La Ventana desde Santander: "El Centro Botín es la unión del arte, la cultura y la educación"

Voz 0313 00:00 hola buenas tardes es si hoy nos preguntaran a cualquiera de nosotros que cuadro serviría para simbolizar lo que ocurre ya no sólo en España sino en buena parte del mundo creo que el duelo a garrotazos de Goya sería seguramente uno de los más votados dos hombres hundidos en el barro hasta las rodillas a ese como si no vieron mañana y que se siguen hundiendo pero que se continúan dando después nos preguntaran cuál podría ser el antídoto o el remedio ante esa epidemia general de de gritos de de conflictos de odio de mal rollo a muchos niveles

Voz 0313 00:31 cuál sería la respuesta yo creo que la respuesta al menos sobre el papel es bastante sencilla el antídoto a todo eso es más educación y más cultura porque eso te da empatía que ayuda a ponerte en el lugar del otro te da resiliencia te transmite respeto y tolerancia te abre la mente con la creatividad te vuelve una persona sensible amante de los detalles de los de los matices todo eso que hoy echamos en falta en el gran circo de nuestra vida pública bueno de nuestra vida privada también a veces todo eso está en la cultura en el arte por ejemplo hoy les hablamos ese Santander estamos en el Centro Botín al borde del mar limitado invitado un paisaje urbano y natural de esos que que te cae la baba uno de esos escenarios que los curse suelen definir como marco incomparable pero tienen razón porque es verdad que lo ese estamos aquí en busca de esa huella tan íntima hay tan profunda que no puede dejar la cultura ya hemos venido aquí para que la gente conozca en Cantabria ya lo sabéis es obra conozca la existencia de este equipamiento tan singular porqué en España en España tenemos proyectos brillantes como este ya lo creo que tenemos en cultura en ciencia en investigación en deporte en un montón de cosas pero demasiado a menudo nos empeñamos en darles cancha a los que justamente van en dirección contraria a los gritó pones a los radicales de todo tipo a los Follonero a los que construyen poco destruyen mucho bueno pues hoy no esta tarde desde el Centro Botín de Santander de verdad viva Alarte viva la cultura Iribar a Radio bienvenidos a La Ventana

Voz 1 02:11 estás India donde que la eh ahora

Voz 3 03:53 a Isaías Lafuente buenas tardes compañeros te has bienvenida a Santander bienvenido de la venta muchas gracias

Voz 0827 04:02 que me encanta soy vecino sólo te quiere decir que está acabando el año en el último año me ha llevado a León a Valladolid a Burgos ya Santander Palencia es justo lo que queda en medio a ver si algún día

Voz 0313 04:19 bueno este mundo raro en Erice se local está muy bien lo cantan muy bien los secretos indicaron

Voz 0749 04:24 el equilibrio o o la suerte

Voz 0313 04:27 pero la decisión de cada uno está en poder elegir porque caminó transita vamos yo creo que esta tarde voy a poner el acento otra vez y una de nuestras invitadas no me dejará mentir estamos aquí para que se conozca en el resto del país que hay historias que merecen mucho la pena ser contadas y esta fiesta

Voz 0827 04:41 es una desgastada sitio donde vamos en sí señor teorías que son dignas de ser contadas que a veces la agenda lo que llamamos cursi mente la agenda informativa pues eh nos arrastra no por cierto en la semana del EGM me estoy encontrando aquí con un montón de oyentes algunas muy jóvenes hay relevo

Voz 0313 04:59 hay hay relevo generacional si cuántos años tenéis

Voz 4 05:03 nueve nueve vele años

Voz 0827 05:06 nueve jueves siete eso es el futuro lo demás son tonterías están mirando con cara de decir a ver este señor que hace así que el lunes FETE Francino que nos estamos jugando el futuro aquí

Voz 0313 05:14 bueno nosotros para para que nos ayuden a lucir unos tenemos en esta primera hora de programa a un tridente de lujo para hablar de lo que se hace en este centro Botín que no solo un centro de exposiciones que ya está muy bien que no sólo una gran galería de arte que es mucho más que es la prueba del nueve de que el arte puede servir también como elemento transformador del urbanismo de las ciudades como es este caso para llevar adelante proyectos que tienen que ver con eso de los valores y la inteligencia emocional que al final es que nos define el futuro como como pero zonas Fátima Sánchez buenas tardes bienvenida Fátima es directora ejecutiva del Centro Botín Begoña Guerricaechevarría buenas tardes

Voz 1917 05:50 buenas tardes Begoña es directora de operaciones

Voz 0313 05:53 de operaciones de Artes Plásticas ILD no me dejará mentir Nos conocimos hace unos meses eso no pasa nada porque lo conozcan los los oyentes de La Ventana después de una visita que nos hizo muy pormenorizada por este centro de dije oye deberíamos venir aquí hacer un programa de radio para contarle a la gente lo que se cuece hombre de palabra soy eh hombre de palabras hoy te lo debemos en parte a ti

Voz 1917 06:14 además yo en principio sólo hable desde el centro de las exposiciones pero parece que que algo te transmití porque empezar con los secretos es tener ya rendida

Voz 0313 06:26 suelo estar veinte por y hoy nos acompaña también nuestro prescriptor de La Ventana del Arte y arquitecto también Miquel del Pozo buenas tardes amigo bona tarda Michel qué tal empecemos por el continente y luego vamos con el con el contenido porque tú no cedidas este edificio de Renzo Piano medias no sabías cómo se había integrado en el en el en el paisaje de de la ciudad tu primera impresión así a bote pronto cuáles

Voz 1590 06:46 impresionan si no te gusta lo puedes decir no es cierto

Voz 0313 06:49 además hay gente había gente en Santander al que al principio no les gustaba como el Guggenheim Bilbao porque todos los cambios y transformaciones necesitan su tiempo su su digestión para ser aceptado

Voz 1590 06:58 claro yo hace mucho estuve en Santander no no recuerdo cómo era esto antes

Voz 0313 07:01 yo sí cuando había una gasolinera abajo en una carretera que cruzaba por aquí el parque estaba un pelín más deteriorado de lo que está ahora verdad los jardines Pereda y todo eso era era distinto y yo no diré más pero era dice

Voz 3 07:14 es verdad que tengo era diferente en la llegada hoy ha sido real

Voz 1590 07:17 gente maravillosa porque más que un edificio la primera impresión es que es una plaza es una plaza abierta al mar porque el edificio está suspendido el edificio estaba como algo así como las copas de un árbol está sobre unos pilares Itu cuando vienes desde la ciudad ves como la plaza pasa

Voz 0313 07:30 debajo del edificio tienes el mar la visión

Voz 1590 07:32 no aprecia un espacio público o maravilloso pero es que el propio edificio mirador pero lo hemos estado visitando esta mañana está lleno de terrazas de pasarelas que miran que ofrecen vistas hacia el mar pero también hacia la ciudad claro es un edificio extraordinario hiló el interior bueno aquí donde estamos una auténtica ventana hacia hacia el paisaje decides son casi dos ojos que miran hacia hacia el país

Voz 0827 07:54 era bien del todo ya con esta gente ni te cuento

Voz 3 07:59 con el contenido del proyecto es puro arte

Voz 0313 08:02 Fátima doscientos veintitantos mil visitantes en el primer año y medio de existencia de este centro ya sé que no se emite todo por la cantidad pero entra dentro de lo de lo previsto de los cálculos se queda corto o ha sobrepasado

Voz 1917 08:14 no la verdad es que siempre pensamos en en la calidad no en la calidad de lo que ofrecíamos y en y en que la gente que viniera disfrutar al máximo de esto no teníamos previsiones cerradas pero es verdad que que estamos contentísimos con el resultado y sobre todo por el compromiso de la gente con el espacio es decir porque han venido verdaderamente a a ser valientes y a participar en nuestras actividades en nuestras exposiciones en bueno pues a pone a jugársela en el Centro Botín

Voz 0313 08:36 también me gustaría que contara sólo a los oyentes de La Ventana los de toda España cuál sería el el el valor añadido o el o el elemento diferencial que le da valor a este centro Botín como como lo llamamos esto como laboratorio de creatividad entre otras cosas

Voz 1917 08:49 pues sí el el centro o tienes un centro de arte en un centro de arte que lo que quiere es ofrecer una mirada innovadora original al mundo del arte pero tiene también una misión social como corresponde a un centro que es el proyecto más importante de una fundación la Fundación Botín por tanto esa misión social es desarrollar la creatividad de todas las personas de todos los públicos a través de las artes

Voz 0313 09:10 pero este centro marca una diferencia no un punto de inflexión en la filosofía de la de la fundación que lleva un montón de años de de existencia no si realmente la Fundación llegaba

Voz 1917 09:17 últimos quince años los últimos treinta trabajando en arte y cultura los últimos quince en un programa de educación que llevaba a los colegios la inteligencia emocional y la creatividad y el centro Botines la unión de las áreas de arte cultura y educación es la idea decir que empezabas al principio hablando de la importancia que tiene la cultura en nuestra vida cotidiana en el desarrollo de nuestra

Voz 0313 09:38 vamos a enlazar esta reflexión de de Fátima con un trabajo de nuestro compañero de CERMI Mir de Radio Santander porque es verdad que este centro es efectivamente un espacio de referencia en la educación del arte eso por encima de todo no alumnos de tercero de la ESO del Colegio Puente del astillero aquí en en Cantabria han recorrido la exposición entre espacios de la escultora Cristina Iglesias son una veintena de chavales chicos de chicas que participan en un proyecto llamado reflejara un proyecto con el que la Fundación Botín está demostrando y eso es muy importante que el estímulo de la de la inteligencia emocional lo que hace es incrementar la creatividad y favorecer por ejemplo la empatía algo que en los tiempos que corren sinceramente me parece muy muy necesario

Voz 5 10:20 bueno vamos a ir entrando en esta obra pero es una obra delicada

Voz 0268 10:24 tenemos que ir entrando poco se pocos vale entre esos bien

Voz 0628 10:27 de chicos y chicas están a punto de meterse en el espacio creado por la escultora Cristina Iglesias se sitúan ante un cubo de color verde forrado de un cristal en el que se refleja la imagen de estos adolescentes de catorce y quince años

Voz 6 10:45 han trabajado emocional han tomado como punto de parte

Voz 0628 10:54 pida un lugar especial para ellos para que cada chico cada chica abra la puerta que le permita ser menos retraído que le permita a tolerar la crítica o que le permita ser más permeable al qué dirán

Voz 7 11:06 Montse Aguer que ellos hagan un espacio especial para todos los aunque sea eso sobretodo agradable intentemos pero para todos que sea como como un refugio por así decirlo

Voz 0313 11:17 la Tiziano hay Paula ponen palabras a su

Voz 0628 11:19 los miedos cada minuto que pasa ese miedo es más pasado que presente

Voz 0268 11:24 yo les expreso pero cuando tengo mucha mucha confianza porque tengo miedo a que me hagan daño o expresa mi sentimientos y ha pues aquí una mención entonces me cuesta mucho para expresar lo que siento cuando cuando me encierro en un sitio aislada

Voz 8 11:43 es decir lo que me gusta

Voz 0628 11:51 el proceso creativo para expresar emociones y sentimientos empieza en su cuarto o en una playa de Brasil en el caso decisión ha porque su madre nació en aquel país Ángel se siente seguro en el parque al que iba de niño con sus abuelos

Voz 0268 12:04 era un lugar que a mí me gusta mucho recordaba mucho en familia y todo pues lo hecho sinvergüenza Mi zona era como un parque que vaya de pequeños siempre y hace mucho que no ahí cuando ha ido exaltado con nostalgia cuando Homs cuando iba con mis abuelos y todo

Voz 9 12:17 una pista de pádel le permitió a Diego conocer gente ampliar su grupo de amigos no tenía tanta tantas amistades I am abrió una una puerta para conocer a más gente en ese lugar real o imaginario cada chico ha modelado plastilina para crear objetos que siempre están ahí en los

Voz 0628 12:35 buenos y en los malos momentos objetos que después han tenido que compartir con sus compañeros en clase Paula por ejemplo ha creado un móvil y un alto

Voz 0268 12:42 me siento segura y el móvil es con lo que por así decirlo me me pasó como a otro mundo con la música también porque empieza a escucharlo ya es como si no estuviera aquí

Voz 0628 12:53 los primeros sorprendidos con el resultado de la experiencia son ellos

Voz 10 12:57 te das cuenta de que sepan los demás lo que siente eso es lo que te pasa a veces no

Voz 0268 13:01 tan malo que por ejemplo yo analizo lo había dicho antes Circus con esto suele decir

Voz 0628 13:06 los resultados del proyecto de inteligencia emocional y social ponen de relieve que aumentan los alumnos que logran identificar sus emociones

Voz 0313 13:14 la creatividad del alumnado mejora también

Voz 0628 13:16 hace más de un quince por ciento y aprenden a conocerse y a convivir con la opinión que los demás tienen de ellos

Voz 0268 13:23 imagínate que haces algo Portillo que les gusta si te gusta tu tienes que sentir como con lo que has hecho tú no con lo que piensen los demás José de una obra de saber qué piensa la gente Seix vidas diferentes y tal me gustaría saber eso los comentarios pueden pues como dañar pero en este caso me daría igual porque María gracias a él que si me gusta tendría que haber Augusto me gustaría saber lo que opinan los temas pero hoy cual que saben los buenos plasmando tampoco mi infinita de Adrián con las criticas aprendemos de los fallos pero sí sí

Voz 0628 14:00 chicos y chicas que crecen desde el punto de vista emocional y que gracias a este proyecto que combina arte y emociones en el aula

Voz 11 14:06 vuelven a activar su imaginación y su capacidad creativa esa que todos todos tenemos desde bien pequeñitos porque la imaginación no está no está centrada no no no se cierran tanto los mayores a mí a Camps creciendo próximos tenemos como más parapetos no para a la hora de de de expresar nuestra imaginación no detenerla

Voz 3 14:28 no yo acabo de escuchar en este reportaje

Voz 0313 14:40 es fantástico conceptos que aparecen casi mágicos y los vinculamos Alarte no e imaginación abierta eso más a menos puede sonar pero escuchado aprender a tolerar la crítica

Voz 4 14:52 ser permeable

Voz 0313 14:55 a lo que dicen los demás por lo tanto receptivo a va cambios de opinión no de o de lo que sea eh esto parece magia Nikkei reaccionó con el arte pero no es así de hecho en Canadá eso lo sabes tú empieza a haber doctores que recetan cuando alguien está enfermo pero enfermo de verdad Tica es por un lado visitas a museos por otro osea es está medida está metido el efecto no el efecto positivo

Voz 1590 15:17 en efecto positivo desde esa mirada de lo y a través de Alarte nosotros que podemos ver el mundo a través de otros ojos de los ojos de la artista que es lo que comentaban ellos ver otra visión al cuando estamos dando una obra de arte estamos viendo aquello que se había imaginado el artista eso de alguna forma nos conforta con con cosas de nosotros mismos pero también con nuestro pasado el arte es portador de un conjunto de preocupaciones la Tetuán la historia que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia te pueden hacer uso de eso o no hacer uso de eso sería absurdo sería como no quiere utilizar que alguien inventó la rueda si Check y reflexionó sobre las pasiones humanas vamos a leer a ver qué nos dice si la música de Bach nos puede ayudar en el momento que de duelo que ha muerto un ser querido por qué no vamos a aprovechar a Bach porque no vamos a utilizar el arte sin Miguel Ángel dibujo en sus dibujos ya habló de la pulsión erótica vamos a ver qué tiene que decirnos Miguel Ángel para también ver nosotros mismos esos sentimientos que tenemos a través del arte vemos como otros vivieron sensaciones muy similares a las que nosotros vivimos de eso una visita a un museo puede ser una visita transporte

Voz 0827 16:17 adora lo que pasa es que durante mucho tiempo hemos estudiado más arte

Voz 1590 16:20 es que visto Art si es verdad estudiado más los

Voz 3 16:23 datos los es como la filosofía hacía igual

Voz 1917 16:25 todo vivido la dinero el arte en el arte nace de un artista una emoción provoca una emoción en el espectador con lo cual esa conexión emocional es la que puede hacerte impulsar después coacción y moverte hacer hacer más creativos a solucionar

Voz 0313 16:39 hablando de emociones Begoña fíjate en estos cuatro minutos que nos ha resumido Fermín que ha sido una píldora como un chute fantástico tenemos ya una idea bastante aproximada pero una persona adulta que ve a diario o muy a menudo el trasiego de esos chavales que están ahí con su mirada con su sorpresa con sus salidas y tal como se le queda el cuerpo a una

Voz 1917 16:56 bueno pues para mí que os voy a decir yo lo sabes porque porque comentamos cuando cuando Ministerio llevó la Fundación muchísimos años llegar al Centro Botín que el Centro Botín sea una realidad ha sido un crecimiento progresivo y todo esto ha estado hoy hemos tenido además una reunión sobre y o sea no es algo que surge y vamos a hacer un edificio y vamos a hacer exposiciones que en las veníamos haciendo

Voz 0313 17:21 que está muy bien que está bien sino que

Voz 1917 17:23 se hacen exposiciones porque hay algo más detrás real no sólo son exposiciones es por supuesto en las artes visuales son muy importantes en el centro Botín pero alrededor hay mucho más si alrededor hay todo eso que queremos decir y todo eso que queremos que queremos transmitir es una satisfacción grandísima cuando estamos en esas oficinas quedan que dan a los jardines si vemos por esas escaleras llegar a los grupos llegar sobretodo llegar sobre todo a a los grupos que decimos escolares bueno aunque ya ya no son tan centrados en escolares sino que ese aprendizaje ya se ha abierto que es lo que nos ha permitido el Centro Botín a distintos ámbitos de en todos las tanto de edades como como de profesiones en pues todavía después de un año y pico décimos mira mira mira venía un grupo de niños muy pequeños mira qué bien vienen acompañados vienen dentro de reflejar que viene pues para nosotros todo sigue siendo todavía una emoción

Voz 0313 18:18 un espectador educado puede llegar a ser un buen creador ayuda eso

Voz 1917 18:22 bueno pero puede ser un buen creador en su día a día quizá no sea un artista porque no necesita ser artista nosotros un poco en todo el tema de los talleres y de las actividades de todo lo que proponemos para para estar más vinculados no solo con las exposiciones sino al disfrute de esas exposiciones al aprendizaje de lo que nos puede ofrecer lo que no queremos es formar mi músico

Voz 3 18:48 a mí pintores ni luego si surgen bienvenidos

Voz 1917 18:50 bienvenido sea pero nosotros lo que queremos es esa chispa ese ese acercarte a una exposición ese disfrutar de la música cuestión arte que uf qué bien me lo he pasado qué bien me lo he pasado en este taller de profundización

Voz 0827 19:04 vez ya mañana apoya ir a otra cosa no solamente voy a ir sino voy a llevar a mis padres

Voz 3 19:08 yo creo que el gran salto que producen estos Mon

Voz 0827 19:11 vientos este durante una etapa de la historia han sido los maestros los padres las madres los que han llevado de la mano a los niños no yo creo que es un niño ve un espacio como éste de una exposición ahora pensando en las palabras digo es que hemos tenido más imposiciones que exposiciones nuestra vida y seguramente eso nuestra trastorna un poco no que sean los propios niños los que digan a sus padres vamos a ver esto de interés ahí ese es el salto no

Voz 1917 19:34 la programación que hacemos muchas veces es para niños acompañados de adultos claro es decir lo lo expresamos así explícitamente es decir es un sitio que nos ha dado la oportunidad de programar muchos más públicos con muchas más Artes muchos más formatos de tal forma que todos los que vienen puedan encontrar su camino dentro del Centro Botín eligiendo a qué vienen cómo van profundizando y además desde luego creo que lo que ayuda decías y puede ser un espectador educado mejor creador sin duda es decir con una creatividad cotidiana que es la que nos ayuda a solucionar problemas el el arte lo que hace es verdaderamente darte una nueva mirada la creatividad empieza por mirar a las cosas que tienes a tu alrededor de forma diferente en un sitio como Méndez Díaz de Mikel lo que es está psicológicamente protegido es seguro tu Aquino arriesgas y sin embargo te da lo que decían los chavales una apertura a arriesgar te como decía a ser valiente iba a poder después en tu vida diaria asumir otros cambios

Voz 0313 20:29 qué les ha hablado del continente antes lo que creo que abres el contenido de lo que has visto todo

Voz 1590 20:33 en una entrevista al profesor don Beach es uno de los mejores divulgadores de Historia del Arte le preguntaron directamente los cuadros nos enseñan a ver el contexto sí dice Si usted pasa una hora dos en un museo al salir El Mundo se ha transformado es decir el mundo Evidentemente Nos ha transformado al mundo la da igual si tú vas a un museo un centro comercial pero sitúa son museo lo que se ha transformado es tu mirada tu mirada cambiado y cuando sales del museo ves el mundo distinto y esto es lo que hay que reivindicar y creo que la Fundación lo están haciendo muy bien

Voz 0313 21:01 has visto hoy aquí he visto

Voz 1590 21:03 todo a todas las exposiciones que tienen destaque ha oído a la grabación de Cristina Iglesias que es maravilloso sea que hay unos espacios recomienda hay que verla con calma porque hay que entrar puedes entrar en las en las distintas piezas y cada una de crea una atmósfera y una sensación maravillosa pero yo quería destacar porque me ha gustado mucho una exposición que tienen de retratos que no es que es una exposición porque es una habitación es pequeñita hay cuatro ocho pinturas creo lo digo bien ocho pinturas sobre retratos con uno que es un creador de máscaras que es de José Gutiérrez Solana que han me gusta mucho la idea porque son retratos pero tiene si el creador de máscaras va al final todos llevamos una máscara cero un retrato buenos hacemos un retrato también pasábamos queremos dar una imagen entonces como son Di cientos pintores ves como los distintos artistas han tratado este tema ya hay algunas obras realmente maravillosas hay un autorretrato de Francis Bacon de un momento muy difícil de su vida cuando su pareja se había suicidado Yves que allí no te intenta transmitir su apariencia física sino su estado interior emocional ves el el la turbación que tiene él en ese momento pero te lo transmite a través del aspecto de la carne de cómo la carnes eh se transforma eh creo que vale vale la pena hacer esa pequeña visita además es que es es una habitación de verdad pero me quedé allí entusiasmado hemos estaba con Begoña que además no ha comentado todos los retratos a que era un retrato de su madre de Francisco Rodríguez a mí

Voz 1917 22:24 Pancho Cossío que

Voz 1590 22:26 decía que sólo sólo se puede retratar a alguien que conoces mucho y es verdad porque es cuando realmente consigues a ir más allá de la apariencia de de de de las

Voz 10 22:35 Beto físico hay que explicar a las nuevas generaciones que hubo selfies antes de que achacan selfies los autorretratos Las Meninas sería un gran selfie en

Voz 0313 22:47 en esto de la capacidad de sorpresa y el cambio de mirada del arte yo recuerdo hace unos meses cuando estuvo aquí en el centro Botín con con Begoña me gustaron muchas cosas me interesaron otras tantas Juan Muñoz el bueno pero una obra de un artista libanesa Mona Khatun creo recordar que se llamaba dices mira unas piezas de cerámica en una mesa que que que colorido qué qué fuerza tiene joder qué fuerza eran vaciados de granadas de mano lo cuando miraba es cuando cuando profundizar más en el en el significado real de la obra te quedabas Un la sorpresa también forma parte de ese cambio de mirada no

Voz 1917 23:20 por supuesto muy bueno en nosotros y que que percibimos y además en eso también hacemos mucho hincapié en la necesidad por una parte tienes la sorpresa pero por otra parte tienes la necesidad de de dar algunas pinceladas un poco tu hablabas que que han desigual en andó las visitas era dar datos el artista el el año en que lo primero la fecha no eso es para nosotros no es lo importante lo importante es que dar unas pinceladas que que te acerquen a Caixa a esa obra te acerquen a ese momento lo que la artista quiere expresar pero también tú estés abierto como lo interpretas como lo puedes ver di un poco en esa línea también no sólo son las exposiciones osea no sólo está esa parte que es que es la obra que está sino también todo lo que alrededor han real alrededor hacemos las visitas comentadas lo está en las la a la carta La

Voz 3 24:16 cómo planteamos ese acercamiento del público vivos y que no hay carteles sugiere lo que lo que le da entender tan potentes que te en cante algo no hay una hoja de ruta decir esto tiene que sugerir tal sentido no no no no

Voz 0313 24:33 pero estamos debido ya hemos crecido muchos muchos años con este decir porque hasta pintura

Voz 12 24:38 yo no lo entiendo es que no es que no es que el arte abstracto

Voz 0313 24:42 no no no no no me dice nada no

Voz 13 24:44 yo era precisamente por este pudor por este deporte

Voz 0313 24:46 te prejuicio por cierto hablando de decir bueno hablan de prejuicios y por qué no estamos en un centro de arte que hace más cosas yo he estado repasando esta mañana dices a museos España museos más visitados los obvio sobre todo mundo Sofía entre los seis más visitados

Voz 12 25:05 en el del campo del Barça

Voz 0313 25:09 el de Santiago Bernabéu lo digo porque está bien porque eso también forma parte de nuestro dibujo como país como sociedad y con la que tenemos con la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu hoy también en La Ventana dentro de unos minutos junto a Alarte hablaremos también de este asunto

Voz 0313 26:48 faltan veintitrés minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana hoy desde el Centro Botín en Santander estamos frente al mar estamos en primera línea de costa lo dicho la obligue programa ni un paisaje fantástico magnífico pero hay amigos y amigas en primera línea de mar en la costa se por hacer muchas cosas y no todas hermosas precisamente ese es el centro de nuestra polémica

Voz 15 27:15 Isaías las bueno pues en una polémica nos lleva al borde

Voz 0827 27:19 el pero a unos kilómetros porque el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno valenciano a derribar dos grandes rascacielos de veintidós plantas en la ciudad de Benidorm cuyos umbrales precisamente están lamiendo el mar no hay que ser especialista en urbanismo ni en costas para intuir viendo las imágenes que vemos en la prensa que esas torres gemelas son un verdadero despropósito ahora el Supremo dice que el despropósito es además ilegal la noticia evidencia un puñado de cosas Francino y cada una daría para alimentar una polémica la primera que en España tardamos más en dictar sentencias que en construir rascacielos la segunda que en todos los niveles hemos tenido en España responsables públicos que o eran unos ineptos o eran directamente unos corruptos y la tercera la más preocupante que poco importa quién sea ahora el responsable del desaguisado porque al final siempre pagan los mismos en este caso a los ciudadanos valencianos les espera una factura de cien millones de euros en indemnizaciones más lo que les cueste la demolición de lo que nunca debió construirse que además tienen que ser una demolición de precisión precisamente por estar al lado del marzo bueno como dijo el presidente Francisco Camps presidente del Gobierno valenciano que autorizó esta ilegalidad

Voz 16 28:29 lo suyo no fueron sólo tres trajes

Voz 0313 28:34 hoy tenemos un arquitecto aquí en La Ventana ventana voy a apelar a esos conocimientos para hablar de esto pero antes entrar estado revisando a ver si existía algún algún dato alguna cifra global sobre edificios que estén en España en primera línea de costa de forma ilegal y que por lo tanto sean susceptibles de ser demolidos no existe Oyón encontrado una cifra concreta porque como las competencias están repartidas entre ayuntamientos comunidades y demás pero sólo en la provincia de Alí cante que es donde se se radica esta sentencia del Supremo habría cinco mil familias afectadas sólo en viviendas particulares que se construyeron en lugar de forma absolutamente ilegal osea tenemos un pufo urbanístico secular en España que yo creo que tiene señor arquitecto dificilísima resolución en la práctica porque además es muy curioso la denuncia contra estas dos torres la presentaron los dueños de otras torres porque les tapaba la vista

Voz 0827 29:25 la Paradise

Voz 0313 29:27 es complicado escondió es complicado o no tiene solución directamente

Voz 1590 29:31 no claro a ver al final el problema estas torres es que tuvieron

Voz 10 29:33 licencia yo vino licencia son del siglo XXI eh porque quizás sí mucho sí

Voz 3 29:37 pues muchas cosas antes y algunas han prescrito

Voz 1590 29:43 hay evidentemente la la costa es de todos pero claro si le dieran licencia en dos mil cinco en dos mil cinco es eso es lo complejo caros nosotros como sociedad podemos decidir incluso si queremos construir dentro del Mar no es que necesitamos eh estamos una ciudad en Tokio en construido a en Japón rangos de un aeropuerto en el mar por falta de espacio decidimos que construimos en el mar lo hicimos como sociedad Se regula la ley luego arquitecto lo hace el propio es algo que beneficia a todos el problema aquí es que vemos

Voz 0313 30:11 seguro que

Voz 1590 30:12 a los beneficios económicos de unos pocos él hacer esas torres y dar permiso y en cambio era o perjuicio para para todos porque estamos perdiendo una parte de Costa

Voz 10 30:21 son persona es la es la arquitectura entre veinte siempre hay esta lucha de intereses

Voz 1590 30:24 espero tiene algo de cultural arquitectura también obtiene mucho algo de cultura debería tenerla la buena arquitectura sin duda lo que pasa que Gable llamamos a todos legábamos arquitectura cualquier cosa construida la llamamos arquitectura y quizá no todo lo construido es es arquitectura

Voz 0313 30:39 habéis hecho o tenéis previsto hacer en el Centro Botín algún tipo de taller exposición seminario Congreso conferencia que tenga que ver con esta colisión entre arquitectura urbanismo cosas hermosas se cosas nefastas o todavía no está en la agenda eso

Voz 1917 30:53 bueno sí tenemos una parte de una de las Artes que trabajamos obviamente es el espacio que en el que está nuestro contenido es el es la arquitectura es el propio edificio de momento lo que vamos haciendo es trabajando los espacios del Centro Botín a través de talla

Voz 17 31:05 si eres de de reuniones de

Voz 1917 31:07 eh ciclos etc donde donde hablamos de este espacio de este continente que por otra parte es absolutamente cultura es decir todo lo que hacemos se hace de la forma Axencia gracias a esas conversaciones entre Renzo Piano el quite

Voz 0313 31:20 es Emilio Botín anterior presidente de la FIA

Voz 1917 31:23 nación Botín donde deciden cuál es el mejor continente para el proyecto que la fundación quiere impulsar y desarrollar y consolidar

Voz 1590 31:30 no es que la arquitectura siempre nos propone una forma de vivir una forma de relacionarnos entre nosotros y con el paisaje este edificio propone una forma de la ciudad de dividir su relación con el con el Paisaje con el espacio público las torres de Benidorm es otra forma de vivir de sentir la ciudad y el paisaje hay que decidir cuál de las dos queremos por cuál de las dos luchó

Voz 0313 31:48 muchas torres de Benidorm ya que estamos hablando de arte no sería encontrar en la categoría de arte pobre del arte feo es un truno directamente a la categoría de tres años no

Voz 0827 31:56 pero yo creo que más que nada por su ubicación ubicación si son buenas

Voz 1590 32:00 a los que pueden a la paradoja quiero decir algún vecino

Voz 0827 32:03 está ya empezando a provocar para que no derriben las torres lo que dicen es hombre si seguimos las normas urbanísticas a lo mejor después de la demolición construimos estas mismas torres diez metros más para allá con lo cual cumplíamos la ley no pero yo es que creo que a veces las leyes no son excesivamente estrictas no se hacen efectivamente como tú has dicho desde el pacto Ciudadanos es decir qué es lo que queremos hacer con con este espacio pero sobre todo lo que no se puede hacer es vulnerar la ley es decir si la ley existe pues la ley hay que cumplirla yo creo que la arquitectura que efectivamente es un arte cuando es arte bueno es que toca lo más sagrado que es la naturaleza es decir es que queda deberá modificar la naturaleza y este es un asunto muy serio

Voz 0313 32:41 me estoy acordando esas ideas me estoy acordando del Algarrobico Algarrobico que yo sepa en el Cabo de Gata que tiene sentencias contra sentencias para ser demolido para no en parte totalmente hay sigue que yo sepa no ha tocado tocaban una teja del del del macro edificios

Voz 1590 32:55 Nos ha faltado mucha sensibilidad con el paisaje pero este país a lo largo de la historia

Voz 0313 33:00 bueno siempre nos quedará el fútbol

Voz 1 33:04 aprende a todo

Voz 3 34:03 te grande Calamaro el otro día recuerda que con todo el folclore

Voz 0313 34:06 latido de la final de la Copa Libertadores entre entre Boca y River escuchamos la un fragmento de la canción que compuso en honor de de Maradona tiene esta otra hermosísima de del estadio Azteca hay un follón desde ayer

Voz 4 34:19 hay un hay un tráfico de llamadas de de de

Voz 0313 34:23 de todo con esta decisión realmente insólita de que el próximo día nueve la final las el partido de vuelta de la de la Copa Libertadores entre Boca y Rivero haya jugarse finalmente en el Santiago Bernabéu hoy desde aquí desde Santander o en cualquier punto de España creo que es noticia y es muy interesante hablar

Voz 3 34:38 con algún argentino no sé si de Boca River o de otro equipo da igual he preguntarle cómo lo ve como conté

Voz 0313 34:44 templa lo que sucede desde la distancia en su país si Bildu

Voz 3 34:48 domingo al campo nosotros hemos invitado a Mateo monasterio Mateo buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás

Voz 0313 34:59 Mateo lleva dieciocho años en en España de hecho actualmente trabaja en la comunicación de la Mancomunidad de los valles pasó ciegos excompañeros colegas es es periodista de San Lorenzo de Almagro no acabó de cómo seguido hará pensarse bueno trabajo

Voz 13 35:11 tropa Acción Local de vallas paseo si soy de San Lorenzo alma de estos algo que ver con lo que se nace no

Voz 3 35:16 elegir eh lamentablemente no es que tú dices un día un tío te convence vas a ser de boca vas a ser River vas a ser de Rácing incluso que hay gente muy desgraciado en la vida eh ustedes pero a mí me toco Jonas así de San Lorenzo y bueno hasta hasta

Voz 0313 35:31 que me vayan aquí vamos hoy en qué momento tú llevas muchos años aquí en en España en qué momento como como como la novela Vargas Llosa en qué momento se jodió el Perú en qué momento el fútbol en Argentina dejó de ser una misión imposible para ir al estadio para llevar a los chavales para para ir a disfrutar de una tarde de fútbol convirtió en lo que es hoy muchas veces

Voz 13 35:50 bueno yo iba en la época del de los noventa cuando estoy

Voz 0313 35:52 en en en Buenos Aires a ver algún partido eh

Voz 13 35:55 así en La Pampa en la provincia La Pampa en en en el centro del país y estudio en Buenos Aires en la época el noventa así que vamos con algunos amigos segundo la cancha y todavía bueno se podía ir a la cancha se podía compartir un un un rato en Familia con amistad además

Voz 0313 36:09 sí

Voz 13 36:10 pero como ha por teléfono con Manu vuestro productor también es un reflejo de cómo ha ido evolucionando la la sociedad argentina suelen este sobre todo en este apartado de de la violencia no cómo ha ido creciendo la violencia en la calle como sensibilizado con la crisis económica que azota o las últimas décadas El País también eso se traslada pues no solamente al fútbol sino también a otros ámbitos no el fútbol como es el gran reflejo de Argentina el gran escaparate por donde hay que mirarse y pues no ha sido ajeno a esta a esta evolución no ir poco a poco ha ido evolucionando hasta lo que hemos visto recientemente que que la verdad que da vergüenza

Voz 0313 36:44 cómo lo vives te quería preguntar qué es vergüenza desasosiego

Voz 13 36:47 que son son sentimientos encontrados no porque tú dices que no puedas ir a ver un partido de fútbol que estamos hablando de deportes que no estamos hablando

Voz 0749 36:55 en de nada extraordinario

Voz 13 36:57 yo es un deporte hay unos valores detrás del deporte cuando somos un deporte se transmiten unos valores no intentamos inculcar unos valores a las a las nuevas sociedad a los nuevos niños que ven el nuevo generaciones no todo eso

Voz 0313 37:11 pues un poco fuera de contexto cuando pasan estas cosas no estos estos hechos violentos hace unos

Voz 13 37:17 es años vino mi mi para visitarme con mis dos hermanos el pequeño que es portero

Voz 0313 37:22 sí

Voz 13 37:23 pues quien quiso ir a ver al Racing de Santander y cuando volvieron a casa lo bueno qué tal el cantante fue alucinados con que no alambrada lo primero la después como mi padre les había comprado a pie de campo

Voz 0313 37:35 labrada claro un avión Alhambra Ana

Voz 13 37:37 que separar a la a la grada a la hinchada del jugador no eso fue la primera sorpresa que tuvieron y lo segundo de estar a una distancia de tres metros de del jugador casi tocarle que no hubiera nada que interpusiera de por medio entonces me acuerdo que aquella noche la escena

Voz 0749 37:54 fue un poco entorno eso no como la distancia que había cultural en cuanto va a presenciar un dieron un eventual en 3D no sí

Voz 3 38:04 pero no ves entre cuadritos oye Mateo que ahora verdad claro con con esta solución aparte

Voz 0827 38:09 nunca tienes que jugar fuera una final entre dos equipos argentinos y sudamericana la final de la Copa Libertadores en España esto ya supone no

Voz 3 38:23 venimos hablando ha ido hasta Bilbao buscar un amigo que viene argentino está dando vueltas que dirá Pablo Casado de la Hispanidad con esto ahora joder perdón perdón perdón es culpa de Luis Mateo no nos vayamos pero también hay terreno para abonar volvamos volvamos

Voz 13 38:40 sí veníamos hablando justo de eso no del significado que tiene la palabra el libertadores para los que están para los que hemos nacido en Sudamérica no es una palabra que que asociamos inevitablemente a San Martín a los libertadores a O'Higgins a Bolívar que ha dado nombre a esta Copa a esta Copa Sudamericana no la Copa Libertadores claro que es menos es una paradoja no que se termine jugando en España para la final de

Voz 0313 39:05 de la Copa yo lo otro yo yo el otro día creo que era el lunes con con Michael Robinson verdad Isaías yo el otro día proponía proponía no pensaba que igual lo más lo más sensato y lo que enviaría un mensaje más contundente es que esta edición del Campeonato de la Copa Libertadora quedará desierta que no hubiera ganador y que en el futuro dentro de quince años diga este año nuevo campeón que pasó y que alguien explique porqué no se pudo disputar la final no porque es como marcar un punto de inflexión a por aquí

Voz 13 39:31 no podemos pues en otros deportes ya pasado el caso del ciclismo con el tema de dopaje recordamos Armstrong ha quedado desierto durante siete años el triunfo del del Tour de Francia pues no sería nada descabellado a aplicar una fórmula similar a esta final de la Libertadores que más allá de la polémica cayó a todos en el fondo nos ha dado bastante tristeza mucha mucho mucho una una final del renombre que sería un Boca River con la historia que hay detrás con la pasión que se pone incluso que trascienden las fronteras de las camisetas no porque tú dices Boca River tú puedes ser del Madrid puede ser del Barça puede ser de la Juve pueden ser de Tottenham pero pero siempre un Boca River lo ves como es un clásico que ha trascendido la frontera sino que llegará a una final sudamericana pues despertaba una gran ilusión no de pronto que nos encontremos con este panorama pues yo creo que nos ha dejado a todos un poco medio yo tú vas a ir al Bernabéu a ver la final ahí estamos con los amigos intentando conseguir entrada pero parece ser aquello imposible de momento está muy complicado

Voz 0313 40:28 no pero vamos a ver eh de la gente que estaba en Buenos Aires para ver el partido mucha mucha de esa no podrá viajar a España por por razones obvias dentro les quedarán quedarán asiento

Voz 13 40:40 libres no sí estuve leyendo es que había sesenta mil entradas que se habían comprado es que la gente esa tenía prioridad sobre el resto

Voz 3 40:46 que que se compraron para el para el partido

Voz 13 40:51 claro las sesenta mil personas como bien dices no van a poder trasladarse hasta España presenciar la final entonces ahí seguramente se habilite un cupo de entradas que pasaba que en una segunda instancia los socios tanto de boca cómodo de River tienen prioridad sobre el resto de entradas pero bueno por la mañana ya estábamos leyendo que más o menos habilitaría bueno a mil entradas en para gente que reside en Spa

Voz 3 41:12 tienes amigos aquí de River o de poca idea si no todos si me comparezco adiós y los que a ir sabes de algún ahí estamos armando estamos ahora

Voz 13 41:22 no anoche ya empezaron a reservar hoteles desde Barcelona ninguno que está ahí en el sector turístico reservado otro que está atento a las entradas en Madrid porque vive en Madrid y otro que va a venir desde Londres otro que seguramente estamos convenciendo que se quede y que no se vuelve argentina que se quedó una semana más así que estamos armando ahí pero calculo que en mi caso que ya ves que es bastante Carod será igual al de cientos y miles de regenta dentro de España que estarán igual ahora lo que no sé si luego a las aficiones estará

Voz 0313 41:47 aquí separadas o no al final no desean que es que también he visto ayer eso en redes sociales que que

Voz 1590 41:54 que claro cuando vas a un estadio al al extranjero compuertas cómo se comporta la gente ahí es que llegado el caso aquí te mimetismo

Voz 0313 42:02 para bien claro eh claro en este caso sí

Voz 1590 42:04 pues ojalá algunos equipos rusos note que Gesturcal

Voz 0827 42:07 a ver experiencias algunos exporta la violencia pero sí que es verdad que no

Voz 10 42:13 el trato que estás contando no que va a ir acompañado de archivos de ambas aficiones eso lo que está bien

Voz 0313 42:19 hombre pues hacer de mediador en un momento dado no en ahí en en un pequeño espacio decía

Voz 3 42:26 sí ha invocado Mateo hace un momentito la paradoja

Voz 0313 42:30 el significado del nombre de esta de esta competición de la Copa Libertadores yo querría terminar esta primera hora de la Ventana aquí en Santander en el Centro Botín donde hemos hablado de arte de cultura como antídoto contra la barbarie contra tanto mal rollo que nos en el en el día a día donde hemos hablado de cambiar las miradas de The Sentinel dos de resiliencia más ayer en La Ventana son seguidores habituales del programa lo recordarán entrevistamos a a Cristina Tardà águila que es una periodista brasileña que tiene una agencia la agencia Lupa que desde hace tres años se dedica a rastrear denunciar las seis News las noticias falsas que cierro culpan absolutamente por por todas partes anoche en Madrid en el Círculo Bellas Artes recibió el primer premio de periodismo que otorga el Periódico de Cataluña con motivo de los cuarenta años de existencia de este de este medio ya hay tuvimos la inmensa su muerte de poder disfrutar un ratito de uno de los mejores actores no de España sino del mundo quieres Josep Maria Pou yo creo que es nuestro es nuestro Vittorio Gassman quedan en el mundo tres cuatro cinco como él media docena los uno quedarán más no entonces el ayer en mitad de su papel como maestro de ceremonias del acto recuperó una parte de la obra de Sócrates con la que giró por toda España hacer hasta hace un par de años y habló de la verdad de la libertad de la razón del pensamiento de la barbarie en unos términos que no emocionaron a todos básicamente por una por una razón por un motivo porque todo absolutamente todo lo que se supone que dijo Sócrates hace un montón de años un montón de siglos son vigentes en el día de hoy sino a las pruebas me remito

Voz 20 44:07 sé que la libertad piso

Voz 21 44:10 sortea demasiado a menudo por los voceros intransigentes de un mal llamado sistema democrático por aquellos que ostentan el poder ir digámoslo de una manera moderna por sus círculos clientelares por todos los que hablan de libertad cuando en realidad hacen lo imposible por amordazar por aquellos en definitiva que la pregonan por doquier llenándose la boca con su sonido para asesinarla después queridos ciudadanos es la primera vez que comparezco ante vosotros llamado por una corte de justicia pero los que me han oído hablar en calles y plazas podrán decidir los que hablo aquí como hablo siempre y en todo lugar a mi manera es decir buscando la verdad sin argucias formales alguno quizá podría sorprenderse el hecho de que habiendo prodigado mis consejos a cualquiera no me atreví ese en la Asamblea a dar consejos a la ciudad

Voz 22 45:11 esto obedece

Voz 21 45:13 nada que me disuade cada vez que quiere

Voz 22 45:18 entrar en la política

Voz 21 45:20 esta voz por otra parte me ha salvado la vida ya que si hubiese hecho política habría muerto hace tienen previsto acaso que hubiera podido llegar a viejo si me hubiese enfrentado a los poderes públicos

Voz 3 45:35 si me hubiese ocupado