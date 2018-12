Un millón de desplazados venezolanos en riesgo

sí efectivamente de acuerdo con un ritos oficiales habla de un millón cien mil Colomé venezolanos en Colombia con cuarenta treinta de septiembre pero claro está son cifras oficiales e normalmente registros de migración no nos tanto la anterior en la Guajira tenemos varias truchas que no son oficiales realmente podría haber un suroseta

hemos visto imágenes Martín de cómo es la Guajira muchos de nuestros oyentes no conocen esa zona colombiana que es prácticamente desértica no ahí es dónde han ido a parar miles de venezolanos decenas de miles de venezolanos que han abandonado el país

no viviendo prácticamente en chabolas no es lo que vemos construidas con trozos de madera con plásticos en una situación muy precaria

bueno pues a lo que diariamente como equipo en este momento el encontramos la Guajira tiene un equipo de veintiocho personas con diferentes tipos de profesionales en el diario vivirlo encontramos que la mayor parte de las gente narra que la situación se ha vuelto insostenible por un lado tienen el problema de escasez de alimentos tienen medicamentos el tema de la inflación no le permite a la gente lo que ganan un mes alcanza para unas semanas entonces aquí en Colombia y en el caso concreto de la Guajira los B uno incluso mujeres embarazadas con niños y lo está ahí y cuando te pregunta nos dicen que tienen casa en Venezuela te los que prefieren venir que con lo poquito que consiguen pueden comer y en Venezuela no

no hay muchas mujeres que están sujetas a la violencia sexual no son vulnerables a esa violencia sexual en la situación en la que se encuentran según contáis

cuál está siendo el impacto de esta este desplazamiento masivo no de venezolanos a esa región del norte de Colombia una región ya de por sí entre las más pobres de del país con una situación también de la población comprometida no

bueno hay muchísimas historias bueno quisiera decirle que bueno Acción contra el Hambre llevaba veinte años en Colombia tiene experiencia está trabajando en el caso de víctimas del conflicto armado colombiano Pablo era en la Guajira nosotros no llegamos como como con ocasión de la situación de Venezuela no son llegamos ante un tema muy importante teniendo Guajira teníamos dos años buscar aquí cuando empezó a llegar el boom migratorio entonces eso nos permite venir desde hace algún tiempo viendo cómo se incrementa la situación y efectivamente es muy desgarrador para el equipo encontrar situaciones complejas en familias como les decía se articulan hay unos que se vienen primero luego se vienen los otros ha habido situaciones muy complejas se tienen que estar el día a día tratando de sobrevivir aunque la solidaridad de colombiana ha sido buena de todas formas que cada día hay mayor cantidad de personas que creemos que hay problema gravísimo humanitarios de esquemas de estreno de alimentación tema de agua potable por otro lado de la gente no tiene a veces dónde dormir y hemos encontrado camillas en Versalles el tema de salud mental es muy importante en nuestro quehacer diario estamos en estos Mencota atendiendo población venezolana en las diferentes secciones que se hemos venido viendo bueno va mejorando un poco pero realmente la gente su situación de salud mental es bastante complicada hay un estrés postraumático ir desafortunadamente o mejor dicho como de todas maneras no se nota simple vista es lo que tensión cero o la situación de la gente está bastante mal no