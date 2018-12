Rafa Alkorta: "Vamos a ver al Madrid con las orejas en punta desde el minuto uno"

Voz 0778 00:00 once y cincuenta y ocho seguimos en el larguero y hablamos de ese Valencia Real Madrid mejor dicho Real Madrid Valencià porque se juega en el Santiago Bernabéu Santi Cañizares qué tal muy buenas qué tal Rafa Alkorta buenas noches o buenas noches qué partido esperas para mañana Sandy

Voz 1886 00:23 partido bonito yo creo que si bien los dos equipos es verdad que no han empezado demasiado bien la temporada siempre se motivan mucho ambos cuando se enfrentan yo creo que no pasa desapercibida la presencia del Valencia en el Bernabéu por supuesto lo que lleva al Bernabéu pues sabiendo con uno de los partidos grandes no espero un Valencia muy ordenado como estuvo en Turín que yo creo que está empezando a coger esos mecanismos de de de buen equipo a nivel táctico que caracteriza siempre Marcelino yo pero obviamente pues un Real Madrid que sensible cuando las cosas salen bien pero también al mismo tiempo el capaz de hacer un buen partido y primero pues venirse arriba a disfrutar del partido no entonces no sé no sabría porque apostar en el partido porque es todo muy cierto pero estoy convencido vamos a espectáculos

Voz 1991 01:15 a él

Voz 1 01:17 bueno el espectáculo está asegurado al final a pesar de que no han empezado bien

Voz 2 01:22 dos son dos grandes equipos y con muy buenos jugadores y conductas armas

Voz 1 01:26 para hacer daño al contrario no es verdad que les está costando a los dos y coger aire en la Liga pero no olvidemos que el Valencia ahora viene al alza

Voz 3 01:35 y en el Bernabéu es un es un enemigo cumplir

Voz 1 01:41 yo creo que va depende también de la valentía que tenga el Valencia no de Santi están cogiendo esos mecanismos de sobre todo el año pasado a nivel defensivo es sin balón vamos a ver si va por el Madrid hizo esperar y lleva a contraatacar seguramente si pones en el campo incluso a mí Chiva Suay puedes contraatacar y vamos a ver qué manejo tiene de balón el Madrid si es que deja el Valencia es jugar mucho no a mi me parece que el Madrid el voy viendo Tae cae mejor cuando tiene espacios si cuando pueden corre sus jugadores y yo creo que el Valencia son no sólo tiene que permitir

Voz 1991 02:18 Santi son dos equipos que a día de hoy son un tiro al aire es decir no sabes por dónde te van a salir es que igual te hacen un buen partido como te pegan pegaron cantado sobre el Real Madrid que creo que estamos dando más inestabilidad incluso que el que el Valencia que le ha costado coger un poco el hilo pero es que no saben muy bien pero te va a salir el ninguno de los dos no Andy

Voz 1886 02:37 totalmente no y sobre todo lo que tú comentas el Real Madrid que viene de perder Neva en Eibar y de ganar en Roma es es es es difícil de explicar de perder el gravemente

Voz 1991 02:47 sí que si le caen cinco seis aquí que nadie se echó las manos a la cabeza

Voz 1886 02:51 sí efectivamente entonces es difícil entender cómo es posible que el rendimiento óptimo tres días después de haber perdido un partido donde no has hecho absolutamente nada bien el Valencia en ese sentido es más previsible es decir empezó jugando mal continúa jugando mal no veía que no había bueno pues que que no no no no tenía rendimiento el equipo el colectivo e individual en poco a poco se ha ido recuperando un poquito y ahora mismo pues parece también pues asentado pues en al menos una firmeza defensiva y al menos en en una serie de obligaciones que esas respeta mucho sobre sobre el campo no y los dos están por debajo de sus posibilidades es cierto pero mientras que uno tiene picos de rendimiento pues el otro viene pues con una curva más más previsible no ahora mismo creciendo porque también es verdad que desde de dónde venía era muy difícil de crecer no porque solamente se podía mejorar

Voz 1991 03:45 Rafa mañana tirar la moneditas haberse sale cada grupo

Voz 3 03:49 bueno el juego

Voz 1 03:52 los dos equipos es lo que no lo dejas Mitre no pero es cierto que el Madrid juega en casa yo creo que

Voz 1886 03:59 pues punto de inflexión

Voz 1 04:01 ganar a un equipo como el Valencia que como digo está cada vez mejor que yo creo que es algo muy muy importante para para los jugadores

Voz 3 04:10 qué va a ser difícil

Voz 1 04:12 está claro no hay que el Valencia va a tener sus opciones también cuanto más juegue en campo del Madrid más opciones va a tener porque el Madrid te sigue teniendo muchas desde esos problemas sin balón defensa esas esas obligaciones defensivas de alguno de los jugadores pero estoy seguro que mañana cuando gana el Valencia ante el Valencia es un equipo yo creo que muy respetado en el Bernabéu es un es un gran equipo seguro que mañana vamos a ver al Madrid con las orejas en punta desde el mismo

Voz 1991 04:43 tú no escuchábamos un extracto de la rueda de prensa de Solaria donde le preguntaba Meana directamente pasa algo con Solari consolar y con Isco está pasando algo no no está siendo profesional no está trabajando bien porque no es normal que Solari viaje a Roma y se quede en la grada no es normal que desde que he llegado Solari al equipo no haya jugado ni uso lo partido como titular Cañizares algo pasa lo que no sabemos es el que no sabemos si es un tema de indisciplina no sabemos si es porque Isco no entrenar bien o no sabemos simplemente porque a Solari no le gusta cómo juega no le encaja en su forma de de entender los partidos pero algo pasa

Voz 1886 05:21 pero ya a mi me parece un tema muy confuso es decir yo no tengo por qué no querer a Solari Solari

Voz 1991 05:27 los es que no ha explicado nada bueno ha dicho que son es que un la acciones de la prensa no estamos preguntando directamente pasado tan del como decir no pasa nada

Voz 1886 05:36 bueno bien pero ya dijo el otro día que no pasaba nada al acabar el partido en Roma no sea que hoy dice que son especulaciones de la prensa pues entonces entiendo que él cree que no bajo la ropa o porque no les vamos a creer es lo que está diciendo pero luego pasa que no es ningún desconocido tiene ya un rendimiento y una historia en el Real Madrid todos conocemos que es un jugador que cualquier entrenador lo que les gustaría era sería pues en el que disco fuera progresando sino es un buen momento y metiendo minutos y le que que fuera mejorando porque supongo que cualquier entrenador me gustaría contar con Isco en el Real Madrid en cualquier otro equipo no es deportivamente nos explica no tiene ninguna explicación es fueron a Solari no les gusta disco eso no puede ser no puede ser no puede ser porque discos uno de los grandes jugadores que hay es algo incomprensible que que pensemos que no mira a Solari no les gusta el disco de Solari piensa que los demás son mejores que disco no eso tampoco puede ser entonces es bastante confuso porque si deportivamente creemos todo el mundo piensa que discos en corso espera aprovechable para el Real Madrid Solari no cuenta con él es porque evidentemente tiene que haber algo detrás Él ha dicho que no entonces nunca lo vamos a saber hasta que no se destape de alguna forma esta situación pero yo personalmente no no no acabo de creerme que deportivamente ahora mismo esté para ahí fuera de la convocatoria o para no jugar nunca no me lo acabo de creer pues muy mal que esté por muy mal que esté aquí el que está perdiendo es el Real Madrid que tiene un valor extraordinario arisco jugador de de gran precios de gran prestigio y súper aprovechable para eh bueno pues para conseguir los objetivos que se marca cada temporada con esta situación lo que está evaluando muchísimo dijo

Voz 1991 07:25 Rafa tú cómo lo ves

Voz 1 07:26 y a mí me chirría un poco lo del otro día de Roma la verdad es que dejar a un jugador como Isco fuera de la convocatoria

Voz 3 07:36 a mí me pienso

Voz 1 07:38 sorpresa el resto no me sorpresa yo creo que los entrenadores tiene que tomar decisiones y las decisiones siempre son para el bien del equipo y yo creo que ahora mismo Solari entiende que no es lo mejor para su equipo yo siempre me quedo con las palabras de Álvaro que es al que más conoce a Solari no ya desde el principio cuando todos decíamos bueno la famosa operación que que que ha irrumpido demasiado pronto igual no está con el físico que necesita para jugar pero es verdad que con el paso de las semanas yo creo que eso ya lo tenemos que descartaría

Voz 1991 08:07 pero Rafa es muy fácil llegas a rueda de prensa dice ha tenido al ser sometido a una cirugía no no ha recuperado bien de todo esta está recuperando la forma en que era Nadal le tendremos recuperado normalidad es que es difícil

Voz 1 08:19 lo que pasa es que yo creo que ya ya se ha recuperado lo que pasa cada ha encontrado Solari otros diste May otros jugadores Álvaro ya dijo en su momento a Solari les gustan los partidos más más vertiginosos y con Isco no son vertiginosos Pisco es para todo tipo de fútbol no bueno puede tener una podría tener una una reflexión técnica no yo estoy con Santi bueno pues hay que creer la a Solari no y con eso nos tenemos que quedar y él está intentando buscar ese juego y ese once ideal que Isco yo no entra con Solari pero que no entro en un momento con Zidane acordaros lo que le costó entrar tuvo que cambiar el sistema incluso para que entrara porque lo hizo fenomenal la verdad con Julen ha jugado pero es que esto es el Madrid y es que son todos muy buenos es que Isco es especial y tiene algo diferente sí pero todos tienen algo de especial de repente aparece Lucas y qué tiene de especial porque no para que trabaja pues igual es lo que quiere Solari un tío de que tire para arriba para abajo pues igual le gusta más para lo que él quiere que un jugador como Isco para mí no fue normal lo de Roma para mí es un gran jugador pero yo creo que las responsabilidades la de entrenador y su decisiones que de momento que no juega no

Voz 1991 09:26 yo me creo yo me creo lo que dice Solari pero también me creo que pasa algo en lo que estamos viendo Eto'o maneras no no lo digo tal cual lo contrario no me creo que creo efectivamente esa es la la cuadratura del círculo eso es así que lo que estamos viendo Santi tonás gracias a Dios se quiero decir por el por el bien de nuestra Liga una Liga en la que están perdiendo puntos todos porque en situación habitual un Real Madrid que tiene seis victorias cinco derrotas estaría mismo a años luz de la cabeza Itu mirar la clasificación no es tan dramático porque a cuatro del Atleti a cinco el Barça y a seis del Sevilla con cinco derrotas sólo quiere decir que gracias a Dios los derribase dejan muchos puntos no es esas ligas que veíamos que estaba Madrid Barça y el Valencia al tercero a lo mejor estaba veinti tanto puntos eh

Voz 1886 10:18 bueno a yo no primero respecto a la Liga yo me alegro de que la Liga sea así forma yo creo que es mucho más interesante lo hemos partido mucho más abiertos aguantamos los noventa minutos porque ella yo me levantaba los sesenta sinceramente lo tengo que decir y mira que me gusta el fútbol pero cuando el fútbol ya no tiene incertidumbre el resultado mi deja de ser fútbol sincera no no no me parece ya está todo lo que sucede cuando el resultado está resuelto yo creo que es casi casi intrascendente mil lo que respecta a la Liga yo creo que es maravilloso que éste de esa forma pensando que en cualquier momento pueden perder cualquier equipo respecto al Real Madrid en el que quiere ser campeón de Liga es el equipo que juega para ser campeón y el Real Madrid viene sin jugar para ser campeón desde el inicio de temporada a jugar a lo mejor las dos primeras jornadas quiero decir con esto que esté a cuatro puntos que este año que yo he Si fuera más listo por si fuera un aficionado madridista empezaría a hacer matemáticas cuando yo vea que el equipo hace fútbol para ser campeón porque al final cuando acaba la Liga uno miran los equipos se sido el campeón el que mejor ha jugado el Real Madrid está muy lejos ahora mismo de ser el equipo que mejor jugar el campeonato

Voz 1991 11:30 por lo tanto Brett y todas las demás

Voz 1886 11:32 dos uno empieza a visualizar las cuando siente que su equipo puede ser el mejor del campeonato empezar a hacer matemáticas ahora mismo sobre todo después del partido de Dívar yo creo que ni es recomendable ni es ineficaz la justo lo que hay que hacer es pensar a ver cómo arreglar su equipo Solari incómodo una vez por todas los jugadores empiezan a rendir a la altura que se les espera

Voz 1 11:56 bueno la Liga evidentemente está preciosa y menos si en las últimas diez jornadas estarán ya los cuatro de arriba seguramente con distancia hacia los demás para mí esos también sería debería ser lo normal pero yo creo que hay una hay una cosa que tenemos que ver a los presupuestos de los clubes está subiendo todos los años en los directores deportivos tienen cada vez más posibilidades de volver a traer buenos jugadores no como hace unos años que había clubes que prácticamente no tenían dinero para comprar y luego tenemos muy buenos entrenadores e y sobre todo diría que los españoles a gente como Asier Garitano Bordalás

Voz 4 12:35 machín y el Mendilíbar

Voz 1 12:37 de son entrenadores muy buenos con buenas plantillas y encima la mayoría de ellos saben a lo que a lo que juegan y hacen esas plantillas porque ahora pueden fichar esos jugadores para su sistema Si su forma de jugar al fútbol y eso lógicamente hace que sea muy difícil muy difícil ahora mismo ganarles porque encima están con ese con esa gasolina que todavía la tienes de de de que no acaba ahí la primera vuelta con ese subidón de que estás de mitad de tabla para arriba a mi me parece que hay muchas cosas que cambian esta Liga y la verdad es que es mucho más divertido mucho más divertida que los últimos años

Voz 1991 13:15 sí sí el otro y además contaba yo tenemos a quince entrenadores españoles en primera división claro que no es habitual himnos por nada eh pero el Athletic que están descenso Berizzo Leganés está decimoséptimo con Pellegrino el Celta de Vigo está decimoquinto a caballo Cardoso hay alguno por ahí que ahora mismo no no caigo Solari con el Real Madrid sexto pero vamos qué qué muy buen papel inmueble un buen nivel de los entrenadores españoles este año muchos cosas que no que nos alegramos pues nada

Voz 1886 13:43 me en los último trimestre algo en los últimos años yo de lo que se ha puesto de manifiesto que se notan mucho más que antes los equipos que tienen por entrado y los que no lo es que aciertan con el técnico y los que no lo digo un ejemplo muy claro por ejemplo la plantilla la la ves en la nave sigue teniendo la misma plantilla con la que inició la temporada el año pasado tuvo tres entrenadores con dos no funcionó ícono unos están posiciones soñadas no entonces prime en todo lo que comentario pero yo no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda que yo creo que hay una generación de entrenadores que que esa puesto mucho las pilas ha entendido la profesión mejor que nunca que quizá no son entrenadores a lo mejor que hayan sido grandes jugadores pero que que han estudiado el fútbol durante muchos años y saben encontrar mecanismos y herramientas para que los jugadores brindan yo creo que también los directores deportivos y los presidentes de falta puede entenderlo al Celta fíjate porque enfrenta todavía anda buscando pues un entrenador jóvenes entrenadores que vengan aquí tal y que para ellos un reto etc etc pero es de los pocos equipos que queda ya que todavía no han entendido que la clave La clave para hacer una buena temporada es primero un buen verano para fichar jugadores interesantes y un buen entrenador que es el primer ejecutivo del club

Voz 1991 14:58 para dar una colleja porque el quinto Simeone con el Atlético de Madrid a SM olvidados Simeone también es para conocieron de orejas que está de rally no en Valencia

Voz 1886 15:09 sí hay rally aquí en Valencia ya vivís has visto Morata antes ha dicho

Voz 4 15:13 Carlos Moya Marcelino encantó si estás Valencia

Voz 1886 15:19 mismo para

Voz 1991 15:21 sí al rally ciudad y además con pintaba muy bonitas no

Voz 1886 15:26 vamos a ver si tenemos suerte de hacer justicia con los aficionados tan cariñosos acercar tramos y vamos a aceptar

Voz 1991 15:32 claro que sí y Santi mayor hablamos de bien

Voz 1886 15:35 no te ves bien el coche teatro que eso no

Voz 1 15:37 a veces Yago Anne amén me atrevería caso hay que yo un día fui con él y otro compañero nuestro fuimos con él y nos pegó un susto en una rotonda que no veas

Voz 1991 15:50 no pero ya me las ahora ya no me asusto Silvia

Voz 1886 15:55 hice Nacho rayita para que se advirtiera pero no lo he entendido

Voz 1083 15:59 por poco mito en ocho meses lo que algún día anti me gustaría la verdad llamarlo lo lograríamos con una cámara y luego lo colgamos en la en la web vale pero pero te olvides de llevar las visitas marrones de viaje de los aviones lo que no tenga que pagar un manguera luego por dentro tema de bueno Bayern hablamos una hora