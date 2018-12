Jana Fernández: "México va a ir al 100% y con muchísimas ganas, es su primera final de Mundial"

mañana tenemos una cita nos va a pillar en pleno carrusel deportivo porque va a ser a las once de la noche y es que la selección española sub diecisiete juega la final del Mundial Héctor González qué tal muy buenas

tal muy buenas Yago delante vamos a tener a México si ese partido que se disputa a las once de la noche final del Mundial de Uruguay todo para completar un gran año para el fútbol femenino en el que se ha conseguido el subcampeonato del mundo sub veinte el Campeonato de Europa sub diecinueve y el Campeonato de Europa sub diecisiete esa misma selección tiene mañana la oportunidad de ser campeona del mundo por primera vez en la historia qué mejor que hablar con una de las grandes protagonistas de esa selección Hannah Fernández no ha perdido ni un minuto en lo que va del Mundial la jugadora del Barça que ya te escucha en sintonía del Larguero Hannah Arendt

Voz 0911

01:11

no sueño no no todo lo que da no pero esa esa la tripa tengo hay niños que que que no me deja de ser tranquila