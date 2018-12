Manuela Carmena: "Sé que a mi padre le llenaría de orgullo ver así la Gran Vía "

Voz 1515 00:00 muy buenos días esta mañana de viernes les saludamos desde el corazón de la Gran Vía desde el hotel Hyatt Manuela Carmena alcaldesa de Madrid bienvenida Hoy por Hoy Madrid

Voz 1410 00:11 tal pues estoy encantadísima de estar en este programa Contigo con vosotros encantada bueno

Voz 1515 00:17 nosotros estamos encantados de recibirla de que no haya hecho un hueco en la agenda porque este proyecto se inaugura oficialmente un acto a partir de la una en K Yao con lo cual es la última entrevista que concede antes de presentarla oficialmente se que ha venido en autobús si esta mañana hemos tenido ya un primer dato de la EMT en el que se dice que no tenía por aquí apuntado los autobuses están tardando en recorrer la zona afectada por las restricciones sea reducido esos tiempos de espera a la mitad

Voz 1410 00:45 no está yendo es claro yo la verdad es que he cogido el setenta y cuatro lo hemos cogido en el Paseo de Rosales no hay pues ha ido muy bien es decir yo creo que el autobús ha ido todo segundito y naturalmente con los semáforos yo creo que donde nos hemos para un poquito ha sido en el cruce con Santo Domingo con San Bernardo pero vamos muy bien

Voz 1515 01:04 Efeel que está teniendo por parte de la ciudadanía de déjeme que explique porque estamos en la Gran Vía no se están viendo los ciudadanos que ahora mismo pasan por Gran Vía XXXI enfrente de de de cadena SER como hay una cristalera enorme estamos en el escaparate hay muchos ciudadanos acaba de pasar por ejemplo una una mujer hace apenas unos segundos Le hacía como un gesto de victoria sanciones bueno la verdad es que hay mucha

Voz 1410 01:27 gente que estaba muy entusiasmada Hay que piensa que bueno que comenzamos un proceso digo comenzamos porque no es una cosa al Ayuntamiento es una es una cuestión de todos los madrileños no un proceso para dejar un Madrid muchísimo mejor para para el futuro para nuestros hijos nuestros nietos qué es lo que hay que hacer no cuidar la ciudad en la ciudad es como nuestra casa grande no hay que cuidarla que nos haga a todos vivir ser más saludables no

Voz 1515 01:51 le están lloviendo en los últimos tiempos que las críticas y las alabanzas la última de ellas lo hemos escuchado esta mañana en la antena de la Cadena Ser con Pepa Bueno hemos podido charlar Pepa entrevistado Anne Hidalgo la alcaldesa de París y quiero que escuchen lo que ha dicho sobre usted sobre este proyecto

Voz 1 02:09 lo que cansa eso es lo que estamos haciendo no todas las ciudades del momento es el es el duro así contra la contaminación del aire y para eso hay que en ciudades grandes muy densas hay que limitar el tráfico automóvil es por supuesto el ético enhorabuena Manuela

Voz 1410 02:32 bueno me encanta me encanta oír esas palabras de de la amiga no pero la verdad es que hace dos semanas estuve con los alcaldes Müller Icann alcaldes de Berlín y Londres respectivamente ellos ya sabían que Madrid seguía el camino que sigue en las grandes ciudades estaban muy interesados se muy muy contentos no de que de que nos sintamos los los alcaldes de grandes ciudades actuando con responsabilidad porque eso se trata con responsabilidad a cumplir los acuerdos que se establecieron en el gran de la hace cuarenta en el que todos nos comprometimos a hacer lo posible para que los aires de nuestras ciudades pues estuvieran limpios estuvieran libres del dióxido de nitrógeno porque es es es una manera hacer sostenible El Mundo y las ciudades tienen un peso muy grande tienen implican mucha contaminación ni tenemos que acostumbrarnos a que se pueda resolver no es un problema que no lo podemos resolver se puede resolver entre todos los resolvemos

Voz 1515 03:30 la alcaldesa nosotros tenemos hoy desde primera hora de esta mañana

Voz 1410 03:32 Ana un equipo desplegado por

Voz 1515 03:35 de los puntos que fundamentales de este proyecto de esté en Madrid Central estaba dando ahora mismo los datos de contaminación en programa hemos hecho una campaña en los últimos años enorme con este tema y ayudándonos en esa campaña de hecho comenzamos teniendo una sección con él en el Hoy por Hoy Madrid está Juan García estuvo Juan García que semanalmente Nos decía como estaba de contaminada la ciudad Adri hoy está haciendo un recorrido por el Madrid Central con él nuestra compañera Laura Gutiérrez y que a mí me decían que esta mañana el estaba entusiasmado yo creo que la quiere felicitar no sé si él quiere poner algún pequeño pero al proyecto o no pero vamos a a ver dónde están Laura

Voz 1275 04:19 hola hola Marta qué tal qué tal buenos días sí mira hemos venido con García concisas nació ni una servidora por el camino de baldosas amarillas como en el mago de esas dos líneas rojas paralelas que separan hoy Madrid Central del resto de Madrid nos hemos quedado recopilados ahora aquí muy cerca de de de princesa en la zona donde a partir de hoy vamos a contaminar menos Juan García buenos días hola muy bueno Dios se pensaba que algún día un viernes cualquiera un viernes treinta de noviembre y vamos a estar aquí nosotros dos a este lado de las líneas rojas donde ya contaminar no va a ser tan fácil posible remitieron sueño pero en fin casi inimaginable pero bueno es la religión

Voz 2 04:57 estamos y muy conforme contentos quisiéramos que ir más allá todavía son selectivos a a la alcaldesa ahora mismo sabe ya sabe que hay proyectos más ambiciosos Iker en otras ciudades los tan lo están haciendo esperemos que esto no queda aquí sólo pregunta

Voz 1275 05:11 Juan García a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena Marta a ver

Voz 1515 05:15 Juan hola hola hola ya que tenemos la oportunidad ellos sobretodo diría que pudieses felicitar en persona a la alcaldesa este es un proyecto por el que tú llevas muchos años luchando mucho decía ahora Laura al final es un sueño que se hace realidad no que vosotros pedía Isabel ha sido más ambiciosos pero bueno ya que te está escuchando alcaldesa saludará a Juan hola buenos días alcaldesa encanto todos ustedes colabora hola Juan lo mismo te digo en Qatar o como con todo lo cual miedo de los vecinos de Madrid

Voz 2 05:47 muy bien pues si estamos apoyando esto desde desde hace mucho tiempo es esta idea buena y recientemente estuvimos con Inés Sabanés en Bruselas en el Parlamento para recabar el apoyo del del de de toda Europa no en este sentido creo que vamos que Madrid iban a esta línea que usted ha mencionado pues casi constantemente no sí la verdad comprendo

Voz 1410 06:10 lo que tú dices que hay que hacer más claro que sí pero es muy importante el que actuemos todos juntos no las vanguardias pues tenéis es en ese papel que es muy interesante que soy abrir camino pero después las de las vanguardias tienen que ir las políticas públicas las políticas públicas pues tienen que ser audaces pero a su vez prudentes no yo creo que es bonito el que empecemos ser todos juntos no es decir yo cada vez estoy más contenta de ver el apoyo o no y si hay que ir despacio pues hemos sido despacio pero pero con audacia

Voz 2 06:42 una pronta que requiere hacer cuál es su próximo proyecto en este sentido ampliación del área medidas tú por ejemplo como el tema de la A5 que estamos ahí muchos vecinos luchando porque eso se plasme en realidades para la mejora de la calidad ambiental de una gran barriada esto no desde luego no tiene que ver con hacer daño a nadie ningún vecino justamente es beneficio para todo la ley metropolitana de Madrid que piense usted

Voz 1410 07:06 pues bueno tú mismo lo has dicho tú sabes que nosotros esto no es un proyecto aislado sino que forma parte de todo un programa en general y que está mutilación no todas las medidas que decíamos de conseguir la calidad del aire de Madrid no el plana este que tanto hemos insistido que es plana porque no hay B no y entonces pues nosotros lo que lo que queremos es por supuesto consolidar Madrid Central y después seguir abriendo los otros proyectos que tenemos y uno muy importante como tú bien dices es el de la cinco porque nos preocupa la situación de las personas que viven allí como no no ibamos a seguir pero también somos conscientes de lo importante que es ir haciéndolo pues con mucha prudencia con muchísimo respeto a todas las normas jurídicas en fin dando los pasos que significa la consolidación de este cambio que ya va a ser definitivo de la ciudad de Madrid

Voz 1515 07:56 García un beso disfruta del día de hoy y del resto adiós muchas gracias adiós hasta luego Laura área hasta luego Manuela Carmena bueno que Candy la saludan las personas que pasan por aquí por el número XXXI de la Gran Vía estamos en el escaparate del hotel Hyatt yo también quería preguntarle porque estos días alcaldesa hemos estado escuchando desde el equipo de gobierno estamos viviendo un día histórico pero también le quería preguntar cómo Manuela la niña Manuela que tiene tantos recuerdos asociados a esta calle José Antonio en su día Gran Vía hoy donde había una tienda que se llamaba camisetas serias Carmelo se imaginó algún día que hoy vería esto como alcaldesa no por ser

Voz 1410 08:41 muchas veces estaba detrás del escaparate de la tienda de mi padre no y además hay dudando porque mi padre era muy muy positivo y siempre decía las niñas sabíamos francés venga ayudar aquí venían muchos turistas franceses entorno a los años sesenta no ir no pero lo que sí recuerdo es que hubo un momento que la Gran Vía empezó a perjudicar se no empezó a quedarse como una calle Antigua o oscura en la que no se paseaba que quedaba hasta un poquito de miedo no mi padre ya era muy mayor pero él estaba muy interesado en mejorar la Gran Vía hay formó parte de una asociación de mejora de la mía así que me encantaría que fuera posible que él viera esto ahora nos llenaría de orgullo pensar

Voz 1515 09:22 ya son padres y hoy vive se que su hija ha conseguido en el que vio el principio del deterioro

Voz 1410 09:28 la gran vía pesar pues Mijayo Óscar alcaldesa pues diría que que bien que que adelante que qué gusto no siento que haya podido ver

Voz 1515 09:35 sé que conserva en casa no sé si habrá encontrado o no había un anuncio que se emitía en Radio Madrid serías Carmelo se está

Voz 1410 09:46 bien porque mi padre siempre me gustó mucho la radio

Voz 1515 09:48 cuando era muy mayor ya ahí estaba ya

Voz 1410 09:51 con su salud comprometida nunca se separaba de él transmite del pequeño para el Tito de radio no y además pues claro cómo era vecino de Radio Madrid pues hubo varios programas en los que se hacía publicidad de la tienda conserva el original de alguno muy divertido

Voz 1515 10:05 nosotros lo hemos estado buscando pues ya ellos Beatriz

Voz 1410 10:08 pero vale vale para el próximo día y luego

Voz 1515 10:10 también me consta por esa vinculación para que lo entiendan también los oyentes la vinculación y el recuerdo afectiva emocional de la infancia de la alcaldesa de Madrid con la Gran Vía cada vez que viene una entrevista a la Cadena Ser se que le encanta ir a la terraza la terraza de la Ser tiene unas vistas espectaculares a vista de pájaro cuando contempla esto qué es la Gran Vía pues me consta que se emociona sí sí hombre

Voz 1410 10:37 la verdad me me recuerdo porque es que además un poco era muy habitual todos los sábados por la tarde a mi madre y mi otra hermana ello aquella más pequeña hay vamos siempre al cine ir al cine de la Gran Vía a merendar South que entonces una cosa muy moderna y quedar las cafeterías no así que está muy relacionada la la Gran Vía por supuesto a todos mis recuerdos de niña

Voz 1515 10:59 qué es lo más bonito que le han dicho de este proyecto alcaldesa

Voz 1410 11:02 pues yo creo que lo que más bonito ha sido el el decir bueno por fin por fin Madrid es capaz de ser consciente de que nadie se puede parar ni en la vida en las ciudades en las ciudades tienen también su propia vida cómo es la vida biológica hay personal no la ciudad tiene que ir evolucionando tiene que ir dándose cuenta que tiene que ser esa estructura de mejora de la vida de los demás es muy bonito ahora celebramos los cien años de la hemeroteca es va a haber una exposición preciosa no pero ver a lo largo de los periódicos lo que ha sido el Madrid durante cien años indica como cada uno de los gobernantes ha tenido que asumir la necesidad de que siempre la ciudad fuera hacia adelante no hacia hacia mejor no lo vemos desde lo que significó pues la ley del tabaco lo que significa igual que esas otras leyes que han mejorado la salud y a su vez han dado otra moderación a la ciudad no y eso es lo positivo

Voz 1515 11:58 déjeme que escuchemos también antes lo hacíamos con la alcaldesa de París con Anne Hidalgo que esta mañana estaba con Pepa Bueno y y el pasado fin de semana en A Vivir Madrid Puri Beltrán estuvo el politólogo Pablo Simón le preguntó Purito precisamente por el proyecto de Madrid Central eh quiero que es

Voz 1410 12:17 se lo que dijo algo algo por lo que vamos

Voz 1671 12:19 el juicio por Madrid Central es por la oportunidad o no no por el que esté bien hecho mal hecho yo creo que aquí ellos cometen a mi juicio un error que es que si algo sabemos desde el principio de los tiempos es que las políticas impopulares a principios de legislatura sobre todo las que notan sus buenos efectos diferido en el tiempo tras a lo mejor en términos maquiavélico convendría haber empezado con Madrid Central antes para que ahora severa los efectos positivos

Voz 1515 12:42 en términos maquiavélico es tendrían que haber puesto en marcha este proyecto alcaldesa a principio de la legislatura

Voz 1410 12:48 no yo creo que eso demuestra que que somos diferentes no que no estamos preocupados por los resultados electorales estamos convencidos de que hay que hacer las cosas y cuando diseñas Un proyecto tiene unos plazos y eso es lo que ha sucedido nosotros llevamos trabajando en estos plazos eh en este proyecto en los plazos es decir hemos hecho primero unas unas aproximaciones unos estudios luego unos experimentos ya hemos llega ahora cuando hemos llegado es decir que yo creo

Voz 1515 13:17 que si no sé yo misma hay el grupo que conmigo está ahora mismo gobernando Madrid no

Voz 1410 13:25 Nos diferenciamos por algo es porque tenemos una manera diferente de entender la política no está desvinculada de unos réditos electoralistas partidarios etcétera no se queremos hacerlo de otra manera queremos estar más vinculados a la gente a bueno pues esto es un trabajo es un trabajo de representación política hay en un trabajo que me gusta mucho sí según el alcalde es un vecino más entre todos los alcaldes y eso es bueno es un vecino más entre todos los ciudadanos y lo que se trata es de mejorar la ciudad y bueno pues los políticos más convencionales pues pueden pensar que somos imprudentes yo creo que no que somos consecuentes que hacemos las cosas pues cuando hay que hacerlas cuando después de haber hecho los estudios previos nos llevan a la conclusión de que hay que empezar yo yo hemos empezado

Voz 1515 14:14 me encanta tenerle aquí porque como la radio no se ve siempre que que explicar muchas veces la trastienda el el backstage hay muchísimos ciudadanos que están pasando ahora mismo por la Gran Vía yo decía que estamos en el XXXI de la Gran Vía en el hotel Hyatt en el escaparate claro cuando la gente pasa a Manuela Carmena intentan meterse en recepción del hotel y como no bueno pueden meterse lógicamente en la entrevista pues hay un montón de Ciudadanos de cámaras de fotos y mientras escuchan Event hablara a la alcaldesa Carmena pues ella ya poco a poco mientras mantiene esta conversación con nosotros les va a saludar fíjese sabe en quién pienso mucho yo en los últimos meses a raíz de este proyecto en un alcalde de Madrid que se puso el mundo por montera que para sacar adelante un proyecto por el que fue crítica y Ximo al margen de la peatonalización de Fuencarral que me consta que fue muy complicada toda la oposición que tuvo pero bueno el soterramiento de la M30 fue un proyecto que se que le trajo muchísimos dolores de cabeza Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue alcalde mantiene contacto con él

Voz 1410 15:15 bueno hace que no nos vemos pero sí hicimos una cosa en me lo dijo además dice me gustaría que será una comida con todos los ex alcaldes la hicimos Sin fue muy bonita estuvimos bueno todos los vivos claro está ah bueno pues eso cuando fue pues lo hace ya dos o tres años digamos un poco al llegar yo a la Alcaldía pues al año así fue una sugerencia del yo muchas ocasiones le he dado las gracias por proyectos que él empezó y que el Ayuntamiento que yo presido ha continuado y le dio las gracias pues la decisión por ejemplo de la nave de Villaverde que es una decisión fantástica fue una decisión de su Gobierno y fue muy acertado yo creo que hay que pensar que sean de unos partidos sobre otros yo tengo que decir de verdad que lo que yo he visto es que todos los alcaldes de Madrid han hecho cosas positivas unos con más acierto otras con menos pero desde luego el señor Gallardón tuvo muchos aciertos Si yo se lo he dicho a él

Voz 1515 16:07 pero yo pienso en él porque estoy casi segura esto tal vez sea una osadía pero estoy casi segura de que él daría el visto bueno a este Madrid Central con la oposición furibunda que está poniendo en práctica ahora mismo el Partido Popular yo creo que él vería con muy buenos ojos este proyecto que estuvo tiempo en el cajón de la exalcaldesa de de Ana Botella lo que no lo sacó tal vez por falta de valor Prestige segura de que Alberto Ruiz-Gallardón por eso lo preguntaba si en algún momento coincidido y le he dicho pues me gusta más

Voz 1410 16:35 el central aviso todavía no pero en otros proyectos y otras veces que los hemos visto yo creo que ya más él agradecido mucho el lo que yo ahora te estoy diciendo no el decir pues claro que sí los alcaldes anteriores hicieron cosas muy buena ello en concreto me gusta agradecérselo no yo creo que Madrid Río fue un proyecto precioso me encanta agradecérselo no ni creo que eso es lo que debe hacer una profunda sociedad democrática que tiene que darse cuenta que los partidos no pueden ser banderías para que no se enfrenten unos a otros sino distintas visiones para que aporte hemos entre todos unas ciudades rica has ido vamos llenas de intensidad de capacidad de de vides de renovación

Voz 1515 17:15 para que construyamos ciudad para que vayamos a un mejor modelo de ciudad también escuchábamos hace unos días al ex presidente del Gobierno Felipe González hablar sobre Madrid el central decía Felipe González que cuando un alcalde ha emprendido un proyecto este tipo eso le ha llevado a perder las siguientes elecciones pero que nadie esto lo hilo con la oposición furibunda el Partido Popular nadie después pese a lo que ahora mismo se está diciendo desde el PP se había atrevido a revertir un proyecto de tamaña envergadura cree que eso teme que eso pueda pasar que si gobernase el PP esté proyecto Madrid Central puede ser revertido

Voz 1410 17:51 no yo no lo creo no lo creo porque como además hemos dicho en muchas ocasiones se trata de proyectos que son digamos proyectos técnicos que exigen el desarrollo de las ciudades y el cumplimiento además de unas pautas y de unas normas a las que España como tantos otros países de la Comunidad Europea estamos vinculados es decir nosotros no podemos desoír todas las advertencias que hace la Comisión Europea entre otras cosas porque si la sexagésimo no multa gran cosa que hacer muy bien no eso nosotros sí sabemos que la Comisión Europea no ha multado a España porque ha visto en estos proyectos la esperanza de corregir unas actuaciones de falta de respeto a las obligaciones para reducir el dióxido de nitrógeno que se estaban llevando no así que estamos seguros que esto no va para atrás pero yo también quiero decir que yo estoy convencida que las proyectos grandes los proyectos de modificación de la ciudad nunca restan siempre suman y por tanto yo creo que hay que perder ese ese miedo no es decir que a esos especie de de réditos contrarios de lo electoral no es muy bueno el que sepamos que independientemente de los distintas maneras de hacer política hay muchas veces yo creo que es hace una política que me da mucha pena no que es decidirá si se le ha ocurrido al partido que está al Gobierno yo estoy la oposición tengo que decir que eso está mal simplemente pues porque yo estoy en el otro lado no eso no no de eso da una imagen muy pobre de la política y eso no puede ser

Voz 1515 19:20 no le quiero robar más tiempo porque sé que dentro de unos minutos inaugura este proyecto en en Callao pero sí que quiero preguntarle si hay algo de este proyecto que también les está costando criticas y que además está utilizando a menos de seis meses para las elecciones como arma en campaña si hay algo que hubiese hecho de otra forma si hay algo en lo que entienden lo que se podría mejorar o que hasta ahora se han confundido estoy pensando tal vez en el carril bici o en como se ha comunicado a la ciudadanía hay algo que entienden que se habría podido mejorar de este Madrid centró

Voz 1410 19:54 bueno yo creo que lo importante es a partir de ahora cuando ya empieza eh que veamos qué es lo que deberíamos haber mejorado que nos lo va a decir eso el desarrollo del proyecto no desarrolle el proyecto pues vamos a ver si hay algo que cambiarse de Luque mejorar porque yo lo que quisiera otras lucir es que la actividad política es como la actividad normal la actividad común de todos los días si nosotros en nuestra casa en nuestra profesión diseñamos un proyecto pues estamos absolutamente atentos para ver cuando cuando ese proyecto ejecuta cuando ese proyecto digamos se prueba cuál es el resultado de queda y qué es lo que hay que mejorar por eso yo tengo mucha ilusión con esta comisión que hoy día que es una comisión de seguimiento en la que queremos que haya mucha participación a mí me encantará recibir comentarios a través de de todas las estructuras que tenemos de participación de Madrid decide por supuesto y de todas para para ver qué es lo que hay que mejorar porque seguro que algo hay que mejorar nadie hace las cosas siempre a la primera perfectas no lo importante es hacerlas después ver todo lo que es necesario que el propio desarrollo de nuestro proyecto nos va a ir exigiendo no a mí a digo me gusta mucho pensar que la política es una actividad como otra es una actividad que tiene una gran una gran responsabilidad no porque estamos trabajando en algo de todos trabajamos en algo de todos pues hay que tener todavía más cuidado que Coto trabajamos salvo exclusivamente nuestra profesión no pero aquí estamos rodeados de profesionales hay médicos hay periodistas vosotros también sabéis de vuestra responsabilidad no un médico pues cuando está diseñando una política de salud pues también sabe lo importancia que tiene la trascendencia que tiene tiene que estar constantemente analizando qué resultado da está efectivamente mejorando pues ahí estamos nosotros queremos hacer eso con modestia con prudencia con de verdad mucha mucha actitud de escucha y de servicio no porque no lo olvidemos estamos aquí para hacer la vida mejor de Madrid

Voz 1515 21:54 nosotros en unos minutos hemos invitado también charlaremos con un neumólogo denegó Madrid el neumólogo del Gregorio Marañón para que nos explique también lo hemos hecho muchas veces en el programa desde hace años con esta este espacio que estrenamos con Ecologistas en Acción por eso hoy también queremos que estuviese en el programa con la alcaldesa Juan García IU felicitarla por algo en lo que nosotros también creemos mucho en la radio en Radio Madrid en la Cadena SER la memoria histórica esta semana el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobado ese museo por la memoria en Peer once y diez ayer nos acompañaba José María Uría de la Fundación Anastasio de gracia que él estaba feliz porque al final algo como este espacio de Robert Capa que hubo un tiempo en el que pensábamos que iba a terminar siendo demolido nos temimos eso bueno pues finalmente

Voz 1410 22:39 se va a proteger no sé qué

Voz 1515 22:41 va a pasar durante los próximos meses señora Carmena sí quiero recordar lo que ocurrió hace tres años y medio que fue un movimiento ilusionante en el que se embarcaron muchos artistas creadores lo hicieron canciones viñetas cree que va a poder volver a pasar no teme que este Madrid Central enturbie eso

Voz 1410 23:03 no no no sé yo pienso que es una medida positiva muy buena necesaria hay que va a hacer que sea un elemento de ilusión no pero pero fíjate quería comentar algo que yo creo que es interesante y es que cuando tú hablas de lo importancia de la memoria no yo vuelvo a insistir ahora en que ahora mismo celebramos los cien años de la hemeroteca no la hemeroteca de Madrid tiene la mejor eh el el mejor seguimiento de del todo lo que pasó en la Guerra Civil en los dos lados esos fue porque unos y otros de las personas que formaban parte de la hemeroteca tanto el presidente como el secretario cada uno le tocó estar en un lado de la conciencia de la contienda terrible nuestra guerra civil pero cada uno fue responsable cada uno guardó los periódicos gracias a eso ahora mismo la Biblioteca tenemos la mejor trascripción de todos los periódicos de la Guerra Civil en los dos bandos no yo creo que eso es una imagen muy hermosa de lo que debe ser la memoria y que debe ser una ciudad alcaldesa aquí no queremos que llegue tarde al acto quedan

Voz 1515 24:02 quince minutos a anunciar quién va a estar aquí porque al final muchas veces la vida es un regreso a muchas cosas Ketama ha vuelto no sé si lo sabe pues Antonio Carmona se va a sentar también dentro de unos minutos con nosotros para todos los madrileños que paseen por aquí XXXI de la Gran Vía Nos va a cantar alguno de los grandes temas que han hecho de Ketama durante treinta años una banda histórica Manuela Carmena gracias gracias gracias

