto aquí lo propio no porque lo dejan claro claro claro yo la Wikipedia tal cual viene el que la había andaba imprimirle ya ya ya porque era de Granada lo mejor Lola la en Granada no notas nos presta atención a los Menbrilla datos hasta hoy no absoluto bueno sí

Voz 0169 43:45 pero se han ido de origen argentino

Voz 0057 43:48 es verdad que en breve tras dejado en casa no me lo dejan a mí aquí en anécdota será conmigo pero no estoy

Voz 15 43:56 siguen diciendo cosas súper interesante

Voz 0169 43:59 voy a buscar un bueno nada voy dar sí tuvo lugar el programa en la recta final del que estamos en la Cadena Ser y que puedes participar van dando tus inquietudes pregunta cosas a mandando las a Internet

Voz 5 44:20 sí porque porque es lo que la gente ahí pero porque nada hay más datos ahí

Voz 0169 44:26 dice dice Omar Sims de Twitter no sabéis parado a pensar que los que llevamos gafas pagamos por ver

Voz 4 44:36 hombre

Voz 0169 44:41 pues sí es verdad somos los pay per view de la vida

Voz 2 44:44 ya no pagamos por

Voz 0169 44:47 joe y no pagamos poco que las gafas son muy caras estamos de acuerdo

Voz 5 44:50 pues no si te voy a decir una cosa yo no voy a dar

Voz 0057 44:53 más datos de Ibex ya llaman

Voz 5 44:56 me queda ya no me parece descansar

Voz 0057 44:58 cansado siquiera parece que esa pareja

Voz 5 45:00 oye un debate que se que va a levantar

Voz 0169 45:03 ampollas

Voz 4 45:06 no Aguado

Voz 0169 45:08 ahora que dices esto quiero comentar una anécdota esta es una es que ha venido ha venido dada quiero hablar del precio de las gafas a lo mejor este programa o la semana que viene pero ahora nos queda quedan

Voz 0057 45:20 seis minutos igualdad le da para explicar lo tres veces

Voz 0169 45:25 qué contarte un una anécdota de de mi prehistoria radiofónica

Voz 2 45:37 en la Cadena Ser

Voz 4 45:39 prehistoria no no

Voz 14 45:55 sí

Voz 4 45:58 en la Cadena Ser inicios divertido

Voz 2 46:06 yo no puesto en nombre de la atención esto era el año no me acuerdo que presento a lo mejor así se Andreu Buenafuente nos han dicho que

Voz 5 46:17 los inicios dio fueron muy divertidos

Voz 2 46:20 ya ocurrió siempre tenía una sonrisa luego Bello pues esto era de un año que no me acuerdo a usted que no me lo preparado como novia

Voz 0169 46:30 avisado hacia esta sección irá en los años noventa yo estaba trabajando todavía en en en Reus Tarragona hace tiempos

Voz 5 46:39 la que debe ser agua muy bonita la ciudad de Reus en los noventa Nancy

Voz 0169 46:43 bueno entonces estaba yo allí y fui a visitar a un amigo mío que trabajaba en otra emisora de la misma empresa esto esto no sale de la SER eh esto es todo aguas estancadas estamos en la SER eh estas también en hacer si es bueno no fui otro emisora de la Ser de la comarca ajá vale pero era otra ser era ser

Voz 4 47:03 era de la SER se bipolar qué tal

Voz 0169 47:12 o los que digo que estábamos en la SER y todas yo voy a ver a visitar a mi amigo que era el director en ese momento como todo director de antes ahora ganó el director de la radio de antes escuchaba la radio que dirigía mira de Halle loco esta se llevaba mucho un loco a veces no podía hablar porque tú vas a hablar con el directo

Voz 2 47:30 gracias directores

Voz 0169 47:33 ellas puede pagar la radio dice no no puedo parar la porque mi trabajo e IU dormían y nada no no por la radio

Voz 0057 47:40 Dante está las veinticuatro horas exacto pero ese momento la bajo

Voz 0169 47:43 poquito dime qué pasa murió supongo todavía debe todavía vive todavía colea todavía colea y entonces estábamos escuchando una emisora musical no hay una chica una locutora en ese momento e introduce el tema bueno era vine de otro tiempo tal bueno ya hasta quita llevábamos a escuchar un tema dice que va a levantar pollas

Voz 5 48:04 eh Marvin Gaye que no

Voz 0169 48:08 un tema que levantar polla así porque está hablando y mi amigo yo que estamos

Voz 2 48:14 mirando es la entrepierna a ver si ocurría

Voz 0169 48:18 no no no no fue muy bonito lo que pasó porque yo lo miro sabes cuando sólo mirando ya está toda la información

Voz 14 48:24 no

Voz 5 48:25 como diciendo ha sido poca yo yo le miro como diciendo el dice si no

Voz 0169 48:34 estamos como un resorte nos vamos hasta el locutorio estaba ayer muy pegadizo en pequeño

Voz 5 48:38 no está la chica también

Voz 0169 48:41 a punto pone la música cierra el micrófono entramos ya hicimos cómo estás ya había eh que estoy bien hicimos oye que has dicho este tema va levantar pollas y te quieres creer que no era consciente dice no no no he dicho a pollas

Voz 0057 49:00 claro claro la

Voz 0169 49:03 no ha sonado aquí no ha habido

Voz 4 49:06 igual has dicho has hecho has dicho han fuera de campo de ampollas

Voz 0169 49:14 no hay que unir que ya lo arreglaría ahora cuando acabe el tema

Voz 4 49:20 en amigo volviendo atrás en el tiempo

Voz 0169 49:23 no no no

Voz 2 49:25 no necesito y el director las liberó no digo que no digan nada dejarlo

Voz 0169 49:30 que no Saura entera pero de esas hay muchas hay muchas te puedo contar otra de otro locutor de una emisora musical tenemos tiempo o después ya que no tenemos tiempo déjame no tengo tiempo para esta anécdota pero es que tengo una manera muy bonita de cerrar el programa me dejas cerrarlo a mi madre mía se vale

Voz 5 49:46 pues queridos amigos de la Cadena Ser con este inicio divertido hemos llegado a lo que es también un final divertido

Voz 4 49:55 espera espera espera espera no podemos acabar así

Voz 2 50:06 si quieres me voy rápidamente a la a la chica

Voz 4 50:11 quién me venga últimas valoraciones

Voz 5 50:15 Genís Se va se ha marchado no virgen como te llamabas

Voz 2 50:19 buena memoria a ver valoración del uno al diez con sinceridad vale

Voz 0057 50:26 venga que te aprecio programa

Voz 24 50:29 no

Voz 5 50:33 me gusta porque ha echado de sí que trabajar la ironía eh

Voz 2 50:38 esta persona descubierto el uso de la ironía de una forma muy tosca pero el alto descubierto la ironía pero a las bravas no muchas gracias la amiga ignorada antes fan que bien ya es ya ya está captada para hacer

Voz 5 50:54 no

Voz 8 50:54 sí obviamente ahora ya en bucle