La Script: 'Entre dos aguas', lo que nadie quiere ver en las elecciones andaluzas (01/12/2018)

Voz 1457 00:21 vuelve de Steve Mc Queen con viudas una adaptación de una miniserie británica de los ochenta ambientada en el Chicago actual Icon Viola Davis al frente de un grupo de viudas vengado horas tu marido

Voz 2 00:34 buenas manos millones de nadadores se trata de mi vida tengo fue comida

Voz 3 00:40 cómo está encajó comer pizza tan viejas estar Atocha

Voz 4 00:43 Ricardo Darín y Mercedes Morán protagonizan el amor menos pensado una comedia romántica que nos habla de las separaciones

Voz 3 00:51 pero creo que estamos entrando en el prólogo pero quería decir que somos el origen debido

Voz 1457 00:58 siempre lo dije Pepa yo también te quiero pero Isaki Lacuesta estrena Entre dos aguas la película que le valió la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián y es la secuela de La leyenda del tiempo aquel semi documental que

Voz 5 01:14 grabó hace doce años eh grupo habla aquí yo yo confundiendo tú Guido

Voz 1463 01:24 en televisión hablamos con Laia Portaceli de series españolas nos trae las novedades de la segundas temporadas de la peste de vergüenza

Voz 6 01:32 en sube Ten o cinco años

Voz 1457 01:41 y con motivo del fallecimiento de Bernardo Bertolucci vamos a recordar su vida y su obra la vida y la obra de este célebre director italiano

Voz 7 01:50 escúchame señor tengo que irme

Voz 1457 01:52 a usted señor no tengo más remedio

Voz 4 01:55 pues demasiado grande para la habitación

Voz 3 01:57 no sé cómo te llamas no tengo nombre

Voz 5 02:02 lo has visto la película del momento

Voz 1 02:07 no te pierdas el fenómeno que está arrasando en todo el mundo es una leyenda Rapsodia nadie nos va a escuchar en la radio ya en fines

Voz 1457 04:13 hola qué tal bienvenidos a La Script

Voz 4 04:14 matinal muy buenos días Pepa Blanes buenos días guerra han pues nada aquí estamos supongo que estamos tranquilos y ver qué

Voz 1457 04:22 esta semana hasta ahora vas a menos tranquilos pero esta semana que viene empieza la temporada de premios con el anuncio de las candidaturas de los Premios Feroz los de la prensa del cine español los Globos de Oro

Voz 1463 04:35 estás adelantando porque es que los primeros son los que hemos conocido este viernes las películas nominadas de estos premios que dan los productores las cuatro finalistas son campeones Carmen y Lola el Reino Entre dos aguas uno de los estrenos que ahora comentaremos en este

Voz 1457 04:50 y entre las categorías de interpretación en actriz está Penélope Cruz por todos lo saben Eva llora por quién cantará Bárbara Lennie por Petra y Alexandra Jiménez por las distancias los actores finalistas son Javier Bardem también por la película The Far Hadi José Coronado por tu hijo Javier Gutiérrez por campeones y Antonio de la Torre por el Reino pero

Voz 1463 05:10 vamos a saltar de premios ya empezar una película que podría estar en la lista de las nominadas de los Globos de Oro

Voz 1457 05:15 pues sí invitado seguro Steve Mc Queen el ganador del Oscar por doce años de esclavitud que vuelve a la carga con una cinta de atracos con fondo social Nos cuenta la historia de cuatro mujeres que en principio no tenía nada en común excepto una deuda heredada de sus difuntos maridos como consecuencia de sus actividades criminales entre las protagonistas están Bayo la Davis Michelle Rodríguez

Voz 18 05:41 sí sí

Voz 16 05:48 on no

Voz 20 06:01 sí

Voz 1463 06:18 Hollywood es experto en corrección política después del escándalo Weinstein y el empoderamiento del mitin el cambio ha empezado a notarse en las superproducciones la primera fue Wonder Woman la primera super heroína mujer en un mundo plagado de testosterona después llegó la versión femenina de caza fantasmas o la saga Ocean's Eleven ahora es un cineasta de autor el que propone un thriller de atracos dominado por mujeres es Steve Mc Queen director británico que el video arte experimental salió al cine de autor con Hunger Shame para ganar después el Oscar por doce años de esclavitud ahora vuelca algunas de sus obsesiones en esta cinta que abre el ex pero de la taquilla hay que tiene vocación de pelear de nuevo por los premios

Voz 22 06:57 mamá en Mad Men

Voz 1457 07:03 mi objetivo aquí era la Audi

Voz 5 07:04 este es un género muy popular con el que contar muchas cosas y pensé que podría interesar a las películas sobre la gente y quiero que la gente la vea es

Voz 1463 07:13 Massimo Dutti Pull mil viudas es un rímel de una serie británica

Voz 1457 07:17 de los ochenta he permite al director volver a hablar

Voz 1463 07:19 de la masculinidad tóxica del racismo de la universidad norteamericana poniendo a familias de inmigrantes instaladas en el crimen

Voz 23 07:26 trapicheo negros latinos rusos los ricos de toda la vida aquí todos son malos salvó ellas tenemos tres días para parecer un equipo de hombres nuestra mayor venta ser quiénes somos porque nadie cree fija acataremos jugamos para hacerlo

Voz 1463 07:45 en el guión se encuentra una experta en trabas donde la mujer cambia los roles es la escritora Gillian Flynn guionista de perdida el thriller de Fincher ha trabajado junto a Mc Queen para adaptar esta historia al Chicago actual ciudad que encarna lo peor de la crisis económica allí sitúa estas viudas que acaban planeando un atraco para pagar las deudas de sus maridos unos criminales

Voz 24 08:04 señora Rowling se seis Jack Mulligan tuve el privilegio de trabajar con su marido un par de meses era un hombre excepcional siento mucho su pérdida si puedo hacer algo porque usted no duda en el mercado no les costara encontrarme gracias a Dios la bendiga

Voz 1463 08:18 con un reparto coral que incluye a más de veinticinco actores nos centramos en la historia de tres mujeres que acaban de perder a sus esposos son Bayo la Davis una negra rica que ha sufrido el racismo pero mantiene su posición de poder ante las otras también está Michelle Rodríguez una latina que lo ha perdido todo Elizabeth de Vicky una mujer maltratada hay débil

Voz 25 08:36 Nos importa compartir vuestra extra arte vamos todos iguales responde no hace falta que lo haga necesitaremos otros yo tengo la mía mucho cuidado con cómo me Arias vas a hacerlo tendrás que empezar ya

Voz 1463 08:55 viudas es el viaje empoderamiento de estas mujeres la separación de sus tóxicos maridos pero también el recorrido a los bajos fondos a la corrupción al nepotismo de la política al clasismo de la sociedad estadounidense y al fracaso del sueño americano

Voz 23 09:08 en el cuaderno ponen cinco millones cero seis seis la cantidad exacta que acusan a Mulligan de haberse sacado inconscientes aquí tenemos dos millones de dólares veinte tapas cada uno llevaría cien mil dólares en billetes de en pesan veinte kilos aquí hay dos millones de dólares cuarenta Tigers cada uno con cincuenta mil dólares en billetes de cincuenta pesan cuarenta kilos esto parece el colegio que que lo dejas hay que pensar como profesionales hacemos negocio juntas no va a ser una situación cómoda después de este trabajo sea amo

Voz 6 09:41 sí

Voz 27 09:50 mi

Voz 28 09:50 la eh

Voz 1463 09:54 con banda sonora de Hans Zimmer Makoki mezcla varios géneros el realismo social con la denuncia la situación de desigualdad de esos protagonistas la comedia el thriller de atracos en una historia donde también aparecen Colin Farrell Robert Duvall Daniel Carulla Iliana

Voz 28 10:08 a Wii

Voz 6 10:26 no y a un eh

Voz 30 10:31 eh eh

Voz 1457 10:37 íbamos ya con el cine en español empezamos por el cine argentino con la comedia romántica el amor menos

Voz 1463 10:44 he pensado los argentinos son especialistas en comedias románticas con un grado de acidez muy refrescante el amor menos pensado además cuenta con dos pesos pesados de la interpretación Mercedes Morán y Ricardo Darín

Voz 16 10:55 los

Voz 21 10:57 lo que es eh

Voz 1457 11:00 es la historia de un matrimonio de clase media bien avenido y muy previsible vamos al cine

Voz 3 11:06 eran las ocho a las ocho pero no a las ocho tuyas a las ocho

Voz 1457 11:12 sin dramas ni gritos piensan que lo mejor es separarse

Voz 3 11:15 todo empezó hace tres años cuando no se fue a tener que vamos a hacer nosotros sabíamos fácil podríamos estar treinta años más frutos y ser muy felices

Voz 1457 11:31 el director del amor menos pensado es Juan Vera el veterano productor de grandes éxitos como el hijo de la novia que casi los sesenta años debuta en la dirección con una comedia agridulce sobre las otras edades del amor

Voz 31 11:48 qué hago quizás me parece que tenga ser gente que está en esta ciudad bien otra también lo que pasa con el amor de los basada en el deseo que lo que pasa con la paz

Voz 1457 11:59 que nos engaña en esta película no pretende ser un decálogo de divorcio sino que aporta una mirada compasiva a las parejas de largo recorrido el noventa y nueve por ciento de la

Voz 28 12:15 aristas cae porque si para falta decidió falta de

Voz 1457 12:18 de hecho por exceso de sexo nunca

Voz 28 12:20 el puesto de

Voz 1457 12:26 el guión es amable pero sin ser demasiado baboso la separación como dice Mercedes Morán puede ser un punto de partida

Voz 32 12:34 sino la separación no es vivido como un fracaso ni como una derrota sino

Voz 33 12:41 un momento de

Voz 32 12:43 de dónde ido cuáles son las deciden terminar algo y comenzar otra cosa eh y en este sentido creo que todas las comedias románticas que esto no no no no no ponen el acento ahí

Voz 1457 12:56 evidentemente Juan Vera Se ríe un poco de los recién separados que se lanzan al Facebook a la híper sociabilidad los cursos variados empecé claro

Voz 3 13:05 queda ahí estamos tendría bien porque que son muy enroscada

Voz 1457 13:10 si el cine argentino como el francés se apunta a lo comercial alejándose del esquema de Hollywood con más acidez más sinceridad como dice Darín no hay dos parejas iguales

Voz 31 13:21 la relación entre dos personas cada vínculo es inédito más allá de que algunos porcentajes au tendencias no cree que el lugares comunes que fórmulas normas a seguir la verdad es que no tiene que enfocarse en ese vínculo oí tratar mejor escucharse cuya a verse ahí destaca realizar quitarle dramatismo a las cosas hay un la ciencia ya lo decía como esta redada la mesa eso fundamental

Voz 34 13:54 más más

Voz 3 13:56 sí

Voz 1463 14:04 hace doce años Isaki Lacuesta estrenó La leyenda del tiempo un semi documental que nos acercaba a la vida de los hermanos Israel chiquito quienes vuelven ahora a encontrarse en Entre dos aguas un retrato social en el que ambos hermanos reviven el recuerdo de su padre mientras tratan de rehacer sus vidas es un reportaje de Laura Martínez

Voz 1457 14:25 y en dos mil cuatro

Voz 0564 14:27 la cuesta comenzó a filmar La leyenda del tiempo que terminó por ser considerada por algunos críticos como la mejor película española de la década catorce años más tarde la historia de sus protagonistas continúa y lo hace en el mismo escenario en la isla de San Fernando

Voz 5 14:44 Reyes a nadie más entre dos aguas nos narra

Voz 0564 14:55 el regreso a casa de los hermanos Israel Chiquito el primero ha cumplido condena por narcotráfico y el segundo regresa de la Marina este encuentro renueva el recuerdo de ambos de la violenta muerte de su padre cuando eran niños

Voz 0828 15:06 cuando rodamos alguien te da el tiempo pensábamos que como parte de como premisa era la idea de seguir rodando esto toda la vida cuando seamos viejos desde Estados nosotros otros seguirá igual de atractivo seguir con esta historia hasta dónde nos lleva no si ese es ese medio cerebro dice eso otro medio dice Si nadie unos financia estas películas para que vamos a seguir dándonos cabezazos luego debe es verdad que son pelis que desgastan mucho a todos equipo nuestras emocionalmente intelectualmente físicamente son películas cansadas de hacer

Voz 0564 15:34 pero el principal problema de Israel recuperar a su familia su mujer le ha echado de casa y con tal de dar una buena vida a sus tres hijas se plantea volver al tráfico de drogas

Voz 5 15:44 eh no habla aquí yo yo que confundiendo

Voz 36 15:52 quiere volver otra vez dentro y no que bastante sufrió está aún vale que yo y yo sé lo que hago vale uno volverá a pasarme esto ya tú eres mayorcito populosa igual o a mí también me he enterado del cepillo

Voz 37 16:06 poniendo en al Cairo

Voz 0564 16:08 con el dinero cobra gran protagonismo en esta historia en la que un hombre debe decidir entre ver crecer a sus hijas o arriesgarse a morir entre rejas con tal de que coman

Voz 38 16:18 bueno vamos a la playa a disfrutar de la vida en un poquito no no está ni está Leo pero para eso es la tengo propano por ya lado no entonces que donde no va muy de vacaciones admira Guaino Villa eh

Voz 0564 16:39 por otro lado la búsqueda de redención la necesidad de retomar sus vidas y reconciliarse consigo mismos unirá de nuevo a los hermanos cuya vida está marcada por la ausencia del padre

Voz 1457 16:48 la mecánica de vergüenza

Voz 39 16:51 desde mil darme dinero a mí que no de

Voz 1457 16:55 el objetivo de la Cuesta es retratar

Voz 0564 16:56 diferentes historias de vida rostros cuerpos formas de ser y lugares no lo largo del tiempo capturando la metamorfosis a medida que ocurre ya sí lo consiguió según el jurado que le otorgó la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián

Voz 40 17:08 el jurado decide con unanimidad total entregar la Concha de Oro alguna película que invita al espectador a experimentar de manera íntima sumamente inverosímil la vida y el mundo del protagonista logrando así un compasivo retrato social Entre dos aguas del saque la

Voz 0564 17:30 esta reivindicación del retrato como uno de los principales géneros en la estética del cine es la que nos presenta a entre dos aguas rodada en celuloide siguiendo las creencias de John estás quién decía que si pudiéramos tener acceso a las filmaciones llevadas a cabo durante todo un siglo en un mismo lugar su valor social histórico estético antropológico y artístico sería comparable a la búsqueda en tiempo literario de Marcel Proust en En busca del tiempo perdido

Voz 41 17:54 a tu tu tu tu

Voz 42 18:13 digo

Voz 1457 18:18 ya abrimos la sección de televisión con nuestra periodista eh de series va ahorita la verdad Portaceli qué tal pues muy bien gracias pero es que nos hemos saludado en el pasillo diciendo que que hoy no metas la pata más de lo habitual

Voz 1268 18:32 bueno es que ya sabes lo que pasa es que me dejo contagiar por vergüenza que es esa comedia de humor incómodo de Movistar Plus protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio que ha vuelto a acaba de estrenar la segunda temporada pues con una nueva faceta de esta pareja es una pareja de mediana edad Jesús inunda

Voz 1457 18:48 ya que meten la pata allá donde van y ahora para más inri son padres

Voz 3 18:54 y su mujer pero esto no puede ser este determinó tiene por lo menos diez años

Voz 1457 19:03 man adoptar un niño Cano que parece que ellos creen que tiene cinco pero es un niño altísimo altísimo íbamos

Voz 1268 19:11 dar eh en esta temporada eso que el concepto de ser buen o mal padre no Maef con personajes nuevos no parejas muy ideales parejas de padres ideales de esos que hablan en inglés a sus hijos y perfecto y que los trata todo

Voz 1457 19:24 te ven ropa de algodón Si los hilos que me

Voz 1268 19:26 los que son un horror que les pega que te han venga a gritos y tal vez entonces bueno es una ser interesante en esta época en que prima pues lo políticamente correcto no por un poco como como radiografía de de la España actual toma también hay comentarios en algún momento de racismo de de de bueno de otros temas

Voz 1457 19:44 sea lo que es España básicamente lo que es España así que bueno estuviste a la presentación de esta segunda temporada hay que contaba el equipo bueno pues

Voz 1268 19:52 han Cabestany Álvaro Fernández Armero que son los creadores e pues aseguraban que su ánimo no es provocar que su humor es muy blanco que se inspira en en algunas experiencias propias pero bueno por su lado Javier Gutiérrez nos contaba esto la escena de pero no digas nada

Voz 38 20:10 eso de la segunda temporada vergüenza va a marcar un antes

Voz 1457 20:12 es un después en la sexualidad

Voz 1268 20:15 en la televisión de los lo sea ellos ya

Voz 1457 20:17 hace han dejado dominar por los personajes sí

Voz 1268 20:20 ahí están completamente poseídos pero bueno es verdad que que que haya hay una escena peliaguda y muchas otras más la verdad bueno yo creo que es una que es una serie que que que una vez superados ciertos sudores fríos que te entran cuando ves ciertas situaciones es muy es es una comedia muy real

Voz 1457 20:36 te hace perder peso prácticamente de mal rato que pasar bueno pues vamos con otra serie española que también va a volver con una segunda temporada todavía tardaremos verla porque se está rodando ya es la peste

Voz 0532 20:50 sí bueno pues es una habas de la producción de de Alberto Rodríguez Rafa Cobos que autores de Pelé pulmones como La isla mínima e está en pleno rodaje

Voz 1268 20:59 estuvimos es son Carmona que es la provincia de Sevilla en un convento del siglo XVI que recrea la la ciudad de la época y bueno pues es esta temporada

Voz 0532 21:07 eh tiene todavía un mayor despliegue de de de dirección de arte

Voz 1268 21:12 localizaciones arranca cinco años después cuando Mateo regresa Sevilla curado de su depresión lo cuenta

Voz 0056 21:17 Berto Rodríguez la encontró la luz estos seguir aclarando poco a poco de la nada pero eso ha hecho que la serie el de tono radicalmente ella ahora una historia casi de aventura continuo devenir de acontecimientos ella peripecia

Voz 1268 21:33 es una es mucha mucha acción esta temporada hay escenas

Voz 0532 21:37 eh de nieve con agua de todo eh

Voz 1268 21:40 bueno no hay pestes una entrega donde la la peste es sigue siendo metáfora en este caso se centra más en los tejemanejes del poder político y la mafia que en aquella época Lagar Dunia lesionaba Lagar Dunia introduce nuevos personajes basados en la realidad como Ponte Corvo que era un fue como una especie de uno de los primeros políticos de la época alcalde eh un tío muy duro por lo visto muy estricto ir bueno también hay incorporaciones en el elenco de actores ese incorpora Julián Villagrán en un papel de de un tío extranjero enigmático

Voz 1457 22:11 ya Alberto Rodríguez nos decías que ya no es el show sea ya no es el que lo lo lleva

Voz 1268 22:17 todo no ahora es el guionista Rafael Cobos los dos son creadores pero eh Rodríguez se ha desvinculado un poquillo de de la serie no ha participado en el guión de de esta segunda entrega dirige los dos primeros capítulos en total son seis y el resto pues corren a cargo del director David cuyo

Voz 1457 22:33 bueno pues muchas gracias la ya veremos cómo pues esta segunda temporada de la peste ya el año que viene pues hasta luego

Voz 43 22:44 oí

Voz 5 23:43 esta semana muerto el director decía

Voz 1463 23:45 Celiano Bernardo Bertolucci uno de los mayores exponentes del séptimo arte en Europa dirigió más de veinte películas a lo largo de una extensa carrera en la que supo adaptarse a los nuevos tiempos recordamos hoy la vida y la trayectoria de este director tan polémico e inigualable

Voz 1457 24:06 Bertolucci murió el pasado lunes a los setenta y siete años hice había pasado los últimos quince en una silla de ruedas lo contaba así en Cannes en dos mil doce que el estatus de todos subrayó había sufrido una enfermedad medulares muy desmejorado el director hablaba del retorno a la vida que había supuesto volver a trabajar los últimos diez años los había pasado como adormecido y decía que había despertado cuando reconoció su minusvalía el gran cineasta italiano volvió con una pequeña historia de adolescentes y así pasó sin pena ni gloria eclipsada por una filmografía monumental polémica

Voz 46 24:52 en eh hijo

Voz 1457 24:56 de un poeta y crítico de cine ayudante de dirección de Pasolini desde los veintiún años Bertolucci fue un artista superdotado a los treinta años muchos críticos consideraron que ya había rodado su obra maestra con el conformista pero la gran sacudida llegó en el setenta y dos con el último tango en París epopeya a la soledad humana con Marlon Brando interpretando se asimismo tú

Voz 4 25:21 estas ilusiones capaz de liberar de de ese sentimiento de soledad hasta que mires a la muerte de frente al pero eso suena

Voz 1457 25:32 romanticismo de Mier El último tango fue retirada de los cines italianos la Fiscalía pidió ocho meses de cárcel pero la sentencia final liberó a la película pero condenó al director y al productor a no votar les quitó el derecho a voto durante cinco años con el tiempo esta obra maestra fue cuestionada por las vejaciones que sufrió la actriz Maria Schneider que acusó a Brando de haberla violado con el consentimiento del director acusación que Bertolucci reconoció por la que pidió disculpas eso sí después de la muerte de la actriz

Voz 47 26:05 es no hay diez de tu madre

Voz 1268 26:07 sí

Voz 48 26:08 in the money tiene la idea que yo tuve con Marlon esta mañana antes de robar fue horrible para María porque yo no le dije lo que iba a pasar en esa escena yo quería su reacción como mujer no como actriz yo quería conseguir una reacción de humillación de gritos y creo que desde ese momento no se rodeó a Marlon y a mí me siento culpable por ello agroquímicos cuiden

Voz 47 26:29 te guste

Voz 1457 26:35 la notoriedad de El último tango en París le permite embarcarse en otra pirámide de su carrera Novecento es un homenaje al marxismo y al movimiento obrero

Voz 49 26:51 el partido estuvo y lo sabe ese Eugenia es Armando y además costándole yo está la familia Tallin y ahí está en todas partes donde hay alguien que trabaja ahí está el partido tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros ahí está el partido ahí está

Voz 1457 27:08 así fue otro escándalo de los años setenta la izquierda italiana le criticó por hacer un homenaje al proletariado con el dinero de los capitalistas americanos en América les indignó una película tan comunista pasamos a mil novecientos ochenta y siete rueda en la Ciudad Prohibida de Pekín el último emperador con veinte mil extras el resto multado fue una película con la que ganó nueve Óscar en el fondo volvió a su tema favorito

Voz 50 27:38 la soledad el emperador fue un prisionero en su propio palacio desde el día de su coronación contiene una prisionero de este cántico pero está creciendo y puede preguntarse porqué es la única persona en China a la que no se le permite salir de su casa

Voz 3 27:52 creo que el emperador es el joven mar sólo de la tierra

Voz 1457 27:55 en los noventa con el cielo protector soñadores el pequeño Buda ya en dos mil doce con tuyo Bertolucci ha cerrado una de las carreras más fecundas profundas del cine

Voz 51 28:14 dijo eh

Voz 1457 28:31 terminamos ya La Script matinal Juan Aranaz estado en la realización Pepa Blanes en la web y redes sociales con Laura Martínez todos os hacemos una reverencia esos cuatrocientos cincuenta mil oyentes que esta semana pues hemos conocido que tiene La Script faltado cuatro mil pero sí gracias a todos al desierto bueno cuatro mil más cuatro mil besos más que volvemos esta madrugada en la sesión golfa hijos vamos a dejar con un homenaje a los actores que también son muy importantes en nuestro programa aquí muchos oyentes nuestro muchos oyentes que son actores es una de las escenas más brillantes del cine español es Familia la primera película de Fernando León de Aranoa

Voz 3 29:12 pues no me lo creo donde están las lágrimas por favor te quiero yo no quería un hijo gordo mira que lo dice y lo dice mi papá niños días despedir ahora te vas a tu puta casa aprender Ayora Iker otro hijo sin gafas que no creo que sea tan difícil inscribió este giro

Voz 1457 29:35 es un enfermo me da miedo hasta agosto lo tenemos nada aquel cosa serio antes que esto lo que sea poner copas nada me da igual claro porque vine con mis padres

Voz 52 29:44 como ya eh tu

