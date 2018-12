En Cantabria vuelan abuelas, congelan concejales y plantan niños

Voz 0827 00:00 para compensar

Voz 1 00:04 bueno me vino formemos ha rodeado

Voz 2 00:08 no me habla muy mal

Voz 3 00:11 son las dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos las ocho y veintiocho minutos y medio de la tarde

Voz 4 00:19 bueno es bueno civiles vestidos de Guardia Civil vestidos de Guardia Civil

Voz 5 00:24 hablemos de sentencia Gurtel y acabó presiente que es falso

Voz 2 00:28 más falso que la catedral de Burgos

Voz 5 00:30 es falso que la catedral de Burgos

Voz 6 00:33 inicial jornada de puertas abiertas que consiste en principio mantener abiertas todas las puertas

Voz 7 00:38 abiertas todas las puertas es decir es un ciclo

Voz 2 00:40 comienza al principio termina al final es un ciclo que comienza al principio termina

Voz 8 00:45 la Final Four del Burgos en El Plantío penalti contra el Burgos contra el Burgos efectivamente un derecha atávico contra el Hércules del Burgos gol del equipo del Recreativo de Huelva por lo tanto Real Burgos cero gol del Burgos contra el Recreativo de huelga por tanto Burbank uno Hércules cero podemos converger

Voz 9 01:05 ahora hay que emitir esta esta Calafat esto sin más dilación las cuatro de la madrugada

Voz 10 01:13 las cinco en Canarias

Voz 9 01:14 de Tears in the

Voz 2 01:17 B

Voz 9 01:18 la Unidad de vigilancia

Voz 0827 01:22 el penalti de Burgos es imbatible es imbatibles imbatibles imbatible no se encuentra quién fuese contra el Hércules Recreativo pero es imbatible bueno antes hablas de El público joven que tenemos aquí en la sala de dos niñas que tenían nueve y siete años bueno ya sé cómo se llama llaman mar hay sol y además son argentinas que les ha venido pero es más no han venido a verte a ti Marsé son seguidoras de la Unidad de Vigilancia anda me llaman el correcto trabajan con ella trabajar con ella por lo menos la oyen y a partir de ahí no se harán con ella venga tomarnos a sus padres que ponga eso que dice el corrector bueno Thievy en lo pasamos la semana pasada en Burgos entre penalti sino penaltis la verdad es que fue un programa que perdón Mar y Sol fue programa que fue la la por la bueno fue muy bien

Voz 11 02:09 cuando tú te Quiles a la espera de expulse inmediatamente después coges un apoya coges un apoya una ampolla de Épila

Voz 0827 02:17 celebrando los ochenta y cinco años de la emisora Radio Castilla que es pura historia de la radio como lo fue también Encarna Sánchez bueno también ha hecho historia en la televisión oye pues ya por cierto en en Chile y en Argentina significa la puesta así allá pero salgamos salgamos de la salgamos también ha hecho historia en la televisión La casa de papel al llevarse un premio Emmy aunque al parecer le duró poco se lo arrebató poco después una versión nueva que es la casa de Babel tal y como escuchó Carmen Espinosa

Voz 10 02:45 ya te digo una cosa Toni siguió pues el compañero de tumba de Franco estaría deseando que sólo se llevasen a El País tirad medio

Voz 12 02:51 la Casa de la Casa de Papel se lleva un premio internacional la casa eh

Voz 0827 02:55 bueno he dice Carmen que es verdad que los protagonistas de La casa de papel se llaman Tokio Berlín Denver negro todos hablaban español le aquello no era casa de Babel ya ha hecho historia también en la radio esta cadena a la Cadena ser pionera y líder bueno esta semana hemos recibido las notas del EGM que han sido buenas en todos los días en todos los tramos horarios es algo que debe estimular no aunque Francino que hay algunos que parece que se les ha subido el éxito a la cabeza sean echar sólo a dormir que son dos días estos escucho Arturo Obregón

Voz 10 03:25 bien si llegamos a las nueve de la mañana invitando a los como siempre a dormir a dormir A vivir que son dos

Voz 0827 03:34 madruga mucho nuestra compañera bueno en este es quememos entre estrenado dos programas de buenas a primeras y el faro que está incorporando nuevos oyentes a la radio alguno de ellos hay que decir muy pero que muy finos eh esto lo escucho en el Faro Oscar Echevarría que de Cádiz no tiene pinta es

Voz 13 03:52 María para son a la vida o la María buenas noches qué tal andamos trabajando un poquito

Voz 10 03:59 de trabajas María

Voz 7 04:01 no pensar ahora mismo están Denis

Voz 14 04:05 camina de Bilbao y qué tal la carretera cómo lo ves

Voz 0827 04:09 bueno pues nublado tenía que haber dicho camino de Bilbao o pero lo veo todo un lujo Blau nublado sí la verdad es que no es la primera vez que nos pasa con la ciudad de Bilbao en León también unos pasó algo semejante

Voz 15 04:20 no hay acuerdo recuerdan el camino olvidado para que nuestros oyentes

Voz 16 04:23 es el camino olvidado he pues sale de este Bilbao pues sale este Bilbao aquí por lo menos arrima el camino olvidado sales de Bilbao ha llegado claro en fin hoy en la ser líder

Voz 0827 04:34 porque lo hacemos muy bien y porque además transmitimos buen rollito Francino aquí tenemos por ejemplo la Pepa

Voz 17 04:39 ah bueno dando amor a todo el mundo hasta a los Bureau

Voz 0827 04:42 tratase fríos de Bruselas esto lo escucho Mario Suárez

Voz 1727 04:45 dada en los había pedido que los gobiernos en minoría aquí en España no sólo informen al Parlamento antes de las cumbres sino que recaben un mandato de la Cámara con hay que acudir a Bruselas con el amor con el amor el mayor

Voz 0827 04:58 por eso no se puede acudir con el mayor también con las con amor eso es bueno está la parte buena de Pepa Bueno porque tiene otra que es la que le lleva a despedir compañeros incluso en directo en directo al pobre Adrián Prado por ejemplo a esta hora comienza

Voz 1727 05:15 en el Congreso la sesión de control al Gobierno a Pedro Sánchez le van a preguntar por Andalucía por Bankia o por los planes para prohibir la circulación de coches contaminantes en la Cámara Baja esta Adrian parado Adrián parado o parado está el P

Voz 0827 05:29 sobre Adrià no es vencer así por las buenas de su despido no

Voz 9 05:38 Adrián Prado

Voz 0827 05:39 han parado tampoco es lo mismo interrumpido que ininterrumpido Nos dicen Álvaro Calvo Mario Suárez Mariam hizo el esto

Voz 10 05:49 circulación ferroviaria en la línea Castellón Tarragona

Voz 18 05:51 se encuentra ininterrumpidas encuentra ininterrumpida a su paso

Voz 10 05:55 por la estación de Binaros bueno no se encuentra dentro

Voz 0827 05:57 vida ningún problema el problema es que está interrumpida tampoco es lo mismo nos dice Vicente Palomino contrastar que contrarrestar

Voz 14 06:06 sabes que has hecho algo malo y antes de enfrentamiento buscas en Jaboneros la situación un truco es meter alguna noticia buena para contrastar para contrastar por ejemplo mamar recuerdas que el otro día no es exactamente exacto

Voz 0827 06:20 esto pero yo creo que el espíritu del verbo sería con contrarrestar contrarrestar es un mal que se extiende lo de la conjugación del haber impersonal como personal se extiende muchísimo le pasó por ejemplo al actor Mario Casas en la SER hablando del fotógrafo de House en su última película lo escuchó Mónica Fernández

Voz 19 06:40 bueno el se exilió a Francia y ahí es cuando los cogieron los alemanes y los encerraron en Matthäus en Mauthausen hubieron como unos siete mil españoles pudieron como unos siete mil españoles oiremos eh

Voz 0827 06:50 vieron es que es horrible de verdad no lo podemos decir desde luego no lo podemos decir deberíamos decir que en Matthäus en hubo hubo eh no hubieron siete mil españoles del cine la televisión por ejemplo también cae Pablo Motos

Voz 1668 07:05 otros en los da contaba antes de la publicidad que en los doce años que ya hemos de programa somos ciento cuarenta personas de equipo y aquí estamos viviendo en este momento algún cáncer hemos vivido eh cánceres que han habido conversaciones han habido conversaciones de la escollera

Voz 0827 07:19 tienes no ha habido conversaciones pero en la tele secuela incluso hasta en las series que tienen subió están grabadas etc tal tal tal por ejemplo en la serie también en Antena tres presunto culpable pues astilleros han ajustado

Voz 2 07:31 el análisis de su vertido si retocado unos cuantos permisos medioambientales tengo que han acostado tocado

Voz 20 07:37 la verdad es que han habido

Voz 0827 07:40 ha habido varias denunció varias denuncias no ha habido varias denuncias también en la radio caemos como no esto es en lo escucharon Maryam Videla y Marta Álvaro arcano

Voz 2 07:51 pues bueno os voy a hablar de las marchas que hubieron estuvieron el domingo pasado

Voz 0827 07:56 las marchas que hubieron unos las marchas que hubo y Arturo Obregón pues también se lo pilló a Miquel del Pozo que le vamos a hacer

Voz 10 08:03 es lo mismo que sucedió con la restauración de la Capilla Sixtina huyeron artistas tuvieron artistas

Voz 0827 08:09 así que es una cosa que se está extendiéndose que viene del catalán en donde efectivamente bueno sí podría ser una forma de forma correcta pero se está extendiendo por todo el país yo no sé no sé si será al final el error norma con el paso del tiempo o si al final la RAE lo terminar aceptando pues como ha terminado aceptando el iros por ejemplo de momento vamos documentando el cambio hablábamos antes de fútbol por la polémica

Voz 21 08:38 para

Voz 0827 08:39 Libertadores lo hacíamos con Mateo también hablamos al comienzo de la semana con Alberto Ammann que al hablar de esta polémica cambió el año en el que Argentina perdió la final del Mundial de fútbol lo escuchó un vigilante José García Penedo

Voz 7 08:53 de hecho me acuerdo de haber llorado abrazado a la bandera argentina cuando perdimos en el noventa y cuatro el cuando

Voz 0827 08:59 perdimos en el noventa y cuatro cuando perdimos en igualmente hay cuatro nos dice el vigilante que en el noventa y cuatro el Mundial fue en Estados Unidos la que perdió fue Italia frente a Brasil y Argentina no pasó en aquel Mundial de octavos en de la final perdida fue en el año noventa si efectivamente en Italia mundial de un Mundial horrorosa de cierto horroroso ese dato no me lo ha dado que hizo común muy mal buen este cambio de fechas es muy interesante Expediente X pero también lo es este que nos envía José Luis Martínez un extraño referéndum celebrado en Suiza en el que han votado los suecos

Voz 1280 09:32 el animal animales símbolo nacional de atracción turística para el país trotes fuertes de las vacas helvética son descarnadas o directamente nacen genéticamente sin cuernos hoy los suecos acuden a las urnas hoy los suecos acuden a las urnas con una curiosa cuestión está lesionado

Voz 0827 09:48 Nos dice José Luis que siempre viene bien una opinión externa pero si el referéndum se celebra en Suiza pues que voten los suizos bueno la verdad es que tenemos oyentes sensacionales que trabajan con decimales Manuel Carande por ejemplo nos envía estos primeros pinitos de Miguel Ángel Campos en la radio

Voz 22 10:04 pues bueno pues entré en Radio Venus empecé allí a colaborar de repente pues eh bueno empecé aquí de prácticas de hacer mis primeros pinitos

Voz 23 10:13 has hay mis primeros pinitos en mis primeros pinitos yo

Voz 0827 10:16 no lo hubiera corregido yo tampoco nos explica Manuel que los pinitos ya son los primeros pasos queda el niño aún convaleciente o cualquier persona en su profesión como es el caso de Miguel Ángel no así que los primeros pinitos pues sería una expresión redundante abundante en también cree que redundante Juan Bolaños esta otra expresión que usamos para describir cómo un individuo se suicidó

Voz 10 10:38 una mujer resultó herida grave al ser agredida por su pareja que trató de cortarle el cuello el agresor se emitió posteriormente la vida

Voz 15 10:45 auto asestándole varias puñaladas auto asestándole varias puñaladas auto asestando se buenos y estamos

Voz 0827 10:50 el verbo asestar como pro nominal pues sobraría el auto e I no se alcanzó hace esta Nice autosuicidas por ejemplo en todo caso yo he visto el ver vas está y no tiene ninguna forma nominal hasta que sería un segundo error pero en todo caso si lo utilizamos no utilizaríamos el auto como sufijo pero bueno estamos aquí siempre que visitamos una tierra nos gusta hablar de la tierra

Voz 24 11:15 es el mismo día en que cada saltaron todas las

Voz 0827 11:25 los a Cantabria en dos mil diecisiete ya ha pasado el tiempo escribimos en en Potes Potes y si volvemos a una tierra muy especial hombre no llega a serlo de Castilla y León con allí tenemos huso horario propio aquí no tienen un huso horario propio pero tienen

Voz 3 11:41 son las dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos las ocho y veintiocho minutos en medio de la tarde

Voz 0827 11:49 sí son podamos Laura en Castilla y León así es como damos la hora en Castilla y León que aquí tienen una forma peculiar también negarla

Voz 12 11:55 no hay seis minutos de Cantabria uno y seis minutos de Cantabria tiempo especial de Hoy por hoy Cantabria

Voz 0827 12:00 una y seis minutos de Cantabria para que quede claro aquí los minutos no son minutos serán minuticos algo así que quede claro y claro como aquí la gente además maneja pasta Francino porque se ve tan pasta eh pues incluso nuestros compañeros también manejan pasta a veces incluso al dar la hora se les va la olla en antena

Voz 25 12:21 doce y veintiocho millones doce y veintiocho millones doce y veintiocho minutos

Voz 0827 12:27 la mañana doce y veintiocho millones en qué estaría pensando en la siguiente no ahí te digo en fin cuando no piensan y el dinero pues oye piensan el otro plan

Voz 26 12:37 estamos durante las últimas semanas escuchando aportación de diez millones para esto dinero para el otro etcétera etcétera el milagro de los pero es el milagro de los penes de los panes y los seis El milagro de los penes y de los peces

Voz 0827 12:51 aquí en Cantabria puedo la cuestión es que aquí acumulan patrimonio cultural religioso como vemos que hay guerras peces nada mi dinero porque empiezan a trabajar muy jóvenes muy jóvenes y además como el pueblo cántabro es un pueblo luchador pues los más jóvenes incluso los niños ya comienzan con las huelgas y todo

Voz 15 13:10 la jornada de huelga infantil en Cantabria hila jornada de huelga infantil en Cantabria de huelga estudiantil perdón en Cantabria

Voz 0827 13:17 sí claro cuando se manifiestan los niños cántabros los pobres como aún no saben todavía a leer y escribir muy bien y con esa media lengua pues en vez de llevar pancartas lo que aportan son compartan

Voz 2 13:26 a ver los manifestantes portaban campar portaban comparta K portaban pancartas Jobim incluso

Voz 0827 13:39 incluso cuando crecen les cuesta todavía asimilar el concierto bueno ha quedado bien dicho Gando hasta el final has dicho que estamos aquí en una ventana de extraordinaria ya estamos viendo la bahía estamos viendo cielo lo que bueno parece un cielo extraordinario en realidad es un cielo muy normalito así cielo de aquí de Cantabria sí

Voz 28 14:03 pero que se encuentra en un alto desde donde se puede contemplar toda la belleza de ese municipio emblemático de Cantabria como es Santillana del Mar hace un día realmente precioso

Voz 29 14:12 el cielo luce en el cielo en el cielo luce en el cero tenemos eh pues un piloto

Voz 0827 14:18 la mente azul decíamos que el sol luce

Voz 29 14:21 sí vale vale

Voz 0827 14:23 eso nunca en el y en casi todos los sitios suele ser así bueno es verdad que es una ciudad una comunidad con un tiempo cambiante de repente el cielo está cubierto de Cibeles está desfasado y los compañeros oye a veces Elián de Roberto unos segundos para las dos y media de la tarde

Voz 30 14:40 más informativos aquí en la Cadena Ser noticias de España hay noticias del mundo nosotros vamos con cielos prácticamente cubiertos prácticamente cubiertos despejados en Santander

Voz 0827 14:50 entre el pueblo con los libros cubiertos pueden estar cubiertos todavía ese cielo cubierto despejado se pueden ver fenómenos extraños por ejemplo las Abuelas cántabras sobrevolando los patios de juegos de sus nietos

Voz 31 15:05 dicen que las obras están poniendo en peligro la seguridad de sus hijos por ejemplo a la hora de entrada y salida del colegio cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela sobrevuela una abuela sobrevuela constantemente el patio de juegos y la marquesina de la puerta principal

Voz 0827 15:20 ya claro vigilando tiene alguna mujer en la yo era ver cómo sale hoy de La Ventana eh bueno no seamos malos era una grúa

Voz 31 15:27 dicen que las obras están poniendo en peligro la seguridad de sus hijos por ejemplo a la hora de entrada y salida del colegio cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela una grúa sobrevuela con con el patio de la abuela

Voz 0827 15:40 estaban tranquilos tranquilas viendo cómo las burlas trabajaban pero bueno

Voz 17 15:48 ver abuela sobrevolando patios de colegio tampoco

Voz 0827 15:51 no sería extraño en Cantabria por qué es una tierra que hace cosas raras por ejemplo congela sus políticos a los concejales concretamente entre las medida

Voz 15 15:59 es puestas en funcionamiento para reducir el gasto del consistorio destaca la congelación de los concejales la congelación de los concejales y personal de confianza

Voz 0827 16:08 el personal de confianza de confianza así se congelan de bien los políticos aquí cada y además dice destaca la congelación pero habrá que ver otras cosas que hacen les no quiero ni imaginar desde luego podríamos los porque aquí hacen cosas extrañas por ejemplo en los parquets públicos pobres niños de a los hacen trabajar pronto hacen huelgas después llegan y los plantan en los parques

Voz 2 16:32 pues se se va a instalar un parque en el que se preguntar un niño que ha provocado por un perdón por tres niños pobres

Voz 0827 16:45 niños mal bueno una vez que crecen bien los niños después aquí es verdad claro los niños cuando los plantan alucina y los delincuentes aquí en Cantabria porque los niños hacen mayores algunos delincuentes pues los delincuentes también

Voz 32 16:58 bueno alucina un poco los alunizajes no han cometido un total de once alunizajes los menores robaban en centros comerciales la la banda criminal tenía predijo

Voz 10 17:08 acción por los robos en autocaravanas además autocaravanas extranjeras alucinar Hesse en talleres mecánicos o el robo en empresas para hablar de cantidades talleres de cobre

Voz 0827 17:18 Cani pues la verdad esté con el olor a Grass había gasolina en un taller mecánico puedes llegar a alucinar un poquillo y la verdad es que aquí se dan a todo tipo de cosas no solamente es alucinado en los talleres le dan a todo tipo de drogas

Voz 10 17:30 se llega a la conclusión de que el principal consumo se refiere a las drogas

Voz 25 17:34 seño L D L desde speed o éxtasis

Voz 0827 17:38 L de la letra si yo creo que o a lo mejor hay drogas que no hemos descubierto y claro entre unas cosas y las otras alucina o a veces lo parece atentos a este saludo de un compañero que es maravilloso

Voz 10 17:53 una victoria convincente en Mieras en Mieres qué tal buenas tardes

Voz 33 17:57 hola muy bien este García estaba muy bien ganó con merecimiento con estas desgracias

Voz 0827 18:05 cuando no es saludando set hasta habían con cualquier cosa por ejemplo van a hablar de novilladas Illes sale esto no Vadillo con picadores

Voz 35 18:14 el día veintidós de julio comenzará la Feria de Santiago con la corrida de rejones a cargo de Sergio Galán Diego Ventura y Leonardo al día siguiente Pablo Mora Francisco Manuel y Antonio Grande estarán al frente de la nueva día con picadores estarán al frente de la nueva día con picadores

Voz 0827 18:26 no no Badía con picadores desde luego a la fiesta taurina está acabando muy mal pero bueno oye son gente normal tienen las preocupaciones de todo el mundo el trabajo la educación de los hijos la hipoteca por ejemplo

Voz 10 18:39 la Policía Municipal trata de aclarar lo ocurrido ayer en la calle General Dávila una de las hipotecas una de las hipotecas o alguna de las hipótesis que baraja la policía es que el accidente se pudo pero yo hipótesis despiste

Voz 0827 18:52 les salió hipotecas

Voz 34 18:56 GAR

Voz 0827 18:57 eso sí son muy trabajadores se pero se toman las cosas con calma quién Cantabria la demolición de un edificio por ejemplo lo hacen en una semana pero después los escombros ya tres o cuatro años tardan en recogerlo

Voz 10 19:09 el portavoz del equipo de gobierno municipal Eduardo Arasti ha explicado que hoy comienza la demolición exterior del antiguo edificio de bomberos encajó unos trabajos que durarán una semana y posteriormente durante tres o cuatro años durante tres o cuatro años se realizarán las tareas de recogida de

Voz 0827 19:24 con nosotros demostremos después ya tres o cuatro años ya recogeremos sin prisa lo que hemos de arriba pero bueno no es gente generalmente amable cordial cariñosa educada salvo unos pocos eso sí por eso Francino qué recomiendan que cuando pises Cantabria Santander por primera vez preguntes por este tipo de gente dónde están los puntos conflictivos

Voz 10 19:46 cuáles son aquí en Cantabria los puntos conflictivos los puntos conflictivos

Voz 0827 19:57 pues sí vaya gusta profundizar en nuestra palabra semanal una oyente Paul lanzó yo nos envía este momento de A vivir que son dos días

Voz 32 20:05 cualquiera que tuviera que se pusiera contarlas sabía que era imposible porque tiene

Voz 33 20:09 ni dormir ni comería y has tenido un un negro que te dibuja no

Voz 0827 20:17 se lo preguntaban a Peridis nunca has tenido un negro que te dibujará bueno cree Paola que deberíamos evitar esos términos que identifican una raza la raza negra con todo tipo de males lo que sucede es que no todas las expresiones que lo parecen son racistas y es lo que nos quiere contar demostrar esta semana Ignacio Barrón la Red Española de inmigración

Voz 23 20:37 si no que la RAE cambié algunas de las definiciones de enero

Voz 0827 20:39 no por ser racista y mucha gente clama

Voz 23 20:42 para el español por discriminar a los afroamericanos

Voz 30 20:45 pero es realmente racista el idioma

Voz 37 20:49 cuando sólo ven la debilidad del Mundial

Voz 23 20:52 cómo se llama negro a la persona que trabaja anónimamente para lucimiento provecho de otro especialmente en trabajos literarios el término viene del francés Negrín negrero cuyo origen se remonta al esclavismo en inglés por contra esta figura recibe el nombre de Coast Writers escritor fantasma está claro que hay que cambiar expresiones racistas como trabajar como un negro o merienda de negros pero no todas las que contienen la palabra negro son raros

Voz 37 21:16 alto bajo fea guapo negro blanco qué más da dentro de cien años todos calvos bajo tierra

Voz 23 21:21 el negro es un color históricamente relacionados con la oscuridad la muerte de ahí expresiones como magia negra o jornada negra cuando alguien es diferente o poco respetable se llama La oveja negra debido a que antiguamente la lana negra era poco cotizaba en los mercados así que las ovejas de ese color lo eran rentables para los

Voz 37 21:39 creadores cobardes Dylan se amplían de enfrente a Unió de tanto él como sus

Voz 23 21:44 la negra como sinónimo de mala suerte no nos llegó desde África sino desde la antigua Grecia cuando se sortea van las cosas mediante un saquito de habichuelas blancas perdía el que sacaba la negro de la F vienen también el humor negro que provoca hoy en día tantos debates cuando los griegos hablaban de cuatro humores entre ellos la bilis negra relacionada con las desgracias melancolía de hecho tiene sus orígenes de humor negro traducido como veranos Chloe por eso a reírse de las desgracias le llamamos humor negro

Voz 37 22:12 se apuntó a sus guardias porque parte bienvenido

Voz 23 22:18 así que muchas de las afecciones negativas de negro no tienen nada que ver con las personas el idioma no es ni bueno ni malo el problema está en la significación que hagamos nosotros a las palabras al igual que sí que hay ciertas expresiones y definición es que tenemos que cambiar también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y plantearnos el idioma es racista o nosotros como sociedad por asociar a los afroamericanos con las definiciones negativas del color

Voz 0827 22:40 es así son las cosas desde luego bueno la Unidad de Vigilancia interesantes esto no se va a negro

Voz 2 22:47 habla uno y a uno le parece bien bien otros donde desde el otro lo diga ya ha dicho usted que yo no he dicho