Eli Pinedo desea suerte a la selección de balomano: "Siento más nervios que cuando jugaba"

Voz 1 00:00 vamos con el balonmano en el Larguero porque mañana arranca el

Voz 1991 00:04 Europeo femenino primeros arranca para España e ir siempre somos candidatas a conseguir algo importante porque así lo han conseguido en los últimos años porque se han ganado el derecho a que pensemos de esta manera Diego Gonzales qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas debutamos contra Croacia no

Voz 0497 00:20 sí señor antes déjame decirte que la primera en la frente ya Francia una de las favoritas ha presidido esta tarde en el debute en el arranque de este campeonato contra Rusia con lo cual empezamos ya a que cualquier resultado pueda pueda darse en cualquiera de los grupos efectivamente contra Croacia mañana a las seis de la tarde de España está en el grupo B además de con las culatas con las favoritas holandesas un también con Hungría es un grupo muy complicado para pasar con puntos a la siguiente fase y bueno yo creo de todas formas que está selección mezcla un poco de veteranía y juventud porque de las subcampeonas de hace cuatro años eran Silvia Navarro en la portería queda Nerea Pena la dirección Lara González de lateral es una lástima que San libanesa no vaya a poder estar por esa esa lesión se va a notar sólo esencial sobre todo en defensa porque en ataque hemos encontrado a gente como Mireya González las jóvenes o en el extremo a Valdivia que es una maravilla pero digo que arranca contra la ilusión del mundo para para este grupo de Carles Viver entre ellas cómo no no podía faltar la súper veterana campeonísimo a Carmen Martín que sigue siendo bueno pues un lujo no verla jugar en extremo

Voz 1991 01:23 hombre súper veterana súper veterana tampoco eh que todavía le queda aún montón Carmen Martín muy buenas capitana de la selección una de las veteranas una de las que tiene que tirar del carro con responsabilidad no como tiene que ser

Voz 2 01:37 bueno sí el cada vez más responsabilidad es evidente que hay mucha juventud no todo el equipo igual pues sí que recae esa es un poco más en la veterana que no mayores veterana ahora ahí está

Voz 1991 01:52 la experiencia es un grado para todo las cosas como son y cómo estáis Carmen cómo está el ambiente de la selección antes del debut de mañana

Voz 2 01:58 bien estamos jodidos estamos dando un poco en los nervios pero la verdad que todo el mundo ha estado muy positivo luchando mucho que es una identidad y la verdad que muy pronto no

Voz 1991 02:10 me parece muy evidente pero siempre lo decimos Carmen el buen rollo que hay en esta selección el buen rollo que ha habido en los últimos años esa generación

Voz 3 02:18 eh que le dio nombre las guerreras

Voz 1991 02:20 a esos éxitos que habéis conseguido y que creo que con la renovación y la entrada de la sangre nueva Se mantiene no parece parece muy sencillo decirlo no es tan fácil hacerlo pero creo que es básico no el buen rollo y buen ambiente para que las cosas funcionen y salgan bien

Voz 2 02:36 sí la verdad que mucha suerte todas la gente nueva destacando bueno que ellos llaman también algunas concentraciones pero que igual no tienen falta cuando nace como otras están viniendo con una mentalidad supe es receptiva muy positivas como mención además es gente que cuando está en el campo Pablo a mí eso me encanta me encanta que la gente venga con carácter con mucha valentía y la verdad que es muy bueno sí la verdad es que no cejar estamos de yo te digo continuando con una generación nueva pero sí yendo tiene un mundo eso conceptos claros y sus valores aunque siempre normalmente tipificado dentro de las

Voz 1991 03:20 qué tal el ambiente en Francia Se nota que hay ambiente de de de Europeo de balonmano

Voz 4 03:25 bueno acabamos de llegar por así decirlo mucha mucha oportunidad pero sí que es cierto un pie dentro de del pabellón ya

Voz 2 03:35 nota no las doce cámaras por todos lados

Voz 4 03:38 pero a la publicidad de este Giro dos mil dieciocho la verdad que que que que hayan nota nota

Voz 1991 03:47 bueno debuta mañana contra Croacia que selecciones vamos a encontrar que vamos a tener delante

Voz 2 03:53 unos que son muy versátil por qué te puedo decir que buenos son tan buenos como otras en en puntos específicos pero son muy buenas en todo lo que se caracterizan un poco como España que que somos capaces de hacer todo pero igual no lo hacemos igual de bien que otras selecciones aunque se suele decir pague Francia el ataque

Voz 4 04:13 el contra ataque que organiza esto

Voz 1991 04:17 escribiría una excelencia que que

Voz 4 04:19 este sábado ante un rival muy duro porque entiendo que tienen mucha capacidad para hacer muchísimas cosas no como muy dinámico con el pecho además son grandes hizo fuerte creo tiene muy buena portería hay creo que vamos a tener un partido muy complicado no tenemos que estar muy concentrados para poder llevar no lo ha hecho terreno

Voz 1 04:37 Croacia Hungría Yolanda el grupos de orillo eh

Voz 2 04:41 el grupo es muy complicado al sí que es cierto que de bueno que tiene esto es europeos es que prima la regularidad entonces con que iban es un partido y el resto de dos equipos dan en ese mismo rival siempre rival fuera ya tienes posibilidades de ir a la siguiente ronda entonces sea no quiero decir que sea fácil pero sí que es verdad es un poco menos complicado que lo que igual puede ser un Mundial no cuando te ponen en octavos vecina al final es un día muertes entonces sí que es cierto que igual tienes posibilidades de pecar un día pero aun así oportunidad de seguir consiguiendo solos es no sé si es que te has propuesto desde el principio todas las metas cada secuestro quién tienes la vida

Voz 1991 05:19 ahora en ese vestuario sin eliminado de ella

Voz 2 05:21 mire ella Gonzales además a ver cómo aquí a tantos países tiene una variedad musical la verdad que muy bien

Voz 1991 05:27 que pone que pone ahí así que te guste a ti

Voz 2 05:30 mira te digo incidió en Francia pues se escucho canciones así francés con muchos rítmica yo no sé cómo decirte entre caribeño africanos cada vez es decir la verdad que sí

Voz 1991 05:42 bien está muy bien escuchas Thomàs no lo conoces Straw te gusta no no lo conozco perdón usan Jermaine también te va a gustar vale Eli Pinedo buenas noches buenas noches crees que es escuchar buena música todavía en ese vestuario no

Voz 4 05:58 Segura Carme la seguro

Voz 1991 06:03 bueno él y cómo se vive en la distancia ya desde fuera ver a las compañeras

Voz 4 06:08 pues mira con mucha intensidad desde fuera muchos más nervios que cuando jugaba con mucho cariño pues porque al final cuando partes eso durante tantos años imposible posible uno desvincularse del todo no de de ese grupo que son muchas ganas tengo de verlas nació la verdad

Voz 1991 06:25 Carmen se echa de menos a él Leonor

Voz 2 06:28 no hombre es evidente no que que eso

Voz 4 06:30 a todo el mundo que ha pasado con la selección ya además que ha sido una criada por así decirlo rodeada de tan maduro no comparta experiencia que ha perdido talante de las he tenido tanta suerte de estar asustado que que evidentemente es esta muchísimo de menos

Voz 1991 06:47 el y te echan de menos

Voz 4 06:49 vale vale compartido tantas cosas

Voz 5 06:53 yo también los ahí a es verdad que Carmen Alfado de de las jovencitas que aprender de la gente a ir coma seis series la de repente convertirse en la capitana la veterana referente el ejemplo a seguir ha tocado hay asumir todos los roles y lo está haciendo hay vamos excelentemente bien nuestra voceros tía

Voz 1991 07:11 he visto Carmen que están triunfando los colores

Voz 4 07:16 yo ya sabes que no se dice cumplir yo digo las cosas hayan mi suegra

Voz 1991 07:22 en El Larguero precioso ha visto lo visto Carmen que está triunfando en la tele no que no está quitando el trabajo aquí a unos cuantos

Voz 4 07:33 me tira a mí eso es normal

Voz 2 07:36 no lo sé pero lo más

Voz 1991 07:39 creo que cabemos todos no no lo podemos repartir

Voz 4 07:44 que así está bien claro trabajos

Voz 5 07:46 el nada

Voz 4 07:48 gracias Carmen la tengo que decir que cada uno con algunos de piloto que hicimos para empezar que la selección mira desde aquí públicamente quiero quiero darle las gracias

Voz 1991 08:01 de verdad eh decía

Voz 4 08:04 deportistas de élite

Voz 1991 08:06 sea que el horario de nueve un poco más para saberlo porque ya sabes que me pilla batir

Voz 4 08:11 te voy a informar de la revisiones para que para que no tenga escapatoria Iniesta luego no

Voz 1991 08:18 en eso está la carta Diego algo para Carme no para Eli pues

Voz 0497 08:24 pero la verdad es que meterme en en este buen rollo ahora mismo ya hablar

Voz 6 08:27 balonmano de verdad es que tú ellos sobramos no podíamos seguir perfectamente pero pero una cosa una cosa para ambas estoy mirando

Voz 2 08:38 los cuadros los los grupos los dos equipos

Voz 0497 08:41 de estos dieciséis equipos dijo eh me sale pero pensar pues no me sean favoritos me sale difícil descartar a alguien que pueda llegar a alguien que que no tenga opciones es es decir quién no tiene opciones yo lo que sí espero es que España puede llegar a semifinales y que que sería un logro importantísimo trae como está este este Europeo eh porque lo ha dicho antes se Carmen este europeo toda la plaza olímpica el campeón del mundo va a ir por por por ello pero puede también ser campeón olímpico que ella tenga plaza de la anterior puede ser no puede ser campeón de Europa que vaya

Voz 4 09:14 no yo al final puede haber premio puedo

Voz 0497 09:16 premios si te metes goles yo creo que eso sería otra vez

Voz 2 09:19 sí sería fantástico vamos nos pasaría lo mismo que no fue el propio cuatro años no enredarme de plata y al final que Noruega repita Hay quedé campeona ambas tanto en Europa como en el chico habrá dos hubo muy afortunadas ojalá pudieran precisa una situación como esa

Voz 1991 09:37 el y tú a quién ves favorito al margen de España que vi evidentemente nosotros vamos a empujar todo lo que podamos sí que sabemos que sois candidatas a a todo que sí o que son en este caso candidatas a todo aquel mes ahí como una de las grandes favoritas en la terna

Voz 7 09:51 bueno yo creo que Rusia es una potencia son las actuales campeonas olímpicas y demostraron ayer contra el anfitrión que que son bien duras de errores está también hay Holanda está atrás

Voz 4 10:02 ya que a ver si sale puede desaparecido empecé de la afición porque vemos a partidos y que gritan como muchas imprecisiones siempre todos los campeonatos hay otras ustedes a ya que vamos a confiar en las muchas alegrías

Voz 1991 10:15 eso siempre yo realmente hoy te llamaba Eli para echarle la bronca por contraprogramar ne pero vamos todos a todo menos venga a ver El Larguero escucha

Voz 4 10:26 poneros en la imagen de tele deporte bien cómo

Voz 1991 10:28 o sea que mejor que lo escuchen

Voz 4 10:31 los pero vaya todo fenomenal

Voz 1991 10:34 es como siempre que que que te sigo eh un beso ya no sé si gracias necesita Carmela

Voz 4 10:39 por todas Jude

Voz 1991 10:44 qué bonito Carmen esto empieza mañana me imagino que notáis que desde hace mucho tiempo los medios os dan bola yo creo la Mola que la bola que merecéis no realmente

Voz 2 10:55 si las cosas han cambiado mucho en esa es grave concediendo más repercusión es cierto que que toque en comparación igualado selecciones igual no tenemos todavía la repercusión que que igual podemos encontrar no en el extranjero o de forma internacional hacia a otros países pero sí que es verdad que hemos mejorado muchísimo el argentino en España y sobre todo también nos hace oración y la verdad que cada vez estamos saliendo más está teniendo más conciencia sobre nosotras sobre lo que hacemos sobre a qué nos dedicamos iguana que empleamos nuestro día a día

Voz 1991 11:31 pues nada esto es mérito vuestro y es que os lo habéis ganado a pulso año tras año después de mucho sufrimiento mucha pelea Carmen Martín que vamos a estar desde mañana empujando desde aquí para que lleguéis a lo más alto vale muchísimas gracias mucha suerte eso Diego debutamos mañana el grupo como decía Carmen no es sencillo

Voz 0497 11:49 no no es así lo que decía nuestra consiguen dos puntos hombre haber ahí posibilidades sobre todo con con

Voz 2 11:55 Hungría no que que ha perdido a dos de sus grandes jugadoras

Voz 0497 11:58 pues goleadora Tommouhi que que tiene que que tiene una lesión importante es el estudio del Mundial le he pasado y también en una lanzadora tremenda eso lo va a notar Hungría Holanda va a ser la favorita de este grupo para mí yo creo que empezando bien mañana contra Croacia ojo que España puede plantarse en la siguiente fase con dos puntos por lo menos y eso sería fantástico ahora para esos mañana hay que tener un poquito de portería tener sobre todo mucha defensa y correr al contrataque si España hace eso te diría que el partido en un ochenta por ciento está ganado

Voz 1991 12:28 es a las seis de la tarde apuntamos contra Croacia mañana lo contamos gracias Diego un abrazo