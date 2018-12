Hora 25 Deportes: El caso Isco cansa a Solari (30/11/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con

Voz 1914 00:12 buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este viernes treinta de noviembre en Madrid se prepara contrarreloj para cerrar todos los detalles relativos a la final de la Copa Libertadores River Boca el domingo día nueve en el Bernabéu un evento de relevancia mundial un evento trasladado de país por los incidentes del pasado sábado un traslado que tiene muy enfadado al fútbol argentino una muestra son las palabras del entrenador de huracán Gustav

Voz 1186 00:38 claro estamos permitiendo que nos saquen River Boca estamos permitiendo que que River y Boca no lo podemos organizar en nuestro país cuando teníamos el orgullo de decir que íbamos a jugar una final los dos equipos más grandes del fútbol argentino nos estamos dejando robar el clásico algo argentino como si hicieran que el día de mañana en Argentina no se puede bailar tango como hombre el fútbol me da vergüenza el fútbol me da asco el fútbol no podemos permitir esto

Voz 1038 01:03 lo que no se puede permitir es lo que se vio el sábado

Voz 1914 01:05 en las calles de Buenos Aires incidentes violencia ataques con gas pimienta venga las escondidas en niños eso sí

Voz 2 01:12 que no se puede permitir

Voz 1914 01:18 más nombres destacados del día Solari rehuye hablar del tema y prefiere tratarse en Qatar a operarse de la rodilla Saúl se perfila como el lateral izquierdo del Atlético contra el Girona y David Villa podría jugar con Iniesta en el Wiesel Kobe japonés tal y como ha contado esta tarde Manu Carreño y además tenemos jornada de Liga la número catorce una jornada que comienza hoy a las nueve con el Rayo Éibar nos vamos a Vallecas José Palacio hola

Voz 1038 01:41 hola qué tal muy buenas Sonia un partido de extrema necesidad para el Rayo Vallecano que está ahora mismo penúltimo clasificado con siete puntos ya cinco de la salvación no ha ganado todavía en Vallecas tres empates y cuatro derrotas por ellos rota un poquito Michel en su once entra Dimitri es que como es habitual en las últimas jornadas en portería apela es el lateral diestro en lugar del sancionado vincula ese cae del once titular que jugó en Mestalla he perdido tres a cero Pozo entra Álvaro García enfrente un Éibar que lleva con el suyo donde esa victoria por tres goles a cero en Ipurúa ante el Real Madrid la pasada jornada pero con aviso de Mendilibar que aquí no se puede dormir nadie la gran sensación de ese partido ante el Real Madrid Cukor ella va a jugar por delante en el carril izquierdo de Cote de José Ángel arriba Sergi Enrich con Joan Jordán es contada por detrás a las nueve de la noche comienza el par digo ahora mismo poca gente en la grada Nueva York no saltaba calentar el Eibar arbitra Undiano Mallenco sobre el campo en el bar Iglesias Villanueva

Voz 1914 02:34 comienza la jornada en Primera también lo hacen segunda división desde las nueve Zaragoza Cádiz cartel casi de primeras Santis muy buenas

Voz 3 02:41 hola Sonia muy buenas tardes un partido de rachas opuestas con un Zaragoza necesitado de no ganar podría caer esta jornada puestos de descenso eso sí el Zaragoza tiene que ganar en La Romareda donde no lo ha hecho nada más que una vez esta temporada allá por agosto ante el Rayo Majadahonda la novedad en el once entra Wall Álvaro Vázquez ante un Cádiz que viene en racha cinco victorias consecutivas y con ganas de meterse una vez por todas en el playoff de ascenso a Primera División un cambio en la alineación la lesión de José Mari da entrada a Álex Fernández comienza a las nueve nueve grados en la capital aragonesa pita el asturiano Areces Franco

Voz 1914 03:16 en baloncesto se completa la décima jornada en la Euroliga acaba de terminar el partido del Tirol vez Baskonia en Turquía Kevin Fernández

Voz 4 03:23 hola Sonia así ha perdido por once puntos noventa y seis a ochenta y cinco lastrado por su mala defensa otra vez más de noventa puntos encajados y sus diecinueve pérdidas de balón eso sí lo positivo se ha dado un paso adelante en ataque veinte puntos y quince de Portman de dar un Gili pero el equipo ha sido muy inconstante no han lanzado buenas defensas y ataques para tratar de remontar un partido donde siempre ha estado con opciones de ganar la derrota por noventa y seis ochenta y cinco sigue dejando el Baskonia muy lejos de los ocho primeros clasificados todavía con mucho trabajo a Velimir Perasovic

Voz 1914 03:54 derrota del Baskonia hay por delante el partido de las nueve el que enfrenta al Barça en el Palau contra el Fenerbahce las guerreras debutan mañana en el Europeo de balonmano la sub diecisiete femenina de fútbol juega mañana la final del Mundial contra México y el domingo por ejemplo se celebra la maratón de Valencia con récord de participación hay que coger aire porque tenemos muchas cosas que contar desde ahora y hasta las nueve las ocho en Canarias pero en esta portada no pueden faltar vuestros mensajes en el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 1 04:21 creemos que los oyentes Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 04:34 su veinticinco buenas tardes creo eh me parece bien me parece bien que lo aparte noche ve las circunstancias personales que ya puedo tener un entrenador pero desde el punto de vista futbolístico a pesar de que están encumbrado acuérdense de lo que les digo este este es el nuevo Higuaín de acuerdo cuanto antes mejor gracias el Whatsapp de hora25 deporte

Voz 1 05:01 el seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 05:15 perdido trascendencia este partido no en en mi corazón a eso me refiero a perdió un poco el interés o halal la final en el Bernabéu sirva para limpiar todo lo que pasó para dar Lucie R

Voz 1038 05:25 digno estoy un poco triste por ese tema no

Voz 1530 05:28 jugamos una final y que la tengamos que disputará fuera un tema seguridad es una derrota de todos es muy difícil de digerir ojalá podamos aprender de esta situación para poder pasar las cosas mejoran el futuro

Voz 7 05:39 tengo que ver yo sí familia Quirinale

Voz 1038 05:42 partido evocan Live in gays

Voz 7 05:45 llevarla a Ahmad Hadi

Voz 1914 05:48 la elección del Bernabéu como sede de la final de la Libertadores sigue generando muchas reacciones escuchábamos a Solari Pellegrini Maradona River y Boca van a jugar el próximo domingo día nueve en el Bernabéu aunque todavía tienen que resolverse recursos de los dos equipos qué opciones tienen de prosperar Buenos Aires Radio Continental de don Leonardo Ojeda muy buenas

Voz 8 06:06 fuera noche Sonia para así para todos los oyentes de la Cadena SER bueno River en el día de mañana organiza son bandera en el Monumental exigiendo que el partido se juega en la cancha de River Icon público del entidad millonaria así se eleva la apelación equívoca pidió la descalificación de River del evento va a llevar este Faso al Tribunal de Apelaciones de Conmebol todavía piensan en elevar ese recurso al Tribunal del TAS veremos qué es lo que ocurre

Voz 1914 06:42 en cualquier caso y a la espera de ver qué sucede se siguen perfilando detalles para esta gran cita como por ejemplo el reparto y venta de entradas que podemos contar Antón Meana

Voz 0246 06:49 pues mira que van a vender cinco mil entradas de River Plate en Buenos Aires con DNI y nombre a los seguidores de River cinco mil para hinchas de River cinco mil para hinchas

Voz 1038 07:01 evoca en Buenos Aires nombre Irene

Voz 0246 07:03 tenemos diez mil entradas del Bernabéu unas veinticinco mil para el fondo norte del Bernabéu es decir hinchas de River Play que residan aquí y que las comprenden Canal Tickets del Real Madrid

Voz 1038 07:14 unas veinticinco mil entradas para el fondo sur es decir hinchas de Boca que residan aquí irás quieran comprar o en la web del Madrid rondaría el conjunto blanco y luego el resto del estadio lo va a gestionar y distribuir la organización dejando la zona central libre para que no haya incidentes entre el fondo norte y el fondo sur sabemos que River va a entrenar en Valdebebas que evoca va Las Rozas y que se va a jugar el partido en Europa porque tenía mucho miedo la Conmebol de que las barras bravas se pudieran mover por Sudamérica esto los sacan a Europa para que Argentina reflexione y cambie el tema de la violencia en el fútbol

Voz 1914 07:49 se quiere evitar cualquier tipo incidentes desde luego un tema importante para esta cita del domingo día nueve es el de la seguridad carrusel de reuniones para cerrar el dispositivo Ifrán increíbles en cuanto al número de efectivos cuéntanos Alfonso Ojea Radio Madrid muy buenas

Voz 1031 08:03 qué tal muy buenas tardes ponemos el efecto entre cuatro min cuatro mil quinientos agentes de de la seguridad van a tener que ser desplegados esa cifra evidentemente va a cambiar porque ya podemos adelantaron que será el próximo viernes o a más tardar el sábado cuando el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes detalle cómo va a ser esa ese encuentro y sobre todo cómo va a ser las zonas que van

Voz 1914 08:26 en acoger a los seguidores de

Voz 1031 08:29 ambos equipos en la zona

Voz 9 08:31 del centro de la capital más datos

Voz 1031 08:34 pues antes muy activas e van a estar las comisarías españolas de fronteras para detectar si fuera el caso algún perfil sospechoso Peter entrar a colarse entre esos cinco mil que nos contaba Meana que van a llegar por parte de cada equipo por lo tanto todo preparado en las próximas horas se van a seguir desarrollando reuniones también damos un dato tan sólo para el tema del tráfico de la regulación de la circulación ese ese próximo domingo el domingo día nueve Se van a precisar más de trescientos efectivos

Voz 1914 09:05 increíble las cifras que se manejan en cuanto a efectivos de seguridad gracias Alfonso estos lo último en cuanto a la Copa Libertadores en un instante repasamos la jornada del sábado en Primera ya hablamos del expediente Isco

Voz 10 09:16 y pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa hacerlo en un minuto

Voz 11 09:20 hay una gran diferencia es BBVA One vive con BBVA tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor de fiebres descubre más en vez de agua punto com BBVA

Voz 12 09:34 creando oportunidades nuestros Éstas son puro por eso en Iberdrola vosotras seguís haciendo historia

Voz 13 09:47 un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte

Voz 14 09:52 Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 9 09:56 y di Europa vi cruceros di escapadas nacionales di di nieve del Islas Dick siempre

Voz 0785 10:05 este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil porque con Viajes el Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios increíbles a la hora de viajar ir siempre de Viajes el Corte Inglés

Voz 9 10:26 es cariño tenemos que ponernos una alarma ya sí sí ya lo hablamos pero aprende vamos a terminar de mudarnos no ha pasado algo robado los que tienen enfrente no tenía serio nos podamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos

Voz 15 10:39 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo lugar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1914 10:52 el sábado nueve menos cuarto Bernabéu partidazo a pesar de que los dos protagonistas están alejados de su mejor nivel Real Madrid y Valencia enseguida conocemos la última hora deportiva antes el asunto Isco sobre el que habla muy a su pesar

Voz 9 11:06 Solari creo que es un tema que no no da más de sí son decisiones decisiones puntuales que pasa con Isco de verdad con el considero que el tema este no no da más de sí no Noa para no da más de sí todo lo que se mueven en el disco sinceramente no Antón Meana muy buenas muy

Voz 1914 11:25 buenas Sonia igual es una sensación mía pero creo que Solari intentando zanjar el tema consigue precisamente el efecto contrario consigue consigue que se hable todavía más de ir

Voz 1038 11:33 correcto da para mucho más es lo que sacamos en claro de la rueda de prensa de Solari noticia de Javier Herráez ha contado hoy a las tres de la tarde que se empezó a torcer todo cuando Isco escuchó a Solari decir que tenía que coger la forma el malagueño en un momento en el que el equipo estaba mal Solari puntualizó sólo en el de Arroyo de la Miel sólo han hablado dos veces en la era Solari una para decirle a Isco te vas a la grada en el partido de Roma venimos y mañana juega algún minuto Isco Alarcón es un partido importante porque no está Casemiro el otro día por ejemplo jugó en la Liga de Campeones Marco

Voz 0246 12:06 frente en Roma pero Casemiro en el Bernabéu

Voz 1038 12:08 clave a ver cómo cambia mañana el equipo se contendrá a las doce del sábado en el Bernabeu y luego ese encuentro contra el Valencia de Marcelino

Voz 1914 12:17 enfrente ese Valencia de Marcelino que no se termina de encontrar esta temporada aunque va a buscar en el coliseo blanco la tercera victoria consecutiva en Liga Ximo más malo

Voz 0246 12:24 si viene tocado de ser eliminado en la Champions League pero vuelvo a una competición donde ha ganado los dos últimos partidos en las novedades Garay vuelve a la convocatoria IB apunta directamente al once como también pichichi en el lateral derecho veremos si Guedes que está con problemas en los últimos partidos continúa aussie juega Koke leen en la izquierda Gameiro parece que suplirá a Rodrigo que es la principal baja junto Cheryshev que se queda en Valencia por lesión con todo esto Marcelino cree que es posible ya eso va a ganar

Voz 16 12:52 pero independientemente de que estemos a tres puntos sonó la intención del Valencia es ganar allí con esa intención vamos sabemos que es un equipo con un grandísimo

Voz 1914 13:01 buenos el partidazo del sábado liguero el Real Madrid Valencia pero tren tenemos tres partidos más el primero a la una de la tarde en Balaídos Celta Huesca hola Paula Montes

Voz 1694 13:09 queda al azar personas alguna convocatoria de Cardoso estaba en exclusión de la lista Facundo Roncaglia un peso pesado recupera Hugo Mallo Cabral y Beltrán que ya recibió el alta médica y anuncia cambios en un once que mantendrá una clara idea de juego combinativo para intentar conseguir su primera victoria en Vigo a Balaídos llega al colista necesitado también y tocado tras el resultado pero no podrá contar el Huesca ni conoce medio el bisoño Melero lesionados de larga duración

Voz 1914 13:31 a la escuadra Iker cuarto gracias Paula Valladolid Leganés última hora del Valladolid Torradijo

Voz 0663 13:36 hola qué tal bueno el Valladolid que lleva dos puntos de doce aunque el juego ha sido bueno necesitaba volver a la senda de la victoria para ampliar ventajas con los de abajo en este caso Leganés les sacaría siete puntos en caso de ganar en lo deportivo simplemente la ausencia de Moyano por lesión y la duda de si Daniele Verde jugará o no desde el inicio del partido

Voz 1038 13:52 en

Voz 1914 13:52 el Leganés hoy hemos escuchado aún sincero Mauricio Pellegrino Óscar Egido hola

Voz 1038 13:57 hola muy buenas Pelegrino ha sido sincero y ha sido honrado para explicar lo que ocurrió el pasado viernes en el partido ante el Alavés porque el técnico argentino puso en el once inicial a cuatro jugadores con ficha del filial Looking Darín Óscar en la norma dice que durante todo el desarrollo del partido de haber siempre siete jugadores con ficha del primer equipo en el terreno de juego porque si hubieran expulsado a uno de esos siete con los cuadros de filial todavía en el campo el Leganés hubiera cometido alineación indebida y hubiera perdido el partido por cero tres por eso hoy le hemos preguntado Pellegrino porqué arriesgó merecía las

Voz 1530 14:29 como club eh yo no estaba al tanto de de esa situación no sinceramente sino en expulsaba a un jugador que perdíamos los punto es algo que no la comimos Nos enteramos durante el partido hizo un riesgo innecesario tuvimos suerte yo esperemos que no volvamos a repetir no tiene

Voz 9 14:47 ahora un equipo de nuestra entidad de primera división

Voz 1038 14:50 el Leganés ya está en Valladolid ha viajado Cuéllar si está bien va a ser titular el que ha viajado que suplente es Jon Ander Serantes no ha viajado el lunes a Valladolid

Voz 1914 14:58 Nos falta el partido de las seis y media que enfrenta a Getafe y Espanyol Andoni De la Torre

Voz 17 15:02 el Getafe con la baja por sanción de cabreo de Vergara por lesión los de Bordalás busca mejorar sus números en casa y el míster dice que hay que respetar todos los estilos de juego

Voz 18 15:09 déjeme me llama la atención cuando la gente se les llena la boca de hablar estilos no no no parece que hay algún equipo que juegue como el Barcelona de Johan Cruyff de actualidad ni siquiera el Fútbol Club Barcelona juega así todos los caminos son respetables nosotros estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo sabemos que tenemos que hacer un partido muy muy muy bueno si queremos sumar los tres puntos sumados

Voz 17 15:31 la victoria frente a un español que está en posiciones de Europa League quiere romper la mala racha de dos derrotas consecutivas Rubi tiene las bajas de Sergio García Naldo y más Roca

Voz 1914 15:38 bueno pues este es el menú del sábado en primera división pero el postre merece mucho mucho la pena ahí es la final del Mundial sub diecisiete femenino Ivana

Voz 1038 15:45 área queda Sonia buenas tardes mañana cita histórica

Voz 19 15:48 la selección española que busca su primer Mundial femenino sub diecisiete es el último torneo de un año histórico para el fútbol femenino tras proclamarse campeones de Europa sub diecisiete y subcampeonas del Mundo sub veinte el combinado de Toño Ice llega como favorita la final encadena diecisiete partidos oficiales sin perder enfrenta extra México el último precedente un amistoso previo al Mundial con victoria española por dos goles a uno mañana a las once de la noche España México en la final del Mundial sub diecisiete

Voz 1914 16:11 mucha suerte a la sub diecisiete a la selección que dirige Toni Ice varias conexiones más la primera en Barcelona y se resiste a pasar por el quirófano y en el club Santigo Valle no saben cómo convencerle

Voz 20 16:21 así es Doha Samuel Umtiti a seguir un tratamiento conservador ha seguido recomendaciones de la Federación Francesa de Fútbol ya desatendido a las del Barça que recomendaban operarse el comunicado médico no

Voz 9 16:34 el tiempo de baja pero durante las próximas semanas

Voz 20 16:36 más va a seguir de nuevo un tratamiento conservador en Doha no se operará como recomendaban los servicios médicos del Barça

Voz 1914 16:43 en el Atlético gracias anti ojo al puesto que podría ocupar Saúl ante el Girona Pedro Fullana

Voz 9 16:48 el de lateral zurdo porque no tiene a Filipe Luis de momento mañana se va a aprobar el brasileño por si puede forzar llevar para ese partido porque no está lesionado pero tiene molestias en el sóleo como no tiene mucho más Simeone sólo tres defensas de momento prueba con Saúl de lateral zurdo como plan de urgencia para el próximo domingo y hay que estar es Diego Costa quiere jugar en Girona

Voz 1914 17:08 y cerramos el fútbol de Primera en Bilbao no salía ningún candidato a la presidencia del Athletic pero ya conocemos a los dos primeros candidatos a sustituir a Josu Urrutia quiénes son Bilbao iba Martín muy buenas

Voz 0838 17:21 la Sonia son Alberto Uribe Echevarría línea continuista de ellos Urrutia formaba parte de la junta directiva que ha dirigido el club de los últimos años y el otro es Aitor Elite que el martes tenía claro que si se presentaba el miércoles dijo no yo vuelve a decir que sí que se presenta el viernes que viene a las doce se cierra el plazo para presentar las mismas se les parten como candidatos oficiales

Voz 1914 17:38 gracias iban y rápidamente Uxue Caballero que es lo más destacado en la jornada de Segunda División Wes mañana habrá derbi andaluz

Voz 1509 17:44 hola Gail Granada se enfrentan a las seis en La Rosaleda con los dos equipos en la lucha por volver a los puestos de ascenso directo también se jugará el Córdoba Elche a las cuatro los miércoles seis Almería Extremadura las ocho y el Sporting Tenerife a las ocho y media el conjunto canario con una cuenta pendiente en El Molinón ya que ha perdido en sus tres últimas visitas para el domingo queda destacado a las doce de la mañana el Rayo Majadahonda deportivo los riegos que vuelven a su casa el Cerro del Espino pues

Voz 1914 18:07 con el repaso a la Segunda División llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias pero hasta las nueve mucho que contar todavía por delante en este Hora veinticinco Deportes aquí en la SER

Voz 9 18:17 el cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa digan ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra sí cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 15 18:34 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 10 18:44 de pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa hacerlo en un minuto

Voz 11 18:48 hay una gran diferencia ellos BBVA Wamba con BBVA tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor de puedes descubre más en vez de agua envío punto com BBVA

Voz 12 19:03 creando oportunidades muestras estas son pura energía por eso en Iberdrola vosotras haciendo historia

Voz 13 19:16 un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del

Voz 14 19:21 Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 21 19:26 seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio notar la luz abrir el agua salada es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía conocer nuestra cultura y sentir la paz en nuestro interior a través de las ondas ese Dyango era falta desplazarse al Mediterráneo hasta entonces creemos que lo mejor es que venga a vivirla Comunitat Valenciana mediterránea abrigo Generalitat Valenciana Toché una feo

Voz 22 19:59 hora veinticinco Deportes sobre hielo

Voz 1914 20:19 seguimos el repaso en Hora veinticinco Deportes y como cada viernes vamos a echar un vistazo lo más destacado del fin de semana en materia de fútbol internacional la Premier el Calcio la Bundesliga tu dirás Héctor González muy buena tal Sonia muy buenas

Voz 23 20:31 los empezamos por la Premier donde el líder el Manchester City de Guardiola recibe mañana al Bournemouth con la baja segura de De Bruyne y las dudas de Bernardo Silva abundó Gun Gabriel Jesús a dos puntos de la cabeza está el Liverpool que tiene el derbi del Merseyside ante el Ewerthon en un domingo que nos va a dejar dos leer londinenses el Chelsea Fulham todo un Arsenal Tottenham en el Emirates además el United séptima siete puntos de la Champions visita el Southampton con la baja de Alexis Sánchez ha confirmado Mourinho que el chileno va a estar de baja como mínimo lo que resta de fin de año en Italia la Juve de Cristiano líder incontestable tiene mañana a las seis de la tarde una salida difícil de Artemio Franchi de Florencia su inmediato perseguidor el Nápoles a ocho puntos se ve las caras el lunes en Bérgamo con el Atalanta desde el domingo un siempre interesante Roma Inter en Alemania se juega mañana a las tres y media el grueso de la jornada de la Bundesliga con un Borussia Dortmund Friburgo líderes los de la cuenca del Ruhr y con un Werder Bremen Bayer de Múnich los bávaros son quintos quintos a nueve puntos del primer puesto y por último en Francia el PSG de las catorce victorias en catorce partidos ligueros de los cuarenta y seis goles a favor visita el domingo al Girondins de Burdeos

Voz 1914 21:34 gracias Héctor en cuanto al fútbol femenino lo contábamos antes la gran cita es la final del Mundial Sub diecisiete que se celebra en Uruguay mañana once de la noche entre España y México pero este fin de semana también tenemos Uxue Liga perdón

Voz 1509 21:45 hola sí Sonia al primer partido de la jornada se jugará en Lezama entre el Athletic Club y el Madrid Club de Fútbol a las once menos cuarto el Rayo Málaga será a las once y otro partidazo del sábado lo disputan Atlético de Madrid y Real Sociedad a las cuatro las rojiblancas no pueden permitirse ninguna sorpresa si quieren conservar el primer puesto ya el domingo se disputará el Betis Valencia a las once a las doce Albacete Logroño Levante Sevilla Sporting de Huelva español y a la una el Barcelona Granadilla

Voz 1914 22:09 en baloncesto Euroliga en unos minutos juega el Barça en el Palau Xavi Saisó hola

Voz 24 22:14 hola Sonia sólo dos desde el Palau Blaugrana el Barça sexto contra el segundo Fenerbahçe o lo que es lo mismo Pepsi contra Obradovic Ronan Smith es del jugador descartado en el Barcelona es Lucas uno de los jugadores más importantes del Fenerbahce no ha calentado veremos si finalmente puede jugar o no el Barça no ha perdido en el Palau que espera una muy buena entrada a partir de las nueve este auténtico partidazo Barça Fenerbahce

Voz 1914 22:38 decía Xavi recordemos que el kilo el vez Baskonia ha perdido en su visita al Anadolu Efes noventa y seis ochenta y cinco y que anoche el Real Madrid cayó en casa contra el CSKA de Moscú y que el Herbalife Gran Canaria ganó en la cancha del Darussafaka seguimos con baloncesto pero saltamos a Estados Unidos porque este fin de semana comienzan los envíe y seis en qué consiste esta iniciativa tú que sabes tantísimo inglés Marta Casas

Voz 1509 22:59 bueno muy buenas para empezar es una iniciativa que empieza mañana y que te tiene a ti emocionada una serie de dieciocho partidos de temporada regular que se van a jugar en horario europeo para acercarnos la NBA que las ojeras no se adueñan de nuestras caras el primero va a ser el duelo entre los Milwaukee Bucks de ante los New York Knicks de lo que ha sucedido esta pasada noche hemos tenido un parto edad entre los Warriors y los Raptors ciento treinta y uno a ciento veintiocho ha sido el resultado final tras una prórroga no jugaron Carrión y Raymond Green todavía pero sí que lo hizo un espectacular Kevin Durant que sumó cincuenta y un puntos lleva ciento cuarenta y cuatro puntos Sonia en los últimos tres partidos en lo que es lo mismo una media de cuarenta y ocho por encuentro numerados que los si no sirvieron a los Warriors para ganar a unos Raptors liderados por Leonard que también hizo gran partido treinta y siete puntos veinte puntos de Serge Ibaka Ike siguen siendo el mejor equipo de la NBA del resto de la madrugada destacar una nueva victoria de los Lakers contra Indiana con un Lebron gigante que terminó con treinta y ocho puntos nueve rebotes y siete asistencias los Lakers que esta madrugada se vuelven a ver las caras con los Mavericks de Luka Doncic esta noche además mucho partido con españoles porque van a jugar hasta

Voz 1914 24:05 ocho de los nuestros con entre otras cosas

Voz 1509 24:07 un cara a cara entre los Hornets kilos Jazz o lo que es lo mismo Billy contra RIM

Voz 1914 24:11 o sea que mañana se estrenan los envíe Saturday pero ya existían los envíen Sunday

Voz 1038 24:16 correcto pero los domingos ya teníamos un partido horario

Voz 1509 24:18 veo en Prime Time eh europeo podríamos decir para acercarnos el baloncesto

Voz 1914 24:23 bueno pues está bien que nos va a hacer que en porque hay veces que ver un partido de la NBA hace que te pierdas media jornada de trabajo al día siguiente gracias Marta lo haga mañana pendientes de las guerreras del balonmano que se estrenan en el Europeo de Francia Diego González hola

Voz 25 24:34 hola qué tal Sonia así a las seis de la tarde debut ante Croacia España está en el grupo B además de con Croacia con la favorita Holanda y Hungría complicado para pasar con puntos a la siguiente fase en la selección acaba de entrenar en el en Deimos rendían Carlos Guler no tienen ninguna jugadora tocada en esta remodelada selección mezcla de veteranía y juventud de la subcampeona hace cuatro años quedan las Silvia Navarro la portería Carmen Martín Nerea Pena volar a González una lástima por cierto adoleció de Xàtiva cosa que me impide estar en este Europeo se va a notar soso encierro según ATA

Voz 1038 25:03 aquí también el metros sobrepeso pero el grupo llega al cargo

Voz 25 25:06 hora de ilusión y con muy buenas sensaciones a esto lo peor que ha arrancado con la derrota de Francia una de las favoritas ante Rusia y otorga plaza olímpica

Voz 1914 25:14 gracias Diego González Nos queda otro nombre propio del que hablar es que hoy se ha pasado por los micrófonos de la SER de Hoy por hoy el patinador Javier Fernández y Laura Díaz ha explicado los motivos de su retirada de la competición pues

Voz 1509 25:26 el bicampeón del mundo y seis veces campeón de Europa de manera consecutiva ha contado esta mañana el porque deja la competición algo que nos pilló a todos

Voz 26 25:33 por sorpresa hay que ser inteligente y saber cuándo cambiar y sobre todo moverte a otros proyectos que es lo importante no es tan cártel o no intentar hacer más de lo que puedes hacer y hacer una competición más el Campeonato de Europa a finales de enero después de este campeonato dejaré la competición pero no are the siempre vivir ligado con el deporte y siempre vez ligado con el patinaje artístico

Voz 1914 25:55 es una pena que Javier Fernández deje la competición cuando termine el próximo Campeonato de Europa aunque por suerte le vamos a poder seguir viendo en el espectáculo que es una maravilla el rebote

Voz 2 26:05 canción On Ice así que todos aquellos que podáis ir a verlo no os lo perdáis

Voz 1914 26:20 y nos queda la agenda de Toni López Toni hola

Voz 27 26:22 muy buenas Ana bueno parece que la cosa va a suspender las sedes de torneos importantes de la Confederación Africana de Fútbol decidió retirar a Camerún la organización de la Copa África que se celebran siete meses el motivo es la falta de seguridad del país la vaca entra mismo queda abierta a los países que quieren organizar este torneo entre junio y julio de dos mil diecinueve de fútbol del a la jornada trece hoy Levante cero industrial ahora en juego mañana cuatro partidazos con con Barça con el pozo fútbol sala

Voz 1914 26:47 gracias Tony hasta aquí uno a veinticinco Deportes en unos minutos Ángels Barceló y todo el equipo de Hora Veinticinco El Larguero once y media con Yago de Vega nosotros volvemos el lunes que se elige el Balón de Oro hasta el lunes adiós