¿Mónica Naranjo o gato?

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 2 00:00 venga Especialistas secundarios vamos con un concurso vamos a truncó jugamos muy bien

Voz 3 00:09 se concurso musical pero vamos vamos vamos a coger la cuota de de Susana de animales que no no está con nosotros que en paz descanse vamos a hacer un concurso músico animal queremos que los oyentes nos identifiquen un sonido que se mira es gato o Mónica Naranjo los oyentes si se trata de un gato o de Mónica Naranjo el sonido que vamos a ponerle ya tenemos el primer participante verdad sí hola muy buenas tardes no Hall iba a decir nombre Jose vale

Voz 5 00:42 me pregunto si no como dije bueno Jose desde dónde nos llamas

Voz 6 00:47 ya es hora de fila obligatorio donde

Voz 3 00:50 no buenas una formalidad pero si no quieres decir

Voz 6 00:53 no me da muchas fuerzas

Voz 5 00:56 sí no será de que venimos es decide muy feo que haya más desde Nueva York está muy bien no

Voz 6 01:05 sí la persona bastante sencilla de Pablo hijo ahora quería moderno hay que moverse

Voz 3 01:12 ah no te amargue la vida que Manhattan no está nada mal no bueno Jose te voy a poner un sonido esto decirme si es gato Mónica Naranjo acuerdo venga prensa sonido

Voz 5 01:25 José gatos si no dudo eh vale de qué raza

Voz 3 01:31 porque pensaba que esto iba a ser tan fácil que tiene crees que la Cadena Ser va regalando previos así al tuntún

Voz 6 01:36 Nos a pesa persa retiraba porque no

Voz 3 01:42 es decir algo erróneo no es persa gracias vamos con otro concursante que es Candelaria La Candelaria desde dónde nos llamas

Voz 6 01:49 pues mira os allá hoy vaya a reír porque que también lleva desde Nueva York ayer de Castilla si Ciudad Real

Voz 8 01:57 pues no día Castella por mucho con mucho cariño que le no es nueva y ya lleva aquí no

Voz 3 02:06 venga te pongo un corte gato Mónica Naranjo

Voz 5 02:12 está Mónica Naranjo sin duda muy bien es muy razón

Voz 6 02:16 de quién demonios de naranjas Goyo de gato que gato el gato que invita Mónica Naranjo con nosotros jugando normal de Ciudad Real

Voz 3 02:24 no no no normal Monica es muy rigurosa con su grito de de Gata es una gata muy concreta no lo sabes

Voz 6 02:31 no me puedo ir

Voz 3 02:34 disfruta Real venga vamos por otro concursante Fulano mire qué nombre hola

Voz 5 02:40 desde Jaén la Melilla de Andalucía famosa última parte ya el último venga

Voz 3 02:51 vale es fácil

Voz 6 02:54 estás muy tanto Don gatos dieciocho

Voz 9 02:57 cuando venía si lo sobre lo que nos queda

Voz 6 03:02 a mi madre tenía doscientos treinta asesinatos en casa mira bien si me permites el corte del gato

Voz 5 03:08 el primero tienes que tratar a ver

Voz 6 03:14 con las

Voz 3 03:20 ya sabes llaves esposas ganaran iba severos que un palo para selfies de madera de avellana ni más ni menos

Voz 5 03:25 no no no para que aparte estamos trazas a los que os hacen selfies en tu camino

Voz 6 03:32 gracias lamentable

Voz 8 03:33 la Ventana gracias