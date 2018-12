Entre Tiempos: Luces, cámara y... ¡sonido! (02/12/2018)

Voz 0142 00:00 entre Tiempos Nos apetece hablar de cine saben cuál es la primera película sonora de la historia el cantante de jazz de Alan Cross Land o un corto rodado por Lee de Forest en el que Concha Piquer recita unos versos canta baila la primera está fechada en mil novecientos veintisiete y la segunda en mil novecientos veinte tres No obstante depende de qué fuente se consulte unas consideran que este honor le corresponde efectivamente a El cantante de jazz y otras le arrebatan ese primer puesto además de hablar de esto hoy abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano para hablar del alumbrado en las calles junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos Ana Martínez Concejo

Voz 1 01:04 sí que no sean Repe

Voz 0142 01:23 el cantante de jazz es una comedia musical que cuenta la historia de una familia judía la ultraortodoxa en la que el hijo no quiere perpetuar la tradición familiar de convertirse en rabino opta por dedicarse a la música es su verdadera vocación la película alterna diálogos con Inter títulos ya saben esos rótulos tan típicos de las películas mudas que se intercalan en las imágenes hasta noviembre de dos mil diez había consenso en que ésta era la primera película sonora de la historia en todas las fuentes aparecía este film de Alan Cross Land que se estrenó en Nueva York el seis de octubre de mil novecientos veintisiete pero como decía en dos mil diez aparece en la Biblioteca del Congreso de Washington una copia de una cinta de once minutos en la que la banda sonora está sincronizada con la imagen la grabación la hizo Lee de Forest inventor del foto fin que sirvió para poner sonido aquellas imágenes en las que aparecía una jovencísima Concha Piquer recitando versos la artista que con tan sólo diez ocho años ya triunfaba en Estados Unidos también cantaba y bailaba una jota aragonesa en las imágenes en blanco y negro Concha Piquer también interpreta un cuplé andaluz y un fado portugués titulado

Voz 0142 02:58 fragmentos inéditos de esta película pudimos verlos por primera vez en noviembre de dos mil diez en La dos de Televisión Española en un documental de la serie imprescindibles dedicado al artista valenciana dirigido por Jorge m Reverte y con guión de Agustín Tena fue Tena quién preparando este documental localizó a un coleccionista estadounidense ya anciano que fue quién tuvo en su poder la cinta de Concha Piquer hasta que decidió donarlo a la biblioteca del Congreso de EEUU la película que actualmente forma parte de la colección de audio visuales de la Biblioteca Nacional de España se estrenó en mil novecientos veintitrés en el Teatro Tívoli de Nueva York por tanto cuatro años antes del cantante jazz al pared en dos mil diez esta cinta de Concha Piquer hizo añicos el consenso que hasta entonces había considerado que cantante ellas la primera película sonora de la historia cuántos tesoros y sorpresas así signos aguardan todavía en los archivos historiadores curiosos y documentalistas esperamos que muchas

Voz 0142 04:04 y hablando de profesionales del ramo abrimos en nada el Arca de tres llaves la sección de entre tiempos en la que repasamos la historia a través de los documentos que custodia con mimo Almudena Serrano directora del Archivo Histórico de Cuenca

Voz 0142 04:34 Serrano buenos días Almudena buenos días te hemos hecho de menos un domingo ahí en medio que no hemos podido estar contigo hemos estado ausentes un poquito pero bueno ya estamos de vuelta muy bien en el espacio de hoy vamos a hablar de algunas curiosidades acerca de la historia del alumbrado en ciudades y pueblos estamos con el tema de las luces de navidades y un asunto importante es el alumbrado también el alumbrado normal sobre todo por la seguridad que proporcionaba durante las horas de oscuridad a los vecinos que antaño poblaron aquellas calles y este recorrido que haremos por diversos lugares lo vamos a iniciar en el alumbrado público de Madrid desde cuándo existe la iluminación pública en la Villa y Corte

Voz 5 05:22 bueno pues que aunque siglos antes hubo iluminación en las fachadas de determinadas casas y palacios tenemos que trasladarnos al año mil setecientos sesenta y seis en que se inicia el alumbrado público en Madrid durante el reinado de Carlos III y sobre todo al final del pues la mayoría de las capitales ciudades y villas más importantes disponían en algunas de sus calles de aquel primer alumbrado público o al menos el proyecto de tenerlo aprobado por el Consejo Real que en tres instrucciones de fecha de doce de octubre de aquel año mil setecientos sesenta y seis se implantó el alumbrado madrileño y la ciudad está para entonces dividida en ocho cuarteles a este efecto y bueno pues así se mantuvo durante años y quién se encargaba de controlar aquel novedoso alumbrado pues según estas instrucciones ese control se encomendó a regidores comisarios además de celadores y operarios

Voz 0142 06:20 sí sabemos el número de farolas de personas que estaban dedicadas al alumbró

Voz 5 06:24 sí en Madrid el número de los operarios o mozos que también se llamaban ascendía a ciento quince que cuidaban de cuatro mil seiscientas farolas de las que a cada uno se asignaba cuarenta farolas para su gestión además sabemos que estos operarios cobraban tres reales diarios insumisión se reducía a encender los tenían una mecha de maroma de noria pozos o este era vieja con la que en menos de un cuarto de hora efectuaban esta maniobra de iluminación siempre que las condiciones fueran favorables

Voz 0142 07:00 o cómo eran aquellas farolas de entonces

Voz 5 07:03 pues el tipo de farolas no era uniforme aunque parece que la más común era consuelo de tres piezas cuyo coste ascendía a sesenta y cuatro reales incluida la Candilejas además se estableció la con vocación en las calles a treinta pasos de distancia en plazuela si calles anchas en las que eran más estrechas a sesenta pasé que bien Mehdi

Voz 0142 07:27 Don pasos no hacemos muy bien a la idea de que la distancia entre ellas todo esto supongo que

Voz 5 07:33 suponía un gasto oí cuánto podría costar el alumbrado en Madrid pues el gasto de aceite de cada farola al año era aproximadamente de una arroba la misión de los celadores consistía también repartirá los operarios el aceite necesario para esas cuarenta farolas que cada uno tenía asignada y otros gastos añadidos serán los paños para limpiar una escalera y las cestas donde llevaban el aceite además de otros utensilios necesarios bueno pues el alumbrado aceites se uso en Madrid hasta el año mil ochocientos treinta y dos que fue cuando se ensayó por primera vez en la plaza del Palacio el alumbrado Vegas aunque ya se había experimentado en el año mil ochocientos siete en Cádiz y en Granada que lo importamos de Andalucía de Cádiz y nada

Voz 0142 08:26 los sueldos de los operarios

Voz 5 08:28 bueno pues sobre ello en un documento se dice lo siguiente

Voz 0689 08:31 pese a ello referimos que en los barrios más grandes de Madrid en concreto tres había otro ayudante más al que se le proporcionaba casa cada celador cobraba cuatrocientos ducados al año pagado al mes el ayudante por su parte cobraba trescientos ducados

Voz 5 08:46 hoy Almudena ahí había una hora para encender aquellas faros

Voz 0142 08:49 las como sucede ahora

Voz 5 08:50 por supuesto que sin aunque al las horas de encendido variaban lógicamente siendo menos en verano y alargando se hasta las tres de la madrugada por ejemplo en Navidad pero en general se comenzaba a las oraciones hasta la medianoche saque de medianoche madrugada oscuridad Si bueno en un primer momento en Madrid aquella iluminación duraba sólo seis meses al año desde octubre hasta mediados de abril pero por Real Orden de El consejo del año mil setecientos setenta y cuatro se amplió la luz a los doce meses hay en la solicitud del alumbrado público de otras ciudades como Granada Murcia Palencia Sigüenza Córdoba o Málaga los motivos para la instalación de farolas se fundamentará en claro lógicas razones y de acondicionamiento de las ciudades inseguridad

Voz 0142 09:43 sabemos que hubo admiradores de la

Voz 5 09:46 dado público pero también actitudes nada cívicas sí claro esto llevó al alcalde de Madrid que entonces era José Manuel de Arjona en el año mil ochocientos dieciocho a que publicase un bando con este fundamento

Voz 0689 10:01 de algún tiempo a esta parte se ha notado que personas o malintencionadas o imprudentes rompen con frecuencia los faroles que sirven al alumbrado público de esta capital faltando al respeto debido a las leyes y ordenanzas de policía y originando considerables gastos a la Administración de propios y Sisa vamos

Voz 0142 10:19 qué vándalos hemos tenido en todas las épocas

Voz 5 10:21 sí y seguramente es establecieron multas si si también las sanciones serían la primera vez que se sorprendiera a un individuo rompiendo un farol se les sanciona haría con seis ducados de multa y la segunda vez sería el doble y bueno además los padres o tutores serían responsables de los faroles que sus niños que abrasen sufriendo los castigos sens

Voz 0142 10:49 bueno oye pues hemos aprendido unas cuantas cosas de alumbrado público este domingo muchísimas gracias Almudena en un par de semanas nos veremos bueno Nos oiremos

Voz 5 10:58 sí ya metidas en harina de Navidad ya hablaremos de temas navideños hablaremos de Navidad regalos felicitaciones siempre en siglos pasados muchas gracias gracias

Voz 8 11:13 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 9 11:31 por ello han dado vía a lucirse

Voz 10 11:59 China que la sección de música al hace María pues está bien esa gorra te gusta esto es de coña llevas gafas de sol en el estudio con la gorra del aunque sólo me hace falta hacer

Voz 0142 12:15 Siza que a veces

Voz 10 12:17 no lo sé lo sé si es que me he venido arriba escuchando de su más von de Queen ya me veía yo presentando Come pero notas que todo tiene sentido bueno indumentaria no pero la canción con la que comenzó Ateca sí bueno vale te lo perdono todo pero porque has puesto la canción de mí es que es una canción que puede marcar un momento importante en la vida de una persona o en este caso este veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho marcó el inicio de una nueva emisora de radio LOS40 clásico donde se puede escuchar los éxitos musicales tanto internacionales y nacionales como los números uno que han sonado a lo largo de la historia de los cuarenta principales a raíz de esta presentación que se hizo en sociedad de los cuarenta Classic muchos oyentes han puesto nostálgicos y han querido recordar jingels clásicos Se sintonías de los cuarenta principales de todas las épocas esta es una pequeña selección

Voz 18 13:58 ya saben que seguimos atentas a peticiones de Whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno

Voz 0142 14:03 seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno a sus mensajes de contestador por en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro a sus correos electrónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pidan ese sonido de la fonética de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entre tiempos

Voz 19 14:39 y a mí estoy lineal de los cuarenta me viene que ni al pelo para comenzar la sección tú mismo no Nana hola María

Voz 0142 14:46 te apuesto Gina en bandeja la sintonía inicial

Voz 1473 14:49 le así de alguna manera puedo presentar el tema de hoy que son aquellos números uno que de seguro que son hace tiempo los cuarenta principales cuando sonaban estas plomos más a menos cinco Elsa eso sí fueron números uno con menos suerte de la imaginada por su sit com de la imaginada por sus intérpretes que hoy volvemos a añadir un nuevo capítulo a esa maravillosa parte de la historia musical conformada por aquellos temas que llevaron a sus interpretes a tocar el cielo con los de Peters para no repetir semejante éxito nunca jamás

Voz 20 15:20 hoy One Hits moders volumen

Voz 14 15:22 dos porque ya me dirás tú cuantas con miedo porque ya me dirás tú cuántas canciones más conoces de Benach

Voz 0142 15:59 ya te diré yo no porque sincera ninguna que ni siquiera sabía que esta canción era de ellos con eso te lo digo todo

Voz 1473 16:06 vamos a ver que nadie piensa que nos referimos a grupos que una vez tropezaron con la canción desaparecieron y ya que nos Benach siguieron publicando trabajos y dando conciertos pero nunca volvieron a tener un éxito tan arrollador como con este mal

Voz 14 16:20 que es un poco lo que le pasó a Meredith ese marco uno de los himnos feministas más grandes de la historia mira a ella lo intentó erre que erre pero nada no volvió a repetir lo conseguido con aquel tema también fueron un poco Gerde hundían fue algo de

Voz 1473 17:13 sin pop Soft Cell sí porque yo

Voz 0142 17:16 no lo conozco ese tema el Thein tituló que además ha sido versionado por un sinfín de veces

Voz 1473 17:22 y es que la canción de Soft Cell es una versión la original es de mil novecientos sesenta y cuatro y está grabada por Gloria Jones pero fue la versión que hicieron los óseo en el ochenta y uno la que consiguió convertirse en un hit pero ellos acabaron Un poco eclipsado por su versión tuvieron otros éxitos pero ya no era lo mismo

Voz 14 17:45 dice hablamos covers pues también tenemos que incluir este Who Let the

Voz 1473 17:48 Saud de los baja ment anda yo pensaba que era suya la canción yo también pero en no en realidad estuvo pensada para el Carnaval de Trinidad y Tobago del noventa y ocho fue grabada por unos por otros y al final cayó en las manos de esta banda de las Bahamas y mira desde dos mil llevamos escuchando los ladridos de los perros

Voz 19 18:04 se espera que perro suelto canción que ladran en la canción pero no dicen no buf que viene a ser UAW pero en inglés quedó muerta

Voz 1473 18:39 y es que a veces ni siquiera el venir de una familia de músicos Waheed von der qué fue lo que le pasó a Cherry

Voz 23 18:46 Inditex hubiera aquí hablan como fuera no no sé de qué habla no se ha perdido hace tiempo

Voz 0142 18:53 veo que su hermana es la rapera Cherry que su padre fue el trompetista Don Cherry y que entre su discografía tiene discos bueno bastante respetable

Voz 1473 19:02 pues chica ni por esas Cherry conoceremos siempre por este seis Tonight aunque él no lo lamenta en una entrevista en el mundo decía que prefería eso a no haber tenido ningún ex

Voz 14 19:11 no y es que a veces lo de que te conozcan por una sola canción no están puñeta como parece pues claro hombre con el dinerito que debe darse hoy con el café que oye a kilos

Voz 1473 19:41 de runner su canción como Neil in no fueron elegidos por los lectores de la revista Rolling Stone como uno de los mejores Mongil Wonder de la historia y en esa lista también aparece este que suena

Voz 14 20:25 quién hubiera imaginado que una canción de tintes gospel podría tener tanto éxito allá por los setenta poco que decir

Voz 14 20:38 el autor y cantante Norman Green Vaughn es judío pero vamos que no pasa nada que amistades también avenidas siempre son agradecidas aquí tú tira casi cincuenta años dándole beneficios anuales la canción como para no que esto ya es que me encanta me estaba faltando ricas de sí ya que un hombre El Rey del Wanjiru Wonder no podía faltar hoy en esta lista ha pues cerramos con él no a dónde irán estas ahora con esta música discotequera a tope

Voz 1473 21:43 pues que ha sonado en todas partes es el culmen del One hit Wonder hilo han exprimido al máximo y como cierre mira que yo paso

Voz 0142 21:50 bueno ya estamos exquisita Marcos y me vas a quitar este subidón ahora que lo estoy dando todo pero que

Voz 0142 22:19 te puedes quedar por los estudios de la SER en tranquilo

Voz 1473 22:24 mitad británico mitad estadounidense que Lope toalla por los noventa y que aunque tuvieron varios éxitos ninguno pudo llegar ni a la suela de los zapatos de este Albín fina va lleno

Voz 14 23:23 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias a ti y a los oyentes gracias Marcos hasta

