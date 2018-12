VIH: Más de un millón de víctimas cada año

Voz 5

03:30

pues nos preocupan en varias cosas una cosa son los países no la prevalencia de VIH no es como en países de África y que clásicamente en África Oriental países como como Malawi como Kenia que las que en en este dio mucho en colaboración con el hacer ha desarrollado programas en el que están teniendo éxito y que están llegando a ninguna gran parte de su población luego lo que vemos es países donde la prevalencia es combo como entró África o como Sudán en esos países estamos viendo que el el hecho de tener pocos fondos está haciendo que no que que no se no se desarrolle que tenemos sitio puedo como programa de salud pública principal a tener en cuenta que que que nos llegan pacientes con sida no no hay un sistema que permita tratarlos a nivel hospitalario o países personas como lo que he dicho antes con con las que se diagnostica DVB H pero no se les puede tratar otra cosa queremos es interrupciones cuando cuando disminuyen los fondos que el acceso el me acceso a tratamientos esas interrupciones en el tratamiento lo que lo que provocan a la larga es un desarrollo de resistencias a a medicamentos y requiere el tema recursos requiere así terceras de a las que todavía hay menos acceso podemos Success no cuando los parados disminuyen el llega con complicaciones severas decida que que con con lo considera que conocimos aquí en los años ochenta y que ahora sería impensable en España sería impensable no lo conseguimos y monástica aquí otro otra población hablen con los niños si piensas que el que le eche requiere un tratamiento crónico de por vida de momento y el hecho de que el vallado soluciones adaptadas a me lo que o que las haya pero que las haya pero que no accesibles a a las poblaciones que que más vulnerables quiere decir que hoy en día pues Obilla tiene que tomar un jarabe como un sabor horrible y tiene que a veces pastillas de adultos y eso sí con ver qué decir vida como los anginas las la sostenibilidad eso es poca que están dando arriesgó a toda una población de unos que la población de jóvenes adultos su turno que el impacto va mucho más allá de la enfermedad