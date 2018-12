Día mundial de la lucha contra el SIDA: ¿por qué sigue muriendo gente por VIH?

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser hola todos muy buenos días es uno de diciembre Día Internacional de la Lucha contra el Sida así que nos planteamos esta pregunta para empezar

Voz 1510 00:11 y sensata

Voz 1481 00:13 los portadores del VIH que siguen muriendo como antes de la llegada de los antirretrovirales estos medicamentos están disponibles también los diagnósticos la pregunta es por qué los portadores de VIH siguen muriendo

Voz 2 00:28 en el pasado año más de un millón de

Voz 1667 00:31 personas murieron a causa del VIH a pesar de que la ciencia y la medicina han desarrollado tratamientos para controlar el virus y convertirlo en una enfermedad crónica es en África donde se produce el treinta por ciento de estas muertes por sida son pacientes sin acceso a los tratamientos pacientes con tratamientos de eficientes sin seguimiento

Voz 2 00:51 o que llegan demasiado tarde plaza

Voz 1900 00:54 con más de quince millones de pacientes en todo el mundo tratados con antirretrovirales estamos viendo que la mortalidad relacionada con el VIH es diferente a la de años atrás ahora se debe a personas que interrumpen el tratamiento o porque su tratamiento está fallando Hadi lo ha detectado a tiempo

Voz 3 01:11 a son vamos si le va mal al

Voz 4 01:16 que los pacientes llegan aquí cuando la enfermedad ya está muy avanzada algunos prefieren quedarse en casa porque está en muy mal estado de salud otros no se pueden permitir acudir al hospital tenemos poca capacidad para internar a pacientes aquí así que tenemos que dar el alta a los que están algo mejor para dejar sitio a otros que están peor

Voz 3 01:35 sin inquieto se mitad váter

Voz 5 01:47 Punto de fuga en la Cadena Ser compás

Voz 1667 01:50 Morán en Occidente hemos bajado la guardia porque parece que el VIH ya no asusta pero en regiones como Kenia muchos pacientes siguen muriendo hasta sumar más de un millón según datos de ONUSIDA un diagnóstico de eficiente o la ausencia de él o la falta de acceso a los antirretrovirales son los factores que juegan en contra de los pacientes en unos minutos vamos a compartir este Día Internacional de la Lucha contra el Sida con Médicos Sin Fronteras que se enfrenta a diario a esta con esta realidad en continentes como África aunque también no seremos más le Nos beban sentaremos en el estudio a tres mujeres brasileñas protagonistas de las movilizaciones contra bolso no

Voz 0909 02:50 no se están rompiendo barreras seamos trato de que sí de que hay una agenda de mujeres que para algunas es un agenda feminista para otra de mujeres con unos matices también incorporando demandas feministas que tiende a crecer y que tienes que tiende a ser una de las resistencias más organizada un la resiste

Voz 1667 03:11 ha pasado un mes desde la victoria del ultraderechista en las presidenciales quedan otras cuatro semanas para que acceda al cargo hilos movimiento social es especialmente el feminismo muy potente Brasil a los que Bolsonaro ha puesto en el centro de la diana comienzan a mirar al futuro enseguida escuchamos a estas tres mujeres y estaremos también en La Guajira colombiana el hogar improvisado de parte del millón de desplazados que huyen de la pobreza venezolana

Voz 7 03:36 ya hace aquí por la necesidad que hay en el país tengo una hija que epiléptica no había tratamiento mi hija todos los días me convulsionada va

Voz 2 03:50 cuando me va

Voz 7 03:52 menos el que comemos tres veces y no en qué comemos bien pero tan siquiera al es el estómago pues

Voz 1667 03:59 esta es una de ellas conectaremos con uno de los portavoces de Acción contra el Hambre en la zona para que nos cuente cuál es la situación os hablaremos también de la cara oculta del éxito en las redes sociales las clic Farnals las granjas de clics para esto parecía más que pone

Voz 8 04:12 en los primeros resultados de búsqueda los contenidos evidentemente si se rascó un poco lo que pasa es que normalmente esas analíticas son propiedad de las tres de la persona que que que que tiene la cuenta salvo que haya una organización o una agencia gubernamental detrás es muy difícil saber cuál es el origen de soslayo

Voz 1667 04:27 es la explotación dos punto cero personas encerradas durante horas en habitaciones en India o en China o en Bangladesh para impulsar determinados perfiles en las redes sociales por sueldos muy precarios nos lo va a contar Marina García Mundo Express Javier Bañuelos os contaré

Voz 0861 04:43 a lo último del juicio por el aseo

Voz 1667 04:45 nato de Berta Cáceres yo

Voz 9 04:48 lo que yo culpa al Gobierno de Juan Orlando por el asesinato de mi hija porque hubo una conspiración tan tremendo

Voz 0909 04:54 das no estaremos con jugador me hasta que se casó

Voz 1539 04:57 a los autores intelectuales de este asesinato donde están involucrados la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos SA pero también están vinculados funcionarios públicos de los últimos gobiernos ilegales producto de un fraude de un golpe de Estado que han estado operando en este país cometiendo graves actos de corrupción

Voz 1667 05:14 la justicia ha condenado a siete de los ocho acusados por este crimen pero la familia lo acabas de escuchar dice que no están todos los que son todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 10 05:26 un

Voz 13 06:24 a punto de fuga

Voz 10 06:28 papi

Voz 1667 06:29 Manu estrella Larry portavoz de MSF muy buenos días hoy vosotros recordáis que a pesar de que existen las herramientas de que la ciencia no soportaba las herramientas en la lucha contra el VIH todavía mueren un millón de personas a causa del hubiera hecho murieron en dos mil diecisiete esto es un desequilibrio

Voz 14 06:50 claro no si sigue siendo sigue vamos a pesar de todos los todos lo lo bueno que ha pasado en los últimos años desde desde el principio de la tiene miedo del VIH que que vimos en Occidente los ochenta y noventa sigue habiendo mucho camino por hacer es el principalmente en países en países pobres

Voz 1667 07:13 en los últimos años estrella estamos viendo un descenso en en las donaciones no de los países internacionales a los fondos de la lucha contra el VIH qué impacto está teniendo este descenso de de de donaciones

Voz 14 07:26 programas de VIH que ayer a los países con el objetivo de llegar a cubrir el el noventa por ciento de las personas con muy H diagnosticadas por cierto el noventa por ciento estuviera bajo antirretrovirales está muy lejos de llegar lo que vemos que en países como Centro África el el de esa gente a la que si bien masticar de cómo seropositiva no van a poder tener acceso a tratamiento lo cual pone en un dilema cabrones a los clínicos en sería impensable que en España a una persona que serle diagnosticada de aquí de Huelva se ofreciera la posibilidad de tratamiento y eso es lo que está vacía

Voz 1667 08:07 exacto aunque digamos los países donantes hayan bajado la guardia no significa que el riesgo no exista exactamente qué qué países y qué población esos preocupan más estrella

Voz 15 08:17 pues no que ocupan en varias

Voz 14 08:20 cosas una cosa son los países no la prevalencia de VIH no es como en países de África y que clásicamente en África Oriental países como como Malawi como Kenia que en las que en el exterior mucho en colaboración con el hacia ha desarrollado programas en el que están teniendo éxito y que está generando una gran parte supone superación luego lo que vemos es países donde la prevalencia es enorme combo cómo entró África o como Sudán en esos países estamos viendo que el el hecho de tener pocos fenómenos está haciendo que no que no se no se desarrolle priorice como programa de salud pública principal a tener en cuenta que Ike veamos que nos llegan pacientes considera avanzado no no hay un sistema que permita tratarlos a nivel hospitalario o países o personales como lo que he dicho antes con con las que se diagnostica DV Elche pero no se les puede tratar otra cosa que vemos es interrupciones en el tratamiento cuando cuando los fondos que el acceso el acceso a tratamientos y esas interrupciones en el tratamiento lo que lo que provocan a la larga es un desarrollo de resistencias a a medicamentos y requiere el tema recursos requiere las terceras de a las que todavía hay menos acceso llegará cuando los parados disminuyen el llega con complicaciones severas decidirá que que con con lo con el sida que conocimos aquí en los años ochenta ahora sería impensable en en España sino que no lo seguimos y monástica aquí otro otra población hablen con los niños si piensas que el que hubiera hecho requiere un tratamiento crónico de por vida de momento el hecho de que el vallado soluciones adaptadas animoso o que o que las haya pero que las haya pero que no estén accesibles a las poblaciones que que más vulnerables quiere decir que hoy en día pues Obinna tiene que tomar un jarabe común sabor horrible

Voz 15 10:31 y tiene que a veces

Voz 14 10:33 pastillas de adultos y eso sí comer que decía su vida como una anginas la la sostenibilidad de eso es muy pocas que está dando arriesgo a toda una población en unos que la población de adultos uno aquel impacto va mucho más allá de solamente la enfermedad

Voz 1667 10:52 a eso iba no eso iba porque el estigma efectivamente sigue existiendo aquí en Occidente lo vamos superando con pequeños pasos de hecho ayer viernes supimos cómo el gobierno está dispuesto a cambiar la ley para levantar las restricciones de acceso a algunos empleados públicos a portadores del VIH no algo que aparentemente es absolutamente incomprensible cómo lo viven los portadores no esos países en los que vosotros trabajáis estrella en África

Voz 14 11:20 pues hay países en los que hay que tener una prevalencia Talanta que puso el cuarenta por ciento en algunos sitios se deja estigmatizar porque afectan no es parte de la población afectada que es difícil que haya un estigma no sé si todo el mundo tienen familiar con kits que hubiera hecho positivo en el no que lo que se dan a pesar de de todo de todo lo que eso conlleva es que hay menos extirpa pero los países en los que no en los que hay menos menos prevalencia si que vemos todavía no en vano que es lo que causa es que la gente es la enfermedad tarda en en en recibir tratamiento hay mayor riesgo de infección porque incluso entre parejas se lo está diciendo el miedo al rechazo ahí hay más creencias aparte que hacen que en algunos casos incluso pacientes que sí que han empezado tratamiento vayan a a otros tipos de Medicina a buscar a buscar ayuda por una creencia que se propone porque puede creer que que determinadas se compromete de la enfermedad son brujería la sonda vemos vemos las dos cosas

Voz 1667 12:35 no

Voz 15 12:37 que que que llegan tarde porque

Voz 14 12:40 han ido a consultar en otros sitios antes de llegar a nosotros a causa de ese estigma teníamos en tratamiento que el momento en que aparece alguna complicación enfermera de perseguir viniendo a buscar el tratamiento a nosotros van a servicios adicionales que hizo interrumpe tratamiento

Voz 1667 13:01 exacto el estrella las Ruiz portavoz de Médicos Sin Fronteras muchísimas gracias por acompañarnos este sábado primero de diciembre aquí en Punto de Fuga un saludo

Voz 14 13:11 muchas gracias aquí gracias por tener en cuenta que es un problema enorme queremos Sasuna que que te siga teniendo vida

Voz 16 13:22 el punto de fuga

Voz 1667 13:36 nos acompañan tres mujeres que tienen mucho que decir sobre lo que está pasando en Brasil sobre la victoria de Bolsonaro son Gabriela broche poner es politóloga especialista en género y mujeres rurales activista en España del colectivo por los derechos de Brasil Gabriela buenos días también nos acompaña Sarah Roure es responsable de la ONG Inspiration Christian Aid en Brasil lleva más de treinta años trabajando con comunidades indígenas con movimientos sociales como los Inti

Voz 2 14:04 tierra buenos días ahora hola buenos días vez firme sino que es doctora en Haro

Voz 1667 14:10 es escénicas e investigadora

Voz 2 14:13 cultural directora del colectivo Venus Ur Alia vez qué tal buenos días

Voz 17 14:19 buenos días Mieras yo soy investigador nombre de Brasil que son las elecciones afro Pérez leíste hace treinta el director del colegio de mujeres un poquito explosivos y a nosotros no nos va quedarnos calladas

Voz 18 14:34 ahora ahora ahora lo vas a demostrar vez

Voz 1667 14:39 le

Voz 18 14:40 por eso en fin ha pasado ya

Voz 1667 14:43 un mes de la victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta de las presidenciales cuál es el estado de la sociedad brasileña con el análisis reposado que nos da nos da la perspectiva del tiempo Gavia

Voz 0909 14:56 que todavía hay mucha tensión no sea hay una una sensación de que no sabemos de incertidumbre muy grande sobre lo que va a pasar

Voz 19 15:05 la los defectos que se están sintiendo desde luego ya no son sólo para el pueblo brasileño sino más bien el hecho de que Brasil como país que tiene un rol global eso ya se siente también en la esfera internacional no es para nada que ayer opinamos lo periódicos ya estaba la decisión del Gobierno electo no el Gobierno actual que ya no va a recibir la Cumbre del Clima el próximo año me parece que claro como dijo Gabriela algo una sensación de incertidumbre no sólo en Brasil sino más bien a nivel internacional

Voz 1667 15:34 compartes esa lectura sean incertidumbre que apuntan dos compañeras como el Estado ahora mismo de la sociedad brasileña

Voz 17 15:40 sí sí perfectamente pero tengo que añadir que el estado de persecución se pasa

Voz 1667 15:45 de la sociedad civil presta al pero entonces el momento de una expectación pero pero Gabriela qué lectura hace o debe hacer el Partido de los Trabajadores de todo esto en que se ha equivocado porque al fin y al cabo Brasil la percepción que hay de fue ahí desde fuera es que ha pasado en muy pocos años de la esperanza de Lula a esta incertidumbre que apuntabais de Bolsonaro que hay en qué ha podido fallar el Partido de los Trabajadores para que eso sea así

Voz 0909 16:16 yo creo que primero al al asumir el gobierno yo creo que han entrado en el juego político tradicional ya han hecho la vida política tradicional sin cambiar determinadas estructuras hay yo creo que se sabe que eso para la izquierda muchas veces tiene consecuencias devastadoras otra de las cuestiones que yo creo que es clave es el despegue de del PT en relación a las bases ha habido un despegue de las bases que se fue dando de forma continua yo creo que eso también ha despegado un poco su capacidad de movilización y de acción no hemos visto que ha habido una reducción de las movilizaciones de la propia formación política no del PT que es realmente algo que se puede notar otras cuestiones que yo creo que que se pueden criticar también son cómo se han hecho las alianzas de gobierno no evidentemente se entiende que para poder gobernar había alianzas que eran necesarias por fuerza política por una cuestión parlamentar no

Voz 20 17:25 pero que que luego han cobrado

Voz 0909 17:28 intereses muy altos como por ejemplo el golpe el golpe se ha dado en buena parte probase del Gobierno siendo temer el actual presidente el vice Dilma no participe en esto entonces creo que que el PT tiene que sentar y tiene que hacer una autocrítica no pero no por ello podemos entender que lo que ha pasado es culpa exclusiva responsabilidad exclusiva del pirateo de la izquierda no habían intereses del cual pt ha hecho políticas que han molestado a gente muy poderosas de élites que han hecho con que se hiciera todo un trabajo político desde el Poder Judicial también las Fuerzas Armadas para que hubiese ese cambio de poder no

Voz 1667 18:10 Sara se abre un tiempo difícil para organizaciones como la que tú representas porque Bolsonaro os ha señalado en el centro de la diana que es lo que más preocupa ahora en el futuro

Voz 19 18:21 la voz discrepante la bosque

Voz 20 18:24 qué

Voz 19 18:25 dice otra excusa la voz como dijimos muchas veces nuestras dos organizaciones las voces proféticas las que denuncien las injusticias

Voz 20 18:33 son claves para que tengamos un sistema democrático al de decir que

Voz 19 18:39 su Gobierno esas organizaciones no tiene espacio irrealidad es lo que está decepciona no son sólo esas organizaciones no más bien a la las democracias desde ahí me parece clave pensar que las organizaciones sociales sin Brasil inusual en Brasil sino otros de Latinoamérica en sido fundamental para a enfrentarnos a los tema de las desigualdades antes de en Brasil se reparto desigual de la Tierra el acceso desigual a la renta el tema de la violencia hacia las mujeres Osiel temas claves de la desigualdad que sólo se pusieron de manifiesto por la actuación de las organizaciones sociales y ahí me parece que hay un reto fundamental que es estamos comprometidos con la democracia si estamos comprometidos con la superación de la desigualdad tenemos que reconocer que los movimientos de razones las ONGs tiene un rol absolutamente claves

Voz 1667 19:30 no lo he comentado pero nuestras tres invitadas han participado en una mesa redonda organizada por inspiración en el Teatro del Barrio de de Madrid Ivette me ha llamado la atención bueno apuntabas al comienzo el papel de la religión en Brasil en todo lo que está pasando explícanos explícanos esto por favor porque este último mes aquí en España se ha analizado muchas de las causas que han explique que explican no la la victoria de Bolsonaro pero yo creo que la religión

Voz 0909 19:56 sí

Voz 1667 19:56 no no lo hemos abordado muy demasiado no

Voz 17 19:59 sí que es un tema que a principio parece incomprensible incluso la sociedad brasileña

Voz 0909 20:06 sí

Voz 17 20:06 fue una buena información que demoró a ser asimilado pero una de las cosas que incluía si en investigación fue la de intolerancias religiosas que ya es un fenómeno que ven en aumento y que tenía un origen muy muy muy claro y muy objetivo primeramente no podemos generalizar que los costal Exeo es totalmente el conjunto de las elecciones protestantes no sale hembras del él en el mundo porque no es la realidad consiste una vertiente bastante radical muy agresiva sobre todo con las elecciones brasileñas que tuvo inicio por ejemplo con el origen de todo esto fue en la década de sesenta con la llegada del pastor Wouter más casas ley Un

Voz 1667 20:51 o sea que vino de lejos en peso

Voz 17 20:54 no sesenta porque más Castle canadiense es una comunidad muy carente pretendía hacer su ingreso inglés que pasó es que estaba cercado se dio cuenta de que estaba cercado por las elecciones brasileñas Un nombre todo su público estaba en estas elecciones entonces por fin empezó a acercarse consiguió convertir a una hace dos días de una amante son tú m una opción cesante ocho público que tú donde a todo el proceso de conversión que era una confesó pero que ejecuta en la demonización de las prácticas de origen africano ex está claro en Brasil ahí empezó a Ali una cruzada una queja Santa como este entorno tanto entre entre de un miembro a otro a convertir aquel aquel grupo estoy Glez esa Liu es decir más que hacer fundado que fundó en mil novecientos setenta y seis este la Iglesia universal dejen de Dios que es justamente la banca de Angélica que da apoyo a este grupo y así consigue mantenerse económicamente con con la televisión Gekko se ha creado toda una red y además ha actuado políticamente tiene mucha Force mucho poder porque si el bosón de ansiedad

Voz 1667 22:14 el poder económico no Sara sabemos lo hemos hablado aquí en este programa en Punto de Fuga que hay muchos intereses en mega proyectos en Brasil no en la Amazonía

Voz 21 22:24 para aprovechar sus recursos naturales qué papel ha influido todo eso sí a mi me parece clave percibir que el incremento

Voz 19 22:31 bueno el momento actual que estoy viendo a una presión muy grande para reorganizar mares

Voz 17 22:36 explotación de los recursos naturales

Voz 19 22:39 no sólo en Brasil sino en toda Latinoamérica entonces lo que inconcreto está pasando en los últimos dos años hay una presión para rebajar los requisitos ambientales para implementación de mega proyectos entonces claro ahí hay unas inversiones bastante significativas hoy por hoy en la Amazonía estamos hablan de ciento veinte hidroeléctricas proyecto para construir más quinientas eso que supone en la práctica se que estás desplazando comunidades que estás de flor estando la la Flores bueno El bosque que estás unas dinámicas de violencia explotación del trabajo

Voz 17 23:15 del cuerpo en el territorio de la gente

Voz 19 23:18 entonces ahí hay unos Juegos claro la inversión internacional que no siempre tiene cara que llega desde otras partes que muchas veces pasa impune por ese es procesos entonces me parece importante mirar como la demanda por reorganizar los mares de explotación de los recursos naturales en Brasil hoy esos temas sonaron lo dijo muy claramente que no está comprometido en garantizar las tierras de los pueblos indígenas revés está comprometido ha dicho con el agronegocio se sectores que están produciendo Usoyan Brasil está comprometido con la industria minera está comprometido con las tres eléctricas Brasil hoy la explotación de la industria minera ha crecido un quinientos por cien los últimos diez años eso que supone que en realidad no estamos volviendo a un país minero

Voz 1667 24:09 prueba de la violencia institucional que se ha llegado a a crear en Brasil está el caso de de una mujer que está muy presente en las ideas y en los discursos de uno

Voz 21 24:18 de nuestras invitadas

Voz 22 24:21 moral no es nada fácil me ha dado otra cosa

Voz 17 24:25 parece GFK

Voz 23 24:27 las chufas bravata Brad

Voz 1667 24:33 es la concejala María Le Franco yo decía que representa la violencia en Brasil porque fue asesinada el pasado mes de marzo en en Brasil en Río de Janeiro Gabriela que se sabe más de medio año después de este asesinato

Voz 0909 24:46 yo te diría que incluso más que asesinada fue ejecutado no Mariel era un activista de los derechos humanos feminista de izquierdas lesbiana de la favela y negra sea era una persona que no se admite en un país racista como Brasil y machista que moleste a los poderosos no y ella estaba muy implicada en las investigaciones en las milicias de Río de Janeiro evidentemente el les

Voz 19 25:14 tramado que hay por detrás de su ejecución

Voz 0909 25:17 es muy complejo y evidentemente también llegase a poder es mucho más altos pues seguimos sin respuestas seguimos sin respuestas no sé cuando las tendremos es y las tendremos no es muy emblemático porque eso también marca quiénes son las personas que molestan en Brasil quién representa este nuevo proyecto de gobierno que tiene Bolsonaro no osea quiénes son las personas que no quieren que lleguen a determinados espacios y nada más representativo que eso que una mujer negra lesbiana de la favela feminista y de izquierdas además también por otro lado tratando de verlo desde un punto más positivo pensaron que era una persona descartable y nosotros salimos a la calle a decir que no era descartable que importaba mundialmente también se les dio muchísima importancia a lo ocurrido no porque fue una especie de lo que podríamos llamar un feminicidio político entonces yo creo que ahí también entran por eso ella está anclada en cuestión de resistencia no porque a partir de ella también hubo una organización de resistencia mucho más fuerte a raíz de la que ya había empezado a en la resistencia durante el el golpe que se ha dado en el dos mil dieciséis yo creo que por eso es tan representativo yo creo que el quién la ha matado que es una pregunta que hacemos siempre no creo que tengamos respuestas o por lo menos no pronto no

Voz 1667 26:48 era y es un símbolo no es un símbolo

Voz 0909 26:51 lo seguirá siendo no sólo porque es era concejala sino por la cantidad de personas que se ven representadas en ella no la importancia que tiene para decir que Brasil es un país de mayoría de población negra de mayoría de población femenina y creo que por eso también es es fundamental ir de mayoría de población pobre también

Voz 1667 27:13 y ahora que porque Bolsonaro ex presidente yo no sé cómo pensáis que debe afrontarlo los movimientos que que representa AIS especialmente el feminismo os pido una rápida ronda final no vamos a empezar por vez ha

Voz 17 27:26 ahora es un momento en que las personas están muy aterrados pero de Cocker no desistió una esperanza es es una posibilidad de que las personas podrían unirse fortalecerse entonces yo creo en esto creo que estamos activos que estamos fuertes que vamos a ir

Voz 1667 27:43 Gabriela ahí es el feminismo en el que va a jugar un papel clave

Voz 0909 27:46 yo creo que yo creo que en realidad el el feminismo ya está siendo un papel clave desde desde la red democratización de Brasil creo que durante épocas resurge no yo creo que además en este contexto latinoamericano específicamente hay que tenemos el ni una menos que trasciende las fronteras y llega hasta Europa el feminismo entre las mujeres no digo el resto en la sociedad pero entre las mujeres también se empieza a ver con mejores ojos os empiezan a sentir más incluidas se están rompiendo barreras hice ha mostrado de que sí de que hay una agenda de mujeres que para algunas es un agenda feminista para otra vez en mujeres con unos matices también incorporando demandas feministas que tiende a crecer y que tienes que tiende a ser una de las resistencias más organizadas sólo las mujeres

Voz 19 28:39 están en un cruce clave porque sentemos nuestros cuerpos de nuestras vi desde el tiempo de trabajo el peso con crea que el impacto de que estas políticas están suponiendo entonces a mi me parece que las mujeres en ese sentido no es por casualidad que han tenido error político tan importante en esa dirección es además que el movimiento de mujeres me parece que voy en Brasil tiene una capacidad de convocatoria más una sociedad yo otros movimientos a lo mejor no tiene por último me parece que el tema de la construcción de alianzas entre el movimiento de mujeres y otros movimientos sociales va a ser clave para influir los procesos políticos creo que desde inspiración en Brasil lo que está moda apostó no es justamente en estes puentes en esos diálogos para entonces poder restablecer enlaces democráticos de bueno hay en Brasil

Voz 1667 29:27 pues mucha suerte vez Sara Gabriela gracias por acompañarnos en Punto de Fuga brevemente vez porque tenemos un poquito tiempo

Voz 17 29:36 entonces quería siempre que junto a los movimientos de las mujeres está también el movimiento la hélice de este y quítame tiene mucha penetración mucha aceptación dentro de las elecciones brasileñas

Voz 0909 29:49 el haciendo esas alianzas que nos decías ahora las gracias suerte aquí gracias gracias

Voz 24 29:57 el torito

Voz 25 29:58 eh

Voz 1667 30:08 muy cerca sigue sangrando la herida del éxodo venezolano dice Acción contra el Hambre que teniendo sólo en cuenta las cifras oficiales ya han salido del país más de dos millones trescientas mil personas muchos se quedan en Colombia otros siguen su ruta hacia Ecuador hacia Perú hacia Brasil de todas ellas más de un millón necesitan ayuda humanitaria urgente porque viven en la calle sin acceso a comida o asistencia médica podemos saludar a Martín Alonso que es jefe de base de Acción contra el Hambre en La Guajira colombiana que es el territorio limítrofe con Venezuela en la que sobreviven decenas de miles de esos desplazados buenos días Martín

Voz 26 30:48 buenos días como esta son cifras tres

Voz 1667 30:50 todas no las que estamos manejando más de un millón de venezolanos ahora mismo en territorio colombiano en una situación extrema

Voz 26 31:00 sí efectivamente les habla de un millón cien mil venezolanos en Colombia con cuarenta treinta de septiembre pero claro está son cifras oficiales normalmente registros de migración nos tanto la anterior en la Guajira tenemos varias truchas que no son oficiales realmente podría haber un subrayó

Voz 1667 31:25 hemos visto imágenes Martín de cómo es la Guajira muchos de nuestros oyentes no conocen esa zona colombiana que es prácticamente desértica no ahí es dónde han ido a parar miles de venezolanos decenas de miles de venezolanos que han abandonado el país

Voz 26 31:39 si en este momento en la Guajira se calcula que hay alrededor de ciento veintitrés mil venezolanos si la Guajira digamos es su territorio están al norte del país realmente está siendo muy afectado con la variabilidad climática que hay momentos en que el fenómeno El Niño hace poco duró casi cuatro años que no llovía ir a veces cuando llueve también hay afectaciones por inundaciones porque pues es muy complicado digamos la situación del ambiente en la Guajira

Voz 1667 32:09 viviendo prácticamente en chabolas no es lo que vemos construidas con trozos de madera con plásticos en una situación muy precaria

Voz 26 32:19 sí en verbalmente las tasas son de igual no es tradicional de la familia You pese Le Guajira hay personal de etnia o ayude otra reseña pero también eh pues en su capital leí en un municipio en los cascos urbanos en los municipio pues ahí edificaciones común y corriente normales pero ya en lo que tiene que ver en las zonas rurales la mayor cantidad de tierra cayendo agua Si hay mucha dispersión en las casas son casi que una sola habitación para las familias

Voz 1667 32:55 porque han huido a esas personas de de Venezuela Martín

Voz 27 33:00 bueno pues a los que diaria

Voz 26 33:03 veinte como equipo en este momento el encontramos La Guajira tiene un equipo de veintiocho personas con diferentes tipos de profesionales en el diario vivirlo encontramos que la mayor parte de las gente narra que la situación se ha vuelto insostenible por un lado tienen el problema de escasez de alimentos tienen esta sede medicamentos el tema de la inflación no le permitió las entre lo que ganan un mes el canta para unas semanas entonces aquí en Colombia y en el caso concreto de la Guajira los B uno incluso mujeres embarazadas con niños en los está ahí y cuando se le pregunta dicen que tienen casa en Venezuela pero que prefieren venir que con lo poquito que consiguen pueden comer y en Venezuela no

Voz 1667 33:48 no hay muchas mujeres que están sujetas a la violencia sexual no son vulnerables a esa violencia sexual en la situación en la que se encuentran según contáis

Voz 26 33:58 bueno en principio claro en minar de la familia que viene de Venezuela que entre otras cosas hay un rompimiento de esa estructura familiar porque a veces llegan unas personas la otra se quedan hemos encontrado casos de personas que están aquí con niños y resulta que su compañero están Perú en Ecuador hay una desintegración total a la familia eso es muy preocupante claro la vulnerabilidad mayores niños y mujeres sin sí podría haber aprovechamiento desde el punto de vista sexual de

Voz 27 34:31 de aprovechándose de la necesidad de las personas niños solos

Voz 1667 34:35 también Martín

Voz 26 34:37 sí hemos encontrado que han sido referenciado varios niños en compañía a mi pues aquí es bienestar familiar que es el diablo debían estar en Colombia son los llamados

Voz 1667 34:52 cuál está siendo el impacto de esta este desplazamiento masivo no de venezolanos a esa región del norte de Colombia una región ya de por sí entre las más pobres de del país con una situación también de la población comprometida no

Voz 26 35:10 sí bueno mira yo es una cosa que es importante decir en La Guajira habido muchas dificultades hay muchos ejes que incluyen la situación ha habido un problema de gobernabilidad ha habido problemas de medio ambiente decirle el tema del cambio climático a mí eso implica también problemas de agua potable

Voz 27 35:33 es una situación crítica y ante esta situación de Venezuela

Voz 26 35:38 que la familia es que es una etnia mayoritaria aquí en Colombia ellos se consideran nacionales de ellos se mueven entre el agua agua ir a colombiana cuando la situación estaba mala en Colombia se iban a Venezuela y haya podían conseguir reculó en sus y ahora la situación se volvió a través de los que estaban en Venezuela están retornando y eso está generando en estas familias en la zona rural una presión muy grande el tema de hacinamiento lo poco que tienen las familias tienen que compartirlo con más personas a nivel urbano también en las calle ya se ve en algunos sitios los amigos adquiriendo pues precisamente por eso estamos haciendo los programas sabemos que estamos tratando de ser solidarios de contribuir a disminuir el sufrimiento de estas personas en este momento también tratan de de manera regular digamos tratan de conseguir recursos entonces también puede la presión sobre rebusca que se llama en Colombia de los mismos colombianos no eh afortunadamente todavía hay mucha solidaridad por parte de los colombianos hemos

Voz 27 36:51 disco de manera categórica entonces

Voz 26 36:55 pero que ha sido muy generosa la población colombiana decirlo tenían claro el Gobierno nacional pero la situación estará más sostenibles

Voz 1667 37:06 y eso es digno de destacar desde luego esa respuesta que usted nos contaba ese es el contexto no digamos Martín pero luego está el desgarro personal las historias personales de todas las personas a las que ustedes atienden cómo están como están esos venezolanos desplazados a otro país anímicamente con qué historia se han encontrado usted personalmente

Voz 26 37:25 bueno hay muchísimas historias bueno quisiera decirle que bueno Acción contra el Hambre lleva veinte años en Colombia tiene experiencia está trabajando en el país el caso víctimas del conflicto armado colombiano a partir de ahora en la Guajira nosotros no llegamos como como con ocasión de la situación de Venezuela no son llegamos ante un tema muy importante que hay en la Guajira ya teníamos dos años buscar aquí cuando empezó a llegar el boom migratorio entonces eso nos permite venir desde hace algún tiempo viendo cómo se incrementa la situación y efectivamente es muy desgarrador para el equipo encontrar situaciones complejas en familias que se como le decía se articulan hay unos que se vienen primero pero luego se vienen vosotros ha habido situaciones muy complejas se tienen que estar el día a día tratando de sobrevivir aunque la solidaridad de colombiana ha sido buena de todas formas que cada día hay mayor cantidad de personas creemos que hay un problema gravísimo que humanitarios de esquemas de estreno de alimentación tema de agua potable por otro lado la gente no tiene a veces dónde dormir y hemos encontrado familias en las calles el tema de salud mental es muy importante en nuestro quehacer diario estamos en estos momentos atendiendo población venezolana en las diferentes secciones que sean hemos venido viendo bueno va mejorando un poco pero realmente la gente su situación de salud mental es bastante complicada hay un estrés postraumático ir desafortunadamente o mejor dicho como de todas maneras no se nota simple vista es lo que una tensión cero o la situación de la gente está bastante mal no

Voz 1667 39:15 no se sienten ellos Martín sienten que han traicionado a su patria porque de eso les acusa el Gobierno de Nicolás Maduro no a los que se van de traicionar casi al país

Voz 3 39:27 sí

Voz 26 39:29 como una institución que en este caso hacemos un trabajo humanitario tratamos de no tocar temas relacionados con la política No somos más humanizados pero en términos generales esta gente lo que menciona básicamente es que ese viene con la situación grave descansando allá aquí más nos dedicamos a ver cómo podemos entre ellos ni nosotros porque un poco en Acción Contra el Hambre no son asistencia al mismo tratamos de involucrar los y son parte del trabajo en confianza cuentan lo predecía un poco que se quedan sin dinero que lo que tienen no les alcanza para comer pero el tema relacionado con su situación gubernamental no lo abordamos un realmente

Voz 1667 40:09 muy bien Martín Alonso Hoyos jefe de base de la Guajira de Acción contra el Hambre muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga un abrazo bien fuerte

Voz 27 40:20 decirle una última cosa sí claro yo creo que con ocasión

Voz 26 40:26 estamos está haciendo un buen trabajo pero invito a la gente que quiera tener mayor información en las redes sociales puede encontrarlo como arroba hacia Chile Colombia allí estamos constantemente siendo testimonio de lo que está pasando en la Guajira y lo que está pasando en Colombia con la crisis migratoria deviene suele muy bien

Voz 27 40:43 en gracias bueno con mucho mucho

Voz 28 40:47 eh eh

Voz 29 40:50 eh tú y entonces fuga Pablo Morán

Voz 1667 40:55 os lo prometimos en portada os queremos hablar de la explotación dos punto cero la que se practiquen las llamadas click Farnals recintos en los que se encierra durante horas

Voz 30 41:05 zonas para impulsar determinados perfiles en redes sociales por un sueldo muy precario hay recintos así en India y en China o en Bangladesh Marina García nos va a dar más detalles puede que el concepto de Click fans no les suene muy familiar

Voz 1481 41:20 pero lo que seguramente sí conozcan es que el éxito de algunos perfiles en las redes sociales o de algunas aplicaciones en la lista de descarga se deben a un tipo de fraude que compra seguidores o manipula las opiniones lo que hay detrás son robots comúnmente conocidos como voz y que manipulan estos datos bajo el amparo de una empresa que hace de los seguidores los lights negocia hasta ahí no hay tanto de nuevo pero si lo que hubiese detrás fuesen personas personas en habitaciones llenas de teléfonos que se dedican a aplicar con su dedo bajo las directrices de una empresa con objetivos muy claros pues es una realidad se llaman clic fármaco proliferan en países como India China Bangladesh que lo ven como un suplemento económico países en los que los sueldos mínimos son extremadamente bajos este fraude se constituyen como una forma de explotación laboral la tiranía de los me gusta y las redes sociales del posicionamiento de las últimas apps de moda se alimenta del trabajo de personas atraídas por esos sobresueldos quince dólares por cada cien ex según datos de The Gardian su conocimiento es bajo porque trabajan en la clandestinidad pero ya en dos mil cuatro en los albores de la industria que posteriormente se constituiría alrededor de Internet en el diario The Times de la India alertaban de la subió de este tipo de prácticas en el país se sabe muy poco no sólo de su existencia sino también de su funcionamiento Elena Neira profesora de estudios de Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña apunta que lo queremos realmente sus efectos

Voz 8 42:47 Julián imagen estuve las granjas de clics tanto de móviles como de ordenadores de China a Clarés de Nepal de Ucrania de Rusia eso todo lo que vemos son los efectos no comentabas nosotros el tema de los Like en las en las publicaciones desbrozar las listas de seguidores de estos famosos influencer

Voz 1481 43:02 además explicaba que no sólo están detrás de perfiles como el de los influencer que viven del contenido vertido en las redes sino que están también de por medio las famosas faith News según sospechas alguna reciente victoria política

Voz 8 43:14 cada vez hay más denuncias que asegura que detrás de la victoria de Trump estuvieron precisamente estas estas granjas de clic no que se encargaron de inundar Facebook con noticias falsas de popularizar los comentarios de mayor odio

Voz 1481 43:25 aunque las FARC están detrás de este mercadeo negro de lights en un análisis más profundo puede detectarse su geolocalización y determinar un paquete de lights con origen sospechoso aunque a esos datos de análisis interno de origen de la actividad no todos podemos acceder

Voz 8 43:40 las granjas de clics funcionan para eso para tengamos que poner en los primeros resultados de búsqueda los contenidos evidentemente exige rascó un poco lo que pasa es que normalmente esas analíticas son propiedad de las tres de la persona que que que que tiene la cuenta salvo que haya una organización o una agencia gubernamental detrás es muy difícil saber cuál es el origen de esos laica

Voz 1481 43:58 personas que trabajan criticando una habitación rodeados de teléfonos una realidad inverosímil pero que existe ahí fuera

Voz 25 44:07 que eres no

Voz 0861 44:20 comenzamos hoy en Honduras el país de Berta Cáceres El País donde asesinaron a tiros acribillada a esta activista medioambiental su asesinato en dos mil dieciséis dio la vuelta al mundo y ahora casi tres años después la justicia ha declarado culpables de asesinato a siete de los ocho acusados varios de ellos son antiguos miembros del ejército hondureño ellos apretaron el gatillo cumplieron el encargo pero la gran pregunta sigue sin despejarse nada se ha dicho de quiénes ordenaron ese asesinato por eso era madre de Berta y su hija la diputada Olivia Zúñiga están defraudadas con esta sentencia aunque señalan directamente al Gobierno hondureño

Voz 9 45:02 yo vuelvo a repetir que yo culpa al Gobierno de Juan Orlando por el asesinato de mi hija porque hubo una conspiración tan tremenda

Voz 1539 45:09 no estaremos conformes hasta que se castigue a los autores intelectuales de este asesinato donde están involucrados la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos SA pero también están vinculados funcionarios públicos de los últimos gobiernos ilegales producto de un fraude de un golpe de Estado que han estado operando en este país cometiendo graves actos de corrupción

Voz 0861 45:29 muy frío que además ha estado plagado de irregularidades lo denunciado Amnistía Internacional pero también lo han constatado en persona a los representantes del Observatorio Internacional de la abogacía en riesgo hemos hablado con uno de ellos Gonzalo Sáenz forma parte de la delegación española que ha enviado la fundación de la Abogacía Española Gonzalo nos ha enumerado cada una de las irregularidades que se han cometido en este juicio

Voz 31 45:53 se prohibió el acceso al Camarasa a la sala por lo tanto el principio de publicidad del proceso ahí se vería afectado también nos extrañó bastante que se rechazó más del sesenta por ciento de la prueba presentada por la acusación privada bueno finalmente llegaríamos a una a una de las irregularidades más grandes que ha dado el caso que ha sido la retención de la prueba el Ministerio Público ha retenido durante aproximadamente dos años toda la prueba incautada en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos SA de esa no sólo eso sino que en la audiencia preliminar y una de las las partes se enteraron de que en mi siquiera habían practicado el peritaje de esta prueba por lo tanto a esta retención de la prueba tras XXXV veces siendo requerida por la parte cuatro veces ordenador por el tribunal que es entregas esta información constituyó una vulneración bastante grave de los derechos del debido proceso ya que la Fiscalía la ha guardado para sí

Voz 7 47:04 en el medio centenar de soldados del Ejército hebreo

Voz 0861 47:07 lo han denunciado en los últimos días la violencia innecesaria que les obligaron a ejercer contra civiles palestinos la organización Breaking the Silence conocida por denunciar este tipo de abusos ha recogido el testimonio de estos soldados que sirvieron al Ejército en la ciudad palestina de Hebrón Argo Jesús voces nuestra corresponsal en la zona Beatriz la cumbre

Voz 1140 47:28 Dine y Sarov hoy un estudiante de veintiséis años pasó meses en Hebrón durante su servicio militar

Voz 7 47:34 bueno yo entrenas para disparar contra terroristas milicianos de la OTAN que sirios no ni los que vuelven del colegio como si la si tiran una piedra contra un soldado lo peor es que te sientes bien cuando dispara según sí

Voz 1140 47:46 testimonio forma parte del documento que publica la ONG israelí Rompiendo el silencio con el ánimo de informar a la población sobre los abusos que puede cometer un ejército en un punto tan complicado como Hebrón este ex soldador recuerda especialmente la relación con los colonos

Voz 7 48:01 sí nos traían dulces era secos pero en una ocasión cuando no les dejamos ser vienen

Voz 0861 48:07 dos con una familia de palestinos Un colono vino

Voz 7 48:09 no hacia mí me dijo debería de arte Vergüenza

Voz 3 48:12 eres un nazi y una hace

Voz 1140 48:15 el soldados comodín son calificados a menudo de traidores mentirosos sus críticas no son contra el Ejército sino contra el Gobierno y su política hacia los palestinos

Voz 7 48:25 no es que no podemos controlar la vida de millones de personas en Cisjordania estamos perdiendo nuestra humanidad al tratar de hacerlo el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha intentado

Voz 1140 48:34 varias maneras acallar a la ONG Rompiendo el Silencio dificultando su financiación denunciando ante los tribunales sus actividades

Voz 7 48:42 hoy intentando prohibirle el contacto con la pobre

Voz 1140 48:44 acción civil israelí

Voz 0861 48:48 no os perdáis la última campaña que ha puesto en marcha a Alemania

Voz 9 48:52 a mí me digan lo sabe

Voz 0861 48:56 con el lema Actub país tu futuro ahora Alemania pretende animar a los solicitantes de asilo a que vuelvan a sus países de origen El míster del interior lo está anunciando hasta en siete idiomas y las ONGs en este país han puesto ya el grito en el cielo porque creen que esta campaña es auténticamente xenófoba también son las ONGs las que han empezado a destapar en Estados Unidos que el Gobierno de Donald Trump está separando otra vez a las familias de migrantes en la frontera y eso a pesar de

Voz 1667 49:24 él ha prohibido un juez siendo Marta del Vado

Voz 0909 49:27 buenos días asociaciones en defensa de los migrantes

Voz 1510 49:29 tienen contabilizados diecisiete nuevos casos de niños de entre dos y diecisiete años separados de sus padres en la frontera a pesar de la resolución de un juez federal que prohibió la política de tolerancia cero bajo esta practica la administración Trump separó a más de dos mil quinientos menores a principios del verano pasado unos ciento veinte niños sí quien sin ser recalificados porque sus padres no han sido ya deportados o están en alguna prisión estadounidense el Departamento de Justicia justifica las nuevas separaciones con el argumento de que los padres tienen algún tipo de antecedentes penales y confirman que la separación es una posibilidad en determinadas circunstancias para garantizar el bienestar y la seguridad del menor los abogados de los migrantes temen que estén volviendo a separar familias sin llamarlo tolerancia cero para sortear la DC

Voz 0909 50:16 son judicial ya que las autoridades no han espetó

Voz 1510 50:18 picado cuáles son los presuntos delitos de los que acusan a los padres ni qué evidencias tienen de que los hayan cometido

Voz 0861 50:26 decías Marta ya a las puertas de la nueva cumbre del clima que se celebra esta próxima semana en Polonia la ONU ha publicado un informe en el que alertan de un nuevo récord de los niveles de CO2 Javier Gregori a quién es culpa a la ONU de esa preocupante tendencia

Voz 1667 50:42 denuncia que la Unión Europea Australia Canadá

Voz 0882 50:45 Corea del Sur Arabia Saudí Estados Unidos no están cumpliendo con los recortes de CO2 que establece el Acuerdo de París y que ellos mismos firmaron y que éstas la grave consecuencia en la práctica según los datos por ejemplo del Observatorio Español de Izaña situado en las Islas Canarias el año que viene también se volverá a batir el récord mundial de concentración de CO2 en la atmósfera como advierte Ángel González investigador de Aemet la agencia que gestiona este centro oficial de medición

Voz 32 51:11 si observamos que las previsiones para el próximo año dos mil diecinueve es que continúe en aumento

Voz 0882 51:17 un récord que no se ha registrado en la Tierra desde hace cinco millones de años y esto está provocando la subida del nivel del mar y un mayor número de fenómenos extremos como sequías olas de calor lluvias torrenciales según la Organización Meteorológica Mundial

Voz 0861 51:32 la ONU cree que de aquí a dos mil treinta Se podrían reducir las emisiones un diez por ciento si se suprimidas en todos los subsidios a combustibles fósiles urge tomarse esto en serio en sólo diez años los casos de alergias se han multiplicado por tres en ciudades como Madrid capital Ilha Homs advierte además de que el cambio climático provocará ojo doscientas cuarenta mil muertes más cada año en todo el mundo lo advierte que estén a Linares investigadora del Instituto de Salud Carlos III

Voz 0545 52:00 nosotros hemos creado el problema nosotros estamos poniendo en riesgo no sólo la existencia de otras especies animales y vegetales sino nuestra propia existencia es que el problema es que hay que trabajar ya en la adaptación tenemos una combinación mortal que hará incrementar en forma bastante bueno de hecho ya lo estamos viendo de forma bastante importante tanto la mortalidad como los ingresos por causas circulatorias y respiratorias

Voz 33 52:30 sí

Voz 1667 52:37 hasta aquí el programa de este sábado seguimos el resto de la semana sabéis en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga y también en el podcast de nuestra web para que escucháis el programa donde y cuando queráis nos encontramos dentro de siete días el próximo sábado feliz semana adiós

Voz 33 53:27 así

Voz 7 53:29 el chico

Voz 33 53:36 ahora mi buena las que queda hasta