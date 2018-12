El Larguero (30/11/2018): Hablamos con Jana Fernández, Carmen Martín y la previa de la jornada

Voz 0509 00:00 las once y media a las diez y media Canaria sola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este tren en el mes de diciembre día en el que además ha arrancado la cuarta jornada de Liga en Primera

Voz 1991 00:54 división y lo ha hecho con el partido de Vallecas entre el Rayo y el Eibar y que ha terminado con victoria del conjunto de Michel Golden barba al comienzo del segundo tiempo el Rayo que se pone con diez puntos que sigue eso sí en puestos de descenso pero ahora mismo muchísimo más cerquita de la salvación ahora mismo está tan solo tres puntos al Eibar se queda a mitad de la tabla con dieciocho puntos a dos de Europa que marca ahora mismo Real Madrid con veinte para mañana cuatro partidos más a la una de la tarde Celta Huesca las cuatro y cuarto Valladolid Leganés a las seis y media Getafe Espanyol Ipar las nueve menos cuarto nos queda el partido de la jornada en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Valencia dos equipos que llegan con rachas muy diferentes el Madrid muy mal en Liga después de haber sido bailado en Eibar el Valencia después de conseguir su segunda victoria consecutiva en Liga pero en Champions el Real Madrid matemáticamente ya clasificado para la siguiente ronda la Liga de Campeones el Valencia eliminado jugará a partir de ahora la Europa League veremos cómo están las tendencias de los dos equipos que como digo llevan vi vidas completamente distintas en Liga hay en en la Liga de Campeones precisamente es noticia ya lo sabéis todos en las últimas horas el Santiago Bernabéu donde ahora mismo está previsto que se celebre el partido de vuelta de la Copa

Voz 1 02:06 de Libertadores entre a River Plate

Voz 1991 02:10 y Boca Juniors de hecho ahora mismo sigue peleando para ganar el título en los despachos el conjunto Nice ha contratado a dos abogados españoles especializados en derecho deportivo para que les lleve la reclamación ante la comen Conmebol eh para descargas califiquen a a ya sabéis todos los incidentes de El lanzamiento de objetos y de piedras al autobús de Boca Juniors E hizo que alguno de esos de ellos quedase dañados no pudiesen disputar el el partido e ir en esa reclamación ponen como ejemplo aquello que sucedió también en la Copa Libertadores pero en octavos de final en el año dos mil quince cuando con los jugadores ya en el campo en el túnel de vestuarios aficionados de boca empiezan a echar gas pimienta dentro del túnel cuando estaban los jugadores The river dentro que evidentemente se lo comieron todos tuvieron que entrar en el campo para salir de de aquella nube digamos de de gas pimienta en aquel en aquella ocasión

Voz 1963 03:06 eh la Conmebol

Voz 1991 03:08 descalificó a Boca Juniors e pero en este caso claro hay una gran diferencia Boca Juniors es responsable de todo lo que pase dentro de la Bombonera por eso fue sancionado porque permitió la entrada de gas pimienta en este caso que fuesen perjudicados los los jugadores de The River Plate e los incidentes del pasado fin de semana suceden fuera del del monumental en excepto que son aficionados de River Plate porque se ve la la identificación que llevan con las con las camisetas pero no tiene control River Plate fuera de su estadio el puede controlar dentro de de su recinto lo que pueda pasar con sus aficionados ese es un tema más de seguridad el del Gobierno con lo cual veremos si prospera esta reclamación de boca y veremos si se juega o no está partido de vuelta que como digo está programado para el próximo domingo a las ocho y media en el estadio Santiago Bernabéu y luego es contaremos cómo queda el reparto de entradas porque semana repartir evidentemente muchas para aficionados de River otras muchas para aficionados de de boca es decir que van a venir aficionados de los dos equipos a nuestro país ojito con mucho cuidado vamos a ver también cómo controlan a los violentos para que no puedan volar a nuestro a nuestro país para que no puedan llegar a a Madrid también os vamos a contar Si estáis interesados en hacerse con una entrada de poder vivir la final os vamos a contar también como cómo hacerlo en Segunda División ha disputado ha sido la Romareda Zaragoza cero Cádiz uno a pase lo que pase este fin de semana hay que decir que es un año histórico para nuestro fútbol femenino porque mañana jugamos la final del Europeo de perdón del Mundial sub diecisiete jugamos la final contra México es a las once de la noche ya te digo que pase lo que pase es un histórico para el fútbol femenino porque campeonas lo paso diecisiete campeonas de Europa sub diecinueve subcampeonas del Mundo sub veinte mañana vamos a tratar de ser campeonas del mundo sub diecisiete con lo cual pase lo que pase hay que dar la enhorabuena al fútbol femenino que está creciendo muchísimo en los últimos años y que en el en el resto de competiciones tanto europeas como

Voz 1 05:14 como mundiales es está haciendo respetar

Voz 1991 05:18 y desde luego logrando con con esos dos títulos europeos en la Euroliga de baloncesto han disputado partidos correspondientes a la décima jornada derrota de Baskonia en la cancha del Anadolu Efes nueve seis ocho cinco también ha caído el PAL aún ha sido una buena el Barcelona ha caído en el Palau no sido una buena jornada para nuestros eh el Barça ha caído en casa frente al fenómeno la además con claridad sesenta y cinco ochenta y uno y mañana la selección femenina de balonmano debuta en el Europeo de Francia va a ser el primer partido de la nuestras bases a las seis de la tarde y jugamos contra Croacia debut duro para las guerreras

Voz 0975 05:51 las once y treinta y seis contado todo empezamos

Voz 0509 06:59 en la primera conexión del Larguero de hoy nos lleva hasta Vallecas donde le ha ganado el Rayo uno cero al Eibar es una victoria importantísima tres puntos muy buenos para el equipo de Michel con ese gol de Embarba y como digo el el rarito

Voz 1991 07:14 les acerca un poco a la salvación sigue en puestos de descenso ahora mismo está a uno del Athletic que también está medió un descenso está tres del del Villar del Leganés que es el que marca ahora mismo la la permanencia José Palacio qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buena tres puntitos de oro eh

Voz 1038 07:31 de oro era necesidad máxima imperiosa la que tenía el Rayo Vallecano sacar hoy los tres puntos porque poniéndose a las mala como ganará mañana el Leganés en Pucela ante el Valladolid es que se iba a la salvación finalmente asiento ocho puntos al así que ha sido Gloria ese gol golazo espectacular de Adrián Embarba el capitán hoy del Rayo Vallecano precisamente le tengo aquí a mi lado qué tal Adrian muy bueno

Voz 0065 07:54 hola muy buenas gracias estábamos hablando ahora como las pegado

Voz 1038 07:56 motivo casi un golazo tremendo bonobos bloque

Voz 4 07:59 que la haya Álex Moreno pues la banda Hay

Voz 0065 08:01 normalmente suele colgar la por delante rasa fuerte y cruzó toda la portería hay yo recuerdo que la doy con la pierna izquierda cruzada y bueno entrar segundo palo hoy muy contento

Voz 1038 08:11 nosotros también tenían la sensación esa de que si no ganaba hoy se da un paso atrás no sé si definitivo pero sí muy peligroso

Voz 0065 08:18 si afrontamos el partido como una final porque queda muchísimo todavía pero sí como como el partido más importante hasta ahora porque

Voz 1716 08:25 casado

Voz 0065 08:26 por desgracia no habíamos conseguido ninguna victoria hoy era el día venía un rival de ganar tres a unos al Real Madrid allí en su casa Hay creo que era un partido de vital importancia hemos incidido mucho en dejar la portería a cero toda la semana lo hemos conseguido y no sabemos que arriba podemos hacer daño hay equipos fuerte metió metió el gol no íbamos a los tres puntos importantísimos

Voz 1038 08:45 la rueda de prensa dicho Michel que lo mejor del partido avisó a los dos extremos Alvarito García hay tú que es hoy los Javier defendido viene

Voz 0065 08:52 esa banda si no solo en defensa sino también corriendo los espacios tan quedarnos con lo balones sacando centros bueno es lo menos que me estés mucho trabajo y lo que tenemos que hacer todo el equipo que casi grandísimo partido tanto en defensa que ya te digo como para dejar la puerta a cero como como un ataque y bueno pues está la línea a seguir

Voz 1038 09:10 se queda otro partido a cero la portería son dos partidos a cero dos victorias

Voz 0065 09:15 sí sobre todo teníais ganas e muchas muchas ganas la verdad que que bueno pues ha coincidido eso de que la portería a cero y ya no sólo los los las dos victorias que hemos conseguido esta temporada hay bueno pues hay que seguir en esa línea trabajar para para que no encajar goles si iba arriba sabemos lo que te digo te mucho potencial tenemos una grandísima plantilla en toda la línea Si ya hay que confiar ahora ahora más en nuestro trabajo

Voz 1038 09:37 la última que tiene atenderá a más compañeros y también marchase ya celebrarlo con la familia lo siguiente la Copa el martes ante el Leganés no sé si en la situación en Alemania el Rayo como es un poco la Copa o ilusiona también no poder pasar de ronda con ese dos dos en

Voz 0065 09:51 bueno a mi me gusta siempre competir y cuanto más partidos tengamos mejor creo que que esto no va a servir para coger confianza puedo decir que el fútbol no está siendo justo con nosotros en en cuanto a resultados Si bueno pues esperemos que a partir de ahora así pasar en la Copa a la siguiente ronda aquí en casa con el Leganés y pensar otra vez en el en el Betis en Liga

Voz 1038 10:08 a la salas pónmelo con Belloch pónmelo un segundo hombre sí

Voz 1991 10:10 el quiero decírselo unos osa

Voz 1038 10:12 un segundito sólo así un segundito lo pasamos hay el el pinganillo ya te escucha

Voz 1991 10:17 no nada Embarba sólo felicitarte ciento cincuenta partidos con el rayo que no está nada mal eh

Voz 0065 10:22 hola muchísimas gracias sí la verdad es que que un orgullo llevar tantos partidos aquí en en Vallecas Si bueno pues ojalá pueda cumplir muchísimo más y que sean en Primera

Voz 1991 10:31 quizás a seria importante e Historia del Rayo Vallecano y además querido por la afición eso no no lo pueden decir muchos eh

Voz 0065 10:36 sí la verdad es que estoy muy contento aquí siempre lo he dicho esto es como como Mi casa hay era agradecer siempre la afición lo que notaba porque porque es mucho y ojalá podamos brindarles mucho en Vitoria

Voz 1991 10:47 hoy sólo era felicitar de un abrazo a disfrutarlo

Voz 0065 10:51 gracias un abrazo Palacio quién está

Voz 1991 10:53 no cabezazo por ahí macho

Voz 1038 10:55 no eso es lo típico de las zonas mixtas de Vallecas

Voz 1991 10:58 cómo que no tienen todos los utillero se están bares

Voz 1038 11:01 dándolo el el Eibar el autobús del del equipo armero entonces van bajando todo todo lo que son los utensilios

Voz 1991 11:07 la ropa tienen que bajar hola Lolo las escaleras y claro no lo bajan Lotina no lo tiran por los escalera no

Voz 1038 11:14 que son muchas escaleras que bajan desde desde el van desde los vestuarios entonces bueno pues hay que agradecer el el trabajo que hacen ellos que es lo que hacen el trabajo sucio en este caso el ruidoso pero bueno ya es lo que hay tampoco tampoco vamos a hacerlo mucho más

Voz 1991 11:28 yo estoy vacilando hombre gracias Palacio es un abrazo

Voz 1038 11:32 una cosa solamente comentarte Yago desde el lado armeros en marcha van pues eso con la mala cara por la derrota

Voz 1991 11:40 sí sobre todo mira con esta queja dijo Luis Mendo

Voz 1038 11:42 Dívar con el tiempo de descuento que ha dado el árbitro Undiano Mallenco es verdad que se ha perdido mucho tiempo o la lesión de Gorka también con un una lesión que ávido o o yo creo que ha sido más se que ha fingido dimitiría es que el portero del Rayo Vallecano hubiera como se ha quejado en rueda de prensa la nación Johnston dos veces al por tener pocos minutos las Ligas ya te digo pues son casi cuatro mil

Voz 5 12:05 pitos todos los

Voz 1038 12:06 cambios es lo que lo hemos comentado al árbitro al final del partido no no no no no ninguna otra cosa eso lo hemos comentado es lo que tu dices no no sé porqué pues lo si es porque se quieren quitar el partido encima pues no da muy buen ejemplo no bueno no da buen ejemplo o por lo menos eso es lo que piensa José Luis Mendilibar y por cierto detalle también en el palco estaba Ramón Planes en la gente de la del secretario técnico del Barcelona de Eric Abidal viendo a Marco ella al canterano del Barça que dio tan buenas sensaciones el partido ante el Real Madrid

Voz 1991 12:38 gracias Palace un abrazo esta mañana un abrazo Yago en Radio uno bar cero el Eibar se queda de momento tranquilo a mitad de la tabla dieciocho puntitos muy ricos para estas alturas de temporada hay como digo a dos de de Europa a dos que dos puntitos del Real Madrid que es el que marca ahora mismo la última plaza de de Europa League en sexta posición el Rayo se queda en la parte baja es penúltimo ahora mismo con diez puntos a tres de la permanencia Mariana las nueve menos cuarto se disputa probablemente el partido más interesante del fin de semana es ese encuentro en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Valencia Antón Meana qué tal

Voz 1266 13:13 muy buenas hola qué tal cómo estás buenas noches

Voz 1991 13:16 no está al Real Madrid que después del baile en Ipurua cumplió con los deberes en Champions está clasificado ya ver que Real Madrid vemos no

Voz 0412 13:24 sí yo tengo serias dudas eh creo que el Madrid es favorito porque juega en casa pero que la última imagen dijera en Éibar nos permite pensar en Madrid muy potente ante el equipo de Marcelino con una baja muy importante que sigue teniendo la de Casemiro primer partido sin ascendieron en el Bernabéu a ver qué haces mañana Solari que hasta el mediodía del sábado no para conocer la lista de convocados y con un protagonista por encima del resto Isco Alarcón ha sido el que ha monopolizado la rueda de prensa cuatro preguntas sobre el malagueño para Santi Solari que no ha querido mojarse mucho fíjate como explica lo que le pasa a Isco Solari en sala de prensa

Voz 6 14:01 creo que es un tema que no que no da más de sí el otro día respondí y les dije que son decisiones decisiones puntuales por mucha normalidad que usted le quiera dar que Isco no juegue casi nunca con usted y que se vaya en la grada en Roma no es normal es haber sido con un mal profesional Xisco entren a mal circo le ha faltado al respeto qué pasa con Isco verdad con eh consideró que el tema este no no da más de sí que ustedes comprenderán que yo no puedo estar pendiente todo el tiempo de vuestras especulaciones son Veinticuatro profesional

Voz 1038 14:32 les todos trabajan

Voz 6 14:34 nosotros estamos aquí para tomar decisiones

Voz 1991 14:38 yo entiendo que es Solari no verborrea fantástica que maneja la palabra a las mil maravillas ellas pero no estamos hablando especulaciones estamos hablando de una pregunta directa de Antón Meana en el que no hay especulación ninguna sino es hay algún problema con Isco es tan fácil como decir no no hay ningún problema simplemente que no entra en mis planes o si hay algún problema que es tema de vestuario tema nuestro que tendremos que que resolver pero Solari especulan especulación en ninguna es una pregunta directa pasa algo con Isco sí o no se le da muy bien esto de la palabra mañana pero también recorta muy bien

Voz 0412 15:12 sí recorta muy bien yo que admiro a sonar desde hace años por

Voz 7 15:16 discurso sus comentarios en y es bien las consume

Voz 0412 15:19 los en el país creo que el discurso de hoy podría haber sido poco más elaborado y creo que si la respuesta es tan no sé cómo decirlo básica o infantil como esta es porque realmente Solari no puedes decir

Voz 1266 15:31 es verdad que no puedo decir lo que piensa

Voz 0412 15:33 no puede explicar lo que siente hacia Isco y a su forma de trabajar prefiere eso dar una larga cambiada es decir que aquí no pasó nada pero es un tema muy delicado ha contado y Javi Herráez en SER Deportivos que Isco solamente hablando con Solari dos veces de verdad de entrenadora jugador dos veces y una de las dos es para mandarle a la grada en Roma que hay gente en el vestuario que no entendió mucho como Solari por ejemplo focalizó en la recuperación de Isco hace un par de semanas cuando el equipo estaba mal y Solari incidió en que el que tiene que ponerse en forma después de la operación era Isco bueno es una relación que está sino rota a punto de romperse al cien por cien y creo que Solari eso no ha querido mandar un mensaje cariñoso por mucho que ha tenido dolor no hacerlo la rueda de prensa

Voz 1991 16:22 sí ha tenido la oportunidad de por lo menos suavizar el el el asunto por lo menos explicar cuál es la situación pero no no ha querido no ha querido dar ningún tipo de de explicación en fin es una oportunidad que que ha perdido para hacerlo en lo meramente deportivo va a haber novedades sabemos iba arisco no va a jugar va a la grada

Voz 0412 16:41 no no lo da ninguna pista hay serias dudas de si le va a convocar yo creo que mañana así veremos ahí con el banquillo pero como te digo hasta el día de mañana no conoceremos la convocatoria va a repetir Benzema va a repetir Gareth Bale iba a jugar otra vez en la portería declaraciones esta semana de Keylor Navas que no entiendo cómo ha podido pasar de ganar tres Champions cedidas a no jugar ni un minuto y es un partido muy complicado posiblemente el rival más duro al que se ha enfrentado Solari con un entrenador como Marcelino que sabe preparar perfectamente los partidos ante los grandes que ya lejano el Madrid Benítez en Villarreal que ha conseguido empatar en Chamartín hace no mucho tiempo mañana a ver cómo recibe el público del Bernabéu a su plantilla que cambió un poquito de Los Angeles con la victoria en Roma pero que

Voz 1266 17:27 hubo muy disgustado al público del Bernabéu por esa mala imagen en Ipurúa

Voz 1991 17:32 cuentas lo de las entradas de River Boca no

Voz 1266 17:34 les pasa a verlo eso eh hay que estar atento con rigor porque madre mía madre mía el creo que hay que hacer para entendernos de las entradas del Boca River

Voz 1991 17:42 hay que tomar apuntes pero bueno yo creo que la gran noticia es que la gente de aquí va a tener oportunidad de conseguir entrada luego explicamos cómo cómo hacerlo

Voz 8 17:50 bueno te lo cuento una semana hasta ahora hasta luego delante

Voz 1991 17:52 va a estar el Valencia en Valencia que llega tocado por la Champions porque él escapó en el último minuto la opción de poder clasificarse para la siguiente ronda de la Liga de Campeones es cierto que tampoco hizo los deberes y que tampoco lo ha merecido las cosas como son pero qué liga está bien llevados victorias consecutivas y probablemente está en su mejor momento Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 1716 18:12 la Yago buenas noches había que ver cómo llega el el Valencia

Voz 1991 18:15 tocados y la afecta lo de la eliminación de Champions que no por ser esperado deja ser doloroso

Voz 1963 18:20 bueno yo diría que evidentemente duele

Voz 1716 18:24 pero el Valencia tenía entre sus previsiones amortizada la posibilidad

Voz 1963 18:31 la Juve le ganara Ike

Voz 1991 18:32 Manchester United como era normal también le ganara al Jon Voight pero dolió especialmente Morata por ser en la el claro claro claro claro es que los mismos y le ganaban estaban dentro

Voz 1716 18:44 claro bueno estaba dentro había que ganar Manchester United está ya pero efectivamente dependía ya correcto del valenciano para depender exclusivamente del decía tenía que haber ganado el Valencia los dos partido y eso era muy complicado ganar en Turín a la Juve ganará Machester United Mestalla si echaba una mano el Young Boys empataba o perdía pues pues el Valencia incluso perdiendo en Turín le hubiese bastado con gana al Manchester el problema es que el Young Boys hizo el favor hasta el último minuto y hasta que Fellaini se apoyó con la mano para marcar el gol del del Manchester United entonces efectivamente dolió por la forma pero sí que es verdad que el Valencia tenía en su radar como una posibilidad cierta

Voz 9 19:22 que que pudiera quedar eliminado de la Champions porque

Voz 1716 19:25 la cosa estaba realmente empinada esto significa que el Valencia se va a centrar fundamentalmente en donde tiene los deberes atrasados que es en en la Liga porque en la Liga el Valencia la próxima temporada tiene sí o O'Shea por unas necesidades económica imperiosas que ser cuarto el Valencia tratará de competir lo mejor posible en la Europa League que además tiene que intentar ganar Manchester United también Yago para tratar de ser uno de los cuatro mejores eh terceros de los grupos de la Champions para ser cabeza de serie pero el Valencia donde tienen que centrarse es recuperar terreno perdido del inicio liguero con tantos empates ir recuperar las no

Voz 1991 20:01 los olvidemos Morata es lo que va a dar de comer para el año que viene

Voz 1716 20:04 claro es que por eso digo que económicamente el Valencia depende no mucho depende muchísimo te voy a dar un dato es que es casi estremecedor el Valencia esta temporada estando en la Champions tiene unos ingresos Florenci perdón unos gastos por encima de doscientos millones de euros el año que viene la temporada que viene si el Valencia no llegara a jugar Champions League o Europa League que en este momento el Valencia está fuera desató posicione tiene que reducir los gastos actuales que tiene el club en casi cien millones de euros o bien por beneficio neto de traspaso de jugadores o bien reduciendo el coste de plantilla por eso es clave no lo siguiente que el Valencia quedé entre los cuatro primeros y ahora mismo está a cuatro puntos

Voz 1991 20:46 perdón a seis puntos del cuarto clásico

Voz 1716 20:49 picado pero teniendo en cuenta que el Real Madrid está fuera de esas cuatro posicione hilo normal lo normal era lo normal no es que el Real Madrid lleve los partido perdido que lleva hasta el momento pero lo normal es que a final de Liga el Real Madrid esté entre los cuatro primeros clasificados bueno para eso el Valencia tiene que ver Zara a sumar más puntos ganar más partidos y empatar menos mañana en el Santiago Bernabéu no está Rodrigo Rodrigo no ha superado unas molestias que arrastraba desde el partido de Turín se ha quedado fuera de la convocatoria igual que Cheryshev Cheryshev está más tiempo lesionado pero en todos los sitios de aquí en el Valencia ya le pasó como siete lesión en el mismo en el en el mismo lo en la misma zona ir pueblo sigue estando lesionado todavía no está convocado para mañana IU Murillo y Bezos es una decisión técnica del entrenador que los ha dejado fuera de la convocatoria está en ella Ezequiel Garay que que vuelve al centro de la defensa yo creo que será uno de los del once inicial y luego entre dudas que resolver quién va a suplir a Rodrigo yo creo que será Gameiro se iba a mantener a Copeland que está para mí en mejor forma que contó vía en el once inicial y luego si va a volver en lateral derecho normal el habitual Pichincha iba a sentar Abbás o va Dinoire vas ese recambio que ante la lesión de Puccini se inventó Marcelino ha están funcionando más o menos bien estas son en principio las la las cabras CD con respecto al once inicial para un Valencia ya algo que hace diez años que no gana en el Bernabéu es cierto que ha empatado en cinco ocasiones y he perdido otras cinco y por eso Marcelino hoy ha dicho claramente que él no no va a taparse al Bernabéu que el Valencia va a ganar al Bernabéu

Voz 10 22:23 independientemente de que estemos a tres puntos o no la intención del Valencia es ganar allí con esa intención vamos sabemos que es un equipo con un grandísimo potencial que está comportando de forma irregular tenemos que intentar por todos los medios que no logre su máximo rendimiento como pues en algunos partidos ha tenido

Voz 1991 22:41 Nos jornada este es el parece el año en el que se le puede meter mano al Real Madrid porque está más el más irregular desde luego en en los últimos que yo que yo recuerde algo más Morata

Voz 1716 22:53 nada que ver ver la clasificación y ver que el Real Madrid tiene a estas alturas cinco partidos perdidos pues pues hacen daño a la vista por mirar los partidos que tiene empatados el el Valencia en este inicio de Liga pero a pesar de eso yo creo que lo curioso es que fíjate que con lo mal que ha empezado el Real Madrid y el Valencia el Real Madrid está a vos realmente a tres puntos de posiciones Champions el Valencia a seis puntos de posición echar que saque los de arriba también están haciéndolo Mali dando tiempo a los que han empezado con malas notas a que se recuperen no

Voz 1991 23:20 es que esto la matemáticas son muy claras y Valencia mañana gana en el Santiago Bernabéu empata a puntos al Real Madrid así no hay más que más que decir que Real Madrid son seis victorias dos empates cinco derrotas veinte goles a favor diecinueve en contra yo creo que hacía muchísimos muchísimos años que después de la jornada trece veíamos a Real Madrid con tan poquitos puntos la diferencia de goles tan solo Massú no el Valencia tampoco ha empezado bien lo que pasa que Morata por desgracia al Valencia así lo hemos visto en los últimos años más de una ocasión en esta situación si

Voz 1716 23:47 sí sí exceptuando la temporada pasada que que eh como digo yo el Carlos I lo y Moya del del Valencia sea Marcheline Mateo enderezar el rumbo ir cogieron al Valencia valenciano dejaron cuarto el Valencia venía de dos temporadas consecutivas quedando el el quedando el décimo segundo en fin a quiero que sorprende también lo comentábamos hoy con Alfredo Relaño en nuestra programación local de de Radio Valencia que justo en esta tormenta de vaivenes deportivos nada nada normales que está sufriendo el Real Madrid y el Real Madrid y afianza a su entrenador nombrando Le por lo menos oficialmente con dos temporadas y media de de contrato eso eso son cosas que aquí aquí en Valencia

Voz 1991 24:27 sorprendido gracias Morata un abrazo hasta mañana un abrazo hasta luego tampoco

Voz 1 24:31 ay Santi Cañizares y Rafa Alkorta para analizar este partido en un instante estamos con ellos

Voz 0509 28:50 once y cincuenta y ocho seguimos en el Larguero y hablamos de ese Valencia Real Madrid mejor dicho Real Madrid Valencià porque se juega en el Santiago Bernabéu Santi Cañizares qué tal muy buenas qué tal

Voz 1991 29:01 dado buenas noches Rafa Alkorta buenas noches

Voz 0509 29:03 todavía no buenas noches qué partido esperas para mañana

Voz 1991 29:06 las Andy

Voz 7 29:08 fue bonito yo creo que si bien los dos equipos de verdad que no habían empezado demasiado bien la temporada siempre se motivan mucho ambos cuando sea treinta yo creo que no pasa desapercibida la presencia del Valencia en el Bernabéu por supuesto que lleva al Bernabéu pues sabiendo que uno de los partidos grandes no espero un Valencia muy ordenado como estuvo en Turín que yo creo que está empezando a coger esos mecanismos de de de buen equipo a nivel táctico que caracteriza siempre Marcelino yo espero obviamente pues un Real Madrid que sensible cuando las cosas no les salen bien pero también al mismo tiempo el capaz de hacer un buen partido y primero pues venirse arriba a disfrutar del partido no

Voz 0911 29:52 entonces yo no sé

Voz 7 29:54 no sabría porque apostar en el partido porque es todo muy cierto pero estoy convencido vamos a ver un buen espectáculo

Voz 1991 30:00 a él

Voz 5 30:02 el espectáculo está asegurado al final a pesar de que no han empezado bien

Voz 18 30:06 sido uno de los dos son dos grandes equipos

Voz 5 30:09 buenos jugadores hornos para para hacer daño al contrario no es verdad que les está costando a los dos y coger aire en la Liga pero no olvidemos que el Valencia ahora viene al alza

Voz 1963 30:21 y en el Bernabéu es un es un enemigo cumplir

Voz 5 30:25 yo creo que depende también de la valentía que tenga el Valencia no de lo que está digno Santi están cojín esos mecanismos de sobre todo el año pasado a nivel defensivo esa sin balón vamos a ver si va por el Madrid hizo esperar y le va a contraatacar seguramente si pone en el campo incluso a mí Chivas Suay puedes contraatacar y vamos a ver qué manejo tiene de balón el Madrid si es que le deja el Valencia es jugar mucho no a mi me parece que el Madrid le voy viendo cae cae mejor cuando tiene espacios si cuando pueden corre sus jugadores y yo creo que el Valencia son no sólo tiene que permitir

Voz 1991 31:02 Santi son dos equipos que a día de hoy son un tiro al aire es decir no sabes por dónde te van a salir es que igual te hacen un buen partido como te pegan un cantado sobre todo el Real Madrid que creo que está mostrando más inestabilidad incluso que el que el Valencia que le ha costado coger un poco el hilo pero es que no sabemos de te va a salir el ninguno de los dos no Santi

Voz 7 31:22 totalmente no y sobre todo lo que tú comentas el Real Madrid que viene de perder en Éibar debe ganar en Roma

Voz 19 31:27 inglés

Voz 7 31:28 es difícil de explicar de perder el gravemente

Voz 1991 31:32 sí sí claro que sí le caen cinco seis aquí que nadie ese hecho manos a la cabeza efectivamente entonces

Voz 7 31:37 ese es difícil entender cómo es posible que un rendimiento óptimo tres días después de haber perdido un partido donde no has hecho absolutamente nada bien en Valencia en ese sentido es más previsible es decir empezó jugando mal continúa jugando mal y uno veía que no había bueno pues que que no no no no tenía rendimiento el equipo colectivo e individual en poco a poco se ha ido recuperando un poquito y ahora mismo pues parece también pues asentado pues en al menos una firmeza defensiva y al menos en en una serie de obligaciones que se respeta mucho sobre el sobre el campo no y los dos están por debajo de sus posibilidades es cierto pero mientras que uno tiene picos de rendimiento pues el otro viene pues con una curva más más previsible no ahora mismo creciendo

Voz 0497 32:23 no

Voz 7 32:24 porque también es verdad que desde de dónde venía era muy difícil de crecer no porque solamente se podía mejorar

Voz 1991 32:30 Rafa mañana tirar la moneda de haberse sale cada cruz

Voz 1963 32:34 bueno sí lo juegos

Voz 5 32:37 los dos equipos es lo que no lo que no te transmite no pero es cierto que el Madrid juega en casa yo creo que es un punto de inflexión para este Madrid de Solari ganar a un equipo como el Valencia que como digo está cada vez mejor que yo creo que es algo muy muy importante para para los jugadores

Voz 1963 32:55 qué va a ser difícil

Voz 5 32:57 está claro no hay que el Valencia va a tener sus opciones también cuanto más juegue en campo del Madrid más opciones va a tener porque el Madrid te sigue teniendo muchas desde esos problemas sin balón posiciones en defensa esas esas obligaciones defensivas de algunos de los jugadores pero estoy seguro que mañana cuando gana el Valencia ante el Valencia es un equipo yo creo que muy respetado en el Bernabéu es un es un gran equipo seguro que mañana vamos a ver al Madrid con las orejas en punta desde el minuto uno

Voz 1991 33:28 Nos lo escuchábamos un extracto la rueda de prensa de Solaria donde le preguntaba mediana directamente pasa algo con Solari con Solari con Isco está pasando algo no no está siendo profesional no está trabajando bien porque no es normal que Solari viaje a Roma y se quede en la grada no es normal que desde que llegado Solaria el equipo no haya jugado ni un solo partido como titular Cañizares algo pasa lo que no sabemos es el que no sabemos si es un tema de indisciplina no sabemos si es porque Isco no entrenaba bien o no sabemos simplemente porque a Solari no le gusta cómo juega no le encaja en su forma de entender los partidos pero algo pasa

Voz 7 34:06 a mi me parece un tema muy confuso es decir yo no tengo por qué no querer a Solari Solaris

Voz 1991 34:11 los explicado nada bueno ha dicho que son es que un la acciones de la prensa no estamos preguntando directamente pasado tan fácil como decir no pasa nada

Voz 7 34:21 bueno bien pero ya dijo el otro día que no pasaba nada al acabar el partido en Roma no o sea que es decir hoy dice que son especulaciones de la prensa pues pues entiendo que él cree que no bajo la ropa muy bueno porque no les vamos a creer lo que está diciendo pero luego pasa que no es ningún desconocido tiene ya un rendimiento y una historia

Voz 0930 34:39 en el Real Madrid todos conocemos que es un jugador

Voz 7 34:43 que cualquier entrenador lo que les gustaría era sería pues el que disco fuera progresando sin nuestras un buen momento y metiendo minutos Idle que fuera mejorando porque supongo que cualquier entrenador me gustaría contar con Isco en el Real Madrid en cualquier otro equipo no es deporte igualmente nos explica no tiene ninguna explicación es fueron a Solari no les gusta disco eso no puede ser no puede ser no puede ser porque discos uno de los grandes jugadores que hay es algo incomprensible que que pensemos que no mira a Solari no les gusta el disco solar y piensa que los demás son mejores que disco no eso tampoco puede ser entonces es bastante confuso porque si deportivamente creemos sobre todo el mundo piensa que supera aprovechable para el Real Madrid hizo Solari no cuenta con él es porque evidentemente tiene algo detrás Él ha dicho que no entonces nunca lo vamos a saber hasta que no se destape de alguna forma esta situación pero yo personalmente no no no acabo de creerme que deportivamente ahora mismo esté para ir fuera de la convocatoria o para no jugar nunca no me lo acabo de creer pues muy mal que esté

Voz 0412 35:51 eh

Voz 7 35:52 por muy mal que esté aquí el que está perdiendo es el Real Madrid que tiene un valor extraordinario Nico jugador de de gran precios de gran prestigio y súper aprovechable para y bueno pues para conseguir los objetivos que se marca cada temporada

Voz 0412 36:05 eh

Voz 7 36:06 con esta situación lo que está haciendo devaluando muchísimo a disco

Voz 1991 36:09 Rafa tú cómo lo ves

Voz 5 36:11 y a mí me chirría un poco lo del otro día de Roma la verdad es que dejar a un jugador como disco fuera de la convocatoria

Voz 1963 36:21 a mí me pienso

Voz 5 36:23 la sorpresa el resto no me sorpresa yo creo que los entrenadores tienen que tomar decisiones y las decisiones siempre son para el bien del equipo y yo creo que ahora mismo Solari entiende que no es lo mejor para su equipo yo siempre me quedo con las palabras de Álvaro que es al que más conoce a Solari no ya desde el principio cuando todos decíamos bueno

Voz 1991 36:40 sí

Voz 5 36:40 la famosa operación que que que ha irrumpido demasiado pronto igual no está con el físico que necesita para jugar pero es verdad que con el paso de las semanas yo creo que eso ya lo tenemos que descartar llaves

Voz 1991 36:51 el humano Rafa es muy fácil llega esa rueda de prensa dice ha tenido al ser sometido a una cirugía no no ha recuperado bien del todo está está recuperando la forma en que tendremos recuperada normalidad es que es difícil lo que pasa es que yo creo que ya ya sea recurso

Voz 5 37:05 pero lo que pasa es que ahora ha encontrado Solari otros diste hay otros jugadores Álvaro ya dijo en su momento a Solari le gustan los partidos Marc más vertiginosos y con Isco no son vertiginosos disco es para otro tipo de fútbol no bueno puede tener una podría tener una una reflexión técnica no yo estoy con Santi bueno pues hay que creerle a a Solari no y con eso nos tenemos que quedar y él está intentando buscar ese juego ese once ideal que Isco no entra con Solari pero que no dentro de un momento con Zidane acordaros lo que le costó entrar tuvo que cambiar el sistema incluso para que entrara porque lo hizo fenomenal la verdad con Julen ha jugado pero es que esto es el Madrid y es que son todos muy buenos es que es cosa especial y tiene algo diferente sí pero todos tienen algo de especial de repente aparece Lucas qué tiene de especial porque no para que trabaja pues igual es lo que quiere Solari un tío de banda que que tire para arriba para abajo pues igual le gusta más para lo que él quiere que un jugador como Isco para mí no fue normal lo de Roma para mí es un gran jugador pero yo creo que las responsabilidades la de entrenador y su decisiones que de momento que no juega no no

Voz 1991 38:10 sí yo me creo yo me creo lo que dice Solari pero también me creo que he pasado en lo que estamos viendo todas maneras no no lo digo tal cual

Voz 7 38:17 te crees una cosa lo contrario no me creo que

Voz 1991 38:20 creo que efectivamente esa es la la cuadratura del círculo eso es así que lo que estamos viendo Santiago muchas gracias adiós se quiero decir por el por el bien de nuestra Liga una Liga en la que están perdiendo puntos todos porque en situación habitual un Real Madrid que tiene seis victorias cinco derrotas estaría mismo a años luz de la cabeza Itu mirar la clasificación no es tan dramático porque a cuatro del Atleti a cinco del Barça ya seis de Sevilla con cinco derrotas eso quiere decir que gracias a Dios los derribase dejan muchos puntos no es esas ligas que veíamos que está Madrid Barça y el Valencia que era al tercero a lo mejor estaba la veinti tantos puntos eh

Voz 7 39:03 bueno a ver yo no primero respecto a la Liga yo me alegro de que la Liga sea así forma yo creo que es mucho más interesante lo hemos partido mucho más abiertos aguantamos los noventa minutos porque ella yo me levantaba los sesenta sinceramente lo tengo que decir y mira que me gusta el fútbol pero cuando el fútbol ya no tiene incertidumbres el resultado mi deja de ser fútbol sincera no no no me parece que ya está todo lo que sucede cuando el resultado está resuelto yo creo que es casi casi todas en veinte mil lo que respecta a la Liga yo creo que es maravilloso que éste de esa forma pensando que en cualquier momento pueden perder cualquier equipo respecto al Real Madrid en el que quiere ser campeón de Liga es el equipo que juega para ser campeón y el Real Madrid viene sin jugar para ser campeón desde el inicio de temporada jugar a lo mejor las dos primeras jornadas quiero decir con esto que esté a cuatro puntos que este año que yo he Si fuera madridista o si fuera un aficionado madridista empezaría a hacer matemáticas cuando yo vea que el equipo hace fútbol para ser campeón porque al final cuando acaba la Liga uno miran los equipos si el campeón el que mejor ha jugado el Real Madrid está muy lejos ahora mismo de ser el equipo que mejor jugar el Campeonato por lo tanto repito las matemáticas uno empieza a visualizar las cuando siente que su equipo puede ser el mejor del campeonato empezaba hacen matemáticas ahora mismo sobre todo después del partido de Dívar yo creo que ni es recomendable ni es ni siquiera justo lo que hay que hacer es pensar a ver cómo arreglar su equipo Solari como de una vez por todas los jugadores empiezan a rendir a la altura que se les espera

Voz 5 40:41 bueno la Liga evidentemente está precioso sé si en las últimas diez jornadas estarán ya los cuatro de arriba seguramente con distancia hacia los demás para mí esos también sería debería ser lo normal pero yo creo que hay una hay una cosa que tenemos que ver a los presupuestos de los clubes está subiendo todos los años en los directores deportivos tienen cada vez más posibilidades de volver a traer buenos jugadores no como hace unos años que había clubes que prácticamente no tenían dinero para comprar y luego tenemos muy buenos entrenadores e sobre todo ya que los españoles a gente como Asier Garitano Bordalás

Voz 1266 41:19 el cine es Mendilíbar

Voz 5 41:22 eh son entrenadores muy buenos con buenas plantillas y encima la mayoría de ellos saben a lo que a lo que juegan y hacen esas plantillas porque ahora pueden fichar esos jugadores para subsistemas y su forma de jugar al fútbol y eso lógicamente hace que sea muy difícil muy difícil ahora

Voz 1991 41:41 mismo ganarles porque encima están con S

Voz 5 41:43 con esa gasolina que todavía la tienes de de de que no acaba ahí la primera vuelta con ese subidón de que estás de mitad de tabla para arriba a mi me parece que hay muchas cosas que también está Liga y la verdad es que es mucho más divertir mucho más divertida que los últimos años

Voz 1991 42:00 sí el otro día además contaba yo tenemos a quince entrenadores españoles en primera división claro que no es habitual no es por nada eh pero el Athletic que están descenso Berizzo Leganés está decimoséptimo con Pellegrino el Celta de Vigo está decimoquinto acaba de llegar Cardoso hay alguno por ahí que ahora mismo no no caigo pero vamos Solari con el Real Madrid sexto pero vamos

Voz 1 42:20 de qué muy buen papel inmueble un buen nivel

Voz 1991 42:22 los entrenadores españoles este año muchos cosas que no que Nos alegramos pues nada

Voz 1266 42:28 el último trimestre algo en los últimos años

Voz 7 42:30 yo creo que se ha puesto de manifiesto que se nota mucho más que antes los equipos que tienen por entrado y los que no lo es que aciertan con el técnico y los que no es un ejemplo

Voz 1266 42:40 por ejemplo la plantilla el Alavés

Voz 7 42:42 en la nave sigue teniendo la misma plantilla con la que inició la temporada el año pasado tuvo tres entrenadores con dos no funcionó Icon unos están posiciones soñadas y entonces lo que comentario yo no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda que yo creo que hay una generación de entrenadores que que esa puesto mucho las pilas ha entendido la profesión mejor que nunca que quizá no son entrenadores a lo mejor que hayan sido grandes jugadores pero que que han estudiado el fútbol durante muchos años y saben encontrar mecanismos y herramientas para que los jugadores brindan yo creo que también los directores deportivos y los presidentes le falta puede entenderlo al Celta fíjate porque el Celta todavía anda buscando pues entrenadores jóvenes entrenadores que vengan aquí tal y que para ellos son retos etc etc pero es de los pocos equipos que quiera ya que todavía no han entendido que la clave La clave para hacer una buena temporada primero un buen verano para fichar jugadores interesantes y un buen entrenador desde el primer ejecutivo del club

Voz 1991 43:43 yo para dar una colleja porque el quinto Simeone con el Atlético de Madrid vuelve a mí me olvidados Simeone también España la conocieron de orejas que está de rally no en Valencia

Voz 7 43:54 sí hay rally en Valencia la vivís has visto a Morata antes ha dicho con Carlos

Voz 1266 43:59 Luis Moya sobre Marcelino Torres estás valenciano ahora mismo dejara para recibir al rally ciudad Valencia y además con pintaba muy bonitas no

Voz 7 44:11 vamos a ver si tenemos suerte de hacer justicia con los aficionados tan cariñosos Carlos III

Voz 8 44:16 os íbamos claro que sí y Santi

Voz 7 44:19 lo que me hago te vienes en el coche te atreves no

Voz 5 44:22 ha dado Anne

Voz 1991 44:26 si acaso

Voz 5 44:28 que yo un día fui con él y otro compañero nuestro fuimos con él y nos pegó un susto en una rotonda que no veas

Voz 1991 44:35 no pero ya no ya no me asusto Silvia avenidas

Voz 20 44:39 eh

Voz 7 44:40 hice Nacho rayita para que se advirtiera pero no lo he entendido