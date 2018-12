"La tarifa plana de bebé cuesta 86.000 euros"

Voz 1 00:00 lo que sí acepta un corredor del Mediterráneo Lourdes tú en Barcelona Joan vale

Voz 1312 00:23 es decir buenos días Javier oye no les de esto parece el trazado del corredor verdad tramos del trazado pero vamos no hablemos de este tema porque en Madrid se ponen nervioso ya sabes eh

Voz 0874 00:33 que nos escuchen que no pásela había por fuera

Voz 1312 00:36 debe de Madrid oye me imagino que estará afectado no por la de George Bush no sé si tienes muchos recuerdos

Voz 0874 00:43 yo llegué después con quién le venció a él en las elecciones presidenciales con Bill Clinton pero la verdad es que es una de esas personas que no sabes muy bien porque va a pasar a la historia porque tenía todos los ingredientes y sin embargo ninguno es profundamente destacable no porque puede pilló pues entonces presidente director de la CIA embajador de EEUU ante la ONU presidente del Comité Nacional Republicano presidente de Estados Unidos que sin embargo es un tipo que pasará por haber invadido Irak cuando ellos invadieron Kuwait y poco más

Voz 1312 01:14 es como siempre tienes algo interesante que decir

Voz 0874 01:16 pocos muy interesante es una biografía rápida George Bush padre que en paz descanse hasta hace poco se tiraba en paracaídas porque es que las luces también

Voz 1312 01:29 bueno pues lo prometido es deuda porque no sé si recuerdan que Pedro Sánchez prometió iniciar una reforma constitucional para acabar con los aforamientos pues ayer la vicepresidenta Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros

Voz 0376 01:40 es una extraordinaria decisión que justamente en el aniversario de los cuarenta años modifica la Constitución para seguir dándole fortaleza a nuestro sistema tranquilidad también ya el refuerzo con el que los ciudadanos tienen que sentir la importancia de la mejora de la defensa de la propia consta

Voz 0874 02:02 sí porque deben estar contentos en partidos como ciudadanos porque esta era uno de los puntos estrella de su programa electoral acabar con los aforamientos y con esa imagen de impunidad que dan la sociedad no

Voz 1312 02:12 pues no están contentos porque lo que ha aprobado el Consejo de Ministros y que ahora debería aprobarse por tres cuartas partes del Congreso se queda corto según el partido naranja

Voz 3 02:21 es que nosotros no queremos además estafa saben que el Gobierno ha dejado fuera a los delitos de corrupción es decir todos los delitos que un político pueda cometer durante su cargo el Gobierno los quiere dejar fuera es decir si roban cien siendo ministro el lo quieren me pueda evidentemente eso no lo podemos permitir hay que incluir todos los delitos no se puede hacer un traje a medida de los políticos no se puede hacer esta es paso porque los ciudadanos lo que quieren es que se les quiten los privilegios para todos los delitos especialmente para los de corrupción todos que o los que se cometan un ejercicio de su cargo

Voz 0874 02:55 están contentos nunca oyéndote para Arrimadas ha puesto como acento andaluz sí

Voz 1312 03:00 porque yo me en la campaña pero es lo que tiene yo me he dado cuenta porque inmenso de solidarizó con ella porque a mí me pasa como te acuerdas Aznar en Texas muchísimo estamos trabajando en ello se acabó cogiendo siempre tonillo con el con el que hablan a mi alrededor pero oye vamos a escuchar cómo le ha sentado este anuncio al líder de PP Pablo casa

Voz 1237 03:17 hoy escuchábamos a el Gobierno diciendo que quieren reformar la constitución para que haya más regeneración política en España yo lo que les digo es que no hace falta abrir en canal la Carta Magna para acabar con la corrupción en Andalucía para cesar a cinco ministros investigados por mentir en su patrimonio o por tener sociedades instrumentales para no

Voz 0874 03:39 pagar impuestos bueno es que ayer todavía estaban en campaña no estrellas que eligiera era el último día

Voz 1312 03:45 no la verdad es que si además es lo habitual te das cuenta que hay partidos yo no sé si también persona en sí si si ésta sea una forma de ser que siempre dicen que no a todo dijeron en su día no el divorcio o no al aborto no a los matriz unidos entre personas del mismo sexo te acuerdas la que liaron con la ley antitabaco y ahora la que está liando con lo de restringir el tráfico en las grandes ciudades

Voz 0874 04:05 yo fuera un escándalo luego la realidad les atropellar nunca mejor dicho porque demuestra que ninguna de las anunciadas antes de entrar en vigor estos cambios son tan ciertas no hubo avalancha de divorcios que destruyeran la familia con la ley del aborto no aumentan los abortos como decían ellos no y ayer en función del centro de Madrid de maravillas según me han contado se olvidan de que todos respiramos el mismo aire no

Voz 1 04:40 es lo que me

Voz 0874 04:42 descontar de Pedro Duque te acuerdas estoy desata

Voz 1312 04:44 pero cuando Pedro Sánchez dijo la lista de su Consejo de Ministros después de ganar la moción de censura que tiempo se te acuerdas e esta vez vamos a escuchar cómo le pregunta un periodista el ministro de Ciencia Innovación y Universidades Pedro Duque por las protestas de profesores y estudiantes universitarios en Cataluña

Voz 5 05:00 porque la protesta de los universitario en Barcelona los restantes eh no no se el pelo me lo leído la verdad es que no note

Voz 0874 05:10 hombre esto es de de favoritos de comunicación política en echar balones fuera sin que se note que en realidad no tiene ni idea de lo que te están preguntando tenía entonces eso ya aprendido yo creo no a alguna cosa más el Consejo de Ministros de consola ya les acabas mucho mejor

Voz 1312 05:25 llega es que ahí hemos perdido mucho eh tengo otra cosa algunos sobre todo es la Audiencia ya tienen lectura para el próximo puente sí

Voz 0376 05:33 hoy hemos recibido de parte de el CGPJ la petición del levantamiento de documentos reservados a secreto para que se siga instruyendo el procedimiento abierto en el Juzgado número seis de la Audiencia Nacional y lo haremos seguramente la semana que viene en el Consejo de Ministros de la semana que viene

Voz 0874 05:57 semana que viene los jueces que instruyen la causa de la llamada Operación Kitchen que me encanta el nombre supuestamente diseñada por Interior en el año dos mil trece para robarle al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentos que pudo haberse llevado de la contabilidad del partido

Voz 1312 06:12 en esta pieza de la Kitchen el juez investiga una supuesta operación presuntamente encargada por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex comisario Villarejo junto con el chófer de Bárcenas para despistar y hacer desaparecer documentos supuestamente comprometedores que se había llevado Luis Bárcenas

Voz 0874 06:28 entonces lo pillada en Mendoza te hace un novelón de esos que no sabe si reír o llorar

Voz 1312 06:33 bueno o Francisco Ibáñez y refunda latía

Voz 0874 06:46 es el modo Rafa Panadero Lourdes

Voz 1312 06:49 veinte Mafo eh

Voz 1312 06:57 sí es que lleva casi treinta años de este de este mazo que empezaba sí contándonos que una grave enfermedad con un nombre muy corto ha matado a un chico delgado del garito en Francia no era el signo de los tiempos para Prince entonces

Voz 0874 07:11 mucha gente va ha recordado o ha aprendido por primera vez en el caso de los adolescentes con la película sobre Freddie Mercury ha pasado el tiempo esta canción como tú dices sigue siendo un tema de Prince pero esa enfermedad afortunadamente ya no es tan grave que en muchos países ha conseguido neutralizar hasta convertirla en una enfermedad crónica lo decimos porque hoy es el Día Mundial contra el Sida

Voz 1312 07:31 si hoy se va a hablar de este tema sin duda durante muchos años los enfermos del sida infectados de VIH se han tratado como apestados pero afortunadamente eso también es un signo de otros tiempos ayer la vicepresidenta Carmen Calvo anunció el fin de una discriminación para estos y otros enfermos a la hora de optar a plazas públicas como policía o Ejército funcionarios de prisiones o agentes de aduana

Voz 0376 07:52 de levantar esta causa de exclusión por el simple diagnóstico para el caso del VIH para el caso de la diabetes para el caso también de la psoriasis Yruela Celia aquí

Voz 0874 08:04 es que es muy fuertes no habíais discrimina va también a los celiacos

Voz 1312 08:08 sí así hijas revolución no puede ser ahora sí porque así de absurdas son las discriminaciones que ahora sean sean eliminado pero si te parece aprovechando que ese día mundial contra el sida vamos a saber cómo está la situación de nuestro país hablamos con el presidente del Grupo de Estudio del Sida doctor José Antonio Pérez Molina buenos días

Voz 8 08:25 hola buenos días cuál es la situación

Voz 1312 08:28 sería la foto del sida ahora mismo en España

Voz 8 08:31 bueno pues en nuestro país la fotografía de la infección por el VIH sería en paro porque queremos unos a los que mujeres infectados tumbar un relativamente joven que se infecta por vía sexual dentro de las de las personas en todos los barones spas cojo la relación es que las relaciones heterosexuales esta fotografía afectaría prácticamente a tres mil cuatrocientas personas cada año

Voz 0874 09:00 es posible que haya todavía en esta era personas contagiadas del VIH en España sin saberlo visión Esther diagnosticadas

Voz 8 09:07 claro eso es una de las cosas en las que todavía queda queda margen de mejora para que te hagas una idea de de que la estimación que hay de personas infectadas aproximadamente entre un dieciocho y un veinte por cierto no saben que eso es muy importante que las personas que no saben que están infectadas no no saben que transmiten la enfermedad si tienen prácticas sexuales sin protección mientras que en el momento que una persona que conoce que está infectada por el VIH toma tratamiento se controla deja de ser infecciosa para los más

Voz 0874 09:45 el doctor José Antonio Pérez Molina gracias por su tiempo un abrazo

Voz 8 09:49 nada un placer

Voz 1312 10:03 esta semana en Madrid y Barcelona se han visto carteles con el lema feminista nosotras partimos nosotras decidimos es es el apropiado una campaña de la asociación Familias por gestación subrogada son nuestros hijos que quieren hacer reflexionar con esta campaña en las redes con el hashtag restaría eh quieren hacernos reflexionar sobre esto la la gestación subrogada se plantea las mujeres sí que estaríamos un hijo para un hermano a un ser querido muy cercano que no pudiese tenerlo

Voz 0874 10:30 el hundimiento intuyo que no estás muy a favor de esto bueno

Voz 1312 10:32 no me no me tires de la lengua porque es muy temprano es que me están promocionando algo que es ilegal en España nadie tenía nada que que decir ante esos carteles que incluso en la plaza de Callao o no una pantalla gigante además mira me duele que se apropien de de estafas esta frase feminista y que que planteen este chantaje emocional no pero también esta semana he leído en público lo que contaba la abogada especializada en derechos humanos Nuria González López sobre su visita a un centro donde podías comprar un bebé por gestación supo nada es tu dirás en Miami no en pleno centro de Barcelona Núria buenos días

Voz 11 11:06 buenos días contaba que en España la gestión

Voz 1312 11:09 en subrogada no es legal sin embargo tú fuiste un centro que la ofrece abiertamente incluso se localiza con facilidad en en a redes y en Internet en qué términos te ofrecieron esa esa gestación

Voz 11 11:20 pues nada pues eso la gestación subrogada se dan de él de una manera muy muy bien qué la gestación subrogada es una es quitarle los derechos sobre una persona kilos tiene para dárselo a otra así tal cual la cosa es que despedir es quitarle a ahora madre que evidentemente que sentido los derechos sobre su hijo entre comillas para dárselo a otra persona que madre padre infractoras corresponde

Voz 1312 11:45 pero tú vas allí y que les dijiste quiere un bebé

Voz 11 11:49 básicamente mira yo como voy a ahí porque estoy estudiando el tema como colofón final de la investigación científica para Universidad pues haciendo campo estudia los casos más difíciles porque mi tesis es comprobar que realmente es un mercado bueno otra cosa es que aquí lo único que manda la única el único griterío de idoneidad entonces dinero

Voz 12 12:12 sí sí pero

Voz 11 12:14 entonces pues estudio cuál es el caso de Madrid hicieron mujeres sola que no quieren aportar ningún material genético en aportar tuvo bulos que tampoco te quedas embarazada evidentemente que tampoco tienes ningún problema médico vale entonces planteadas aquí le planteó al serial porque soy una profesional soy joven que hacer sí pero que no me apetece embarazada me quieres de un niño y que bueno supongo de agosto tengo dinero para pagarlo entonces pues me dice que me lo es un poco más complicado pero me empiezan al sillón sin problemas

Voz 0874 12:45 claro es que a mí de verdad que me salta la alarma roja cuando escucho la palabra dinero las las pronunciando en varias ocasiones incluso por esa diferencia entre que quienes tienen quienes no tienen más que lo que tienen no así que déjame que te hago una pregunta que es un poco directa que cuánto cuesta

Voz 12 12:59 en en estos mercados y buena cuanto pero no otorgan alguna obra ochenta llamo concretamente el pack

Voz 11 13:07 di de él sin sin limitación de intentos cuesta ochenta y seis mil euros porque además hay diferentes dependiendo de su capacidad económica o de lo que estás sola

Voz 0874 13:17 o sea que es es es como un coche vas comprando los accesorios os algún pack asombrado

Voz 11 13:22 sí porque hay parches esto es una empresa esto es lo que que es máximo beneficio con el mínimo es la mínima inversión que quiere decir el límite de intentos de aseguran que hacer con tu niño bueno el vino que éste el que entregan independientemente de las dos esta falta embarazada la madre gestante para conseguir el niño concretamente elegido porque tampoco es no estamos hablando igual que estamos a los niños vuelven a niña en la que tú lo más grave casi que es la que tú dices quién es el padre a quienes en el donante de quienes es la donante de óvulos quién los está todo eso está prohibido la Unión Europea Europea es todo lo que son donaciones de óvulos definió totalmente anónimas porque entramos en lo que es la manifiestamente la manipulación genética hace no quiero tener un niño que tengo un niño rubio las una y con la sociedad no entonces pues eso es lo que esto es lo que está ofreciendo el mercado entonces cuando te dicen ochenta mil euros por sí lo que tiene es bueno que no pasa nada pero no intentar embarazos múltiples siempre porque como digo es máximo beneficio por la mínima inversión lo cual la mujer la mujer gestante no es más que medio de producción en este asunto pues el final

Voz 3 14:36 es

Voz 11 14:37 X óvulos fecundados in porque lo que hay que asegurar al producto que se dice tiene previsto

Voz 0874 14:44 qué pasa si mejor si me duele mucho llamarlo producto pero qué pasa si el bebé nace cuando algún problema médico por ejemplo

Voz 11 14:51 por lo que los niños se quedan en el país donde las instituciones públicas

Voz 1312 14:56 oye esto en qué en qué país se hace con qué países trabajan

Voz 11 15:02 bueno esta gente trabaja con países de todo el mundo lo que pasa que donde las regulaciones son más laxas además yo todo el mundo donde que pueda hacer lo que la regulación más laxas sea más beneficiosa para los clientes más laxas para mujeres y donde las mujeres gestantes son obligadas a firmar unos contratos totalmente León además luego no quieren algo le van directamente a la cárcel no pueden con Puenzo pagaran cárceles en Ucrania en Rusia muy bueno otros como bien sabes no pero nosotros España es sobre todo clienta de Ucrania de Rusia no sólo por el tema de la de la legalidad de la cercanía sino porque además

Voz 12 15:40 los rasgos caucásicos velado

Voz 11 15:42 donantes llegan gestantes pues va muy bien con nuestras dormir fisionomía ahí

Voz 12 15:47 mira ahora tratantes

Voz 1312 15:49 Nuria antes de despedir de una pregunta que que que parece lógica sino España es una actividad ilegal como están declaradas estas empresas si contamos que vale pues eso la tarifa plana de bebé vale ochenta y seis mil euros por así decirlo cuanto están ingresando mucho dinero como tributan estas empresas con el están declaradas y cómo tributan

Voz 11 16:10 me espetó muy grave esa es la segunda patera inutilización de hice fue está perfectamente Si tú te vas a cualquiera de las agencias de vientre de alquiler que estarán ubicadas en Internet como agencia de alquiler no salud incómoda porque es lo que son pones el NIF de las agencias consiste en el Registro Mercantil verás que casi todas están escritas con actividades inmobiliarias pero dieta de Terra e agencias inmobiliarias agencias de viajes a empresas de gestión Mercedes turísticos por un fraude de ley aquí porque además de todo lo que implica el tema de las robar además es ilegal declarado por el Tribunal Supremo esos contratos son nulos en España no pueden tener ningún tipo de efecto además otros lo que estamos ante un enorme grandísimo delito fiscal que no sé porque la haciendo si persigue porque esto lo hablamos no es es imposible casi a un partido hablar denunciar ese tipo de prácticas porque la la capacidad de probar el delito entre comillas en este caso que son heridos y se cometen internacionalmente porque sin ingesta en un país una decide de acuerdo acuerdan un país que no se cometen otro al transacciones internacionales tal cualquiera no lo debía investigar el Estado y la Fiscalía lo que no diciendo ninguna entendemos cómo puede ser que a la vista de todos ya no por la campaña los carteles sino Gaitán los ni perdón lo faro algunos estamos alegados por tres la tele aunque con que me he ido M comprime y me trae un niño de The X Files no se te hace las funciones de poniéndose de demanda aunque unos con otros por encima de de que es muy grave porque nadie más tiene la potestad fíjate aún aquí cualquiera es una campaña promocionando una actividad que el Supremo ha declarado nula ilegal porque va contra el orden público los rumanos sin papeles y a España pero qué pasa que haya un lógico muchísimo y detrás porque me preguntaba ese dinero puede treinta y seis mil euros que se te te cobran allí según me dijeron a mí a la madre gestante a la que pare a la madre van entre los diez y doce mil euros

Voz 0874 18:06 que el resto

Voz 11 18:09 vasos de abogados que beneficie yo calculo que más nos los cincuenta euros de beneficio par sólo estamos hablando de señoras en empresas que habían está empresas dio que yo visité me dijeron que hacían unos trescientos cincuenta partos al año de una sola agencia en España ya hizo morir eso se se multiplicar

Voz 0874 18:29 no dejas un poco de piedra con todo esto te vienes un día la radio y cuando estaba ordenado este tema además te tal y como tú lo cuentas claro igual que con la con la con la inmigración no nos fijamos en la gente que llega pero no nos damos cuenta de las mafias que ahí en lugar de origen que esto es otra parte de la historia

Voz 11 18:45 más en este tema de me gusta añadir una cosa con el tema de que lo que ha dicho lo mismo nosotras decidimos Samuel sea ya que sea de nuestros cuerpos pero más a Robben de nuestras vidas ya ya rosa roja notar asimismo en este caso uno sedal porque se puede con tu cuerpo realmente hacer lo que te de la gana pero es que en el caso desde bien lo que están proponiendo es que tú porque pares una criatura crees que es ya como suposición la puedes entregar a cualquiera falso mentira no estás haciendo con tu cuerpo lo que tiene estar haciendo con el cuerpo de otra persona no con el tuyo y eso es muy importante ahí no entra ni el altruismo y absolutamente nada nadie puede coger un niño por mucho que lo para que no suposición y entregárselo vendes una quien tu quieras eso que cabe en cualquier cabeza por mucho que lo quieran robarnos eslóganes

Voz 0874 19:29 porque ese es el origen el robo de un eslogan Nuria López que es especialista en derechos humanos que agradezco mucho la conversación Nuria

Voz 12 19:36 todo vale venga fue un desalojo

Voz 0874 19:43 no vale bueno estamos estamos en un sitio o te lo podrías imaginar nos va a costar mucho describir todo lo que se nos olvida que es radio cuando estamos en un auditorio no

Voz 1312 19:52 es Aimar de entrenarme el océano del Transcat

Voz 0874 19:54 él mente el mar detrás sabes que es muy divertido porque yo yo ya he dicho alguna vez que uno de los miembros del equipo va a acabar metido en el Acuario que tiene a la espalda donde que tienen cierto peligro

Voz 1312 20:06 esta vez me alegra haberme quedado en tierra vendría

Voz 0874 20:09 baste yo creo que solamente Paquillo sabemos quiénes son todos muy nerviosos y son todos muy amables conmigo en las últimas horas pobre Juanjo ha dormido muy más vamos a escuchar a ver que nos cuenta Javier Pérez Andújar hasta luego Lourdes

Voz 14 20:53 me paso la vida renegando de la política hay resulta que me encanta me ocurre como en esa escena tan famosa de lo que el viento se llevó pues no he puesto veces a Dios por testigo de que nunca más voy a acercarme a una urna pero casi siempre acabo incidiendo a lo mejor votamos en abstracto Nos votamos a nosotros mismos a un ideal secreto que tenemos pero como nadie lo representa elegimos a un candidato que por lo menos no nos lo vaya manchar no gano para teorías soy carne de transición creció entre la clave el Interviú entre Baldini Luis Cantero me sabía antes los gobiernos con el nombre de cada ministro su cartera que las alineaciones de las ligas menuda infancia echada a perder pero para nosotros hijos de trabajadores que en vez de trabajar leíamos libros de Alfaguara el fútbol era lo más parecido a los toro circo sin pan con las letras de la palabra alineación escribíamos alienación hoy hemos dejado de sentirnos alienado para sentirnos alienígenas octavos pasajeros en un vagón descarrilado me estoy mordiendo los labios para no escribirlo ya saben a qué me refiero porque es bueno es hablar de política se acuerdan de la mosca de la tele aquella imagen no se anunciaba que pasaríamos el resto de nuestra vida con la mosca detrás de la oreja la política es como la ecología pero al revés del mismo modo que hay que proteger a la naturaleza de los efectos de la acción humana es necesario proteger a las personas de los efectos de la acción política hace papilla a todo el que se acerca muchos acaban convertidos en personajes de televisión

Voz 2 23:08 eh