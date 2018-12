En Andalucía se juega el futuro de la derecha

Voz 1150

00:05

Andalucía vota el domingo parece como si lo que estuviera en juego no fuera el Gobierno la región sino el futuro de la derecha un mal resultado es decir otro fracaso en el intento de desbancar a los socialistas que para el PP si consigue mantener a ciudadanos a distancia de hecho la campaña de casado tenido el ojo puesto en tu vecinos más que otros a Díaz y en esta línea la Xunta si es presidenciales que tuvo Albert Rivera antes de la moción de censura contra Rajoy queda alguien muy dañadas si Ciudadanos llegara en cuarto lugar todo ello con la incógnita Vox la ultraderecha rampante cuántos por por robar Sudán Vrsaljko de la derecha cuando un partido consiguió inmovilizar en sus mítines mucha más gente que sus rivales siempre acaba teniendo premio por modesto que sea el PSOE le basta con seguir gobernando la alternativa por dimita le pondrá precio pero nunca podría justificar echar la región en manos de la derecha cadena de referéndum sobre la monarquía en las universidades por supuesto So convocatorias que no tienen más valor que una manifestación callejera un ejercicio más de la libertad de expresión pero por ahí se empieza ahí en un momento de descrédito de la monarquía hay pista para los imitadores voces del PP que hablan de prohibiciones que es la vía más segura para que lo que ahora es un juego adquiera notoriedad hay politización en cualquier caso es innegable que late bajo este tema la fuerza de una cuestión pendiente dice el ministro francés Mar Fresno que hay que romper el muro de cristal que separa los ciudadanos de las élites lleva razón es la incapacidad de lograrlo lo que en todas partes desgasta a los gobernantes y da alas al estas estrategias populistas pero el ministro se pone en evidencia cuando apunta la solución salir de dar racionalidad de discurso europeo para hablar a la nacionalidad de los electores el problema de Europa es este modelo de político tecnócrata que no puede disimular su sentimiento de casta superior y la gente lo nota los populistas lo aprovechan